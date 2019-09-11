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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/09/10  108/09/09  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.81020   10.81820  -0.00800   -0.07395
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.60840   10.61620  -0.00780   -0.07347
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.72110   10.72030   0.00080    0.00746
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.60600   10.60520   0.00080    0.00754
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.72000   22.75000  -0.03000   -0.13187
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         23.64000   23.70000  -0.06000   -0.25316
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     42.56940   42.83360  -0.26420   -0.61681
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.56730   39.63570  -0.06840   -0.17257
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.94840    9.94920  -0.00080   -0.00804
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.50330   10.50600  -0.00270   -0.02570
中國信託台灣活力基金                                               13.42000   13.57000  -0.15000   -1.10538
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.26000   11.30000  -0.04000   -0.35398
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.86000   10.92000  -0.06000   -0.54945
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.81000    9.87000  -0.06000   -0.60790
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.13000   10.18000  -0.05000   -0.49116
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.01000    9.28000  -0.27000   -2.90948
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.80000   10.09000  -0.29000   -2.87413
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.37720   10.35990   0.01730    0.16699
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.22520   10.22690  -0.00170   -0.01662
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.10150    9.10290  -0.00140   -0.01538
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.48030   10.47970   0.00060    0.00573
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.29960    9.29900   0.00060    0.00645
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.57110   11.84590  -0.27480   -2.31979
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.77820   10.01040  -0.23220   -2.31959
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.21310   11.15650   0.05660    0.50733
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.74390    9.69470   0.04920    0.50749
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              46.61410   47.29880  -0.68470   -1.44761
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  43.22240   43.73500  -0.51260   -1.17206
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              48.06660   48.57460  -0.50800   -1.04581
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                48.75260   49.26270  -0.51010   -1.03547
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.89000   10.99000  -0.10000   -0.90992
中國信託智能運動基金-美元                                          10.45000   10.55000  -0.10000   -0.94787
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.94000   10.13000  -0.19000   -1.87562
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.67000    9.85000  -0.18000   -1.82741
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04490   11.04480   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.49630   10.50240  -0.00610   -0.05808
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.61260    9.61830  -0.00570   -0.05926
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.69420   10.69830  -0.00410   -0.03832
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.79360    9.79740  -0.00380   -0.03879
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.59310   40.63460  -0.04150   -0.10213
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.69630   41.80950  -0.11320   -0.27075
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.10000   11.26000  -0.16000   -1.42096
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.51000   10.67000  -0.16000   -1.49953
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.11000   11.27000  -0.16000   -1.41970
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.58000   10.73000  -0.15000   -1.39795
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    45.23720   45.71090  -0.47370   -1.03630
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            45.75800   46.12650  -0.36850   -0.79889
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        45.61110   45.96880  -0.35770   -0.77814
元大2001基金                                                       65.89000   66.87000  -0.98000   -1.46553
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          48.59420   49.08600  -0.49180   -1.00192
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             46.08320   46.58600  -0.50280   -1.07929
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.57000   21.46000   0.11000    0.51258
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.75180   11.74920   0.00260    0.02213
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.60440   10.62730  -0.02290   -0.21548
元大上證50基金                                                     33.40000   33.46000  -0.06000   -0.17932
元大大中華TMT基金-人民幣                                           12.13000   11.71000   0.42000    3.58668
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.59000   10.24000   0.35000    3.41797
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.31000   13.26000   0.05000    0.37707
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.04600   12.03400   0.01200    0.09972
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.47700   16.46400   0.01300    0.07896
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.67700   11.59900   0.07800    0.67247
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      11.00000   10.95200   0.04800    0.43828
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.06000    3.04000   0.02000    0.65789
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.39000   13.32000   0.07000    0.52553
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.49180   45.49540  -0.00360   -0.00791
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.14190   11.13480   0.00710    0.06376
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.13000   10.12350   0.00650    0.06421
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.03550   10.05290  -0.01740   -0.17308
元大巴西指數基金                                                    6.93200    6.97400  -0.04200   -0.60224
元大日經225基金                                                    27.20000   27.12000   0.08000    0.29499
元大台商收成基金                                                   23.09000   23.19000  -0.10000   -0.43122
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.34000   11.28000   0.06000    0.53191
元大台灣50單日正向2倍基金                                          41.36000   41.74000  -0.38000   -0.91040
元大台灣中型100基金                                                34.07000   34.16000  -0.09000   -0.26347
元大台灣加權股價指數基金                                           26.29100   26.40000  -0.10900   -0.41288
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.58000   10.64000  -0.06000   -0.56391
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.49000   10.55000  -0.06000   -0.56872
元大台灣卓越50基金                                                 83.45000   83.95000  -0.50000   -0.59559
元大台灣金融基金                                                   18.89000   18.72000   0.17000    0.90812
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.70000   32.66000   0.04000    0.12247
元大台灣高股息基金                                                 27.87000   27.91000  -0.04000   -0.14332
元大台灣電子科技基金                                               37.15000   37.50000  -0.35000   -0.93333
元大全球ETF成長組合基金                                            10.74000   10.76000  -0.02000   -0.18587
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.18000   15.23000  -0.05000   -0.32830
元大全球人工智慧ETF基金                                            24.42000   24.49000  -0.07000   -0.28583
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.75000   13.88000  -0.13000   -0.93660
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.42000    9.51000  -0.09000   -0.94637
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.80000   13.89000  -0.09000   -0.64795
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.51500   12.63100  -0.11600   -0.91838
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.57000    8.60000  -0.03000   -0.34884
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.44000    6.47000  -0.03000   -0.46368
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.12000    9.21000  -0.09000   -0.97720
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.99000    7.06000  -0.07000   -0.99150
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.30600    8.30400   0.00200    0.02408
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.33000    8.33000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.53000   13.53000   0.00000    0.00000
元大全球農業商機基金                                               17.96000   18.16000  -0.20000   -1.10132
元大印尼指數基金                                                    9.69400    9.66300   0.03100    0.32081
元大印度指數基金                                                    9.38400    9.35600   0.02800    0.29927
元大印度基金                                                       12.14000   12.11000   0.03000    0.24773
元大多多基金                                                       17.61000   17.91000  -0.30000   -1.67504
元大多福基金                                                       54.26000   54.80000  -0.54000   -0.98540
元大亞太成長基金                                                    8.61000    8.57000   0.04000    0.46674
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.53000    9.52370   0.00630    0.06615
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.60990    7.60490   0.00500    0.06575
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.90600    8.86900   0.03700    0.41718
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.23000    9.19000   0.04000    0.43526
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.99800    9.98200   0.01600    0.16029
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.24480   10.23930   0.00550    0.05371
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.47380   10.47050   0.00330    0.03152
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.22540   10.22220   0.00320    0.03130
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.59890   10.59790   0.00100    0.00944
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.34880   10.34790   0.00090    0.00870
元大卓越基金                                                       43.26000   43.41000  -0.15000   -0.34554
元大店頭基金                                                        8.87000    8.99000  -0.12000   -1.33482
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.51360   10.51300   0.00060    0.00571
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.92290    9.92920  -0.00630   -0.06345
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.92130   32.90540   0.01590    0.04832
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   46.10830   46.69620  -0.58790   -1.25899
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.47560   15.25290   0.22270    1.46005
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        26.52870   27.30340  -0.77470   -2.83738
元大美國政府7至10年期債券基金                                      43.68290   43.85450  -0.17160   -0.39129
元大高科技基金                                                     20.36000   20.61000  -0.25000   -1.21300
元大得利貨幣市場基金                                               16.34310   16.34290   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04480   12.04460   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.82000   10.94000  -0.12000   -1.09689
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.82000   10.94000  -0.12000   -1.09689
元大富櫃50基金                                                     13.05000   13.19000  -0.14000   -1.06141
元大華夏中小基金                                                    7.69000    7.62000   0.07000    0.91864
元大新中國基金-人民幣                                              10.43000   10.38000   0.05000    0.48170
元大新中國基金-美元                                                 9.44800    9.42100   0.02700    0.28659
元大新中國基金-新台幣                                               9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
元大新主流基金                                                     25.89000   26.22000  -0.33000   -1.25858
元大新東協平衡基金-美元                                             9.41700    9.39600   0.02100    0.22350
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.30000    9.28000   0.02000    0.21552
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.30720   11.23680   0.07040    0.62651
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.08370   10.04250   0.04120    0.41026
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.60870   11.56390   0.04480    0.38741
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.51910    9.48230   0.03680    0.38809
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.68970   10.69560  -0.00590   -0.05516
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.89080    9.89620  -0.00540   -0.05457
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           11.00250   11.01100  -0.00850   -0.07720
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.18960   10.19750  -0.00790   -0.07747
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.20510   10.21270  -0.00760   -0.07442
元大新興亞洲基金                                                   10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.77660    9.75890   0.01770    0.18137
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.05960    9.04310   0.01650    0.18246
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.18060   10.16430   0.01630    0.16037
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.44870    9.43370   0.01500    0.15900
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17920   15.17900   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       37.94000   38.31000  -0.37000   -0.96581
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.24000    9.27000  -0.03000   -0.32362
元大實質多重資產基金-美元                                           8.21500    8.25900  -0.04400   -0.53275
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.78000    8.83000  -0.05000   -0.56625
元大滬深300單日反向1倍基金                                         11.98000   11.89000   0.09000    0.75694
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.78000   19.11000  -0.33000   -1.72684
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.56000   20.64000  -0.08000   -0.38760
元大摩臺基金                                                       39.07000   39.30000  -0.23000   -0.58524
元大標普500基金                                                    28.26000   28.23000   0.03000    0.10627
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.05000   12.04000   0.01000    0.08306
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.82000   36.88000  -0.06000   -0.16269
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      21.17000   21.20000  -0.03000   -0.14151
元大標智滬深300基金                                                18.53000   18.60000  -0.07000   -0.37634
元大歐洲50基金                                                     25.57000   25.54000   0.03000    0.11746
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.21980    9.21550   0.00430    0.04666
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30580   10.30560   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.85000   15.96000  -0.11000   -0.68922
日盛上選基金                                                       37.26000   37.58000  -0.32000   -0.85152
日盛小而美基金                                                     19.20000   19.37000  -0.17000   -0.87765
日盛中國內需動力基金                                                9.93000    9.88000   0.05000    0.50607
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.39240   12.38290   0.00950    0.07672
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.82510    9.81760   0.00750    0.07639
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.48520   12.48610  -0.00090   -0.00721
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.89460    9.89530  -0.00070   -0.00707
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.32550   11.32840  -0.00290   -0.02560
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.95790    8.96020  -0.00230   -0.02567
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.43000   11.34000   0.09000    0.79365
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.50000   10.43000   0.07000    0.67114
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.99000   10.92000   0.07000    0.64103
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
日盛日盛基金                                                       12.28000   12.38000  -0.10000   -0.80775
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
日盛全球抗暖化基金                                                 11.36000   11.42000  -0.06000   -0.52539
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.67200   10.67100   0.00100    0.00937
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.47550    9.47460   0.00090    0.00950
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.45550   10.45630  -0.00080   -0.00765
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.28320    9.28390  -0.00070   -0.00754
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.50000   10.54000  -0.04000   -0.37951
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.53760    2.53430   0.00330    0.13021
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65580    1.65370   0.00210    0.12699
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38730    0.38710   0.00020    0.05167
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25330    0.25310   0.00020    0.07902
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.80550   12.80060   0.00490    0.03828
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.24860    8.24550   0.00310    0.03760
日盛亞洲機會基金                                                    7.14000    7.12000   0.02000    0.28090
日盛首選基金                                                       18.04000   18.21000  -0.17000   -0.93355
日盛高科技基金                                                     19.42000   19.66000  -0.24000   -1.22075
日盛貨幣市場基金                                                   14.85130   14.85100   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     42.33000   42.70000  -0.37000   -0.86651
日盛精選五虎基金                                                   37.62000   37.74000  -0.12000   -0.31797
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56080   13.56060   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 34.20000   34.69000  -0.49000   -1.41251
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
台新MSCI中國基金                                                   20.08000   20.08000   0.00000    0.00000
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.34000   20.51000  -0.17000   -0.82886
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23760   14.23740   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     49.18000   49.92000  -0.74000   -1.48237
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.59310    0.59210   0.00100    0.16889
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              18.50400   18.47500   0.02900    0.15697
台新中國精選中小基金-美元                                           0.34080    0.33770   0.00310    0.91797
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.28000   10.19000   0.09000    0.88322
台新主流基金                                                       25.78000   26.02000  -0.24000   -0.92237
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.56000   24.78000  -0.22000   -0.88781
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.79080    0.79750  -0.00670   -0.84013
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.31000   17.46000  -0.15000   -0.85911
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.55640    0.56110  -0.00470   -0.83764
台新台灣中小基金                                                   39.33000   39.81000  -0.48000   -1.20573
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.27570   11.29070  -0.01500   -0.13285
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.09830   10.12160  -0.02330   -0.23020
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.72440   11.75140  -0.02700   -0.22976
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.21000   11.24000  -0.03000   -0.26690
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.12720   10.16220  -0.03500   -0.34441
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.37560   11.41490  -0.03930   -0.34429
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            11.02000   11.06000  -0.04000   -0.36166
台新印度基金                                                       13.87000   13.87000   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.65880    8.65350   0.00530    0.06125
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28220    0.28200   0.00020    0.07092
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.77910   12.77130   0.00780    0.06107
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41150    0.41120   0.00030    0.07296
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             39.33000   39.42000  -0.09000   -0.22831
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                43.06000   43.61000  -0.55000   -1.26118
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13870   11.13860   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.54000   33.67930  -0.13930   -0.41361
台新智慧生活基金-美元                                              10.63040   10.73490  -0.10450   -0.97346
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.08000   11.19000  -0.11000   -0.98302
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.05870    8.05550   0.00320    0.03972
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.34730    8.34580   0.00150    0.01797
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.19720    9.19360   0.00360    0.03916
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.53790    9.53630   0.00160    0.01678
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.57080   11.57840  -0.00760   -0.06564
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36450    0.36460  -0.00010   -0.02743
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.16750    8.17280  -0.00530   -0.06485
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27170    0.27180  -0.00010   -0.03679
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.44000    5.45000  -0.01000   -0.18349
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        23.21000   23.30000  -0.09000   -0.38627
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.71670   10.68920   0.02750    0.25727
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.14040   10.13620   0.00420    0.04144
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.25990   10.25780   0.00210    0.02047
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.77090   10.74330   0.02760    0.25690
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.18450   10.18030   0.00420    0.04126
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.30710   10.30500   0.00210    0.02038
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               44.74700   45.25530  -0.50830   -1.12318
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     44.34600   44.79620  -0.45020   -1.00500
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.18310   39.05820   0.12490    0.31978
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.40290   11.40070   0.00220    0.01930
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.93470    9.93970  -0.00500   -0.05030
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.33520    9.33330   0.00190    0.02036
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.03740   11.03520   0.00220    0.01994
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.69390    7.69760  -0.00370   -0.04807
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.16530    9.16980  -0.00450   -0.04907
永豐中小基金                                                       55.00000   55.44000  -0.44000   -0.79365
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83490    1.83280   0.00210    0.11458
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.58280    2.57990   0.00290    0.11241
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.16550    8.16190   0.00360    0.04411
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.13720   11.13230   0.00490    0.04402
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.10000    5.09000   0.01000    0.19646
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.42000   22.38000   0.04000    0.17873
永豐主流品牌基金                                                   19.37000   19.50000  -0.13000   -0.66667
永豐永豐基金                                                       34.00000   34.40000  -0.40000   -1.16279
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.07920    9.12280  -0.04360   -0.47792
