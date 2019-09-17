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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/09/16  108/09/12  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.36000   10.34600   0.01400    0.13532
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.11210   10.09830   0.01380    0.13666
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.45750   10.44460   0.01290    0.12351
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.21540   10.20290   0.01250    0.12251
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.11420   10.09650   0.01770    0.17531
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.22380   10.20520   0.01860    0.18226
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.11840   10.10020   0.01820    0.18019
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.16790   10.14620   0.02170    0.21387
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.83910    9.81830   0.02080    0.21185
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.83910    9.81830   0.02080    0.21185
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.83420    9.81200   0.02220    0.22625
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.83420    9.81200   0.02220    0.22625
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.02190    9.99400   0.02790    0.27917
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.02190    9.99400   0.02790    0.27917
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.79460   10.78050   0.01410    0.13079
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.59290   10.57910   0.01380    0.13045
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.70880   10.69590   0.01290    0.12061
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.59830   10.58110   0.01720    0.16255
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.88000   22.80000   0.08000    0.35088
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.20000   23.83000   0.37000    1.55266
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.82560   42.18960  -0.36400   -0.86277
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.44260   39.57240  -0.12980   -0.32801
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.94320    9.92930   0.01390    0.13999
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.49700   10.48480   0.01220    0.11636
中國信託台灣活力基金                                               13.62000   13.72000  -0.10000   -0.72886
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.10000   11.12000  -0.02000   -0.17986
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.80000    8.79000   0.01000    0.11377
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.30800   10.36120  -0.05320   -0.51345
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.16410   10.21280  -0.04870   -0.47685
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.04700    9.09040  -0.04340   -0.47743
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.48310   10.47770   0.00540    0.05154
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.30350    9.29730   0.00620    0.06669
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.36870   11.32880   0.03990    0.35220
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.60720    9.57350   0.03370    0.35201
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.17990   11.17380   0.00610    0.05459
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.71500    9.70970   0.00530    0.05458
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              44.95280   45.65880  -0.70600   -1.54625
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  41.96160   42.38230  -0.42070   -0.99263
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              46.78240   47.32880  -0.54640   -1.15448
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                47.40010   47.95880  -0.55870   -1.16496
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.84000   10.80000   0.04000    0.37037
中國信託智能運動基金-美元                                          10.47000   10.37000   0.10000    0.96432
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04590   11.04520   0.00070    0.00634
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.40920   10.44270  -0.03350   -0.32080
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.53290    9.56360  -0.03070   -0.32101
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.65800   10.64850   0.00950    0.08921
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.75980    9.75180   0.00800    0.08204
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.29140   40.50610  -0.21470   -0.53004
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.10310   41.24100  -0.13790   -0.33438
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.96000   11.02000  -0.06000   -0.54446
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.39000   10.44000  -0.05000   -0.47893
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    43.73740   44.36320  -0.62580   -1.41063
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            44.38620   44.95070  -0.56450   -1.25582
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        44.24140   44.86300  -0.62160   -1.38555
元大2001基金                                                       67.20000   66.85000   0.35000    0.52356
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          46.97510   47.64790  -0.67280   -1.41202
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             44.91990   45.32430  -0.40440   -0.89224
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.47000   21.30000   0.17000    0.79812
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.75430   11.75350   0.00080    0.00681
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.61370   10.61000   0.00370    0.03487
元大上證50基金                                                     33.38000   33.53000  -0.15000   -0.44736
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.88000   11.85000   0.03000    0.25316
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.46000   13.49000  -0.03000   -0.22239
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.27200   12.23200   0.04000    0.32701
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.68200   16.71600  -0.03400   -0.20340
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.59800   11.51600   0.08200    0.71205
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.93300   10.85200   0.08100    0.74641
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.06000    3.05000   0.01000    0.32787
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.39000   13.36000   0.03000    0.22455
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.32680   45.44910  -0.12230   -0.26909
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.08670   11.11630  -0.02960   -0.26628
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.06590   10.09280  -0.02690   -0.26653
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.99240   10.01640  -0.02400   -0.23961
元大巴西指數基金                                                    7.01800    6.98600   0.03200    0.45806
元大日經225基金                                                    27.67000   27.47000   0.20000    0.72807
元大台商收成基金                                                   23.48000   23.44000   0.04000    0.17065
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.19000   11.25000  -0.06000   -0.53333
元大台灣50單日正向2倍基金                                          42.39000   41.97000   0.42000    1.00071
元大台灣中型100基金                                                34.46000   34.47000  -0.01000   -0.02901
元大台灣加權股價指數基金                                           26.65300   26.46500   0.18800    0.71037
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.73000   10.64000   0.09000    0.84586
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.64000   10.55000   0.09000    0.85308
元大台灣卓越50基金                                                 84.68000   83.96000   0.72000    0.85755
元大台灣金融基金                                                   18.98000   18.90000   0.08000    0.42328
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.85000   32.88000  -0.03000   -0.09124
元大台灣高股息基金                                                 28.07000   28.04000   0.03000    0.10699
元大台灣電子科技基金                                               37.69000   37.50000   0.19000    0.50667
元大全球ETF成長組合基金                                            10.71000   10.74000  -0.03000   -0.27933
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.08000   15.14000  -0.06000   -0.39630
元大全球人工智慧ETF基金                                            24.54000   24.64000  -0.10000   -0.40584
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.52000   13.53000  -0.01000   -0.07391
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.56000   13.57000  -0.01000   -0.07369
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.38400   12.32600   0.05800    0.47055
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.60000    8.59000   0.01000    0.11641
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.46000    6.45000   0.01000    0.15504
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.89000    6.89000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.35700    8.32700   0.03000    0.36027
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.33000    8.34000  -0.01000   -0.11990
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.53000   13.49000   0.04000    0.29652
元大全球農業商機基金                                               18.01000   18.06000  -0.05000   -0.27685
元大印尼指數基金                                                    9.71100    9.77400  -0.06300   -0.64457
元大印度指數基金                                                    9.38500    9.43400  -0.04900   -0.51940
元大印度基金                                                       12.14000   12.18000  -0.04000   -0.32841
元大多多基金                                                       17.96000   17.98000  -0.02000   -0.11123
元大多福基金                                                       55.07000   55.00000   0.07000    0.12727
元大亞太成長基金                                                    8.59000    8.60000  -0.01000   -0.11628
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.47380    9.48660  -0.01280   -0.13493
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.54620    7.55630  -0.01010   -0.13366
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.10300    9.08500   0.01800    0.19813
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.21700   10.20000   0.01700    0.16667
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.21020   10.20490   0.00530    0.05194
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.48130   10.47030   0.01100    0.10506
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.19760   10.18700   0.01060    0.10405
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.54030   10.58520  -0.04490   -0.42418
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.25670   10.30050  -0.04380   -0.42522
元大卓越基金                                                       43.57000   43.54000   0.03000    0.06890
元大店頭基金                                                        9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.51720   10.51480   0.00240    0.02282
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.85380    9.86840  -0.01460   -0.14795
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.49180   32.75380  -0.26200   -0.79991
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   44.23940   45.01840  -0.77900   -1.73040
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.93720   15.77490   0.16230    1.02885
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        24.88470   25.45390  -0.56920   -2.23620
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.70000   43.16930  -0.46930   -1.08712
元大高科技基金                                                     20.73000   20.78000  -0.05000   -0.24062
元大得利貨幣市場基金                                               16.34460   16.34360   0.00100    0.00612
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04590   12.04510   0.00080    0.00664
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.93000   10.97000  -0.04000   -0.36463
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.93000   10.97000  -0.04000   -0.36463
元大富櫃50基金                                                     13.18000   13.23000  -0.05000   -0.37793
元大華夏中小基金                                                    7.63000    7.57000   0.06000    0.79260
元大新中國基金-人民幣                                              10.41000   10.31000   0.10000    0.96993
元大新中國基金-美元                                                 9.49600    9.35500   0.14100    1.50722
元大新中國基金-新台幣                                               9.52000    9.43000   0.09000    0.95440
元大新主流基金                                                     26.52000   26.43000   0.09000    0.34052
元大新東協平衡基金-美元                                             9.43800    9.41900   0.01900    0.20172
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.26030   11.23740   0.02290    0.20378
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.10680   10.03010   0.07670    0.76470
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.61450   11.58770   0.02680    0.23128
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.47880    9.45690   0.02190    0.23158
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.65660   10.65890  -0.00230   -0.02158
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.83110    9.83330  -0.00220   -0.02237
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.90000   10.96040  -0.06040   -0.55107
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.06480   10.12050  -0.05570   -0.55037
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.17150   10.17440  -0.00290   -0.02850
元大新興亞洲基金                                                   10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.85990    9.78170   0.07820    0.79945
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.13670    9.06420   0.07250    0.79985
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.20310   10.17600   0.02710    0.26631
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.46970    9.44450   0.02520    0.26682
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18050   15.17960   0.00090    0.00593
元大經貿基金                                                       38.49000   38.44000   0.05000    0.13007
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.14000    9.18000  -0.04000   -0.43573
元大實質多重資產基金-美元                                           8.18300    8.17600   0.00700    0.08562
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.69000    8.73000  -0.04000   -0.45819
元大滬深300單日反向1倍基金                                         11.91000   11.86000   0.05000    0.42159
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.76000   18.96000  -0.20000   -1.05485
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.80000   20.65000   0.15000    0.72639
元大摩臺基金                                                       39.61000   39.32000   0.29000    0.73754
元大標普500基金                                                    28.26000   28.37000  -0.11000   -0.38773
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.90000   11.95000  -0.05000   -0.41841
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.52000   37.36000   0.16000    0.42827
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.93000   21.07000  -0.14000   -0.66445
元大標智滬深300基金                                                18.54000   18.58000  -0.04000   -0.21529
元大歐洲50基金                                                     25.88000   25.72000   0.16000    0.62208
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.17160    9.19750  -0.02590   -0.28160
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30690   10.30620   0.00070    0.00679
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.08000   16.03000   0.05000    0.31192
日盛上選基金                                                       37.69000   37.84000  -0.15000   -0.39641
日盛小而美基金                                                     19.51000   19.53000  -0.02000   -0.10241
日盛中國內需動力基金                                                9.90000    9.83000   0.07000    0.71211
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.37790   12.37680   0.00110    0.00889
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.81360    9.81280   0.00080    0.00815
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.51870   12.48920   0.02950    0.23620
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.92110    9.89770   0.02340    0.23642
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.30800   11.32160  -0.01360   -0.12012
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.94410    8.95480  -0.01070   -0.11949
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.35000   11.26000   0.09000    0.79929
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.50000   10.36000   0.14000    1.35135
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.92000   10.84000   0.08000    0.73801
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.94000   10.88000   0.06000    0.55147
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.50000   10.39000   0.11000    1.05871
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.64000   10.59000   0.05000    0.47214
日盛日盛基金                                                       12.53000   12.53000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
日盛全球抗暖化基金                                                 11.37000   11.39000  -0.02000   -0.17559
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.66620   10.66070   0.00550    0.05159
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.47030    9.46540   0.00490    0.05177
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.40960   10.43830  -0.02870   -0.27495
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.24250    9.26800  -0.02550   -0.27514
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.50000   10.44000   0.06000    0.57471
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.53590    2.53620  -0.00030   -0.01183
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65470    1.65490  -0.00020   -0.01209
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38850    0.38760   0.00090    0.23220
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25400    0.25350   0.00050    0.19724
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.79070   12.80770  -0.01700   -0.13273
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.23900    8.25000  -0.01100   -0.13333
日盛亞洲機會基金                                                    7.17000    7.13000   0.04000    0.56101
日盛首選基金                                                       18.41000   18.39000   0.02000    0.10875
日盛高科技基金                                                     19.76000   19.77000  -0.01000   -0.05058
日盛貨幣市場基金                                                   14.85270   14.85170   0.00100    0.00673
日盛新台商基金                                                     43.21000   43.21000   0.00000    0.00000
日盛精選五虎基金                                                   38.11000   38.11000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56210   13.56130   0.00080    0.00590
台新2000高科技基金                                                 34.45000   34.46000  -0.01000   -0.02902
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.18000   10.06000   0.12000    1.19284
台新MSCI中國基金                                                   20.25000   20.20000   0.05000    0.24752
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.51000   20.55000  -0.04000   -0.19465
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23890   14.23800   0.00090    0.00632
台新中國通基金                                                     50.01000   49.68000   0.33000    0.66425
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.58680    0.57630   0.01050    1.82197
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              18.19000   17.96100   0.22900    1.27498
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33850    0.33430   0.00420    1.25636
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.14000   10.07000   0.07000    0.69513
台新主流基金                                                       25.90000   26.07000  -0.17000   -0.65209
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.14000   24.09000   0.05000    0.20756
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.78200    0.77630   0.00570    0.73425
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.01000   16.98000   0.03000    0.17668
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.55000    0.54610   0.00390    0.71415
台新台灣中小基金                                                   39.83000   40.15000  -0.32000   -0.79701
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.96480   11.04210  -0.07730   -0.70005
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.87910    9.89660  -0.01750   -0.17683
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.36000    9.42000  -0.06000   -0.63694
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.46980   11.49010  -0.02030   -0.17667
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.90000   10.98000  -0.08000   -0.72860
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.10270   10.07250   0.03020    0.29983
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.34820   11.31410   0.03410    0.30139
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.93000   10.95000  -0.02000   -0.18265
台新印度基金                                                       13.96000   14.00000  -0.04000   -0.28571
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.64030    8.64800  -0.00770   -0.08904
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28340    0.28210   0.00130    0.46083
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.75170   12.76310  -0.01140   -0.08932
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41320    0.41140   0.00180    0.43753
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             39.21000   39.34000  -0.13000   -0.33045
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                42.15000   42.47000  -0.32000   -0.75347
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13950   11.13900   0.00050    0.00449
台新高股息平衡基金                                                 33.58480   33.68930  -0.10450   -0.31019
台新智慧生活基金-美元                                              10.73060   10.69220   0.03840    0.35914
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.11000   11.13000  -0.02000   -0.17969
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.08720    8.04380   0.04340    0.53955
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.32450    8.32380   0.00070    0.00841
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.22960    9.18010   0.04950    0.53921
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.51190    9.51110   0.00080    0.00841
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.55440   11.54370   0.01070    0.09269
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36620    0.36400   0.00220    0.60440
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.15580    8.14830   0.00750    0.09204
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27300    0.27130   0.00170    0.62661
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.46000    5.44000   0.02000    0.36765
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.92000   23.03000  -0.11000   -0.47764
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.64030   10.69540  -0.05510   -0.51517
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.13820   10.13400   0.00420    0.04144
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.22120   10.24640  -0.02520   -0.24594
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.69410   10.74950  -0.05540   -0.51537
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.18240   10.17810   0.00430    0.04225
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.26820   10.29360  -0.02540   -0.24676
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               43.44130   44.09490  -0.65360   -1.48226
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     42.88390   43.54310  -0.65920   -1.51390
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.97080   39.20070  -0.22990   -0.58647
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.40510   11.40440   0.00070    0.00614
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.93470    9.94330  -0.00860   -0.08649
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.31680    9.32690  -0.01010   -0.10829
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.01560   11.02760  -0.01200   -0.10882
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.67890    7.69290  -0.01400   -0.18199
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.14750    9.16420  -0.01670   -0.18223
永豐中小基金                                                       56.18000   56.36000  -0.18000   -0.31938
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83170    1.83500  -0.00330   -0.17984
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.57840    2.58300  -0.00460   -0.17809
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.15010    8.17220  -0.02210   -0.27043
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.11610   11.14630  -0.03020   -0.27094
