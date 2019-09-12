◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月12日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 綠悅-KY 元大美債20正2 元大中型100 本盟 昶和 東泥 元大台灣50正2 宏洲 元大道瓊白銀 富邦科技 智伸科 大統新創 天仁 嘉裕 元大電子 喬山 本盟 新紡 東華 元大台商50 劍麟 銘旺科 佳和 大魯閣 元大MSCI金融 燿華 旭隼 怡華 立益 富邦摩台 精元 遠雄來 昶和 佳和 富邦發達 建準 統領 大統新創 聯發 富邦金融 泰碩 威宏-KY 中宇 昶和 元大MSCI台灣 世芯-KY 泰昇-KY 程泰 本盟 永豐臺灣加權 茂林-KY 百達-KY 正道 元大台灣50正2 立積 氣立 瑞利 富邦日本 科嘉-KY 台硝 正峰新 國泰日經225 柏承 元禎 億泰 元大歐洲50 百一 毛寶 懷特 元大日經225 捷泰 日勝化 士紙 元大美元指數 互億 展宇 燁興 元大美元指數正2 昇陽半導體 華廣 千興 兆豐藍籌30反1 致新 三福化 威致 國泰股利精選30 遠雄來 士紙 華豐 元大S&P日圓反1 杜康-DR 高興昌 首利 富邦歐洲 陽光能源-DR 春雨 麗正 FH彭博高收益債 鼎炫-KY 東明-KY 東訊 FH彭博新興債 六暉-KY 錸德 元大台灣高息低波 震旦行 倫飛 FH富時高息低波 隴華 虹光 國泰RMB短期報酬 銘旺科 威盛 富邦臺灣中小 翔耀 浩鑫 新光內需收益 太空梭 國碩 FH美國金融股 聯德 銘旺科 新光中國政金綠債 泰碩 統懋 新光投等債15+ 玉晶光 翔耀 新光ICE美國權值 力銘 太空梭 台新全球AI 世芯-KY 兆勁 綠悅-KY 銘鈺 麗臺 宏洲 穎漢 吉祥全 嘉裕 立積 憶聲 東華 迎廣 科風 大魯閣 全國電 力特 立益 光聖 喬鼎 佳和 虹揚-KY 正達 聯發 昇陽半導體 晟鈦 昶和 陞泰 聯德 本盟 愛山林 同泰 正道 皇昌 新世紀 瑞利 遠雄來 誠研 正峰新 夏都 誠創 億泰 欣欣 嘉威 懷特 統領 聯合再生 士紙 客思達-KY 力銘 燁興 凱羿-KY 亞太電 千興 格威傳媒 達能 威致 康師傅-DR 太極 世紀鋼 神州-DR 誠美材 華豐 晨訊科-DR 奕智博 首利 友佳-DR 悠克 麗正 一零四 友勁 東訊 欣天然 百一 中環 新海 捷泰 台積電 秋雨 天瀚 錸德 欣高 迅杰 倫飛 川飛 華上 虹光 台數科 光麗-KY 威盛 鋼聯 元晶 浩鑫 必應 華冠 國碩 科定 裕豐 銘旺科 基勝-KY 寶徠 統懋 威宏-KY 皇昌 翔耀 政伸 陽明 太空梭 六福 兆勁 康師傅-DR 麗臺 聖馬丁-DR 吉祥全 神州-DR 憶聲 同方友友-DR 科風 晨訊科-DR 力特 友佳-DR 喬鼎 陽光能源-DR 華晶科 精熙-DR 正達 中福 晟鈦 雷虎 聯德 中視 同泰 秋雨 新世紀 新利虹 台端 國光生 誠研 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 亞太電 達能 太極 誠美材 奕智博 悠克 金橋 友勁 百一 捷泰 天瀚 華孚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 益航 新興 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生