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.63720    9.68350  -0.04630   -0.47813
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.01780    9.06310  -0.04530   -0.49983
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.57440    9.62250  -0.04810   -0.49987
永豐亞洲民生消費基金                                               11.93000   11.98000  -0.05000   -0.41736
永豐南非幣2021保本基金                                             14.26870   14.25190   0.01680    0.11788
永豐貨幣市場基金                                                   13.95260   13.95240   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.17250    2.17120   0.00130    0.05987
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.70320    2.70160   0.00160    0.05922
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.78690    7.78770  -0.00080   -0.01027
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.99600   10.99710  -0.00110   -0.01000
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.19690    7.19800  -0.00110   -0.01528
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.62690   11.62870  -0.00180   -0.01548
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.19000    8.18000   0.01000    0.12225
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.94000   18.92000   0.02000    0.10571
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.14000   55.39000  -0.25000   -0.45135
永豐領航科技基金                                                   40.05000   40.46000  -0.41000   -1.01335
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平衡基金                                                   42.58000   42.86000  -0.28000   -0.65329
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.93750   11.93660   0.00090    0.00754
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.77460    9.77660  -0.00200   -0.02046
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.42710   10.42920  -0.00210   -0.02014
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.86240    9.86050   0.00190    0.01927
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.35260   10.35060   0.00200    0.01932
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.82930    9.83070  -0.00140   -0.01424
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.61200   10.61210  -0.00010   -0.00094
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.86850    9.86530   0.00320    0.03244
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.43170   10.42960   0.00210    0.02014
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.32000   11.30000   0.02000    0.17699
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.50000   15.49000   0.01000    0.06456
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.81000   19.81000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.66000   19.66000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.06260   10.06210   0.00050    0.00497
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.06260   10.06210   0.00050    0.00497
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.97530    9.97840  -0.00310   -0.03107
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.97530    9.97840  -0.00310   -0.03107
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.20480   10.20210   0.00270    0.02647
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.20470   10.20200   0.00270    0.02647
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.05140   10.05250  -0.00110   -0.01094
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.05140   10.05250  -0.00110   -0.01094
兆豐國際生命科學基金                                               14.47000   14.75000  -0.28000   -1.89831
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.52380   10.52550  -0.00170   -0.01615
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.73250   10.73190   0.00060    0.00559
兆豐國際全球基金                                                   31.03000   31.18000  -0.15000   -0.48108
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.52540   10.52480   0.00060    0.00570
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.28490   10.30180  -0.01690   -0.16405
兆豐國際國民基金                                                   23.08000   23.47000  -0.39000   -1.66170
兆豐國際第一基金                                                   13.63000   13.76000  -0.13000   -0.94477
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.78340   10.77080   0.01260    0.11698
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.20320    8.19360   0.00960    0.11716
兆豐國際萬全基金                                                   21.08000   21.24000  -0.16000   -0.75330
兆豐國際電子基金                                                   26.81000   27.13000  -0.32000   -1.17951
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.36000   22.50000  -0.14000   -0.62222
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.30000   15.24000   0.06000    0.39370
兆豐國際豐台灣基金                                                 36.39000   36.71000  -0.32000   -0.87170
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56870   12.56850   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.79540    9.80100  -0.00560   -0.05714
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.81370    9.82210  -0.00840   -0.08552
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.89850    9.90730  -0.00880   -0.08882
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.82960    9.83660  -0.00700   -0.07116
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.94080    9.94150  -0.00070   -0.00704
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.79560    9.80120  -0.00560   -0.05714
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.81580    9.82420  -0.00840   -0.08550
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.90660    9.91530  -0.00870   -0.08774
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.83400    9.84100  -0.00700   -0.07113
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.94880    9.94960  -0.00080   -0.00804
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.90670   10.90290   0.00380    0.03485
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.63280   10.62800   0.00480    0.04516
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.89500   10.89000   0.00500    0.04591
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.58510   10.58150   0.00360    0.03402
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.69840   10.69350   0.00490    0.04582
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.69170   10.68680   0.00490    0.04585
合庫台灣基金                                                       12.08000   12.24000  -0.16000   -1.30719
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.86110   11.85240   0.00870    0.07340
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.87180   12.86030   0.01150    0.08942
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.45060   11.44060   0.01000    0.08741
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.22760   12.21990   0.00770    0.06301
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.17200    8.20350  -0.03150   -0.38398
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.44860    9.49590  -0.04730   -0.49811
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.16070    9.18690  -0.02620   -0.28519
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.82220    8.86870  -0.04650   -0.52432
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.29470    9.33290  -0.03820   -0.40930
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.58000   10.53000   0.05000    0.47483
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.20000   11.15000   0.05000    0.44843
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
合庫全球新興市場基金                                                9.30000    9.25000   0.05000    0.54054
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.09000    9.10000  -0.01000   -0.10989
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
合庫貨幣市場基金                                                   10.18230   10.18220   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.96690    9.99860  -0.03170   -0.31704
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.38180   10.38200  -0.00020   -0.00193
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.63710   10.63900  -0.00190   -0.01786
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.17060   12.17150  -0.00090   -0.00739
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.49650   15.49580   0.00070    0.00452
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.67980    8.68050  -0.00070   -0.00806
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.54680    9.54700  -0.00020   -0.00209
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.92260    7.92400  -0.00140   -0.01767
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.66030    8.66080  -0.00050   -0.00577
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.56350   10.56100   0.00250    0.02367
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.71000    9.78000  -0.07000   -0.71575
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.96000   10.02000  -0.06000   -0.59880
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.78000    9.84000  -0.06000   -0.60976
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.12000   12.12000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.52000   11.53000  -0.01000   -0.08673
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.78000   11.79000  -0.01000   -0.08482
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.18620   10.20140  -0.01520   -0.14900
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.16630   10.18160  -0.01530   -0.15027
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.96220    9.95370   0.00850    0.08540
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.13660   10.15370  -0.01710   -0.16841
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.23090   10.24620  -0.01530   -0.14932
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.20890   10.22430  -0.01540   -0.15062
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.99580    9.98720   0.00860    0.08611
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.17090   10.18810  -0.01720   -0.16882
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.25130   11.24920   0.00210    0.01867
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.76180    9.77290  -0.01110   -0.11358
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.77540    9.78860  -0.01320   -0.13485
安聯中國東協基金                                                   15.26000   15.23000   0.03000    0.19698
安聯中國策略基金-美元                                              12.76000   12.66000   0.10000    0.78989
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.79000   16.66000   0.13000    0.78031
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.40000   16.38000   0.02000    0.12210
安聯中華新思路基金-美元                                            14.72000   14.72000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          14.01000   14.01000   0.00000    0.00000
安聯台灣大壩基金                                                   33.14000   33.49000  -0.35000   -1.04509
安聯台灣科技基金                                                   55.54000   55.93000  -0.39000   -0.69730
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55940   12.55920   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   38.01000   38.44000  -0.43000   -1.11863
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.91140   10.92560  -0.01420   -0.12997
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        16.05960   16.08300  -0.02340   -0.14550
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.95490    9.96940  -0.01450   -0.14545
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.03990   10.05400  -0.01410   -0.14024
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.13000   12.18000  -0.05000   -0.41051
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.68000   11.72000  -0.04000   -0.34130
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.39790   13.41290  -0.01500   -0.11183
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.94460   10.95850  -0.01390   -0.12684
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        13.02490   13.04330  -0.01840   -0.14107
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.63710    9.64800  -0.01090   -0.11298
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.56480    9.57700  -0.01220   -0.12739
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.08900    9.10180  -0.01280   -0.14063
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.29030   10.30220  -0.01190   -0.11551
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.29310   10.30760  -0.01450   -0.14067
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.56000   11.59000  -0.03000   -0.25884
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.63000   11.67000  -0.04000   -0.34276
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.32000   11.33000  -0.01000   -0.08826
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.43000   11.45000  -0.02000   -0.17467
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.05000   11.08000  -0.03000   -0.27076
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.41000    9.43000  -0.02000   -0.21209
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.58420   12.57090   0.01330    0.10580
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.38530   11.37540   0.00990    0.08703
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.99680   10.98820   0.00860    0.07827
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.58570    8.57730   0.00840    0.09793
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.44510    8.43780   0.00730    0.08652
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.13050    8.12410   0.00640    0.07878
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.22450   10.21420   0.01030    0.10084
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.10470   10.09670   0.00800    0.07923
安聯全球人口趨勢基金                                               12.32000   12.42000  -0.10000   -0.80515
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.54000    8.61000  -0.07000   -0.81301
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.55000   32.85000  -0.30000   -0.91324
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.74000    7.71000   0.03000    0.38911
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.60180   12.61160  -0.00980   -0.07771
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.62020   10.62850  -0.00830   -0.07809
安聯全球新興市場基金                                               16.94000   17.01000  -0.07000   -0.41152
安聯全球農金趨勢基金                                                9.15000    9.26000  -0.11000   -1.18790
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.21000    9.29000  -0.08000   -0.86114
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.92000   10.94000  -0.02000   -0.18282
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
安聯亞洲動態策略基金                                               22.54000   22.51000   0.03000    0.13327
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.11180   10.10440   0.00740    0.07324
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.14880   10.14320   0.00560    0.05521
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.07910   10.07160   0.00750    0.07447
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.05010   10.04450   0.00560    0.05575
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.09320   10.08560   0.00760    0.07535
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.05600   10.05040   0.00560    0.05572
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.02310   10.01930   0.00380    0.03793
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.08720   10.08330   0.00390    0.03868
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.02310   10.01930   0.00380    0.03793
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.62920   10.62670   0.00250    0.02353
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.16060   10.15820   0.00240    0.02363
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.39730   91.24440   0.15290    0.16757
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.35440   13.33880   0.01560    0.11695
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.60510   68.49690   0.10820    0.15796
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.89390    9.88240   0.01150    0.11637
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.79000    2.79020  -0.00020   -0.00717
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.95620   10.96500  -0.00880   -0.08026
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.35430    2.35270   0.00160    0.06801
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.84370    8.85070  -0.00700   -0.07909
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.40230   10.40320  -0.00090   -0.00865
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.29450   10.29350   0.00100    0.00971
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.77820   10.77590   0.00230    0.02134
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.24660   10.24550   0.00110    0.01074
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.27420   10.27350   0.00070    0.00681
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.30140   10.30230  -0.00090   -0.00874
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.16090   10.15990   0.00100    0.00984
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.55250   10.55030   0.00220    0.02085
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.14510   10.14400   0.00110    0.01084
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.17960   10.17900   0.00060    0.00589
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                  9.99440    9.97680   0.01760    0.17641
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.17380   10.15420   0.01960    0.19302
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.97560    9.95780   0.01780    0.17875
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.89810    9.88100   0.01710    0.17306
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.01060    9.99310   0.01750    0.17512
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.12410   10.10460   0.01950    0.19298
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.97530    9.95750   0.01780    0.17876
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.89860    9.88150   0.01710    0.17305
宏利台灣動力基金A類型                                              31.61000   31.98000  -0.37000   -1.15697
宏利台灣動力基金I類型                                              31.61000   31.98000  -0.37000   -1.15697
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.04980   10.05790  -0.00810   -0.08053
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.99810   10.00810  -0.01000   -0.09992
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.54450    7.55060  -0.00610   -0.08079
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.54170    7.54880  -0.00710   -0.09405
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.65000   11.62000   0.03000    0.25818
宏利全球債券組合基金                                               13.90690   13.90230   0.00460    0.03309
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.02060    3.02060   0.00000    0.00000
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.51390   12.51570  -0.00180   -0.01438
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.97220    8.97350  -0.00130   -0.01449
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.64350    2.64010   0.00340    0.12878
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.59830   11.60100  -0.00270   -0.02327
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.30420    3.32060  -0.01640   -0.49389
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53970    0.54240  -0.00270   -0.49779
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.23000   15.31000  -0.08000   -0.52253
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.51860   12.50240   0.01620    0.12958
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.05810   11.04480   0.01330    0.12042
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.59550   10.58390   0.01160    0.10960
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.77890    8.76810   0.01080    0.12317
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.40690    8.39680   0.01010    0.12028
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.27330    8.26410   0.00920    0.11132
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.41730    8.40770   0.00960    0.11418
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.28000    9.96000   0.32000    3.21285
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.42000   10.09000   0.33000    3.27056
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.27000    9.94000   0.33000    3.31992
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.07000   11.09000  -0.02000   -0.18034
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.86000   10.88000  -0.02000   -0.18382
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.99270    2.99790  -0.00520   -0.17345
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43080    0.43070   0.00010    0.02322
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.97890   12.97780   0.00110    0.00848
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98240    0.98230   0.00010    0.01018
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.38380    7.38320   0.00060    0.00813
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05310    2.05290   0.00020    0.00974
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29590    0.29580   0.00010    0.03381
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.97660    8.97590   0.00070    0.00780
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32520    0.32520   0.00000    0.00000
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69690   13.69680   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.47000    2.47000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.25000   11.25000   0.00000    0.00000
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.11000   27.18000  -0.07000   -0.25754
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.11000   27.18000  -0.07000   -0.25754
宏利澳幣保本基金                                                   12.71060   12.71450  -0.00390   -0.03067
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       11.01000   11.02000  -0.01000   -0.09074
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  12.00000   11.99000   0.01000    0.08340
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.66000   11.67000  -0.01000   -0.08569
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.46000   11.47000  -0.01000   -0.08718
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.05000   11.01000   0.04000    0.36331
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.87000   11.85000   0.02000    0.16878
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.49470   10.46120   0.03350    0.32023
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.38140    9.36640   0.01500    0.16015
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.94540    8.93310   0.01230    0.13769
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.39300   11.37740   0.01560    0.13711
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                   12.97890   12.97870   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     27.67000   27.93000  -0.26000   -0.93090
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46470   11.46490  -0.00020   -0.00174
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.94040    9.94790  -0.00750   -0.07539
保德信大中華基金-人民幣                                            10.78000   10.75000   0.03000    0.27907
保德信大中華基金-美元                                              10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
保德信大中華基金-新台幣                                            31.00000   30.96000   0.04000    0.12920
保德信中小型股基金                                                 52.15000   52.31000  -0.16000   -0.30587
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.80000    9.61000   0.19000    1.97711
保德信中國中小基金-美元                                             9.13000    8.95000   0.18000    2.01117
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.93000    8.76000   0.17000    1.94064
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.17600   10.17720  -0.00120   -0.01179
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.27170   10.27380  -0.00210   -0.02044
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.29930   10.30070  -0.00140   -0.01359
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.45080   11.45240  -0.00160   -0.01397
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
保德信中國品牌基金-美元                                            10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.61000   11.58000   0.03000    0.25907
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.41000   28.35000   0.06000    0.21164
保德信全球消費商機基金                                             19.87000   19.89000  -0.02000   -0.10055
保德信全球基礎建設基金                                             14.06000   14.16000  -0.10000   -0.70621
保德信全球資源基金                                                  7.06000    6.98000   0.08000    1.14613
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      31.86000   31.99000  -0.13000   -0.40638
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.23660   10.22970   0.00690    0.06745
