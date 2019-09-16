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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月12日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          大學光            新昕纖   合世     光隆       
易威     晟楠     元大美債7-10          精確              韋僑     進階                
天良     大略-KY  元大美債1-3          淳紳              久陽     強生                
南璋     寬魚國際 群益15年IG科技債          凱柏實業          東林     其祥-KY             
勝昱     太普高   群益10年IG金融債          和進              欣厚-KY  德麥                
萬國通            國泰5Y+新興債          類比科            友銓     中華食              
飛寶企業          國泰1-5Y高收債          力致              倉和     世坤                
精確              富邦全球高收債          漢磊              三圓     萬國通              
宏易              富邦中政債0-1          天揚              雙喜     聚紡                
唐鋒              FH中國政策債          系微              力泰     精確                
聯光通            凱基中國債3-10          沛亨              理銘     公準                
通訊-KY           凱基新興債10+          晶焱              亞都     彬台                
榮群              凱基科技債10+          詠昇              老爺知   健信                
新零售            群益AAA-AA公司債          精測              東凌-KY  至興                
恩得利            群益15年IG公用債          倉和              邁達康   大詠城              
李洲              群益15年EM主權債          全達              綠河-KY  萬在                
凱柏實業          FH能源債          鈊象              欣泰     健椿                
元炬              FH製藥債                                     百德                
及成              FH新興企業債                                     唐鋒                
和進              群益25年美債                                     福盈科              
耀勝              群益中國政金債                                     大恭                
倚強              FH20年美債                                     永純                
錦明              FH中國信用債                                     康聯訊              
鑫創              中信高評級公司債                                     台聯電              
宇環              中信優先金融債                                     威潤                
廣寰科            凱基AAA至A公司債                                     創威                
點晶              凱基金融債20+                                     晉椿                
斐成              凱基美債25+                                     久陽                
泰谷              國泰A級金融債                                     松和                
典範              國泰A級科技債                                     新零售              
益通              富邦中國投等債                                     李洲                
振維              富邦金融投等債                                     元炬                
迎輝              元大10年IG銀行債                                     及成                
重鵬              FH公司債A3                                     新洲                
研勤              FH次順位IG金融債                                     耀勝                
欣厚-KY           FH美元信用債1-5Y                                     倚強                
兆遠              群益A級公司債                                     至寶電              
寶得利            群益AAA-A醫療債                                     宇環                
太欣              中信美國公債20年                                     廣寰科              
系統電            中信中國債7-10                                     杭特                
天剛              中信中國美元IG債                                     雙鴻                
世紀              B新光美債1-3                                     幸康                
華容              B新光美債20+                                     泰谷                
建榮              第一金美債20+                                     熱映                
立衛              第一金金融債 10+                                     哲固                
天揚              第一金科技債 10+                                     力致                
鈺創              永豐10年A公司債                                     森寶                
佳總              永豐15年金融債                                     昇達科              
合正              永豐7-10年中國債                                     矽瑪                
金利              凱基IG精選15+                                     先益                
寶聯通            凱基AAA-AA公司債                                     泓格                
凱鈺              台新美元銀行債                                     博磊                
德宏              台新中國政策債                                     東林                
合邦              新光15年IG金融債                                     盈正                
萬旭              富邦新興投等債                                     晟楠                
久正              富邦歐洲銀行債                                     艾恩特              
上揚              中信EM主權債0-5                                     精聯                
全譜              合世                                         湯石照明            
易通展            易威                                         智晶                
茂迪              天良                                         數字                
元隆              南璋                                         世紀                
沛亨              勝昱                                         友銓                
九暘              萬國通                                       立衛                
凱碩              飛寶企業                                     合正                
全達              精確                                         凱鈺                
奧斯特            宏易                                         通泰                
保銳              唐鋒                                         合邦                
越峰              聯光通                                       亞元                
商丞              通訊-KY                                      順發                
英格爾            榮群                                         欣技                
士開              新零售                                       亞通                
昇益              恩得利                                       中探針              
志嘉              濱川                                         全譜                
富裔              李洲                                         臺龍                
燦星旅            凱柏實業                                     元隆                
富驛-KY           元炬                                         廣錠                
劍湖山            及成                                         光菱                
德記              和進                                         奧斯特              
泰偉              耀勝                                         宏捷科              
華義              倚強                                         大世科              
昇華              錦明                                         三圓                
得利影            鑫創                                         三豐                
鼎創達            宇環                                         雙喜                
台境              廣寰科                                       力泰                
愛地雅            點晶                                         理銘                
邦泰              斐成                                         惠普                
                  建舜電                                       安心                
                  泰谷                                         燦星旅              
                  典範                                         富驛-KY             
                  益通                                         亞都                
                  振維                                         老爺知              
                  迎輝                                         滿心                
                  重鵬                                         東凌-KY             
                  研勤                                         紅馬-KY             
                  欣厚-KY                                      德記                
                  兆遠                                         弘帆                
                  寶得利                                       大展證              
                  太欣                                         誠品生活            
                  系統電                                       泰偉                
                  天剛                                         華義                
                  世紀                                         得利影              
                  凱美                                         時報                
                  華容                                         旭然                
                  建榮                                         鼎創達              
                  立衛                                         益張                
                  天揚                                         捷必勝-KY            
                  鈺創                                         旭源                
                  佳總                                         紅木-KY             
                  合正                                         綠河-KY             
                  金利                                         花王                
                  寶聯通                                       欣雄                
                  凱鈺                                         欣泰                
                  德宏                                         大汽電              
                  合邦                                         合騏                
                  萬旭                                                             
                  順發                                                             
                  久正                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  台境                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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