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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧09月12日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00677U 富邦VIX             180751  
00672L 元大S&P原油正2      109224  
2409   友達                 95661  
00637L 元大滬深300正2       89618  
3481   群創                 86491  
2317   鴻海                 61561  
2337   旺宏                 55560  
2344   華邦電               50234  
3037   欣興                 44979  
2367   燿華                 44812  
2323   中環                 44108  
2888   新光金               41151  
2338   光罩                 38468  
2313   華通                 34999  
00632R 元大台灣50反1        34577  
2368   金像電               26351  
2330   台積電               26017  
2329   華泰                 25744  
2891   中信金               25160  
00673R 元大S&P原油反1       23399  
8046   南電                 22520  
2303   聯電                 19946  
2883   開發金               19580  
2387   精元                 18733  
2884   玉山金               18673  
2383   台光電               18415  
1605   華新                 18206  
2887   台新金               18186  
00633L 富邦上証正2          16897  
3682   亞太電               16315
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