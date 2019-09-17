[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/09/16 108/09/12 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.36000 10.34600 0.01400 0.13532 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.11210 10.09830 0.01380 0.13666 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.45750 10.44460 0.01290 0.12351 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.21540 10.20290 0.01250 0.12251 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.11420 10.09650 0.01770 0.17531 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.22380 10.20520 0.01860 0.18226 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.11840 10.10020 0.01820 0.18019 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.16790 10.14620 0.02170 0.21387 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.83910 9.81830 0.02080 0.21185 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.83910 9.81830 0.02080 0.21185 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.83420 9.81200 0.02220 0.22625 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.83420 9.81200 0.02220 0.22625 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.02190 9.99400 0.02790 0.27917 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.02190 9.99400 0.02790 0.27917 大華銀多元特別收益平衡基金 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.79460 10.78050 0.01410 0.13079 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.59290 10.57910 0.01380 0.13045 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.70880 10.69590 0.01290 0.12061 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.59830 10.58110 0.01720 0.16255 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.88000 22.80000 0.08000 0.35088 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.20000 23.83000 0.37000 1.55266 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.82560 42.18960 -0.36400 -0.86277 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.44260 39.57240 -0.12980 -0.32801 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.94320 9.92930 0.01390 0.13999 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.49700 10.48480 0.01220 0.11636 中國信託台灣活力基金 13.62000 13.72000 -0.10000 -0.72886 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.30800 10.36120 -0.05320 -0.51345 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.16410 10.21280 -0.04870 -0.47685 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.04700 9.09040 -0.04340 -0.47743 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.48310 10.47770 0.00540 0.05154 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.30350 9.29730 0.00620 0.06669 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.36870 11.32880 0.03990 0.35220 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.60720 9.57350 0.03370 0.35201 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.17990 11.17380 0.00610 0.05459 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.71500 9.70970 0.00530 0.05458 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 44.95280 45.65880 -0.70600 -1.54625 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 41.96160 42.38230 -0.42070 -0.99263 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 46.78240 47.32880 -0.54640 -1.15448 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 47.40010 47.95880 -0.55870 -1.16496 中國信託智能運動基金-台幣 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037 中國信託智能運動基金-美元 10.47000 10.37000 0.10000 0.96432 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04590 11.04520 0.00070 0.00634 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.40920 10.44270 -0.03350 -0.32080 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.53290 9.56360 -0.03070 -0.32101 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.65800 10.64850 0.00950 0.08921 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.75980 9.75180 0.00800 0.08204 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.29140 40.50610 -0.21470 -0.53004 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.10310 41.24100 -0.13790 -0.33438 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.96000 11.02000 -0.06000 -0.54446 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 43.73740 44.36320 -0.62580 -1.41063 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.38620 44.95070 -0.56450 -1.25582 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 44.24140 44.86300 -0.62160 -1.38555 元大2001基金 67.20000 66.85000 0.35000 0.52356 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 46.97510 47.64790 -0.67280 -1.41202 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 44.91990 45.32430 -0.40440 -0.89224 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.47000 21.30000 0.17000 0.79812 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.75430 11.75350 0.00080 0.00681 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.61370 10.61000 0.00370 0.03487 元大上證50基金 33.38000 33.53000 -0.15000 -0.44736 元大大中華TMT基金-人民幣 11.88000 11.85000 0.03000 0.25316 元大大中華TMT基金-新台幣 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.46000 13.49000 -0.03000 -0.22239 元大大中華價值指數基金-美元 12.27200 12.23200 0.04000 0.32701 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.68200 16.71600 -0.03400 -0.20340 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.59800 11.51600 0.08200 0.71205 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.93300 10.85200 0.08100 0.74641 元大中國平衡基金-人民幣 3.06000 3.05000 0.01000 0.32787 元大中國平衡基金-新台幣 13.39000 13.36000 0.03000 0.22455 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.32680 45.44910 -0.12230 -0.26909 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.08670 11.11630 -0.02960 -0.26628 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.06590 10.09280 -0.02690 -0.26653 元大中國機會債券基金-新台幣 9.99240 10.01640 -0.02400 -0.23961 元大巴西指數基金 7.01800 6.98600 0.03200 0.45806 元大日經225基金 27.67000 27.47000 0.20000 0.72807 元大台商收成基金 23.48000 23.44000 0.04000 0.17065 元大台灣50單日反向1倍基金 11.19000 11.25000 -0.06000 -0.53333 元大台灣50單日正向2倍基金 42.39000 41.97000 0.42000 1.00071 元大台灣中型100基金 34.46000 34.47000 -0.01000 -0.02901 元大台灣加權股價指數基金 26.65300 26.46500 0.18800 0.71037 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.73000 10.64000 0.09000 0.84586 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.64000 10.55000 0.09000 0.85308 元大台灣卓越50基金 84.68000 83.96000 0.72000 0.85755 元大台灣金融基金 18.98000 18.90000 0.08000 0.42328 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.85000 32.88000 -0.03000 -0.09124 元大台灣高股息基金 28.07000 28.04000 0.03000 0.10699 元大台灣電子科技基金 37.69000 37.50000 0.19000 0.50667 元大全球ETF成長組合基金 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933 元大全球ETF穩健組合基金 15.08000 15.14000 -0.06000 -0.39630 元大全球人工智慧ETF基金 24.54000 24.64000 -0.10000 -0.40584 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.52000 13.53000 -0.01000 -0.07391 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369 元大全球不動產證券化基金-美元 12.38400 12.32600 0.05800 0.47055 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.60000 8.59000 0.01000 0.11641 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.46000 6.45000 0.01000 0.15504 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.89000 6.89000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 8.35700 8.32700 0.03000 0.36027 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990 元大全球新興市場精選組合基金 13.53000 13.49000 0.04000 0.29652 元大全球農業商機基金 18.01000 18.06000 -0.05000 -0.27685 元大印尼指數基金 9.71100 9.77400 -0.06300 -0.64457 元大印度指數基金 9.38500 9.43400 -0.04900 -0.51940 元大印度基金 12.14000 12.18000 -0.04000 -0.32841 元大多多基金 17.96000 17.98000 -0.02000 -0.11123 元大多福基金 55.07000 55.00000 0.07000 0.12727 元大亞太成長基金 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.47380 9.48660 -0.01280 -0.13493 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.54620 7.55630 -0.01010 -0.13366 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.10300 9.08500 0.01800 0.19813 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.21700 10.20000 0.01700 0.16667 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.21020 10.20490 0.00530 0.05194 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.48130 10.47030 0.01100 0.10506 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.19760 10.18700 0.01060 0.10405 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.54030 10.58520 -0.04490 -0.42418 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.25670 10.30050 -0.04380 -0.42522 元大卓越基金 43.57000 43.54000 0.03000 0.06890 元大店頭基金 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 元大美元貨幣市場基金-美元 10.51720 10.51480 0.00240 0.02282 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.85380 9.86840 -0.01460 -0.14795 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.49180 32.75380 -0.26200 -0.79991 元大美國政府20年期(以上)債券基金 44.23940 45.01840 -0.77900 -1.73040 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.93720 15.77490 0.16230 1.02885 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 24.88470 25.45390 -0.56920 -2.23620 元大美國政府7至10年期債券基金 42.70000 43.16930 -0.46930 -1.08712 元大高科技基金 20.73000 20.78000 -0.05000 -0.24062 元大得利貨幣市場基金 16.34460 16.34360 0.00100 0.00612 元大得寶貨幣市場基金 12.04590 12.04510 0.00080 0.00664 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.93000 10.97000 -0.04000 -0.36463 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.93000 10.97000 -0.04000 -0.36463 元大富櫃50基金 13.18000 13.23000 -0.05000 -0.37793 元大華夏中小基金 7.63000 7.57000 0.06000 0.79260 元大新中國基金-人民幣 10.41000 10.31000 0.10000 0.96993 元大新中國基金-美元 9.49600 9.35500 0.14100 1.50722 元大新中國基金-新台幣 9.52000 9.43000 0.09000 0.95440 元大新主流基金 26.52000 26.43000 0.09000 0.34052 元大新東協平衡基金-美元 9.43800 9.41900 0.01900 0.20172 元大新東協平衡基金-新台幣 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.26030 11.23740 0.02290 0.20378 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.10680 10.03010 0.07670 0.76470 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.61450 11.58770 0.02680 0.23128 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.47880 9.45690 0.02190 0.23158 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.65660 10.65890 -0.00230 -0.02158 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.83110 9.83330 -0.00220 -0.02237 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.90000 10.96040 -0.06040 -0.55107 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.06480 10.12050 -0.05570 -0.55037 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.17150 10.17440 -0.00290 -0.02850 元大新興亞洲基金 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.85990 9.78170 0.07820 0.79945 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.13670 9.06420 0.07250 0.79985 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.20310 10.17600 0.02710 0.26631 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.46970 9.44450 0.02520 0.26682 元大萬泰貨幣市場基金 15.18050 15.17960 0.00090 0.00593 元大經貿基金 38.49000 38.44000 0.05000 0.13007 元大實質多重資產基金-人民幣 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573 元大實質多重資產基金-美元 8.18300 8.17600 0.00700 0.08562 元大實質多重資產基金-新台幣 8.69000 8.73000 -0.04000 -0.45819 元大滬深300單日反向1倍基金 11.91000 11.86000 0.05000 0.42159 元大滬深300單日正向2倍基金 18.76000 18.96000 -0.20000 -1.05485 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.80000 20.65000 0.15000 0.72639 元大摩臺基金 39.61000 39.32000 0.29000 0.73754 元大標普500基金 28.26000 28.37000 -0.11000 -0.38773 元大標普500單日反向1倍基金 11.90000 11.95000 -0.05000 -0.41841 元大標普500單日正向2倍基金 37.52000 37.36000 0.16000 0.42827 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.93000 21.07000 -0.14000 -0.66445 元大標智滬深300基金 18.54000 18.58000 -0.04000 -0.21529 元大歐洲50基金 25.88000 25.72000 0.16000 0.62208 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.17160 9.19750 -0.02590 -0.28160 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30690 10.30620 0.00070 0.00679 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.08000 16.03000 0.05000 0.31192 日盛上選基金 37.69000 37.84000 -0.15000 -0.39641 日盛小而美基金 19.51000 19.53000 -0.02000 -0.10241 日盛中國內需動力基金 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.37790 12.37680 0.00110 0.00889 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.81360 9.81280 0.00080 0.00815 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.51870 12.48920 0.02950 0.23620 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.92110 9.89770 0.02340 0.23642 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.30800 11.32160 -0.01360 -0.12012 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.94410 8.95480 -0.01070 -0.11949 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.35000 11.26000 0.09000 0.79929 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.50000 10.36000 0.14000 1.35135 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.92000 10.84000 0.08000 0.73801 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.94000 10.88000 0.06000 0.55147 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.50000 10.39000 0.11000 1.05871 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 日盛日盛基金 12.53000 12.53000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(美元) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 日盛全球抗暖化基金 11.37000 11.39000 -0.02000 -0.17559 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.66620 10.66070 0.00550 0.05159 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.47030 9.46540 0.00490 0.05177 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.40960 10.43830 -0.02870 -0.27495 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.24250 9.26800 -0.02550 -0.27514 日盛全球智能車基金(美元) 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.53590 2.53620 -0.00030 -0.01183 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65470 1.65490 -0.00020 -0.01209 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38850 0.38760 0.00090 0.23220 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25400 0.25350 0.00050 0.19724 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.79070 12.80770 -0.01700 -0.13273 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.23900 8.25000 -0.01100 -0.13333 日盛亞洲機會基金 7.17000 7.13000 0.04000 0.56101 日盛首選基金 18.41000 18.39000 0.02000 0.10875 日盛高科技基金 19.76000 19.77000 -0.01000 -0.05058 日盛貨幣市場基金 14.85270 14.85170 0.00100 0.00673 日盛新台商基金 43.21000 43.21000 0.00000 0.00000 日盛精選五虎基金 38.11000 38.11000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56210 13.56130 0.00080 0.00590 台新2000高科技基金 34.45000 34.46000 -0.01000 -0.02902 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.18000 10.06000 0.12000 1.19284 台新MSCI中國基金 20.25000 20.20000 0.05000 0.24752 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.51000 20.55000 -0.04000 -0.19465 台新大眾貨幣市場基金 14.23890 14.23800 0.00090 0.00632 台新中國通基金 50.01000 49.68000 0.33000 0.66425 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58680 0.57630 0.01050 1.82197 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.19000 17.96100 0.22900 1.27498 台新中國精選中小基金-美元 0.33850 0.33430 0.00420 1.25636 台新中國精選中小基金-新台幣 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513 台新主流基金 25.90000 26.07000 -0.17000 -0.65209 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.14000 24.09000 0.05000 0.20756 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.78200 0.77630 0.00570 0.73425 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.01000 16.98000 0.03000 0.17668 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55000 0.54610 0.00390 0.71415 台新台灣中小基金 39.83000 40.15000 -0.32000 -0.79701 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.96480 11.04210 -0.07730 -0.70005 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.87910 9.89660 -0.01750 -0.17683 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.46980 11.49010 -0.02030 -0.17667 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.90000 10.98000 -0.08000 -0.72860 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.10270 10.07250 0.03020 0.29983 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.34820 11.31410 0.03410 0.30139 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265 台新印度基金 13.96000 14.00000 -0.04000 -0.28571 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.64030 8.64800 -0.00770 -0.08904 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28340 0.28210 0.00130 0.46083 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.75170 12.76310 -0.01140 -0.08932 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41320 0.41140 0.00180 0.43753 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 39.21000 39.34000 -0.13000 -0.33045 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.15000 42.47000 -0.32000 -0.75347 台新真吉利貨幣市場基金 11.13950 11.13900 0.00050 0.00449 台新高股息平衡基金 33.58480 33.68930 -0.10450 -0.31019 台新智慧生活基金-美元 10.73060 10.69220 0.03840 0.35914 台新智慧生活基金-新台幣 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.08720 8.04380 0.04340 0.53955 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.32450 8.32380 0.00070 0.00841 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.22960 9.18010 0.04950 0.53921 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.51190 9.51110 0.00080 0.00841 台新新興市場債券基金(A類型) 11.55440 11.54370 0.01070 0.09269 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36620 0.36400 0.00220 0.60440 台新新興市場債券基金(B類型) 8.15580 8.14830 0.00750 0.09204 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27300 0.27130 0.00170 0.62661 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.46000 5.44000 0.02000 0.36765 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.92000 23.03000 -0.11000 -0.47764 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.64030 10.69540 -0.05510 -0.51517 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.13820 10.13400 0.00420 0.04144 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.22120 10.24640 -0.02520 -0.24594 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.69410 10.74950 -0.05540 -0.51537 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.18240 10.17810 0.00430 0.04225 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.26820 10.29360 -0.02540 -0.24676 