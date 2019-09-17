台北‧09月17日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 5289 宜鼎 1640 00788B元大10年IG電能債 1000 6274 台燿 900 3105 穩懋 730 00787B元大10年IG醫療債 500 8358 金居 349 2233 宇隆 276 4528 江興鍛 252 5457 宣德 201 8489 三貝德 191 6188 廣明 184 5483 中美晶 156 9951 皇田 154 3227 原相 129 8916A 光隆甲特 106 4736 泰博 104 6138 茂達 80 3141 晶宏 60 1795 美時 59 5263 智崴 53 6679 鈺太 41 8436 大江 38 3083 網龍 28 6510 精測 22 6472 保瑞 19 6238 勝麗 19 8279 生展 17 6488 環球晶 13 2732 六角 5 3081 聯亞 1 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 00777B凱基AAA至A公司債 -11998 00778B凱基金融債20+ -7000 00750B凱基科技債10+ -3000 4953 緯軟 -2358 6245 立端 -1237 6147 頎邦 -1076 3324 雙鴻 -895 6438 迅得 -500 6462 神盾 -468 4947 昂寶-KY -370 3529 力旺 -283 8255 朋程 -280 3707 漢磊 -250 6244 茂迪 -208 4107 邦特 -196 8086 宏捷科 -193 3218 大學光 -168 3293 鈊象 -167 6411 晶焱 -164 5371 中光電 -154 3491 昇達科 -140 3303 岱稜 -100 8044 網家 -95 5530 龍巖 -89 8050 廣積 -80 4966 譜瑞-KY -73 4163 鐿鈦 -55 3611 鼎翰 -53 4803 VHQ-KY -45 6683 雍智科技 -41
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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