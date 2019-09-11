台北‧09月10日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 2409 友達 169914 00677U 富邦VIX 156328 3481 群創 128872 2888 新光金 111054 00672L 元大S&P原油正2 88490 00637L 元大滬深300正2 84789 2323 中環 66508 2367 燿華 51300 3037 欣興 50090 2337 旺宏 45160 2313 華通 39395 2884 玉山金 38961 2891 中信金 31629 2330 台積電 29309 2886 兆豐金 26481 6116 彩晶 25215 2317 鴻海 24330 2887 台新金 24193 3406 玉晶光 24081 2834 臺企銀 24010 2892 第一金 23159 2303 聯電 21363 00673R 元大S&P原油反1 20427 2885 元大金 20243 2344 華邦電 19874 3049 和鑫 19656 00633L 富邦上証正2 18704 2883 開發金 18464 2881 富邦金 18005 1605 華新 17453
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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