台北‧09月16日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00672L 元大S&P原油正2 202580 00677U 富邦VIX 135869 1314 中石化 80837 00637L 元大滬深300正2 80410 3037 欣興 78394 2323 中環 55492 3481 群創 52559 2409 友達 49996 2368 金像電 49366 00673R 元大S&P原油反1 47663 00632R 元大台灣50反1 47006 8046 南電 46077 2317 鴻海 40896 2888 新光金 40479 2313 華通 40419 2337 旺宏 37354 2367 燿華 37259 2330 台積電 32574 3189 景碩 27772 1312 國喬 26983 1309 台達化 25671 2891 中信金 23421 5876 上海商銀 23106 2883 開發金 20024 2316 楠梓電 19738 2303 聯電 18964 2344 華邦電 18766 2408 南亞科 18250 2884 玉山金 17944 1101 台泥 17271
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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