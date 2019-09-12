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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月11日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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綠悅-KY  元大道瓊白銀 元大中型100          本盟              昶和     東泥     元大台灣50正2   
宏洲              富邦科技          智伸科            大統新創 天仁                
嘉裕              元大電子          喬山              本盟     新紡                
東華              元大台商50          劍麟              銘旺科   佳和                
大魯閣            富邦摩台          燿華              旭隼     怡華                
立益              富邦發達          精元              遠雄來   昶和                
佳和              富邦金融          建準              統領     大統新創            
聯發              元大MSCI台灣          泰碩              威宏-KY  中宇                
昶和              永豐臺灣加權          世芯-KY           泰昇-KY  程泰                
本盟              富邦日本          茂林-KY                    百達-KY             
正道              國泰日經225          立積                       氣立                
瑞利              元大歐洲50          科嘉-KY                    台硝                
正峰新            元大日經225          柏承                       元禎                
億泰              元大美元指數          百一                       毛寶                
懷特              元大美元指數正2          捷泰                       日勝化              
士紙              兆豐藍籌30反1          互億                       展宇                
燁興              國泰股利精選30          昇陽半導體                   華廣                
千興              元大S&P日圓反1          致新                       三福化              
威致              富邦歐洲          遠雄來                     士紙                
華豐              FH彭博高收益債          杜康-DR                    高興昌              
首利              FH彭博新興債          陽光能源-DR                   春雨                
麗正              元大台灣高息低波          鼎炫-KY                    東明-KY             
東訊              FH富時高息低波                                     六暉-KY             
錸德              國泰RMB短期報酬                                     震旦行              
倫飛              富邦臺灣中小                                     隴華                
虹光              新光內需收益                                     銘旺科              
威盛              FH美國金融股                                     翔耀                
浩鑫              新光中國政金綠債                                     太空梭              
國碩              新光投等債15+                                     奇鋐                
銘旺科            新光ICE美國權值                                     聯德                
統懋              台新全球AI                                     泰碩                
翔耀              綠悅-KY                                      玉晶光              
太空梭            宏洲                                         力銘                
兆勁              嘉裕                                         世芯-KY             
麗臺              東華                                         新至陞              
吉祥全            大魯閣                                       銘鈺                
憶聲              立益                                         穎漢                
科風              佳和                                         立積                
力特              聯發                                         迎廣                
喬鼎              昶和                                         全國電              
正達              本盟                                         光聖                
晟鈦              正道                                         昇陽半導體            
聯德              瑞利                                         陞泰                
同泰              正峰新                                       愛山林              
新世紀            億泰                                         皇昌                
誠研              懷特                                         遠雄來              
誠創              士紙                                         夏都                
嘉威              燁興                                         欣欣                
聯合再生          千興                                         統領                
力銘              威致                                         客思達-KY            
亞太電            世紀鋼                                       凱羿-KY             
達能              華豐                                         格威傳媒            
太極              首利                                         康師傅-DR            
誠美材            麗正                                         神州-DR             
奕智博            東訊                                         晨訊科-DR            
慧友              中環                                         友佳-DR             
悠克              台積電                                       一零四              
友勁              錸德                                         欣天然              
百一              倫飛                                         新海                
捷泰              虹光                                         秋雨                
天瀚              威盛                                         欣高                
迅杰              浩鑫                                         川飛                
華上              國碩                                         台數科              
光麗-KY           銘旺科                                       鋼聯                
元晶              統懋                                         必應                
華冠              翔耀                                         科定                
裕豐              太空梭                                       基勝-KY             
寶徠              兆勁                                         威宏-KY             
皇昌              麗臺                                         政伸                
陽明              可成                                                             
六福              強茂                                                             
康師傅-DR          吉祥全                                                           
聖馬丁-DR          憶聲                                                             
神州-DR           科風                                                             
同方友友-DR          力特                                                             
晨訊科-DR          喬鼎                                                             
友佳-DR           華晶科                                                           
陽光能源-DR          正達                                                             
精熙-DR           晟鈦                                                             
中福              聯德                                                             
雷虎              同泰                                                             
中視              新世紀                                                           
秋雨              台端                                                             
新利虹            誠研                                                             
國光生            誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  奕智博                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  金橋                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  華孚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  益航                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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