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.15000    5.10000   0.05000    0.98039
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.61000   22.40000   0.21000    0.93750
永豐主流品牌基金                                                   19.29000   19.23000   0.06000    0.31201
永豐永豐基金                                                       34.53000   34.61000  -0.08000   -0.23115
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.05580    9.04120   0.01460    0.16148
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.61190    9.59690   0.01500    0.15630
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.94540    8.97220  -0.02680   -0.29870
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.49750    9.52600  -0.02850   -0.29918
永豐亞洲民生消費基金                                               11.82000   11.79000   0.03000    0.25445
永豐南非幣2021保本基金                                             14.27340   14.26900   0.00440    0.03084
永豐貨幣市場基金                                                   13.95380   13.95300   0.00080    0.00573
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.16590    2.16970  -0.00380   -0.17514
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.69510    2.69990  -0.00480   -0.17778
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.76190    7.78290  -0.02100   -0.26982
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.96080   10.99030  -0.02950   -0.26842
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.14700    7.16700  -0.02000   -0.27906
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.54640   11.57860  -0.03220   -0.27810
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.73000   10.65000   0.08000    0.75117
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.24000    8.13000   0.11000    1.35301
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.96000   18.80000   0.16000    0.85106
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.89000   55.52000   0.37000    0.66643
永豐領航科技基金                                                   40.76000   40.98000  -0.22000   -0.53685
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.77000   11.79000  -0.02000   -0.16964
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.19000   11.24000  -0.05000   -0.44484
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.31000   10.25000   0.06000    0.58537
永豐趨勢平衡基金                                                   43.36000   43.40000  -0.04000   -0.09217
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.94270   11.93920   0.00350    0.02932
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.77170    9.77010   0.00160    0.01638
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.42400   10.42230   0.00170    0.01631
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.86350    9.86190   0.00160    0.01622
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.35350   10.35190   0.00160    0.01546
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.83040    9.82710   0.00330    0.03358
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.61320   10.60960   0.00360    0.03393
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.87460    9.87030   0.00430    0.04357
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.43820   10.43370   0.00450    0.04313
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.28000   11.23000   0.05000    0.44524
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.33000   10.26000   0.07000    0.68226
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.47000   15.34000   0.13000    0.84746
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.77000   19.60000   0.17000    0.86735
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.70000   19.47000   0.23000    1.18130
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.12000   10.07000   0.05000    0.49652
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.09000   10.03000   0.06000    0.59821
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.10000   10.04000   0.06000    0.59761
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.04850   10.05570  -0.00720   -0.07160
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.04850   10.05570  -0.00720   -0.07160
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.96970    9.96990  -0.00020   -0.00201
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.96970    9.96990  -0.00020   -0.00201
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.19560   10.19810  -0.00250   -0.02451
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.19550   10.19800  -0.00250   -0.02451
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.04500   10.04710  -0.00210   -0.02090
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.04500   10.04710  -0.00210   -0.02090
兆豐國際生命科學基金                                               14.48000   14.44000   0.04000    0.27701
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.51890   10.53410  -0.01520   -0.14429
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.77520   10.75080   0.02440    0.22696
兆豐國際全球基金                                                   31.06000   30.99000   0.07000    0.22588
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.52890   10.52660   0.00230    0.02185
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.22000   10.23360  -0.01360   -0.13290
兆豐國際國民基金                                                   23.49000   23.49000   0.00000    0.00000
兆豐國際第一基金                                                   13.83000   13.82000   0.01000    0.07236
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.74340   10.76660  -0.02320   -0.21548
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.17280    8.19040  -0.01760   -0.21489
兆豐國際萬全基金                                                   21.30000   21.29000   0.01000    0.04697
兆豐國際電子基金                                                   27.25000   27.23000   0.02000    0.07345
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.76000   22.53000   0.23000    1.02086
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.12000   15.20000  -0.08000   -0.52632
兆豐國際豐台灣基金                                                 36.93000   36.95000  -0.02000   -0.05413
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56990   12.56910   0.00080    0.00636
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.79450    9.78060   0.01390    0.14212
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.81710    9.80100   0.01610    0.16427
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.85380    9.87730  -0.02350   -0.23792
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.83110    9.81600   0.01510    0.15383
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.95110    9.93010   0.02100    0.21148
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.79470    9.78080   0.01390    0.14212
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.81920    9.80320   0.01600    0.16321
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.86190    9.88530  -0.02340   -0.23672
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.83550    9.82050   0.01500    0.15274
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.95920    9.93810   0.02110    0.21231
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.89990   10.88040   0.01950    0.17922
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.63280   10.60540   0.02740    0.25836
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.88760   10.86820   0.01940    0.17850
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.57820   10.55950   0.01870    0.17709
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.69840   10.67090   0.02750    0.25771
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.68410   10.66530   0.01880    0.17627
合庫台灣基金                                                       12.45000   12.42000   0.03000    0.24155
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.81750   11.85030  -0.03280   -0.27679
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.87120   12.86960   0.00160    0.01243
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.45250   11.44790   0.00460    0.04018
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.22990   12.22590   0.00400    0.03272
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.14200    8.16460  -0.02260   -0.27680
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.44860    9.44710   0.00150    0.01588
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.16220    9.15850   0.00370    0.04040
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.82210    8.81980   0.00230    0.02608
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.29620    9.29250   0.00370    0.03982
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.67000   10.71000  -0.04000   -0.37348
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
合庫全球新興市場基金                                                9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
合庫貨幣市場基金                                                   10.18320   10.18260   0.00060    0.00589
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.94040    9.93020   0.01020    0.10272
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.35800   10.34500   0.01300    0.12566
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.57140   10.59220  -0.02080   -0.19637
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.15130   12.13760   0.01370    0.11287
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.48270   15.45500   0.02770    0.17923
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.65660    8.64780   0.00880    0.10176
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.52480    9.51300   0.01180    0.12404
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.87360    7.88910  -0.01550   -0.19647
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.64630    8.63640   0.00990    0.11463
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.55170   10.53440   0.01730    0.16422
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.67000   10.71000  -0.04000   -0.37348
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.12000   12.10000   0.02000    0.16529
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.60000   11.50000   0.10000    0.86957
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.79000   11.75000   0.04000    0.34043
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.17240   10.17820  -0.00580   -0.05698
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.15990   10.16170  -0.00180   -0.01771
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.90080    9.93500  -0.03420   -0.34424
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.12700   10.13050  -0.00350   -0.03455
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.21700   10.22290  -0.00590   -0.05771
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.20240   10.20420  -0.00180   -0.01764
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.93410    9.96850  -0.03440   -0.34509
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.16130   10.16470  -0.00340   -0.03345
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.28000   10.23000   0.05000    0.48876
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.24970   11.24960   0.00010    0.00089
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.83240    9.78520   0.04720    0.48236
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.78470    9.78940  -0.00470   -0.04801
安聯中國東協基金                                                   15.27000   15.32000  -0.05000   -0.32637
安聯中國策略基金-美元                                              12.86000   12.65000   0.21000    1.66008
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.81000   16.64000   0.17000    1.02163
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.41000   16.23000   0.18000    1.10906
安聯中華新思路基金-美元                                            14.84000   14.61000   0.23000    1.57426
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          14.03000   13.88000   0.15000    1.08069
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      33.60000    0.00000  33.60000    0.00000
安聯台灣科技基金                                                   55.59000   56.02000  -0.43000   -0.76758
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56050   12.55970   0.00080    0.00637
安聯台灣智慧基金                                                   38.56000   38.51000   0.05000    0.12984
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.86670   10.87150  -0.00480   -0.04415
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.96300   15.99500  -0.03200   -0.20006
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.89510    9.91490  -0.01980   -0.19970
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.98000    9.99980  -0.01980   -0.19800
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.12000   12.12000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.74000   11.68000   0.06000    0.51370
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.32380   13.34230  -0.01850   -0.13866
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.89860   10.90420  -0.00560   -0.05136
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.95570   12.97360  -0.01790   -0.13797
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.58420    9.59780  -0.01360   -0.14170
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.52280    9.52950  -0.00670   -0.07031
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.04070    9.05320  -0.01250   -0.13807
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.23390   10.24870  -0.01480   -0.14441
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.23840   10.25260  -0.01420   -0.13850
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.60000   11.55000   0.05000    0.43290
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.60000   11.61000  -0.01000   -0.08613
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.27000   11.28000  -0.01000   -0.08865
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.46000   11.41000   0.05000    0.43821
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.01000   11.02000  -0.01000   -0.09074
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.56800   12.56860  -0.00060   -0.00477
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.37950   11.37410   0.00540    0.04748
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.98330   10.98430  -0.00100   -0.00910
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.57520    8.57590  -0.00070   -0.00816
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.44080    8.43690   0.00390    0.04623
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.12050    8.12120  -0.00070   -0.00862
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.21180   10.21250  -0.00070   -0.00685
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.09230   10.09320  -0.00090   -0.00892
安聯全球人口趨勢基金                                               12.28000   12.30000  -0.02000   -0.16260
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.65000    8.68000  -0.03000   -0.34562
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.77000   33.09000  -0.32000   -0.96706
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.79000    7.84000  -0.05000   -0.63776
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.55210   12.57030  -0.01820   -0.14479
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.57830   10.59360  -0.01530   -0.14443
安聯全球新興市場基金                                               16.97000   16.96000   0.01000    0.05896
安聯全球農金趨勢基金                                                9.07000    9.14000  -0.07000   -0.76586
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.97000   10.96000   0.01000    0.09124
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
安聯亞洲動態策略基金                                               22.55000   22.52000   0.03000    0.13321
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.11410   10.11090   0.00320    0.03165
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.15570   10.15010   0.00560    0.05517
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.08190   10.07860   0.00330    0.03274
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.05710   10.05150   0.00560    0.05571
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.09550   10.09230   0.00320    0.03171
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.06160   10.05740   0.00420    0.04176
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.02560   10.02270   0.00290    0.02893
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.08970   10.08680   0.00290    0.02875
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.02560   10.02270   0.00290    0.02893
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.62510   10.62490   0.00020    0.00188
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.15670   10.15650   0.00020    0.00197
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.53520   91.53230   0.00290    0.00317
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.40130   13.38160   0.01970    0.14722
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.71980   68.71460   0.00520    0.00757
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.92870    9.91410   0.01460    0.14727
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.78420    2.78460  -0.00040   -0.01436
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.92490   10.93460  -0.00970   -0.08871
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.34160    2.34760  -0.00600   -0.25558
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.81810    8.82630  -0.00820   -0.09290
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.33130   10.36970  -0.03840   -0.37031
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.29110   10.27210   0.01900    0.18497
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.77740   10.75590   0.02150    0.19989
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.24380   10.22490   0.01890    0.18484
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.26630   10.24820   0.01810    0.17662
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.23100   10.26900  -0.03800   -0.37005
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.15750   10.13880   0.01870    0.18444
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.55150   10.53060   0.02090    0.19847
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.14200   10.12360   0.01840    0.18175
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.17180   10.15390   0.01790    0.17629
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.01110    9.99390   0.01720    0.17210
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.19350   10.17420   0.01930    0.18970
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.99220    9.97420   0.01800    0.18047
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.90830    9.89360   0.01470    0.14858
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.02740   10.01020   0.01720    0.17182
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.14370   10.12450   0.01920    0.18964
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.99190    9.97390   0.01800    0.18047
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.90860    9.89400   0.01460    0.14756
宏利台灣動力基金A類型                                              32.11000   32.14000  -0.03000   -0.09334
宏利台灣動力基金I類型                                              32.11000   32.14000  -0.03000   -0.09334
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.09870   10.05600   0.04270    0.42462
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.98120    9.99400  -0.01280   -0.12808
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.58130    7.54920   0.03210    0.42521
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.54490    7.54050   0.00440    0.05835
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.71000   11.74000  -0.03000   -0.25554
宏利全球債券組合基金                                               13.82650   13.85980  -0.03330   -0.24026
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.01320    3.01190   0.00130    0.04316
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.45740   12.47160  -0.01420   -0.11386
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.93020    8.94160  -0.01140   -0.12749
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.62200    2.63190  -0.00990   -0.37615
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.49590   11.55320  -0.05730   -0.49597
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.32400    3.30500   0.01900    0.57489
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54310    0.53980   0.00330    0.61134
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.28000   15.22000   0.06000    0.39422
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.50970   12.50920   0.00050    0.00400
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.05540   11.05090   0.00450    0.04072
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.56510   10.58280  -0.01770   -0.16725
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.77450    8.77220   0.00230    0.02622
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.40480    8.40140   0.00340    0.04047
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.25210    8.26360  -0.01150   -0.13916
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.41300    8.41040   0.00260    0.03091
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.08000   11.09000  -0.01000   -0.09017
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.83000   10.87000  -0.04000   -0.36799
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.32000   10.36000  -0.04000   -0.38610
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.00060    2.99210   0.00850    0.28408
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43030    0.42960   0.00070    0.16294
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.92960   12.93500  -0.00540   -0.04175
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98080    0.97940   0.00140    0.14294
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.35620    7.35880  -0.00260   -0.03533
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05100    2.04760   0.00340    0.16605
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29550    0.29500   0.00050    0.16949
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.94290    8.94630  -0.00340   -0.03800
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32470    0.32430   0.00040    0.12334
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69780   13.69720   0.00060    0.00438
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.50000    2.49000   0.01000    0.40161
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.38000   27.42000  -0.04000   -0.14588
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.38000   27.42000  -0.04000   -0.14588
宏利澳幣保本基金                                                   12.70740   12.71000  -0.00260   -0.02046
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.96000   11.00000  -0.04000   -0.36364
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.86000   11.93000  -0.07000   -0.58676
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.61000   11.61000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.33000   11.39000  -0.06000   -0.52678
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.33000   10.29000   0.04000    0.38873
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.89000   11.91000  -0.02000   -0.16793
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.46660   10.49790  -0.03130   -0.29815
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.42160    9.39640   0.02520    0.26819
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.92760    8.95110  -0.02350   -0.26254
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.37040   11.40030  -0.02990   -0.26227
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.37000    9.41000  -0.04000   -0.42508
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
貝萊德新台幣基金                                                   12.97970   12.97910   0.00060    0.00462
貝萊德寶利基金                                                     27.90000   27.86000   0.04000    0.14358
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46880   11.46610   0.00270    0.02355
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.95000    9.94150   0.00850    0.08550
保德信大中華基金-人民幣                                            10.66000   10.61000   0.05000    0.47125
保德信大中華基金-美元                                              10.25000   10.13000   0.12000    1.18460
保德信大中華基金-新台幣                                            30.69000   30.51000   0.18000    0.58997
保德信中小型股基金                                                 52.82000   53.40000  -0.58000   -1.08614
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
保德信中國中小基金-美元                                             9.03000    8.96000   0.07000    0.78125
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.78000    8.75000   0.03000    0.34286
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.08470   10.06350   0.02120    0.21066
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.16280   10.15570   0.00710    0.06991
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.20700   10.18550   0.02150    0.21108
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.34820   11.32430   0.02390    0.21105
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.74000   10.58000   0.16000    1.51229
