[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧09月12日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 2514 龍邦 3154 3272 96.39 1310 台苯 1477 1898 77.82 3702 大聯大 1709 2215 77.16 6239 力成 2340 3043 76.90 4960 誠美材 1391 1822 76.34 2801 彰銀 6693 8908 75.13 9933 中鼎 804 1093 73.56 1434 福懋 897 1328 67.55 2897 王道銀行 911 1354 67.28 2838 聯邦銀 774 1164 66.49 2610 華航 4026 6166 65.29 2855 統一證 924 1425 64.84 2024 志聯 687 1061 64.75 0050 元大台灣50 5984 9281 64.48 2204 中華 655 1025 63.90 1303 南亞 4793 7516 63.77 2014 中鴻 1016 1601 63.46 3706 神達 1640 2630 62.36 1904 正隆 637 1030 61.84 1402 遠東新 3670 5961 61.57 5876 上海商銀 7728 12702 60.84 2603 長榮 6047 10012 60.40 2889 國票金 1812 3007 60.26 1301 台塑 2814 4671 60.24 1722 台肥 680 1133 60.02 9939 宏全 676 1129 59.88 2820 華票 846 1439 58.79 1103 嘉泥 1018 1771 57.48 1409 新纖 1945 3384 57.48 00664R 國泰臺灣加權反1 599 1048 57.16 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 2514 龍邦 -3180 3272 -97.19 020000 富邦特選蘋果N -1593 1690 -94.26 1409 新纖 -2722 3384 -80.44 9933 中鼎 -854 1093 -78.13 1310 台苯 -1441 1898 -75.92 3706 神達 -1928 2630 -73.31 1907 永豐餘 -928 1275 -72.78 2897 王道銀行 -983 1354 -72.60 2889 國票金 -2171 3007 -72.20 9914 美利達 -881 1232 -71.51 00651R FH香港反1 -1551 2183 -71.05 2801 彰銀 -6285 8908 -70.55 2838 聯邦銀 -811 1164 -69.67 1434 福懋 -920 1328 -69.28 0056 元大高股息 -8398 13048 -64.36 4960 誠美材 -1163 1822 -63.83 3702 大聯大 -1402 2215 -63.30 00643 群益深証中小 -923 1462 -63.13 1303 南亞 -4658 7516 -61.97 2014 中鴻 -992 1601 -61.96 2024 志聯 -654 1061 -61.64 2855 統一證 -870 1425 -61.05 1402 遠東新 -3545 5961 -59.47 1909 榮成 -1449 2456 -59.00 9904 寶成 -3852 6551 -58.80 1229 聯華 -683 1166 -58.58 4904 遠傳 -1267 2171 -58.36 2637 慧洋-KY -864 1482 -58.30 2204 中華 -595 1025 -58.05 2347 聯強 -3340 5784 -57.75 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 00669R 國泰美國道瓊反1 2177 4580 47.53 00717 富邦美國特別股 448 1087 41.21 00664R 國泰臺灣加權反1 415 1048 39.60 6239 力成 775 3043 25.47 1301 台塑 1153 4671 24.68 00671R 富邦NASDAQ反1 301 1246 24.16 0050 元大台灣50 2195 9281 23.65 00672L 元大S&P原油正2 21729 109224 19.89 2027 大成鋼 252 1362 18.50 3005 神基 212 1198 17.70 2377 微星 373 2153 17.32 6176 瑞儀 1266 7374 17.17 00642U 元大S&P石油 687 4074 16.86 2449 京元電子 1496 9000 16.62 1605 華新 2995 18206 16.45 3042 晶技 175 1163 15.05 3702 大聯大 307 2215 13.86 4960 誠美材 228 1822 12.51 2845 遠東銀 163 1364 11.95 2301 光寶科 588 4934 11.92 2915 潤泰全 133 1127 11.80 3049 和鑫 1228 10461 11.74 2883 開發金 2288 19580 11.69 3673 TPK-KY 391 3509 11.14 2913 農林 158 1439 10.98 3189 景碩 543 5162 10.52 6285 啟碁 170 1620 10.49 2882 國泰金 1575 15208 10.36 1103 嘉泥 175 1771 9.88 1609 大亞 155 1627 9.53 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 020000 富邦特選蘋果N -1575 1690 -93.20 0056 元大高股息 -8382 13048 -64.24 00651R FH香港反1 -1074 2183 -49.20 0061 元大寶滬深 -549 1459 -37.63 006205 富邦上証 -779 2318 -33.61 00673R 元大S&P原油反1 -7270 23399 -31.07 9914 美利達 -360 1232 -29.22 00638R 元大滬深300反1 -314 1130 -27.79 1409 新纖 -777 3384 -22.96 9904 寶成 -1334 6551 -20.36 00655L 國泰中國A50正2 -1415 7120 -19.87 00692 富邦公司治理 -221 1124 -19.66 00636 國泰中國A50 -271 1468 -18.46 00738U 元大道瓊白銀 -352 1994 -17.65 9938 百和 -1345 7642 -17.60 2723 美食-KY -266 1568 -16.96 1215 卜蜂 -311 1890 -16.46 2637 慧洋-KY -237 1482 -15.99 1907 永豐餘 -200 1275 -15.69 00643 群益深証中小 -183 1462 -12.52 00830 國泰費城半導體 -177 1434 -12.34 2889 國票金 -359 3007 -11.94 00783 富邦中証500 -218 1844 -11.82 1102 亞泥 -681 5786 -11.77 1229 聯華 -137 1166 -11.75 2104 國際中橡 -200 1797 -11.13 3706 神達 -288 2630 -10.95 2834 臺企銀 -1155 11606 -9.95 9935 慶豐富 -202 2040 -9.90 4906 正文 -284 2910 -9.76 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。