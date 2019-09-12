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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧09月11日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00677U 富邦VIX             186508  
2409   友達                169870  
00637L 元大滬深300正2      127393  
3481   群創                107640  
2323   中環                 85284  
2888   新光金               70793  
2367   燿華                 44790  
2337   旺宏                 38054  
2313   華通                 37805  
2368   金像電               36331  
2330   台積電               36196  
2344   華邦電               35903  
2317   鴻海                 35739  
00672L 元大S&P原油正2       29935  
2891   中信金               25538  
2884   玉山金               24724  
00633L 富邦上証正2          23442  
00632R 元大台灣50反1        22932  
2633   台灣高鐵             21766  
3338   泰碩                 20812  
3037   欣興                 20694  
2303   聯電                 20063  
2883   開發金               19710  
1605   華新                 18062  
2892   第一金               17310  
3406   玉晶光               17240  
2882   國泰金               16563  
2886   兆豐金               16225  
2887   台新金               15745  
2880   華南金               14599
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