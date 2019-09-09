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◆台灣發行公司持股轉讓日報表

※來源：台灣證期會
1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分       姓名          目前持股  轉讓股數 方式     受讓人
福懋油   董事             茂生農經     5,627,889   500,000 一般交易
欣興電子 經理人           鄭振華       1,424,014   200,000 一般交易
弘憶國際 法人董事代表人   葉佳紋       2,090,065 2,090,065 一般交易
上海商銀 經理人配偶       陳昶樹之配偶    47,000    47,000 贈與     陳黎瑋
柏文     董事配偶         陳尚文之配偶   659,324    29,662 贈與     陳柏諺
         及由受託人持有者
柏文     董事配偶         陳尚文之配偶   629,662    29,662 贈與     陳柏翰
         及由受託人持有者
柏文     董事本人         陳尚文          74,155    37,078 贈與     陳柏諺
         及由受託人持有者
柏文     董事本人         陳尚文          37,077    37,077 贈與     陳柏翰
         及由受託人持有者

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名      目前持股  轉讓股數 方式     受讓人
訊達電腦 大股東     凌群電腦 5,671,909 1,292,000 一般交易

3.上市公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分     姓名   未轉讓股數  持有股數  申報股數
弘憶國際 法人董事代表人 葉佳紋    458,000 1,882,351 3,080,000
未轉讓理由：股價不理想

4.上櫃公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名     未轉讓股數  持有股數  申報股數
訊達電腦 大股東     凌群電腦  1,257,000 5,671,909 1,496,000
未轉讓理由：股價不理想
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