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 43.44130 44.09490 -0.65360 -1.48226 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 42.88390 43.54310 -0.65920 -1.51390 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.97080 39.20070 -0.22990 -0.58647 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.40510 11.40440 0.00070 0.00614 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.93470 9.94330 -0.00860 -0.08649 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.31680 9.32690 -0.01010 -0.10829 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.01560 11.02760 -0.01200 -0.10882 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.67890 7.69290 -0.01400 -0.18199 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.14750 9.16420 -0.01670 -0.18223 永豐中小基金 56.18000 56.36000 -0.18000 -0.31938 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83170 1.83500 -0.00330 -0.17984 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.57840 2.58300 -0.00460 -0.17809 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.15010 8.17220 -0.02210 -0.27043 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11610 11.14630 -0.03020 -0.27094 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.15000 5.10000 0.05000 0.98039 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.61000 22.40000 0.21000 0.93750 永豐主流品牌基金 19.29000 19.23000 0.06000 0.31201 永豐永豐基金 34.53000 34.61000 -0.08000 -0.23115 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.05580 9.04120 0.01460 0.16148 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.61190 9.59690 0.01500 0.15630 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.94540 8.97220 -0.02680 -0.29870 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.49750 9.52600 -0.02850 -0.29918 永豐亞洲民生消費基金 11.82000 11.79000 0.03000 0.25445 永豐南非幣2021保本基金 14.27340 14.26900 0.00440 0.03084 永豐貨幣市場基金 13.95380 13.95300 0.00080 0.00573 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.16590 2.16970 -0.00380 -0.17514 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.69510 2.69990 -0.00480 -0.17778 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76190 7.78290 -0.02100 -0.26982 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.96080 10.99030 -0.02950 -0.26842 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.14700 7.16700 -0.02000 -0.27906 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.54640 11.57860 -0.03220 -0.27810 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.73000 10.65000 0.08000 0.75117 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.24000 8.13000 0.11000 1.35301 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.96000 18.80000 0.16000 0.85106 永豐臺灣加權ETF基金 55.89000 55.52000 0.37000 0.66643 永豐領航科技基金 40.76000 40.98000 -0.22000 -0.53685 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.77000 11.79000 -0.02000 -0.16964 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.19000 11.24000 -0.05000 -0.44484 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.31000 10.25000 0.06000 0.58537 永豐趨勢平衡基金 43.36000 43.40000 -0.04000 -0.09217 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.94270 11.93920 0.00350 0.02932 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.77170 9.77010 0.00160 0.01638 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.42400 10.42230 0.00170 0.01631 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.86350 9.86190 0.00160 0.01622 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.35350 10.35190 0.00160 0.01546 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.83040 9.82710 0.00330 0.03358 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.61320 10.60960 0.00360 0.03393 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.87460 9.87030 0.00430 0.04357 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.43820 10.43370 0.00450 0.04313 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.47000 15.34000 0.13000 0.84746 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.77000 19.60000 0.17000 0.86735 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.70000 19.47000 0.23000 1.18130 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.04850 10.05570 -0.00720 -0.07160 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.04850 10.05570 -0.00720 -0.07160 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.96970 9.96990 -0.00020 -0.00201 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.96970 9.96990 -0.00020 -0.00201 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.19560 10.19810 -0.00250 -0.02451 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.19550 10.19800 -0.00250 -0.02451 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.04500 10.04710 -0.00210 -0.02090 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.04500 10.04710 -0.00210 -0.02090 兆豐國際生命科學基金 14.48000 14.44000 0.04000 0.27701 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.51890 10.53410 -0.01520 -0.14429 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.77520 10.75080 0.02440 0.22696 兆豐國際全球基金 31.06000 30.99000 0.07000 0.22588 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.52890 10.52660 0.00230 0.02185 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.22000 10.23360 -0.01360 -0.13290 兆豐國際國民基金 23.49000 23.49000 0.00000 0.00000 兆豐國際第一基金 13.83000 13.82000 0.01000 0.07236 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.74340 10.76660 -0.02320 -0.21548 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.17280 8.19040 -0.01760 -0.21489 兆豐國際萬全基金 21.30000 21.29000 0.01000 0.04697 兆豐國際電子基金 27.25000 27.23000 0.02000 0.07345 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.76000 22.53000 0.23000 1.02086 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.12000 15.20000 -0.08000 -0.52632 兆豐國際豐台灣基金 36.93000 36.95000 -0.02000 -0.05413 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56990 12.56910 0.00080 0.00636 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.79450 9.78060 0.01390 0.14212 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.81710 9.80100 0.01610 0.16427 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.85380 9.87730 -0.02350 -0.23792 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.83110 9.81600 0.01510 0.15383 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.95110 9.93010 0.02100 0.21148 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.79470 9.78080 0.01390 0.14212 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.81920 9.80320 0.01600 0.16321 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.86190 9.88530 -0.02340 -0.23672 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.83550 9.82050 0.01500 0.15274 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.95920 9.93810 0.02110 0.21231 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.89990 10.88040 0.01950 0.17922 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.63280 10.60540 0.02740 0.25836 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.88760 10.86820 0.01940 0.17850 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.57820 10.55950 0.01870 0.17709 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.69840 10.67090 0.02750 0.25771 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.68410 10.66530 0.01880 0.17627 合庫台灣基金 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155 合庫全球高收益債券基金A類型 11.81750 11.85030 -0.03280 -0.27679 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.87120 12.86960 0.00160 0.01243 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.45250 11.44790 0.00460 0.04018 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.22990 12.22590 0.00400 0.03272 合庫全球高收益債券基金B類型 8.14200 8.16460 -0.02260 -0.27680 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.44860 9.44710 0.00150 0.01588 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.16220 9.15850 0.00370 0.04040 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.82210 8.81980 0.00230 0.02608 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29620 9.29250 0.00370 0.03982 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 合庫全球新興市場基金 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 合庫貨幣市場基金 10.18320 10.18260 0.00060 0.00589 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.94040 9.93020 0.01020 0.10272 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.35800 10.34500 0.01300 0.12566 合庫新興多重收益基金A類型 10.57140 10.59220 -0.02080 -0.19637 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.15130 12.13760 0.01370 0.11287 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.48270 15.45500 0.02770 0.17923 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.65660 8.64780 0.00880 0.10176 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.52480 9.51300 0.01180 0.12404 合庫新興多重收益基金B類型 7.87360 7.88910 -0.01550 -0.19647 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.64630 8.63640 0.00990 0.11463 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.55170 10.53440 0.01730 0.16422 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.12000 12.10000 0.02000 0.16529 安本標準兩岸價值基金 美元 11.60000 11.50000 0.10000 0.86957 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.79000 11.75000 0.04000 0.34043 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.17240 10.17820 -0.00580 -0.05698 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.15990 10.16170 -0.00180 -0.01771 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.90080 9.93500 -0.03420 -0.34424 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.12700 10.13050 -0.00350 -0.03455 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.21700 10.22290 -0.00590 -0.05771 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.20240 10.20420 -0.00180 -0.01764 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.93410 9.96850 -0.03440 -0.34509 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.16130 10.16470 -0.00340 -0.03345 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24970 11.24960 0.00010 0.00089 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.83240 9.78520 0.04720 0.48236 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78470 9.78940 -0.00470 -0.04801 安聯中國東協基金 15.27000 15.32000 -0.05000 -0.32637 安聯中國策略基金-美元 12.86000 12.65000 0.21000 1.66008 安聯中國策略基金-新臺幣 16.81000 16.64000 0.17000 1.02163 安聯中華新思路基金-人民幣 16.41000 16.23000 0.18000 1.10906 安聯中華新思路基金-美元 14.84000 14.61000 0.23000 1.57426 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.03000 13.88000 0.15000 1.08069 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 33.60000 0.00000 33.60000 0.00000 安聯台灣科技基金 55.59000 56.02000 -0.43000 -0.76758 安聯台灣貨幣市場基金 12.56050 12.55970 0.00080 0.00637 安聯台灣智慧基金 38.56000 38.51000 0.05000 0.12984 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.86670 10.87150 -0.00480 -0.04415 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.96300 15.99500 -0.03200 -0.20006 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.89510 9.91490 -0.01980 -0.19970 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.98000 9.99980 -0.01980 -0.19800 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-美元 11.74000 11.68000 0.06000 0.51370 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.32380 13.34230 -0.01850 -0.13866 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.89860 10.90420 -0.00560 -0.05136 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.95570 12.97360 -0.01790 -0.13797 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58420 9.59780 -0.01360 -0.14170 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.52280 9.52950 -0.00670 -0.07031 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.04070 9.05320 -0.01250 -0.13807 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.23390 10.24870 -0.01480 -0.14441 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.23840 10.25260 -0.01420 -0.13850 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.60000 11.55000 0.05000 0.43290 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.56800 12.56860 -0.00060 -0.00477 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.37950 11.37410 0.00540 0.04748 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.98330 10.98430 -0.00100 -0.00910 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.57520 8.57590 -0.00070 -0.00816 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.44080 8.43690 0.00390 0.04623 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.12050 8.12120 -0.00070 -0.00862 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.21180 10.21250 -0.00070 -0.00685 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.09230 10.09320 -0.00090 -0.00892 安聯全球人口趨勢基金 12.28000 12.30000 -0.02000 -0.16260 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.77000 33.09000 -0.32000 -0.96706 安聯全球油礦金趨勢基金 7.79000 7.84000 -0.05000 -0.63776 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.55210 12.57030 -0.01820 -0.14479 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.57830 10.59360 -0.01530 -0.14443 安聯全球新興市場基金 16.97000 16.96000 0.01000 0.05896 安聯全球農金趨勢基金 9.07000 9.14000 -0.07000 -0.76586 安聯全球綠能趨勢基金 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 安聯亞洲動態策略基金 22.55000 22.52000 0.03000 0.13321 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.11410 10.11090 0.00320 0.03165 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.15570 10.15010 0.00560 0.05517 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.08190 10.07860 0.00330 0.03274 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.05710 10.05150 0.00560 0.05571 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.09550 10.09230 0.00320 0.03171 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.06160 10.05740 0.00420 0.04176 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.02560 10.02270 0.00290 0.02893 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.08970 10.08680 0.00290 0.02875 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02560 10.02270 0.00290 0.02893 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.62510 10.62490 0.00020 0.00188 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.15670 10.15650 0.00020 0.00197 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.53520 91.53230 0.00290 0.00317 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.40130 13.38160 0.01970 0.14722 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.71980 68.71460 0.00520 0.00757 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.92870 9.91410 0.01460 0.14727 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.78420 2.78460 -0.00040 -0.01436 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92490 10.93460 -0.00970 -0.08871 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.34160 2.34760 -0.00600 -0.25558 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.81810 8.82630 -0.00820 -0.09290 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.33130 10.36970 -0.03840 -0.37031 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.29110 10.27210 0.01900 0.18497 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.77740 10.75590 0.02150 0.19989 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.24380 10.22490 0.01890 0.18484 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.26630 10.24820 0.01810 0.17662 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.23100 10.26900 -0.03800 -0.37005 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.15750 10.13880 0.01870 0.18444 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.55150 10.53060 0.02090 0.19847 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.14200 10.12360 0.01840 0.18175 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.17180 10.15390 0.01790 0.17629 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.01110 9.99390 0.01720 0.17210 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.19350 10.17420 0.01930 0.18970 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.99220 9.97420 0.01800 0.18047 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.90830 9.89360 0.01470 0.14858 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.02740 10.01020 0.01720 0.17182 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.14370 10.12450 0.01920 0.18964 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.99190 9.97390 0.01800 0.18047 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.90860 9.89400 0.01460 0.14756 宏利台灣動力基金A類型 32.11000 32.14000 -0.03000 -0.09334 宏利台灣動力基金I類型 32.11000 32.14000 -0.03000 -0.09334 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.09870 10.05600 0.04270 0.42462 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.98120 9.99400 -0.01280 -0.12808 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.58130 7.54920 0.03210 0.42521 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.54490 7.54050 0.00440 0.05835 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.71000 11.74000 -0.03000 -0.25554 宏利全球債券組合基金 13.82650 13.85980 -0.03330 -0.24026 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.01320 3.01190 0.00130 0.04316 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.45740 12.47160 -0.01420 -0.11386 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.93020 8.94160 -0.01140 -0.12749 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.62200 2.63190 -0.00990 -0.37615 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.49590 11.55320 -0.05730 -0.49597 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.32400 3.30500 0.01900 0.57489 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54310 0.53980 0.00330 0.61134 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.28000 15.22000 0.06000 0.39422 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.50970 12.50920 0.00050 0.00400 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.05540 11.05090 0.00450 0.04072 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.56510 10.58280 -0.01770 -0.16725 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.77450 8.77220 0.00230 0.02622 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.40480 8.40140 0.00340 0.04047 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.25210 8.26360 -0.01150 -0.13916 