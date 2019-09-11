[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/09/10 108/09/09 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.81020 10.81820 -0.00800 -0.07395 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.60840 10.61620 -0.00780 -0.07347 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.72110 10.72030 0.00080 0.00746 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.60600 10.60520 0.00080 0.00754 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.72000 22.75000 -0.03000 -0.13187 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.64000 23.70000 -0.06000 -0.25316 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 42.56940 42.83360 -0.26420 -0.61681 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.56730 39.63570 -0.06840 -0.17257 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.94840 9.94920 -0.00080 -0.00804 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.50330 10.50600 -0.00270 -0.02570 中國信託台灣活力基金 13.42000 13.57000 -0.15000 -1.10538 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.26000 11.30000 -0.04000 -0.35398 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.86000 10.92000 -0.06000 -0.54945 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.01000 9.28000 -0.27000 -2.90948 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.80000 10.09000 -0.29000 -2.87413 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.37720 10.35990 0.01730 0.16699 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.22520 10.22690 -0.00170 -0.01662 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.10150 9.10290 -0.00140 -0.01538 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.48030 10.47970 0.00060 0.00573 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.29960 9.29900 0.00060 0.00645 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.57110 11.84590 -0.27480 -2.31979 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.77820 10.01040 -0.23220 -2.31959 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.21310 11.15650 0.05660 0.50733 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.74390 9.69470 0.04920 0.50749 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 46.61410 47.29880 -0.68470 -1.44761 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 43.22240 43.73500 -0.51260 -1.17206 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 48.06660 48.57460 -0.50800 -1.04581 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 48.75260 49.26270 -0.51010 -1.03547 中國信託智能運動基金-台幣 10.89000 10.99000 -0.10000 -0.90992 中國信託智能運動基金-美元 10.45000 10.55000 -0.10000 -0.94787 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.94000 10.13000 -0.19000 -1.87562 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.67000 9.85000 -0.18000 -1.82741 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04490 11.04480 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.49630 10.50240 -0.00610 -0.05808 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.61260 9.61830 -0.00570 -0.05926 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.69420 10.69830 -0.00410 -0.03832 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.79360 9.79740 -0.00380 -0.03879 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.59310 40.63460 -0.04150 -0.10213 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.69630 41.80950 -0.11320 -0.27075 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.10000 11.26000 -0.16000 -1.42096 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.51000 10.67000 -0.16000 -1.49953 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.11000 11.27000 -0.16000 -1.41970 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.58000 10.73000 -0.15000 -1.39795 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 45.23720 45.71090 -0.47370 -1.03630 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 45.75800 46.12650 -0.36850 -0.79889 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 45.61110 45.96880 -0.35770 -0.77814 元大2001基金 65.89000 66.87000 -0.98000 -1.46553 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 48.59420 49.08600 -0.49180 -1.00192 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 46.08320 46.58600 -0.50280 -1.07929 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.57000 21.46000 0.11000 0.51258 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.75180 11.74920 0.00260 0.02213 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.60440 10.62730 -0.02290 -0.21548 元大上證50基金 33.40000 33.46000 -0.06000 -0.17932 元大大中華TMT基金-人民幣 12.13000 11.71000 0.42000 3.58668 元大大中華TMT基金-新台幣 10.59000 10.24000 0.35000 3.41797 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.31000 13.26000 0.05000 0.37707 元大大中華價值指數基金-美元 12.04600 12.03400 0.01200 0.09972 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.47700 16.46400 0.01300 0.07896 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.67700 11.59900 0.07800 0.67247 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.00000 10.95200 0.04800 0.43828 元大中國平衡基金-人民幣 3.06000 3.04000 0.02000 0.65789 元大中國平衡基金-新台幣 13.39000 13.32000 0.07000 0.52553 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.49180 45.49540 -0.00360 -0.00791 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.14190 11.13480 0.00710 0.06376 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.13000 10.12350 0.00650 0.06421 元大中國機會債券基金-新台幣 10.03550 10.05290 -0.01740 -0.17308 元大巴西指數基金 6.93200 6.97400 -0.04200 -0.60224 元大日經225基金 27.20000 27.12000 0.08000 0.29499 元大台商收成基金 23.09000 23.19000 -0.10000 -0.43122 元大台灣50單日反向1倍基金 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191 元大台灣50單日正向2倍基金 41.36000 41.74000 -0.38000 -0.91040 元大台灣中型100基金 34.07000 34.16000 -0.09000 -0.26347 元大台灣加權股價指數基金 26.29100 26.40000 -0.10900 -0.41288 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872 元大台灣卓越50基金 83.45000 83.95000 -0.50000 -0.59559 元大台灣金融基金 18.89000 18.72000 0.17000 0.90812 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.70000 32.66000 0.04000 0.12247 元大台灣高股息基金 27.87000 27.91000 -0.04000 -0.14332 元大台灣電子科技基金 37.15000 37.50000 -0.35000 -0.93333 元大全球ETF成長組合基金 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 元大全球ETF穩健組合基金 15.18000 15.23000 -0.05000 -0.32830 元大全球人工智慧ETF基金 24.42000 24.49000 -0.07000 -0.28583 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.75000 13.88000 -0.13000 -0.93660 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.42000 9.51000 -0.09000 -0.94637 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.80000 13.89000 -0.09000 -0.64795 元大全球不動產證券化基金-美元 12.51500 12.63100 -0.11600 -0.91838 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.57000 8.60000 -0.03000 -0.34884 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.44000 6.47000 -0.03000 -0.46368 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.12000 9.21000 -0.09000 -0.97720 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.99000 7.06000 -0.07000 -0.99150 元大全球股票入息基金-美元配息 8.30600 8.30400 0.00200 0.02408 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.33000 8.33000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.53000 13.53000 0.00000 0.00000 元大全球農業商機基金 17.96000 18.16000 -0.20000 -1.10132 元大印尼指數基金 9.69400 9.66300 0.03100 0.32081 元大印度指數基金 9.38400 9.35600 0.02800 0.29927 元大印度基金 12.14000 12.11000 0.03000 0.24773 元大多多基金 17.61000 17.91000 -0.30000 -1.67504 元大多福基金 54.26000 54.80000 -0.54000 -0.98540 元大亞太成長基金 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.53000 9.52370 0.00630 0.06615 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.60990 7.60490 0.00500 0.06575 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.90600 8.86900 0.03700 0.41718 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.99800 9.98200 0.01600 0.16029 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.24480 10.23930 0.00550 0.05371 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.47380 10.47050 0.00330 0.03152 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.22540 10.22220 0.00320 0.03130 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.59890 10.59790 0.00100 0.00944 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.34880 10.34790 0.00090 0.00870 元大卓越基金 43.26000 43.41000 -0.15000 -0.34554 元大店頭基金 8.87000 8.99000 -0.12000 -1.33482 元大美元貨幣市場基金-美元 10.51360 10.51300 0.00060 0.00571 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.92290 9.92920 -0.00630 -0.06345 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.92130 32.90540 0.01590 0.04832 元大美國政府20年期(以上)債券基金 46.10830 46.69620 -0.58790 -1.25899 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.47560 15.25290 0.22270 1.46005 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 26.52870 27.30340 -0.77470 -2.83738 元大美國政府7至10年期債券基金 43.68290 43.85450 -0.17160 -0.39129 元大高科技基金 20.36000 20.61000 -0.25000 -1.21300 元大得利貨幣市場基金 16.34310 16.34290 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.04480 12.04460 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.82000 10.94000 -0.12000 -1.09689 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.82000 10.94000 -0.12000 -1.09689 元大富櫃50基金 13.05000 13.19000 -0.14000 -1.06141 元大華夏中小基金 7.69000 7.62000 0.07000 0.91864 元大新中國基金-人民幣 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170 元大新中國基金-美元 9.44800 9.42100 0.02700 0.28659 元大新中國基金-新台幣 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 元大新主流基金 25.89000 26.22000 -0.33000 -1.25858 元大新東協平衡基金-美元 9.41700 9.39600 0.02100 0.22350 元大新東協平衡基金-新台幣 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.30720 11.23680 0.07040 0.62651 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.08370 10.04250 0.04120 0.41026 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.60870 11.56390 0.04480 0.38741 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.51910 9.48230 0.03680 0.38809 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.68970 10.69560 -0.00590 -0.05516 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.89080 9.89620 -0.00540 -0.05457 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 11.00250 11.01100 -0.00850 -0.07720 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.18960 10.19750 -0.00790 -0.07747 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.20510 10.21270 -0.00760 -0.07442 元大新興亞洲基金 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.77660 9.75890 0.01770 0.18137 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.05960 9.04310 0.01650 0.18246 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.18060 10.16430 0.01630 0.16037 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.44870 9.43370 0.01500 0.15900 元大萬泰貨幣市場基金 15.17920 15.17900 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.94000 38.31000 -0.37000 -0.96581 元大實質多重資產基金-人民幣 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 元大實質多重資產基金-美元 8.21500 8.25900 -0.04400 -0.53275 元大實質多重資產基金-新台幣 8.78000 8.83000 -0.05000 -0.56625 元大滬深300單日反向1倍基金 11.98000 11.89000 0.09000 0.75694 元大滬深300單日正向2倍基金 18.78000 19.11000 -0.33000 -1.72684 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.56000 20.64000 -0.08000 -0.38760 元大摩臺基金 39.07000 39.30000 -0.23000 -0.58524 元大標普500基金 28.26000 28.23000 0.03000 0.10627 元大標普500單日反向1倍基金 12.05000 12.04000 0.01000 0.08306 元大標普500單日正向2倍基金 36.82000 36.88000 -0.06000 -0.16269 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.17000 21.20000 -0.03000 -0.14151 元大標智滬深300基金 18.53000 18.60000 -0.07000 -0.37634 元大歐洲50基金 25.57000 25.54000 0.03000 0.11746 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.21980 9.21550 0.00430 0.04666 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30580 10.30560 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.85000 15.96000 -0.11000 -0.68922 日盛上選基金 37.26000 37.58000 -0.32000 -0.85152 日盛小而美基金 19.20000 19.37000 -0.17000 -0.87765 日盛中國內需動力基金 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.39240 12.38290 0.00950 0.07672 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.82510 9.81760 0.00750 0.07639 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.48520 12.48610 -0.00090 -0.00721 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.89460 9.89530 -0.00070 -0.00707 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.32550 11.32840 -0.00290 -0.02560 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.95790 8.96020 -0.00230 -0.02567 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.43000 11.34000 0.09000 0.79365 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.99000 10.92000 0.07000 0.64103 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 日盛日盛基金 12.28000 12.38000 -0.10000 -0.80775 日盛目標收益組合基金(美元) 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 日盛全球抗暖化基金 11.36000 11.42000 -0.06000 -0.52539 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.67200 10.67100 0.00100 0.00937 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.47550 9.47460 0.00090 0.00950 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.45550 10.45630 -0.00080 -0.00765 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.28320 9.28390 -0.00070 -0.00754 日盛全球智能車基金(美元) 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.53760 2.53430 0.00330 0.13021 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65580 1.65370 0.00210 0.12699 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38730 0.38710 0.00020 0.05167 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25330 0.25310 0.00020 0.07902 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.80550 12.80060 0.00490 0.03828 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.24860 8.24550 0.00310 0.03760 日盛亞洲機會基金 7.14000 7.12000 0.02000 0.28090 日盛首選基金 18.04000 18.21000 -0.17000 -0.93355 日盛高科技基金 19.42000 19.66000 -0.24000 -1.22075 日盛貨幣市場基金 14.85130 14.85100 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 42.33000 42.70000 -0.37000 -0.86651 日盛精選五虎基金 37.62000 37.74000 -0.12000 -0.31797 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56080 13.56060 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 34.20000 34.69000 -0.49000 -1.41251 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 台新MSCI中國基金 20.08000 20.08000 0.00000 0.00000 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.34000 20.51000 -0.17000 -0.82886 台新大眾貨幣市場基金 14.23760 14.23740 0.00020 0.00140 台新中國通基金 49.18000 49.92000 -0.74000 -1.48237 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.59310 0.59210 0.00100 0.16889 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.50400 18.47500 0.02900 0.15697 台新中國精選中小基金-美元 0.34080 0.33770 0.00310 0.91797 台新中國精選中小基金-新台幣 10.28000 10.19000 0.09000 0.88322 台新主流基金 25.78000 26.02000 -0.24000 -0.92237 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.56000 24.78000 -0.22000 -0.88781 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.79080 0.79750 -0.00670 -0.84013 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.31000 17.46000 -0.15000 -0.85911 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55640 0.56110 -0.00470 -0.83764 台新台灣中小基金 39.33000 39.81000 -0.48000 -1.20573 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.27570 11.29070 -0.01500 -0.13285 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.09830 10.12160 -0.02330 -0.23020 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.72440 11.75140 -0.02700 -0.22976 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.12720 10.16220 -0.03500 -0.34441 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.37560 11.41490 -0.03930 -0.34429 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 11.02000 11.06000 -0.04000 -0.36166 台新印度基金 13.87000 13.87000 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.65880 8.65350 0.00530 0.06125 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28220 0.28200 0.00020 0.07092 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.77910 12.77130 0.00780 0.06107 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41150 0.41120 0.00030 0.07296 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 39.33000 39.42000 -0.09000 -0.22831 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 43.06000 43.61000 -0.55000 -1.26118 台新真吉利貨幣市場基金 11.13870 11.13860 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.54000 33.67930 -0.13930 -0.41361 台新智慧生活基金-美元 10.63040 10.73490 -0.10450 -0.97346 台新智慧生活基金-新台幣 11.08000 11.19000 -0.11000 -0.98302 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.05870 8.05550 0.00320 0.03972 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.34730 8.34580 0.00150 0.01797 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.19720 9.19360 0.00360 0.03916 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.53790 9.53630 0.00160 0.01678 台新新興市場債券基金(A類型) 11.57080 11.57840 -0.00760 -0.06564 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36450 0.36460 -0.00010 -0.02743 台新新興市場債券基金(B類型) 8.16750 8.17280 -0.00530 -0.06485 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27170 0.27180 -0.00010 -0.03679 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.44000 5.45000 -0.01000 -0.18349 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 23.21000 23.30000 -0.09000 -0.38627 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.71670 10.68920 0.02750 0.25727 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.14040 10.13620 0.00420 0.04144 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.25990 10.25780 0.00210 0.02047 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.77090 10.74330 0.02760 0.25690 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.18450 10.18030 0.00420 0.04126 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.30710 10.30500 0.00210 0.02038 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 44.74700 45.25530 -0.50830 -1.12318 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 44.34600 44.79620 -0.45020 -1.00500 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.18310 39.05820 0.12490 0.31978 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.40290 11.40070 0.00220 0.01930 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.93470 9.93970 -0.00500 -0.05030 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.33520 9.33330 0.00190 0.02036 