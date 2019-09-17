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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧09月17日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
5289  宜鼎          1640  
00788B元大10年IG電能債      1000  
6274  台燿           900  
3105  穩懋           730  
00787B元大10年IG醫療債       500  
8358  金居           349  
2233  宇隆           276  
4528  江興鍛         252  
5457  宣德           201  
8489  三貝德         191  
6188  廣明           184  
5483  中美晶         156  
9951  皇田           154  
3227  原相           129  
8916A 光隆甲特       106  
4736  泰博           104  
6138  茂達            80  
3141  晶宏            60  
1795  美時            59  
5263  智崴            53  
6679  鈺太            41  
8436  大江            38  
3083  網龍            28  
6510  精測            22  
6472  保瑞            19  
6238  勝麗            19  
8279  生展            17  
6488  環球晶          13  
2732  六角             5  
3081  聯亞             1  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
00777B凱基AAA至A公司債    -11998  
00778B凱基金融債20+     -7000  
00750B凱基科技債10+     -3000  
4953  緯軟         -2358  
6245  立端         -1237  
6147  頎邦         -1076  
3324  雙鴻          -895  
6438  迅得          -500  
6462  神盾          -468  
4947  昂寶-KY       -370  
3529  力旺          -283  
8255  朋程          -280  
3707  漢磊          -250  
6244  茂迪          -208  
4107  邦特          -196  
8086  宏捷科        -193  
3218  大學光        -168  
3293  鈊象          -167  
6411  晶焱          -164  
5371  中光電        -154  
3491  昇達科        -140  
3303  岱稜          -100  
8044  網家           -95  
5530  龍巖           -89  
8050  廣積           -80  
4966  譜瑞-KY        -73  
4163  鐿鈦           -55  
3611  鼎翰           -53  
4803  VHQ-KY         -45  
6683  雍智科技       -41
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