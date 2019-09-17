新聞

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/09/16  108/09/12  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     33.25000   32.56000   0.69000    2.11916
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.52000    0.51000   0.01000    1.96078
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                19.28000   18.93000   0.35000    1.84892
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.58680    0.57630   0.01050    1.82197
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)               10.77000   10.58000   0.19000    1.79584
安聯中國策略基金-美元                                            12.86000   12.65000   0.21000    1.66008
第一金中國世紀基金-美元                                           8.76320    8.62200   0.14120    1.63767
國泰中國內需增長基金-美元A                                        0.71470    0.70330   0.01140    1.62093
國泰中國內需增長基金-美元I                                        0.76550    0.75330   0.01220    1.61954
統一強漢基金(美元)                                               10.84000   10.67000   0.17000    1.59325
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.56000   11.38000   0.18000    1.58172
安聯中華新思路基金-美元                                          14.84000   14.61000   0.23000    1.57426
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       24.20000   23.83000   0.37000    1.55266
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.41810    0.41180   0.00630    1.52987
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.74000   10.58000   0.16000    1.51229
元大新中國基金-美元                                               9.49600    9.35500   0.14100    1.50722
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.56000    9.42000   0.14000    1.48620
摩根中國A股基金(美元)                                            12.34000   12.16000   0.18000    1.48026
保德信中國品牌基金-美元                                          10.72000   10.57000   0.15000    1.41911
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                     18.99000   18.73000   0.26000    1.38815
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.43000   19.17000   0.26000    1.35629
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.24000    8.13000   0.11000    1.35301
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    18.73000   18.48000   0.25000    1.35281
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        10.50000   10.36000   0.14000    1.35135
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.32000    9.20000   0.12000    1.30435
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            18.19000   17.96100   0.22900    1.27498
台新中國精選中小基金-美元                                         0.33850    0.33430   0.00420    1.25636
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.08000    7.98000   0.10000    1.25313
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                       10.18000   10.06000   0.12000    1.19284
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                              10.22000   10.10000   0.12000    1.18812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