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.03740 11.03520 0.00220 0.01994 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.69390 7.69760 -0.00370 -0.04807 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.16530 9.16980 -0.00450 -0.04907 永豐中小基金 55.00000 55.44000 -0.44000 -0.79365 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83490 1.83280 0.00210 0.11458 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.58280 2.57990 0.00290 0.11241 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.16550 8.16190 0.00360 0.04411 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.13720 11.13230 0.00490 0.04402 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.10000 5.09000 0.01000 0.19646 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.42000 22.38000 0.04000 0.17873 永豐主流品牌基金 19.37000 19.50000 -0.13000 -0.66667 永豐永豐基金 34.00000 34.40000 -0.40000 -1.16279 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.07920 9.12280 -0.04360 -0.47792 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.63720 9.68350 -0.04630 -0.47813 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.01780 9.06310 -0.04530 -0.49983 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.57440 9.62250 -0.04810 -0.49987 永豐亞洲民生消費基金 11.93000 11.98000 -0.05000 -0.41736 永豐南非幣2021保本基金 14.26870 14.25190 0.01680 0.11788 永豐貨幣市場基金 13.95260 13.95240 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.17250 2.17120 0.00130 0.05987 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.70320 2.70160 0.00160 0.05922 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.78690 7.78770 -0.00080 -0.01027 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.99600 10.99710 -0.00110 -0.01000 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.19690 7.19800 -0.00110 -0.01528 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.62690 11.62870 -0.00180 -0.01548 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.19000 8.18000 0.01000 0.12225 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.94000 18.92000 0.02000 0.10571 永豐臺灣加權ETF基金 55.14000 55.39000 -0.25000 -0.45135 永豐領航科技基金 40.05000 40.46000 -0.41000 -1.01335 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 42.58000 42.86000 -0.28000 -0.65329 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.93750 11.93660 0.00090 0.00754 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.77460 9.77660 -0.00200 -0.02046 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.42710 10.42920 -0.00210 -0.02014 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.86240 9.86050 0.00190 0.01927 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.35260 10.35060 0.00200 0.01932 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.82930 9.83070 -0.00140 -0.01424 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.61200 10.61210 -0.00010 -0.00094 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.86850 9.86530 0.00320 0.03244 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.43170 10.42960 0.00210 0.02014 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.50000 15.49000 0.01000 0.06456 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.81000 19.81000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.66000 19.66000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.06260 10.06210 0.00050 0.00497 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.06260 10.06210 0.00050 0.00497 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.97530 9.97840 -0.00310 -0.03107 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.97530 9.97840 -0.00310 -0.03107 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.20480 10.20210 0.00270 0.02647 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.20470 10.20200 0.00270 0.02647 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05140 10.05250 -0.00110 -0.01094 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05140 10.05250 -0.00110 -0.01094 兆豐國際生命科學基金 14.47000 14.75000 -0.28000 -1.89831 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.52380 10.52550 -0.00170 -0.01615 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.73250 10.73190 0.00060 0.00559 兆豐國際全球基金 31.03000 31.18000 -0.15000 -0.48108 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.52540 10.52480 0.00060 0.00570 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.28490 10.30180 -0.01690 -0.16405 兆豐國際國民基金 23.08000 23.47000 -0.39000 -1.66170 兆豐國際第一基金 13.63000 13.76000 -0.13000 -0.94477 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.78340 10.77080 0.01260 0.11698 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20320 8.19360 0.00960 0.11716 兆豐國際萬全基金 21.08000 21.24000 -0.16000 -0.75330 兆豐國際電子基金 26.81000 27.13000 -0.32000 -1.17951 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.36000 22.50000 -0.14000 -0.62222 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.30000 15.24000 0.06000 0.39370 兆豐國際豐台灣基金 36.39000 36.71000 -0.32000 -0.87170 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56870 12.56850 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.79540 9.80100 -0.00560 -0.05714 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.81370 9.82210 -0.00840 -0.08552 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.89850 9.90730 -0.00880 -0.08882 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.82960 9.83660 -0.00700 -0.07116 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.94080 9.94150 -0.00070 -0.00704 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.79560 9.80120 -0.00560 -0.05714 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.81580 9.82420 -0.00840 -0.08550 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.90660 9.91530 -0.00870 -0.08774 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.83400 9.84100 -0.00700 -0.07113 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.94880 9.94960 -0.00080 -0.00804 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.90670 10.90290 0.00380 0.03485 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.63280 10.62800 0.00480 0.04516 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.89500 10.89000 0.00500 0.04591 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.58510 10.58150 0.00360 0.03402 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.69840 10.69350 0.00490 0.04582 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.69170 10.68680 0.00490 0.04585 合庫台灣基金 12.08000 12.24000 -0.16000 -1.30719 合庫全球高收益債券基金A類型 11.86110 11.85240 0.00870 0.07340 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.87180 12.86030 0.01150 0.08942 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.45060 11.44060 0.01000 0.08741 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.22760 12.21990 0.00770 0.06301 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17200 8.20350 -0.03150 -0.38398 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.44860 9.49590 -0.04730 -0.49811 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.16070 9.18690 -0.02620 -0.28519 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.82220 8.86870 -0.04650 -0.52432 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29470 9.33290 -0.03820 -0.40930 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.20000 11.15000 0.05000 0.44843 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 合庫全球新興市場基金 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 合庫貨幣市場基金 10.18230 10.18220 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.96690 9.99860 -0.03170 -0.31704 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.38180 10.38200 -0.00020 -0.00193 合庫新興多重收益基金A類型 10.63710 10.63900 -0.00190 -0.01786 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.17060 12.17150 -0.00090 -0.00739 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.49650 15.49580 0.00070 0.00452 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.67980 8.68050 -0.00070 -0.00806 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.54680 9.54700 -0.00020 -0.00209 合庫新興多重收益基金B類型 7.92260 7.92400 -0.00140 -0.01767 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.66030 8.66080 -0.00050 -0.00577 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.56350 10.56100 0.00250 0.02367 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.71000 9.78000 -0.07000 -0.71575 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 美元 11.52000 11.53000 -0.01000 -0.08673 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.78000 11.79000 -0.01000 -0.08482 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.18620 10.20140 -0.01520 -0.14900 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.16630 10.18160 -0.01530 -0.15027 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.96220 9.95370 0.00850 0.08540 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.13660 10.15370 -0.01710 -0.16841 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.23090 10.24620 -0.01530 -0.14932 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.20890 10.22430 -0.01540 -0.15062 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.99580 9.98720 0.00860 0.08611 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.17090 10.18810 -0.01720 -0.16882 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25130 11.24920 0.00210 0.01867 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.76180 9.77290 -0.01110 -0.11358 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77540 9.78860 -0.01320 -0.13485 安聯中國東協基金 15.26000 15.23000 0.03000 0.19698 安聯中國策略基金-美元 12.76000 12.66000 0.10000 0.78989 安聯中國策略基金-新臺幣 16.79000 16.66000 0.13000 0.78031 安聯中華新思路基金-人民幣 16.40000 16.38000 0.02000 0.12210 安聯中華新思路基金-美元 14.72000 14.72000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.01000 14.01000 0.00000 0.00000 安聯台灣大壩基金 33.14000 33.49000 -0.35000 -1.04509 安聯台灣科技基金 55.54000 55.93000 -0.39000 -0.69730 安聯台灣貨幣市場基金 12.55940 12.55920 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 38.01000 38.44000 -0.43000 -1.11863 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.91140 10.92560 -0.01420 -0.12997 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 16.05960 16.08300 -0.02340 -0.14550 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.95490 9.96940 -0.01450 -0.14545 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.03990 10.05400 -0.01410 -0.14024 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.13000 12.18000 -0.05000 -0.41051 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 安聯四季成長組合基金-美元 11.68000 11.72000 -0.04000 -0.34130 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.39790 13.41290 -0.01500 -0.11183 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.94460 10.95850 -0.01390 -0.12684 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 13.02490 13.04330 -0.01840 -0.14107 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63710 9.64800 -0.01090 -0.11298 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.56480 9.57700 -0.01220 -0.12739 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08900 9.10180 -0.01280 -0.14063 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.29030 10.30220 -0.01190 -0.11551 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.29310 10.30760 -0.01450 -0.14067 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.56000 11.59000 -0.03000 -0.25884 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.63000 11.67000 -0.04000 -0.34276 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.05000 11.08000 -0.03000 -0.27076 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.58420 12.57090 0.01330 0.10580 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.38530 11.37540 0.00990 0.08703 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.99680 10.98820 0.00860 0.07827 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.58570 8.57730 0.00840 0.09793 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.44510 8.43780 0.00730 0.08652 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.13050 8.12410 0.00640 0.07878 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.22450 10.21420 0.01030 0.10084 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.10470 10.09670 0.00800 0.07923 安聯全球人口趨勢基金 12.32000 12.42000 -0.10000 -0.80515 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.54000 8.61000 -0.07000 -0.81301 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.55000 32.85000 -0.30000 -0.91324 安聯全球油礦金趨勢基金 7.74000 7.71000 0.03000 0.38911 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.60180 12.61160 -0.00980 -0.07771 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.62020 10.62850 -0.00830 -0.07809 安聯全球新興市場基金 16.94000 17.01000 -0.07000 -0.41152 安聯全球農金趨勢基金 9.15000 9.26000 -0.11000 -1.18790 安聯全球綠能趨勢基金 9.21000 9.29000 -0.08000 -0.86114 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 安聯亞洲動態策略基金 22.54000 22.51000 0.03000 0.13327 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.11180 10.10440 0.00740 0.07324 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.14880 10.14320 0.00560 0.05521 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.07910 10.07160 0.00750 0.07447 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.05010 10.04450 0.00560 0.05575 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.09320 10.08560 0.00760 0.07535 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.05600 10.05040 0.00560 0.05572 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.02310 10.01930 0.00380 0.03793 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.08720 10.08330 0.00390 0.03868 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02310 10.01930 0.00380 0.03793 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.62920 10.62670 0.00250 0.02353 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.16060 10.15820 0.00240 0.02363 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.39730 91.24440 0.15290 0.16757 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.35440 13.33880 0.01560 0.11695 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.60510 68.49690 0.10820 0.15796 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.89390 9.88240 0.01150 0.11637 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79000 2.79020 -0.00020 -0.00717 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.95620 10.96500 -0.00880 -0.08026 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.35430 2.35270 0.00160 0.06801 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.84370 8.85070 -0.00700 -0.07909 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.40230 10.40320 -0.00090 -0.00865 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.29450 10.29350 0.00100 0.00971 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.77820 10.77590 0.00230 0.02134 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.24660 10.24550 0.00110 0.01074 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.27420 10.27350 0.00070 0.00681 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.30140 10.30230 -0.00090 -0.00874 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.16090 10.15990 0.00100 0.00984 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.55250 10.55030 0.00220 0.02085 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.14510 10.14400 0.00110 0.01084 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.17960 10.17900 0.00060 0.00589 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.99440 9.97680 0.01760 0.17641 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.17380 10.15420 0.01960 0.19302 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.97560 9.95780 0.01780 0.17875 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.89810 9.88100 0.01710 0.17306 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.01060 9.99310 0.01750 0.17512 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.12410 10.10460 0.01950 0.19298 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.97530 9.95750 0.01780 0.17876 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.89860 9.88150 0.01710 0.17305 宏利台灣動力基金A類型 31.61000 31.98000 -0.37000 -1.15697 宏利台灣動力基金I類型 31.61000 31.98000 -0.37000 -1.15697 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.04980 10.05790 -0.00810 -0.08053 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.99810 10.00810 -0.01000 -0.09992 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.54450 7.55060 -0.00610 -0.08079 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.54170 7.54880 -0.00710 -0.09405 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818 宏利全球債券組合基金 13.90690 13.90230 0.00460 0.03309 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02060 3.02060 0.00000 0.00000 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.51390 12.51570 -0.00180 -0.01438 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.97220 8.97350 -0.00130 -0.01449 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.64350 2.64010 0.00340 0.12878 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.59830 11.60100 -0.00270 -0.02327 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.30420 3.32060 -0.01640 -0.49389 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53970 0.54240 -0.00270 -0.49779 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.23000 15.31000 -0.08000 -0.52253 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.51860 12.50240 0.01620 0.12958 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.05810 11.04480 0.01330 0.12042 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.59550 10.58390 0.01160 0.10960 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.77890 8.76810 0.01080 0.12317 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.40690 8.39680 0.01010 0.12028 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27330 8.26410 0.00920 0.11132 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.41730 8.40770 0.00960 0.11418 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.28000 9.96000 0.32000 3.21285 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.42000 10.09000 0.33000 3.27056 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.27000 9.94000 0.33000 3.31992 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99270 2.99790 -0.00520 -0.17345 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43080 