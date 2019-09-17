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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧09月16日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00672L 元大S&P原油正2      202580  
00677U 富邦VIX             135869  
1314   中石化               80837  
00637L 元大滬深300正2       80410  
3037   欣興                 78394  
2323   中環                 55492  
3481   群創                 52559  
2409   友達                 49996  
2368   金像電               49366  
00673R 元大S&P原油反1       47663  
00632R 元大台灣50反1        47006  
8046   南電                 46077  
2317   鴻海                 40896  
2888   新光金               40479  
2313   華通                 40419  
2337   旺宏                 37354  
2367   燿華                 37259  
2330   台積電               32574  
3189   景碩                 27772  
1312   國喬                 26983  
1309   台達化               25671  
2891   中信金               23421  
5876   上海商銀             23106  
2883   開發金               20024  
2316   楠梓電               19738  
2303   聯電                 18964  
2344   華邦電               18766  
2408   南亞科               18250  
2884   玉山金               17944  
1101   台泥                 17271
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