保德信中國品牌基金-美元                                            10.72000   10.57000   0.15000    1.41911
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.56000   11.38000   0.18000    1.58172
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.49000   28.60000  -0.11000   -0.38462
保德信全球消費商機基金                                             19.84000   19.84000   0.00000    0.00000
保德信全球基礎建設基金                                             14.04000   14.00000   0.04000    0.28571
保德信全球資源基金                                                  7.11000    7.15000  -0.04000   -0.55944
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.23000   32.52000  -0.29000   -0.89176
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.31040   10.22480   0.08560    0.83718
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.79200   10.70250   0.08950    0.83625
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.35720   10.32580   0.03140    0.30409
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.83860   10.80580   0.03280    0.30354
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.74010    9.73090   0.00920    0.09454
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.94640   10.93740   0.00900    0.08229
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.31270    9.35450  -0.04180   -0.44684
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.44860   10.49560  -0.04700   -0.44781
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.21660    8.23070  -0.01410   -0.17131
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.36910   11.38860  -0.01950   -0.17122
保德信亞太基金                                                     20.27000   20.26000   0.01000    0.04936
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.76000    8.79410  -0.03410   -0.38776
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.19170   12.23920  -0.04750   -0.38810
保德信店頭市場基金                                                 38.11000   38.60000  -0.49000   -1.26943
保德信拉丁美洲基金                                                  7.13000    7.13000   0.00000    0.00000
保德信金平衡基金                                                   31.39000   31.31000   0.08000    0.25551
保德信金滿意基金                                                   44.50000   44.59000  -0.09000   -0.20184
保德信科技島基金                                                   29.15000   29.26000  -0.11000   -0.37594
保德信高成長基金                                                  100.42000  100.80000  -0.38000   -0.37698
保德信貨幣市場基金                                                 15.85600   15.85500   0.00100    0.00631
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.74810   10.71670   0.03140    0.29300
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   11.00330   11.02950  -0.02620   -0.23754
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.10470   11.08600   0.01870    0.16868
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.64460   10.68310  -0.03850   -0.36038
保德信新世紀基金                                                   10.66000   10.60000   0.06000    0.56604
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.24950    8.26280  -0.01330   -0.16096
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.47250   10.48370  -0.01120   -0.10683
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.79970   11.81860  -0.01890   -0.15992
保德信新興趨勢組合基金                                             10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
保德信瑞騰基金                                                     15.66220   15.66220   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                                 10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.46890    9.45750   0.01140    0.12054
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.02080   10.00900   0.01180    0.11789
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.40320    9.41140  -0.00820   -0.08713
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.71140    9.72290  -0.01150   -0.11828
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.67460    9.67640  -0.00180   -0.01860
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.11180   10.11340  -0.00160   -0.01582
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.53650    9.52580   0.01070    0.11233
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.90260    9.89150   0.01110    0.11222
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.18450   10.19690  -0.01240   -0.12161
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.82990    9.81990   0.01000    0.10183
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.21790   10.20780   0.01010    0.09894
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.76240    9.74400   0.01840    0.18883
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.08080   10.06180   0.01900    0.18883
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.80220    9.79500   0.00720    0.07351
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.34290   10.34000   0.00290    0.02805
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.68130    9.66570   0.01560    0.16140
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.06810   10.05180   0.01630    0.16216
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.94500    9.94800  -0.00300   -0.03016
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.94860    9.95160  -0.00300   -0.03015
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.22530   10.21350   0.01180    0.11553
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.92270    9.91010   0.01260    0.12714
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.92310    9.91050   0.01260    0.12714
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.12800   10.12370   0.00430    0.04247
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.19310   10.19340  -0.00030   -0.00294
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.90260    9.88940   0.01320    0.13348
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.98260    9.98610  -0.00350   -0.03505
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.35520   10.35960  -0.00440   -0.04247
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.12170   10.11540   0.00630    0.06228
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.77020   10.76300   0.00720    0.06690
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.98810    9.97800   0.01010    0.10122
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.28780   10.27740   0.01040    0.10119
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.40650   10.40560   0.00090    0.00865
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.43390   10.41910   0.01480    0.14205
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.46440   10.50520  -0.04080   -0.38838
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.00210   10.00020   0.00190    0.01900
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.00410   10.00240   0.00170    0.01700
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型              9.91370    9.90620   0.00750    0.07571
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型              9.91710    9.90900   0.00810    0.08174
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.00690    9.98770   0.01920    0.19224
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.00820    9.98900   0.01920    0.19221
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型                9.83080    9.82620   0.00460    0.04681
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型                9.83130    9.82670   0.00460    0.04681
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.14600   10.15110  -0.00510   -0.05024
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.14430   10.14840  -0.00410   -0.04040
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.23500   10.22810   0.00690    0.06746
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.42010   10.41280   0.00730    0.07011
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.94960    9.93830   0.01130    0.11370
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.04490   10.03350   0.01140    0.11362
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96570    1.96440   0.00130    0.06618
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83870    2.83640   0.00230    0.08109
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28880    0.28780   0.00100    0.34746
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45570    0.45410   0.00160    0.35235
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.20040    8.18860   0.01180    0.14410
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.07270   12.05500   0.01770    0.14683
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.72340    9.72890  -0.00550   -0.05653
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.46420   12.47280  -0.00860   -0.06895
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.62830    8.61380   0.01450    0.16833
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.10510   11.08640   0.01870    0.16868
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.55480   10.54800   0.00680    0.06447
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.36400   10.37670  -0.01270   -0.12239
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.93000   19.98000  -0.05000   -0.25025
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4622.79000 4633.79000 -11.00000   -0.23739
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.13690   10.13430   0.00260    0.02566
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.03000   11.02720   0.00280    0.02539
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.02930   10.04380  -0.01450   -0.14437
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.34980    9.33840   0.01140    0.12208
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.94180    9.92980   0.01200    0.12085
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.34910    9.36020  -0.01110   -0.11859
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.71890    9.71750   0.00140    0.01441
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.31960   10.31220   0.00740    0.07176
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.87730    5.87880  -0.00150   -0.02552
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.89860   10.90140  -0.00280   -0.02568
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.28000   10.22000   0.06000    0.58708
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.76000   10.69000   0.07000    0.65482
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.22000   10.10000   0.12000    1.18812
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.28000   10.22000   0.06000    0.58708
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.76000   10.69000   0.07000    0.65482
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.22000   10.10000   0.12000    1.18812
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.71170   10.69720   0.01450    0.13555
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.73730   11.67740   0.05990    0.51296
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.94970   10.89180   0.05790    0.53159
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.17930    9.16680   0.01250    0.13636
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.50830    9.45980   0.04850    0.51270
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.39490    9.34530   0.04960    0.53075
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.54340   10.52910   0.01430    0.13581
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.02730   10.97100   0.05630    0.51317
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.01620   10.95800   0.05820    0.53112
柏瑞巨人基金                                                       13.36000   13.32000   0.04000    0.30030
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70910   13.70850   0.00060    0.00438
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.51000   16.52000  -0.01000   -0.06053
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.40870   14.42990  -0.02120   -0.14692
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.81140   12.79030   0.02110    0.16497
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.36790   13.34270   0.02520    0.18887
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.53180    8.54430  -0.01250   -0.14630
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.77670    6.78670  -0.01000   -0.14735
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.69780    8.68340   0.01440    0.16583
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.52770    8.51270   0.01500    0.17621
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.77650   10.75610   0.02040    0.18966
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.42260    8.41050   0.01210    0.14387
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          13.00150   12.98000   0.02150    0.16564
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.48070   12.49910  -0.01840   -0.14721
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.42060   13.39710   0.02350    0.17541
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.16920   12.14620   0.02300    0.18936
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.97520    8.98840  -0.01320   -0.14686
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.72260    9.70650   0.01610    0.16587
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.74430    9.72720   0.01710    0.17580
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.58030    9.56220   0.01810    0.18929
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.44080    9.42720   0.01360    0.14426
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.77050   10.79580  -0.02530   -0.23435
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.77920   10.77980  -0.00060   -0.00557
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.55040   10.54160   0.00880    0.08348
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.65070   10.64730   0.00340    0.03193
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.83550    9.85860  -0.02310   -0.23431
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.58820    9.58870  -0.00050   -0.00521
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.69530   10.69100   0.00430    0.04022
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.61530    9.60730   0.00800    0.08327
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.71490    9.71180   0.00310    0.03192
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.75040   10.77570  -0.02530   -0.23479
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.77960   10.78020  -0.00060   -0.00557
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.55090   10.54210   0.00880    0.08347
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.65190   10.64840   0.00350    0.03287
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.83530    9.85840  -0.02310   -0.23432
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.58850    9.58900  -0.00050   -0.00521
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.88020   10.87590   0.00430    0.03954
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.61560    9.60760   0.00800    0.08327
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.71560    9.71240   0.00320    0.03295
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.33920   11.34610  -0.00690   -0.06081
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.82620   12.80580   0.02040    0.15930
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.07410   12.04740   0.02670    0.22162
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.92840    8.93390  -0.00550   -0.06156
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.65760    9.64230   0.01530    0.15868
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.56790    9.54680   0.02110    0.22102
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.03420   11.04090  -0.00670   -0.06068
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.94330   11.92440   0.01890    0.15850
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.66450   11.63870   0.02580    0.22167
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.92870    8.93420  -0.00550   -0.06156
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.65820    9.64290   0.01530    0.15867
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.56840    9.54720   0.02120    0.22205
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.37000   13.35000   0.02000    0.14981
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.16000   14.08000   0.08000    0.56818
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.28000    9.22000   0.06000    0.65076
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.55000    8.54000   0.01000    0.11710
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.25000    9.19000   0.06000    0.65288
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.28000   11.26000   0.02000    0.17762
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.08000   11.02000   0.06000    0.54446
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.37000   11.29000   0.08000    0.70859
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.12000   12.99000   0.13000    1.00077
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.43000   13.35000   0.08000    0.59925
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.19270   12.25860  -0.06590   -0.53758
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.40180   10.42400  -0.02220   -0.21297
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.73560    7.77740  -0.04180   -0.53745
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.24100   10.26290  -0.02190   -0.21339
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.92000   10.95000  -0.03000   -0.27397
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.74000   11.74000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.91000   10.94000  -0.03000   -0.27422
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.33400   12.35300  -0.01900   -0.15381
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.10950   12.09010   0.01940    0.16046
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.06660   11.04590   0.02070    0.18740
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.53370    8.54690  -0.01320   -0.15444
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.63100    9.61560   0.01540    0.16016
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.66270    9.64460   0.01810    0.18767
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.64900   11.63030   0.01870    0.16079
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.83090   10.84760  -0.01670   -0.15395
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.04800   11.02740   0.02060    0.18681
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.97400    9.95810   0.01590    0.15967
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.22050    9.23470  -0.01420   -0.15377
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.16520    9.14850   0.01670    0.18254
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.68920    9.67110   0.01810    0.18716
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.67460   12.66060   0.01400    0.11058
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.23120   12.18620   0.04500    0.36927
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.52010   11.46860   0.05150    0.44905
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.04050    7.03270   0.00780    0.11091
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.79200    8.75970   0.03230    0.36873
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.44540    9.40320   0.04220    0.44878
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.89570   10.88360   0.01210    0.11118
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.53820   11.48660   0.05160    0.44922
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.52360    9.48850   0.03510    0.36992
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.98460    8.97460   0.01000    0.11143
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.64740    9.60430   0.04310    0.44876
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.14800   12.16900  -0.02100   -0.17257
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.98650   12.97880   0.00770    0.05933
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.80850   11.79590   0.01260    0.10682
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.38650    9.40270  -0.01620   -0.17229
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.06040   10.05440   0.00600    0.05968
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.03870   10.02800   0.01070    0.10670
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.24080   12.23350   0.00730    0.05967
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.83840   10.85700  -0.01860   -0.17132
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.25120   11.23920   0.01200    0.10677
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.00010   10.01730  -0.01720   -0.17170
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.55330    9.56980  -0.01650   -0.17242
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.30360   10.29750   0.00610    0.05924
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.77750    9.76710   0.01040    0.10648
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.11000   19.14000  -0.03000   -0.15674
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.92000   17.94000  -0.02000   -0.11148
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.46320   13.47480  -0.01160   -0.08609
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.39270   10.38570   0.00700    0.06740
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.47240   11.45400   0.01840    0.16064
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.39700   12.38100   0.01600    0.12923
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.94950   10.91790   0.03160    0.28943
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.95670    8.95070   0.00600    0.06703
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.54350    9.52820   0.01530    0.16058
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.34970    9.33760   0.01210    0.12958
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.48470    9.45740   0.02730    0.28866
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.09140    9.08530   0.00610    0.06714
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.34340    9.32850   0.01490    0.15973
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.21830   11.20370   0.01460    0.13031
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.42700    9.39980   0.02720    0.28937
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            44.60690   45.13410  -0.52720   -1.16807
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.78090    9.76610   0.01480    0.15154
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.80120    9.78540   0.01580    0.16147
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.84000   10.80000   0.04000    0.37037
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        35.30000   35.69000  -0.39000   -1.09274
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.84440   11.84370   0.00070    0.00591
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.67110    1.66160   0.00950    0.57174
國泰大中華基金                                                     21.19000   21.25000  -0.06000   -0.28235
國泰小龍基金-新台幣                                                16.11000   16.10000   0.01000    0.06211
國泰中小成長基金-新台幣                                            45.96000   46.01000  -0.05000   -0.10867
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.62450    4.57610   0.04840    1.05767
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.71470    0.70330   0.01140    1.62093
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.76550    0.75330   0.01220    1.61954
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.32000   20.10000   0.22000    1.09453
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               43.85010   43.92220  -0.07210   -0.16415
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.48320    2.47920   0.00400    0.16134
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34890    0.34640   0.00250    0.72171
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.86770   10.84720   0.02050    0.18899
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33800    0.33660   0.00140    0.41592
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.32340   10.33620  -0.01280   -0.12384
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.56560    4.53790   0.02770    0.61041
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.64030    0.63290   0.00740    1.16922
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        20.05000   19.92000   0.13000    0.65261
國泰中港台基金-人民幣                                               3.51620    3.49890   0.01730    0.49444
國泰中港台基金-美元                                                 0.49930    0.49410   0.00520    1.05242
國泰中港台基金-新台幣                                              15.45000   15.37000   0.08000    0.52049
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.00650    9.97660   0.02990    0.29970
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.18630   10.15940   0.02690    0.26478
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.23460   10.26180  -0.02720   -0.26506
