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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月10日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          精確              新昕纖   合世     光隆       
易威     晟楠     元大美債7-10          淳紳              韋僑     進階                
天良     大略-KY  元大美債1-3          凱柏實業          久陽     強生                
南璋     寬魚國際 群益15年IG科技債          類比科            東林     其祥-KY             
勝昱     太普高   群益10年IG金融債          利機              欣厚-KY  德麥                
萬國通            國泰5Y+新興債          漢磊              友銓     中華食              
飛寶企業          國泰1-5Y高收債          天揚              倉和     世坤                
精確              富邦全球高收債          系微              三圓     萬國通              
宏易              富邦中政債0-1          茂迪              雙喜     聚紡                
唐鋒              FH中國政策債          沛亨              力泰     公準                
聯光通            凱基中國債3-10          晶焱              理銘     彬台                
通訊-KY           凱基新興債10+          精測              亞都     健信                
榮群              凱基科技債10+          倉和              老爺知   永彰                
新零售            群益AAA-AA公司債                            東凌-KY  至興                
恩得利            群益15年IG公用債                            邁達康   大詠城              
李洲              群益15年EM主權債                            綠河-KY  萬在                
凱柏實業          FH能源債                            欣泰     健椿                
元炬              FH製藥債                                     百德                
及成              FH新興企業債                                     唐鋒                
和進              群益25年美債                                     福盈科              
耀勝              群益中國政金債                                     大恭                
倚強              FH20年美債                                     永純                
錦明              FH中國信用債                                     康聯訊              
鑫創              中信優先金融債                                     台聯電              
宇環              凱基AAA至A公司債                                     威潤                
廣寰科            凱基金融債20+                                     創威                
點晶              凱基美債25+                                     晉椿                
斐成              國泰A級金融債                                     久陽                
泰谷              富邦中國投等債                                     松和                
典範              富邦金融投等債                                     新零售              
益通              元大10年IG銀行債                                     李洲                
振維              FH公司債A3                                     元炬                
迎輝              FH次順位IG金融債                                     及成                
重鵬              FH美元信用債1-5Y                                     新洲                
研勤              群益A級公司債                                     耀勝                
欣厚-KY           群益AAA-A醫療債                                     倚強                
兆遠              中信美國公債20年                                     至寶電              
寶得利            中信中國債7-10                                     宇環                
太欣              中信中國美元IG債                                     廣寰科              
系統電            B新光美債1-3                                     杭特                
天剛              B新光美債20+                                     雙鴻                
世紀              第一金美債20+                                     幸康                
華容              第一金金融債 10+                                     泰谷                
建榮              第一金科技債 10+                                     熱映                
立衛              永豐10年A公司債                                     哲固                
天揚              永豐15年金融債                                     力致                
鈺創              永豐7-10年中國債                                     森寶                
佳總              凱基IG精選15+                                     昇達科              
合正              凱基AAA-AA公司債                                     矽瑪                
金利              台新美元銀行債                                     先益                
寶聯通            台新中國政策債                                     泓格                
凱鈺              新光15年IG金融債                                     博磊                
德宏              富邦新興投等債                                     東林                
合邦              富邦歐洲銀行債                                     盈正                
萬旭              中信新興亞洲債                                     晟楠                
久正              中信EM主權債0-5                                     艾恩特              
上揚              合世                                         精聯                
全譜              易威                                         德微                
易通展            天良                                         數字                
茂迪              南璋                                         世紀                
元隆              勝昱                                         友銓                
沛亨              萬國通                                       立衛                
九暘              飛寶企業                                     合正                
凱碩              精確                                         凱鈺                
全達              宏易                                         通泰                
奧斯特            唐鋒                                         合邦                
保銳              聯光通                                       亞元                
越峰              通訊-KY                                      順發                
商丞              榮群                                         欣技                
英格爾            新零售                                       亞通                
士開              恩得利                                       中探針              
昇益              李洲                                         全譜                
志嘉              凱柏實業                                     臺龍                
富裔              元炬                                         元隆                
燦星旅            及成                                         廣錠                
富驛-KY           和進                                         光菱                
劍湖山            耀勝                                         奧斯特              
德記              倚強                                         三圓                
泰偉              錦明                                         三豐                
華義              鑫創                                         雙喜                
昇華              宇環                                         力泰                
得利影            廣寰科                                       理銘                
鼎創達            點晶                                         惠普                
台境              斐成                                         安心                
愛地雅            建舜電                                       燦星旅              
邦泰              泰谷                                         富驛-KY             
                  典範                                         亞都                
                  益通                                         老爺知              
                  振維                                         滿心                
                  迎輝                                         東凌-KY             
                  重鵬                                         紅馬-KY             
                  研勤                                         德記                
                  欣厚-KY                                      弘帆                
                  兆遠                                         大展證              
                  寶得利                                       誠品生活            
                  太欣                                         華義                
                  系統電                                       得利影              
                  天剛                                         時報                
                  世紀                                         旭然                
                  凱美                                         鼎創達              
                  華容                                         益張                
                  建榮                                         捷必勝-KY            
                  立衛                                         旭源                
                  天揚                                         紅木-KY             
                  鈺創                                         綠河-KY             
                  佳總                                         花王                
                  合正                                         欣雄                
                  金利                                         欣泰                
                  寶聯通                                       合騏                
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  久正                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  台境                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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