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.41300 8.41040 0.00260 0.03091 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.83000 10.87000 -0.04000 -0.36799 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.00060 2.99210 0.00850 0.28408 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43030 0.42960 0.00070 0.16294 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.92960 12.93500 -0.00540 -0.04175 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98080 0.97940 0.00140 0.14294 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.35620 7.35880 -0.00260 -0.03533 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05100 2.04760 0.00340 0.16605 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29550 0.29500 0.00050 0.16949 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.94290 8.94630 -0.00340 -0.03800 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32470 0.32430 0.00040 0.12334 宏利萬利貨幣市場基金 13.69780 13.69720 0.00060 0.00438 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.50000 2.49000 0.01000 0.40161 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.38000 27.42000 -0.04000 -0.14588 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.38000 27.42000 -0.04000 -0.14588 宏利澳幣保本基金 12.70740 12.71000 -0.00260 -0.02046 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.96000 11.00000 -0.04000 -0.36364 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.86000 11.93000 -0.07000 -0.58676 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.33000 11.39000 -0.06000 -0.52678 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.89000 11.91000 -0.02000 -0.16793 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.46660 10.49790 -0.03130 -0.29815 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.42160 9.39640 0.02520 0.26819 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.92760 8.95110 -0.02350 -0.26254 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.37040 11.40030 -0.02990 -0.26227 貝萊德亞美利加收益基金 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 貝萊德新台幣基金 12.97970 12.97910 0.00060 0.00462 貝萊德寶利基金 27.90000 27.86000 0.04000 0.14358 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46880 11.46610 0.00270 0.02355 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95000 9.94150 0.00850 0.08550 保德信大中華基金-人民幣 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125 保德信大中華基金-美元 10.25000 10.13000 0.12000 1.18460 保德信大中華基金-新台幣 30.69000 30.51000 0.18000 0.58997 保德信中小型股基金 52.82000 53.40000 -0.58000 -1.08614 保德信中國中小基金-人民幣 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 保德信中國中小基金-美元 9.03000 8.96000 0.07000 0.78125 保德信中國中小基金-新臺幣 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.08470 10.06350 0.02120 0.21066 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.16280 10.15570 0.00710 0.06991 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.20700 10.18550 0.02150 0.21108 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.34820 11.32430 0.02390 0.21105 保德信中國品牌基金-人民幣 10.74000 10.58000 0.16000 1.51229 保德信中國品牌基金-美元 10.72000 10.57000 0.15000 1.41911 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.56000 11.38000 0.18000 1.58172 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.49000 28.60000 -0.11000 -0.38462 保德信全球消費商機基金 19.84000 19.84000 0.00000 0.00000 保德信全球基礎建設基金 14.04000 14.00000 0.04000 0.28571 保德信全球資源基金 7.11000 7.15000 -0.04000 -0.55944 保德信全球醫療生化基金-美元 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.23000 32.52000 -0.29000 -0.89176 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.31040 10.22480 0.08560 0.83718 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.79200 10.70250 0.08950 0.83625 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.35720 10.32580 0.03140 0.30409 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.83860 10.80580 0.03280 0.30354 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.74010 9.73090 0.00920 0.09454 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.94640 10.93740 0.00900 0.08229 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.31270 9.35450 -0.04180 -0.44684 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.44860 10.49560 -0.04700 -0.44781 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.21660 8.23070 -0.01410 -0.17131 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.36910 11.38860 -0.01950 -0.17122 保德信亞太基金 20.27000 20.26000 0.01000 0.04936 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.76000 8.79410 -0.03410 -0.38776 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.19170 12.23920 -0.04750 -0.38810 保德信店頭市場基金 38.11000 38.60000 -0.49000 -1.26943 保德信拉丁美洲基金 7.13000 7.13000 0.00000 0.00000 保德信金平衡基金 31.39000 31.31000 0.08000 0.25551 保德信金滿意基金 44.50000 44.59000 -0.09000 -0.20184 保德信科技島基金 29.15000 29.26000 -0.11000 -0.37594 保德信高成長基金 100.42000 100.80000 -0.38000 -0.37698 保德信貨幣市場基金 15.85600 15.85500 0.00100 0.00631 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.74810 10.71670 0.03140 0.29300 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 11.00330 11.02950 -0.02620 -0.23754 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.10470 11.08600 0.01870 0.16868 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.64460 10.68310 -0.03850 -0.36038 保德信新世紀基金 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.24950 8.26280 -0.01330 -0.16096 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.47250 10.48370 -0.01120 -0.10683 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.79970 11.81860 -0.01890 -0.15992 保德信新興趨勢組合基金 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 保德信瑞騰基金 15.66220 15.66220 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.46890 9.45750 0.01140 0.12054 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.02080 10.00900 0.01180 0.11789 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.40320 9.41140 -0.00820 -0.08713 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.71140 9.72290 -0.01150 -0.11828 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.67460 9.67640 -0.00180 -0.01860 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.11180 10.11340 -0.00160 -0.01582 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.53650 9.52580 0.01070 0.11233 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.90260 9.89150 0.01110 0.11222 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.18450 10.19690 -0.01240 -0.12161 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.82990 9.81990 0.01000 0.10183 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.21790 10.20780 0.01010 0.09894 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.76240 9.74400 0.01840 0.18883 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.08080 10.06180 0.01900 0.18883 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.80220 9.79500 0.00720 0.07351 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.34290 10.34000 0.00290 0.02805 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.68130 9.66570 0.01560 0.16140 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.06810 10.05180 0.01630 0.16216 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.94500 9.94800 -0.00300 -0.03016 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.94860 9.95160 -0.00300 -0.03015 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.22530 10.21350 0.01180 0.11553 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.92270 9.91010 0.01260 0.12714 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.92310 9.91050 0.01260 0.12714 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.12800 10.12370 0.00430 0.04247 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.19310 10.19340 -0.00030 -0.00294 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.90260 9.88940 0.01320 0.13348 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98260 9.98610 -0.00350 -0.03505 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35520 10.35960 -0.00440 -0.04247 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.12170 10.11540 0.00630 0.06228 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.77020 10.76300 0.00720 0.06690 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.98810 9.97800 0.01010 0.10122 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.28780 10.27740 0.01040 0.10119 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.40650 10.40560 0.00090 0.00865 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.43390 10.41910 0.01480 0.14205 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.46440 10.50520 -0.04080 -0.38838 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.00210 10.00020 0.00190 0.01900 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.00410 10.00240 0.00170 0.01700 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 9.91370 9.90620 0.00750 0.07571 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 9.91710 9.90900 0.00810 0.08174 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.00690 9.98770 0.01920 0.19224 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.00820 9.98900 0.01920 0.19221 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 9.83080 9.82620 0.00460 0.04681 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 9.83130 9.82670 0.00460 0.04681 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.14600 10.15110 -0.00510 -0.05024 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.14430 10.14840 -0.00410 -0.04040 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.23500 10.22810 0.00690 0.06746 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.42010 10.41280 0.00730 0.07011 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.94960 9.93830 0.01130 0.11370 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.04490 10.03350 0.01140 0.11362 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96570 1.96440 0.00130 0.06618 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83870 2.83640 0.00230 0.08109 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28880 0.28780 0.00100 0.34746 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45570 0.45410 0.00160 0.35235 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.20040 8.18860 0.01180 0.14410 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.07270 12.05500 0.01770 0.14683 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72340 9.72890 -0.00550 -0.05653 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.46420 12.47280 -0.00860 -0.06895 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.62830 8.61380 0.01450 0.16833 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.10510 11.08640 0.01870 0.16868 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.55480 10.54800 0.00680 0.06447 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36400 10.37670 -0.01270 -0.12239 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.93000 19.98000 -0.05000 -0.25025 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4622.79000 4633.79000 -11.00000 -0.23739 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13690 10.13430 0.00260 0.02566 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.03000 11.02720 0.00280 0.02539 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02930 10.04380 -0.01450 -0.14437 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.34980 9.33840 0.01140 0.12208 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.94180 9.92980 0.01200 0.12085 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.34910 9.36020 -0.01110 -0.11859 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.71890 9.71750 0.00140 0.01441 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.31960 10.31220 0.00740 0.07176 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.87730 5.87880 -0.00150 -0.02552 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.89860 10.90140 -0.00280 -0.02568 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.76000 10.69000 0.07000 0.65482 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.22000 10.10000 0.12000 1.18812 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.76000 10.69000 0.07000 0.65482 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.22000 10.10000 0.12000 1.18812 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.71170 10.69720 0.01450 0.13555 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.73730 11.67740 0.05990 0.51296 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.94970 10.89180 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柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.48070 12.49910 -0.01840 -0.14721 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.42060 13.39710 0.02350 0.17541 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.16920 12.14620 0.02300 0.18936 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.97520 8.98840 -0.01320 -0.14686 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.72260 9.70650 0.01610 0.16587 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.74430 9.72720 0.01710 0.17580 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.58030 9.56220 0.01810 0.18929 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.44080 9.42720 0.01360 0.14426 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.77050 10.79580 -0.02530 -0.23435 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.77920 10.77980 -0.00060 -0.00557 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.55040 10.54160 0.00880 0.08348 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.65070 10.64730 0.00340 0.03193 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.83550 9.85860 -0.02310 -0.23431 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.58820 9.58870 -0.00050 -0.00521 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.69530 10.69100 0.00430 0.04022 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.61530 9.60730 0.00800 0.08327 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.71490 9.71180 0.00310 0.03192 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.75040 10.77570 -0.02530 -0.23479 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26.98000 26.78000 0.20000 0.74683 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.15000 12.30000 -0.15000 -1.21951 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.25000 32.56000 0.69000 2.11916 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35840 0.35820 0.00020 0.05583 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33520 0.33500 0.00020 0.05970 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33610 0.33590 0.00020 0.05954 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.14010 11.19270 -0.05260 -0.46995 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.42920 10.47850 -0.04930 -0.47049 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.46130 10.51070 -0.04940 -0.47000 國泰台灣貨幣市場基金 12.46990 12.46930 0.00060 0.00481 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42540 0.42380 0.00160 0.37754 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37450 0.37320 0.00130 0.34834 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45440 0.45280 0.00160 0.35336 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56000 0.55840 0.00160 0.28653 國泰全球高股息基金-人民幣 2.63470 2.64030 -0.00560 -0.21210 國泰全球高股息基金-美元 0.37310 0.37180 0.00130 0.34965 國泰全球高股息基金-新台幣 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212 國泰全球高股息基金-澳幣 0.54590 0.54440 0.00150 0.27553 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49740 0.49480 0.00260 0.52546 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.53000 14.53000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金-美元 0.16290 0.16220 0.00070 0.43157 國泰全球資源基金-新台幣 5.14000 5.14000 0.00000 0.00000 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61150 0.60810 0.00340 0.55912 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.99000 18.99000 0.00000 0.00000 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.39000 18.39000 0.00000 0.00000 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.89040 0.88620 0.00420 0.47393 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.41000 21.58000 -0.17000 -0.78777 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.88000 22.82000 0.06000 0.26293 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.59120 2.59380 -0.00260 -0.10024 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36790 0.36620 0.00170 0.46423 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31340 0.31190 0.00150 0.48092 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.37760 11.37610 0.00150 0.01319 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.69240 9.69110 0.00130 0.01341 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53480 0.53270 0.00210 0.39422 國泰亞洲成長基金-美元 0.39310 0.39060 0.00250 0.64004 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.82000 11.80000 0.02000 0.16949 國泰科技生化基金 36.37000 36.30000 0.07000 0.19284 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.97000 30.09000 -0.12000 -0.39880 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.08000 12.11000 -0.03000 -0.24773 國泰美國費城半導體基金 15.77000 15.81000 -0.04000 -0.25300 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 46.35630 47.09910 -0.74280 -1.57710 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.29430 16.13700 0.15730 0.97478 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 25.41720 26.07750 -0.66030 -2.53207 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 45.72280 46.08090 -0.35810 -0.77711 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.96250 47.19440 -0.23190 -0.49137 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.38030 43.61740 -0.23710 -0.54359 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32200 0.32070 0.00130 0.40536 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 10.00710 9.99190 0.01520 0.15212 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.06950 10.05400 0.01550 0.15417 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32250 0.32110 0.00140 0.43600 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 10.02220 10.00330 0.01890 0.18894 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.10080 10.08170 0.01910 0.18945 