台北‧09月16日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 5457 宣德 1283 5289 宜鼎 1254 00788B元大10年IG電能債 1000 6274 台燿 748 9951 皇田 706 00787B元大10年IG醫療債 500 8086 宏捷科 445 4528 江興鍛 381 8358 金居 285 2233 宇隆 276 6188 廣明 269 6138 茂達 195 8489 三貝德 153 3152 璟德 151 4736 泰博 134 8916A 光隆甲特 116 5483 中美晶 97 3083 網龍 95 6121 新普 76 3141 晶宏 74 8436 大江 70 3105 穩懋 62 3227 原相 59 5263 智崴 56 1795 美時 50 6679 鈺太 41 6238 勝麗 19 6510 精測 19 8279 生展 17 2732 六角 15 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 00777B凱基AAA至A公司債 -11998 00778B凱基金融債20+ -7000 4953 緯軟 -3415 00750B凱基科技債10+ -3000 6244 茂迪 -1354 3324 雙鴻 -935 6245 立端 -929 6147 頎邦 -676 6462 神盾 -408 3529 力旺 -340 6411 晶焱 -188 4107 邦特 -180 8155 博智 -168 8255 朋程 -163 5371 中光電 -153 6438 迅得 -150 3491 昇達科 -143 8044 網家 -141 3293 鈊象 -130 3479 安勤 -110 3303 岱稜 -100 6568 宏觀 -100 5530 龍巖 -89 4163 鐿鈦 -70 4947 昂寶-KY -59 6290 良維 -55 3611 鼎翰 -52 3218 大學光 -50 4803 VHQ-KY -45 6146 耕興 -42
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
留言載入中...