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.98000   26.78000   0.20000    0.74683
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.15000   12.30000  -0.15000   -1.21951
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.25000   32.56000   0.69000    2.11916
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35840    0.35820   0.00020    0.05583
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33520    0.33500   0.00020    0.05970
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33610    0.33590   0.00020    0.05954
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.14010   11.19270  -0.05260   -0.46995
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.42920   10.47850  -0.04930   -0.47049
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.46130   10.51070  -0.04940   -0.47000
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46990   12.46930   0.00060    0.00481
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42540    0.42380   0.00160    0.37754
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37450    0.37320   0.00130    0.34834
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45440    0.45280   0.00160    0.35336
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56000    0.55840   0.00160    0.28653
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.63470    2.64030  -0.00560   -0.21210
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37310    0.37180   0.00130    0.34965
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.60000   11.62000  -0.02000   -0.17212
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.54590    0.54440   0.00150    0.27553
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49740    0.49480   0.00260    0.52546
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.53000   14.53000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金-美元                                               0.16290    0.16220   0.00070    0.43157
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.14000    5.14000   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61150    0.60810   0.00340    0.55912
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.99000   18.99000   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.39000   18.39000   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.89040    0.88620   0.00420    0.47393
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.41000   21.58000  -0.17000   -0.78777
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.88000   22.82000   0.06000    0.26293
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.59120    2.59380  -0.00260   -0.10024
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36790    0.36620   0.00170    0.46423
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31340    0.31190   0.00150    0.48092
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.37760   11.37610   0.00150    0.01319
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.69240    9.69110   0.00130    0.01341
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53480    0.53270   0.00210    0.39422
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39310    0.39060   0.00250    0.64004
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.82000   11.80000   0.02000    0.16949
國泰科技生化基金                                                   36.37000   36.30000   0.07000    0.19284
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.97000   30.09000  -0.12000   -0.39880
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.08000   12.11000  -0.03000   -0.24773
國泰美國費城半導體基金                                             15.77000   15.81000  -0.04000   -0.25300
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    46.35630   47.09910  -0.74280   -1.57710
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.29430   16.13700   0.15730    0.97478
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    25.41720   26.07750  -0.66030   -2.53207
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   45.72280   46.08090  -0.35810   -0.77711
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   46.96250   47.19440  -0.23190   -0.49137
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.38030   43.61740  -0.23710   -0.54359
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32200    0.32070   0.00130    0.40536
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                         10.00710    9.99190   0.01520    0.15212
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.06950   10.05400   0.01550    0.15417
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32250    0.32110   0.00140    0.43600
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                         10.02220   10.00330   0.01890    0.18894
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.10080   10.08170   0.01910    0.18945
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32300    0.32140   0.00160    0.49782
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                         10.03860   10.01270   0.02590    0.25867
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.12660   10.10030   0.02630    0.26039
國泰紐幣2021保本基金                                               12.91440   12.91690  -0.00250   -0.01935
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.29210   13.29510  -0.00300   -0.02256
國泰紐幣保本基金                                                   12.79140   12.79120   0.00020    0.00156
國泰國泰基金-新台幣A                                               24.26000   24.30000  -0.04000   -0.16461
國泰富時中國A50基金                                                22.01000   22.16000  -0.15000   -0.67690
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   47.98550   48.60890  -0.62340   -1.28248
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34990    0.34980   0.00010    0.02859
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.85000   10.88000  -0.03000   -0.27574
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.51950    0.51980  -0.00030   -0.05771
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.46590   41.60170  -0.13580   -0.32643
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.55000   21.60000  -0.05000   -0.23148
國泰新興市場基金-美元                                               0.39170    0.38900   0.00270    0.69409
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.16000   12.14000   0.02000    0.16474
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.45490    2.46320  -0.00830   -0.33696
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.49720    1.50230  -0.00510   -0.33948
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35820    0.35750   0.00070    0.19580
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22060    0.22020   0.00040    0.18165
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.81770   10.82230  -0.00460   -0.04250
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.47290    6.47560  -0.00270   -0.04169
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                16.26000   16.22000   0.04000    0.24661
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       45.62870   46.26130  -0.63260   -1.36745
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.91660   46.54120  -0.62460   -1.34204
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               43.03450   43.40710  -0.37260   -0.85838
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.71000   12.77000  -0.06000   -0.46985
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   38.95000   38.61000   0.34000    0.88060
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.84000   23.84000   0.00000    0.00000
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34900    0.34580   0.00320    0.92539
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.82390   38.88470  -0.06080   -0.15636
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.28000   22.32000  -0.04000   -0.17921
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.78000   19.77000   0.01000    0.05058
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.59000   18.57000   0.02000    0.10770
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41780    0.41740   0.00040    0.09583
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.57040   12.58670  -0.01630   -0.12950
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.57610   10.57470   0.00140    0.01324
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.48000   10.48040  -0.00040   -0.00382
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.60360   10.66040  -0.05680   -0.53281
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24810   10.24470   0.00340    0.03319
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.18640   10.18680  -0.00040   -0.00393
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.25230   10.30710  -0.05480   -0.53167
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.95720    9.94980   0.00740    0.07437
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.85520    9.84790   0.00730    0.07413
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.94170    9.93390   0.00780    0.07852
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.76720    9.81140  -0.04420   -0.45050
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.95710    9.94970   0.00740    0.07437
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.85030    9.84300   0.00730    0.07416
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.94160    9.93380   0.00780    0.07852
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.76720    9.81140  -0.04420   -0.45050
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47100   11.47040   0.00060    0.00523
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.85300    9.85600  -0.00300   -0.03044
第一金大中華基金                                                   27.28000   27.21000   0.07000    0.25726
第一金小型精選基金                                                 34.38000   34.44000  -0.06000   -0.17422
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.43000   14.27000   0.16000    1.12123
第一金中國世紀基金-美元                                             8.76320    8.62200   0.14120    1.63767
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.38000   10.26000   0.12000    1.16959
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.37000   10.26000   0.11000    1.07212
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.84090    9.85050  -0.00960   -0.09746
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.22560    8.24320  -0.01760   -0.21351
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.47050   11.48160  -0.01110   -0.09668
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.76920    9.79000  -0.02080   -0.21246
第一金中概平衡基金                                                 29.28000   29.25000   0.03000    0.10256
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33860   15.33760   0.00100    0.00652
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.83200  178.82100   0.01100    0.00615
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.56850   15.43720   0.13130    0.85054
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.56720   15.43590   0.13130    0.85061
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.05000   15.01000   0.04000    0.26649
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.06000   15.01000   0.05000    0.33311
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.48330   10.46420   0.01910    0.18253
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.48180   10.46250   0.01930    0.18447
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.01020    9.95740   0.05280    0.53026
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.01030    9.95750   0.05280    0.53025
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.78300   13.69220   0.09080    0.66315
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.80140   13.71040   0.09100    0.66373
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.10000   13.08000   0.02000    0.15291
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.12000   13.11000   0.01000    0.07628
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.87010    9.85000   0.02010    0.20406
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.86370    9.84370   0.02000    0.20318
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.47450    9.47820  -0.00370   -0.03904
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.49870    9.50240  -0.00370   -0.03894
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.82030   10.79830   0.02200    0.20374
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.42670   10.43070  -0.00400   -0.03835
第一金全球大趨勢基金                                               25.33000   25.27000   0.06000    0.23744
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.19190    9.21650  -0.02460   -0.26691
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.34550    6.36250  -0.01700   -0.26719
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.11350   10.05880   0.05470    0.54380
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.11440   10.05910   0.05530    0.54975
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.08550   11.02490   0.06060    0.54966
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.08730   11.02670   0.06060    0.54958
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.60350    8.61580  -0.01230   -0.14276
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.62010   10.63520  -0.01510   -0.14198
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.25270    9.25710  -0.00440   -0.04753
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.25120    9.25550  -0.00430   -0.04646
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.67270    7.66390   0.00880    0.11482
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.66770    7.65890   0.00880    0.11490
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.42240    8.43080  -0.00840   -0.09963
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.42290    8.43140  -0.00850   -0.10081
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.71490   11.72040  -0.00550   -0.04693
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.71550   11.72100  -0.00550   -0.04692
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.27550   10.26370   0.01180    0.11497
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.27640   10.26460   0.01180    0.11496
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.03920   15.05430  -0.01510   -0.10030
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N                           15.03870   15.05380  -0.01510   -0.10031
第一金亞洲科技基金                                                 18.76000   18.64000   0.12000    0.64378
第一金亞洲新興市場基金                                             12.85000   12.93000  -0.08000   -0.61872
第一金店頭市場基金                                                  8.28000    8.30000  -0.02000   -0.24096
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.17250   10.18390  -0.01140   -0.11194
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.17250   10.18390  -0.01140   -0.11194
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.15750   10.22290  -0.06540   -0.63974
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.15750   10.22290  -0.06540   -0.63974
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.17250   10.18390  -0.01140   -0.11194
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.18470   10.19600  -0.01130   -0.11083
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.17250   10.18390  -0.01140   -0.11194
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.15750   10.22290  -0.06540   -0.63974
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.16970   10.23500  -0.06530   -0.63801
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.15750   10.22290  -0.06540   -0.63974
第一金創新趨勢基金                                                 23.00000   22.90000   0.10000    0.43668
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  44.02430   44.50050  -0.47620   -1.07010
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            43.83870   44.42340  -0.58470   -1.31620
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      44.75300   45.46340  -0.71040   -1.56258
第一金電子基金                                                     36.53000   36.50000   0.03000    0.08219
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.43000   19.17000   0.26000    1.35629
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.68000   20.74000  -0.06000   -0.28930
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.33000    9.30000   0.03000    0.32258
統一大中華中小基金(美元)                                            8.26000    8.21000   0.05000    0.60901
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.31000   12.28000   0.03000    0.24430
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.09000    9.07000   0.02000    0.22051
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
統一大滿貫基金-A類型                                               37.55000   37.62000  -0.07000   -0.18607
統一大滿貫基金-I類型                                               37.55000   37.62000  -0.07000   -0.18607
統一大龍印基金                                                     15.04000   15.02000   0.02000    0.13316
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.62000    9.57000   0.05000    0.52247
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
統一中小基金                                                       25.79000   25.84000  -0.05000   -0.19350
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.97340   10.01100  -0.03760   -0.37559
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.01070    9.00390   0.00680    0.07552
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.75100    8.78240  -0.03140   -0.35753
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.61760   12.66530  -0.04770   -0.37662
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.35720   11.34870   0.00850    0.07490
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.98590   11.02530  -0.03940   -0.35736
統一台灣動力基金                                                   20.32000   20.33000  -0.01000   -0.04919
統一全天候基金-A類型                                              119.12000  119.54000  -0.42000   -0.35135
統一全天候基金-I類型                                              119.89000  120.31000  -0.42000   -0.34910
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.50950    8.51160  -0.00210   -0.02467
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.98140    7.94730   0.03410    0.42908
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.01500    8.02320  -0.00820   -0.10220
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.24320    9.24540  -0.00220   -0.02380
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.67740    8.64030   0.03710    0.42938
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.70640    8.71530  -0.00890   -0.10212
統一全球債券組合基金                                               12.42520   12.45210  -0.02690   -0.21603
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.49000   16.41000   0.08000    0.48751
統一全球新科技基金(美元)                                           15.05000   14.92000   0.13000    0.87131
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.52000   14.47000   0.05000    0.34554
統一亞太基金                                                       25.94000   25.86000   0.08000    0.30936
統一亞洲大金磚基金                                                 12.49000   12.48000   0.01000    0.08013
統一奔騰基金                                                       62.99000   63.16000  -0.17000   -0.26916
統一強棒貨幣市場基金                                               16.75120   16.75020   0.00100    0.00597
統一強漢基金(人民幣)                                               12.40000   12.27000   0.13000    1.05949
統一強漢基金(美元)                                                 10.84000   10.67000   0.17000    1.59325
統一強漢基金(新台幣)                                               28.69000   28.41000   0.28000    0.98557
統一統信基金                                                       32.15000   32.21000  -0.06000   -0.18628
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             37.85690   38.29290  -0.43600   -1.13859
統一黑馬基金                                                       63.43000   63.60000  -0.17000   -0.26730
統一新亞洲科技能源基金                                             17.01000   16.98000   0.03000    0.17668
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.13430    8.16010  -0.02580   -0.31617
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.91290   10.94760  -0.03470   -0.31696
統一經建基金                                                       50.33000   50.51000  -0.18000   -0.35637
統一龍馬基金                                                       72.99000   73.10000  -0.11000   -0.15048
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     21.97000   21.97000   0.00000    0.00000
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              50.68000   50.66000   0.02000    0.03948
野村中國機會基金                                                   15.20000   15.03000   0.17000    1.13107
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.40620   10.39950   0.00670    0.06443
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.36180   10.35060   0.01120    0.10821
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.37900   10.42200  -0.04300   -0.41259
野村巴西基金                                                        6.79000    6.78000   0.01000    0.14749
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.74000   11.70000   0.04000    0.34188
野村台灣高股息基金                                                 25.95000   25.85000   0.10000    0.38685
野村台灣運籌基金                                                   39.22000   39.34000  -0.12000   -0.30503
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.91880    9.91780   0.00100    0.01008
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.79180    9.78310   0.00870    0.08893
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83550    9.83150   0.00400    0.04069
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.54440   10.54330   0.00110    0.01043
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.30210   10.29280   0.00930    0.09035
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05220   10.04810   0.00410    0.04080
野村平衡基金                                                       20.91000   20.87000   0.04000    0.19166
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.93480    9.93110   0.00370    0.03726
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.16780   10.16200   0.00580    0.05708
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95570    9.94670   0.00900    0.09048
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93500    9.93130   0.00370    0.03726
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.16790   10.16210   0.00580    0.05707
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95640    9.94740   0.00900    0.09048
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.92550    9.92630  -0.00080   -0.00806
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.99760   10.00000  -0.00240   -0.02400
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.02430   10.02070   0.00360    0.03593
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.94900    9.96920  -0.02020   -0.20262
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.75000   14.80000  -0.05000   -0.33784
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.48000   12.51000  -0.03000   -0.23981
野村全球生技醫療基金                                               16.40000   16.53000  -0.13000   -0.78645
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.24370   10.24680  -0.00310   -0.03025
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.20770   10.20820  -0.00050   -0.00490
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.13820   10.15800  -0.01980   -0.19492
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.48590   10.49070  -0.00480   -0.04575
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.41320   10.41450  -0.00130   -0.01248
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.34860   10.36910  -0.02050   -0.19770
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.25140   10.27130  -0.01990   -0.19374
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.92780   10.93210  -0.00430   -0.03933
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.80470   10.80560  -0.00090   -0.00833
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.73980   10.76100  -0.02120   -0.19701
野村全球品牌基金                                                   28.94000   28.95000  -0.01000   -0.03454
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.55000   10.58000  -0.03000   -0.28355
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.81000   12.85000  -0.04000   -0.31128
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.45000   19.52000  -0.07000   -0.35861
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.23000   12.21000   0.02000    0.16380
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.02560   11.02370   0.00190    0.01724
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.03640   11.02780   0.00860    0.07798
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.79970   10.80110  -0.00140   -0.01296
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.53170    8.53770  -0.00600   -0.07028
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.36410    8.36940  -0.00530   -0.06333
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.93600    7.95880  -0.02280   -0.28648