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.71490   10.70770   0.00720    0.06724
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.34770   10.34310   0.00460    0.04447
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.82870   10.82380   0.00490    0.04527
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.70620    9.70920  -0.00300   -0.03090
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.91000   10.91340  -0.00340   -0.03115
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.34000    9.34500  -0.00500   -0.05350
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.47930   10.48490  -0.00560   -0.05341
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.27040    8.28850  -0.01810   -0.21837
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.44360   11.46860  -0.02500   -0.21799
保德信亞太基金                                                     20.13000   20.11000   0.02000    0.09945
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.82810    8.84120  -0.01310   -0.14817
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.28650   12.30470  -0.01820   -0.14791
保德信店頭市場基金                                                 37.84000   38.11000  -0.27000   -0.70848
保德信拉丁美洲基金                                                  7.09000    7.09000   0.00000    0.00000
保德信金平衡基金                                                   31.06000   31.16000  -0.10000   -0.32092
保德信金滿意基金                                                   44.06000   44.26000  -0.20000   -0.45188
保德信科技島基金                                                   28.94000   29.05000  -0.11000   -0.37866
保德信高成長基金                                                   99.21000   99.77000  -0.56000   -0.56129
保德信貨幣市場基金                                                 15.85450   15.85430   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.67480   10.66980   0.00500    0.04686
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.99680   10.99420   0.00260    0.02365
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.09010   11.09630  -0.00620   -0.05587
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.69730   10.70570  -0.00840   -0.07846
保德信新世紀基金                                                   10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.28410    8.28120   0.00290    0.03502
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.50860   10.50440   0.00420    0.03998
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.84910   11.84500   0.00410    0.03461
保德信新興趨勢組合基金                                             10.77000   10.74000   0.03000    0.27933
保德信瑞騰基金                                                     15.66230   15.66270  -0.00040   -0.00255
保德信歐洲組合基金                                                 10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.43970    9.43580   0.00390    0.04133
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.99030    9.98450   0.00580    0.05809
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.39850    9.39730   0.00120    0.01277
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.70670    9.70510   0.00160    0.01649
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.67910    9.67230   0.00680    0.07030
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.11730   10.11190   0.00540    0.05340
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.52350    9.51920   0.00430    0.04517
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.88910    9.88470   0.00440    0.04451
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.19630   10.19420   0.00210    0.02060
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.81760    9.80990   0.00770    0.07849
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.20550   10.19730   0.00820    0.08041
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.73860    9.73230   0.00630    0.06473
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.05620   10.04960   0.00660    0.06567
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.79730    9.78970   0.00760    0.07763
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.34330   10.33190   0.01140    0.11034
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.66450    9.65650   0.00800    0.08285
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.05060   10.04230   0.00830    0.08265
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.95020    9.93770   0.01250    0.12578
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.95370    9.94110   0.01260    0.12675
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.20390   10.19540   0.00850    0.08337
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.90550    9.89450   0.01100    0.11117
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.90590    9.89490   0.01100    0.11117
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.12050   10.13280  -0.01230   -0.12139
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.21650   10.19720   0.01930    0.18927
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.90640    9.88990   0.01650    0.16684
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.00610    9.99070   0.01540    0.15414
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.38050   10.36440   0.01610    0.15534
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.12170   10.11430   0.00740    0.07316
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.77070   10.76250   0.00820    0.07619
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.99290    9.98040   0.01250    0.12525
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.29270   10.27980   0.01290    0.12549
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.42700   10.41800   0.00900    0.08639
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.43550   10.43060   0.00490    0.04698
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.53190   10.52920   0.00270    0.02564
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.02990   10.03060  -0.00070   -0.00698
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.03250   10.03330  -0.00080   -0.00797
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型              9.92960    9.94650  -0.01690   -0.16991
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型              9.93220    9.94860  -0.01640   -0.16485
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.01190   10.01770  -0.00580   -0.05790
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.01310   10.01900  -0.00590   -0.05889
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型                9.85140    9.89890  -0.04750   -0.47985
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型                9.85190    9.89940  -0.04750   -0.47983
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.18520   10.17360   0.01160    0.11402
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.18170   10.17000   0.01170    0.11504
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.25210   10.24750   0.00460    0.04489
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.43620   10.43100   0.00520    0.04985
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.96410    9.95410   0.01000    0.10046
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.05950   10.04950   0.01000    0.09951
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96750    1.96840  -0.00090   -0.04572
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.84060    2.84200  -0.00140   -0.04926
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28800    0.28830  -0.00030   -0.10406
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45430    0.45490  -0.00060   -0.13190
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.19820    8.21140  -0.01320   -0.16075
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.06670   12.08700  -0.02030   -0.16795
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.74620    9.75130  -0.00510   -0.05230
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.49630   12.50240  -0.00610   -0.04879
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.62230    8.63260  -0.01030   -0.11932
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.09740   11.11070  -0.01330   -0.11970
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.56330   10.55990   0.00340    0.03220
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.39250   10.39180   0.00070    0.00674
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.72000   19.81000  -0.09000   -0.45432
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4575.00000 4594.16000 -19.16000   -0.41705
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.13750   10.13400   0.00350    0.03454
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.02970   11.02540   0.00430    0.03900
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.05190   10.05130   0.00060    0.00597
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.32460    9.32340   0.00120    0.01287
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.91510    9.91380   0.00130    0.01311
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.35310    9.35440  -0.00130   -0.01390
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.70150    9.70280  -0.00130   -0.01340
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.34320   10.32670   0.01650    0.15978
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.89330    5.89310   0.00020    0.00339
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.92820   10.92780   0.00040    0.00366
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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.29000   10.22000   0.07000    0.68493
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.78000   10.69000   0.09000    0.84191
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.16000   10.09000   0.07000    0.69376
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.29000   10.22000   0.07000    0.68493
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.78000   10.69000   0.09000    0.84191
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.16000   10.09000   0.07000    0.69376
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.66980   10.63240   0.03740    0.35176
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.63820   11.59520   0.04300    0.37084
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.85540   10.81540   0.04000    0.36984
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.14340    9.11130   0.03210    0.35231
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.42810    9.39320   0.03490    0.37155
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.31400    9.27970   0.03430    0.36962
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.50220   10.46540   0.03680    0.35163
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.93420   10.89380   0.04040    0.37085
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.92130   10.88110   0.04020    0.36945
柏瑞巨人基金                                                       13.16000   13.22000  -0.06000   -0.45386
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70820   13.70800   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.61000   16.68000  -0.07000   -0.41966
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.44980   14.43150   0.01830    0.12681
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.79930   12.78010   0.01920    0.15023
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.35160   13.33250   0.01910    0.14326
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.55610    8.54530   0.01080    0.12639
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.79600    6.78750   0.00850    0.12523
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.68960    8.67650   0.01310    0.15098
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.51880    8.50590   0.01290    0.15166
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.76320   10.74790   0.01530    0.14235
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.41920    8.41240   0.00680    0.08083
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.98910   12.96970   0.01940    0.14958
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.51630   12.50050   0.01580    0.12639
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.40660   13.38630   0.02030    0.15165
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.15430   12.13700   0.01730    0.14254
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.00080    8.98940   0.01140    0.12682
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.71340    9.69880   0.01460    0.15053
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.73410    9.71940   0.01470    0.15124
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.56860    9.55490   0.01370    0.14338
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.43700    9.42930   0.00770    0.08166
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.79610   10.78850   0.00760    0.07045
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.77840   10.76570   0.01270    0.11797
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.53470   10.52570   0.00900    0.08551
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.64450   10.64420   0.00030    0.00282
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.85890    9.85190   0.00700    0.07105
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.58750    9.57620   0.01130    0.11800
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.71090   10.70000   0.01090    0.10187
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.60110    9.59280   0.00830    0.08652
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.70930    9.70900   0.00030    0.00309
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.77590   10.76840   0.00750    0.06965
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.77880   10.76610   0.01270    0.11796
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.53520   10.52620   0.00900    0.08550
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.64570   10.64540   0.00030    0.00282
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.85870    9.85180   0.00690    0.07004
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.58780    9.57640   0.01140    0.11904
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.89620   10.88500   0.01120    0.10289
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.60130    9.59300   0.00830    0.08652
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.70990    9.70960   0.00030    0.00309
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.34060   11.32060   0.02000    0.17667
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.79520   12.76800   0.02720    0.21303
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.03400   12.01090   0.02310    0.19233
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.92960    8.91380   0.01580    0.17725
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.63430    9.61380   0.02050    0.21324
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.53620    9.51790   0.01830    0.19227
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.03560   11.01600   0.01960    0.17792
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.91450   11.88910   0.02540    0.21364
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.62580   11.60350   0.02230    0.19218
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.92980    8.91400   0.01580    0.17725
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.63490    9.61440   0.02050    0.21322
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.53660    9.51830   0.01830    0.19226
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.30000   13.29000   0.01000    0.07524
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.02000   14.00000   0.02000    0.14286
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.50000    8.50000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.04000   13.05000  -0.01000   -0.07663
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.41000   13.42000  -0.01000   -0.07452
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.06000   10.11000  -0.05000   -0.49456
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.33310   12.37810  -0.04500   -0.36355
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.48020   10.51680  -0.03660   -0.34801
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.82470    7.85320  -0.02850   -0.36291
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.31820   10.35420  -0.03600   -0.34768
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.76000   11.75000   0.01000    0.08511
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.30000   11.30000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.36550   12.36360   0.00190    0.01537
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.09480   12.08960   0.00520    0.04301
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.04910   11.04560   0.00350    0.03169
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.55550    8.55420   0.00130    0.01520
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.61930    9.61520   0.00410    0.04264
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.64750    9.64440   0.00310    0.03214
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.63480   11.62980   0.00500    0.04299
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.85860   10.85690   0.00170    0.01566
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.03060   11.02700   0.00360    0.03265
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.96190    9.95760   0.00430    0.04318
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.24410    9.24260   0.00150    0.01623
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.15340    9.14930   0.00410    0.04481
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.67400    9.67080   0.00320    0.03309
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.66650   12.64820   0.01830    0.14468
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.18730   12.16490   0.02240    0.18414
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.46590   11.44740   0.01850    0.16161
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.03600    7.02580   0.01020    0.14518
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.76050    8.74430   0.01620    0.18526
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.40090    9.38580   0.01510    0.16088
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.88870   10.87290   0.01580    0.14532
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.48380   11.46530   0.01850    0.16136
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.48940    9.47190   0.01750    0.18476
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.97890    8.96580   0.01310    0.14611
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.60200    9.58650   0.01550    0.16169
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.22910   12.23180  -0.00270   -0.02207
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.03690   13.03580   0.00110    0.00844
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.84650   11.84730  -0.00080   -0.00675
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.44910    9.45120  -0.00210   -0.02222
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.09940   10.09860   0.00080    0.00792
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.07090   10.07160  -0.00070   -0.00695
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.28820   12.28730   0.00090    0.00732
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.91070   10.91310  -0.00240   -0.02199
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.28740   11.28810  -0.00070   -0.00620
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.06690   10.06900  -0.00210   -0.02086
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.61710    9.61920  -0.00210   -0.02183
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.34350   10.34270   0.00080    0.00773
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.80900    9.80960  -0.00060   -0.00612
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.20000   19.26000  -0.06000   -0.31153
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.96000   18.01000  -0.05000   -0.27762
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.52660   13.51620   0.01040    0.07694
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.31820   10.30270   0.01550    0.15045
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.38060   11.35780   0.02280    0.20074
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.32720   12.30480   0.02240    0.18204
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.84140   10.82380   0.01760    0.16260
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.89250    8.87920   0.01330    0.14979
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.46710    9.44820   0.01890    0.20004
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.29700    9.28020   0.01680    0.18103
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.39110    9.37590   0.01520    0.16212
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.02620    9.01270   0.01350    0.14979
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.26870    9.25010   0.01860    0.20108
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.15510   11.13480   0.02030    0.18231
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.33400    9.31890   0.01510    0.16204
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            45.83900   46.29130  -0.45230   -0.97707
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.74560    9.73950   0.00610    0.06263
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.79480    9.79930  -0.00450   -0.04592
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.89000   10.81000   0.08000    0.74006
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        35.78000   35.80000  -0.02000   -0.05587
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.84220   11.84000   0.00220    0.01858
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.65920    1.66250  -0.00330   -0.19850
國泰大中華基金                                                     20.71000   20.98000  -0.27000   -1.28694
國泰小龍基金-新台幣                                                15.72000   15.90000  -0.18000   -1.13208
國泰中小成長基金-新台幣                                            44.84000   45.45000  -0.61000   -1.34213
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.66020    4.63030   0.02990    0.64575
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.71530    0.71220   0.00310    0.43527
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.76600    0.76270   0.00330    0.43267
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.46000   20.38000   0.08000    0.39254
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               44.64690   44.65150  -0.00460   -0.01030
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.50250    2.47120   0.03130    1.26659
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34920    0.34560   0.00360    1.04167
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.94490   10.83350   0.11140    1.02829
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33630    0.33660  -0.00030   -0.08913
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.33490   10.34580  -0.01090   -0.10536
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.58530    4.50670   0.07860    1.74407
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.63870    0.62910   0.00960    1.52599
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        20.12000   19.82000   0.30000    1.51362
國泰中港台基金-人民幣                                               3.55950    3.47910   0.08040    2.31094
國泰中港台基金-美元                                                 0.50200    0.49170   0.01030    2.09477
國泰中港台基金-新台幣                                              15.63000   15.31000   0.32000    2.09014
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.96860    9.97120  -0.00260   -0.02608
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.16270   10.16770  -0.00500   -0.04918
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.27490   10.28230  -0.00740   -0.07197
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.53000   26.44000   0.09000    0.34039
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.43000   12.45000  -0.02000   -0.16064
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.93000   31.87000   0.06000    0.18826
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35840    0.35820   0.00020    0.05583
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33520    0.33500   0.00020    0.05970
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33600    0.33580   0.00020    0.05956
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.20880   11.20490   0.00390    0.03481
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.49360   10.48990   0.00370    0.03527
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.52580   10.52210   0.00370    0.03516
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46900   12.46880   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42390    0.42470  -0.00080   -0.18837
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37320    0.37400  -0.00080   -0.21390
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45280    0.45370  -0.00090   -0.19837
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.18000   11.20000  -0.02000   -0.17857
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55840    0.56090  -0.00250   -0.44571
