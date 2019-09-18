◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧09月18日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1971079 5655649 34.85 0061 元大寶滬深 206201 320616 64.31 2885 元大金 144817 11686232 1.24 2883 開發金 141207 14965982 0.94 006205 富邦上証 131809 329236 40.03 006206 元大上證50 108485 121778 89.08 2823 中壽 95265 4463582 2.13 00739 元大MSCI A股 90408 131988 68.50 3045 台灣大 83565 3467953 2.41 6116 彩晶 71241 3133933 2.27 2610 華航 67676 5420984 1.25 006207 FH滬深 65480 93892 69.74 00639 富邦深100 63287 234403 27.00 1312 國喬 52908 906620 5.84 2881 富邦金 50514 10233603 0.49 2017 官田鋼 45021 341867 13.17 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 2891 中信金 43181 19496989 0.22 00648R 元大S&P500反1 39305 166188 23.65 2882 國泰金 39248 12563210 0.31 01002T 土銀國泰R1 37966 1393000 2.73 2337 旺宏 35679 1840013 1.94 0055 元大MSCI金融 35074 39654 88.45 00713 元大台灣高息低波 34509 109512 31.51 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 00633L 富邦上証正2 30329 389958 7.78 01001T 土銀富邦R1 29299 583000 5.03 1102 亞泥 29255 3361447 0.87 2323 中環 28409 1726016 1.65