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32300 0.32140 0.00160 0.49782 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 10.03860 10.01270 0.02590 0.25867 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.12660 10.10030 0.02630 0.26039 國泰紐幣2021保本基金 12.91440 12.91690 -0.00250 -0.01935 國泰紐幣八年期保本基金 13.29210 13.29510 -0.00300 -0.02256 國泰紐幣保本基金 12.79140 12.79120 0.00020 0.00156 國泰國泰基金-新台幣A 24.26000 24.30000 -0.04000 -0.16461 國泰富時中國A50基金 22.01000 22.16000 -0.15000 -0.67690 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 47.98550 48.60890 -0.62340 -1.28248 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34990 0.34980 0.00010 0.02859 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.51950 0.51980 -0.00030 -0.05771 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.46590 41.60170 -0.13580 -0.32643 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.55000 21.60000 -0.05000 -0.23148 國泰新興市場基金-美元 0.39170 0.38900 0.00270 0.69409 國泰新興市場基金-新台幣 12.16000 12.14000 0.02000 0.16474 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.45490 2.46320 -0.00830 -0.33696 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49720 1.50230 -0.00510 -0.33948 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35820 0.35750 0.00070 0.19580 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22060 0.22020 0.00040 0.18165 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.81770 10.82230 -0.00460 -0.04250 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.47290 6.47560 -0.00270 -0.04169 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 16.26000 16.22000 0.04000 0.24661 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 45.62870 46.26130 -0.63260 -1.36745 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.91660 46.54120 -0.62460 -1.34204 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.03450 43.40710 -0.37260 -0.85838 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.71000 12.77000 -0.06000 -0.46985 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 38.95000 38.61000 0.34000 0.88060 國泰標普北美科技ETF基金 23.84000 23.84000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-美元 0.34900 0.34580 0.00320 0.92539 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.82390 38.88470 -0.06080 -0.15636 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.28000 22.32000 -0.04000 -0.17921 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.78000 19.77000 0.01000 0.05058 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.59000 18.57000 0.02000 0.10770 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41780 0.41740 0.00040 0.09583 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.57040 12.58670 -0.01630 -0.12950 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.57610 10.57470 0.00140 0.01324 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.48000 10.48040 -0.00040 -0.00382 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.60360 10.66040 -0.05680 -0.53281 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24810 10.24470 0.00340 0.03319 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.18640 10.18680 -0.00040 -0.00393 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.25230 10.30710 -0.05480 -0.53167 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.95720 9.94980 0.00740 0.07437 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.85520 9.84790 0.00730 0.07413 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.94170 9.93390 0.00780 0.07852 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.76720 9.81140 -0.04420 -0.45050 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.95710 9.94970 0.00740 0.07437 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.85030 9.84300 0.00730 0.07416 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.94160 9.93380 0.00780 0.07852 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.76720 9.81140 -0.04420 -0.45050 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47100 11.47040 0.00060 0.00523 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85300 9.85600 -0.00300 -0.03044 第一金大中華基金 27.28000 27.21000 0.07000 0.25726 第一金小型精選基金 34.38000 34.44000 -0.06000 -0.17422 第一金中國世紀基金-人民幣 14.43000 14.27000 0.16000 1.12123 第一金中國世紀基金-美元 8.76320 8.62200 0.14120 1.63767 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.38000 10.26000 0.12000 1.16959 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.37000 10.26000 0.11000 1.07212 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.84090 9.85050 -0.00960 -0.09746 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.22560 8.24320 -0.01760 -0.21351 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.47050 11.48160 -0.01110 -0.09668 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.76920 9.79000 -0.02080 -0.21246 第一金中概平衡基金 29.28000 29.25000 0.03000 0.10256 第一金台灣貨幣市場基金 15.33860 15.33760 0.00100 0.00652 第一金全家福貨幣市場基金 178.83200 178.82100 0.01100 0.00615 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.56850 15.43720 0.13130 0.85054 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.56720 15.43590 0.13130 0.85061 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.05000 15.01000 0.04000 0.26649 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.06000 15.01000 0.05000 0.33311 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.48330 10.46420 0.01910 0.18253 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.48180 10.46250 0.01930 0.18447 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.01020 9.95740 0.05280 0.53026 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.01030 9.95750 0.05280 0.53025 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.78300 13.69220 0.09080 0.66315 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.80140 13.71040 0.09100 0.66373 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.10000 13.08000 0.02000 0.15291 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.12000 13.11000 0.01000 0.07628 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.87010 9.85000 0.02010 0.20406 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.86370 9.84370 0.02000 0.20318 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.47450 9.47820 -0.00370 -0.03904 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.49870 9.50240 -0.00370 -0.03894 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.82030 10.79830 0.02200 0.20374 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.42670 10.43070 -0.00400 -0.03835 第一金全球大趨勢基金 25.33000 25.27000 0.06000 0.23744 第一金全球不動產證券化基金A 9.19190 9.21650 -0.02460 -0.26691 第一金全球不動產證券化基金B 6.34550 6.36250 -0.01700 -0.26719 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.11350 10.05880 0.05470 0.54380 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.11440 10.05910 0.05530 0.54975 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.08550 11.02490 0.06060 0.54966 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.08730 11.02670 0.06060 0.54958 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.60350 8.61580 -0.01230 -0.14276 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.62010 10.63520 -0.01510 -0.14198 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.25270 9.25710 -0.00440 -0.04753 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.25120 9.25550 -0.00430 -0.04646 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.67270 7.66390 0.00880 0.11482 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.66770 7.65890 0.00880 0.11490 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.42240 8.43080 -0.00840 -0.09963 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.42290 8.43140 -0.00850 -0.10081 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.71490 11.72040 -0.00550 -0.04693 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.71550 11.72100 -0.00550 -0.04692 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.27550 10.26370 0.01180 0.11497 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.27640 10.26460 0.01180 0.11496 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.03920 15.05430 -0.01510 -0.10030 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N 15.03870 15.05380 -0.01510 -0.10031 第一金亞洲科技基金 18.76000 18.64000 0.12000 0.64378 第一金亞洲新興市場基金 12.85000 12.93000 -0.08000 -0.61872 第一金店頭市場基金 8.28000 8.30000 -0.02000 -0.24096 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.17250 10.18390 -0.01140 -0.11194 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.17250 10.18390 -0.01140 -0.11194 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.15750 10.22290 -0.06540 -0.63974 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.15750 10.22290 -0.06540 -0.63974 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.17250 10.18390 -0.01140 -0.11194 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.18470 10.19600 -0.01130 -0.11083 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.17250 10.18390 -0.01140 -0.11194 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.15750 10.22290 -0.06540 -0.63974 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.16970 10.23500 -0.06530 -0.63801 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.15750 10.22290 -0.06540 -0.63974 第一金創新趨勢基金 23.00000 22.90000 0.10000 0.43668 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 44.02430 44.50050 -0.47620 -1.07010 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 43.83870 44.42340 -0.58470 -1.31620 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 44.75300 45.46340 -0.71040 -1.56258 第一金電子基金 36.53000 36.50000 0.03000 0.08219 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.43000 19.17000 0.26000 1.35629 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.68000 20.74000 -0.06000 -0.28930 統一大中華中小基金(人民幣) 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 統一大中華中小基金(美元) 8.26000 8.21000 0.05000 0.60901 統一大中華中小基金(新台幣) 12.31000 12.28000 0.03000 0.24430 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 統一大東協高股息基金(美元) 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 統一大滿貫基金-A類型 37.55000 37.62000 -0.07000 -0.18607 統一大滿貫基金-I類型 37.55000 37.62000 -0.07000 -0.18607 統一大龍印基金 15.04000 15.02000 0.02000 0.13316 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 統一大龍騰中國基金(美元) 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 統一中小基金 25.79000 25.84000 -0.05000 -0.19350 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.97340 10.01100 -0.03760 -0.37559 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.01070 9.00390 0.00680 0.07552 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.75100 8.78240 -0.03140 -0.35753 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.61760 12.66530 -0.04770 -0.37662 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.35720 11.34870 0.00850 0.07490 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.98590 11.02530 -0.03940 -0.35736 統一台灣動力基金 20.32000 20.33000 -0.01000 -0.04919 統一全天候基金-A類型 119.12000 119.54000 -0.42000 -0.35135 統一全天候基金-I類型 119.89000 120.31000 -0.42000 -0.34910 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.50950 8.51160 -0.00210 -0.02467 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.98140 7.94730 0.03410 0.42908 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.01500 8.02320 -0.00820 -0.10220 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.24320 9.24540 -0.00220 -0.02380 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.67740 8.64030 0.03710 0.42938 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.70640 8.71530 -0.00890 -0.10212 統一全球債券組合基金 12.42520 12.45210 -0.02690 -0.21603 統一全球新科技基金(人民幣) 16.49000 16.41000 0.08000 0.48751 統一全球新科技基金(美元) 15.05000 14.92000 0.13000 0.87131 統一全球新科技基金(新台幣) 14.52000 14.47000 0.05000 0.34554 統一亞太基金 25.94000 25.86000 0.08000 0.30936 統一亞洲大金磚基金 12.49000 12.48000 0.01000 0.08013 統一奔騰基金 62.99000 63.16000 -0.17000 -0.26916 統一強棒貨幣市場基金 16.75120 16.75020 0.00100 0.00597 統一強漢基金(人民幣) 12.40000 12.27000 0.13000 1.05949 統一強漢基金(美元) 10.84000 10.67000 0.17000 1.59325 統一強漢基金(新台幣) 28.69000 28.41000 0.28000 0.98557 統一統信基金 32.15000 32.21000 -0.06000 -0.18628 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 37.85690 38.29290 -0.43600 -1.13859 統一黑馬基金 63.43000 63.60000 -0.17000 -0.26730 統一新亞洲科技能源基金 17.01000 16.98000 0.03000 0.17668 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.13430 8.16010 -0.02580 -0.31617 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.91290 10.94760 -0.03470 -0.31696 統一經建基金 50.33000 50.51000 -0.18000 -0.35637 統一龍馬基金 72.99000 73.10000 -0.11000 -0.15048 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.97000 21.97000 0.00000 0.00000 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.68000 50.66000 0.02000 0.03948 野村中國機會基金 15.20000 15.03000 0.17000 1.13107 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.40620 10.39950 0.00670 0.06443 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.36180 10.35060 0.01120 0.10821 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.37900 10.42200 -0.04300 -0.41259 野村巴西基金 6.79000 6.78000 0.01000 0.14749 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.74000 11.70000 0.04000 0.34188 野村台灣高股息基金 25.95000 25.85000 0.10000 0.38685 野村台灣運籌基金 39.22000 39.34000 -0.12000 -0.30503 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.91880 9.91780 0.00100 0.01008 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.79180 9.78310 0.00870 0.08893 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83550 9.83150 0.00400 0.04069 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.54440 10.54330 0.00110 0.01043 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.30210 10.29280 0.00930 0.09035 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05220 10.04810 0.00410 0.04080 野村平衡基金 20.91000 20.87000 0.04000 0.19166 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.93480 9.93110 0.00370 0.03726 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.16780 10.16200 0.00580 0.05708 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95570 9.94670 0.00900 0.09048 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93500 9.93130 0.00370 0.03726 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.16790 10.16210 0.00580 0.05707 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95640 9.94740 0.00900 0.09048 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.92550 9.92630 -0.00080 -0.00806 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.99760 10.00000 -0.00240 -0.02400 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.02430 10.02070 0.00360 0.03593 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.94900 9.96920 -0.02020 -0.20262 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.75000 14.80000 -0.05000 -0.33784 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.48000 12.51000 -0.03000 -0.23981 野村全球生技醫療基金 16.40000 16.53000 -0.13000 -0.78645 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.24370 10.24680 -0.00310 -0.03025 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.20770 10.20820 -0.00050 -0.00490 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.13820 10.15800 -0.01980 -0.19492 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.48590 10.49070 -0.00480 -0.04575 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.41320 10.41450 -0.00130 -0.01248 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.34860 10.36910 -0.02050 -0.19770 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.25140 10.27130 -0.01990 -0.19374 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.92780 10.93210 -0.00430 -0.03933 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.80470 10.80560 -0.00090 -0.00833 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.73980 10.76100 -0.02120 -0.19701 野村全球品牌基金 28.94000 28.95000 -0.01000 -0.03454 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.81000 12.85000 -0.04000 -0.31128 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.45000 19.52000 -0.07000 -0.35861 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.23000 12.21000 0.02000 0.16380 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.02560 11.02370 0.00190 0.01724 野村全球短期收益基金-美元計價 11.03640 11.02780 0.00860 0.07798 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.79970 10.80110 -0.00140 -0.01296 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.53170 8.53770 -0.00600 -0.07028 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.36410 8.36940 -0.00530 -0.06333 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.93600 7.95880 -0.02280 -0.28648 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.04290 11.05040 -0.00750 -0.06787 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.54300 10.54960 -0.00660 -0.06256 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.10560 10.13410 -0.02850 -0.28123 野村成長基金 33.59000 33.51000 0.08000 0.23873 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.31330 8.29170 0.02160 0.26050 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.33420 8.30760 0.02660 0.32019 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.54260 8.54630 -0.00370 -0.04329 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.68910 9.66450 0.02460 0.25454 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.55880 9.52820 0.03060 0.32115 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.77820 9.78250 -0.00430 -0.04396 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.33000 13.31000 0.02000 0.15026 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.05910 10.05020 0.00890 0.08856 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.99600 9.98710 0.00890 0.08911 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.88450 9.91230 -0.02780 -0.28046 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.50590 9.49990 0.00600 0.06316 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.52190 9.51430 0.00760 0.07988 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.62150 9.64910 -0.02760 -0.28604 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.01830 10.04650 -0.02820 -0.28069 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.68440 10.67050 0.01390 0.13027 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.58990 10.58140 0.00850 