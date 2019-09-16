新聞
0

◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧09月16日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
5457  宣德          1283  
5289  宜鼎          1254  
00788B元大10年IG電能債      1000  
6274  台燿           748  
9951  皇田           706  
00787B元大10年IG醫療債       500  
8086  宏捷科         445  
4528  江興鍛         381  
8358  金居           285  
2233  宇隆           276  
6188  廣明           269  
6138  茂達           195  
8489  三貝德         153  
3152  璟德           151  
4736  泰博           134  
8916A 光隆甲特       116  
5483  中美晶          97  
3083  網龍            95  
6121  新普            76  
3141  晶宏            74  
8436  大江            70  
3105  穩懋            62  
3227  原相            59  
5263  智崴            56  
1795  美時            50  
6679  鈺太            41  
6238  勝麗            19  
6510  精測            19  
8279  生展            17  
2732  六角            15  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
00777B凱基AAA至A公司債    -11998  
00778B凱基金融債20+     -7000  
4953  緯軟         -3415  
00750B凱基科技債10+     -3000  
6244  茂迪         -1354  
3324  雙鴻          -935  
6245  立端          -929  
6147  頎邦          -676  
6462  神盾          -408  
3529  力旺          -340  
6411  晶焱          -188  
4107  邦特          -180  
8155  博智          -168  
8255  朋程          -163  
5371  中光電        -153  
6438  迅得          -150  
3491  昇達科        -143  
8044  網家          -141  
3293  鈊象          -130  
3479  安勤          -110  
3303  岱稜          -100  
6568  宏觀          -100  
5530  龍巖           -89  
4163  鐿鈦           -70  
4947  昂寶-KY        -59  
6290  良維           -55  
3611  鼎翰           -52  
3218  大學光         -50  
4803  VHQ-KY         -45  
6146  耕興           -42
留言載入中...

相關新聞