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.60670    2.59210   0.01460    0.56325
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36650    0.36530   0.00120    0.32850
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.47000   11.43000   0.04000    0.34996
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53680    0.53630   0.00050    0.09323
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49550    0.49970  -0.00420   -0.84050
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.57000   14.69000  -0.12000   -0.81688
國泰全球資源基金-美元                                               0.16200    0.16350  -0.00150   -0.91743
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.14000    5.19000  -0.05000   -0.96339
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.60710    0.60880  -0.00170   -0.27924
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.97000   19.03000  -0.06000   -0.31529
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.37000   18.43000  -0.06000   -0.32556
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88460    0.88930  -0.00470   -0.52851
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.20000   20.92000   0.28000    1.33843
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.80000   22.64000   0.16000    0.70671
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.60000    2.58530   0.01470    0.56860
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36660    0.36530   0.00130    0.35587
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31230    0.31120   0.00110    0.35347
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.39740   11.35970   0.03770    0.33187
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.70920    9.67710   0.03210    0.33171
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53320    0.53270   0.00050    0.09386
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39020    0.38950   0.00070    0.17972
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.80000   11.78000   0.02000    0.16978
國泰科技生化基金                                                   35.63000   36.02000  -0.39000   -1.08273
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.78000   29.75000   0.03000    0.10084
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.25000   12.27000  -0.02000   -0.16300
國泰美國費城半導體基金                                             15.53000   15.47000   0.06000    0.38785
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    48.08280   48.78170  -0.69890   -1.43271
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    15.83180   15.61820   0.21360    1.36764
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    27.17070   27.98720  -0.81650   -2.91741
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.77120   47.10630  -0.33510   -0.71137
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   47.66200   47.82340  -0.16140   -0.33749
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.64900   43.61720   0.03180    0.07291
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32150    0.32260  -0.00110   -0.34098
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                         10.02240   10.05820  -0.03580   -0.35593
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.08460   10.12030  -0.03570   -0.35276
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32180    0.32300  -0.00120   -0.37152
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                         10.03070   10.06950  -0.03880   -0.38532
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.10910   10.14780  -0.03870   -0.38136
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32210    0.32330  -0.00120   -0.37117
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                         10.03970   10.07960  -0.03990   -0.39585
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.12720   10.16700  -0.03980   -0.39146
國泰紐幣2021保本基金                                               12.92570   12.92280   0.00290    0.02244
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.30840   13.30580   0.00260    0.01954
國泰紐幣保本基金                                                   12.78810   12.78700   0.00110    0.00860
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.79000   24.06000  -0.27000   -1.12219
國泰富時中國A50基金                                                22.09000   22.12000  -0.03000   -0.13562
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   49.37340   49.88450  -0.51110   -1.02457
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35100    0.35180  -0.00080   -0.22740
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.92000   10.95000  -0.03000   -0.27397
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52150    0.52400  -0.00250   -0.47710
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.59480   41.67380  -0.07900   -0.18957
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.64000   21.67000  -0.03000   -0.13844
國泰新興市場基金-美元                                               0.38830    0.38660   0.00170    0.43973
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.13000   12.08000   0.05000    0.41391
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.46470    2.45670   0.00800    0.32564
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50320    1.49830   0.00490    0.32704
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35720    0.35680   0.00040    0.11211
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22000    0.21980   0.00020    0.09099
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.82080   10.81020   0.01060    0.09806
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.47470    6.46830   0.00640    0.09894
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.87000   15.83000   0.04000    0.25268
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       47.08900   47.65190  -0.56290   -1.18128
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           47.32430   47.85850  -0.53420   -1.11621
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               43.77500   43.99200  -0.21700   -0.49327
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.87000   12.81000   0.06000    0.46838
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   38.04000   38.40000  -0.36000   -0.93750
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.79000   23.95000  -0.16000   -0.66806
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34980    0.35370  -0.00390   -1.10263
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.39000   10.51000  -0.12000   -1.14177
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.81370   38.87340  -0.05970   -0.15358
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.05000   22.13000  -0.08000   -0.36150
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.70000   19.64000   0.06000    0.30550
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.52000   18.63000  -0.11000   -0.59045
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41900    0.41940  -0.00040   -0.09537
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.64050   12.65630  -0.01580   -0.12484
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.57400   10.57700  -0.00300   -0.02836
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.48440   10.48340   0.00100    0.00954
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.67520   10.67660  -0.00140   -0.01311
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24400   10.24690  -0.00290   -0.02830
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.19110   10.19020   0.00090    0.00883
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.32150   10.32260  -0.00110   -0.01066
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.96210    9.97230  -0.01020   -0.10228
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.86510    9.85280   0.01230    0.12484
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.95270    9.95110   0.00160    0.01608
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.83940    9.83990  -0.00050   -0.00508
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.96200    9.97220  -0.01020   -0.10228
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.86020    9.84790   0.01230    0.12490
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.95260    9.95100   0.00160    0.01608
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.83940    9.84000  -0.00060   -0.00610
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46870   11.46680   0.00190    0.01657
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.83910    9.85240  -0.01330   -0.13499
第一金大中華基金                                                   26.95000   27.03000  -0.08000   -0.29597
第一金小型精選基金                                                 33.97000   34.02000  -0.05000   -0.14697
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.64000   14.58000   0.06000    0.41152
第一金中國世紀基金-美元                                             8.82980    8.81200   0.01780    0.20200
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.86400    9.84950   0.01450    0.14722
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.25500    8.25540  -0.00040   -0.00485
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.49740   11.48030   0.01710    0.14895
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.80400    9.80460  -0.00060   -0.00612
第一金中概平衡基金                                                 28.61000   28.78000  -0.17000   -0.59069
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33720   15.33690   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.81600  178.81400   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.70920   15.92200  -0.21280   -1.33652
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.70800   15.92090  -0.21290   -1.33724
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.28000   15.50000  -0.22000   -1.41935
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.29000   15.50000  -0.21000   -1.35484
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.51100   10.68800  -0.17700   -1.65606
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.50920   10.68630  -0.17710   -1.65726
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.63000   10.81000  -0.18000   -1.66512
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.63000   10.81000  -0.18000   -1.66512
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.95310   10.13890  -0.18580   -1.83255
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.95310   10.13890  -0.18580   -1.83255
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.27000   10.46000  -0.19000   -1.81644
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.27000   10.46000  -0.19000   -1.81644
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.37250   13.27100   0.10150    0.76483
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.39030   13.28870   0.10160    0.76456
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.79000   12.69000   0.10000    0.78802
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.81000   12.72000   0.09000    0.70755
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.86460    9.86180   0.00280    0.02839
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.85820    9.85540   0.00280    0.02841
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.49760    9.49640   0.00120    0.01264
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.52190    9.52070   0.00120    0.01260
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.81420   10.81120   0.00300    0.02775
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.45200   10.45070   0.00130    0.01244
第一金全球大趨勢基金                                               25.38000   25.50000  -0.12000   -0.47059
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.32650    9.33900  -0.01250   -0.13385
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.43840    6.44710  -0.00870   -0.13494
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.04180   10.11190  -0.07010   -0.69324
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.04210   10.11220  -0.07010   -0.69322
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.58000    9.64000  -0.06000   -0.62241
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.58000    9.65000  -0.07000   -0.72539
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.00620   11.08310  -0.07690   -0.69385
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.00800   11.08490  -0.07690   -0.69374
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.50000   10.57000  -0.07000   -0.66225
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.50000   10.58000  -0.08000   -0.75614
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.59060    8.61510  -0.02450   -0.28438
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.60400   10.63430  -0.03030   -0.28493
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.25530    9.23950   0.01580    0.17100
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.25370    9.23780   0.01590    0.17212
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.65930    7.65090   0.00840    0.10979
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.65430    7.64590   0.00840    0.10986
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.43040    8.42240   0.00800    0.09498
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.43090    8.42290   0.00800    0.09498
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.71810   11.69800   0.02010    0.17182
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.71870   11.69860   0.02010    0.17182
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.25760   10.24640   0.01120    0.10931
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.25840   10.24730   0.01110    0.10832
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.05340   15.03910   0.01430    0.09509
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N                           15.05290   15.03860   0.01430    0.09509
第一金亞洲科技基金                                                 18.74000   18.70000   0.04000    0.21390
第一金亞洲新興市場基金                                             12.90000   12.87000   0.03000    0.23310
第一金店頭市場基金                                                  8.21000    8.26000  -0.05000   -0.60533
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.29020   10.31590  -0.02570   -0.24913
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.29020   10.31590  -0.02570   -0.24913
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.33960   10.36770  -0.02810   -0.27103
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.33950   10.36770  -0.02820   -0.27200
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.29030   10.31590  -0.02560   -0.24816
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.30210   10.32740  -0.02530   -0.24498
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.29020   10.31590  -0.02570   -0.24913
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.33950   10.36770  -0.02820   -0.27200
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.35150   10.37910  -0.02760   -0.26592
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.33950   10.36770  -0.02820   -0.27200
第一金創新趨勢基金                                                 22.55000   22.70000  -0.15000   -0.66079
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  45.20610   45.64320  -0.43710   -0.95765
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            45.13870   45.61800  -0.47930   -1.05068
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      46.42660   47.09410  -0.66750   -1.41738
第一金電子基金                                                     35.62000   35.93000  -0.31000   -0.86279
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.97000   19.16000  -0.19000   -0.99165
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.47000   20.38000   0.09000    0.44161
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.39000    9.21000   0.18000    1.95440
統一大中華中小基金(美元)                                            8.27000    8.11000   0.16000    1.97287
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.40000   12.16000   0.24000    1.97368
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
統一大滿貫基金-A類型                                               36.70000   37.02000  -0.32000   -0.86440
統一大滿貫基金-I類型                                               36.70000   37.02000  -0.32000   -0.86440
統一大龍印基金                                                     15.14000   15.13000   0.01000    0.06609
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         11.05000   10.80000   0.25000    2.31481
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.76000    9.55000   0.21000    2.19895
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         11.23000   10.98000   0.25000    2.27687
統一中小基金                                                       25.23000   25.41000  -0.18000   -0.70838
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.01860   10.00730   0.01130    0.11292
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.99660    8.99070   0.00590    0.06562
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.78240    8.77850   0.00390    0.04443
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.67490   12.66060   0.01430    0.11295
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.33940   11.33200   0.00740    0.06530
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.02530   11.02050   0.00480    0.04356
統一台灣動力基金                                                   19.80000   19.96000  -0.16000   -0.80160
統一全天候基金-A類型                                              116.14000  116.81000  -0.67000   -0.57358
統一全天候基金-I類型                                              116.88000  117.56000  -0.68000   -0.57843
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.56220    8.60720  -0.04500   -0.52282
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.98210    8.02780  -0.04570   -0.56927
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.06600    8.11400  -0.04800   -0.59157
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.30040    9.34930  -0.04890   -0.52303
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.67810    8.72780  -0.04970   -0.56944
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.76180    8.81390  -0.05210   -0.59111
統一全球債券組合基金                                               12.49590   12.49960  -0.00370   -0.02960
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.60000   16.74000  -0.14000   -0.83632
統一全球新科技基金(美元)                                           15.07000   15.20000  -0.13000   -0.85526
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.63000   14.77000  -0.14000   -0.94787
統一亞太基金                                                       26.07000   25.98000   0.09000    0.34642
統一亞洲大金磚基金                                                 12.55000   12.53000   0.02000    0.15962
統一奔騰基金                                                       61.70000   62.14000  -0.44000   -0.70808
統一強棒貨幣市場基金                                               16.74960   16.74940   0.00020    0.00119
統一強漢基金(人民幣)                                               12.30000   12.22000   0.08000    0.65466
統一強漢基金(美元)                                                 10.69000   10.62000   0.07000    0.65913
統一強漢基金(新台幣)                                               28.48000   28.31000   0.17000    0.60049
統一統信基金                                                       31.46000   31.76000  -0.30000   -0.94458
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             38.88120   39.26370  -0.38250   -0.97418
統一黑馬基金                                                       62.06000   62.57000  -0.51000   -0.81509
統一新亞洲科技能源基金                                             17.18000   17.07000   0.11000    0.64441
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.17090    8.16910   0.00180    0.02203
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.96190   10.95950   0.00240    0.02190
統一經建基金                                                       49.22000   49.44000  -0.22000   -0.44498
統一龍馬基金                                                       71.49000   72.47000  -0.98000   -1.35228
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     21.45000   21.75000  -0.30000   -1.37931
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              49.69000   50.39000  -0.70000   -1.38916
野村中國機會基金                                                   15.38000   15.29000   0.09000    0.58862
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.42480   10.42120   0.00360    0.03454
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.37270   10.36090   0.01180    0.11389
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.45600   10.44600   0.01000    0.09573
野村巴西基金                                                        6.69000    6.77000  -0.08000   -1.18168
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.61000   11.49000   0.12000    1.04439
野村台灣高股息基金                                                 25.77000   25.84000  -0.07000   -0.27090
野村台灣運籌基金                                                   38.70000   39.03000  -0.33000   -0.84550
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.92110    9.91840   0.00270    0.02722
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.78390    9.77690   0.00700    0.07160
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83400    9.82970   0.00430    0.04374
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.54730   10.54430   0.00300    0.02845
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.29350   10.28610   0.00740    0.07194
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05060   10.04620   0.00440    0.04380
野村平衡基金                                                       20.50000   20.67000  -0.17000   -0.82245
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94240    9.94190   0.00050    0.00503
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.16650   10.18360  -0.01710   -0.16792
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95500    9.94710   0.00790    0.07942
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.94260    9.94210   0.00050    0.00503
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.16660   10.18370  -0.01710   -0.16792
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95570    9.94780   0.00790    0.07941
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93690    9.93130   0.00560    0.05639
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.01370   10.01690  -0.00320   -0.03195
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.03140   10.02740   0.00400    0.03989
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.98420    9.98270   0.00150    0.01503
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.51000   10.57000  -0.06000   -0.56764
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.95000   15.00000  -0.05000   -0.33333
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.65000   12.66000  -0.01000   -0.07899
野村全球生技醫療基金                                               16.53000   16.69000  -0.16000   -0.95866
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.29050   10.30980  -0.01930   -0.18720
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.24990   10.26290  -0.01300   -0.12667
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.20240   10.21830  -0.01590   -0.15560
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.53580   10.55520  -0.01940   -0.18380
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.45730   10.47080  -0.01350   -0.12893
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.41460   10.43090  -0.01630   -0.15627
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.31640   10.33250  -0.01610   -0.15582
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.97890   10.99920  -0.02030   -0.18456
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.85000   10.86400  -0.01400   -0.12887
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.80830   10.82520  -0.01690   -0.15612
野村全球品牌基金                                                   29.17000   29.44000  -0.27000   -0.91712
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.76000   12.74000   0.02000    0.15699
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.37000   19.35000   0.02000    0.10336
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.11000   12.10000   0.01000    0.08264
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.03480   11.03640  -0.00160   -0.01450
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.03540   11.03050   0.00490    0.04442
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.80960   10.80790   0.00170    0.01573
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.49540    8.54310  -0.04770   -0.55835
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.32590    8.36120  -0.03530   -0.42219
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.92070    7.95920  -0.03850   -0.48372
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.99550   10.97980   0.01570    0.14299
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.49470   10.46580   0.02890    0.27614
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.08540   10.06030   0.02510    0.24950
野村成長基金                                                       32.85000   33.11000  -0.26000   -0.78526
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.28830    8.29160  -0.00330   -0.03980
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.30070    8.29580   0.00490    0.05907