0.08033 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.69980 10.73050 -0.03070 -0.28610 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.81360 9.79490 0.01870 0.19092 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.81600 9.79580 0.02020 0.20621 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.72600 9.73280 -0.00680 -0.06987 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.28030 8.28600 -0.00570 -0.06879 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.90320 8.88600 0.01720 0.19356 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.76970 8.75160 0.01810 0.20682 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.89410 9.90090 -0.00680 -0.06868 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.54920 13.55860 -0.00940 -0.06933 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.75080 12.72620 0.02460 0.19330 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.31480 10.29350 0.02130 0.20693 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49660 10.49320 0.00340 0.03240 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45660 10.44740 0.00920 0.08806 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49250 10.49190 0.00060 0.00572 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.79370 10.79010 0.00360 0.03336 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73190 10.72240 0.00950 0.08860 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.68600 10.68570 0.00030 0.00281 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.77310 10.76910 0.00400 0.03714 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.70010 10.69040 0.00970 0.09074 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.83300 10.88000 -0.04700 -0.43199 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.31500 10.32710 -0.01210 -0.11717 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.86050 9.85840 0.00210 0.02130 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.49240 9.48670 0.00570 0.06008 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.96620 8.97700 -0.01080 -0.12031 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.53790 11.55180 -0.01390 -0.12033 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.46760 10.45380 0.01380 0.13201 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.63030 11.60780 0.02250 0.19384 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.04830 11.02180 0.02650 0.24043 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.80020 10.78650 0.01370 0.12701 野村泰國基金 43.45000 44.01000 -0.56000 -1.27244 野村高科技基金 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.63830 10.63460 0.00370 0.03479 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.23430 10.19800 0.03630 0.35595 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.84980 10.81020 0.03960 0.36632 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.61300 9.57700 0.03600 0.37590 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.58210 9.57900 0.00310 0.03236 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.84100 9.80530 0.03570 0.36409 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.30400 12.26020 0.04380 0.35725 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.44600 14.39240 0.05360 0.37242 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.15630 11.11450 0.04180 0.37609 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.12810 11.12450 0.00360 0.03236 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.60580 11.56370 0.04210 0.36407 野村貨幣市場基金 16.35430 16.35330 0.00100 0.00611 野村新馬基金 14.82000 14.85000 -0.03000 -0.20202 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.37930 10.39260 -0.01330 -0.12798 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.98980 9.95960 0.03020 0.30323 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.10410 10.12690 -0.02280 -0.22514 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.30000 10.30340 -0.00340 -0.03300 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25340 10.25090 0.00250 0.02439 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.24630 10.25060 -0.00430 -0.04195 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.71040 10.71470 -0.00430 -0.04013 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.62630 10.62360 0.00270 0.02542 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.65830 10.66310 -0.00480 -0.04502 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.09220 10.05260 0.03960 0.39393 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.09260 10.05000 0.04260 0.42388 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.98530 9.96620 0.01910 0.19165 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.79080 10.74970 0.04110 0.38234 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.73940 10.69380 0.04560 0.42642 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.63110 10.61070 0.02040 0.19226 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.60900 10.61650 -0.00750 -0.07064 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92340 7.92920 -0.00580 -0.07315 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.33270 12.34160 -0.00890 -0.07211 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41260 10.40480 0.00780 0.07497 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.66800 10.65740 0.01060 0.09946 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.35630 10.34230 0.01400 0.13537 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.42810 10.46930 -0.04120 -0.39353 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39350 10.38220 0.01130 0.10884 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41300 10.40520 0.00780 0.07496 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.66880 10.65820 0.01060 0.09945 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.35610 10.34210 0.01400 0.13537 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.43010 10.47120 -0.04110 -0.39251 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39260 10.38140 0.01120 0.10789 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.42100 10.41020 0.01080 0.10374 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.68280 10.66910 0.01370 0.12841 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36270 10.34560 0.01710 0.16529 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.43360 10.47170 -0.03810 -0.36384 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.40390 10.38960 0.01430 0.13764 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.42100 10.41010 0.01090 0.10471 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.68440 10.67070 0.01370 0.12839 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.37010 10.35290 0.01720 0.16614 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.44800 10.48610 -0.03810 -0.36334 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.40520 10.39090 0.01430 0.13762 野村精選貨幣市場基金 12.12190 12.12140 0.00050 0.00412 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.82000 11.80000 0.02000 0.16949 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 野村積極成長基金 14.25000 14.22000 0.03000 0.21097 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 39.98000 39.91000 0.07000 0.17539 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.75480 10.75850 -0.00370 -0.03439 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.55960 8.55180 0.00780 0.09121 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87570 7.86910 0.00660 0.08387 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.70060 7.70340 -0.00280 -0.03635 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.39020 12.37910 0.01110 0.08967 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.06650 11.05710 0.00940 0.08501 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.86270 10.86670 -0.00400 -0.03681 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.81000 11.77000 0.04000 0.33985 野村環球基金-人民幣計價 17.98000 17.85000 0.13000 0.72829 野村環球基金-美元計價 13.88000 13.77000 0.11000 0.79884 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.58000 19.51000 0.07000 0.35879 野村鴻利基金 25.10000 25.05000 0.05000 0.19960 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91250 16.91190 0.00060 0.00355 野村鴻運基金 21.21000 21.27000 -0.06000 -0.28209 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.29000 10.38000 -0.09000 -0.86705 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.18000 13.23000 -0.05000 -0.37793 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.46000 15.50000 -0.04000 -0.25806 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.75330 10.76990 -0.01660 -0.15413 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.07870 14.10060 -0.02190 -0.15531 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.95640 10.96060 -0.00420 -0.03832 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.59690 10.54430 0.05260 0.49885 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.82460 10.84330 -0.01870 -0.17246 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.43210 10.39550 0.03660 0.35208 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.32640 10.34460 -0.01820 -0.17594 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.14540 10.10630 0.03910 0.38689 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.98560 10.00010 -0.01450 -0.14500 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.39180 10.38910 0.00270 0.02599 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.57790 10.56440 0.01350 0.12779 凱基台商天下基金 14.66000 14.55000 0.11000 0.75601 凱基台灣精五門基金 23.06000 23.11000 -0.05000 -0.21636 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 45.77770 46.37530 -0.59760 -1.28862 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.41880 48.65540 -0.23660 -0.48628 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.51900 41.50570 0.01330 0.03204 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.49210 10.48840 0.00370 0.03528 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 45.92270 46.51560 -0.59290 -1.27463 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 47.02390 47.58400 -0.56010 -1.17708 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 46.98770 47.76240 -0.77470 -1.62199 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.50000 13.46000 0.04000 0.29718 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.86020 11.76230 0.09790 0.83232 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.78000 11.74000 0.04000 0.34072 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60590 11.60520 0.00070 0.00603 凱基開創基金 30.62000 30.70000 -0.08000 -0.26059 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.60000 22.56000 0.04000 0.17730 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.72740 21.57800 0.14940 0.69237 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.40000 17.40000 0.00000 0.00000 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.49600 16.40460 0.09140 0.55716 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.55000 7.55000 0.00000 0.00000 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 41.96350 42.51350 -0.55000 -1.29371 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.49750 42.95670 -0.45920 -1.06898 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 42.36120 42.91130 -0.55010 -1.28195 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.92000 11.92000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.28830 11.22380 0.06450 0.57467 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.42740 12.35110 0.07630 0.61776 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.83000 12.82000 0.01000 0.07800 凱基護城河基金-台幣計價A 13.09000 13.09000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-美元計價B 12.72460 12.65380 0.07080 0.55952 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.66500 10.67560 -0.01060 -0.09929 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.13530 10.08820 0.04710 0.46688 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.23320 10.23980 -0.00660 -0.06445 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.66480 10.67550 -0.01070 -0.10023 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.13530 10.08820 0.04710 0.46688 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.23320 10.23970 -0.00650 -0.06348 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.08000 12.13000 -0.05000 -0.41220 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.57000 36.34000 0.23000 0.63291 富邦NASDAQ-100基金 33.23000 33.34000 -0.11000 -0.32993 富邦上証180基金 32.00000 32.08000 -0.08000 -0.24938 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20960 0.20820 0.00140 0.67243 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.51000 6.50000 0.01000 0.15385 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.91000 5.89000 0.02000 0.33956 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.96000 49.47000 -0.51000 -1.03093 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.85910 12.86640 -0.00730 -0.05674 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.78700 11.77890 0.00810 0.06877 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.20240 11.20970 -0.00730 -0.06512 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.86920 10.87530 -0.00610 -0.05609 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.87820 9.87140 0.00680 0.06889 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.39890 9.40500 -0.00610 -0.06486 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.84000 19.82110 0.01890 0.09535 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.69440 11.69350 0.00090 0.00770 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.47210 10.46760 0.00450 0.04299 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.86320 13.87570 -0.01250 -0.09009 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00610 2.00300 0.00310 0.15477 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37070 9.37910 -0.00840 -0.08956 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40500 1.40280 0.00220 0.15683 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.57670 12.59790 -0.02120 -0.16828 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.81790 1.81780 0.00010 0.00550 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.46030 10.47800 -0.01770 -0.16893 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53340 1.53330 0.00010 0.00652 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.03550 11.02980 0.00570 0.05168 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.96930 10.96430 0.00500 0.04560 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.84000 15.01000 -0.17000 -1.13258 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.28000 18.93000 0.35000 1.84892 富邦日本東証基金 20.57000 20.46000 0.11000 0.53763 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 48.16000 48.02000 0.14000 0.29155 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.21000 46.91000 0.30000 0.63952 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 54.23000 53.86000 0.37000 0.68697 富邦台灣心基金 23.28000 23.26000 0.02000 0.08598 富邦台灣釆吉50基金 47.84000 47.44000 0.40000 0.84317 富邦台灣科技指數基金 58.66000 58.17000 0.49000 0.84236 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.26670 48.80230 -0.53560 -1.09749 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.92850 42.20970 -0.28120 -0.66620 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31250 0.31190 0.00060 0.19237 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.68710 2.69440 -0.00730 -0.27093 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36140 0.36120 0.00020 0.05537 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.15050 11.18500 -0.03450 -0.30845 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.28800 2.29420 -0.00620 -0.27025 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33950 0.33940 0.00010 0.02946 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.42690 9.45610 -0.02920 -0.30880 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.44000 22.59000 -0.15000 -0.66401 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.69000 14.68000 0.01000 0.06812 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.14000 26.44000 -0.30000 -1.13464 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72140 15.72050 0.00090 0.00573 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.46000 18.41000 0.05000 0.27159 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.35780 41.71030 -0.35250 -0.84511 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 44.69580 45.26100 -0.56520 -1.24876 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.60140 40.90680 -0.30540 -0.74658 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.98350 40.34580 -0.36230 -0.89799 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.98940 39.93160 0.05780 0.14475 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.07660 46.67180 -0.59520 -1.27529 富邦長紅基金 64.72000 64.65000 0.07000 0.10828 富邦科技基金 26.23000 26.31000 -0.08000 -0.30407 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.19250 41.51850 -0.32600 -0.78519 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 46.48080 47.29710 -0.81630 -1.72590 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.34980 40.80110 -0.45130 -1.10610 富邦恒生國企ETF基金 20.61000 20.54000 0.07000 0.34080 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.47000 13.50000 -0.03000 -0.22222 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.68000 26.61000 0.07000 0.26306 富邦高成長基金 24.97000 24.94000 0.03000 0.12029 富邦基金A類型 14.54000 14.55000 -0.01000 -0.06873 富邦基金I類型 14.54000 14.55000 -0.01000 -0.06873 富邦深証100基金 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 富邦富時歐洲ETF基金 20.67000 20.78000 -0.11000 -0.52936 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42310 0.42440 -0.00130 -0.30631 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.44800 12.44850 -0.00050 -0.00402 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.19980 9.20010 -0.00030 -0.00326 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29660 0.29750 -0.00090 -0.30252 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.37620 8.37650 -0.00030 -0.00358 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.18180 10.10840 0.07340 0.72613 