台北‧09月11日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00677U 富邦VIX 186508 2409 友達 169870 00637L 元大滬深300正2 127393 3481 群創 107640 2323 中環 85284 2888 新光金 70793 2367 燿華 44790 2337 旺宏 38054 2313 華通 37805 2368 金像電 36331 2330 台積電 36196 2344 華邦電 35903 2317 鴻海 35739 00672L 元大S&P原油正2 29935 2891 中信金 25538 2884 玉山金 24724 00633L 富邦上証正2 23442 00632R 元大台灣50反1 22932 2633 台灣高鐵 21766 3338 泰碩 20812 3037 欣興 20694 2303 聯電 20063 2883 開發金 19710 1605 華新 18062 2892 第一金 17310 3406 玉晶光 17240 2882 國泰金 16563 2886 兆豐金 16225 2887 台新金 15745 2880 華南金 14599
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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