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.54480    8.54180   0.00300    0.03512
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.66070    9.66420  -0.00350   -0.03622
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.52030    9.51470   0.00560    0.05886
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.78080    9.77740   0.00340    0.03477
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.15000    9.11000   0.04000    0.43908
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.25000   13.19000   0.06000    0.45489
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.09340   10.11380  -0.02040   -0.20170
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.02850   10.03760  -0.00910   -0.09066
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.96030    9.97160  -0.01130   -0.11332
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.54150    9.55980  -0.01830   -0.19143
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.55390    9.56260  -0.00870   -0.09098
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.69590    9.70690  -0.01100   -0.11332
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.09520   10.10670  -0.01150   -0.11379
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.71470   10.73910  -0.02440   -0.22721
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.62540   10.63500  -0.00960   -0.09027
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.78260   10.79490  -0.01230   -0.11394
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.78910    9.76790   0.02120    0.21704
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.78870    9.75830   0.03040    0.31153
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.73120    9.70400   0.02720    0.28030
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.28490    8.26180   0.02310    0.27960
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.88090    8.86100   0.01990    0.22458
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.74530    8.71810   0.02720    0.31199
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.89960    9.87200   0.02760    0.27958
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.55680   13.51900   0.03780    0.27961
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.71890   12.69060   0.02830    0.22300
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.28610   10.25410   0.03200    0.31207
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51380   10.51640  -0.00260   -0.02472
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.46470   10.45930   0.00540    0.05163
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.50950   10.50800   0.00150    0.01427
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.81130   10.81400  -0.00270   -0.02497
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.74010   10.73460   0.00550    0.05124
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.70360   10.70210   0.00150    0.01402
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.78910   10.78840   0.00070    0.00649
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.70690   10.69860   0.00830    0.07758
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.90800   10.90100   0.00700    0.06421
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.32040   10.31460   0.00580    0.05623
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.85440    9.91490  -0.06050   -0.61019
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.47770    9.52280  -0.04510   -0.47360
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.97150    9.01940  -0.04790   -0.53108
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.54470   11.53890   0.00580    0.05026
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.49830   10.52480  -0.02650   -0.25179
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.65930   11.69830  -0.03900   -0.33338
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.06670   11.09210  -0.02540   -0.22899
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.83250   10.86010  -0.02760   -0.25414
野村泰國基金                                                       43.92000   43.83000   0.09000    0.20534
野村高科技基金                                                     11.33000   11.48000  -0.15000   -1.30662
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.65030   10.66920  -0.01890   -0.17715
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.21130   10.26750  -0.05620   -0.54736
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.81620   10.92170  -0.10550   -0.96597
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.58560    9.62800  -0.04240   -0.44038
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.59350    9.63810  -0.04460   -0.46275
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.81510    9.87490  -0.05980   -0.60558
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.27620   12.30540  -0.02920   -0.23729
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.39940   14.48200  -0.08260   -0.57036
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.12450   11.14230  -0.01780   -0.15975
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.14130   11.16170  -0.02040   -0.18277
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.57530   11.61390  -0.03860   -0.33236
野村貨幣市場基金                                                   16.35290   16.35260   0.00030    0.00183
野村新馬基金                                                       14.74000   14.74000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.40310   10.39650   0.00660    0.06348
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.95440    9.97010  -0.01570   -0.15747
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.13150   10.14940  -0.01790   -0.17637
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.32200   10.32320  -0.00120   -0.01162
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.26260   10.25450   0.00810    0.07899
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.26460   10.25980   0.00480    0.04678
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.73400   10.73300   0.00100    0.00932
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.63640   10.62820   0.00820    0.07715
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.67770   10.67210   0.00560    0.05247
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.13790   10.13240   0.00550    0.05428
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.13330   10.11880   0.01450    0.14330
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.05340   10.04150   0.01190    0.11851
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.84100   10.83550   0.00550    0.05076
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.78240   10.76690   0.01550    0.14396
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.70340   10.69080   0.01260    0.11786
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.65100   10.65180  -0.00080   -0.00751
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.95500    7.95560  -0.00060   -0.00754
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.38190   12.38280  -0.00090   -0.00727
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.10000    9.12000  -0.02000   -0.21930
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.42110   10.41500   0.00610    0.05857
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.66880   10.68010  -0.01130   -0.10580
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.35440   10.34010   0.01430    0.13830
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.48910   10.47690   0.01220    0.11645
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39610   10.39530   0.00080    0.00770
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.42150   10.41540   0.00610    0.05857
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.66950   10.68080  -0.01130   -0.10580
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.35420   10.33990   0.01430    0.13830
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.49340   10.48110   0.01230    0.11735
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39520   10.39440   0.00080    0.00770
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.42290   10.41480   0.00810    0.07777
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.67690   10.68580  -0.00890   -0.08329
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.35430   10.33790   0.01640    0.15864
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.49070   10.47640   0.01430    0.13650
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.40000   10.39730   0.00270    0.02597
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.42290   10.41480   0.00810    0.07777
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.67850   10.68780  -0.00930   -0.08702
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.36170   10.34530   0.01640    0.15853
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.50510   10.49080   0.01430    0.13631
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.40130   10.39860   0.00270    0.02597
野村精選貨幣市場基金                                               12.12120   12.12110   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.86000   11.94000  -0.08000   -0.67002
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.00000   11.09000  -0.09000   -0.81154
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.24000   10.31000  -0.07000   -0.67895
野村積極成長基金                                                   13.93000   14.05000  -0.12000   -0.85409
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.76000   10.87000  -0.11000   -1.01196
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    39.01000   39.41000  -0.40000   -1.01497
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.75900   10.74530   0.01370    0.12750
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.55160    8.58850  -0.03690   -0.42964
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.86710    7.89040  -0.02330   -0.29530
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.70410    7.72960  -0.02550   -0.32990
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.37880   12.37480   0.00400    0.03232
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.05430   11.03790   0.01640    0.14858
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.86760   10.85430   0.01330    0.12253
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.91000   12.03000  -0.12000   -0.99751
野村環球基金-人民幣計價                                            18.05000   18.24000  -0.19000   -1.04167
野村環球基金-美元計價                                              13.91000   14.05000  -0.14000   -0.99644
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.74000   19.94000  -0.20000   -1.00301
野村鴻利基金                                                       24.61000   24.81000  -0.20000   -0.80613
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91160   16.91140   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       20.94000   21.12000  -0.18000   -0.85227
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.31000   10.24000   0.07000    0.68359
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.23000   13.19000   0.04000    0.30326
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.52000   15.55000  -0.03000   -0.19293
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.82250   10.84360  -0.02110   -0.19458
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.16960   14.19740  -0.02780   -0.19581
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.96680   10.95570   0.01110    0.10132
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.53970   10.55240  -0.01270   -0.12035
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.84610   10.83350   0.01260    0.11631
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.38780   10.39910  -0.01130   -0.10866
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.35990   10.34710   0.01280    0.12371
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.11040   10.11870  -0.00830   -0.08203
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.01690   10.02760  -0.01070   -0.10671
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.39780   10.40070  -0.00290   -0.02788
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.56870   10.57060  -0.00190   -0.01797
凱基台商天下基金                                                   14.55000   14.59000  -0.04000   -0.27416
凱基台灣精五門基金                                                 22.70000   22.83000  -0.13000   -0.56943
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       47.11780   47.61410  -0.49630   -1.04234
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   49.27880   49.50160  -0.22280   -0.45009
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.67770   41.58700   0.09070    0.21810
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.41000   10.47000  -0.06000   -0.57307
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.51000    9.56000  -0.05000   -0.52301
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.54910   10.60110  -0.05200   -0.49052
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   47.25790   47.75650  -0.49860   -1.04405
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         48.43240   48.93190  -0.49950   -1.02081
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             48.83790   49.57880  -0.74090   -1.49439
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.51000   13.41000   0.10000    0.74571
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.78320   11.72030   0.06290    0.53668
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.78000   11.72000   0.06000    0.51195
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60490   11.60470   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       30.31000   30.58000  -0.27000   -0.88293
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.61000   22.93000  -0.32000   -1.39555
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.60240   21.89680  -0.29440   -1.34449
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.42000   17.52000  -0.10000   -0.57078
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.40780   16.49920  -0.09140   -0.55397
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.52000    7.50000   0.02000    0.26667
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    43.22110   43.65880  -0.43770   -1.00255
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    43.63130   44.06640  -0.43510   -0.98737
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   43.66800   44.19440  -0.52640   -1.19110
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.96000   12.02000  -0.06000   -0.49917
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.25120   11.33350  -0.08230   -0.72617
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.92000   11.00000  -0.08000   -0.72727
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.36510   12.63540  -0.27030   -2.13923
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.85000   13.14000  -0.29000   -2.20700
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.04000   13.10000  -0.06000   -0.45802
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.59420   12.65010  -0.05590   -0.44189
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.60540   10.68640  -0.08100   -0.75797
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.00890   10.10150  -0.09260   -0.91670
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.16900   10.26540  -0.09640   -0.93908
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.60530   10.68630  -0.08100   -0.75798
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.00890   10.10150  -0.09260   -0.91670
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.16900   10.26540  -0.09640   -0.93908
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.24000   12.20000   0.04000    0.32787
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.86000   36.12000  -0.26000   -0.71982
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.21000   33.30000  -0.09000   -0.27027
富邦上証180基金                                                    32.02000   32.05000  -0.03000   -0.09360
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.21160    0.20880   0.00280    1.34100
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.61000    6.53000   0.08000    1.22511
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.95000    5.91000   0.04000    0.67682
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   49.04000   49.90000  -0.86000   -1.72345
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               13.01440   12.89430   0.12010    0.93142
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.91070   11.80630   0.10440    0.88427
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.33630   11.25060   0.08570    0.76174
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               11.02040   10.91870   0.10170    0.93143
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.99980    9.91220   0.08760    0.88376
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.52820    9.45610   0.07210    0.76247
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.94310   19.91120   0.03190    0.16021
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.69170   11.68910   0.00260    0.02224
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.46250   10.47920  -0.01670   -0.15936
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.86190   13.83520   0.02670    0.19299
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99960    1.99660   0.00300    0.15026
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.42410    9.40590   0.01820    0.19350
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40840    1.40630   0.00210    0.14933
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.62810   12.63170  -0.00360   -0.02850
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82140    1.82260  -0.00120   -0.06584
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.53280   10.53580  -0.00300   -0.02847
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.54050    1.54160  -0.00110   -0.07135
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.04820   11.05600  -0.00780   -0.07055
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.97580   10.97590  -0.00010   -0.00091
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.27000   15.32000  -0.05000   -0.32637
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.35000   18.27000   0.08000    0.43788
富邦日本東証基金                                                   20.13000   20.04000   0.09000    0.44910
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.97000   47.53000   0.44000    0.92573
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.33000   46.57000  -0.24000   -0.51535
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.51000   53.83000  -0.32000   -0.59446
富邦台灣心基金                                                     22.86000   23.00000  -0.14000   -0.60870
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.15000   47.44000  -0.29000   -0.61130
富邦台灣科技指數基金                                               57.88000   58.51000  -0.63000   -1.07674
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   49.68720   50.04710  -0.35990   -0.71912
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.34380   42.31120   0.03260    0.07705
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31500    0.31490   0.00010    0.03176
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.70710    2.71200  -0.00490   -0.18068
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36260    0.36350  -0.00090   -0.24759
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.23580   11.26490  -0.02910   -0.25832
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.30830    2.31250  -0.00420   -0.18162
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34120    0.34200  -0.00080   -0.23392
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.51330    9.53800  -0.02470   -0.25896
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.64000   22.50000   0.14000    0.62222
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.73000   14.81000  -0.08000   -0.54018
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.40000   26.11000   0.29000    1.11069
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72010   15.71990   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.52000   18.55000  -0.03000   -0.16173
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         42.03280   42.14260  -0.10980   -0.26054
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   46.08830   46.52770  -0.43940   -0.94438
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   41.27840   41.38940  -0.11100   -0.26818
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    40.78250   40.87990  -0.09740   -0.23826
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.12470   40.03340   0.09130    0.22806
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   47.53680   48.01120  -0.47440   -0.98810
富邦長紅基金                                                       63.56000   63.97000  -0.41000   -0.64093
富邦科技基金                                                       25.82000   25.97000  -0.15000   -0.57759
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.71640   41.74820  -0.03180   -0.07617
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        48.41790   49.10390  -0.68600   -1.39704
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          41.27780   41.49940  -0.22160   -0.53398
富邦恒生國企ETF基金                                                20.30000   20.35000  -0.05000   -0.24570
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.80000   13.81000  -0.01000   -0.07241
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.83000   25.90000  -0.07000   -0.27027
富邦高成長基金                                                     24.52000   24.68000  -0.16000   -0.64830
富邦基金A類型                                                      14.23000   14.34000  -0.11000   -0.76709
富邦基金I類型                                                      14.23000   14.34000  -0.11000   -0.76709
富邦深証100基金                                                    10.89000   10.91000  -0.02000   -0.18332
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.67000   20.76000  -0.09000   -0.43353
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42470    0.42440   0.00030    0.07069
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.45110   12.44020   0.01090    0.08762
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.23400    9.22580   0.00820    0.08888
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29900    0.29880   0.00020    0.06693
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.42230    8.41490   0.00740    0.08794
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.13280   10.10310   0.02970    0.29397
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.84260   10.81330   0.02930    0.27096
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.35390    9.32650   0.02740    0.29379
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.00400    9.97690   0.02710    0.27163
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.31000   18.29000   0.02000    0.10935
富邦精準基金                                                       45.52000   45.95000  -0.43000   -0.93580
富邦精銳中小基金                                                   12.24000   12.30000  -0.06000   -0.48780
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.92000   19.07000  -0.15000   -0.78658
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.78000   21.85000  -0.07000   -0.32037
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.97000    6.94000   0.03000    0.43228
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.56000   16.72000  -0.16000   -0.95694
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.11000   20.15000  -0.04000   -0.19851
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.22800   11.15440   0.07360    0.65983
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.43310   10.38590   0.04720    0.45446
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.71620   10.67260   0.04360    0.40852
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.62820   10.55850   0.06970    0.66013
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.82960    9.78510   0.04450    0.45477
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.08410   10.04300   0.04110    0.40924
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富達台灣成長基金                                                   31.78000   31.91000  -0.13000   -0.40740
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.95760    9.95360   0.00400    0.04019
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.91900    9.91620   0.00280    0.02824
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.70270    9.70250   0.00020    0.00206
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.37060   10.36660   0.00400    0.03859
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.34100   10.33820   0.00280    0.02708
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.11790   10.11770   0.00020    0.00198
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.30720    8.29240   0.01480    0.17848
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.00760    8.99190   0.01570    0.17460
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.53100    8.51820   0.01280    0.15027
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.19520   10.17710   0.01810    0.17785
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.27720   10.25920   0.01800    0.17545
