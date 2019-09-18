台北‧09月18日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 3105 穩懋 1916 5289 宜鼎 1640 00788B元大10年IG電能債 1000 6274 台燿 780 00787B元大10年IG醫療債 500 8358 金居 474 5457 宣德 290 9951 皇田 274 8489 三貝德 262 4528 江興鍛 252 8436 大江 232 5483 中美晶 206 6188 廣明 184 8086 宏捷科 167 6472 保瑞 162 2233 宇隆 140 3324 雙鴻 137 8916A 光隆甲特 106 6138 茂達 80 3227 原相 74 6238 勝麗 59 3081 聯亞 55 5263 智崴 50 6679 鈺太 41 3141 晶宏 40 3083 網龍 28 4736 泰博 25 6510 精測 22 8279 生展 17 3527 聚積 14 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 00777B凱基AAA至A公司債 -9660 4953 緯軟 -2358 6245 立端 -1924 6147 頎邦 -1076 6438 迅得 -932 6411 晶焱 -599 6462 神盾 -493 4947 昂寶-KY -370 3218 大學光 -358 3293 鈊象 -315 8255 朋程 -290 3707 漢磊 -250 3529 力旺 -246 6244 茂迪 -208 5371 中光電 -154 4107 邦特 -153 3491 昇達科 -140 006201元大富櫃50 -140 1795 美時 -135 4966 譜瑞-KY -111 8299 群聯 -104 3303 岱稜 -100 8044 網家 -95 5530 龍巖 -89 8050 廣積 -80 6426 統新 -70 8446 華研 -63 6182 合晶 -57 5230 雷笛克 -52 3611 鼎翰 -48
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
留言載入中...