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.04290   11.05040  -0.00750   -0.06787
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.54300   10.54960  -0.00660   -0.06256
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.10560   10.13410  -0.02850   -0.28123
野村成長基金                                                       33.59000   33.51000   0.08000    0.23873
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.31330    8.29170   0.02160    0.26050
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.33420    8.30760   0.02660    0.32019
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.54260    8.54630  -0.00370   -0.04329
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.68910    9.66450   0.02460    0.25454
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.55880    9.52820   0.03060    0.32115
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.77820    9.78250  -0.00430   -0.04396
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.33000   13.31000   0.02000    0.15026
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.05910   10.05020   0.00890    0.08856
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                              9.99600    9.98710   0.00890    0.08911
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.88450    9.91230  -0.02780   -0.28046
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.50590    9.49990   0.00600    0.06316
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.52190    9.51430   0.00760    0.07988
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.62150    9.64910  -0.02760   -0.28604
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.01830   10.04650  -0.02820   -0.28069
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.68440   10.67050   0.01390    0.13027
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.58990   10.58140   0.00850    0.08033
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.69980   10.73050  -0.03070   -0.28610
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.81360    9.79490   0.01870    0.19092
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.81600    9.79580   0.02020    0.20621
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.72600    9.73280  -0.00680   -0.06987
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.28030    8.28600  -0.00570   -0.06879
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.90320    8.88600   0.01720    0.19356
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.76970    8.75160   0.01810    0.20682
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.89410    9.90090  -0.00680   -0.06868
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.54920   13.55860  -0.00940   -0.06933
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.75080   12.72620   0.02460    0.19330
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.31480   10.29350   0.02130    0.20693
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49660   10.49320   0.00340    0.03240
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45660   10.44740   0.00920    0.08806
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49250   10.49190   0.00060    0.00572
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.79370   10.79010   0.00360    0.03336
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.73190   10.72240   0.00950    0.08860
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.68600   10.68570   0.00030    0.00281
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.77310   10.76910   0.00400    0.03714
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.70010   10.69040   0.00970    0.09074
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.83300   10.88000  -0.04700   -0.43199
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.31500   10.32710  -0.01210   -0.11717
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.86050    9.85840   0.00210    0.02130
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.49240    9.48670   0.00570    0.06008
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.96620    8.97700  -0.01080   -0.12031
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.53790   11.55180  -0.01390   -0.12033
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.46760   10.45380   0.01380    0.13201
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.63030   11.60780   0.02250    0.19384
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.04830   11.02180   0.02650    0.24043
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.80020   10.78650   0.01370    0.12701
野村泰國基金                                                       43.45000   44.01000  -0.56000   -1.27244
野村高科技基金                                                     11.60000   11.60000   0.00000    0.00000
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.63830   10.63460   0.00370    0.03479
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.23430   10.19800   0.03630    0.35595
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.84980   10.81020   0.03960    0.36632
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.61300    9.57700   0.03600    0.37590
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.58210    9.57900   0.00310    0.03236
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.84100    9.80530   0.03570    0.36409
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.30400   12.26020   0.04380    0.35725
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.44600   14.39240   0.05360    0.37242
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.15630   11.11450   0.04180    0.37609
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.12810   11.12450   0.00360    0.03236
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.60580   11.56370   0.04210    0.36407
野村貨幣市場基金                                                   16.35430   16.35330   0.00100    0.00611
野村新馬基金                                                       14.82000   14.85000  -0.03000   -0.20202
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.37930   10.39260  -0.01330   -0.12798
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.98980    9.95960   0.03020    0.30323
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.10410   10.12690  -0.02280   -0.22514
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.30000   10.30340  -0.00340   -0.03300
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.25340   10.25090   0.00250    0.02439
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.24630   10.25060  -0.00430   -0.04195
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.71040   10.71470  -0.00430   -0.04013
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.62630   10.62360   0.00270    0.02542
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.65830   10.66310  -0.00480   -0.04502
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.09220   10.05260   0.03960    0.39393
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.09260   10.05000   0.04260    0.42388
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.98530    9.96620   0.01910    0.19165
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.79080   10.74970   0.04110    0.38234
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.73940   10.69380   0.04560    0.42642
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.63110   10.61070   0.02040    0.19226
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.60900   10.61650  -0.00750   -0.07064
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.92340    7.92920  -0.00580   -0.07315
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.33270   12.34160  -0.00890   -0.07211
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.17000    9.21000  -0.04000   -0.43431
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.41260   10.40480   0.00780    0.07497
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.66800   10.65740   0.01060    0.09946
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.35630   10.34230   0.01400    0.13537
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.42810   10.46930  -0.04120   -0.39353
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39350   10.38220   0.01130    0.10884
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41300   10.40520   0.00780    0.07496
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.66880   10.65820   0.01060    0.09945
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.35610   10.34210   0.01400    0.13537
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.43010   10.47120  -0.04110   -0.39251
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39260   10.38140   0.01120    0.10789
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.42100   10.41020   0.01080    0.10374
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.68280   10.66910   0.01370    0.12841
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36270   10.34560   0.01710    0.16529
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.43360   10.47170  -0.03810   -0.36384
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.40390   10.38960   0.01430    0.13764
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.42100   10.41010   0.01090    0.10471
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.68440   10.67070   0.01370    0.12839
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.37010   10.35290   0.01720    0.16614
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.44800   10.48610  -0.03810   -0.36334
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.40520   10.39090   0.01430    0.13762
野村精選貨幣市場基金                                               12.12190   12.12140   0.00050    0.00412
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.82000   11.80000   0.02000    0.16949
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
野村積極成長基金                                                   14.25000   14.22000   0.03000    0.21097
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       11.03000   11.01000   0.02000    0.18165
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    39.98000   39.91000   0.07000    0.17539
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.75480   10.75850  -0.00370   -0.03439
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.55960    8.55180   0.00780    0.09121
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.87570    7.86910   0.00660    0.08387
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.70060    7.70340  -0.00280   -0.03635
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.39020   12.37910   0.01110    0.08967
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.06650   11.05710   0.00940    0.08501
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.86270   10.86670  -0.00400   -0.03681
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.81000   11.77000   0.04000    0.33985
野村環球基金-人民幣計價                                            17.98000   17.85000   0.13000    0.72829
野村環球基金-美元計價                                              13.88000   13.77000   0.11000    0.79884
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.58000   19.51000   0.07000    0.35879
野村鴻利基金                                                       25.10000   25.05000   0.05000    0.19960
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91250   16.91190   0.00060    0.00355
野村鴻運基金                                                       21.21000   21.27000  -0.06000   -0.28209
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.29000   10.38000  -0.09000   -0.86705
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.18000   13.23000  -0.05000   -0.37793
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.41000   10.44000  -0.03000   -0.28736
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.46000   15.50000  -0.04000   -0.25806
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.75330   10.76990  -0.01660   -0.15413
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.07870   14.10060  -0.02190   -0.15531
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.95640   10.96060  -0.00420   -0.03832
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.59690   10.54430   0.05260    0.49885
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.82460   10.84330  -0.01870   -0.17246
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.43210   10.39550   0.03660    0.35208
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.32640   10.34460  -0.01820   -0.17594
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.14540   10.10630   0.03910    0.38689
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.98560   10.00010  -0.01450   -0.14500
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.39180   10.38910   0.00270    0.02599
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.57790   10.56440   0.01350    0.12779
凱基台商天下基金                                                   14.66000   14.55000   0.11000    0.75601
凱基台灣精五門基金                                                 23.06000   23.11000  -0.05000   -0.21636
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       45.77770   46.37530  -0.59760   -1.28862
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   48.41880   48.65540  -0.23660   -0.48628
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.51900   41.50570   0.01330    0.03204
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.30000   10.35000  -0.05000   -0.48309
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.49210   10.48840   0.00370    0.03528
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   45.92270   46.51560  -0.59290   -1.27463
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         47.02390   47.58400  -0.56010   -1.17708
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             46.98770   47.76240  -0.77470   -1.62199
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.50000   13.46000   0.04000    0.29718
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.86020   11.76230   0.09790    0.83232
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.78000   11.74000   0.04000    0.34072
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60590   11.60520   0.00070    0.00603
凱基開創基金                                                       30.62000   30.70000  -0.08000   -0.26059
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.60000   22.56000   0.04000    0.17730
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.72740   21.57800   0.14940    0.69237
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.40000   17.40000   0.00000    0.00000
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.49600   16.40460   0.09140    0.55716
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.55000    7.55000   0.00000    0.00000
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    41.96350   42.51350  -0.55000   -1.29371
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.49750   42.95670  -0.45920   -1.06898
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   42.36120   42.91130  -0.55010   -1.28195
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.92000   11.92000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.28830   11.22380   0.06450    0.57467
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.42740   12.35110   0.07630    0.61776
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.83000   12.82000   0.01000    0.07800
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.09000   13.09000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.72460   12.65380   0.07080    0.55952
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.66500   10.67560  -0.01060   -0.09929
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.13530   10.08820   0.04710    0.46688
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.23320   10.23980  -0.00660   -0.06445
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.66480   10.67550  -0.01070   -0.10023
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.13530   10.08820   0.04710    0.46688
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.23320   10.23970  -0.00650   -0.06348
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.08000   12.13000  -0.05000   -0.41220
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.57000   36.34000   0.23000    0.63291
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.23000   33.34000  -0.11000   -0.32993
富邦上証180基金                                                    32.00000   32.08000  -0.08000   -0.24938
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20960    0.20820   0.00140    0.67243
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.51000    6.50000   0.01000    0.15385
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.91000    5.89000   0.02000    0.33956
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   48.96000   49.47000  -0.51000   -1.03093
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.85910   12.86640  -0.00730   -0.05674
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.78700   11.77890   0.00810    0.06877
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.20240   11.20970  -0.00730   -0.06512
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.86920   10.87530  -0.00610   -0.05609
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.87820    9.87140   0.00680    0.06889
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.39890    9.40500  -0.00610   -0.06486
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.84000   19.82110   0.01890    0.09535
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.69440   11.69350   0.00090    0.00770
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.47210   10.46760   0.00450    0.04299
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.86320   13.87570  -0.01250   -0.09009
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00610    2.00300   0.00310    0.15477
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.37070    9.37910  -0.00840   -0.08956
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40500    1.40280   0.00220    0.15683
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.57670   12.59790  -0.02120   -0.16828
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.81790    1.81780   0.00010    0.00550
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.46030   10.47800  -0.01770   -0.16893
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53340    1.53330   0.00010    0.00652
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.03550   11.02980   0.00570    0.05168
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.96930   10.96430   0.00500    0.04560
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.84000   15.01000  -0.17000   -1.13258
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.28000   18.93000   0.35000    1.84892
富邦日本東証基金                                                   20.57000   20.46000   0.11000    0.53763
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    48.16000   48.02000   0.14000    0.29155
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.21000   46.91000   0.30000    0.63952
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    54.23000   53.86000   0.37000    0.68697
富邦台灣心基金                                                     23.28000   23.26000   0.02000    0.08598
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.84000   47.44000   0.40000    0.84317
富邦台灣科技指數基金                                               58.66000   58.17000   0.49000    0.84236
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.26670   48.80230  -0.53560   -1.09749
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.92850   42.20970  -0.28120   -0.66620
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31250    0.31190   0.00060    0.19237
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.68710    2.69440  -0.00730   -0.27093
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36140    0.36120   0.00020    0.05537
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.15050   11.18500  -0.03450   -0.30845
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.28800    2.29420  -0.00620   -0.27025
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33950    0.33940   0.00010    0.02946
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.42690    9.45610  -0.02920   -0.30880
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.44000   22.59000  -0.15000   -0.66401
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.69000   14.68000   0.01000    0.06812
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.14000   26.44000  -0.30000   -1.13464
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72140   15.72050   0.00090    0.00573
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.46000   18.41000   0.05000    0.27159
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.35780   41.71030  -0.35250   -0.84511
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   44.69580   45.26100  -0.56520   -1.24876
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.60140   40.90680  -0.30540   -0.74658
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.98350   40.34580  -0.36230   -0.89799
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.98940   39.93160   0.05780    0.14475
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   46.07660   46.67180  -0.59520   -1.27529
富邦長紅基金                                                       64.72000   64.65000   0.07000    0.10828
富邦科技基金                                                       26.23000   26.31000  -0.08000   -0.30407
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.19250   41.51850  -0.32600   -0.78519
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        46.48080   47.29710  -0.81630   -1.72590
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.34980   40.80110  -0.45130   -1.10610
富邦恒生國企ETF基金                                                20.61000   20.54000   0.07000    0.34080
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.47000   13.50000  -0.03000   -0.22222
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.68000   26.61000   0.07000    0.26306
富邦高成長基金                                                     24.97000   24.94000   0.03000    0.12029
富邦基金A類型                                                      14.54000   14.55000  -0.01000   -0.06873
富邦基金I類型                                                      14.54000   14.55000  -0.01000   -0.06873
富邦深証100基金                                                    10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.67000   20.78000  -0.11000   -0.52936
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42310    0.42440  -0.00130   -0.30631
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.44800   12.44850  -0.00050   -0.00402
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.19980    9.20010  -0.00030   -0.00326
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29660    0.29750  -0.00090   -0.30252
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.37620    8.37650  -0.00030   -0.00358
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.18180   10.10840   0.07340    0.72613
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.82700   10.80610   0.02090    0.19341
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.34890    9.28160   0.06730    0.72509
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.93280    9.91360   0.01920    0.19367
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.73000   18.48000   0.25000    1.35281
富邦精準基金                                                       46.61000   46.51000   0.10000    0.21501
富邦精銳中小基金                                                   12.42000   12.47000  -0.05000   -0.40096
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.25000   19.28000  -0.03000   -0.15560
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.07000   21.86000   0.21000    0.96066
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.88000    6.91000  -0.03000   -0.43415
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.98000   16.82000   0.16000    0.95125
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.89000   20.02000  -0.13000   -0.64935
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.16750   11.18100  -0.01350   -0.12074
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.50560   10.41400   0.09160    0.87959
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.70390   10.68410   0.01980    0.18532
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.54700   10.55980  -0.01280   -0.12121
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.87570    9.78960   0.08610    0.87950
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.05110   10.03250   0.01860    0.18540
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富達台灣成長基金                                                   32.18000   32.03000   0.15000    0.46831
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.96850    9.95590   0.01260    0.12656
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.94020    9.92010   0.02010    0.20262
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.72350    9.70300   0.02050    0.21127
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.38430   10.36890   0.01540    0.14852
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.36310   10.34220   0.02090    0.20208
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.13930   10.11800   0.02130    0.21052
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.32720    8.31470   0.01250    0.15034