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.76690    9.75230   0.01460    0.14971
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.92890    9.91340   0.01550    0.15635
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.59530    8.58150   0.01380    0.16081
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.90140    9.88570   0.01570    0.15882
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.13080    9.11860   0.01220    0.13379
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.53610   11.51740   0.01870    0.16236
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.35410   11.33610   0.01800    0.15878
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.60220   10.58790   0.01430    0.13506
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.34250    9.32960   0.01290    0.13827
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.46000   15.44000   0.02000    0.12953
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.77700    8.75990   0.01710    0.19521
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.68370    9.66510   0.01860    0.19244
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.13840    9.12320   0.01520    0.16661
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.71840   10.69760   0.02080    0.19444
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.75600   10.73540   0.02060    0.19189
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.21840   10.20140   0.01700    0.16664
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.29810    9.28200   0.01610    0.17345
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.28000   10.16000   0.12000    1.18110
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.65000   10.54000   0.11000    1.04364
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.48000    9.39000   0.09000    0.95847
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.44000    8.29000   0.15000    1.80941
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.94000   10.74000   0.20000    1.86220
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.72000   10.57000   0.15000    1.41911
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.34000    9.19000   0.15000    1.63221
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.25000    9.10000   0.15000    1.64835
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.46000   10.29000   0.17000    1.65209
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.20640   10.19540   0.01100    0.10789
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.42780    9.41780   0.01000    0.10618
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.95980    8.95230   0.00750    0.08378
富蘭克林華美中華基金                                               12.57000   12.42000   0.15000    1.20773
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.30000   23.49000  -0.19000   -0.80885
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.45000   22.54000  -0.09000   -0.39929
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.92000    9.84000   0.08000    0.81301
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.76000    9.68000   0.08000    0.82645
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.16090    8.18470  -0.02380   -0.29079
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.27910    9.30410  -0.02500   -0.26870
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.32260   10.35040  -0.02780   -0.26859
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.84770    9.87640  -0.02870   -0.29059
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.76180   11.75340   0.00840    0.07147
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.73620    8.72990   0.00630    0.07217
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.83110    8.82480   0.00630    0.07139
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.92100    9.91400   0.00700    0.07061
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.66170   14.64070   0.02100    0.14344
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.47030   10.45530   0.01500    0.14347
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.34260   10.32770   0.01490    0.14427
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.74100   10.72830   0.01270    0.11838
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.67240    7.66330   0.00910    0.11875
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.98850    8.97790   0.01060    0.11807
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.98300    9.97110   0.01190    0.11934
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.38440   11.37340   0.01100    0.09672
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.59410    7.58680   0.00730    0.09622
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.91400    8.90530   0.00870    0.09769
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.06580   10.05600   0.00980    0.09745
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.01200   11.00200   0.01000    0.09089
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.69490    7.68790   0.00700    0.09105
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.19550    8.19850  -0.00300   -0.03659
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.27660    9.27770  -0.00110   -0.01186
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.41630   10.41760  -0.00130   -0.01248
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.11980   13.12440  -0.00460   -0.03505
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.06000    8.21000  -0.15000   -1.82704
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.39000    8.55000  -0.16000   -1.87135
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.99000    9.01000  -0.02000   -0.22198
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.16000   11.18000  -0.02000   -0.17889
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.09000    8.14000  -0.05000   -0.61425
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.21000   12.28000  -0.07000   -0.57003
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.71000    8.75000  -0.04000   -0.45714
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.49000   10.53000  -0.04000   -0.37987
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.30000    8.34000  -0.04000   -0.47962
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                          10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.26390   13.33470  -0.07080   -0.53095
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.21000   11.23000  -0.02000   -0.17809
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                             40.58000   40.86000  -0.28000   -0.68527
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36120   10.36110   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.69000    8.65000   0.04000    0.46243
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.69000   14.92000  -0.23000   -1.54155
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.20000   13.43000  -0.23000   -1.71258
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.52000   15.79000  -0.27000   -1.70994
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.40900    9.43470  -0.02570   -0.27240
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.40900    9.43460  -0.02560   -0.27134
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.36190    9.38560  -0.02370   -0.25251
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.36190    9.38560  -0.02370   -0.25251
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.48850    9.51200  -0.02350   -0.24706
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.33980    9.36300  -0.02320   -0.24778
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.33980    9.36300  -0.02320   -0.24778
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.60700    9.63300  -0.02600   -0.26991
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.45660    9.48220  -0.02560   -0.26998
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.45660    9.48220  -0.02560   -0.26998
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.46400    6.45340   0.01060    0.16425
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.68650   10.67920   0.00730    0.06836
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.54080    9.53920   0.00160    0.01677
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.66300   11.66100   0.00200    0.01715
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.73380    6.73190   0.00190    0.02822
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.88960    8.88510   0.00450    0.05065
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.00990   11.00680   0.00310    0.02816
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    70.80000   71.38000  -0.58000   -0.81255
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    72.90000   73.60000  -0.70000   -0.95109
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                63.05440   63.11330  -0.05890   -0.09332
復華1至5年期高收益債券基金                                         21.06000   21.04000   0.02000    0.09506
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              70.30950   71.09140  -0.78190   -1.09985
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                             10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 68.83540   69.37160  -0.53620   -0.77294
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.91380   11.91300   0.00080    0.00672
復華人生目標基金                                                   40.85300   41.11890  -0.26590   -0.64666
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
復華大中華中小策略基金                                              9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
復華中小精選基金                                                   68.09000   68.96000  -0.87000   -1.26160
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.76970   51.86800  -0.09830   -0.18952
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.28560   62.44540  -0.15980   -0.25590
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.30000   12.31000  -0.01000   -0.08123
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   12.00000   12.10000  -0.10000   -0.82645
復華全方位基金                                                     30.40000   30.79000  -0.39000   -1.26665
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.96000   13.00000  -0.04000   -0.30769
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.60000   20.66000  -0.06000   -0.29042
復華全球平衡基金-美元                                               9.24000    9.33000  -0.09000   -0.96463
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.83000   20.01000  -0.18000   -0.89955
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.36000   14.48000  -0.12000   -0.82873
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.98000   14.10000  -0.12000   -0.85106
復華全球原物料基金                                                  8.25000    8.24000   0.01000    0.12136
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.31000   13.35000  -0.04000   -0.29963
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.26000   12.26750  -0.00750   -0.06114
復華全球債券基金                                                   15.17980   15.23820  -0.05840   -0.38325
復華全球債券組合基金                                               15.47000   15.48000  -0.01000   -0.06460
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.53000   15.63000  -0.10000   -0.63980
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.69000   10.76000  -0.07000   -0.65056
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.02000   11.04000  -0.02000   -0.18116
復華有利貨幣市場基金                                               13.50490   13.50470   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.46000   11.50000  -0.04000   -0.34783
復華亞太成長基金                                                   12.62000   12.71000  -0.09000   -0.70810
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
復華東協世紀基金                                                   12.26000   12.24000   0.02000    0.16340
復華南非幣長期收益基金A                                            14.25000   14.23000   0.02000    0.14055
復華南非幣長期收益基金B                                             8.00000    7.99000   0.01000    0.12516
復華南非幣短期收益基金A                                            14.71000   14.69000   0.02000    0.13615
復華南非幣短期收益基金B                                             8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-美元                                    10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      74.30400   75.35240  -1.04840   -1.39133
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.97000   21.69000   0.28000    1.29092
復華美國新星基金-美元                                              12.77000   12.88000  -0.11000   -0.85404
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.08000   13.19000  -0.11000   -0.83397
復華恒生基金                                                       20.68000   20.71000  -0.03000   -0.14486
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.55000    8.55000   0.00000    0.00000
復華恒生單日正向二倍基金                                           28.28000   28.34000  -0.06000   -0.21171
復華神盾基金                                                       27.91850   28.20090  -0.28240   -1.00139
復華高成長基金                                                     70.28000   71.23000  -0.95000   -1.33371
復華高益策略組合基金                                               13.71000   13.73000  -0.02000   -0.14567
復華貨幣市場基金                                                   14.46910   14.46890   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.43000   17.28000   0.15000    0.86806
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.03000   48.88000   0.15000    0.30687
復華復華基金                                                       22.02000   22.31000  -0.29000   -1.29987
復華華人世紀基金                                                   18.13000   18.12000   0.01000    0.05519
復華傳家二號基金                                                   34.07180   34.36740  -0.29560   -0.86012
復華傳家基金                                                       23.76480   23.88350  -0.11870   -0.49700
復華奧林匹克全球組合基金                                           16.03000   16.06000  -0.03000   -0.18680
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.83000   11.87000  -0.04000   -0.33698
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.54000   14.59000  -0.05000   -0.34270
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.47000    9.51000  -0.04000   -0.42061
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.26000   12.25000   0.01000    0.08163
復華新興人民幣債券基金B                                             8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
復華新興市場10年期以上債券基金                                     23.38000   23.50000  -0.12000   -0.51064
復華新興市場企業債券ETF基金                                        71.99000   72.28000  -0.29000   -0.40122
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.27000    5.27000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.84000   11.84000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
復華新興市場短期收益基金                                           11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
復華滬深300 A股基金                                                24.17000   24.20000  -0.03000   -0.12397
復華數位經濟基金                                                   48.75000   49.26000  -0.51000   -1.03532
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.97040    9.96810   0.00230    0.02307
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.72420    9.72270   0.00150    0.01543
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.51080   10.50830   0.00250    0.02379
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.11280   10.11130   0.00150    0.01483
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.18570   10.15720   0.02850    0.28059
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.12740   10.12660   0.00080    0.00790
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.17480   10.16060   0.01420    0.13976
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.85230   10.83960   0.01270    0.11716
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.04580   10.03930   0.00650    0.06475
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.73700   10.73240   0.00460    0.04286
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.40310   10.39640   0.00670    0.06445
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.10820   11.10330   0.00490    0.04413
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.61710   10.61990  -0.00280   -0.02637
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.57540   10.57460   0.00080    0.00757
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.72670   10.72840  -0.00170   -0.01585
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.59570   10.59310   0.00260    0.02454
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.88230   11.84260   0.03970    0.33523
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.52360   10.51680   0.00680    0.06466
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.77700   10.77430   0.00270    0.02506
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.17880   12.13800   0.04080    0.33613
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.66660   10.65970   0.00690    0.06473
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.86900   10.86430   0.00470    0.04326
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.13900   10.14210  -0.00310   -0.03057
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.13650   10.13440   0.00210    0.02072
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.09220   10.09230  -0.00010   -0.00099
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.44100   10.44000   0.00100    0.00958
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.80480   10.77030   0.03450    0.32033
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.45120   10.44680   0.00440    0.04212
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.43980   10.43880   0.00100    0.00958
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.80470   10.77020   0.03450    0.32033
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.44810   10.44370   0.00440    0.04213
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.32040   10.31160   0.00880    0.08534
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.31230   10.29840   0.01390    0.13497
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.31860   10.30970   0.00890    0.08633
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.31330   10.29940   0.01390    0.13496
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.95560   10.95720  -0.00160   -0.01460
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.95350   10.95010   0.00340    0.03105
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.10020   11.09930   0.00090    0.00811
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.14190   10.14740  -0.00550   -0.05420
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.13750   10.13820  -0.00070   -0.00690
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.09420   10.09720  -0.00300   -0.02971
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.25220    9.24790   0.00430    0.04650
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.03900    8.04380  -0.00480   -0.05967
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.11930    8.12600  -0.00670   -0.08245
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.16870   12.16310   0.00560    0.04604
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.60260   10.60890  -0.00630   -0.05938
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.83250   10.84130  -0.00880   -0.08117
景順主流基金                                                       19.09000   19.29000  -0.20000   -1.03681
景順台灣科技基金                                                   33.38000   33.76000  -0.38000   -1.12559
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.92000    9.97000  -0.05000   -0.50150
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.93000    8.98000  -0.05000   -0.55679
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.61000   11.67000  -0.06000   -0.51414
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.88000   10.94000  -0.06000   -0.54845
景順全球科技基金                                                   24.28000   24.41000  -0.13000   -0.53257
景順全球康健基金                                                   19.77000   20.04000  -0.27000   -1.34731
景順貨幣市場基金                                                   16.00300   16.00280   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       33.44000   33.68000  -0.24000   -0.71259
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.90000   14.90000   0.00000    0.00000
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.11000   14.12000  -0.01000   -0.07082
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.98000   11.02000  -0.04000   -0.36298
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.34000   11.39000  -0.05000   -0.43898
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.71000   11.76000  -0.05000   -0.42517
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.94000   11.99000  -0.05000   -0.41701
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.65910    8.65360   0.00550    0.06356
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.77520    7.77870  -0.00350   -0.04499
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.54610   11.53840   0.00770    0.06673
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.35280   10.35750  -0.00470   -0.04538
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.76000    8.70000   0.06000    0.68966
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.10000    8.05000   0.05000    0.62112
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        12.06000   11.98000   0.08000    0.66778
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.66500    9.66360   0.00140    0.01449
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.99240    9.99330  -0.00090   -0.00901
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.27270   10.27130   0.00140    0.01363
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.62460   10.62550  -0.00090   -0.00847
華南永昌永昌基金                                                   20.23000   20.27000  -0.04000   -0.19734
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.04400   15.04580  -0.00180   -0.01196
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.82000    9.92000  -0.10000   -1.00806
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.26000   10.36000  -0.10000   -0.96525
華南永昌全球精品基金                                               17.40000   17.44000  -0.04000   -0.22936
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.62000   13.65000  -0.03000   -0.21978
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.69000   13.72000  -0.03000   -0.21866
華南永昌物聯網精選基金                                             12.38000   12.42000  -0.04000   -0.32206
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.29320   16.29290   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.14760   25.21430  -0.06670   -0.26453
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                           10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                           10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99870   11.99860   0.00010    0.00083
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.78590   10.78620  -0.00030   -0.00278
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.49650   10.52170  -0.02520   -0.23951
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.99540    9.99560  -0.00020   -0.00200
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.66950    9.69270  -0.02320   -0.23936
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.62410   10.62140   0.00270    0.02542
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.27090   10.29590  -0.02500   -0.24282
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.97100    9.97150  -0.00050   -0.00501
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.58070    9.60390  -0.02320   -0.24157
華頓中小型基金                                                     21.60000   22.01000  -0.41000   -1.86279
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.46080   12.51860  -0.05780   -0.46171
華頓台灣基金                                                       23.81000   24.07000  -0.26000   -1.08018
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57970   11.57950   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.75000   17.85000  -0.10000   -0.56022
華頓全球高收益債券基金A                                            13.92410   13.91070   0.01340    0.09633
華頓全球高收益債券基金B                                             8.02850    8.02070   0.00780    0.09725
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.97240    2.94150   0.03090    1.05048
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          13.05730   12.93770   0.11960    0.92443
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41780    0.41390   0.00390    0.94226
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.40550   12.36120   0.04430    0.35838
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.36210   12.31790   0.04420    0.35883
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         11.01770   10.97430   0.04340    0.39547
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.83370   10.80890   0.02480    0.22944
