◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月18日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 32774 0 2337 旺宏 -3258 3248 00677U 富邦VIX 9068 0 0056 元大高股息 -2014 -75290 00673R 元大S&P原油反1 7860 0 2383 台光電 -1642 1678 0050 元大台灣50 7602 37565 2356 英業達 -1429 -508 2891 中信金 7451 24730 3049 和鑫 -1324 758 3481 群創 6733 50358 4927 泰鼎-KY -1260 -4728 2330 台積電 5828 25678 2498 宏達電 -1238 270 00672L 元大S&P原油正2 5182 0 006204 永豐臺灣加權 -1234 0 2888 新光金 4242 34671 00707R 元大S&P日圓反1 -1111 0 00850 元大臺灣ESG永續 3937 46979 6005 群益證 -787 -4363 1101 台泥 3840 735 2542 興富發 -776 1283 00738U 元大道瓊白銀 3206 0 2323 中環 -770 24932 2313 華通 2832 -6073 00643 群益深証中小 -720 -3156 3231 緯創 2512 15344 2367 燿華 -640 5572 2449 京元電子 2389 3577 00631L 元大台灣50正2 -616 0 2884 玉山金 2162 4606 3052 夆典 -613 -705 2890 永豐金 2160 -2577 00692 富邦公司治理 -560 -1567 5880 合庫金 2092 6733 020000 富邦特選蘋果N -554 0 2880 華南金 1842 4443 00852L 國泰美國道瓊正2 -511 0 2303 聯電 1797 13551 2548 華固 -488 -828 00642U 元大S&P石油 1775 0 1215 卜蜂 -423 -2373 00637L 元大滬深300正2 1699 0 6116 彩晶 -411 6439 2882 國泰金 1685 11017 3035 智原 -396 -26 2344 華邦電 1658 8617 1309 台達化 -395 -1144 2881 富邦金 1575 10188 5388 中磊 -378 -1547 3037 欣興 1549 8541 6552 易華電 -366 -830 00633L 富邦上証正2 1468 0 2454 聯發科 -341 -2451 2886 兆豐金 1411 4278 3706 神達 -339 -1742 2834 臺企銀 1377 -10675 2338 光罩 -331 430 2887 台新金 1364 -15044 00635U 元大S&P黃金 -311 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股