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◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧09月18日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1971079   5655649    34.85  
0061   元大寶滬深          206201    320616    64.31  
2885   元大金              144817  11686232     1.24  
2883   開發金              141207  14965982     0.94  
006205 富邦上証            131809    329236    40.03  
006206 元大上證50          108485    121778    89.08  
2823   中壽                 95265   4463582     2.13  
00739  元大MSCI A股         90408    131988    68.50  
3045   台灣大               83565   3467953     2.41  
6116   彩晶                 71241   3133933     2.27  
2610   華航                 67676   5420984     1.25  
006207 FH滬深               65480     93892    69.74  
00639  富邦深100            63287    234403    27.00  
1312   國喬                 52908    906620     5.84  
2881   富邦金               50514  10233603     0.49  
2017   官田鋼               45021    341867    13.17  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
2891   中信金               43181  19496989     0.22  
00648R 元大S&P500反1        39305    166188    23.65  
2882   國泰金               39248  12563210     0.31  
01002T 土銀國泰R1           37966   1393000     2.73  
2337   旺宏                 35679   1840013     1.94  
0055   元大MSCI金融         35074     39654    88.45  
00713  元大台灣高息低波     34509    109512    31.51  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
00633L 富邦上証正2          30329    389958     7.78  
01001T 土銀富邦R1           29299    583000     5.03  
1102   亞泥                 29255   3361447     0.87  
2323   中環                 28409   1726016     1.65
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