0.43070 0.00010 0.02322 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.97890 12.97780 0.00110 0.00848 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98240 0.98230 0.00010 0.01018 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.38380 7.38320 0.00060 0.00813 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05310 2.05290 0.00020 0.00974 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29590 0.29580 0.00010 0.03381 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.97660 8.97590 0.00070 0.00780 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32520 0.32520 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.69690 13.69680 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.47000 2.47000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.11000 27.18000 -0.07000 -0.25754 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.11000 27.18000 -0.07000 -0.25754 宏利澳幣保本基金 12.71060 12.71450 -0.00390 -0.03067 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 12.00000 11.99000 0.01000 0.08340 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.49470 10.46120 0.03350 0.32023 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.38140 9.36640 0.01500 0.16015 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.94540 8.93310 0.01230 0.13769 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.39300 11.37740 0.01560 0.13711 貝萊德亞美利加收益基金 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.97890 12.97870 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 27.67000 27.93000 -0.26000 -0.93090 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46470 11.46490 -0.00020 -0.00174 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94040 9.94790 -0.00750 -0.07539 保德信大中華基金-人民幣 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907 保德信大中華基金-美元 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 保德信大中華基金-新台幣 31.00000 30.96000 0.04000 0.12920 保德信中小型股基金 52.15000 52.31000 -0.16000 -0.30587 保德信中國中小基金-人民幣 9.80000 9.61000 0.19000 1.97711 保德信中國中小基金-美元 9.13000 8.95000 0.18000 2.01117 保德信中國中小基金-新臺幣 8.93000 8.76000 0.17000 1.94064 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.17600 10.17720 -0.00120 -0.01179 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.27170 10.27380 -0.00210 -0.02044 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.29930 10.30070 -0.00140 -0.01359 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.45080 11.45240 -0.00160 -0.01397 保德信中國品牌基金-人民幣 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 保德信中國品牌基金-美元 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.41000 28.35000 0.06000 0.21164 保德信全球消費商機基金 19.87000 19.89000 -0.02000 -0.10055 保德信全球基礎建設基金 14.06000 14.16000 -0.10000 -0.70621 保德信全球資源基金 7.06000 6.98000 0.08000 1.14613 保德信全球醫療生化基金-美元 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.86000 31.99000 -0.13000 -0.40638 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.23660 10.22970 0.00690 0.06745 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.71490 10.70770 0.00720 0.06724 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.34770 10.34310 0.00460 0.04447 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.82870 10.82380 0.00490 0.04527 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.70620 9.70920 -0.00300 -0.03090 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.91000 10.91340 -0.00340 -0.03115 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.34000 9.34500 -0.00500 -0.05350 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.47930 10.48490 -0.00560 -0.05341 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.27040 8.28850 -0.01810 -0.21837 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.44360 11.46860 -0.02500 -0.21799 保德信亞太基金 20.13000 20.11000 0.02000 0.09945 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.82810 8.84120 -0.01310 -0.14817 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.28650 12.30470 -0.01820 -0.14791 保德信店頭市場基金 37.84000 38.11000 -0.27000 -0.70848 保德信拉丁美洲基金 7.09000 7.09000 0.00000 0.00000 保德信金平衡基金 31.06000 31.16000 -0.10000 -0.32092 保德信金滿意基金 44.06000 44.26000 -0.20000 -0.45188 保德信科技島基金 28.94000 29.05000 -0.11000 -0.37866 保德信高成長基金 99.21000 99.77000 -0.56000 -0.56129 保德信貨幣市場基金 15.85450 15.85430 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.67480 10.66980 0.00500 0.04686 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.99680 10.99420 0.00260 0.02365 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.09010 11.09630 -0.00620 -0.05587 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.69730 10.70570 -0.00840 -0.07846 保德信新世紀基金 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.28410 8.28120 0.00290 0.03502 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.50860 10.50440 0.00420 0.03998 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.84910 11.84500 0.00410 0.03461 保德信新興趨勢組合基金 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 保德信瑞騰基金 15.66230 15.66270 -0.00040 -0.00255 保德信歐洲組合基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.43970 9.43580 0.00390 0.04133 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99030 9.98450 0.00580 0.05809 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.39850 9.39730 0.00120 0.01277 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.70670 9.70510 0.00160 0.01649 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.67910 9.67230 0.00680 0.07030 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.11730 10.11190 0.00540 0.05340 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.52350 9.51920 0.00430 0.04517 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88910 9.88470 0.00440 0.04451 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.19630 10.19420 0.00210 0.02060 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.81760 9.80990 0.00770 0.07849 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.20550 10.19730 0.00820 0.08041 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.73860 9.73230 0.00630 0.06473 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.05620 10.04960 0.00660 0.06567 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.79730 9.78970 0.00760 0.07763 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.34330 10.33190 0.01140 0.11034 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.66450 9.65650 0.00800 0.08285 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.05060 10.04230 0.00830 0.08265 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.95020 9.93770 0.01250 0.12578 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.95370 9.94110 0.01260 0.12675 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.20390 10.19540 0.00850 0.08337 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.90550 9.89450 0.01100 0.11117 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.90590 9.89490 0.01100 0.11117 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.12050 10.13280 -0.01230 -0.12139 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.21650 10.19720 0.01930 0.18927 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.90640 9.88990 0.01650 0.16684 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00610 9.99070 0.01540 0.15414 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.38050 10.36440 0.01610 0.15534 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.12170 10.11430 0.00740 0.07316 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.77070 10.76250 0.00820 0.07619 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.99290 9.98040 0.01250 0.12525 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.29270 10.27980 0.01290 0.12549 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.42700 10.41800 0.00900 0.08639 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.43550 10.43060 0.00490 0.04698 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.53190 10.52920 0.00270 0.02564 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.02990 10.03060 -0.00070 -0.00698 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.03250 10.03330 -0.00080 -0.00797 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 9.92960 9.94650 -0.01690 -0.16991 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 9.93220 9.94860 -0.01640 -0.16485 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.01190 10.01770 -0.00580 -0.05790 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.01310 10.01900 -0.00590 -0.05889 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 9.85140 9.89890 -0.04750 -0.47985 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 9.85190 9.89940 -0.04750 -0.47983 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.18520 10.17360 0.01160 0.11402 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.18170 10.17000 0.01170 0.11504 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.25210 10.24750 0.00460 0.04489 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.43620 10.43100 0.00520 0.04985 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.96410 9.95410 0.01000 0.10046 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.05950 10.04950 0.01000 0.09951 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96750 1.96840 -0.00090 -0.04572 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.84060 2.84200 -0.00140 -0.04926 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28800 0.28830 -0.00030 -0.10406 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45430 0.45490 -0.00060 -0.13190 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.19820 8.21140 -0.01320 -0.16075 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.06670 12.08700 -0.02030 -0.16795 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.74620 9.75130 -0.00510 -0.05230 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.49630 12.50240 -0.00610 -0.04879 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.62230 8.63260 -0.01030 -0.11932 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.09740 11.11070 -0.01330 -0.11970 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.56330 10.55990 0.00340 0.03220 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.39250 10.39180 0.00070 0.00674 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.72000 19.81000 -0.09000 -0.45432 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4575.00000 4594.16000 -19.16000 -0.41705 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13750 10.13400 0.00350 0.03454 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.02970 11.02540 0.00430 0.03900 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.05190 10.05130 0.00060 0.00597 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.32460 9.32340 0.00120 0.01287 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.91510 9.91380 0.00130 0.01311 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.35310 9.35440 -0.00130 -0.01390 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.70150 9.70280 -0.00130 -0.01340 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.34320 10.32670 0.01650 0.15978 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.89330 5.89310 0.00020 0.00339 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.92820 10.92780 0.00040 0.00366 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.78000 10.69000 0.09000 0.84191 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.78000 10.69000 0.09000 0.84191 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.66980 10.63240 0.03740 0.35176 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.63820 11.59520 0.04300 0.37084 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.85540 10.81540 0.04000 0.36984 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.14340 9.11130 0.03210 0.35231 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.42810 9.39320 0.03490 0.37155 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.31400 9.27970 0.03430 0.36962 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.50220 10.46540 0.03680 0.35163 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.93420 10.89380 0.04040 0.37085 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.92130 10.88110 0.04020 0.36945 柏瑞巨人基金 13.16000 13.22000 -0.06000 -0.45386 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70820 13.70800 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.61000 16.68000 -0.07000 -0.41966 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.44980 14.43150 0.01830 0.12681 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.79930 12.78010 0.01920 0.15023 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.35160 13.33250 0.01910 0.14326 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.55610 8.54530 0.01080 0.12639 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.79600 6.78750 0.00850 0.12523 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.68960 8.67650 0.01310 0.15098 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51880 8.50590 0.01290 0.15166 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.76320 10.74790 0.01530 0.14235 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.41920 8.41240 0.00680 0.08083 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.98910 12.96970 0.01940 0.14958 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.51630 12.50050 0.01580 0.12639 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.40660 13.38630 0.02030 0.15165 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.15430 12.13700 0.01730 0.14254 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.00080 8.98940 0.01140 0.12682 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.71340 9.69880 0.01460 0.15053 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.73410 9.71940 0.01470 0.15124 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.56860 9.55490 0.01370 0.14338 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.43700 9.42930 0.00770 0.08166 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.79610 10.78850 0.00760 0.07045 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.77840 10.76570 0.01270 0.11797 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.53470 10.52570 0.00900 0.08551 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.64450 10.64420 0.00030 0.00282 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.85890 9.85190 0.00700 0.07105 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.58750 9.57620 0.01130 0.11800 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.71090 10.70000 0.01090 0.10187 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.60110 9.59280 0.00830 0.08652 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.70930 9.70900 0.00030 0.00309 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.77590 10.76840 0.00750 0.06965 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.77880 10.76610 0.01270 0.11796 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.53520 10.52620 0.00900 0.08550 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.64570 10.64540 0.00030 0.00282 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.85870 9.85180 0.00690 0.07004 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.58780 9.57640 0.01140 0.11904 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.89620 10.88500 0.01120 0.10289 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.60130 9.59300 0.00830 0.08652 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.70990 9.70960 0.00030 0.00309 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.34060 11.32060 0.02000 0.17667 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.79520 12.76800 0.02720 0.21303 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.03400 12.01090 0.02310 0.19233 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.92960 8.91380 0.01580 0.17725 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.63430 9.61380 0.02050 0.21324 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.53620 9.51790 0.01830 0.19227 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.03560 11.01600 0.01960 0.17792 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.91450 11.88910 0.02540 0.21364 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.62580 11.60350 0.02230 0.19218 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.92980 8.91400 0.01580 0.17725 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.63490 9.61440 0.02050 0.21322 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.53660 9.51830 0.01830 0.19226 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.02000 14.00000 0.02000 0.14286 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.41000 13.42000 -0.01000 -0.07452 柏瑞拉丁美洲基金 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.33310 12.37810 -0.04500 -0.36355 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.48020 10.51680 -0.03660 -0.34801 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.82470 7.85320 -0.02850 -0.36291 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.31820 10.35420 -0.03600 -0.34768 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.76000 11.75000 0.01000 0.08511 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 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0.18231 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.33400 9.31890 0.01510 0.16204 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 45.83900 46.29130 -0.45230 -0.97707 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.74560 9.73950 0.00610 0.06263 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.79480 9.79930 -0.00450 -0.04592 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.89000 10.81000 0.08000 0.74006 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 35.78000 35.80000 -0.02000 -0.05587 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.84220 11.84000 0.00220 0.01858 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.65920 1.66250 -0.00330 -0.19850 國泰大中華基金 20.71000 20.98000 -0.27000 -1.28694 國泰小龍基金-新台幣 15.72000 15.90000 -0.18000 -1.13208 國泰中小成長基金-新台幣 44.84000 45.45000 -0.61000 -1.34213 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.66020 4.63030 0.02990 0.64575 國泰中國內需增長基金-美元A 0.71530 0.71220 0.00310 0.43527 國泰中國內需增長基金-美元I 0.76600 0.76270 0.00330 0.43267 