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.79540   10.77070   0.02470    0.22933
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.48450    9.46270   0.02180    0.23038
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.91110   10.88360   0.02750    0.25267
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.87310   10.84570   0.02740    0.25263
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.55510    9.53040   0.02470    0.25917
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       12.39000   12.07000   0.32000    2.65120
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.48000   10.22000   0.26000    2.54403
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         11.09000   10.82000   0.27000    2.49538
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69010    2.68700   0.00310    0.11537
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.12110    2.11700   0.00410    0.19367
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.99830   11.99800   0.00030    0.00250
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.22320    9.22300   0.00020    0.00217
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37750    0.37740   0.00010    0.02650
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29260    0.29250   0.00010    0.03419
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.66000    3.65000   0.01000    0.27397
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.09000   16.03000   0.06000    0.37430
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   25.17000   25.29000  -0.12000   -0.47450
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.84000   12.86000  -0.02000   -0.15552
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.37000    8.37000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                       26.31000   26.38000  -0.07000   -0.26535
匯豐成功基金                                                       42.97000   43.04000  -0.07000   -0.16264
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.43000    2.43000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.38000   10.28000   0.10000    0.97276
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.78330    2.77740   0.00590    0.21243
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.42680    2.42120   0.00560    0.23129
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.96090   11.94950   0.01140    0.09540
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.97130    7.95940   0.01190    0.14951
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39200    0.39160   0.00040    0.10215
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33430    0.33390   0.00040    0.11980
匯豐金磚動力基金                                                   14.93000   14.89000   0.04000    0.26864
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01870   15.01860   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.14000    5.14000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                   10.58000   10.53000   0.05000    0.47483
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.52750    5.53140  -0.00390   -0.07051
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.42490    9.42930  -0.00440   -0.04666
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 54.36000   54.63000  -0.27000   -0.49423
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 54.36000   54.63000  -0.27000   -0.49423
匯豐龍騰電子基金                                                   39.06000   39.37000  -0.31000   -0.78740
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.90590   12.92290  -0.01700   -0.13155
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.72000   18.86000  -0.14000   -0.74231
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.86000    9.69000   0.17000    1.75439
新光中國成長基金(美元)                                              9.54000    9.39000   0.15000    1.59744
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.62000    9.47000   0.15000    1.58395
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.66740   11.65170   0.01570    0.13474
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.29560   10.30050  -0.00490   -0.04757
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.75170   10.75800  -0.00630   -0.05856
新光台灣富貴基金                                                   25.18000   25.29000  -0.11000   -0.43495
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.00000   22.02000  -0.02000   -0.09083
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.97030   40.04760  -0.07730   -0.19302
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    46.48410   47.00380  -0.51970   -1.10566
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.68000    8.70000  -0.02000   -0.22989
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.95000   11.02000  -0.07000   -0.63521
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.81000   10.88000  -0.07000   -0.64338
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.15660   11.21300  -0.05640   -0.50299
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      11.03870   11.09550  -0.05680   -0.51192
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.48500   10.53330  -0.04830   -0.45855
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.36060   10.41390  -0.05330   -0.51182
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.99000   11.05000  -0.06000   -0.54299
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.40000    9.44000  -0.04000   -0.42373
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51930   15.51900   0.00030    0.00193
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.65000    8.67000  -0.02000   -0.23068
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.14000    9.16000  -0.02000   -0.21834
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.74000    8.76000  -0.02000   -0.22831
新光亞洲精選基金-美金                                              21.07000   21.00000   0.07000    0.33333
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.61000   21.54000   0.07000    0.32498
新光店頭基金                                                       23.30000   23.43000  -0.13000   -0.55484
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.71000   11.77000  -0.06000   -0.50977
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.22000   11.28000  -0.06000   -0.53191
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.62000   10.67000  -0.05000   -0.46860
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.16000   10.21000  -0.05000   -0.48972
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          42.61750   43.02300  -0.40550   -0.94252
新光特選內需收益ETF基金                                            21.09000   21.13000  -0.04000   -0.18930
新光創新科技基金                                                   13.67000   13.76000  -0.09000   -0.65407
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.28560   10.28940  -0.00380   -0.03693
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.63380   10.63790  -0.00410   -0.03854
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.10760   10.11340  -0.00580   -0.05735
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.32950    9.33320  -0.00370   -0.03964
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.62160    9.62530  -0.00370   -0.03844
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.13220    9.13760  -0.00540   -0.05910
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.06190   41.09270  -0.03080   -0.07495
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       47.71110   48.35630  -0.64520   -1.33426
新光澳幣八年期保本基金                                             11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
新光澳幣十年期保本基金                                             11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
新光澳幣保本基金                                                   12.49000   12.50000  -0.01000   -0.08000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.95370   10.96000  -0.00630   -0.05748
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.52130    9.60580  -0.08450   -0.87968
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.50930    9.58200  -0.07270   -0.75871
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.69340   10.70090  -0.00750   -0.07009
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.74210   10.74820  -0.00610   -0.05675
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.53600    9.60750  -0.07150   -0.74421
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.48290    9.55920  -0.07630   -0.79818
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.66900   10.68050  -0.01150   -0.10767
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.35000    7.34000   0.01000    0.13624
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.82780   10.80180   0.02600    0.24070
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.51020    9.48730   0.02290    0.24138
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.55820   10.53300   0.02520    0.23925
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.45250    9.42990   0.02260    0.23966
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.51420    9.49480   0.01940    0.20432
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.63100   10.60880   0.02220    0.20926
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.91440   14.88090   0.03350    0.22512
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.57220    8.55300   0.01920    0.22448
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            40.36520   40.36490   0.00030    0.00074
群益10年期以上金融債ETF基金                                        44.95050   45.40010  -0.44960   -0.99031
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     45.56930   45.97230  -0.40300   -0.87661
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 46.02910   46.53140  -0.50230   -1.07949
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               47.43160   48.02230  -0.59070   -1.23005
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  45.55280   46.08760  -0.53480   -1.16040
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 49.10600   49.66690  -0.56090   -1.12932
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                51.18770   51.50540  -0.31770   -0.61683
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  48.94500   49.36230  -0.41730   -0.84538
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.91170   10.95560  -0.04390   -0.40071
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  48.35730   49.11070  -0.75340   -1.53409
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.08310   40.01450   0.06860    0.17144
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.52060   11.51830   0.00230    0.01997
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.99460   10.00790  -0.01330   -0.13290
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.38400   14.28730   0.09670    0.67682
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.37430   10.31830   0.05600    0.54273
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.88000   10.82000   0.06000    0.55453
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.63000    9.55000   0.08000    0.83770
群益大印度基金-人民幣                                              13.06640   12.93740   0.12900    0.99711
群益大印度基金-美元                                                11.85760   11.75620   0.10140    0.86252
群益大印度基金-新臺幣                                              11.39000   11.30000   0.09000    0.79646
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.53950   12.51550   0.02400    0.19176
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.66900   11.66220   0.00680    0.05831
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.10000   11.10000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.10240   11.08120   0.02120    0.19132
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.42530    9.41980   0.00550    0.05839
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.06420   10.04490   0.01930    0.19214
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.57930    8.57430   0.00500    0.05831
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.27030    9.25260   0.01770    0.19130
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.16770    8.16300   0.00470    0.05758
群益中小型股基金                                                   46.65000   47.03000  -0.38000   -0.80799
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.96740   10.93600   0.03140    0.28713
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.82540    9.81040   0.01500    0.15290
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.33760    9.32540   0.01220    0.13083
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.25130    9.22480   0.02650    0.28727
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.28680    8.27410   0.01270    0.15349
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.87630    7.86600   0.01030    0.13094
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.61070   10.59990   0.01080    0.10189
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.67170   11.65980   0.01190    0.10206
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.23150   11.22100   0.01050    0.09357
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.42710   10.41950   0.00760    0.07294
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.83920    9.64450   0.19470    2.01877
群益中國新機會基金N-美元                                            8.71850    8.55740   0.16110    1.88258
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.43000    9.26000   0.17000    1.83585
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.72570    8.55300   0.17270    2.01917
群益中國新機會基金-美元                                             9.32160    9.14930   0.17230    1.88320
群益中國新機會基金-新臺幣                                           9.01000    8.85000   0.16000    1.80791
群益平衡王基金                                                     20.30490   20.45320  -0.14830   -0.72507
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.97930    9.99800  -0.01870   -0.18704
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.02990   10.05110  -0.02120   -0.21092
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.97930    9.99810  -0.01880   -0.18804
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.02990   10.05100  -0.02110   -0.20993
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.97940    9.99810  -0.01870   -0.18704
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.02990   10.05100  -0.02110   -0.20993
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.01370   10.03420  -0.02050   -0.20430
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.99390   10.01860  -0.02470   -0.24654
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.04460   10.07170  -0.02710   -0.26907
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.99390   10.01860  -0.02470   -0.24654
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.04460   10.07170  -0.02710   -0.26907
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.99390   10.01860  -0.02470   -0.24654
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.04460   10.07170  -0.02710   -0.26907
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.04850   10.07470  -0.02620   -0.26006
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.98920   10.01160  -0.02240   -0.22374
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.03990   10.06470  -0.02480   -0.24641
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.98920   10.01160  -0.02240   -0.22374
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.03990   10.06470  -0.02480   -0.24641
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.98910   10.01150  -0.02240   -0.22374
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.03990   10.06470  -0.02480   -0.24641
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                           10.03560   10.05970  -0.02410   -0.23957
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.19000    9.25000  -0.06000   -0.64865
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.51000    6.56000  -0.05000   -0.76220
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.62840   12.68280  -0.05440   -0.42893
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.63100   11.69670  -0.06570   -0.56170
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.17000   11.24000  -0.07000   -0.62278
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.72800   10.77420  -0.04620   -0.42880
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.87960    9.93540  -0.05580   -0.56163
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.49000    9.55000  -0.06000   -0.62827
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.55860   10.60410  -0.04550   -0.42908
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.53140   10.53370  -0.00230   -0.02183
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.30140   10.30410  -0.00270   -0.02620
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.22800    9.23010  -0.00210   -0.02275
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.22790    9.23030  -0.00240   -0.02600
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.59260   10.59490  -0.00230   -0.02171
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.62480   10.62760  -0.00280   -0.02635
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.39100    9.39310  -0.00210   -0.02236
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.87360    9.87620  -0.00260   -0.02633
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.48800   11.49580  -0.00780   -0.06785
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.85830    7.86370  -0.00540   -0.06867
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.87030   10.86600   0.00430    0.03957
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.66380   10.66180   0.00200    0.01876
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.82070   10.82110  -0.00040   -0.00370
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.95710    9.95320   0.00390    0.03918
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.89160    9.88980   0.00180    0.01820
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.03770   10.03810  -0.00040   -0.00398
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.87040   10.86600   0.00440    0.04049
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.66370   10.66170   0.00200    0.01876
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.82060   10.82100  -0.00040   -0.00370
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.95720    9.95320   0.00400    0.04019
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.89150    9.88960   0.00190    0.01921
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.03770   10.03810  -0.00040   -0.00398
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.65740    9.82910  -0.17170   -1.74685
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.38000   11.58000  -0.20000   -1.72712
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.80160   16.08240  -0.28080   -1.74601
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.79000   16.07000  -0.28000   -1.74238
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.59000   11.51000   0.08000    0.69505
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.46560   10.34380   0.12180    1.17752
群益印度中小基金N-美元                                              8.47770    8.39030   0.08740    1.04168
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.12000    8.03000   0.09000    1.12080
群益印度中小基金-人民幣                                            14.16810   14.00320   0.16490    1.17759
群益印度中小基金-美元                                              12.12550   12.00040   0.12510    1.04247
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.21000   14.06000   0.15000    1.06686
群益多利策略組合基金                                               12.02000   12.02000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               14.32000   14.33000  -0.01000   -0.06978
群益多重資產組合基金                                               15.73000   15.85000  -0.12000   -0.75710
群益安家基金                                                       26.00850   26.23770  -0.22920   -0.87355
群益安穩貨幣市場基金                                               16.17070   16.17050   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               20.91000   21.02000  -0.11000   -0.52331
群益亞太中小基金                                                   10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.72000   16.70000   0.02000    0.11976
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.82910   10.85100  -0.02190   -0.20182
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.96110    7.97720  -0.01610   -0.20183
群益店頭市場基金                                                   99.42000  100.16000  -0.74000   -0.73882
群益東方盛世基金                                                    9.06000    9.03000   0.03000    0.33223
群益東協成長基金-人民幣                                            13.57010   13.52790   0.04220    0.31195
群益東協成長基金-美元                                              11.49390   11.47340   0.02050    0.17867
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.52000   11.50000   0.02000    0.17391
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.23660   12.29260  -0.05600   -0.45556
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.26960   11.33300  -0.06340   -0.55943
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.71710   10.77940  -0.06230   -0.57795
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.92740    9.97280  -0.04540   -0.45524
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.14580    9.19730  -0.05150   -0.55995
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.69560    8.74620  -0.05060   -0.57854
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.08180   11.14640  -0.06460   -0.57956
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.71490    9.75940  -0.04450   -0.45597
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.30820    9.36060  -0.05240   -0.55979
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.71420    9.77070  -0.05650   -0.57826
群益長安基金                                                       30.78000   31.07000  -0.29000   -0.93338
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.50000   10.54500  -0.04500   -0.42674
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.88410   15.95220  -0.06810   -0.42690
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.54000   15.61000  -0.07000   -0.44843
群益真善美基金                                                     15.85740   15.93820  -0.08080   -0.50696
群益馬拉松基金                                                    122.74000  123.81000  -1.07000   -0.86423
群益深証中小板基金                                                 12.63000   12.65000  -0.02000   -0.15810
群益創新科技基金                                                   34.24000   34.49000  -0.25000   -0.72485
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.82020   10.70420   0.11600    1.08369
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.60990    9.51950   0.09040    0.94963
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                           10.14000   10.05000   0.09000    0.89552
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.78330   11.65700   0.12630    1.08347
群益華夏盛世基金-美元                                              10.59590   10.49630   0.09960    0.94891
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.70000   17.54000   0.16000    0.91220
群益奧斯卡基金                                                     30.82000   30.99000  -0.17000   -0.54856
群益新興金鑽基金-美元                                              11.43250   11.42860   0.00390    0.03412
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
群益葛萊美基金                                                     24.30000   24.43000  -0.13000   -0.53213
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.98000   23.15000  -0.17000   -0.73434
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.60000    7.56000   0.04000    0.52910
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.55000   14.69000  -0.14000   -0.95303
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.68350   11.72000  -0.03650   -0.31143
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.11490   11.16450  -0.04960   -0.44427
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.27460   11.32740  -0.05280   -0.46613
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.21530   11.25040  -0.03510   -0.31199
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.66920   10.71680  -0.04760   -0.44416
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.82240   10.87310  -0.05070   -0.46629
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.68340   11.71990  -0.03650   -0.31144
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.11530   11.16490  -0.04960   -0.44425
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.95390   10.00050  -0.04660   -0.46598
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.21540   11.25040  -0.03500   -0.31110
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.66870   10.71630  -0.04760   -0.44418
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                          10.03620   10.08320  -0.04700   -0.46612
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.19480   13.27830  -0.08350   -0.62885
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.90980   11.98710  -0.07730   -0.64486
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.98000   11.05000  -0.07000   -0.63348