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.82700 10.80610 0.02090 0.19341 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.34890 9.28160 0.06730 0.72509 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.93280 9.91360 0.01920 0.19367 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.73000 18.48000 0.25000 1.35281 富邦精準基金 46.61000 46.51000 0.10000 0.21501 富邦精銳中小基金 12.42000 12.47000 -0.05000 -0.40096 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.25000 19.28000 -0.03000 -0.15560 富邦臺灣公司治理100基金 22.07000 21.86000 0.21000 0.96066 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.88000 6.91000 -0.03000 -0.43415 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.98000 16.82000 0.16000 0.95125 富邦標普美國特別股ETF基金 19.89000 20.02000 -0.13000 -0.64935 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.16750 11.18100 -0.01350 -0.12074 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.50560 10.41400 0.09160 0.87959 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.70390 10.68410 0.01980 0.18532 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.54700 10.55980 -0.01280 -0.12121 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.87570 9.78960 0.08610 0.87950 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.05110 10.03250 0.01860 0.18540 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.18000 32.03000 0.15000 0.46831 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.96850 9.95590 0.01260 0.12656 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.94020 9.92010 0.02010 0.20262 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.72350 9.70300 0.02050 0.21127 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.38430 10.36890 0.01540 0.14852 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.36310 10.34220 0.02090 0.20208 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.13930 10.11800 0.02130 0.21052 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.32720 8.31470 0.01250 0.15034 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.03220 9.01790 0.01430 0.15857 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.55270 8.53980 0.01290 0.15106 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.22080 10.20440 0.01640 0.16071 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.30530 10.28890 0.01640 0.15940 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.79260 9.77710 0.01550 0.15853 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.95270 9.93920 0.01350 0.13583 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.62220 8.59920 0.02300 0.26747 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.93600 9.90830 0.02770 0.27956 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.16110 9.13620 0.02490 0.27254 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.57180 11.54120 0.03060 0.26514 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.39380 11.36200 0.03180 0.27988 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.63620 10.60820 0.02800 0.26395 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.37310 9.34810 0.02500 0.26743 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.51000 15.49000 0.02000 0.12912 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.81200 8.78490 0.02710 0.30848 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72560 9.69480 0.03080 0.31770 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.17800 9.14820 0.02980 0.32575 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.76240 10.72810 0.03430 0.31972 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.80250 10.76830 0.03420 0.31760 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.26070 10.22900 0.03170 0.30990 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.33660 9.30810 0.02850 0.30618 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.48000 10.36000 0.12000 1.15830 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.28000 9.22000 0.06000 0.65076 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.37000 8.31000 0.06000 0.72202 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.85000 10.76000 0.09000 0.83643 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.59000 10.50000 0.09000 0.85714 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.32000 9.20000 0.12000 1.30435 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.18000 9.11000 0.07000 0.76839 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.38000 10.30000 0.08000 0.77670 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.21390 10.21990 -0.00600 -0.05871 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.45230 9.44360 0.00870 0.09213 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.95430 8.97010 -0.01580 -0.17614 富蘭克林華美中華基金 12.38000 12.33000 0.05000 0.40552 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.56000 23.57000 -0.01000 -0.04243 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.54000 22.60000 -0.06000 -0.26549 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.10440 8.12080 -0.01640 -0.20195 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.25910 9.24040 0.01870 0.20237 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.30030 10.27960 0.02070 0.20137 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.77960 9.79930 -0.01970 -0.20103 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.75450 11.75600 -0.00150 -0.01276 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.73070 8.73180 -0.00110 -0.01260 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.82560 8.82670 -0.00110 -0.01246 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.91490 9.91610 -0.00120 -0.01210 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.65200 14.65350 -0.00150 -0.01024 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.46340 10.46450 -0.00110 -0.01051 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.33570 10.33680 -0.00110 -0.01064 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.73830 10.73670 0.00160 0.01490 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67040 7.66930 0.00110 0.01434 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.98620 8.98480 0.00140 0.01558 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.98040 9.97890 0.00150 0.01503 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.32820 11.37140 -0.04320 -0.37990 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55660 7.58540 -0.02880 -0.37968 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.87000 8.90380 -0.03380 -0.37961 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.01600 10.05420 -0.03820 -0.37994 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.00720 11.00690 0.00030 0.00273 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.69150 7.69130 0.00020 0.00260 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.15580 8.16640 -0.01060 -0.12980 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.26340 9.24840 0.01500 0.16219 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.40150 10.38470 0.01680 0.16178 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.05620 13.07300 -0.01680 -0.12851 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.03000 8.00000 0.03000 0.37500 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.30000 8.32000 -0.02000 -0.24038 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.08000 11.13000 -0.05000 -0.44924 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.00000 8.03000 -0.03000 -0.37360 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.07000 12.11000 -0.04000 -0.33031 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.24460 13.24770 -0.00310 -0.02340 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.12000 11.16000 -0.04000 -0.35842 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 41.41000 41.35000 0.06000 0.14510 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36220 10.36150 0.00070 0.00676 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.08000 9.12000 -0.04000 -0.43860 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.61000 14.65000 -0.04000 -0.27304 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.22000 13.18000 0.04000 0.30349 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.44000 15.49000 -0.05000 -0.32279 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.43040 9.42030 0.01010 0.10722 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.43040 9.42020 0.01020 0.10828 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.37900 9.36750 0.01150 0.12276 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.37900 9.36750 0.01150 0.12276 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.52120 9.50120 0.02000 0.21050 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.37210 9.35230 0.01980 0.21171 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.37200 9.35230 0.01970 0.21064 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.58860 9.61180 -0.02320 -0.24137 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.43850 9.46140 -0.02290 -0.24204 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.43850 9.46140 -0.02290 -0.24204 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.47530 6.51970 -0.04440 -0.68101 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.68970 10.68970 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.51260 9.50500 0.00760 0.07996 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.62850 11.61920 0.00930 0.08004 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.69780 6.70710 -0.00930 -0.13866 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.87490 8.85940 0.01550 0.17496 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.95110 10.96620 -0.01510 -0.13770 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 69.04000 69.82000 -0.78000 -1.11716 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 70.74000 71.65000 -0.91000 -1.27006 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.35660 62.73580 -0.37920 -0.60444 復華1至5年期高收益債券基金 20.86000 21.00000 -0.14000 -0.66667 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 67.98230 68.96180 -0.97950 -1.42035 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.84000 9.92000 -0.08000 -0.80645 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 67.04470 67.77310 -0.72840 -1.07476 復華人民幣貨幣市場基金 11.91810 11.91530 0.00280 0.02350 復華人生目標基金 41.46470 41.46920 -0.00450 -0.01085 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 復華大中華中小策略基金 9.10000 9.03000 0.07000 0.77519 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 復華中小精選基金 69.10000 69.35000 -0.25000 -0.36049 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.42380 51.64270 -0.21890 -0.42387 復華中國特選信用債券ETF基金 61.87050 62.24580 -0.37530 -0.60293 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.45000 10.34000 0.11000 1.06383 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.13000 9.03000 0.10000 1.10742 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.23000 12.17000 0.06000 0.49302 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.94000 10.88000 0.06000 0.55147 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355 復華六年到期新興市場債券基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 復華台灣智能基金 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224 復華全方位基金 31.07000 31.10000 -0.03000 -0.09646 復華全球大趨勢基金-美元 12.99000 12.90000 0.09000 0.69767 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.51000 20.48000 0.03000 0.14648 復華全球平衡基金-美元 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 復華全球平衡基金-新臺幣 19.68000 19.67000 0.01000 0.05084 復華全球物聯網科技基金-美元 14.48000 14.36000 0.12000 0.83565 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.00000 13.96000 0.04000 0.28653 復華全球原物料基金 8.26000 8.29000 -0.03000 -0.36188 復華全球消費基金-新臺幣 13.23000 13.21000 0.02000 0.15140 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.19530 12.23120 -0.03590 -0.29351 復華全球債券基金 15.05300 15.10140 -0.04840 -0.32050 復華全球債券組合基金 15.39000 15.42000 -0.03000 -0.19455 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.36000 15.34000 0.02000 0.13038 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 復華全球戰略配置強基金-美元 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 復華有利貨幣市場基金 13.50600 13.50530 0.00070 0.00518 復華亞太平衡基金 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 復華亞太成長基金 12.75000 12.62000 0.13000 1.03011 復華亞太神龍科技基金-美元 9.15000 9.09000 0.06000 0.66007 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 復華東協世紀基金 12.28000 12.28000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 14.35000 14.24000 0.11000 0.77247 復華南非幣長期收益基金B 8.05000 7.99000 0.06000 0.75094 復華南非幣短期收益基金A 14.72000 14.70000 0.02000 0.13605 復華南非幣短期收益基金B 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 復華美元高收益債券指數基金-美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 復華美國20年期以上公債ETF基金 71.35510 72.60560 -1.25050 -1.72232 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.93000 21.93000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.74000 12.68000 0.06000 0.47319 復華美國新星基金-新臺幣 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000 復華恒生基金 20.89000 20.87000 0.02000 0.09583 復華恒生單日反向一倍基金 8.42000 8.41000 0.01000 0.11891 復華恒生單日正向二倍基金 29.12000 29.17000 -0.05000 -0.17141 復華神盾基金 28.38840 28.37860 0.00980 0.03453 復華高成長基金 71.38000 71.50000 -0.12000 -0.16783 復華高益策略組合基金 13.64000 13.67000 -0.03000 -0.21946 復華貨幣市場基金 14.47030 14.46950 0.00080 0.00553 復華富時不動產證券化基金 17.52000 17.71000 -0.19000 -1.07284 復華富時台灣高股息低波動基金 49.44000 49.12000 0.32000 0.65147 復華復華基金 22.36000 22.39000 -0.03000 -0.13399 復華華人世紀基金 17.84000 17.76000 0.08000 0.45045 復華傳家二號基金 34.48060 34.46380 0.01680 0.04875 復華傳家基金 24.04210 24.13860 -0.09650 -0.39977 復華奧林匹克全球組合基金 15.92000 15.95000 -0.03000 -0.18809 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.84000 11.81000 0.03000 0.25402 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.50000 14.50000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322 復華新興人民幣債券基金A 12.27000 12.26000 0.01000 0.08157 復華新興人民幣債券基金B 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 復華新興市場10年期以上債券基金 22.90000 23.07000 -0.17000 -0.73689 復華新興市場企業債券ETF基金 70.57000 71.16000 -0.59000 -0.82912 復華新興市場高收益債券基金A 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.27000 5.27000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.85000 11.83000 0.02000 0.16906 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621 復華新興市場短期收益基金 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 復華滬深300 A股基金 24.04000 24.10000 -0.06000 -0.24896 復華數位經濟基金 49.73000 49.73000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.97410 9.96790 0.00620 0.06220 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.71370 9.71670 -0.00300 -0.03087 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.51470 10.50820 0.00650 0.06186 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.10190 10.10500 -0.00310 -0.03068 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.12500 10.15320 -0.02820 -0.27774 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.12120 10.10880 0.01240 0.12267 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.18930 10.17180 0.01750 0.17204 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.79990 10.83860 -0.03870 -0.35706 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.06760 10.04900 0.01860 0.18509 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.69320 10.73000 -0.03680 -0.34296 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.42580 10.40640 0.01940 0.18642 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.06290 11.10100 -0.03810 -0.34321 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.62440 10.62770 -0.00330 -0.03105 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.59520 10.57680 0.01840 0.17397 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.67980 10.71790 -0.03810 -0.35548 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.61680 10.61500 0.00180 0.01696 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.86050 11.87940 -0.01890 -0.15910 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.55760 10.53400 0.02360 0.22404 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.79840 10.79660 0.00180 0.01667 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.15650 12.17580 -0.01930 -0.15851 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.70110 10.67720 0.02390 0.22384 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.83670 10.86990 -0.03320 -0.30543 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.12310 10.12990 -0.00680 -0.06713 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.13490 10.12000 0.01490 0.14723 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.02760 10.06610 -0.03850 -0.38247 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.44130 10.44580 -0.00450 -0.04308 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.76230 10.78600 -0.02370 -0.21973 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.46500 10.44660 0.01840 0.17613 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.44000 10.44460 -0.00460 -0.04404 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.76220 10.78590 -0.02370 -0.21973 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.46190 10.44340 0.01850 0.17715 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.31940 10.31920 0.00020 0.00194 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.33130 10.30430 0.02700 0.26203 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.31760 10.31740 0.00020 0.00194 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.33240 10.30540 0.02700 0.26200 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.93270 10.93790 -0.00520 -0.04754 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.94680 10.92770 0.01910 0.17479 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.02420 11.06340 -0.03920 -0.35432 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.11510 10.11440 0.00070 0.00692 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.12550 10.10270 0.02280 0.22568 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.01940 10.04990 -0.03050 -0.30349 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.23470 9.24920 -0.01450 -0.15677 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.07920 