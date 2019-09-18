[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月17日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 綠悅-KY 元大美債20正2 元大中型100 本盟 昶和 東泥 元大台灣50正2 宏洲 國泰20年美債正2 富邦科技 智伸科 大統新創 天仁 富邦日本正2 嘉裕 元大道瓊白銀 元大電子 喬山 本盟 新紡 東華 元大台商50 劍麟 銘旺科 佳和 大魯閣 富邦摩台 燿華 旭隼 怡華 立益 富邦發達 建準 遠雄來 昶和 佳和 富邦金融 泰碩 統領 大統新創 聯發 元大MSCI台灣 世芯-KY 威宏-KY 中宇 昶和 永豐臺灣加權 茂林-KY 泰昇-KY 程泰 本盟 元大台灣50正2 康控-KY 百達-KY 正道 國泰日經225 立積 氣立 瑞利 元大歐洲50 科嘉-KY 台硝 正峰新 元大日經225 柏承 元禎 億泰 元大美元指數 百一 毛寶 懷特 元大美元指數正2 捷泰 日勝化 士紙 兆豐藍籌30反1 互億 展宇 燁興 國泰股利精選30 昇陽半導體 華廣 千興 元大S&P日圓反1 致新 三福化 威致 富邦歐洲 遠雄來 士紙 華豐 FH彭博高收益債 杜康-DR 高興昌 首利 FH彭博新興債 陽光能源-DR 春雨 麗正 元大台灣高息低波 鼎炫-KY 東明-KY 東訊 FH富時高息低波 六暉-KY 錸德 國泰RMB短期報酬 震旦行 倫飛 富邦臺灣中小 隴華 虹光 新光內需收益 銘旺科 威盛 FH美國金融股 翔耀 浩鑫 新光中國政金綠債 太空梭 國碩 新光投等債15+ 聯德 銘旺科 新光ICE美國權值 泰碩 統懋 台新全球AI 玉晶光 翔耀 綠悅-KY 力銘 太空梭 宏洲 世芯-KY 兆勁 嘉裕 銘鈺 麗臺 東華 穎漢 吉祥全 大魯閣 立積 憶聲 立益 迎廣 科風 佳和 全國電 力特 聯發 光聖 喬鼎 昶和 虹揚-KY 正達 本盟 昇陽半導體 晟鈦 正道 陞泰 聯德 瑞利 愛山林 同泰 正峰新 皇昌 新世紀 億泰 遠雄來 誠研 懷特 夏都 誠創 士紙 欣欣 嘉威 燁興 統領 聯合再生 千興 客思達-KY 力銘 威致 凱羿-KY 亞太電 華豐 格威傳媒 達能 首利 神州-DR 太極 麗正 晨訊科-DR 誠美材 東訊 友佳-DR 奕智博 中環 一零四 悠克 台積電 欣天然 友勁 茂矽 新海 百一 錸德 秋雨 捷泰 倫飛 欣高 天瀚 虹光 全國 迅杰 威盛 川飛 華上 浩鑫 台數科 光麗-KY 國碩 鋼聯 元晶 銘旺科 必應 華冠 統懋 基勝-KY 裕豐 翔耀 威宏-KY 寶徠 太空梭 政伸 皇昌 兆勁 陽明 麗臺 六福 漢平 康師傅-DR 吉祥全 聖馬丁-DR 憶聲 神州-DR 科風 同方友友-DR 力特 晨訊科-DR 喬鼎 友佳-DR 正達 陽光能源-DR 晟鈦 精熙-DR 聯德 中福 同泰 雷虎 新世紀 中視 誠研 秋雨 誠創 新利虹 嘉威 國光生 聯合再生 力銘 亞太電 達能 太極 誠美材 奕智博 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 華孚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 新興 陽明 六福 國票金 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 橋椿 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生