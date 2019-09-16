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[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧09月12日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
2514   龍邦                  3154      3272      96.39  
1310   台苯                  1477      1898      77.82  
3702   大聯大                1709      2215      77.16  
6239   力成                  2340      3043      76.90  
4960   誠美材                1391      1822      76.34  
2801   彰銀                  6693      8908      75.13  
9933   中鼎                   804      1093      73.56  
1434   福懋                   897      1328      67.55  
2897   王道銀行               911      1354      67.28  
2838   聯邦銀                 774      1164      66.49  
2610   華航                  4026      6166      65.29  
2855   統一證                 924      1425      64.84  
2024   志聯                   687      1061      64.75  
0050   元大台灣50            5984      9281      64.48  
2204   中華                   655      1025      63.90  
1303   南亞                  4793      7516      63.77  
2014   中鴻                  1016      1601      63.46  
3706   神達                  1640      2630      62.36  
1904   正隆                   637      1030      61.84  
1402   遠東新                3670      5961      61.57  
5876   上海商銀              7728     12702      60.84  
2603   長榮                  6047     10012      60.40  
2889   國票金                1812      3007      60.26  
1301   台塑                  2814      4671      60.24  
1722   台肥                   680      1133      60.02  
9939   宏全                   676      1129      59.88  
2820   華票                   846      1439      58.79  
1103   嘉泥                  1018      1771      57.48  
1409   新纖                  1945      3384      57.48  
00664R 國泰臺灣加權反1        599      1048      57.16  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
2514   龍邦                 -3180      3272     -97.19  
020000 富邦特選蘋果N        -1593      1690     -94.26  
1409   新纖                 -2722      3384     -80.44  
9933   中鼎                  -854      1093     -78.13  
1310   台苯                 -1441      1898     -75.92  
3706   神達                 -1928      2630     -73.31  
1907   永豐餘                -928      1275     -72.78  
2897   王道銀行              -983      1354     -72.60  
2889   國票金               -2171      3007     -72.20  
9914   美利達                -881      1232     -71.51  
00651R FH香港反1            -1551      2183     -71.05  
2801   彰銀                 -6285      8908     -70.55  
2838   聯邦銀                -811      1164     -69.67  
1434   福懋                  -920      1328     -69.28  
0056   元大高股息           -8398     13048     -64.36  
4960   誠美材               -1163      1822     -63.83  
3702   大聯大               -1402      2215     -63.30  
00643  群益深証中小          -923      1462     -63.13  
1303   南亞                 -4658      7516     -61.97  
2014   中鴻                  -992      1601     -61.96  
2024   志聯                  -654      1061     -61.64  
2855   統一證                -870      1425     -61.05  
1402   遠東新               -3545      5961     -59.47  
1909   榮成                 -1449      2456     -59.00  
9904   寶成                 -3852      6551     -58.80  
1229   聯華                  -683      1166     -58.58  
4904   遠傳                 -1267      2171     -58.36  
2637   慧洋-KY               -864      1482     -58.30  
2204   中華                  -595      1025     -58.05  
2347   聯強                 -3340      5784     -57.75  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00669R 國泰美國道瓊反1         2177      4580        47.53  
00717  富邦美國特別股           448      1087        41.21  
00664R 國泰臺灣加權反1          415      1048        39.60  
6239   力成                     775      3043        25.47  
1301   台塑                    1153      4671        24.68  
00671R 富邦NASDAQ反1            301      1246        24.16  
0050   元大台灣50              2195      9281        23.65  
00672L 元大S&P原油正2         21729    109224        19.89  
2027   大成鋼                   252      1362        18.50  
3005   神基                     212      1198        17.70  
2377   微星                     373      2153        17.32  
6176   瑞儀                    1266      7374        17.17  
00642U 元大S&P石油              687      4074        16.86  
2449   京元電子                1496      9000        16.62  
1605   華新                    2995     18206        16.45  
3042   晶技                     175      1163        15.05  
3702   大聯大                   307      2215        13.86  
4960   誠美材                   228      1822        12.51  
2845   遠東銀                   163      1364        11.95  
2301   光寶科                   588      4934        11.92  
2915   潤泰全                   133      1127        11.80  
3049   和鑫                    1228     10461        11.74  
2883   開發金                  2288     19580        11.69  
3673   TPK-KY                   391      3509        11.14  
2913   農林                     158      1439        10.98  
3189   景碩                     543      5162        10.52  
6285   啟碁                     170      1620        10.49  
2882   國泰金                  1575     15208        10.36  
1103   嘉泥                     175      1771         9.88  
1609   大亞                     155      1627         9.53  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
020000 富邦特選蘋果N          -1575      1690       -93.20  
0056   元大高股息             -8382     13048       -64.24  
00651R FH香港反1              -1074      2183       -49.20  
0061   元大寶滬深              -549      1459       -37.63  
006205 富邦上証                -779      2318       -33.61  
00673R 元大S&P原油反1         -7270     23399       -31.07  
9914   美利達                  -360      1232       -29.22  
00638R 元大滬深300反1          -314      1130       -27.79  
1409   新纖                    -777      3384       -22.96  
9904   寶成                   -1334      6551       -20.36  
00655L 國泰中國A50正2         -1415      7120       -19.87  
00692  富邦公司治理            -221      1124       -19.66  
00636  國泰中國A50             -271      1468       -18.46  
00738U 元大道瓊白銀            -352      1994       -17.65  
9938   百和                   -1345      7642       -17.60  
2723   美食-KY                 -266      1568       -16.96  
1215   卜蜂                    -311      1890       -16.46  
2637   慧洋-KY                 -237      1482       -15.99  
1907   永豐餘                  -200      1275       -15.69  
00643  群益深証中小            -183      1462       -12.52  
00830  國泰費城半導體          -177      1434       -12.34  
2889   國票金                  -359      3007       -11.94  
00783  富邦中証500             -218      1844       -11.82  
1102   亞泥                    -681      5786       -11.77  
1229   聯華                    -137      1166       -11.75  
2104   國際中橡                -200      1797       -11.13  
3706   神達                    -288      2630       -10.95  
2834   臺企銀                 -1155     11606        -9.95  
9935   慶豐富                  -202      2040        -9.90  
4906   正文                    -284      2910        -9.76  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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