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.03220    9.01790   0.01430    0.15857
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.55270    8.53980   0.01290    0.15106
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.22080   10.20440   0.01640    0.16071
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.30530   10.28890   0.01640    0.15940
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.79260    9.77710   0.01550    0.15853
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.95270    9.93920   0.01350    0.13583
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.62220    8.59920   0.02300    0.26747
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.93600    9.90830   0.02770    0.27956
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.16110    9.13620   0.02490    0.27254
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.57180   11.54120   0.03060    0.26514
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.39380   11.36200   0.03180    0.27988
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.63620   10.60820   0.02800    0.26395
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.37310    9.34810   0.02500    0.26743
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.51000   15.49000   0.02000    0.12912
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.81200    8.78490   0.02710    0.30848
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.72560    9.69480   0.03080    0.31770
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.17800    9.14820   0.02980    0.32575
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.76240   10.72810   0.03430    0.31972
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.80250   10.76830   0.03420    0.31760
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.26070   10.22900   0.03170    0.30990
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.33660    9.30810   0.02850    0.30618
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.05000    9.99000   0.06000    0.60060
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.48000   10.36000   0.12000    1.15830
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.28000    9.22000   0.06000    0.65076
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.37000    8.31000   0.06000    0.72202
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.85000   10.76000   0.09000    0.83643
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.59000   10.50000   0.09000    0.85714
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.32000    9.20000   0.12000    1.30435
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.18000    9.11000   0.07000    0.76839
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.38000   10.30000   0.08000    0.77670
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.21390   10.21990  -0.00600   -0.05871
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.45230    9.44360   0.00870    0.09213
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.95430    8.97010  -0.01580   -0.17614
富蘭克林華美中華基金                                               12.38000   12.33000   0.05000    0.40552
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.56000   23.57000  -0.01000   -0.04243
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.54000   22.60000  -0.06000   -0.26549
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.84000    9.89000  -0.05000   -0.50556
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.10440    8.12080  -0.01640   -0.20195
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.25910    9.24040   0.01870    0.20237
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.30030   10.27960   0.02070    0.20137
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.77960    9.79930  -0.01970   -0.20103
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.75450   11.75600  -0.00150   -0.01276
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.73070    8.73180  -0.00110   -0.01260
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.82560    8.82670  -0.00110   -0.01246
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.91490    9.91610  -0.00120   -0.01210
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.65200   14.65350  -0.00150   -0.01024
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.46340   10.46450  -0.00110   -0.01051
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.33570   10.33680  -0.00110   -0.01064
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.73830   10.73670   0.00160    0.01490
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.67040    7.66930   0.00110    0.01434
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.98620    8.98480   0.00140    0.01558
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.98040    9.97890   0.00150    0.01503
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.32820   11.37140  -0.04320   -0.37990
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.55660    7.58540  -0.02880   -0.37968
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.87000    8.90380  -0.03380   -0.37961
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.01600   10.05420  -0.03820   -0.37994
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.00720   11.00690   0.00030    0.00273
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.69150    7.69130   0.00020    0.00260
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.15580    8.16640  -0.01060   -0.12980
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.26340    9.24840   0.01500    0.16219
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.40150   10.38470   0.01680    0.16178
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.05620   13.07300  -0.01680   -0.12851
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.03000    8.00000   0.03000    0.37500
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.30000    8.32000  -0.02000   -0.24038
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.93000    8.97000  -0.04000   -0.44593
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.08000   11.13000  -0.05000   -0.44924
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.00000    8.03000  -0.03000   -0.37360
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.07000   12.11000  -0.04000   -0.33031
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.25000    8.28000  -0.03000   -0.36232
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.52000    9.48000   0.04000    0.42194
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.24460   13.24770  -0.00310   -0.02340
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.12000   11.16000  -0.04000   -0.35842
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.68000    9.64000   0.04000    0.41494
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                             41.41000   41.35000   0.06000    0.14510
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36220   10.36150   0.00070    0.00676
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.08000    9.12000  -0.04000   -0.43860
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.61000   14.65000  -0.04000   -0.27304
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.22000   13.18000   0.04000    0.30349
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.44000   15.49000  -0.05000   -0.32279
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.43040    9.42030   0.01010    0.10722
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.43040    9.42020   0.01020    0.10828
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.37900    9.36750   0.01150    0.12276
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.37900    9.36750   0.01150    0.12276
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.52120    9.50120   0.02000    0.21050
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.37210    9.35230   0.01980    0.21171
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.37200    9.35230   0.01970    0.21064
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.58860    9.61180  -0.02320   -0.24137
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.43850    9.46140  -0.02290   -0.24204
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.43850    9.46140  -0.02290   -0.24204
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.47530    6.51970  -0.04440   -0.68101
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.68970   10.68970   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.51260    9.50500   0.00760    0.07996
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.62850   11.61920   0.00930    0.08004
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.69780    6.70710  -0.00930   -0.13866
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.87490    8.85940   0.01550    0.17496
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.95110   10.96620  -0.01510   -0.13770
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    69.04000   69.82000  -0.78000   -1.11716
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    70.74000   71.65000  -0.91000   -1.27006
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.35660   62.73580  -0.37920   -0.60444
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.86000   21.00000  -0.14000   -0.66667
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              67.98230   68.96180  -0.97950   -1.42035
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                              9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.84000    9.92000  -0.08000   -0.80645
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 67.04470   67.77310  -0.72840   -1.07476
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.91810   11.91530   0.00280    0.02350
復華人生目標基金                                                   41.46470   41.46920  -0.00450   -0.01085
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
復華大中華中小策略基金                                              9.10000    9.03000   0.07000    0.77519
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                               10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
復華中小精選基金                                                   69.10000   69.35000  -0.25000   -0.36049
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.42380   51.64270  -0.21890   -0.42387
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.87050   62.24580  -0.37530   -0.60293
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.45000   10.34000   0.11000    1.06383
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.13000    9.03000   0.10000    1.10742
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.23000   12.17000   0.06000    0.49302
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.94000   10.88000   0.06000    0.55147
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.29000   10.21000   0.08000    0.78355
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
復華台灣智能基金                                                   12.17000   12.16000   0.01000    0.08224
復華全方位基金                                                     31.07000   31.10000  -0.03000   -0.09646
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.99000   12.90000   0.09000    0.69767
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.51000   20.48000   0.03000    0.14648
復華全球平衡基金-美元                                               9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.68000   19.67000   0.01000    0.05084
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.48000   14.36000   0.12000    0.83565
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.00000   13.96000   0.04000    0.28653
復華全球原物料基金                                                  8.26000    8.29000  -0.03000   -0.36188
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.23000   13.21000   0.02000    0.15140
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.19530   12.23120  -0.03590   -0.29351
復華全球債券基金                                                   15.05300   15.10140  -0.04840   -0.32050
復華全球債券組合基金                                               15.39000   15.42000  -0.03000   -0.19455
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.36000   15.34000   0.02000    0.13038
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.82000    9.77000   0.05000    0.51177
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.01000   10.99000   0.02000    0.18198
復華有利貨幣市場基金                                               13.50600   13.50530   0.00070    0.00518
復華亞太平衡基金                                                   11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
復華亞太成長基金                                                   12.75000   12.62000   0.13000    1.03011
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.15000    9.09000   0.06000    0.66007
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
復華東協世紀基金                                                   12.28000   12.28000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金A                                            14.35000   14.24000   0.11000    0.77247
復華南非幣長期收益基金B                                             8.05000    7.99000   0.06000    0.75094
復華南非幣短期收益基金A                                            14.72000   14.70000   0.02000    0.13605
復華南非幣短期收益基金B                                             8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
復華美元高收益債券指數基金-美元                                     9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      71.35510   72.60560  -1.25050   -1.72232
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.93000   21.93000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              12.74000   12.68000   0.06000    0.47319
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.97000   12.97000   0.00000    0.00000
復華恒生基金                                                       20.89000   20.87000   0.02000    0.09583
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.42000    8.41000   0.01000    0.11891
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.12000   29.17000  -0.05000   -0.17141
復華神盾基金                                                       28.38840   28.37860   0.00980    0.03453
復華高成長基金                                                     71.38000   71.50000  -0.12000   -0.16783
復華高益策略組合基金                                               13.64000   13.67000  -0.03000   -0.21946
復華貨幣市場基金                                                   14.47030   14.46950   0.00080    0.00553
復華富時不動產證券化基金                                           17.52000   17.71000  -0.19000   -1.07284
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.44000   49.12000   0.32000    0.65147
復華復華基金                                                       22.36000   22.39000  -0.03000   -0.13399
復華華人世紀基金                                                   17.84000   17.76000   0.08000    0.45045
復華傳家二號基金                                                   34.48060   34.46380   0.01680    0.04875
復華傳家基金                                                       24.04210   24.13860  -0.09650   -0.39977
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.92000   15.95000  -0.03000   -0.18809
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.84000   11.81000   0.03000    0.25402
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.50000   14.50000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.95000   10.98000  -0.03000   -0.27322
復華新興人民幣債券基金A                                            12.27000   12.26000   0.01000    0.08157
復華新興人民幣債券基金B                                             8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.90000   23.07000  -0.17000   -0.73689
復華新興市場企業債券ETF基金                                        70.57000   71.16000  -0.59000   -0.82912
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.27000    5.27000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.85000   11.83000   0.02000    0.16906
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.61000   11.60000   0.01000    0.08621
復華新興市場短期收益基金                                           11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
復華滬深300 A股基金                                                24.04000   24.10000  -0.06000   -0.24896
復華數位經濟基金                                                   49.73000   49.73000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.97410    9.96790   0.00620    0.06220
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.71370    9.71670  -0.00300   -0.03087
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.51470   10.50820   0.00650    0.06186
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.10190   10.10500  -0.00310   -0.03068
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.12500   10.15320  -0.02820   -0.27774
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.12120   10.10880   0.01240    0.12267
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.18930   10.17180   0.01750    0.17204
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.79990   10.83860  -0.03870   -0.35706
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.06760   10.04900   0.01860    0.18509
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.69320   10.73000  -0.03680   -0.34296
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.42580   10.40640   0.01940    0.18642
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.06290   11.10100  -0.03810   -0.34321
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.62440   10.62770  -0.00330   -0.03105
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.59520   10.57680   0.01840    0.17397
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.67980   10.71790  -0.03810   -0.35548
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.61680   10.61500   0.00180    0.01696
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.86050   11.87940  -0.01890   -0.15910
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.55760   10.53400   0.02360    0.22404
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.79840   10.79660   0.00180    0.01667
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.15650   12.17580  -0.01930   -0.15851
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.70110   10.67720   0.02390    0.22384
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.83670   10.86990  -0.03320   -0.30543
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.12310   10.12990  -0.00680   -0.06713
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.13490   10.12000   0.01490    0.14723
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.02760   10.06610  -0.03850   -0.38247
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.44130   10.44580  -0.00450   -0.04308
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.76230   10.78600  -0.02370   -0.21973
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.46500   10.44660   0.01840    0.17613
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.44000   10.44460  -0.00460   -0.04404
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.76220   10.78590  -0.02370   -0.21973
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.46190   10.44340   0.01850    0.17715
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.31940   10.31920   0.00020    0.00194
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.33130   10.30430   0.02700    0.26203
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.31760   10.31740   0.00020    0.00194
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.33240   10.30540   0.02700    0.26200
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.93270   10.93790  -0.00520   -0.04754
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.94680   10.92770   0.01910    0.17479
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.02420   11.06340  -0.03920   -0.35432
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.11510   10.11440   0.00070    0.00692
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.12550   10.10270   0.02280    0.22568
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.01940   10.04990  -0.03050   -0.30349
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.23470    9.24920  -0.01450   -0.15677
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.07920    8.04190   0.03730    0.46382
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.10910    8.11450  -0.00540   -0.06655
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.14570   12.16490  -0.01920   -0.15783
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.65570   10.60650   0.04920    0.46387
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.81880   10.82600  -0.00720   -0.06651
景順主流基金                                                       19.35000   19.31000   0.04000    0.20715
景順台灣科技基金                                                   33.94000   33.85000   0.09000    0.26588
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.57000   11.58000  -0.01000   -0.08636
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
景順全球科技基金                                                   24.33000   24.32000   0.01000    0.04112
景順全球康健基金                                                   19.71000   19.81000  -0.10000   -0.50480
景順貨幣市場基金                                                   16.00410   16.00330   0.00080    0.00500
景順潛力基金                                                       33.79000   33.76000   0.03000    0.08886
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.06000   14.98000   0.08000    0.53405
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.18000   14.18000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.09000   11.05000   0.04000    0.36199
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.38000   11.40000  -0.02000   -0.17544
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.86000   11.82000   0.04000    0.33841
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    12.02000   12.04000  -0.02000   -0.16611
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.64670    8.63420   0.01250    0.14477
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.74320    7.74550  -0.00230   -0.02969
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.56840   11.55170   0.01670    0.14457
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.34610   10.34910  -0.00300   -0.02899
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.72000    8.64000   0.08000    0.92593
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.08000    7.98000   0.10000    1.25313
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.96000   11.87000   0.09000    0.75821
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.68160    9.67150   0.01010    0.10443
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.94710    9.98950  -0.04240   -0.42445
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.29040   10.27960   0.01080    0.10506
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.57650   10.62150  -0.04500   -0.42367
華南永昌永昌基金                                                   20.25000   20.37000  -0.12000   -0.58910
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.97460   14.99040  -0.01580   -0.10540
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.85000    9.78000   0.07000    0.71575
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
華南永昌全球精品基金                                               17.31000   17.30000   0.01000    0.05780
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.67000   10.62000   0.05000    0.47081
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.65000   13.59000   0.06000    0.44150
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.63000   13.64000  -0.01000   -0.07331
華南永昌物聯網精選基金                                             12.46000   12.51000  -0.05000   -0.39968
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.29460   16.29360   0.00100    0.00614
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.30870   25.36840  -0.05970   -0.23533
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99980   11.99910   0.00070    0.00583
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.79640   10.79390   0.00250    0.02316
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.51360   10.50830   0.00530    0.05044
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.00510   10.00280   0.00230    0.02299
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.68520    9.68030   0.00490    0.05062
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.63550   10.63220   0.00330    0.03104
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.28880   10.28280   0.00600    0.05835
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.98160    9.97850   0.00310    0.03107
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.59730    9.59170   0.00560    0.05838
華頓中小型基金                                                     22.04000   22.04000   0.00000    0.00000
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.23900   12.25590  -0.01690   -0.13789
華頓台灣基金                                                       24.10000   24.10000   0.00000    0.00000
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58080   11.58010   0.00070    0.00604
華頓全球時尚精品基金                                               17.50000   17.45000   0.05000    0.28653
華頓全球高收益債券基金A                                            13.88940   13.90200  -0.01260   -0.09063
華頓全球高收益債券基金B                                             8.00850    8.01570  -0.00720   -0.08982
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.95390    2.92780   0.02610    0.89145
