只能靠Q3！瑞信：Netflix收視人數攀升、強檔好戲上場 無奈市場不買單

瑞信認為，Netflix (NFLX-US) 正推出強勁的業務數據，但投資者似乎不在意，無論是 app 下載次數的正面消息或是強檔原創內容，仍阻止不了投資者自該股票潰逃。

瑞信研究分析師 Douglas Mitchelson 報告指出，「投資者對 Netflix 的興趣處於最低點，因為他們認為接下來幾季面臨更多市場競爭，Netflix 股票將無建樹。這意味 Netflix 股價若要反彈上漲，第三季財報必須遠遠優於預期。」

Netflix 第二季財報顯示，美國訂閱人數罕見減少且國際新增訂閱人數不及預期，自公布該財報以來，Netflix 股價已下跌近 20%，再加上迪士尼 (DIS-US)、蘋果 (AAPL-US)、HBO 等強敵環伺，投資者對該公司股票抱持謹慎態度，Mitchelson 認為，Netflix 股價想逆轉，現在僅能靠第三季財報結果了。

瑞信表示，第三季開始的頭 7 週，Netflix 全球趨勢已出現廣泛反彈。

除了反彈，瑞信的追蹤也顯示 Netflix 第三季原創內容增加，尤其是好萊塢電視劇和國際影集，Mitchelson 認為比起即將進入市場的競爭對手，Netflix 仍是遙遙領先。

「根據我們追蹤，Disney + 有開發中 48 檔、Apple TV+ 開發中 43 檔和 HBO Max 的 23 檔內容，Netflix 有 71 檔英語影集、62 檔非英語影集、32 部喜劇和 108 檔開發中。」Mitchelson 說。

瑞信仍然看好 Netflix，給予「優於大盤」的評級，目標價 440 美元。

Netflix 週二面臨蘋果發布 Apple TV + 超低價格消息，股價一度挫逾 3%，終場收低 2.16% 至 287.99 美元。

Netflix 今年一月調漲訂閱價格，目前每月起價 8.99 美元，最熱門的訂閱方案為 12.99 美元，而高階方案是 13.99 美元。然而，Apple TV+ 家庭訂閱帳戶月費僅需 4.99 美元，且購買新 iPhone、iPad、Mac 或 Apple TV 就享一年免費的訂閱服務。