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.46000 20.38000 0.08000 0.39254 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 44.64690 44.65150 -0.00460 -0.01030 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.50250 2.47120 0.03130 1.26659 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34920 0.34560 0.00360 1.04167 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.94490 10.83350 0.11140 1.02829 國泰中國新興債券基金-美元 0.33630 0.33660 -0.00030 -0.08913 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.33490 10.34580 -0.01090 -0.10536 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.58530 4.50670 0.07860 1.74407 國泰中國新興戰略基金-美元 0.63870 0.62910 0.00960 1.52599 國泰中國新興戰略基金-新台幣 20.12000 19.82000 0.30000 1.51362 國泰中港台基金-人民幣 3.55950 3.47910 0.08040 2.31094 國泰中港台基金-美元 0.50200 0.49170 0.01030 2.09477 國泰中港台基金-新台幣 15.63000 15.31000 0.32000 2.09014 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.96860 9.97120 -0.00260 -0.02608 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.16270 10.16770 -0.00500 -0.04918 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.27490 10.28230 -0.00740 -0.07197 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.53000 26.44000 0.09000 0.34039 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.43000 12.45000 -0.02000 -0.16064 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.93000 31.87000 0.06000 0.18826 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35840 0.35820 0.00020 0.05583 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33520 0.33500 0.00020 0.05970 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33600 0.33580 0.00020 0.05956 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.20880 11.20490 0.00390 0.03481 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.49360 10.48990 0.00370 0.03527 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.52580 10.52210 0.00370 0.03516 國泰台灣貨幣市場基金 12.46900 12.46880 0.00020 0.00160 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42390 0.42470 -0.00080 -0.18837 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37320 0.37400 -0.00080 -0.21390 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45280 0.45370 -0.00090 -0.19837 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.18000 11.20000 -0.02000 -0.17857 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55840 0.56090 -0.00250 -0.44571 國泰全球高股息基金-人民幣 2.60670 2.59210 0.01460 0.56325 國泰全球高股息基金-美元 0.36650 0.36530 0.00120 0.32850 國泰全球高股息基金-新台幣 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53680 0.53630 0.00050 0.09323 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49550 0.49970 -0.00420 -0.84050 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.57000 14.69000 -0.12000 -0.81688 國泰全球資源基金-美元 0.16200 0.16350 -0.00150 -0.91743 國泰全球資源基金-新台幣 5.14000 5.19000 -0.05000 -0.96339 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.60710 0.60880 -0.00170 -0.27924 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.97000 19.03000 -0.06000 -0.31529 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.37000 18.43000 -0.06000 -0.32556 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88460 0.88930 -0.00470 -0.52851 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.20000 20.92000 0.28000 1.33843 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.80000 22.64000 0.16000 0.70671 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.60000 2.58530 0.01470 0.56860 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36660 0.36530 0.00130 0.35587 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31230 0.31120 0.00110 0.35347 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.39740 11.35970 0.03770 0.33187 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.70920 9.67710 0.03210 0.33171 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53320 0.53270 0.00050 0.09386 國泰亞洲成長基金-美元 0.39020 0.38950 0.00070 0.17972 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.80000 11.78000 0.02000 0.16978 國泰科技生化基金 35.63000 36.02000 -0.39000 -1.08273 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.78000 29.75000 0.03000 0.10084 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.25000 12.27000 -0.02000 -0.16300 國泰美國費城半導體基金 15.53000 15.47000 0.06000 0.38785 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 48.08280 48.78170 -0.69890 -1.43271 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.83180 15.61820 0.21360 1.36764 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 27.17070 27.98720 -0.81650 -2.91741 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.77120 47.10630 -0.33510 -0.71137 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 47.66200 47.82340 -0.16140 -0.33749 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.64900 43.61720 0.03180 0.07291 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32150 0.32260 -0.00110 -0.34098 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 10.02240 10.05820 -0.03580 -0.35593 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.08460 10.12030 -0.03570 -0.35276 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32180 0.32300 -0.00120 -0.37152 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 10.03070 10.06950 -0.03880 -0.38532 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.10910 10.14780 -0.03870 -0.38136 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32210 0.32330 -0.00120 -0.37117 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 10.03970 10.07960 -0.03990 -0.39585 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.12720 10.16700 -0.03980 -0.39146 國泰紐幣2021保本基金 12.92570 12.92280 0.00290 0.02244 國泰紐幣八年期保本基金 13.30840 13.30580 0.00260 0.01954 國泰紐幣保本基金 12.78810 12.78700 0.00110 0.00860 國泰國泰基金-新台幣A 23.79000 24.06000 -0.27000 -1.12219 國泰富時中國A50基金 22.09000 22.12000 -0.03000 -0.13562 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 49.37340 49.88450 -0.51110 -1.02457 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35100 0.35180 -0.00080 -0.22740 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52150 0.52400 -0.00250 -0.47710 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.59480 41.67380 -0.07900 -0.18957 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.64000 21.67000 -0.03000 -0.13844 國泰新興市場基金-美元 0.38830 0.38660 0.00170 0.43973 國泰新興市場基金-新台幣 12.13000 12.08000 0.05000 0.41391 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.46470 2.45670 0.00800 0.32564 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50320 1.49830 0.00490 0.32704 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35720 0.35680 0.00040 0.11211 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22000 0.21980 0.00020 0.09099 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.82080 10.81020 0.01060 0.09806 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.47470 6.46830 0.00640 0.09894 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.87000 15.83000 0.04000 0.25268 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 47.08900 47.65190 -0.56290 -1.18128 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 47.32430 47.85850 -0.53420 -1.11621 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.77500 43.99200 -0.21700 -0.49327 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.87000 12.81000 0.06000 0.46838 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 38.04000 38.40000 -0.36000 -0.93750 國泰標普北美科技ETF基金 23.79000 23.95000 -0.16000 -0.66806 國泰歐洲精選基金-美元 0.34980 0.35370 -0.00390 -1.10263 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.39000 10.51000 -0.12000 -1.14177 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.81370 38.87340 -0.05970 -0.15358 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.05000 22.13000 -0.08000 -0.36150 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.70000 19.64000 0.06000 0.30550 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.52000 18.63000 -0.11000 -0.59045 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41900 0.41940 -0.00040 -0.09537 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.64050 12.65630 -0.01580 -0.12484 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.57400 10.57700 -0.00300 -0.02836 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.48440 10.48340 0.00100 0.00954 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.67520 10.67660 -0.00140 -0.01311 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24400 10.24690 -0.00290 -0.02830 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.19110 10.19020 0.00090 0.00883 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.32150 10.32260 -0.00110 -0.01066 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.96210 9.97230 -0.01020 -0.10228 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.86510 9.85280 0.01230 0.12484 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.95270 9.95110 0.00160 0.01608 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.83940 9.83990 -0.00050 -0.00508 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.96200 9.97220 -0.01020 -0.10228 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.86020 9.84790 0.01230 0.12490 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.95260 9.95100 0.00160 0.01608 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.83940 9.84000 -0.00060 -0.00610 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46870 11.46680 0.00190 0.01657 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83910 9.85240 -0.01330 -0.13499 第一金大中華基金 26.95000 27.03000 -0.08000 -0.29597 第一金小型精選基金 33.97000 34.02000 -0.05000 -0.14697 第一金中國世紀基金-人民幣 14.64000 14.58000 0.06000 0.41152 第一金中國世紀基金-美元 8.82980 8.81200 0.01780 0.20200 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.86400 9.84950 0.01450 0.14722 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.25500 8.25540 -0.00040 -0.00485 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.49740 11.48030 0.01710 0.14895 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.80400 9.80460 -0.00060 -0.00612 第一金中概平衡基金 28.61000 28.78000 -0.17000 -0.59069 第一金台灣貨幣市場基金 15.33720 15.33690 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.81600 178.81400 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.70920 15.92200 -0.21280 -1.33652 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.70800 15.92090 -0.21290 -1.33724 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.28000 15.50000 -0.22000 -1.41935 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.29000 15.50000 -0.21000 -1.35484 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.51100 10.68800 -0.17700 -1.65606 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.50920 10.68630 -0.17710 -1.65726 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.63000 10.81000 -0.18000 -1.66512 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.63000 10.81000 -0.18000 -1.66512 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.95310 10.13890 -0.18580 -1.83255 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.95310 10.13890 -0.18580 -1.83255 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.27000 10.46000 -0.19000 -1.81644 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.27000 10.46000 -0.19000 -1.81644 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.37250 13.27100 0.10150 0.76483 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.39030 13.28870 0.10160 0.76456 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.79000 12.69000 0.10000 0.78802 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.81000 12.72000 0.09000 0.70755 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.86460 9.86180 0.00280 0.02839 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.85820 9.85540 0.00280 0.02841 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.49760 9.49640 0.00120 0.01264 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.52190 9.52070 0.00120 0.01260 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.81420 10.81120 0.00300 0.02775 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.45200 10.45070 0.00130 0.01244 第一金全球大趨勢基金 25.38000 25.50000 -0.12000 -0.47059 第一金全球不動產證券化基金A 9.32650 9.33900 -0.01250 -0.13385 第一金全球不動產證券化基金B 6.43840 6.44710 -0.00870 -0.13494 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.04180 10.11190 -0.07010 -0.69324 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.04210 10.11220 -0.07010 -0.69322 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.58000 9.65000 -0.07000 -0.72539 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.00620 11.08310 -0.07690 -0.69385 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.00800 11.08490 -0.07690 -0.69374 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.50000 10.57000 -0.07000 -0.66225 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.50000 10.58000 -0.08000 -0.75614 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.59060 8.61510 -0.02450 -0.28438 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.60400 10.63430 -0.03030 -0.28493 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.25530 9.23950 0.01580 0.17100 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.25370 9.23780 0.01590 0.17212 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.65930 7.65090 0.00840 0.10979 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.65430 7.64590 0.00840 0.10986 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.43040 8.42240 0.00800 0.09498 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.43090 8.42290 0.00800 0.09498 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.71810 11.69800 0.02010 0.17182 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.71870 11.69860 0.02010 0.17182 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.25760 10.24640 0.01120 0.10931 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.25840 10.24730 0.01110 0.10832 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.05340 15.03910 0.01430 0.09509 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N 15.05290 15.03860 0.01430 0.09509 第一金亞洲科技基金 18.74000 18.70000 0.04000 0.21390 第一金亞洲新興市場基金 12.90000 12.87000 0.03000 0.23310 第一金店頭市場基金 8.21000 8.26000 -0.05000 -0.60533 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.29020 10.31590 -0.02570 -0.24913 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.29020 10.31590 -0.02570 -0.24913 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.33960 10.36770 -0.02810 -0.27103 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.33950 10.36770 -0.02820 -0.27200 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.29030 10.31590 -0.02560 -0.24816 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.30210 10.32740 -0.02530 -0.24498 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.29020 10.31590 -0.02570 -0.24913 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.33950 10.36770 -0.02820 -0.27200 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.35150 10.37910 -0.02760 -0.26592 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.33950 10.36770 -0.02820 -0.27200 第一金創新趨勢基金 22.55000 22.70000 -0.15000 -0.66079 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 45.20610 45.64320 -0.43710 -0.95765 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 45.13870 45.61800 -0.47930 -1.05068 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 46.42660 47.09410 -0.66750 -1.41738 第一金電子基金 35.62000 35.93000 -0.31000 -0.86279 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.97000 19.16000 -0.19000 -0.99165 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.47000 20.38000 0.09000 0.44161 統一大中華中小基金(人民幣) 9.39000 9.21000 0.18000 1.95440 統一大中華中小基金(美元) 8.27000 8.11000 0.16000 1.97287 統一大中華中小基金(新台幣) 12.40000 12.16000 0.24000 1.97368 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 統一大東協高股息基金(美元) 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 統一大滿貫基金-A類型 36.70000 37.02000 -0.32000 -0.86440 統一大滿貫基金-I類型 36.70000 37.02000 -0.32000 -0.86440 統一大龍印基金 15.14000 15.13000 0.01000 0.06609 統一大龍騰中國基金(人民幣) 11.05000 10.80000 0.25000 2.31481 統一大龍騰中國基金(美元) 9.76000 9.55000 0.21000 2.19895 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.23000 10.98000 0.25000 2.27687 統一中小基金 25.23000 25.41000 -0.18000 -0.70838 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.01860 10.00730 0.01130 0.11292 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.99660 8.99070 0.00590 0.06562 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.78240 8.77850 0.00390 0.04443 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.67490 12.66060 0.01430 0.11295 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.33940 11.33200 0.00740 0.06530 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.02530 11.02050 0.00480 0.04356 統一台灣動力基金 19.80000 19.96000 -0.16000 -0.80160 統一全天候基金-A類型 116.14000 116.81000 -0.67000 -0.57358 統一全天候基金-I類型 116.88000 117.56000 -0.68000 -0.57843 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.56220 8.60720 -0.04500 -0.52282 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.98210 8.02780 -0.04570 -0.56927 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.06600 8.11400 -0.04800 -0.59157 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.30040 9.34930 -0.04890 -0.52303 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.67810 8.72780 -0.04970 -0.56944 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.76180 8.81390 -0.05210 -0.59111 統一全球債券組合基金 12.49590 12.49960 -0.00370 -0.02960 統一全球新科技基金(人民幣) 16.60000 16.74000 -0.14000 -0.83632 統一全球新科技基金(美元) 15.07000 15.20000 -0.13000 -0.85526 統一全球新科技基金(新台幣) 14.63000 14.77000 -0.14000 -0.94787 統一亞太基金 26.07000 25.98000 0.09000 0.34642 統一亞洲大金磚基金 12.55000 12.53000 0.02000 0.15962 統一奔騰基金 61.70000 62.14000 -0.44000 -0.70808 統一強棒貨幣市場基金 16.74960 16.74940 0.00020 0.00119 統一強漢基金(人民幣) 12.30000 12.22000 0.08000 0.65466 統一強漢基金(美元) 10.69000 10.62000 0.07000 0.65913 統一強漢基金(新台幣) 28.48000 28.31000 0.17000 0.60049 統一統信基金 31.46000 31.76000 -0.30000 -0.94458 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 38.88120 39.26370 -0.38250 -0.97418 統一黑馬基金 62.06000 62.57000 -0.51000 -0.81509 統一新亞洲科技能源基金 17.18000 17.07000 0.11000 0.64441 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.17090 8.16910 0.00180 0.02203 