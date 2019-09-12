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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月11日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                21563         0    00672L 元大S&P原油正2         -8298         0  
2409   友達                   16426      2706    0056   元大高股息             -5035    -51159  
00637L 元大滬深300正2         12179         0    2317   鴻海                   -2905    -17540  
3481   群創                   11488      6051    00632R 元大台灣50反1          -2281         0  
2892   第一金                  5576     17804    2313   華通                   -2031     -9503  
00673R 元大S&P原油反1          4922         0    00739  元大MSCI A股           -1789     -6428  
2891   中信金                  3734      3183    00707R 元大S&P日圓反1         -1562         0  
2882   國泰金                  3161      1450    2337   旺宏                   -1520     -1589  
1605   華新                    3075      8890    2368   金像電                 -1046     -4594  
2303   聯電                    2176      8784    2888   新光金                 -1033     27136  
2884   玉山金                  2117     -3601    2834   臺企銀                  -956    -16680  
2002   中鋼                    1644    -17404    00642U 元大S&P石油             -948         0  
1301   台塑                    1584     -2713    2330   台積電                  -724      9135  
5876   上海商銀                1396      9335    8028   昇陽半導體              -717     -3075  
6116   彩晶                    1340      3919    2347   聯強                    -623      -567  
00708L 元大S&P黃金正2          1306         0    2454   聯發科                  -609     -4280  
1101   台泥                    1290     -9887    6269   台郡                    -482      -184  
2633   台灣高鐵                1273     -3079    2308   台達電                  -467     -3042  
00633L 富邦上証正2             1259         0    4958   臻鼎-KY                 -458      1038  
2474   可成                    1178     -1920    1201   味全                    -447     -2331  
00850  元大臺灣ESG永續         1119     49613    2534   宏盛                    -444     -1473  
00738U 元大道瓊白銀            1114         0    00640L 富邦日本正2             -440         0  
2618   長榮航                  1109     -2648    6271   同欣電                  -424     -2171  
00638R 元大滬深300反1          1085         0    2610   華航                    -418     -5431  
2880   華南金                  1080     -2691    3189   景碩                    -412      1328  
2890   永豐金                  1024     -7775    00830  國泰費城半導體          -402      -924  
1402   遠東新                  1018     -6237    020000 富邦特選蘋果N           -374         0  
2886   兆豐金                  1009     -6760    1409   新纖                    -359     -1041  
2801   彰銀                     934      1556    2345   智邦                    -343     -3574  
2883   開發金                   890     -2671    00766L 台新MSCI中國正2         -341         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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