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.77660   11.85830  -0.08170   -0.68897
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.72430    8.77950  -0.05520   -0.62874
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.00870    9.06710  -0.05840   -0.64409
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.31000    8.37000  -0.06000   -0.71685
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.47230    8.53110  -0.05880   -0.68924
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.36730   10.43450  -0.06720   -0.64402
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.96620   10.03080  -0.06460   -0.64402
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.01000   10.07000  -0.06000   -0.59583
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.08000   10.13000  -0.05000   -0.49358
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.07000   10.14000  -0.07000   -0.69034
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.01000   10.07000  -0.06000   -0.59583
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.07000   10.13000  -0.06000   -0.59230
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.07000   10.14000  -0.07000   -0.69034
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.00000   10.06000  -0.06000   -0.59642
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.21000   11.19000   0.02000    0.17873
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.00000   11.02000  -0.02000   -0.18149
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.00000   11.02000  -0.02000   -0.18149
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.33000   10.18000   0.15000    1.47348
德信大發基金                                                       31.33000   31.46000  -0.13000   -0.41322
德信中國精選成長基金                                               12.20000   12.08000   0.12000    0.99338
德信台灣主流中小基金                                               20.76000   20.99000  -0.23000   -1.09576
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99360   11.99340   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   34.49000   34.76000  -0.27000   -0.77675
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.08310   11.08220   0.00090    0.00812
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.93880   10.93860   0.00020    0.00183
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72400   11.72390   0.00010    0.00085
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            17.37000   17.60000  -0.23000   -1.30682
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.49000   17.35000   0.14000    0.80692
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.93430   10.89330   0.04100    0.37638
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.65420   16.58950   0.06470    0.39001
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.25630    8.24790   0.00840    0.10184
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.12060   11.10700   0.01360    0.12245
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.20760   12.19210   0.01550    0.12713
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.14490   14.13050   0.01440    0.10191
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摩根大歐洲基金                                                     17.03000   17.05000  -0.02000   -0.11730
摩根中小基金                                                       22.85000   22.96000  -0.11000   -0.47909
摩根中國A股基金                                                    15.94000   15.85000   0.09000    0.56782
摩根中國A股基金(美元)                                              12.35000   12.28000   0.07000    0.57003
摩根中國亮點基金                                                   13.42000   13.40000   0.02000    0.14925
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.45290   11.50380  -0.05090   -0.44246
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.94200   13.00050  -0.05850   -0.44998
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.69150    9.73330  -0.04180   -0.42945
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.43530   13.44920  -0.01390   -0.10335
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.81310   15.82260  -0.00950   -0.06004
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.96000   20.03000  -0.07000   -0.34948
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.96000   20.03000  -0.07000   -0.34948
摩根台灣增長基金                                                   50.95000   51.13000  -0.18000   -0.35204
摩根平衡基金                                                       28.07000   28.06000   0.01000    0.03564
摩根全球α基金                                                     18.53000   18.53000   0.00000    0.00000
摩根全球平衡基金                                                   16.42560   16.45900  -0.03340   -0.20293
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.50590    9.54210  -0.03620   -0.37937
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.71170   10.75670  -0.04500   -0.41834
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.06580   10.10410  -0.03830   -0.37905
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.78170   11.77710   0.00460    0.03906
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.53530   10.53030   0.00500    0.04748
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.50600   10.49490   0.01110    0.10577
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.99100   13.97620   0.01480    0.10589
摩根亞洲基金                                                       59.65000   59.47000   0.18000    0.30267
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.38680    8.40280  -0.01600   -0.19041
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.94700    9.96840  -0.02140   -0.21468
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.77180    8.78730  -0.01550   -0.17639
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.87740   12.84690   0.03050    0.23741
摩根東方內需機會基金                                               18.87000   18.81000   0.06000    0.31898
摩根東方科技基金                                                   33.34000   33.14000   0.20000    0.60350
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.15000    9.17000  -0.02000   -0.21810
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.67000   11.65000   0.02000    0.17167
摩根金龍收成基金                                                   22.93000   22.93000   0.00000    0.00000
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14050   15.14030   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.39000   14.31000   0.08000    0.55905
摩根新金磚五國基金                                                 12.51000   12.52000  -0.01000   -0.07987
摩根新絲路基金                                                      9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
摩根新興35基金                                                     13.62000   13.57000   0.05000    0.36846
摩根新興日本基金                                                   23.68000   23.55000   0.13000    0.55202
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.19710    7.24590  -0.04880   -0.67348
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.61010    9.67870  -0.06860   -0.70877
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.38490    9.44780  -0.06290   -0.66576
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.24400   11.25320  -0.00920   -0.08175
摩根新興科技基金                                                   54.85000   55.25000  -0.40000   -0.72398
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.79750    8.81850  -0.02100   -0.23814
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.48830    9.51260  -0.02430   -0.25545
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.92700    8.94650  -0.01950   -0.21796
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.55420   10.54330   0.01090    0.10338
摩根龍揚基金                                                       34.26000   34.25000   0.01000    0.02920
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.45000   10.52000  -0.07000   -0.66540
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.05000   11.13000  -0.08000   -0.71878
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.72000   10.78000  -0.06000   -0.55659
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.14000   12.17000  -0.03000   -0.24651
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.34740    9.36250  -0.01510   -0.16128
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.60290   11.59690   0.00600    0.05174
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.92000   20.80000   0.12000    0.57692
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62110   12.62100   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.42000   11.54000  -0.12000   -1.03986
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.92950   10.92430   0.00520    0.04760
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.58420   10.59910  -0.01490   -0.14058
聯邦中國龍基金                                                     27.11000   27.43000  -0.32000   -1.16661
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.53140   12.51290   0.01850    0.14785
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.75650   11.73170   0.02480    0.21139
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.68650   10.66560   0.02090    0.19596
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.25790   10.24300   0.01490    0.14547
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.67670    9.65620   0.02050    0.21230
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.78890    8.77180   0.01710    0.19494
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.80840    9.77780   0.03060    0.31295
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.09220   10.06290   0.02930    0.29117
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.28700    9.25800   0.02900    0.31324
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.55170    9.52400   0.02770    0.29084
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.71900   11.76370  -0.04470   -0.37998
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.58910   11.62630  -0.03720   -0.31996
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.83400   10.87100  -0.03700   -0.34036
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.78860   10.82970  -0.04110   -0.37951
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.65490   10.68910  -0.03420   -0.31995
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.95960    9.99370  -0.03410   -0.34121
聯邦金鑽平衡基金                                                   24.18440   24.41110  -0.22670   -0.92868
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.60140    9.62390  -0.02250   -0.23379
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.04670   10.07250  -0.02580   -0.25614
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.54760    9.57000  -0.02240   -0.23406
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.97760   10.00320  -0.02560   -0.25592
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23230   13.23210   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.58000   13.72000  -0.14000   -1.02041
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.83430   16.82090   0.01340    0.07966
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.98470   12.98920  -0.00450   -0.03464
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.65150   12.67990  -0.02840   -0.22398
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.02150   12.04860  -0.02710   -0.22492
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.48820   12.49430  -0.00610   -0.04882
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.74080   11.74390  -0.00310   -0.02640
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.59450   10.59990  -0.00540   -0.05094
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.79200    8.79430  -0.00230   -0.02615
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       37.25000   37.49000  -0.24000   -0.64017
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.47000   19.34000   0.13000    0.67218
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.92000   18.82000   0.10000    0.53135
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.67000   12.61000   0.06000    0.47581
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.47000   16.46000   0.01000    0.06075
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.97000   11.97000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.82000   12.81000   0.01000    0.07806
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.94000   11.94000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.59000    7.59000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.35000   15.30000   0.05000    0.32680
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.07000   11.03000   0.04000    0.36265
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.75000    8.72000   0.03000    0.34404
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.54000   11.52000   0.02000    0.17361
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.43000   14.40000   0.03000    0.20833
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.34000   14.31000   0.03000    0.20964
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.36000   14.34000   0.02000    0.13947
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.01000   14.98000   0.03000    0.20027
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.10000   21.12000  -0.02000   -0.09470
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.14000   19.16000  -0.02000   -0.10438
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.22000   13.24000  -0.02000   -0.15106
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.85000   14.87000  -0.02000   -0.13450
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.83000   15.85000  -0.02000   -0.12618
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.79000   14.81000  -0.02000   -0.13504
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.78000   14.80000  -0.02000   -0.13514
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.63000   12.64000  -0.01000   -0.07911
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.90000   14.92000  -0.02000   -0.13405
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.75000   12.76000  -0.01000   -0.07837
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.69000    8.71000  -0.02000   -0.22962
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.22000   13.24000  -0.02000   -0.15106
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.74000   19.75000  -0.01000   -0.05063
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.44000   18.45000  -0.01000   -0.05420
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.33000   11.34000  -0.01000   -0.08818
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.16000   13.17000  -0.01000   -0.07593
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.15000   14.16000  -0.01000   -0.07062
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.12000   13.13000  -0.01000   -0.07616
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.89000    7.89000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.94000   12.94000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.14000   14.12000   0.02000    0.14164
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.24000   14.23000   0.01000    0.07027
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
聯博貨幣市場基金                                                   15.04480   15.04470   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.16840   11.16950  -0.00110   -0.00985
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.88960   13.88820   0.00140    0.01008
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.49460    7.49540  -0.00080   -0.01067
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.29000   14.31000  -0.02000   -0.13976
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.45000   14.47000  -0.02000   -0.13822
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.37380   10.37480  -0.00100   -0.00964
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.83950   10.79020   0.04930    0.45690
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.22750   10.22350   0.00400    0.03913
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.27140   10.26900   0.00240    0.02337
瀚亞中小型股基金                                                   21.59000   21.88000  -0.29000   -1.32541
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             13.17000   13.09000   0.08000    0.61115
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.48000   13.41000   0.07000    0.52200
瀚亞巴西基金                                                        5.81000    5.79000   0.02000    0.34542
瀚亞外銷基金                                                       40.75000   41.26000  -0.51000   -1.23606
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.03070   10.03500  -0.00430   -0.04285
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.99250    9.95350   0.03900    0.39182
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.96550    9.96470   0.00080    0.00803
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.94310    9.94400  -0.00090   -0.00905
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.02540   10.02860  -0.00320   -0.03191
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.01790    9.97880   0.03910    0.39183
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.95600    9.95500   0.00100    0.01005
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.93340    9.93400  -0.00060   -0.00604
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.64450   11.64720  -0.00270   -0.02318
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.01800   11.01860  -0.00060   -0.00545
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.94430   12.94690  -0.00260   -0.02008
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.92990   10.97210  -0.04220   -0.38461
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.38620    7.44980  -0.06360   -0.85371
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.00200    8.04270  -0.04070   -0.50605
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.20450    8.22930  -0.02480   -0.30136
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.07600    7.14800  -0.07200   -1.00727
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.74480    8.79420  -0.04940   -0.56173
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.08380    9.16200  -0.07820   -0.85353
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.35700    9.40460  -0.04760   -0.50614
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.11480    9.16630  -0.05150   -0.56184
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.48000   12.48000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.65000   11.66000  -0.01000   -0.08576
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.04000   11.08000  -0.04000   -0.36101
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.52000   10.56000  -0.04000   -0.37879
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.42650   10.41440   0.01210    0.11619
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.85030    9.90700  -0.05670   -0.57232
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.41130    9.46950  -0.05820   -0.61460
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.51920    9.58000  -0.06080   -0.63466
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.17000   14.09000   0.08000    0.56778
瀚亞印度基金-美元                                                  12.90000   12.83000   0.07000    0.54560
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.98000   28.84000   0.14000    0.48544
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.27000    9.29000  -0.02000   -0.21529
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  8.98000    9.01000  -0.03000   -0.33296
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.28000    9.30000  -0.02000   -0.21505
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  8.98000    9.00000  -0.02000   -0.22222
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.09000   10.13000  -0.04000   -0.39487
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.35000   10.41000  -0.06000   -0.57637
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.34000   10.40000  -0.06000   -0.57692
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.44000   13.44000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.88000   11.84000   0.04000    0.33784
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.66000   14.62000   0.04000    0.27360
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.87000    8.84000   0.03000    0.33937
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.71000    6.69000   0.02000    0.29895
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.59000    8.56000   0.03000    0.35047
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.49000   11.45000   0.04000    0.34934
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.71180   12.69020   0.02160    0.17021
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.55250   14.53410   0.01840    0.12660
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.27420   11.25750   0.01670    0.14835
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.07650   11.06190   0.01460    0.13198
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.81580   12.85570  -0.03990   -0.31037
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.11450    9.15280  -0.03830   -0.41845
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.82210    9.87550  -0.05340   -0.54073
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.89830    8.92220  -0.02390   -0.26787
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.73170    8.75660  -0.02490   -0.28436
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.30500    9.39020  -0.08520   -0.90733
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.05770   15.06580  -0.00810   -0.05376
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.87310   10.87200   0.00110    0.01012
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.29680   10.30060  -0.00380   -0.03689
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.69410   12.70090  -0.00680   -0.05354
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.62000   18.63000  -0.01000   -0.05368
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63430   13.63410   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.74000   29.98000  -0.24000   -0.80053
瀚亞高科技基金                                                     60.75000   61.30000  -0.55000   -0.89723
瀚亞理財通基金                                                     26.71000   26.88000  -0.17000   -0.63244
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.71000    8.73000  -0.02000   -0.22910
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.18000    8.20000  -0.02000   -0.24390
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.42000    8.44000  -0.02000   -0.23697
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.67000    8.69000  -0.02000   -0.23015
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.22000    8.24000  -0.02000   -0.24272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.43000    8.45000  -0.02000   -0.23669
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.99000    9.03000  -0.04000   -0.44297
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.42000    8.45000  -0.03000   -0.35503
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.66000    8.70000  -0.04000   -0.45977
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.97000    9.01000  -0.04000   -0.44395
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.53000    8.57000  -0.04000   -0.46674
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.74000    8.78000  -0.04000   -0.45558
瀚亞菁華基金                                                       22.17000   22.40000  -0.23000   -1.02679
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.27690   14.26280   0.01410    0.09886
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.31230    9.30310   0.00920    0.09889
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.33610   11.34550  -0.00940   -0.08285
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.91710   11.93460  -0.01750   -0.14663
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.30220   10.31730  -0.01510   -0.14636
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.71370   10.78620  -0.07250   -0.67216
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.37560    8.38260  -0.00700   -0.08351
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.26840    8.28060  -0.01220   -0.14733
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.73820    8.74910  -0.01090   -0.12458
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.25680    8.26900  -0.01220   -0.14754
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.07500    8.12960  -0.05460   -0.67162
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.26980   14.29130  -0.02150   -0.15044
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.90790   10.91760  -0.00970   -0.08885
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.98280    9.99630  -0.01350   -0.13505
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.60640   11.62390  -0.01750   -0.15055
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.40860   10.41790  -0.00930   -0.08927
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.08510   10.10030  -0.01520   -0.15049
瀚亞歐洲基金                                                       10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
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