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.96190 10.95950 0.00240 0.02190 統一經建基金 49.22000 49.44000 -0.22000 -0.44498 統一龍馬基金 71.49000 72.47000 -0.98000 -1.35228 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.45000 21.75000 -0.30000 -1.37931 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 49.69000 50.39000 -0.70000 -1.38916 野村中國機會基金 15.38000 15.29000 0.09000 0.58862 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.42480 10.42120 0.00360 0.03454 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.37270 10.36090 0.01180 0.11389 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.45600 10.44600 0.01000 0.09573 野村巴西基金 6.69000 6.77000 -0.08000 -1.18168 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.61000 11.49000 0.12000 1.04439 野村台灣高股息基金 25.77000 25.84000 -0.07000 -0.27090 野村台灣運籌基金 38.70000 39.03000 -0.33000 -0.84550 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.92110 9.91840 0.00270 0.02722 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.78390 9.77690 0.00700 0.07160 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83400 9.82970 0.00430 0.04374 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.54730 10.54430 0.00300 0.02845 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.29350 10.28610 0.00740 0.07194 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05060 10.04620 0.00440 0.04380 野村平衡基金 20.50000 20.67000 -0.17000 -0.82245 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94240 9.94190 0.00050 0.00503 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.16650 10.18360 -0.01710 -0.16792 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95500 9.94710 0.00790 0.07942 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94260 9.94210 0.00050 0.00503 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.16660 10.18370 -0.01710 -0.16792 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95570 9.94780 0.00790 0.07941 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93690 9.93130 0.00560 0.05639 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.01370 10.01690 -0.00320 -0.03195 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.03140 10.02740 0.00400 0.03989 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.98420 9.98270 0.00150 0.01503 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.51000 10.57000 -0.06000 -0.56764 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.95000 15.00000 -0.05000 -0.33333 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.65000 12.66000 -0.01000 -0.07899 野村全球生技醫療基金 16.53000 16.69000 -0.16000 -0.95866 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.29050 10.30980 -0.01930 -0.18720 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.24990 10.26290 -0.01300 -0.12667 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.20240 10.21830 -0.01590 -0.15560 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.53580 10.55520 -0.01940 -0.18380 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.45730 10.47080 -0.01350 -0.12893 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.41460 10.43090 -0.01630 -0.15627 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.31640 10.33250 -0.01610 -0.15582 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.97890 10.99920 -0.02030 -0.18456 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.85000 10.86400 -0.01400 -0.12887 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.80830 10.82520 -0.01690 -0.15612 野村全球品牌基金 29.17000 29.44000 -0.27000 -0.91712 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.37000 19.35000 0.02000 0.10336 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.03480 11.03640 -0.00160 -0.01450 野村全球短期收益基金-美元計價 11.03540 11.03050 0.00490 0.04442 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.80960 10.80790 0.00170 0.01573 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.49540 8.54310 -0.04770 -0.55835 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.32590 8.36120 -0.03530 -0.42219 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.92070 7.95920 -0.03850 -0.48372 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.99550 10.97980 0.01570 0.14299 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.49470 10.46580 0.02890 0.27614 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08540 10.06030 0.02510 0.24950 野村成長基金 32.85000 33.11000 -0.26000 -0.78526 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.28830 8.29160 -0.00330 -0.03980 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.30070 8.29580 0.00490 0.05907 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.54480 8.54180 0.00300 0.03512 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.66070 9.66420 -0.00350 -0.03622 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.52030 9.51470 0.00560 0.05886 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.78080 9.77740 0.00340 0.03477 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.15000 9.11000 0.04000 0.43908 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.25000 13.19000 0.06000 0.45489 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.09340 10.11380 -0.02040 -0.20170 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.02850 10.03760 -0.00910 -0.09066 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.96030 9.97160 -0.01130 -0.11332 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.54150 9.55980 -0.01830 -0.19143 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.55390 9.56260 -0.00870 -0.09098 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.69590 9.70690 -0.01100 -0.11332 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.09520 10.10670 -0.01150 -0.11379 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.71470 10.73910 -0.02440 -0.22721 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.62540 10.63500 -0.00960 -0.09027 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.78260 10.79490 -0.01230 -0.11394 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.78910 9.76790 0.02120 0.21704 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.78870 9.75830 0.03040 0.31153 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.73120 9.70400 0.02720 0.28030 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.28490 8.26180 0.02310 0.27960 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.88090 8.86100 0.01990 0.22458 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.74530 8.71810 0.02720 0.31199 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.89960 9.87200 0.02760 0.27958 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.55680 13.51900 0.03780 0.27961 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.71890 12.69060 0.02830 0.22300 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.28610 10.25410 0.03200 0.31207 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51380 10.51640 -0.00260 -0.02472 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46470 10.45930 0.00540 0.05163 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.50950 10.50800 0.00150 0.01427 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.81130 10.81400 -0.00270 -0.02497 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.74010 10.73460 0.00550 0.05124 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70360 10.70210 0.00150 0.01402 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.78910 10.78840 0.00070 0.00649 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.70690 10.69860 0.00830 0.07758 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.90800 10.90100 0.00700 0.06421 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.32040 10.31460 0.00580 0.05623 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.85440 9.91490 -0.06050 -0.61019 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.47770 9.52280 -0.04510 -0.47360 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.97150 9.01940 -0.04790 -0.53108 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.54470 11.53890 0.00580 0.05026 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.49830 10.52480 -0.02650 -0.25179 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.65930 11.69830 -0.03900 -0.33338 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.06670 11.09210 -0.02540 -0.22899 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.83250 10.86010 -0.02760 -0.25414 野村泰國基金 43.92000 43.83000 0.09000 0.20534 野村高科技基金 11.33000 11.48000 -0.15000 -1.30662 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.65030 10.66920 -0.01890 -0.17715 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.21130 10.26750 -0.05620 -0.54736 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.81620 10.92170 -0.10550 -0.96597 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.58560 9.62800 -0.04240 -0.44038 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.59350 9.63810 -0.04460 -0.46275 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.81510 9.87490 -0.05980 -0.60558 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.27620 12.30540 -0.02920 -0.23729 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.39940 14.48200 -0.08260 -0.57036 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.12450 11.14230 -0.01780 -0.15975 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.14130 11.16170 -0.02040 -0.18277 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.57530 11.61390 -0.03860 -0.33236 野村貨幣市場基金 16.35290 16.35260 0.00030 0.00183 野村新馬基金 14.74000 14.74000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.40310 10.39650 0.00660 0.06348 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.95440 9.97010 -0.01570 -0.15747 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.13150 10.14940 -0.01790 -0.17637 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.32200 10.32320 -0.00120 -0.01162 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.26260 10.25450 0.00810 0.07899 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.26460 10.25980 0.00480 0.04678 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.73400 10.73300 0.00100 0.00932 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.63640 10.62820 0.00820 0.07715 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.67770 10.67210 0.00560 0.05247 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.13790 10.13240 0.00550 0.05428 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.13330 10.11880 0.01450 0.14330 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.05340 10.04150 0.01190 0.11851 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.84100 10.83550 0.00550 0.05076 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.78240 10.76690 0.01550 0.14396 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.70340 10.69080 0.01260 0.11786 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.65100 10.65180 -0.00080 -0.00751 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.95500 7.95560 -0.00060 -0.00754 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.38190 12.38280 -0.00090 -0.00727 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.42110 10.41500 0.00610 0.05857 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.66880 10.68010 -0.01130 -0.10580 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.35440 10.34010 0.01430 0.13830 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.48910 10.47690 0.01220 0.11645 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39610 10.39530 0.00080 0.00770 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.42150 10.41540 0.00610 0.05857 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.66950 10.68080 -0.01130 -0.10580 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.35420 10.33990 0.01430 0.13830 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.49340 10.48110 0.01230 0.11735 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39520 10.39440 0.00080 0.00770 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.42290 10.41480 0.00810 0.07777 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.67690 10.68580 -0.00890 -0.08329 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.35430 10.33790 0.01640 0.15864 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.49070 10.47640 0.01430 0.13650 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.40000 10.39730 0.00270 0.02597 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.42290 10.41480 0.00810 0.07777 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.67850 10.68780 -0.00930 -0.08702 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.36170 10.34530 0.01640 0.15853 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.50510 10.49080 0.01430 0.13631 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.40130 10.39860 0.00270 0.02597 野村精選貨幣市場基金 12.12120 12.12110 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.86000 11.94000 -0.08000 -0.67002 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.00000 11.09000 -0.09000 -0.81154 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895 野村積極成長基金 13.93000 14.05000 -0.12000 -0.85409 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.76000 10.87000 -0.11000 -1.01196 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 39.01000 39.41000 -0.40000 -1.01497 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.75900 10.74530 0.01370 0.12750 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.55160 8.58850 -0.03690 -0.42964 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.86710 7.89040 -0.02330 -0.29530 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.70410 7.72960 -0.02550 -0.32990 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.37880 12.37480 0.00400 0.03232 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.05430 11.03790 0.01640 0.14858 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.86760 10.85430 0.01330 0.12253 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.91000 12.03000 -0.12000 -0.99751 野村環球基金-人民幣計價 18.05000 18.24000 -0.19000 -1.04167 野村環球基金-美元計價 13.91000 14.05000 -0.14000 -0.99644 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.74000 19.94000 -0.20000 -1.00301 野村鴻利基金 24.61000 24.81000 -0.20000 -0.80613 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91160 16.91140 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 20.94000 21.12000 -0.18000 -0.85227 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.23000 13.19000 0.04000 0.30326 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.52000 15.55000 -0.03000 -0.19293 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.82250 10.84360 -0.02110 -0.19458 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.16960 14.19740 -0.02780 -0.19581 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.96680 10.95570 0.01110 0.10132 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.53970 10.55240 -0.01270 -0.12035 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.84610 10.83350 0.01260 0.11631 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.38780 10.39910 -0.01130 -0.10866 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.35990 10.34710 0.01280 0.12371 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.11040 10.11870 -0.00830 -0.08203 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.01690 10.02760 -0.01070 -0.10671 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.39780 10.40070 -0.00290 -0.02788 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.56870 10.57060 -0.00190 -0.01797 凱基台商天下基金 14.55000 14.59000 -0.04000 -0.27416 凱基台灣精五門基金 22.70000 22.83000 -0.13000 -0.56943 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 47.11780 47.61410 -0.49630 -1.04234 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 49.27880 49.50160 -0.22280 -0.45009 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.67770 41.58700 0.09070 0.21810 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.41000 10.47000 -0.06000 -0.57307 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.54910 10.60110 -0.05200 -0.49052 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 47.25790 47.75650 -0.49860 -1.04405 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 48.43240 48.93190 -0.49950 -1.02081 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 48.83790 49.57880 -0.74090 -1.49439 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.51000 13.41000 0.10000 0.74571 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.78320 11.72030 0.06290 0.53668 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.78000 11.72000 0.06000 0.51195 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60490 11.60470 0.00020 0.00172 凱基開創基金 30.31000 30.58000 -0.27000 -0.88293 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.61000 22.93000 -0.32000 -1.39555 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.60240 21.89680 -0.29440 -1.34449 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.42000 17.52000 -0.10000 -0.57078 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.40780 16.49920 -0.09140 -0.55397 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.52000 7.50000 0.02000 0.26667 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 43.22110 43.65880 -0.43770 -1.00255 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 43.63130 44.06640 -0.43510 -0.98737 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 43.66800 44.19440 -0.52640 -1.19110 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.96000 12.02000 -0.06000 -0.49917 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.25120 11.33350 -0.08230 -0.72617 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.92000 11.00000 -0.08000 -0.72727 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.36510 12.63540 -0.27030 -2.13923 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.85000 13.14000 -0.29000 -2.20700 凱基護城河基金-台幣計價A 13.04000 13.10000 -0.06000 -0.45802 凱基護城河基金-美元計價B 12.59420 12.65010 -0.05590 -0.44189 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.60540 10.68640 -0.08100 -0.75797 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.00890 10.10150 -0.09260 -0.91670 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.16900 10.26540 -0.09640 -0.93908 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.60530 