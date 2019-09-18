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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧09月18日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
3105  穩懋          1916  
5289  宜鼎          1640  
00788B元大10年IG電能債      1000  
6274  台燿           780  
00787B元大10年IG醫療債       500  
8358  金居           474  
5457  宣德           290  
9951  皇田           274  
8489  三貝德         262  
4528  江興鍛         252  
8436  大江           232  
5483  中美晶         206  
6188  廣明           184  
8086  宏捷科         167  
6472  保瑞           162  
2233  宇隆           140  
3324  雙鴻           137  
8916A 光隆甲特       106  
6138  茂達            80  
3227  原相            74  
6238  勝麗            59  
3081  聯亞            55  
5263  智崴            50  
6679  鈺太            41  
3141  晶宏            40  
3083  網龍            28  
4736  泰博            25  
6510  精測            22  
8279  生展            17  
3527  聚積            14  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
00777B凱基AAA至A公司債     -9660  
4953  緯軟         -2358  
6245  立端         -1924  
6147  頎邦         -1076  
6438  迅得          -932  
6411  晶焱          -599  
6462  神盾          -493  
4947  昂寶-KY       -370  
3218  大學光        -358  
3293  鈊象          -315  
8255  朋程          -290  
3707  漢磊          -250  
3529  力旺          -246  
6244  茂迪          -208  
5371  中光電        -154  
4107  邦特          -153  
3491  昇達科        -140  
006201元大富櫃50      -140  
1795  美時          -135  
4966  譜瑞-KY       -111  
8299  群聯          -104  
3303  岱稜          -100  
8044  網家           -95  
5530  龍巖           -89  
8050  廣積           -80  
6426  統新           -70  
8446  華研           -63  
6182  合晶           -57  
5230  雷笛克         -52  
3611  鼎翰           -48
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