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.98370   12.85750   0.12620    0.98153
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41810    0.41180   0.00630    1.52987
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.35980   12.32850   0.03130    0.25388
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.31650   12.28540   0.03110    0.25315
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.97520   10.95020   0.02500    0.22831
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.80040   10.76340   0.03700    0.34376
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.76220   10.72540   0.03680    0.34311
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.45530    9.42290   0.03240    0.34384
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.94590   10.85070   0.09520    0.87736
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.90800   10.81300   0.09500    0.87857
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.60280    9.50490   0.09790    1.03000
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       12.13000   12.09000   0.04000    0.33085
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.93000   10.84000   0.09000    0.83026
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.68590    2.69420  -0.00830   -0.30807
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.11700    2.12470  -0.00770   -0.36240
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.05690   12.02150   0.03540    0.29447
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.26820    9.24110   0.02710    0.29326
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37950    0.37830   0.00120    0.31721
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29560    0.29350   0.00210    0.71550
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.66000    3.64000   0.02000    0.54945
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.10000   15.98000   0.12000    0.75094
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.51000   0.01000    1.96078
匯豐台灣精典基金                                                   25.59000   25.48000   0.11000    0.43171
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.89000   12.90000  -0.01000   -0.07752
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.40000    8.42000  -0.02000   -0.23753
匯豐安富基金                                                       26.58000   26.51000   0.07000    0.26405
匯豐成功基金                                                       43.70000   43.32000   0.38000    0.87719
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.77000   10.58000   0.19000    1.79584
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.43000    2.44000  -0.01000   -0.40984
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.68000   10.72000  -0.04000   -0.37313
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.68000   10.72000  -0.04000   -0.37313
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.35000   11.36000  -0.01000   -0.08803
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.35000   11.36000  -0.01000   -0.08803
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.50000   10.40000   0.10000    0.96154
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.77670    2.78440  -0.00770   -0.27654
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.42040    2.42780  -0.00740   -0.30480
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.98120   11.96730   0.01390    0.11615
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.99220    7.97810   0.01410    0.17673
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39380    0.39250   0.00130    0.33121
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33580    0.33470   0.00110    0.32865
匯豐金磚動力基金                                                   14.98000   14.93000   0.05000    0.33490
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01950   15.01900   0.00050    0.00333
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.22000    5.22000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                   10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.48600    5.49390  -0.00790   -0.14380
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.38300    9.39100  -0.00800   -0.08519
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 55.27000   55.05000   0.22000    0.39964
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 55.27000   55.05000   0.22000    0.39964
匯豐龍騰電子基金                                                   39.75000   39.68000   0.07000    0.17641
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.85600   12.85600   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.26000   19.22000   0.04000    0.20812
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.73000    9.67000   0.06000    0.62048
新光中國成長基金(美元)                                              9.49000    9.38000   0.11000    1.17271
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.47000    9.44000   0.03000    0.31780
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.59740   11.62540  -0.02800   -0.24085
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.31070   10.29140   0.01930    0.18754
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.66720   10.72330  -0.05610   -0.52316
新光台灣富貴基金                                                   25.60000   25.65000  -0.05000   -0.19493
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.01000   22.10000  -0.09000   -0.40724
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.69020   39.90820  -0.21800   -0.54625
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    45.19940   45.67050  -0.47110   -1.03152
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.41000   10.44000  -0.03000   -0.28736
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.11000   10.17000  -0.06000   -0.58997
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.75000    9.81000  -0.06000   -0.61162
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.59000    8.65000  -0.06000   -0.69364
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.91000   10.93000  -0.02000   -0.18298
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.66000   10.76000  -0.10000   -0.92937
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.04000   10.09000  -0.05000   -0.49554
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.04000   10.09000  -0.05000   -0.49554
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.07110   11.08250  -0.01140   -0.10286
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.85130   10.94060  -0.08930   -0.81623
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.40520   10.41510  -0.00990   -0.09505
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.18470   10.26850  -0.08380   -0.81609
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.27000    9.72000  -0.45000   -4.62963
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.38000   10.83000  -0.45000   -4.15512
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.70000    9.81000  -0.11000   -1.12130
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.56000    9.42000   0.14000    1.48620
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52050   15.51970   0.00080    0.00515
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.74000    9.79000  -0.05000   -0.51073
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.64000    8.64000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.03000    9.10000  -0.07000   -0.76923
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.66000    8.71000  -0.05000   -0.57405
新光亞洲精選基金-美金                                              21.30000   21.20000   0.10000    0.47170
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.64000   21.70000  -0.06000   -0.27650
新光店頭基金                                                       23.76000   23.84000  -0.08000   -0.33557
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.04000   11.11000  -0.07000   -0.63006
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.00000   10.06000  -0.06000   -0.59642
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          41.36880   41.90830  -0.53950   -1.28733
新光特選內需收益ETF基金                                            21.22000   21.14000   0.08000    0.37843
新光創新科技基金                                                   13.97000   14.02000  -0.05000   -0.35663
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.21930   10.25500  -0.03570   -0.34812
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.54250   10.59860  -0.05610   -0.52932
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.08120   10.08430  -0.00310   -0.03074
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.27080    9.30220  -0.03140   -0.33755
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.53960    9.58980  -0.05020   -0.52347
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.09390    9.10760  -0.01370   -0.15042
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.58190   40.91020  -0.32830   -0.80249
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       45.90360   46.69470  -0.79110   -1.69420
新光澳幣八年期保本基金                                             11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
新光澳幣十年期保本基金                                             10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.49000   12.49000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.92000   10.92890  -0.00890   -0.08144
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.49190    9.49970  -0.00780   -0.08211
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.45680    9.48320  -0.02640   -0.27839
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.63430   10.66410  -0.02980   -0.27944
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.71550   10.71910  -0.00360   -0.03358
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.51240    9.51560  -0.00320   -0.03363
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.45490    9.46110  -0.00620   -0.06553
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.63760   10.64450  -0.00690   -0.06482
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.38000    7.40000  -0.02000   -0.27027
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.88300   10.85360   0.02940    0.27088
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.55920    9.53280   0.02640    0.27694
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.61090   10.58290   0.02800    0.26458
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.49960    9.47450   0.02510    0.26492
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.55980    9.53590   0.02390    0.25063
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.68130   10.65520   0.02610    0.24495
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.93250   14.93920  -0.00670   -0.04485
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.58260    8.58640  -0.00380   -0.04426
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            40.29190   40.41780  -0.12590   -0.31150
群益10年期以上金融債ETF基金                                        43.76360   44.26760  -0.50400   -1.13853
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     44.43310   44.98450  -0.55140   -1.22576
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 44.75120   45.30400  -0.55280   -1.22020
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               46.00530   46.62920  -0.62390   -1.33800
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  44.22220   44.80860  -0.58640   -1.30868
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 47.64980   48.30970  -0.65990   -1.36598
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                50.45050   50.49580  -0.04530   -0.08971
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  47.53800   48.11480  -0.57680   -1.19880
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.84230   10.82740   0.01490    0.13761
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  46.50450   47.28840  -0.78390   -1.65770
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.95180   40.10650  -0.15470   -0.38572
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.52310   11.52230   0.00080    0.00694
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.00880   10.01190  -0.00310   -0.03096
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.26700   14.18900   0.07800    0.54972
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.36730   10.26000   0.10730    1.04581
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.80000   10.75000   0.05000    0.46512
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.57000    9.64000  -0.07000   -0.72614
群益大印度基金-人民幣                                              12.96700   13.06350  -0.09650   -0.73870
群益大印度基金-美元                                                11.85600   11.88560  -0.02960   -0.24904
群益大印度基金-新臺幣                                              11.32000   11.41000  -0.09000   -0.78878
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.54130   12.55050  -0.00920   -0.07330
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.75840   11.70930   0.04910    0.41932
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.12000   11.13000  -0.01000   -0.08985
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.10400   11.11220  -0.00820   -0.07379
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.49750    9.45780   0.03970    0.41976
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.00000    9.01000  -0.01000   -0.11099
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.06560   10.07300  -0.00740   -0.07346
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.64510    8.60900   0.03610    0.41933
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.27170    9.27850  -0.00680   -0.07329
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.23030    8.19590   0.03440    0.41972
群益中小型股基金                                                   47.25000   47.45000  -0.20000   -0.42150
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.85700   10.85560   0.00140    0.01290
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.79970    9.75030   0.04940    0.50665
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.25510    9.25730  -0.00220   -0.02377
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.15820    9.15700   0.00120    0.01310
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.26510    8.22340   0.04170    0.50709
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.80670    7.80860  -0.00190   -0.02433
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.64100   10.63190   0.00910    0.08559
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.70500   11.69500   0.01000    0.08551
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.26940   11.25570   0.01370    0.12172
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.40290   10.44020  -0.03730   -0.35727
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.61610    9.62580  -0.00970   -0.10077
群益中國新機會基金N-美元                                            8.58480    8.55130   0.03350    0.39175
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.52780    8.53640  -0.00860   -0.10075
群益中國新機會基金-美元                                             9.17870    9.14280   0.03590    0.39266
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.82000    8.83000  -0.01000   -0.11325
群益平衡王基金                                                     20.66370   20.71850  -0.05480   -0.26450
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.98390    9.95760   0.02630    0.26412
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.97200    9.99850  -0.02650   -0.26504
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.98390    9.95760   0.02630    0.26412
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.97200    9.99850  -0.02650   -0.26504
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.98400    9.95770   0.02630    0.26412
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.97190    9.99850  -0.02660   -0.26604
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.95640    9.98280  -0.02640   -0.26445
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.00970    9.96460   0.04510    0.45260
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.99770   10.00560  -0.00790   -0.07896
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.00970    9.96460   0.04510    0.45260
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.99770   10.00560  -0.00790   -0.07896
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.00970    9.96460   0.04510    0.45260
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.99770   10.00560  -0.00790   -0.07896
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.00240   10.01000  -0.00760   -0.07592
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.00210    9.96230   0.03980    0.39951
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.99020   10.00330  -0.01310   -0.13096
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.00210    9.96230   0.03980    0.39951
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.99010   10.00330  -0.01320   -0.13196
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.00200    9.96220   0.03980    0.39951
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.99020   10.00330  -0.01310   -0.13096
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.98650    9.99940  -0.01290   -0.12901
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.41000    6.42000  -0.01000   -0.15576
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.38060   12.39820  -0.01760   -0.14196
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.48850   11.44830   0.04020    0.35114
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.97000   10.99000  -0.02000   -0.18198
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.51750   10.53240  -0.01490   -0.14147
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.75850    9.72440   0.03410    0.35066
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.35140   10.36610  -0.01470   -0.14181
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.50590   10.50720  -0.00130   -0.01237
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.28020   10.27830   0.00190    0.01849
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.22000   10.27000  -0.05000   -0.48685
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.20570    9.20680  -0.00110   -0.01195
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.20900    9.20730   0.00170    0.01846
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.16000    9.20000  -0.04000   -0.43478
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.56700   10.56830  -0.00130   -0.01230
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.60300   10.60100   0.00200    0.01887
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.70000   10.75000  -0.05000   -0.46512
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.36830    9.36940  -0.00110   -0.01174
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.85330    9.85150   0.00180    0.01827
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.41230   11.43680  -0.02450   -0.21422
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.80650    7.82330  -0.01680   -0.21474
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.85620   10.85720  -0.00100   -0.00921
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.66080   10.65570   0.00510    0.04786
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.75020   10.80210  -0.05190   -0.48046
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.94420    9.94510  -0.00090   -0.00905
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.88880    9.88410   0.00470    0.04755
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.97220   10.02040  -0.04820   -0.48102
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.85630   10.85730  -0.00100   -0.00921
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.66070   10.65560   0.00510    0.04786
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.75010   10.80200  -0.05190   -0.48047
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.94430    9.94520  -0.00090   -0.00905
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.88870    9.88390   0.00480    0.04856
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.97220   10.02040  -0.04820   -0.48102
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.59570    9.58320   0.01250    0.13044
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.24000   11.28000  -0.04000   -0.35461
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.70050   15.68000   0.02050    0.13074
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.59000   15.65000  -0.06000   -0.38339
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.55000   11.56000  -0.01000   -0.08651
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.39770   10.45220  -0.05450   -0.52142
群益印度中小基金N-美元                                              8.48610    8.48860  -0.00250   -0.02945
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.07000    8.12000  -0.05000   -0.61576
群益印度中小基金-人民幣                                            14.07620   14.14990  -0.07370   -0.52085
群益印度中小基金-美元                                              12.13740   12.14110  -0.00370   -0.03047
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.13000   14.21000  -0.08000   -0.56298
群益多利策略組合基金                                               11.96000   11.97000  -0.01000   -0.08354
群益多重收益組合基金                                               14.23000   14.26000  -0.03000   -0.21038
群益多重資產組合基金                                               15.55000   15.57000  -0.02000   -0.12845
群益安家基金                                                       26.50110   26.50280  -0.00170   -0.00641
群益安穩貨幣市場基金                                               16.17210   16.17120   0.00090    0.00557
群益那斯達克生技基金                                               21.26000   21.51000  -0.25000   -1.16225
群益亞太中小基金                                                   10.70000   10.66000   0.04000    0.37523
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.64000   16.63000   0.01000    0.06013
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.74940   10.77260  -0.02320   -0.21536
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.90250    7.91950  -0.01700   -0.21466
群益店頭市場基金                                                  100.16000  100.97000  -0.81000   -0.80222
群益東方盛世基金                                                    9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
群益東協成長基金-人民幣                                            13.48790   13.56740  -0.07950   -0.58596
群益東協成長基金-美元                                              11.51010   11.52110  -0.01100   -0.09548
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.46000   11.53000  -0.07000   -0.60711
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.11630   12.12440  -0.00810   -0.06681
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.22280   11.18880   0.03400    0.30388
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.61650   10.63120  -0.01470   -0.13827
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.82980    9.83650  -0.00670   -0.06811
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.10790    9.08030   0.02760    0.30395
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.61400    8.62590  -0.01190   -0.13796
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.97790   10.99300  -0.01510   -0.13736
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.61940    9.62590  -0.00650   -0.06753
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.26960    9.24150   0.02810    0.30406
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.62310    9.63630  -0.01320   -0.13698
群益長安基金                                                       31.29000   31.39000  -0.10000   -0.31857
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.54470   10.48870   0.05600    0.53391
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.95170   15.86690   0.08480    0.53445
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.51000   15.51000   0.00000    0.00000
群益真善美基金                                                     15.95500   16.01530  -0.06030   -0.37651
群益馬拉松基金                                                    124.96000  125.42000  -0.46000   -0.36677
群益深証中小板基金                                                 12.55000   12.53000   0.02000    0.15962
群益創新科技基金                                                   34.78000   34.91000  -0.13000   -0.37239
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.62540   10.59690   0.02850    0.26895
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.50770    9.43580   0.07190    0.76199
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.57110   11.54020   0.03090    0.26776
群益華夏盛世基金-美元                                              10.48330   10.40400   0.07930    0.76221
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.40000   17.36000   0.04000    0.23041
群益奧斯卡基金                                                     31.15000   31.35000  -0.20000   -0.63796
群益新興金鑽基金-美元                                              11.47120   11.39070   0.08050    0.70672
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.82000    8.81000   0.01000    0.11351
群益葛萊美基金                                                     24.73000   24.81000  -0.08000   -0.32245
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.73000   22.75000  -0.02000   -0.08791
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.50000    7.54000  -0.04000   -0.53050