10.68630 -0.08100 -0.75798 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.00890 10.10150 -0.09260 -0.91670 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.16900 10.26540 -0.09640 -0.93908 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.24000 12.20000 0.04000 0.32787 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.86000 36.12000 -0.26000 -0.71982 富邦NASDAQ-100基金 33.21000 33.30000 -0.09000 -0.27027 富邦上証180基金 32.02000 32.05000 -0.03000 -0.09360 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21160 0.20880 0.00280 1.34100 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.61000 6.53000 0.08000 1.22511 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.95000 5.91000 0.04000 0.67682 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.04000 49.90000 -0.86000 -1.72345 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 13.01440 12.89430 0.12010 0.93142 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.91070 11.80630 0.10440 0.88427 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.33630 11.25060 0.08570 0.76174 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 11.02040 10.91870 0.10170 0.93143 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.99980 9.91220 0.08760 0.88376 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.52820 9.45610 0.07210 0.76247 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.94310 19.91120 0.03190 0.16021 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.69170 11.68910 0.00260 0.02224 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.46250 10.47920 -0.01670 -0.15936 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.86190 13.83520 0.02670 0.19299 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99960 1.99660 0.00300 0.15026 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.42410 9.40590 0.01820 0.19350 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40840 1.40630 0.00210 0.14933 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.62810 12.63170 -0.00360 -0.02850 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82140 1.82260 -0.00120 -0.06584 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.53280 10.53580 -0.00300 -0.02847 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54050 1.54160 -0.00110 -0.07135 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.04820 11.05600 -0.00780 -0.07055 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.97580 10.97590 -0.00010 -0.00091 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.27000 15.32000 -0.05000 -0.32637 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.35000 18.27000 0.08000 0.43788 富邦日本東証基金 20.13000 20.04000 0.09000 0.44910 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.97000 47.53000 0.44000 0.92573 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.33000 46.57000 -0.24000 -0.51535 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.51000 53.83000 -0.32000 -0.59446 富邦台灣心基金 22.86000 23.00000 -0.14000 -0.60870 富邦台灣釆吉50基金 47.15000 47.44000 -0.29000 -0.61130 富邦台灣科技指數基金 57.88000 58.51000 -0.63000 -1.07674 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.68720 50.04710 -0.35990 -0.71912 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.34380 42.31120 0.03260 0.07705 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31500 0.31490 0.00010 0.03176 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.70710 2.71200 -0.00490 -0.18068 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36260 0.36350 -0.00090 -0.24759 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.23580 11.26490 -0.02910 -0.25832 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.30830 2.31250 -0.00420 -0.18162 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34120 0.34200 -0.00080 -0.23392 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.51330 9.53800 -0.02470 -0.25896 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.64000 22.50000 0.14000 0.62222 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.73000 14.81000 -0.08000 -0.54018 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.40000 26.11000 0.29000 1.11069 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72010 15.71990 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.52000 18.55000 -0.03000 -0.16173 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 42.03280 42.14260 -0.10980 -0.26054 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 46.08830 46.52770 -0.43940 -0.94438 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 41.27840 41.38940 -0.11100 -0.26818 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.78250 40.87990 -0.09740 -0.23826 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.12470 40.03340 0.09130 0.22806 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 47.53680 48.01120 -0.47440 -0.98810 富邦長紅基金 63.56000 63.97000 -0.41000 -0.64093 富邦科技基金 25.82000 25.97000 -0.15000 -0.57759 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.71640 41.74820 -0.03180 -0.07617 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 48.41790 49.10390 -0.68600 -1.39704 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.27780 41.49940 -0.22160 -0.53398 富邦恒生國企ETF基金 20.30000 20.35000 -0.05000 -0.24570 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.80000 13.81000 -0.01000 -0.07241 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.83000 25.90000 -0.07000 -0.27027 富邦高成長基金 24.52000 24.68000 -0.16000 -0.64830 富邦基金A類型 14.23000 14.34000 -0.11000 -0.76709 富邦基金I類型 14.23000 14.34000 -0.11000 -0.76709 富邦深証100基金 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332 富邦富時歐洲ETF基金 20.67000 20.76000 -0.09000 -0.43353 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42470 0.42440 0.00030 0.07069 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.45110 12.44020 0.01090 0.08762 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.23400 9.22580 0.00820 0.08888 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29900 0.29880 0.00020 0.06693 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.42230 8.41490 0.00740 0.08794 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.13280 10.10310 0.02970 0.29397 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.84260 10.81330 0.02930 0.27096 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.35390 9.32650 0.02740 0.29379 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.00400 9.97690 0.02710 0.27163 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.31000 18.29000 0.02000 0.10935 富邦精準基金 45.52000 45.95000 -0.43000 -0.93580 富邦精銳中小基金 12.24000 12.30000 -0.06000 -0.48780 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.92000 19.07000 -0.15000 -0.78658 富邦臺灣公司治理100基金 21.78000 21.85000 -0.07000 -0.32037 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.97000 6.94000 0.03000 0.43228 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.56000 16.72000 -0.16000 -0.95694 富邦標普美國特別股ETF基金 20.11000 20.15000 -0.04000 -0.19851 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.22800 11.15440 0.07360 0.65983 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.43310 10.38590 0.04720 0.45446 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.71620 10.67260 0.04360 0.40852 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.62820 10.55850 0.06970 0.66013 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.82960 9.78510 0.04450 0.45477 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.08410 10.04300 0.04110 0.40924 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.78000 31.91000 -0.13000 -0.40740 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.95760 9.95360 0.00400 0.04019 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.91900 9.91620 0.00280 0.02824 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.70270 9.70250 0.00020 0.00206 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.37060 10.36660 0.00400 0.03859 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.34100 10.33820 0.00280 0.02708 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.11790 10.11770 0.00020 0.00198 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.30720 8.29240 0.01480 0.17848 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.00760 8.99190 0.01570 0.17460 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.53100 8.51820 0.01280 0.15027 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.19520 10.17710 0.01810 0.17785 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.27720 10.25920 0.01800 0.17545 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.76690 9.75230 0.01460 0.14971 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.92890 9.91340 0.01550 0.15635 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59530 8.58150 0.01380 0.16081 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.90140 9.88570 0.01570 0.15882 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.13080 9.11860 0.01220 0.13379 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.53610 11.51740 0.01870 0.16236 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.35410 11.33610 0.01800 0.15878 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.60220 10.58790 0.01430 0.13506 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.34250 9.32960 0.01290 0.13827 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.46000 15.44000 0.02000 0.12953 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.77700 8.75990 0.01710 0.19521 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.68370 9.66510 0.01860 0.19244 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.13840 9.12320 0.01520 0.16661 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.71840 10.69760 0.02080 0.19444 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.75600 10.73540 0.02060 0.19189 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.21840 10.20140 0.01700 0.16664 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.29810 9.28200 0.01610 0.17345 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.28000 10.16000 0.12000 1.18110 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.65000 10.54000 0.11000 1.04364 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.48000 9.39000 0.09000 0.95847 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.44000 8.29000 0.15000 1.80941 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.94000 10.74000 0.20000 1.86220 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.72000 10.57000 0.15000 1.41911 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.34000 9.19000 0.15000 1.63221 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.25000 9.10000 0.15000 1.64835 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.46000 10.29000 0.17000 1.65209 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.20640 10.19540 0.01100 0.10789 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.42780 9.41780 0.01000 0.10618 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.95980 8.95230 0.00750 0.08378 富蘭克林華美中華基金 12.57000 12.42000 0.15000 1.20773 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.30000 23.49000 -0.19000 -0.80885 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.45000 22.54000 -0.09000 -0.39929 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.92000 9.84000 0.08000 0.81301 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.76000 9.68000 0.08000 0.82645 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.16090 8.18470 -0.02380 -0.29079 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.27910 9.30410 -0.02500 -0.26870 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.32260 10.35040 -0.02780 -0.26859 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.84770 9.87640 -0.02870 -0.29059 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.76180 11.75340 0.00840 0.07147 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.73620 8.72990 0.00630 0.07217 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.83110 8.82480 0.00630 0.07139 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.92100 9.91400 0.00700 0.07061 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.66170 14.64070 0.02100 0.14344 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.47030 10.45530 0.01500 0.14347 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.34260 10.32770 0.01490 0.14427 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.74100 10.72830 0.01270 0.11838 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67240 7.66330 0.00910 0.11875 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.98850 8.97790 0.01060 0.11807 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.98300 9.97110 0.01190 0.11934 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.38440 11.37340 0.01100 0.09672 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59410 7.58680 0.00730 0.09622 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.91400 8.90530 0.00870 0.09769 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.06580 10.05600 0.00980 0.09745 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.01200 11.00200 0.01000 0.09089 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.69490 7.68790 0.00700 0.09105 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.19550 8.19850 -0.00300 -0.03659 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.27660 9.27770 -0.00110 -0.01186 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.41630 10.41760 -0.00130 -0.01248 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.11980 13.12440 -0.00460 -0.03505 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.06000 8.21000 -0.15000 -1.82704 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.39000 8.55000 -0.16000 -1.87135 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.16000 11.18000 -0.02000 -0.17889 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.09000 8.14000 -0.05000 -0.61425 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.21000 12.28000 -0.07000 -0.57003 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.71000 8.75000 -0.04000 -0.45714 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.30000 8.34000 -0.04000 -0.47962 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.26390 13.33470 -0.07080 -0.53095 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 40.58000 40.86000 -0.28000 -0.68527 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36120 10.36110 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.69000 14.92000 -0.23000 -1.54155 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.20000 13.43000 -0.23000 -1.71258 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.52000 15.79000 -0.27000 -1.70994 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.40900 9.43470 -0.02570 -0.27240 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.40900 9.43460 -0.02560 -0.27134 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.36190 9.38560 -0.02370 -0.25251 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.36190 9.38560 -0.02370 -0.25251 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.48850 9.51200 -0.02350 -0.24706 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.33980 9.36300 -0.02320 -0.24778 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.33980 9.36300 -0.02320 -0.24778 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.60700 9.63300 -0.02600 -0.26991 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.45660 9.48220 -0.02560 -0.26998 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.45660 9.48220 -0.02560 -0.26998 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.46400 6.45340 0.01060 0.16425 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.68650 10.67920 0.00730 0.06836 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.54080 9.53920 0.00160 0.01677 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.66300 11.66100 0.00200 0.01715 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.73380 6.73190 0.00190 0.02822 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.88960 8.88510 0.00450 0.05065 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.00990 11.00680 0.00310 0.02816 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 70.80000 71.38000 -0.58000 -0.81255 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 72.90000 73.60000 -0.70000 -0.95109 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 63.05440 63.11330 -0.05890 -0.09332 復華1至5年期高收益債券基金 21.06000 21.04000 0.02000 0.09506 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 70.30950 71.09140 -0.78190 -1.09985 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 68.83540 69.37160 -0.53620 -0.77294 復華人民幣貨幣市場基金 11.91380 11.91300 0.00080 0.00672 復華人生目標基金 40.85300 41.11890 -0.26590 -0.64666 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 復華大中華中小策略基金 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 復華中小精選基金 68.09000 68.96000 -0.87000 -1.26160 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.76970 51.86800 -0.09830 -0.18952 復華中國特選信用債券ETF基金 62.28560 62.44540 -0.15980 -0.25590 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.30000 12.31000 -0.01000 -0.08123 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 復華六年到期新興市場債券基金 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.00000 12.10000 -0.10000 -0.82645 復華全方位基金 30.40000 30.79000 -0.39000 -1.26665 復華全球大趨勢基金-美元 12.96000 13.00000 -0.04000 -0.30769 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.60000 20.66000 -0.06000 -0.29042 復華全球平衡基金-美元 9.24000 9.33000 -0.09000 -0.96463 復華全球平衡基金-新臺幣 19.83000 20.01000 -0.18000 -0.89955 復華全球物聯網科技基金-美元 14.36000 14.48000 -0.12000 -0.82873 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.98000 14.10000 -0.12000 -0.85106 復華全球原物料基金 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136 復華全球消費基金-新臺幣 13.31000 13.35000 -0.04000 -0.29963 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.26000 12.26750 -0.00750 -0.06114 復華全球債券基金 15.17980 15.23820 -0.05840 -0.38325 復華全球債券組合基金 15.47000 15.48000 -0.01000 -0.06460 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.53000 15.63000 -0.10000 -0.63980 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.69000 10.76000 -0.07000 -0.65056 復華全球戰略配置強基金-美元 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.02000 