8.04190 0.03730 0.46382 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.10910 8.11450 -0.00540 -0.06655 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.14570 12.16490 -0.01920 -0.15783 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.65570 10.60650 0.04920 0.46387 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.81880 10.82600 -0.00720 -0.06651 景順主流基金 19.35000 19.31000 0.04000 0.20715 景順台灣科技基金 33.94000 33.85000 0.09000 0.26588 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 景順全球科技基金 24.33000 24.32000 0.01000 0.04112 景順全球康健基金 19.71000 19.81000 -0.10000 -0.50480 景順貨幣市場基金 16.00410 16.00330 0.00080 0.00500 景順潛力基金 33.79000 33.76000 0.03000 0.08886 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.06000 14.98000 0.08000 0.53405 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.18000 14.18000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.86000 11.82000 0.04000 0.33841 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 12.02000 12.04000 -0.02000 -0.16611 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.64670 8.63420 0.01250 0.14477 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.74320 7.74550 -0.00230 -0.02969 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.56840 11.55170 0.01670 0.14457 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.34610 10.34910 -0.00300 -0.02899 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.72000 8.64000 0.08000 0.92593 華南永昌中國A股基金(美元) 8.08000 7.98000 0.10000 1.25313 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.96000 11.87000 0.09000 0.75821 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.68160 9.67150 0.01010 0.10443 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.94710 9.98950 -0.04240 -0.42445 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.29040 10.27960 0.01080 0.10506 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.57650 10.62150 -0.04500 -0.42367 華南永昌永昌基金 20.25000 20.37000 -0.12000 -0.58910 華南永昌全球亨利組合基金 14.97460 14.99040 -0.01580 -0.10540 華南永昌全球神農水資源基金 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 華南永昌全球精品基金 17.31000 17.30000 0.01000 0.05780 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.65000 13.59000 0.06000 0.44150 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.63000 13.64000 -0.01000 -0.07331 華南永昌物聯網精選基金 12.46000 12.51000 -0.05000 -0.39968 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29460 16.29360 0.00100 0.00614 華南永昌龍盈平衡基金 25.30870 25.36840 -0.05970 -0.23533 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99980 11.99910 0.00070 0.00583 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.79640 10.79390 0.00250 0.02316 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.51360 10.50830 0.00530 0.05044 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.00510 10.00280 0.00230 0.02299 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.68520 9.68030 0.00490 0.05062 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.63550 10.63220 0.00330 0.03104 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.28880 10.28280 0.00600 0.05835 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.98160 9.97850 0.00310 0.03107 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.59730 9.59170 0.00560 0.05838 華頓中小型基金 22.04000 22.04000 0.00000 0.00000 華頓中國多重機會平衡基金 12.23900 12.25590 -0.01690 -0.13789 華頓台灣基金 24.10000 24.10000 0.00000 0.00000 華頓平安貨幣市場基金 11.58080 11.58010 0.00070 0.00604 華頓全球時尚精品基金 17.50000 17.45000 0.05000 0.28653 華頓全球高收益債券基金A 13.88940 13.90200 -0.01260 -0.09063 華頓全球高收益債券基金B 8.00850 8.01570 -0.00720 -0.08982 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.95390 2.92780 0.02610 0.89145 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.98370 12.85750 0.12620 0.98153 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41810 0.41180 0.00630 1.52987 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.35980 12.32850 0.03130 0.25388 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.31650 12.28540 0.03110 0.25315 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.97520 10.95020 0.02500 0.22831 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.80040 10.76340 0.03700 0.34376 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.76220 10.72540 0.03680 0.34311 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.45530 9.42290 0.03240 0.34384 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.94590 10.85070 0.09520 0.87736 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.90800 10.81300 0.09500 0.87857 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.60280 9.50490 0.09790 1.03000 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.13000 12.09000 0.04000 0.33085 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.93000 10.84000 0.09000 0.83026 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.68590 2.69420 -0.00830 -0.30807 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.11700 2.12470 -0.00770 -0.36240 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.05690 12.02150 0.03540 0.29447 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.26820 9.24110 0.02710 0.29326 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37950 0.37830 0.00120 0.31721 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29560 0.29350 0.00210 0.71550 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.66000 3.64000 0.02000 0.54945 匯豐中國動力基金(台幣) 16.10000 15.98000 0.12000 0.75094 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.51000 0.01000 1.96078 匯豐台灣精典基金 25.59000 25.48000 0.11000 0.43171 匯豐全球趨勢組合基金 12.89000 12.90000 -0.01000 -0.07752 匯豐全球關鍵資源基金 8.40000 8.42000 -0.02000 -0.23753 匯豐安富基金 26.58000 26.51000 0.07000 0.26405 匯豐成功基金 43.70000 43.32000 0.38000 0.87719 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.77000 10.58000 0.19000 1.79584 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.43000 2.44000 -0.01000 -0.40984 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.35000 11.36000 -0.01000 -0.08803 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.35000 11.36000 -0.01000 -0.08803 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.50000 10.40000 0.10000 0.96154 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.77670 2.78440 -0.00770 -0.27654 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.42040 2.42780 -0.00740 -0.30480 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.98120 11.96730 0.01390 0.11615 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.99220 7.97810 0.01410 0.17673 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39380 0.39250 0.00130 0.33121 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33580 0.33470 0.00110 0.32865 匯豐金磚動力基金 14.98000 14.93000 0.05000 0.33490 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01950 15.01900 0.00050 0.00333 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.22000 5.22000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.48600 5.49390 -0.00790 -0.14380 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.38300 9.39100 -0.00800 -0.08519 匯豐龍鳳基金-A類型 55.27000 55.05000 0.22000 0.39964 匯豐龍鳳基金-I類型 55.27000 55.05000 0.22000 0.39964 匯豐龍騰電子基金 39.75000 39.68000 0.07000 0.17641 匯豐雙高收益債券組合基金 12.85600 12.85600 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.26000 19.22000 0.04000 0.20812 新光中國成長基金(人民幣) 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048 新光中國成長基金(美元) 9.49000 9.38000 0.11000 1.17271 新光中國成長基金(新臺幣) 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.59740 11.62540 -0.02800 -0.24085 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.31070 10.29140 0.01930 0.18754 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.66720 10.72330 -0.05610 -0.52316 新光台灣富貴基金 25.60000 25.65000 -0.05000 -0.19493 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.01000 22.10000 -0.09000 -0.40724 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.69020 39.90820 -0.21800 -0.54625 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 45.19940 45.67050 -0.47110 -1.03152 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 新光全球AI新創產業基金美元 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.59000 8.65000 -0.06000 -0.69364 新光全球生技醫療基金(美元) 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.66000 10.76000 -0.10000 -0.92937 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 新光全球債券基金(A累積)美元 11.07110 11.08250 -0.01140 -0.10286 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.85130 10.94060 -0.08930 -0.81623 新光全球債券基金(B配息)美元 10.40520 10.41510 -0.00990 -0.09505 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.18470 10.26850 -0.08380 -0.81609 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.27000 9.72000 -0.45000 -4.62963 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.38000 10.83000 -0.45000 -4.15512 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.70000 9.81000 -0.11000 -1.12130 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.56000 9.42000 0.14000 1.48620 新光吉星貨幣市場基金 15.52050 15.51970 0.00080 0.00515 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 新光多重資產基金(A累積)美元 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.03000 9.10000 -0.07000 -0.76923 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.66000 8.71000 -0.05000 -0.57405 新光亞洲精選基金-美金 21.30000 21.20000 0.10000 0.47170 新光亞洲精選基金-新台幣 21.64000 21.70000 -0.06000 -0.27650 新光店頭基金 23.76000 23.84000 -0.08000 -0.33557 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.04000 11.11000 -0.07000 -0.63006 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.36880 41.90830 -0.53950 -1.28733 新光特選內需收益ETF基金 21.22000 21.14000 0.08000 0.37843 新光創新科技基金 13.97000 14.02000 -0.05000 -0.35663 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.21930 10.25500 -0.03570 -0.34812 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.54250 10.59860 -0.05610 -0.52932 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.08120 10.08430 -0.00310 -0.03074 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.27080 9.30220 -0.03140 -0.33755 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.53960 9.58980 -0.05020 -0.52347 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.09390 9.10760 -0.01370 -0.15042 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.58190 40.91020 -0.32830 -0.80249 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 45.90360 46.69470 -0.79110 -1.69420 新光澳幣八年期保本基金 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 新光澳幣十年期保本基金 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.49000 12.49000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.92000 10.92890 -0.00890 -0.08144 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.49190 9.49970 -0.00780 -0.08211 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.45680 9.48320 -0.02640 -0.27839 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.63430 10.66410 -0.02980 -0.27944 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.71550 10.71910 -0.00360 -0.03358 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51240 9.51560 -0.00320 -0.03363 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.45490 9.46110 -0.00620 -0.06553 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.63760 10.64450 -0.00690 -0.06482 瑞銀全球創新趨勢基金 7.38000 7.40000 -0.02000 -0.27027 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.88300 10.85360 0.02940 0.27088 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.55920 9.53280 0.02640 0.27694 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.61090 10.58290 0.02800 0.26458 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.49960 9.47450 0.02510 0.26492 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.55980 9.53590 0.02390 0.25063 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.68130 10.65520 0.02610 0.24495 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.93250 14.93920 -0.00670 -0.04485 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.58260 8.58640 -0.00380 -0.04426 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 40.29190 40.41780 -0.12590 -0.31150 群益10年期以上金融債ETF基金 43.76360 44.26760 -0.50400 -1.13853 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 44.43310 44.98450 -0.55140 -1.22576 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 44.75120 45.30400 -0.55280 -1.22020 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 46.00530 46.62920 -0.62390 -1.33800 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 44.22220 44.80860 -0.58640 -1.30868 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 47.64980 48.30970 -0.65990 -1.36598 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.45050 50.49580 -0.04530 -0.08971 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 47.53800 48.11480 -0.57680 -1.19880 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.84230 10.82740 0.01490 0.13761 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 46.50450 47.28840 -0.78390 -1.65770 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.95180 40.10650 -0.15470 -0.38572 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.52310 11.52230 0.00080 0.00694 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00880 10.01190 -0.00310 -0.03096 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.26700 14.18900 0.07800 0.54972 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.36730 10.26000 0.10730 1.04581 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.80000 10.75000 0.05000 0.46512 群益大印度基金N-新臺幣 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614 群益大印度基金-人民幣 12.96700 13.06350 -0.09650 -0.73870 群益大印度基金-美元 11.85600 11.88560 -0.02960 -0.24904 群益大印度基金-新臺幣 11.32000 11.41000 -0.09000 -0.78878 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.54130 12.55050 -0.00920 -0.07330 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.75840 11.70930 0.04910 0.41932 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.10400 11.11220 -0.00820 -0.07379 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.49750 9.45780 0.03970 0.41976 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.06560 10.07300 -0.00740 -0.07346 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.64510 8.60900 0.03610 0.41933 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.27170 9.27850 -0.00680 -0.07329 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.23030 8.19590 0.03440 0.41972 群益中小型股基金 47.25000 47.45000 -0.20000 -0.42150 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.85700 10.85560 0.00140 0.01290 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.79970 9.75030 0.04940 0.50665 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.25510 9.25730 -0.00220 -0.02377 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.15820 9.15700 0.00120 0.01310 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.26510 8.22340 0.04170 0.50709 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.80670 7.80860 -0.00190 -0.02433 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.64100 10.63190 0.00910 0.08559 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.70500 11.69500 0.01000 0.08551 群益中國高收益債券基金-美元 11.26940 11.25570 0.01370 0.12172 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.40290 10.44020 -0.03730 -0.35727 群益中國新機會基金N-人民幣 9.61610 9.62580 -0.00970 -0.10077 群益中國新機會基金N-美元 8.58480 8.55130 0.03350 0.39175 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 群益中國新機會基金-人民幣 8.52780 8.53640 -0.00860 -0.10075 群益中國新機會基金-美元 9.17870 9.14280 0.03590 0.39266 群益中國新機會基金-新臺幣 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325 群益平衡王基金 20.66370 20.71850 -0.05480 -0.26450 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.98390 9.95760 0.02630 0.26412 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.97200 9.99850 -0.02650 -0.26504 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.98390 9.95760 0.02630 0.26412 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.97200 9.99850 -0.02650 -0.26504 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.98400 9.95770 0.02630 0.26412 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.97190 9.99850 -0.02660 -0.26604 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.95640 9.98280 -0.02640 -0.26445 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.00970 9.96460 0.04510 0.45260 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.99770 10.00560 -0.00790 -0.07896 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.00970 9.96460 0.04510 0.45260 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.99770 10.00560 -0.00790 -0.07896 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.00970 9.96460 0.04510 0.45260 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.99770 10.00560 -0.00790 -0.07896 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.00240 10.01000 -0.00760 -0.07592 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.00210 9.96230 0.03980 0.39951 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.99020 10.00330 -0.01310 -0.13096 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.00210 9.96230 0.03980 0.39951 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.99010 10.00330 -0.01320 -0.13196 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.00200 9.96220 0.03980 0.39951 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.99020 10.00330 -0.01310 -0.13096 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.98650 9.99940 -0.01290 -0.12901 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.41000 6.42000 -0.01000 -0.15576 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.38060 12.39820 -0.01760 -0.14196 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.48850 11.44830 0.04020 0.35114 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.51750 10.53240 -0.01490 -0.14147 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.75850 9.72440 0.03410 0.35066 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.35140 10.36610 -0.01470 -0.14181 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.50590 10.50720 -0.00130 -0.01237 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.28020 10.27830 0.00190 0.01849 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.20570 9.20680 -0.00110 -0.01195 