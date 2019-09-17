[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/09/16 108/09/12 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.25000 32.56000 0.69000 2.11916 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.51000 0.01000 1.96078 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.28000 18.93000 0.35000 1.84892 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58680 0.57630 0.01050 1.82197 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.77000 10.58000 0.19000 1.79584 安聯中國策略基金-美元 12.86000 12.65000 0.21000 1.66008 第一金中國世紀基金-美元 8.76320 8.62200 0.14120 1.63767 國泰中國內需增長基金-美元A 0.71470 0.70330 0.01140 1.62093 國泰中國內需增長基金-美元I 0.76550 0.75330 0.01220 1.61954 統一強漢基金(美元) 10.84000 10.67000 0.17000 1.59325 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.56000 11.38000 0.18000 1.58172 安聯中華新思路基金-美元 14.84000 14.61000 0.23000 1.57426 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.20000 23.83000 0.37000 1.55266 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41810 0.41180 0.00630 1.52987 保德信中國品牌基金-人民幣 10.74000 10.58000 0.16000 1.51229 元大新中國基金-美元 9.49600 9.35500 0.14100 1.50722 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.56000 9.42000 0.14000 1.48620 摩根中國A股基金(美元) 12.34000 12.16000 0.18000 1.48026 保德信中國品牌基金-美元 10.72000 10.57000 0.15000 1.41911 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.99000 18.73000 0.26000 1.38815 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.43000 19.17000 0.26000 1.35629 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.24000 8.13000 0.11000 1.35301 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.73000 18.48000 0.25000 1.35281 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.50000 10.36000 0.14000 1.35135 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.32000 9.20000 0.12000 1.30435 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.19000 17.96100 0.22900 1.27498 台新中國精選中小基金-美元 0.33850 0.33430 0.00420 1.25636 華南永昌中國A股基金(美元) 8.08000 7.98000 0.10000 1.25313 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.18000 10.06000 0.12000 1.19284 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.22000 10.10000 0.12000 1.18812 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------