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復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 復華新興市場短期收益基金 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 復華滬深300 A股基金 24.17000 24.20000 -0.03000 -0.12397 復華數位經濟基金 48.75000 49.26000 -0.51000 -1.03532 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.97040 9.96810 0.00230 0.02307 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.72420 9.72270 0.00150 0.01543 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.51080 10.50830 0.00250 0.02379 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.11280 10.11130 0.00150 0.01483 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.18570 10.15720 0.02850 0.28059 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.12740 10.12660 0.00080 0.00790 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.17480 10.16060 0.01420 0.13976 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.85230 10.83960 0.01270 0.11716 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.04580 10.03930 0.00650 0.06475 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.73700 10.73240 0.00460 0.04286 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.40310 10.39640 0.00670 0.06445 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.10820 11.10330 0.00490 0.04413 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.61710 10.61990 -0.00280 -0.02637 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.57540 10.57460 0.00080 0.00757 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.72670 10.72840 -0.00170 -0.01585 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.59570 10.59310 0.00260 0.02454 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.88230 11.84260 0.03970 0.33523 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.52360 10.51680 0.00680 0.06466 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.77700 10.77430 0.00270 0.02506 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.17880 12.13800 0.04080 0.33613 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.66660 10.65970 0.00690 0.06473 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.86900 10.86430 0.00470 0.04326 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.13900 10.14210 -0.00310 -0.03057 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.13650 10.13440 0.00210 0.02072 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.09220 10.09230 -0.00010 -0.00099 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.44100 10.44000 0.00100 0.00958 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.80480 10.77030 0.03450 0.32033 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.45120 10.44680 0.00440 0.04212 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.43980 10.43880 0.00100 0.00958 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.80470 10.77020 0.03450 0.32033 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.44810 10.44370 0.00440 0.04213 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.32040 10.31160 0.00880 0.08534 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.31230 10.29840 0.01390 0.13497 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.31860 10.30970 0.00890 0.08633 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.31330 10.29940 0.01390 0.13496 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.95560 10.95720 -0.00160 -0.01460 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.95350 10.95010 0.00340 0.03105 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.10020 11.09930 0.00090 0.00811 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.14190 10.14740 -0.00550 -0.05420 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.13750 10.13820 -0.00070 -0.00690 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.09420 10.09720 -0.00300 -0.02971 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.25220 9.24790 0.00430 0.04650 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.03900 8.04380 -0.00480 -0.05967 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.11930 8.12600 -0.00670 -0.08245 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.16870 12.16310 0.00560 0.04604 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.60260 10.60890 -0.00630 -0.05938 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.83250 10.84130 -0.00880 -0.08117 景順主流基金 19.09000 19.29000 -0.20000 -1.03681 景順台灣科技基金 33.38000 33.76000 -0.38000 -1.12559 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.93000 8.98000 -0.05000 -0.55679 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.61000 11.67000 -0.06000 -0.51414 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.88000 10.94000 -0.06000 -0.54845 景順全球科技基金 24.28000 24.41000 -0.13000 -0.53257 景順全球康健基金 19.77000 20.04000 -0.27000 -1.34731 景順貨幣市場基金 16.00300 16.00280 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.44000 33.68000 -0.24000 -0.71259 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.90000 14.90000 0.00000 0.00000 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.11000 14.12000 -0.01000 -0.07082 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.98000 11.02000 -0.04000 -0.36298 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.34000 11.39000 -0.05000 -0.43898 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.71000 11.76000 -0.05000 -0.42517 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.94000 11.99000 -0.05000 -0.41701 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65910 8.65360 0.00550 0.06356 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.77520 7.77870 -0.00350 -0.04499 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.54610 11.53840 0.00770 0.06673 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.35280 10.35750 -0.00470 -0.04538 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.76000 8.70000 0.06000 0.68966 華南永昌中國A股基金(美元) 8.10000 8.05000 0.05000 0.62112 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.06000 11.98000 0.08000 0.66778 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.66500 9.66360 0.00140 0.01449 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.99240 9.99330 -0.00090 -0.00901 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.27270 10.27130 0.00140 0.01363 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.62460 10.62550 -0.00090 -0.00847 華南永昌永昌基金 20.23000 20.27000 -0.04000 -0.19734 華南永昌全球亨利組合基金 15.04400 15.04580 -0.00180 -0.01196 華南永昌全球神農水資源基金 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.82000 9.92000 -0.10000 -1.00806 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.26000 10.36000 -0.10000 -0.96525 華南永昌全球精品基金 17.40000 17.44000 -0.04000 -0.22936 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.62000 13.65000 -0.03000 -0.21978 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.69000 13.72000 -0.03000 -0.21866 華南永昌物聯網精選基金 12.38000 12.42000 -0.04000 -0.32206 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29320 16.29290 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 25.14760 25.21430 -0.06670 -0.26453 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99870 11.99860 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.78590 10.78620 -0.00030 -0.00278 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.49650 10.52170 -0.02520 -0.23951 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.99540 9.99560 -0.00020 -0.00200 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.66950 9.69270 -0.02320 -0.23936 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.62410 10.62140 0.00270 0.02542 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.27090 10.29590 -0.02500 -0.24282 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.97100 9.97150 -0.00050 -0.00501 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.58070 9.60390 -0.02320 -0.24157 華頓中小型基金 21.60000 22.01000 -0.41000 -1.86279 華頓中國多重機會平衡基金 12.46080 12.51860 -0.05780 -0.46171 華頓台灣基金 23.81000 24.07000 -0.26000 -1.08018 華頓平安貨幣市場基金 11.57970 11.57950 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.75000 17.85000 -0.10000 -0.56022 華頓全球高收益債券基金A 13.92410 13.91070 0.01340 0.09633 華頓全球高收益債券基金B 8.02850 8.02070 0.00780 0.09725 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.97240 2.94150 0.03090 1.05048 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.05730 12.93770 0.11960 0.92443 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41780 0.41390 0.00390 0.94226 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.40550 12.36120 0.04430 0.35838 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.36210 12.31790 0.04420 0.35883 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 11.01770 10.97430 0.04340 0.39547 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.83370 10.80890 0.02480 0.22944 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.79540 10.77070 0.02470 0.22933 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.48450 9.46270 0.02180 0.23038 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.91110 10.88360 0.02750 0.25267 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.87310 10.84570 0.02740 0.25263 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.55510 9.53040 0.02470 0.25917 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.39000 12.07000 0.32000 2.65120 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.48000 10.22000 0.26000 2.54403 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.09000 10.82000 0.27000 2.49538 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69010 2.68700 0.00310 0.11537 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.12110 2.11700 0.00410 0.19367 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.99830 11.99800 0.00030 0.00250 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.22320 9.22300 0.00020 0.00217 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37750 0.37740 0.00010 0.02650 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29260 0.29250 0.00010 0.03419 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.66000 3.65000 0.01000 0.27397 匯豐中國動力基金(台幣) 16.09000 16.03000 0.06000 0.37430 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.17000 25.29000 -0.12000 -0.47450 匯豐全球趨勢組合基金 12.84000 12.86000 -0.02000 -0.15552 匯豐全球關鍵資源基金 8.37000 8.37000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 26.31000 26.38000 -0.07000 -0.26535 匯豐成功基金 42.97000 43.04000 -0.07000 -0.16264 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.43000 2.43000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.38000 10.28000 0.10000 0.97276 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.78330 2.77740 0.00590 0.21243 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.42680 2.42120 0.00560 0.23129 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.96090 11.94950 0.01140 0.09540 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.97130 7.95940 0.01190 0.14951 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39200 0.39160 0.00040 0.10215 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33430 0.33390 0.00040 0.11980 匯豐金磚動力基金 14.93000 14.89000 0.04000 0.26864 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01870 15.01860 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.14000 5.14000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.52750 5.53140 -0.00390 -0.07051 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.42490 9.42930 -0.00440 -0.04666 匯豐龍鳳基金-A類型 54.36000 54.63000 -0.27000 -0.49423 匯豐龍鳳基金-I類型 54.36000 54.63000 -0.27000 -0.49423 匯豐龍騰電子基金 39.06000 39.37000 -0.31000 -0.78740 匯豐雙高收益債券組合基金 12.90590 12.92290 -0.01700 -0.13155 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.72000 18.86000 -0.14000 -0.74231 新光中國成長基金(人民幣) 9.86000 9.69000 0.17000 1.75439 新光中國成長基金(美元) 9.54000 9.39000 0.15000 1.59744 新光中國成長基金(新臺幣) 9.62000 9.47000 0.15000 1.58395 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.66740 11.65170 0.01570 0.13474 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.29560 10.30050 -0.00490 -0.04757 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.75170 10.75800 -0.00630 -0.05856 新光台灣富貴基金 25.18000 25.29000 -0.11000 -0.43495 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.00000 22.02000 -0.02000 -0.09083 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.97030 40.04760 -0.07730 -0.19302 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.48410 47.00380 -0.51970 -1.10566 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 新光全球AI新創產業基金美元 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989 新光全球生技醫療基金(美元) 10.95000 11.02000 -0.07000 -0.63521 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.81000 10.88000 -0.07000 -0.64338 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 新光全球債券基金(A累積)美元 11.15660 11.21300 -0.05640 -0.50299 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.03870 11.09550 -0.05680 -0.51192 新光全球債券基金(B配息)美元 10.48500 10.53330 -0.04830 -0.45855 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.36060 10.41390 -0.05330 -0.51182 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.99000 11.05000 -0.06000 -0.54299 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373 新光吉星貨幣市場基金 15.51930 15.51900 0.00030 0.00193 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 新光多重資產基金(A累積)美元 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831 新光亞洲精選基金-美金 21.07000 21.00000 0.07000 0.33333 新光亞洲精選基金-新台幣 21.61000 21.54000 0.07000 0.32498 新光店頭基金 23.30000 23.43000 -0.13000 -0.55484 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.71000 11.77000 -0.06000 -0.50977 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.22000 11.28000 -0.06000 -0.53191 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.62000 10.67000 -0.05000 -0.46860 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 42.61750 43.02300 -0.40550 -0.94252 新光特選內需收益ETF基金 21.09000 21.13000 -0.04000 -0.18930 新光創新科技基金 13.67000 13.76000 -0.09000 -0.65407 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.28560 10.28940 -0.00380 -0.03693 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.63380 10.63790 -0.00410 -0.03854 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.10760 10.11340 -0.00580 -0.05735 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.32950 9.33320 -0.00370 -0.03964 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.62160 9.62530 -0.00370 -0.03844 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.13220 9.13760 -0.00540 -0.05910 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.06190 41.09270 -0.03080 -0.07495 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 47.71110 48.35630 -0.64520 -1.33426 新光澳幣八年期保本基金 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 新光澳幣十年期保本基金 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 新光澳幣保本基金 12.49000 12.50000 -0.01000 -0.08000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.95370 10.96000 -0.00630 -0.05748 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52130 9.60580 -0.08450 -0.87968 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.50930 9.58200 -0.07270 -0.75871 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.69340 10.70090 -0.00750 -0.07009 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.74210 10.74820 -0.00610 -0.05675 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53600 9.60750 -0.07150 -0.74421 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.48290 9.55920 -0.07630 -0.79818 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.66900 10.68050 -0.01150 -0.10767 瑞銀全球創新趨勢基金 7.35000 7.34000 0.01000 0.13624 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.82780 10.80180 0.02600 0.24070 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51020 9.48730 0.02290 0.24138 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.55820 10.53300 0.02520 0.23925 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.45250 9.42990 0.02260 0.23966 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.51420 9.49480 0.01940 0.20432 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.63100 10.60880 0.02220 0.20926 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.91440 14.88090 0.03350 0.22512 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.57220 8.55300 0.01920 0.22448 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 40.36520 40.36490 0.00030 0.00074 群益10年期以上金融債ETF基金 44.95050 45.40010 -0.44960 -0.99031 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 45.56930 45.97230 -0.40300 -0.87661 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 46.02910 46.53140 -0.50230 -1.07949 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 47.43160 48.02230 -0.59070 -1.23005 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 45.55280 46.08760 -0.53480 -1.16040 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 49.10600 49.66690 -0.56090 -1.12932 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 51.18770 51.50540 -0.31770 -0.61683 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 48.94500 49.36230 -0.41730 -0.84538 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.91170 10.95560 -0.04390 -0.40071 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 48.35730 49.11070 -0.75340 -1.53409 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.08310 40.01450 0.06860 0.17144 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.52060 11.51830 0.00230 0.01997 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99460 10.00790 -0.01330 -0.13290 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.38400 14.28730 0.09670 0.67682 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.37430 10.31830 0.05600 0.54273 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453 群益大印度基金N-新臺幣 9.63000 9.55000 0.08000 0.83770 群益大印度基金-人民幣 13.06640 12.93740 0.12900 0.99711 群益大印度基金-美元 11.85760 11.75620 0.10140 0.86252 群益大印度基金-新臺幣 11.39000 11.30000 0.09000 0.79646 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.53950 12.51550 0.02400 0.19176 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.66900 11.66220 0.00680 0.05831 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.10240 11.08120 0.02120 0.19132 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.42530 9.41980 0.00550 0.05839 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.06420 10.04490 0.01930 