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.92000   14.77000   0.15000    1.01557
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.55530   11.58340  -0.02810   -0.24259
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.07560   11.04800   0.02760    0.24982
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.16460   11.19600  -0.03140   -0.28046
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.09230   11.11920  -0.02690   -0.24192
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.63150   10.60500   0.02650    0.24988
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.71690   10.74700  -0.03010   -0.28008
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.55520   11.58320  -0.02800   -0.24173
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.07600   11.04840   0.02760    0.24981
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.85680    9.88450  -0.02770   -0.28024
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.09230   11.11920  -0.02690   -0.24192
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.63100   10.60450   0.02650    0.24989
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.93830    9.96620  -0.02790   -0.27995
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.14290   13.09380   0.04910    0.37499
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.85240   11.81530   0.03710    0.31400
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.86000   10.88000  -0.02000   -0.18382
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.71160   11.67920   0.03240    0.27742
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.69000    8.65750   0.03250    0.37540
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.96520    8.93720   0.02800    0.31330
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.22000    8.24000  -0.02000   -0.24272
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.42560    8.40220   0.02340    0.27850
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.31730   10.28500   0.03230    0.31405
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.91810    9.88710   0.03100    0.31354
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.24000   11.22000   0.02000    0.17825
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.24960   10.21630   0.03330    0.32595
德信大發基金                                                       31.75000   31.80000  -0.05000   -0.15723
德信中國精選成長基金                                               12.20000   12.13000   0.07000    0.57708
德信台灣主流中小基金                                               20.90000   21.12000  -0.22000   -1.04167
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99460   11.99390   0.00070    0.00584
德信數位時代基金                                                   34.57000   34.64000  -0.07000   -0.20208
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.07770   11.06700   0.01070    0.09668
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.94320   10.92640   0.01680    0.15376
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72500   11.72440   0.00060    0.00512
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            17.76000   17.67000   0.09000    0.50934
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.69000   17.77000  -0.08000   -0.45020
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.89240   10.93710  -0.04470   -0.40870
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.56180   16.65180  -0.09000   -0.54048
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.23090    8.26220  -0.03130   -0.37883
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.15690   11.13920   0.01770    0.15890
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.25490   12.22930   0.02560    0.20933
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.10140   14.15490  -0.05350   -0.37796
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摩根大歐洲基金                                                     17.02000   17.00000   0.02000    0.11765
摩根中小基金                                                       23.13000   23.23000  -0.10000   -0.43048
摩根中國A股基金                                                    15.82000   15.67000   0.15000    0.95724
摩根中國A股基金(美元)                                              12.34000   12.16000   0.18000    1.48026
摩根中國亮點基金                                                   13.40000   13.35000   0.05000    0.37453
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.46470   11.38860   0.07610    0.66821
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.96760   12.87200   0.09560    0.74270
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.74490    9.64470   0.10020    1.03891
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.44910   13.35980   0.08930    0.66842
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.84410   15.72740   0.11670    0.74202
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.20000   20.15000   0.05000    0.24814
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.20000   20.15000   0.05000    0.24814
摩根台灣增長基金                                                   51.58000   51.35000   0.23000    0.44791
摩根平衡基金                                                       28.24000   28.11000   0.13000    0.46247
摩根全球α基金                                                     18.55000   18.62000  -0.07000   -0.37594
摩根全球平衡基金                                                   16.31750   16.34160  -0.02410   -0.14748
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.50650    9.50570   0.00080    0.00842
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.71730   10.71440   0.00290    0.02707
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.08150   10.07000   0.01150    0.11420
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.78220   11.78140   0.00080    0.00679
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.55170   10.53970   0.01200    0.11386
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.55750   10.57180  -0.01430   -0.13527
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.05950   14.07850  -0.01900   -0.13496
摩根亞洲基金                                                       59.56000   59.71000  -0.15000   -0.25121
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.39350    8.39130   0.00220    0.02622
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.95890    9.95450   0.00440    0.04420
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.79490    8.78070   0.01420    0.16172
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.88780   12.88430   0.00350    0.02716
摩根東方內需機會基金                                               18.84000   18.88000  -0.04000   -0.21186
摩根東方科技基金                                                   33.03000   32.96000   0.07000    0.21238
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.76000   11.79000  -0.03000   -0.25445
摩根金龍收成基金                                                   22.86000   22.78000   0.08000    0.35119
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14160   15.14090   0.00070    0.00462
摩根絕對日本基金                                                   14.14000   14.16000  -0.02000   -0.14124
摩根新金磚五國基金                                                 12.60000   12.55000   0.05000    0.39841
摩根新絲路基金                                                      9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
摩根新興35基金                                                     13.70000   13.67000   0.03000    0.21946
摩根新興日本基金                                                   23.72000   23.69000   0.03000    0.12664
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.15410    7.16080  -0.00670   -0.09356
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.55650    9.56380  -0.00730   -0.07633
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.34190    9.34160   0.00030    0.00321
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.17680   11.18720  -0.01040   -0.09296
摩根新興科技基金                                                   55.78000   55.59000   0.19000    0.34179
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.79450    8.78600   0.00850    0.09674
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.51880    9.48130   0.03750    0.39552
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.97140    8.92320   0.04820    0.54016
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.55130   10.54040   0.01090    0.10341
摩根龍揚基金                                                       34.15000   34.04000   0.11000    0.32315
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.11000   11.08000   0.03000    0.27076
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.14000   12.16000  -0.02000   -0.16447
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.33680    9.33020   0.00660    0.07074
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.58980   11.58160   0.00820    0.07080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.83000   20.87000  -0.04000   -0.19166
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62180   12.62130   0.00050    0.00396
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.89350   10.91140  -0.01790   -0.16405
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.61350   10.58360   0.02990    0.28251
聯邦中國龍基金                                                     27.66000   27.52000   0.14000    0.50872
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.59410   12.56140   0.03270    0.26032
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.79870   11.78050   0.01820    0.15449
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.68540   10.70130  -0.01590   -0.14858
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.30980   10.28260   0.02720    0.26452
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.71140    9.69640   0.01500    0.15470
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.78810    8.80110  -0.01300   -0.14771
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.92380    9.89380   0.03000    0.30322
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.14720   10.17030  -0.02310   -0.22713
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.39630    9.36790   0.02840    0.30316
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.60380    9.62560  -0.02180   -0.22648
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.75780   11.69690   0.06090    0.52065
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.60570   11.56160   0.04410    0.38144
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.78930   10.79880  -0.00950   -0.08797
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.82490   10.76880   0.05610    0.52095
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.67010   10.62960   0.04050    0.38101
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.91850    9.92730  -0.00880   -0.08864
聯邦金鑽平衡基金                                                   24.75960   24.56020   0.19940    0.81188
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.66400    9.57790   0.08610    0.89894
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.04910   10.01260   0.03650    0.36454
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.60990    9.52430   0.08560    0.89875
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.98000    9.94370   0.03630    0.36506
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23340   13.23270   0.00070    0.00529
聯邦精選科技基金                                                   13.84000   13.77000   0.07000    0.50835
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.75170   16.79820  -0.04650   -0.27682
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.97150   12.91530   0.05620    0.43514
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.63760   12.58920   0.04840    0.38446
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.00740   11.96140   0.04600    0.38457
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.46990   12.45320   0.01670    0.13410
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.66920   11.69710  -0.02790   -0.23852
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.57950   10.56500   0.01450    0.13725
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.73890    8.75930  -0.02040   -0.23290
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聯博大利基金                                                       37.82000   37.77000   0.05000    0.13238
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.42000   19.24000   0.18000    0.93555
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.99000   18.73000   0.26000    1.38815
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.64000   12.53000   0.11000    0.87789
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.48000   16.46000   0.02000    0.12151
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.98000   11.97000   0.01000    0.08354
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.84000   12.82000   0.02000    0.15601
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.95000   11.94000   0.01000    0.08375
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.58000    7.58000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.49000   11.47000   0.02000    0.17437
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.37000   15.30000   0.07000    0.45752
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.04000   11.02000   0.02000    0.18149
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.51000   11.56000  -0.05000   -0.43253
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.45000   14.48000  -0.03000   -0.20718
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.37000   14.39000  -0.02000   -0.13899
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.39000   14.42000  -0.03000   -0.20804
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.04000   15.07000  -0.03000   -0.19907
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.13000   21.12000   0.01000    0.04735
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.17000   19.16000   0.01000    0.05219
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.19000   13.22000  -0.03000   -0.22693
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.87000   14.87000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.86000   15.85000   0.01000    0.06309
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.82000   14.81000   0.01000    0.06752
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.80000   14.79000   0.01000    0.06761
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.65000   12.64000   0.01000    0.07911
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.93000   14.92000   0.01000    0.06702
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.77000   12.76000   0.01000    0.07837
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.67000    8.70000  -0.03000   -0.34483
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.24000   13.24000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.71000   19.70000   0.01000    0.05076
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.41000   18.40000   0.01000    0.05435
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.29000   11.30000  -0.01000   -0.08850
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.14000   13.13000   0.01000    0.07616
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.14000   14.12000   0.02000    0.14164
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.10000   13.09000   0.01000    0.07639
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.86000    7.87000  -0.01000   -0.12706
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.91000   12.91000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.15000   14.14000   0.01000    0.07072
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.26000   14.25000   0.01000    0.07018
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
聯博貨幣市場基金                                                   15.04560   15.04510   0.00050    0.00332
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.12750   11.14470  -0.01720   -0.15433
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.88160   13.86730   0.01430    0.10312
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.46720    7.47880  -0.01160   -0.15511
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.58000   10.61000  -0.03000   -0.28275
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.25000   14.26000  -0.01000   -0.07013
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.41000   14.41000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.34960   10.33580   0.01380    0.13352
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.81130   10.76730   0.04400    0.40864
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.22020   10.20500   0.01520    0.14895
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.22260   10.24150  -0.01890   -0.18454
瀚亞中小型股基金                                                   22.02000   22.03000  -0.01000   -0.04539
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             13.14000   13.01000   0.13000    0.99923
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.43000   13.34000   0.09000    0.67466
瀚亞巴西基金                                                        5.85000    5.82000   0.03000    0.51546
瀚亞外銷基金                                                       41.59000   41.56000   0.03000    0.07218
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.00780    9.99570   0.01210    0.12105
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.96380    9.92620   0.03760    0.37880
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.96080    9.94580   0.01500    0.15082
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.90710    9.91810  -0.01100   -0.11091
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.00040    9.99260   0.00780    0.07806
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.98950    9.95450   0.03500    0.35160
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.95190    9.93920   0.01270    0.12778
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.89740    9.91110  -0.01370   -0.13823
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.60980   11.61740  -0.00760   -0.06542
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.01600   11.01200   0.00400    0.03632
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.89740   12.92910  -0.03170   -0.24518
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.95560   10.93010   0.02550    0.23330
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.36460    7.36870  -0.00410   -0.05564
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.00060    7.99770   0.00290    0.03626
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.17480    8.19490  -0.02010   -0.24527
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.09230    7.07600   0.01630    0.23036
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.71310    8.73450  -0.02140   -0.24501
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.05690    9.06210  -0.00520   -0.05738
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.35520    9.35210   0.00310    0.03315
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.08180    9.10410  -0.02230   -0.24494
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.57000   12.59000  -0.02000   -0.15886
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.80000   11.78000   0.02000    0.16978
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.53000   11.58000  -0.05000   -0.43178
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.12000   11.14000  -0.02000   -0.17953
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.44000   10.48000  -0.04000   -0.38168
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.36170   10.36940  -0.00770   -0.07426
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.79040    9.78150   0.00890    0.09099
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.40140    9.36760   0.03380    0.36082
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.46010    9.46710  -0.00700   -0.07394
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.12000   14.18000  -0.06000   -0.42313
瀚亞印度基金-美元                                                  12.91000   12.94000  -0.03000   -0.23184
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.84000   29.04000  -0.20000   -0.68871
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.03000    9.07000  -0.04000   -0.44101
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.03000    9.07000  -0.04000   -0.44101
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.37000   13.41000  -0.04000   -0.29828
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.05000   12.04000   0.01000    0.08306
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.86000   14.89000  -0.03000   -0.20148
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.84000    6.82000   0.02000    0.29326
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.70000    8.72000  -0.02000   -0.22936
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.49000   11.54000  -0.05000   -0.43328
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.72980   12.72450   0.00530    0.04165
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.51390   14.51950  -0.00560   -0.03857
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.33420   11.31010   0.02410    0.21308
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.08920   11.10370  -0.01450   -0.13059
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.91190   12.86400   0.04790    0.37236
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.12660    9.12470   0.00190    0.02082
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.79600    9.79980  -0.00380   -0.03878
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.94560    8.92660   0.01900    0.21285
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.74170    8.75320  -0.01150   -0.13138
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.37660    9.34030   0.03630    0.38864
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.98890   15.04510  -0.05620   -0.37354
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.83660   10.84900  -0.01240   -0.11430
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.31370   10.29780   0.01590    0.15440
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.63610   12.68350  -0.04740   -0.37371
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.61000   10.52000   0.09000    0.85551
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.02000   18.90000   0.12000    0.63492
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63550   13.63470   0.00080    0.00587
瀚亞美國高科技基金                                                 29.70000   29.75000  -0.05000   -0.16807
瀚亞高科技基金                                                     62.49000   62.39000   0.10000    0.16028
瀚亞理財通基金                                                     27.10000   26.84000   0.26000    0.96870
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.69000    8.68000   0.01000    0.11521
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.19000    8.17000   0.02000    0.24480
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.39000    8.40000  -0.01000   -0.11905
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.23000    8.21000   0.02000    0.24361
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.39000    8.40000  -0.01000   -0.11905
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.41000    8.38000   0.03000    0.35800
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.61000    8.62000  -0.01000   -0.11601
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.53000    8.50000   0.03000    0.35294
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
瀚亞菁華基金                                                       22.62000   22.58000   0.04000    0.17715
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.35850   14.27140   0.08710    0.61031
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.36550    9.30870   0.05680    0.61018
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.29140   11.30900  -0.01760   -0.15563
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.83590   11.85220  -0.01630   -0.13753
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.24910   10.29190  -0.04280   -0.41586
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.74680   10.71950   0.02730    0.25468
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.34290    8.35590  -0.01300   -0.15558
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.21190    8.22320  -0.01130   -0.13742
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.74880    8.73880   0.01000    0.11443
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.21440    8.24860  -0.03420   -0.41462
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.09990    8.07930   0.02060    0.25497
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.18310   14.21900  -0.03590   -0.25248
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.82570   10.85070  -0.02500   -0.23040
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.95660    9.95360   0.00300    0.03014
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.53590   11.56510  -0.02920   -0.25248
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.33010   10.35410  -0.02400   -0.23179
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.02380   10.04920  -0.02540   -0.25276
瀚亞歐洲基金                                                       10.57000   10.68000  -0.11000   -1.02996
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