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.20900 9.20730 0.00170 0.01846 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.56700 10.56830 -0.00130 -0.01230 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.60300 10.60100 0.00200 0.01887 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.70000 10.75000 -0.05000 -0.46512 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.36830 9.36940 -0.00110 -0.01174 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.85330 9.85150 0.00180 0.01827 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.41230 11.43680 -0.02450 -0.21422 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.80650 7.82330 -0.01680 -0.21474 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.85620 10.85720 -0.00100 -0.00921 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.66080 10.65570 0.00510 0.04786 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.75020 10.80210 -0.05190 -0.48046 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.94420 9.94510 -0.00090 -0.00905 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.88880 9.88410 0.00470 0.04755 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.97220 10.02040 -0.04820 -0.48102 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.85630 10.85730 -0.00100 -0.00921 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.66070 10.65560 0.00510 0.04786 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.75010 10.80200 -0.05190 -0.48047 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.94430 9.94520 -0.00090 -0.00905 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.88870 9.88390 0.00480 0.04856 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.97220 10.02040 -0.04820 -0.48102 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.59570 9.58320 0.01250 0.13044 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461 群益全球關鍵生技基金-美元 15.70050 15.68000 0.02050 0.13074 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.59000 15.65000 -0.06000 -0.38339 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651 群益印度中小基金N-人民幣 10.39770 10.45220 -0.05450 -0.52142 群益印度中小基金N-美元 8.48610 8.48860 -0.00250 -0.02945 群益印度中小基金N-新臺幣 8.07000 8.12000 -0.05000 -0.61576 群益印度中小基金-人民幣 14.07620 14.14990 -0.07370 -0.52085 群益印度中小基金-美元 12.13740 12.14110 -0.00370 -0.03047 群益印度中小基金-新臺幣 14.13000 14.21000 -0.08000 -0.56298 群益多利策略組合基金 11.96000 11.97000 -0.01000 -0.08354 群益多重收益組合基金 14.23000 14.26000 -0.03000 -0.21038 群益多重資產組合基金 15.55000 15.57000 -0.02000 -0.12845 群益安家基金 26.50110 26.50280 -0.00170 -0.00641 群益安穩貨幣市場基金 16.17210 16.17120 0.00090 0.00557 群益那斯達克生技基金 21.26000 21.51000 -0.25000 -1.16225 群益亞太中小基金 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523 群益亞太新趨勢平衡基金 16.64000 16.63000 0.01000 0.06013 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.74940 10.77260 -0.02320 -0.21536 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.90250 7.91950 -0.01700 -0.21466 群益店頭市場基金 100.16000 100.97000 -0.81000 -0.80222 群益東方盛世基金 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247 群益東協成長基金-人民幣 13.48790 13.56740 -0.07950 -0.58596 群益東協成長基金-美元 11.51010 11.52110 -0.01100 -0.09548 群益東協成長基金-新臺幣 11.46000 11.53000 -0.07000 -0.60711 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.11630 12.12440 -0.00810 -0.06681 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.22280 11.18880 0.03400 0.30388 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.61650 10.63120 -0.01470 -0.13827 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.82980 9.83650 -0.00670 -0.06811 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.10790 9.08030 0.02760 0.30395 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.61400 8.62590 -0.01190 -0.13796 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.97790 10.99300 -0.01510 -0.13736 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.61940 9.62590 -0.00650 -0.06753 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.26960 9.24150 0.02810 0.30406 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.62310 9.63630 -0.01320 -0.13698 群益長安基金 31.29000 31.39000 -0.10000 -0.31857 群益美國新創亮點基金N-美元 10.54470 10.48870 0.05600 0.53391 群益美國新創亮點基金-美元 15.95170 15.86690 0.08480 0.53445 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.51000 15.51000 0.00000 0.00000 群益真善美基金 15.95500 16.01530 -0.06030 -0.37651 群益馬拉松基金 124.96000 125.42000 -0.46000 -0.36677 群益深証中小板基金 12.55000 12.53000 0.02000 0.15962 群益創新科技基金 34.78000 34.91000 -0.13000 -0.37239 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.62540 10.59690 0.02850 0.26895 群益華夏盛世基金N-美元 9.50770 9.43580 0.07190 0.76199 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 群益華夏盛世基金-人民幣 11.57110 11.54020 0.03090 0.26776 群益華夏盛世基金-美元 10.48330 10.40400 0.07930 0.76221 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.40000 17.36000 0.04000 0.23041 群益奧斯卡基金 31.15000 31.35000 -0.20000 -0.63796 群益新興金鑽基金-美元 11.47120 11.39070 0.08050 0.70672 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.82000 8.81000 0.01000 0.11351 群益葛萊美基金 24.73000 24.81000 -0.08000 -0.32245 群益道瓊美國地產ETF基金 22.73000 22.75000 -0.02000 -0.08791 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.50000 7.54000 -0.04000 -0.53050 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.92000 14.77000 0.15000 1.01557 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.55530 11.58340 -0.02810 -0.24259 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.07560 11.04800 0.02760 0.24982 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.16460 11.19600 -0.03140 -0.28046 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.09230 11.11920 -0.02690 -0.24192 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.63150 10.60500 0.02650 0.24988 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.71690 10.74700 -0.03010 -0.28008 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.55520 11.58320 -0.02800 -0.24173 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.07600 11.04840 0.02760 0.24981 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.85680 9.88450 -0.02770 -0.28024 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.09230 11.11920 -0.02690 -0.24192 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.63100 10.60450 0.02650 0.24989 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.93830 9.96620 -0.02790 -0.27995 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.14290 13.09380 0.04910 0.37499 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.85240 11.81530 0.03710 0.31400 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.71160 11.67920 0.03240 0.27742 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.69000 8.65750 0.03250 0.37540 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.96520 8.93720 0.02800 0.31330 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.42560 8.40220 0.02340 0.27850 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.31730 10.28500 0.03230 0.31405 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.91810 9.88710 0.03100 0.31354 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.24960 10.21630 0.03330 0.32595 德信大發基金 31.75000 31.80000 -0.05000 -0.15723 德信中國精選成長基金 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708 德信台灣主流中小基金 20.90000 21.12000 -0.22000 -1.04167 德信萬保貨幣市場基金 11.99460 11.99390 0.00070 0.00584 德信數位時代基金 34.57000 34.64000 -0.07000 -0.20208 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.07770 11.06700 0.01070 0.09668 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.94320 10.92640 0.01680 0.15376 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72500 11.72440 0.00060 0.00512 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.76000 17.67000 0.09000 0.50934 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.69000 17.77000 -0.08000 -0.45020 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.89240 10.93710 -0.04470 -0.40870 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.56180 16.65180 -0.09000 -0.54048 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.23090 8.26220 -0.03130 -0.37883 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.15690 11.13920 0.01770 0.15890 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.25490 12.22930 0.02560 0.20933 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.10140 14.15490 -0.05350 -0.37796 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.02000 17.00000 0.02000 0.11765 摩根中小基金 23.13000 23.23000 -0.10000 -0.43048 摩根中國A股基金 15.82000 15.67000 0.15000 0.95724 摩根中國A股基金(美元) 12.34000 12.16000 0.18000 1.48026 摩根中國亮點基金 13.40000 13.35000 0.05000 0.37453 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.46470 11.38860 0.07610 0.66821 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.96760 12.87200 0.09560 0.74270 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.74490 9.64470 0.10020 1.03891 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.44910 13.35980 0.08930 0.66842 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.84410 15.72740 0.11670 0.74202 摩根台灣金磚基金-累積型 20.20000 20.15000 0.05000 0.24814 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.20000 20.15000 0.05000 0.24814 摩根台灣增長基金 51.58000 51.35000 0.23000 0.44791 摩根平衡基金 28.24000 28.11000 0.13000 0.46247 摩根全球α基金 18.55000 18.62000 -0.07000 -0.37594 摩根全球平衡基金 16.31750 16.34160 -0.02410 -0.14748 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.50650 9.50570 0.00080 0.00842 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.71730 10.71440 0.00290 0.02707 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08150 10.07000 0.01150 0.11420 摩根多元入息成長基金-累積型 11.78220 11.78140 0.00080 0.00679 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.55170 10.53970 0.01200 0.11386 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.55750 10.57180 -0.01430 -0.13527 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.05950 14.07850 -0.01900 -0.13496 摩根亞洲基金 59.56000 59.71000 -0.15000 -0.25121 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.39350 8.39130 0.00220 0.02622 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.95890 9.95450 0.00440 0.04420 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.79490 8.78070 0.01420 0.16172 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.88780 12.88430 0.00350 0.02716 摩根東方內需機會基金 18.84000 18.88000 -0.04000 -0.21186 摩根東方科技基金 33.03000 32.96000 0.07000 0.21238 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.76000 11.79000 -0.03000 -0.25445 摩根金龍收成基金 22.86000 22.78000 0.08000 0.35119 摩根第一貨幣市場基金 15.14160 15.14090 0.00070 0.00462 摩根絕對日本基金 14.14000 14.16000 -0.02000 -0.14124 摩根新金磚五國基金 12.60000 12.55000 0.05000 0.39841 摩根新絲路基金 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 摩根新興35基金 13.70000 13.67000 0.03000 0.21946 摩根新興日本基金 23.72000 23.69000 0.03000 0.12664 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.15410 7.16080 -0.00670 -0.09356 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.55650 9.56380 -0.00730 -0.07633 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.34190 9.34160 0.00030 0.00321 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.17680 11.18720 -0.01040 -0.09296 摩根新興科技基金 55.78000 55.59000 0.19000 0.34179 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.79450 8.78600 0.00850 0.09674 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.51880 9.48130 0.03750 0.39552 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.97140 8.92320 0.04820 0.54016 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.55130 10.54040 0.01090 0.10341 摩根龍揚基金 34.15000 34.04000 0.11000 0.32315 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 摩根環球股票收益基金-累積型 12.14000 12.16000 -0.02000 -0.16447 摩根總收益組合基金-月配息型 9.33680 9.33020 0.00660 0.07074 摩根總收益組合基金-累積型 11.58980 11.58160 0.00820 0.07080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.83000 20.87000 -0.04000 -0.19166 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62180 12.62130 0.00050 0.00396 鋒裕匯理阿波羅基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.89350 10.91140 -0.01790 -0.16405 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.61350 10.58360 0.02990 0.28251 聯邦中國龍基金 27.66000 27.52000 0.14000 0.50872 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.59410 12.56140 0.03270 0.26032 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.79870 11.78050 0.01820 0.15449 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.68540 10.70130 -0.01590 -0.14858 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30980 10.28260 0.02720 0.26452 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.71140 9.69640 0.01500 0.15470 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.78810 8.80110 -0.01300 -0.14771 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.92380 9.89380 0.03000 0.30322 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.14720 10.17030 -0.02310 -0.22713 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.39630 9.36790 0.02840 0.30316 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.60380 9.62560 -0.02180 -0.22648 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.75780 11.69690 0.06090 0.52065 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.60570 11.56160 0.04410 0.38144 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.78930 10.79880 -0.00950 -0.08797 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.82490 10.76880 0.05610 0.52095 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.67010 10.62960 0.04050 0.38101 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.91850 9.92730 -0.00880 -0.08864 聯邦金鑽平衡基金 24.75960 24.56020 0.19940 0.81188 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.66400 9.57790 0.08610 0.89894 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.04910 10.01260 0.03650 0.36454 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.60990 9.52430 0.08560 0.89875 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.98000 9.94370 0.03630 0.36506 聯邦貨幣市場基金 13.23340 13.23270 0.00070 0.00529 聯邦精選科技基金 13.84000 13.77000 0.07000 0.50835 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.75170 16.79820 -0.04650 -0.27682 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.97150 12.91530 0.05620 0.43514 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.63760 12.58920 0.04840 0.38446 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.00740 11.96140 0.04600 0.38457 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.46990 12.45320 0.01670 0.13410 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.66920 11.69710 -0.02790 -0.23852 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57950 10.56500 0.01450 0.13725 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.73890 8.75930 -0.02040 -0.23290 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 37.82000 37.77000 0.05000 0.13238 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.42000 19.24000 0.18000 0.93555 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.99000 18.73000 0.26000 1.38815 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.64000 12.53000 0.11000 0.87789 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.48000 16.46000 0.02000 0.12151 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.84000 12.82000 0.02000 0.15601 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.58000 7.58000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.37000 15.30000 0.07000 0.45752 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.51000 11.56000 -0.05000 -0.43253 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.45000 14.48000 -0.03000 -0.20718 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.37000 14.39000 -0.02000 -0.13899 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.39000 14.42000 -0.03000 -0.20804 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.04000 15.07000 -0.03000 -0.19907 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.13000 21.12000 0.01000 0.04735 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.17000 19.16000 0.01000 0.05219 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.19000 13.22000 -0.03000 -0.22693 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.87000 14.87000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.86000 15.85000 0.01000 0.06309 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.82000 14.81000 0.01000 0.06752 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.80000 14.79000 0.01000 0.06761 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.65000 12.64000 0.01000 0.07911 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.93000 14.92000 0.01000 0.06702 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.77000 12.76000 0.01000 0.07837 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.67000 8.70000 -0.03000 -0.34483 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.24000 13.24000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.71000 19.70000 0.01000 0.05076 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.41000 18.40000 0.01000 0.05435 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.14000 14.12000 0.02000 0.14164 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.86000 7.87000 -0.01000 -0.12706 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.91000 12.91000 0.00000 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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.39000 8.40000 -0.01000 -0.11905 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.41000 8.38000 0.03000 0.35800 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.53000 8.50000 0.03000 0.35294 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 瀚亞菁華基金 22.62000 22.58000 0.04000 0.17715 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.35850 14.27140 0.08710 0.61031 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.36550 9.30870 0.05680 0.61018 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.29140 11.30900 -0.01760 -0.15563 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.83590 11.85220 -0.01630 -0.13753 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.24910 10.29190 -0.04280 -0.41586 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.74680 10.71950 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