0.19214 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.57930 8.57430 0.00500 0.05831 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.27030 9.25260 0.01770 0.19130 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.16770 8.16300 0.00470 0.05758 群益中小型股基金 46.65000 47.03000 -0.38000 -0.80799 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.96740 10.93600 0.03140 0.28713 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.82540 9.81040 0.01500 0.15290 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.33760 9.32540 0.01220 0.13083 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.25130 9.22480 0.02650 0.28727 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.28680 8.27410 0.01270 0.15349 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.87630 7.86600 0.01030 0.13094 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.61070 10.59990 0.01080 0.10189 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.67170 11.65980 0.01190 0.10206 群益中國高收益債券基金-美元 11.23150 11.22100 0.01050 0.09357 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.42710 10.41950 0.00760 0.07294 群益中國新機會基金N-人民幣 9.83920 9.64450 0.19470 2.01877 群益中國新機會基金N-美元 8.71850 8.55740 0.16110 1.88258 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.43000 9.26000 0.17000 1.83585 群益中國新機會基金-人民幣 8.72570 8.55300 0.17270 2.01917 群益中國新機會基金-美元 9.32160 9.14930 0.17230 1.88320 群益中國新機會基金-新臺幣 9.01000 8.85000 0.16000 1.80791 群益平衡王基金 20.30490 20.45320 -0.14830 -0.72507 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.97930 9.99800 -0.01870 -0.18704 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.02990 10.05110 -0.02120 -0.21092 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.97930 9.99810 -0.01880 -0.18804 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.02990 10.05100 -0.02110 -0.20993 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.97940 9.99810 -0.01870 -0.18704 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.02990 10.05100 -0.02110 -0.20993 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.01370 10.03420 -0.02050 -0.20430 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.99390 10.01860 -0.02470 -0.24654 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.04460 10.07170 -0.02710 -0.26907 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.99390 10.01860 -0.02470 -0.24654 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.04460 10.07170 -0.02710 -0.26907 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.99390 10.01860 -0.02470 -0.24654 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.04460 10.07170 -0.02710 -0.26907 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.04850 10.07470 -0.02620 -0.26006 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.98920 10.01160 -0.02240 -0.22374 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.03990 10.06470 -0.02480 -0.24641 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.98920 10.01160 -0.02240 -0.22374 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.03990 10.06470 -0.02480 -0.24641 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.98910 10.01150 -0.02240 -0.22374 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.03990 10.06470 -0.02480 -0.24641 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 10.03560 10.05970 -0.02410 -0.23957 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.19000 9.25000 -0.06000 -0.64865 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.51000 6.56000 -0.05000 -0.76220 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.62840 12.68280 -0.05440 -0.42893 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.63100 11.69670 -0.06570 -0.56170 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.17000 11.24000 -0.07000 -0.62278 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.72800 10.77420 -0.04620 -0.42880 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.87960 9.93540 -0.05580 -0.56163 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.49000 9.55000 -0.06000 -0.62827 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.55860 10.60410 -0.04550 -0.42908 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.53140 10.53370 -0.00230 -0.02183 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.30140 10.30410 -0.00270 -0.02620 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.22800 9.23010 -0.00210 -0.02275 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.22790 9.23030 -0.00240 -0.02600 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.59260 10.59490 -0.00230 -0.02171 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.62480 10.62760 -0.00280 -0.02635 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.39100 9.39310 -0.00210 -0.02236 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.87360 9.87620 -0.00260 -0.02633 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.48800 11.49580 -0.00780 -0.06785 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.85830 7.86370 -0.00540 -0.06867 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.87030 10.86600 0.00430 0.03957 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.66380 10.66180 0.00200 0.01876 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.82070 10.82110 -0.00040 -0.00370 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.95710 9.95320 0.00390 0.03918 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.89160 9.88980 0.00180 0.01820 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.03770 10.03810 -0.00040 -0.00398 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.87040 10.86600 0.00440 0.04049 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.66370 10.66170 0.00200 0.01876 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.82060 10.82100 -0.00040 -0.00370 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.95720 9.95320 0.00400 0.04019 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.89150 9.88960 0.00190 0.01921 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.03770 10.03810 -0.00040 -0.00398 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.65740 9.82910 -0.17170 -1.74685 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.38000 11.58000 -0.20000 -1.72712 群益全球關鍵生技基金-美元 15.80160 16.08240 -0.28080 -1.74601 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.79000 16.07000 -0.28000 -1.74238 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.59000 11.51000 0.08000 0.69505 群益印度中小基金N-人民幣 10.46560 10.34380 0.12180 1.17752 群益印度中小基金N-美元 8.47770 8.39030 0.08740 1.04168 群益印度中小基金N-新臺幣 8.12000 8.03000 0.09000 1.12080 群益印度中小基金-人民幣 14.16810 14.00320 0.16490 1.17759 群益印度中小基金-美元 12.12550 12.00040 0.12510 1.04247 群益印度中小基金-新臺幣 14.21000 14.06000 0.15000 1.06686 群益多利策略組合基金 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 14.32000 14.33000 -0.01000 -0.06978 群益多重資產組合基金 15.73000 15.85000 -0.12000 -0.75710 群益安家基金 26.00850 26.23770 -0.22920 -0.87355 群益安穩貨幣市場基金 16.17070 16.17050 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 20.91000 21.02000 -0.11000 -0.52331 群益亞太中小基金 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 群益亞太新趨勢平衡基金 16.72000 16.70000 0.02000 0.11976 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.82910 10.85100 -0.02190 -0.20182 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.96110 7.97720 -0.01610 -0.20183 群益店頭市場基金 99.42000 100.16000 -0.74000 -0.73882 群益東方盛世基金 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 群益東協成長基金-人民幣 13.57010 13.52790 0.04220 0.31195 群益東協成長基金-美元 11.49390 11.47340 0.02050 0.17867 群益東協成長基金-新臺幣 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.23660 12.29260 -0.05600 -0.45556 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.26960 11.33300 -0.06340 -0.55943 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.71710 10.77940 -0.06230 -0.57795 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.92740 9.97280 -0.04540 -0.45524 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.14580 9.19730 -0.05150 -0.55995 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.69560 8.74620 -0.05060 -0.57854 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.08180 11.14640 -0.06460 -0.57956 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.71490 9.75940 -0.04450 -0.45597 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.30820 9.36060 -0.05240 -0.55979 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.71420 9.77070 -0.05650 -0.57826 群益長安基金 30.78000 31.07000 -0.29000 -0.93338 群益美國新創亮點基金N-美元 10.50000 10.54500 -0.04500 -0.42674 群益美國新創亮點基金-美元 15.88410 15.95220 -0.06810 -0.42690 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.54000 15.61000 -0.07000 -0.44843 群益真善美基金 15.85740 15.93820 -0.08080 -0.50696 群益馬拉松基金 122.74000 123.81000 -1.07000 -0.86423 群益深証中小板基金 12.63000 12.65000 -0.02000 -0.15810 群益創新科技基金 34.24000 34.49000 -0.25000 -0.72485 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.82020 10.70420 0.11600 1.08369 群益華夏盛世基金N-美元 9.60990 9.51950 0.09040 0.94963 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.14000 10.05000 0.09000 0.89552 群益華夏盛世基金-人民幣 11.78330 11.65700 0.12630 1.08347 群益華夏盛世基金-美元 10.59590 10.49630 0.09960 0.94891 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.70000 17.54000 0.16000 0.91220 群益奧斯卡基金 30.82000 30.99000 -0.17000 -0.54856 群益新興金鑽基金-美元 11.43250 11.42860 0.00390 0.03412 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 24.30000 24.43000 -0.13000 -0.53213 群益道瓊美國地產ETF基金 22.98000 23.15000 -0.17000 -0.73434 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.60000 7.56000 0.04000 0.52910 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.55000 14.69000 -0.14000 -0.95303 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.68350 11.72000 -0.03650 -0.31143 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.11490 11.16450 -0.04960 -0.44427 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.27460 11.32740 -0.05280 -0.46613 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.21530 11.25040 -0.03510 -0.31199 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.66920 10.71680 -0.04760 -0.44416 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.82240 10.87310 -0.05070 -0.46629 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.68340 11.71990 -0.03650 -0.31144 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.11530 11.16490 -0.04960 -0.44425 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.95390 10.00050 -0.04660 -0.46598 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.21540 11.25040 -0.03500 -0.31110 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.66870 10.71630 -0.04760 -0.44418 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.03620 10.08320 -0.04700 -0.46612 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.19480 13.27830 -0.08350 -0.62885 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.90980 11.98710 -0.07730 -0.64486 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.98000 11.05000 -0.07000 -0.63348 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.77660 11.85830 -0.08170 -0.68897 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.72430 8.77950 -0.05520 -0.62874 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.00870 9.06710 -0.05840 -0.64409 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.31000 8.37000 -0.06000 -0.71685 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.47230 8.53110 -0.05880 -0.68924 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.36730 10.43450 -0.06720 -0.64402 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.96620 10.03080 -0.06460 -0.64402 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.43000 10.42000 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-0.18149 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.33000 10.18000 0.15000 1.47348 德信大發基金 31.33000 31.46000 -0.13000 -0.41322 德信中國精選成長基金 12.20000 12.08000 0.12000 0.99338 德信台灣主流中小基金 20.76000 20.99000 -0.23000 -1.09576 德信萬保貨幣市場基金 11.99360 11.99340 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 34.49000 34.76000 -0.27000 -0.77675 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.08310 11.08220 0.00090 0.00812 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.93880 10.93860 0.00020 0.00183 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72400 11.72390 0.00010 0.00085 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.37000 17.60000 -0.23000 -1.30682 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.49000 17.35000 0.14000 0.80692 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.93430 10.89330 0.04100 0.37638 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.65420 16.58950 0.06470 0.39001 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.25630 8.24790 0.00840 0.10184 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.12060 11.10700 0.01360 0.12245 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.20760 12.19210 0.01550 0.12713 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.14490 14.13050 0.01440 0.10191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.03000 17.05000 -0.02000 -0.11730 摩根中小基金 22.85000 22.96000 -0.11000 -0.47909 摩根中國A股基金 15.94000 15.85000 0.09000 0.56782 摩根中國A股基金(美元) 12.35000 12.28000 0.07000 0.57003 摩根中國亮點基金 13.42000 13.40000 0.02000 0.14925 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.45290 11.50380 -0.05090 -0.44246 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.94200 13.00050 -0.05850 -0.44998 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.69150 9.73330 -0.04180 -0.42945 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.43530 13.44920 -0.01390 -0.10335 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.81310 15.82260 -0.00950 -0.06004 摩根台灣金磚基金-累積型 19.96000 20.03000 -0.07000 -0.34948 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.96000 20.03000 -0.07000 -0.34948 摩根台灣增長基金 50.95000 51.13000 -0.18000 -0.35204 摩根平衡基金 28.07000 28.06000 0.01000 0.03564 摩根全球α基金 18.53000 18.53000 0.00000 0.00000 摩根全球平衡基金 16.42560 16.45900 -0.03340 -0.20293 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.50590 9.54210 -0.03620 -0.37937 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.71170 10.75670 -0.04500 -0.41834 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.06580 10.10410 -0.03830 -0.37905 摩根多元入息成長基金-累積型 11.78170 11.77710 0.00460 0.03906 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.53530 10.53030 0.00500 0.04748 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.50600 10.49490 0.01110 0.10577 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.99100 13.97620 0.01480 0.10589 摩根亞洲基金 59.65000 59.47000 0.18000 0.30267 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.38680 8.40280 -0.01600 -0.19041 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.94700 9.96840 -0.02140 -0.21468 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.77180 8.78730 -0.01550 -0.17639 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.87740 12.84690 0.03050 0.23741 摩根東方內需機會基金 18.87000 18.81000 0.06000 0.31898 摩根東方科技基金 33.34000 33.14000 0.20000 0.60350 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.67000 11.65000 0.02000 0.17167 摩根金龍收成基金 22.93000 22.93000 0.00000 0.00000 摩根第一貨幣市場基金 15.14050 15.14030 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.39000 14.31000 0.08000 0.55905 摩根新金磚五國基金 12.51000 12.52000 -0.01000 -0.07987 摩根新絲路基金 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 摩根新興35基金 13.62000 13.57000 0.05000 0.36846 摩根新興日本基金 23.68000 23.55000 0.13000 0.55202 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.19710 7.24590 -0.04880 -0.67348 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.61010 9.67870 -0.06860 -0.70877 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.38490 9.44780 -0.06290 -0.66576 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.24400 11.25320 -0.00920 -0.08175 摩根新興科技基金 54.85000 55.25000 -0.40000 -0.72398 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.79750 8.81850 -0.02100 -0.23814 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.48830 9.51260 -0.02430 -0.25545 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.92700 8.94650 -0.01950 -0.21796 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.55420 10.54330 0.01090 0.10338 摩根龍揚基金 34.26000 34.25000 0.01000 0.02920 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.45000 10.52000 -0.07000 -0.66540 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.05000 11.13000 -0.08000 -0.71878 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.72000 10.78000 -0.06000 -0.55659 摩根環球股票收益基金-累積型 12.14000 12.17000 -0.03000 -0.24651 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34740 9.36250 -0.01510 -0.16128 摩根總收益組合基金-累積型 11.60290 11.59690 0.00600 0.05174 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.24000 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20.92000 20.80000 0.12000 0.57692 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62110 12.62100 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.42000 11.54000 -0.12000 -1.03986 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.92950 10.92430 0.00520 0.04760 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.58420 10.59910 -0.01490 -0.14058 聯邦中國龍基金 27.11000 27.43000 -0.32000 -1.16661 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.53140 12.51290 0.01850 0.14785 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.75650 11.73170 0.02480 0.21139 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.68650 10.66560 0.02090 0.19596 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.25790 10.24300 0.01490 0.14547 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.67670 9.65620 0.02050 0.21230 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.78890 8.77180 0.01710 0.19494 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.80840 9.77780 0.03060 0.31295 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.09220 10.06290 0.02930 0.29117 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.28700 9.25800 0.02900 0.31324 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.55170 9.52400 0.02770 0.29084 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.71900 11.76370 -0.04470 -0.37998 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