台北‧09月12日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00677U 富邦VIX 180751 00672L 元大S&P原油正2 109224 2409 友達 95661 00637L 元大滬深300正2 89618 3481 群創 86491 2317 鴻海 61561 2337 旺宏 55560 2344 華邦電 50234 3037 欣興 44979 2367 燿華 44812 2323 中環 44108 2888 新光金 41151 2338 光罩 38468 2313 華通 34999 00632R 元大台灣50反1 34577 2368 金像電 26351 2330 台積電 26017 2329 華泰 25744 2891 中信金 25160 00673R 元大S&P原油反1 23399 8046 南電 22520 2303 聯電 19946 2883 開發金 19580 2387 精元 18733 2884 玉山金 18673 2383 台光電 18415 1605 華新 18206 2887 台新金 18186 00633L 富邦上証正2 16897 3682 亞太電 16315
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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