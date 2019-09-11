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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧09月10日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
2409   友達                169914  
00677U 富邦VIX             156328  
3481   群創                128872  
2888   新光金              111054  
00672L 元大S&P原油正2       88490  
00637L 元大滬深300正2       84789  
2323   中環                 66508  
2367   燿華                 51300  
3037   欣興                 50090  
2337   旺宏                 45160  
2313   華通                 39395  
2884   玉山金               38961  
2891   中信金               31629  
2330   台積電               29309  
2886   兆豐金               26481  
6116   彩晶                 25215  
2317   鴻海                 24330  
2887   台新金               24193  
3406   玉晶光               24081  
2834   臺企銀               24010  
2892   第一金               23159  
2303   聯電                 21363  
00673R 元大S&P原油反1       20427  
2885   元大金               20243  
2344   華邦電               19874  
3049   和鑫                 19656  
00633L 富邦上証正2          18704  
2883   開發金               18464  
2881   富邦金               18005  
1605   華新                 17453
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