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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月12日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         21729         0    0056   元大高股息             -8382    -58027  
00637L 元大滬深300正2          8360         0    00673R 元大S&P原油反1         -7270         0  
2409   友達                    7664     16834    2317   鴻海                   -4993    -20857  
3481   群創                    6958     16291    2313   華通                   -2317    -13092  
2344   華邦電                  4089      1694    2367   燿華                   -2162      8839  
00677U 富邦VIX                 3280         0    020000 富邦特選蘋果N          -1575         0  
1605   華新                    2995     11803    2330   台積電                 -1506      6145  
2883   開發金                  2288       453    00655L 國泰中國A50正2         -1415         0  
0050   元大台灣50              2195     24142    9938   百和                   -1345     -2576  
00669R 國泰美國道瓊反1         2177         0    9904   寶成                   -1334      1464  
2891   中信金                  1748      5983    2834   臺企銀                 -1155    -16027  
2882   國泰金                  1575      4251    00651R FH香港反1              -1074         0  
2449   京元電子                1496     -2415    2368   金像電                  -921     -5991  
3037   欣興                    1418      2488    2329   華泰                    -882     -3064  
2884   玉山金                  1407      -202    2454   聯發科                  -871     -4990  
6176   瑞儀                    1266      2836    2338   光罩                    -834      1005  
3049   和鑫                    1228      1507    006205 富邦上証                -779         0  
2383   台光電                  1227      2735    1409   新纖                    -777     -1166  
1301   台塑                    1153     -1073    3338   泰碩                    -745     -2081  
2880   華南金                  1149     -1290    2888   新光金                  -722     28982  
2324   仁寶                    1071     -2006    4958   臻鼎-KY                 -714      -370  
1101   台泥                    1000     -7683    1102   亞泥                    -681     -3574  
1314   中石化                   882      2939    2316   楠梓電                  -658      1062  
2881   富邦金                   833      8399    2323   中環                    -625     27567  
5876   上海商銀                 817     10239    2633   台灣高鐵                -600     -3445  
5880   合庫金                   797       -77    00736  國泰新興市場            -562       429  
6239   力成                     775      5127    0061   元大寶滬深              -549     -1123  
2337   旺宏                     715      -278    00852L 國泰美國道瓊正2         -517         0  
2603   長榮                     712       282    2892   第一金                  -493     15614  
00642U 元大S&P石油              687         0    2890   永豐金                  -492     -9185  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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