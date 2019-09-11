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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月10日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00673R 元大S&P原油反1         11638         0    00672L 元大S&P原油正2        -28370         0  
2892   第一金                  9029     11771    00707R 元大S&P日圓反1         -4263         0  
2888   新光金                  8992     25826    00637L 元大滬深300正2         -3840         0  
2891   中信金                  6215     -1401    2313   華通                   -3437     -6114  
00693U 華頓S&P黃豆             5676         0    1101B  台泥乙特               -3413         0  
00738U 元大道瓊白銀            5337         0    3481   群創                   -3273    -36453  
2886   兆豐金                  4308    -11061    3037   欣興                   -3200      5359  
2884   玉山金                  3683     -7443    0056   元大高股息             -2560    -46594  
2885   元大金                  3646      5048    2330   台積電                 -2441     11159  
00708L 元大S&P黃金正2          2960         0    00642U 元大S&P石油            -2341         0  
2337   旺宏                    2586     -1929    2367   燿華                   -2174     12404  
1605   華新                    2581      5807    00633L 富邦上証正2            -1635         0  
00655L 國泰中國A50正2          2516         0    2887   台新金                 -1259    -24993  
00677U 富邦VIX                 2473         0    2317   鴻海                   -1116    -11835  
2883   開發金                  2127     -5159    1102   亞泥                    -819     -3038  
00632R 元大台灣50反1           2099         0    2454   聯發科                  -758     -3619  
00850  元大臺灣ESG永續         1955     48577    00739  元大MSCI A股            -666     -4707  
2323   中環                    1881     27122    00783  富邦中証500             -556     -3134  
2344   華邦電                  1851     -6373    9938   百和                    -556     -1124  
3231   緯創                    1748     17541    00643  群益深証中小            -542     -2634  
6116   彩晶                    1653      2623    2474   可成                    -524     -2725  
2881   富邦金                  1599      7633    3038   全台                    -477      -807  
3049   和鑫                    1519      -331    6278   台表科                  -466     -2804  
020000 富邦特選蘋果N           1364         0    2464   盟立                    -462     -1219  
6239   力成                    1345      3958    00640L 富邦日本正2             -458         0  
5880   合庫金                  1202     -3351    00671R 富邦NASDAQ反1           -445         0  
2880   華南金                  1158     -5796    00766L 台新MSCI中國正2         -445         0  
2882   國泰金                  1028     -3527    2618   長榮航                  -438     -3737  
2412   中華電                   938      3685    2890   永豐金                  -413     -7684  
2515   中工                     834      -450    00648R 元大S&P500反1           -400         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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