[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/09/06 108/09/05 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.10000 34.88000 1.22000 3.49771 元大全球人工智慧ETF基金 24.51000 23.82000 0.69000 2.89673 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.39000 22.75000 0.64000 2.81319 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.18900 12.82840 0.36060 2.81095 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.20640 12.84550 0.36090 2.80954 國泰美國費城半導體基金 15.46000 15.04000 0.42000 2.79255 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.55000 20.00000 0.55000 2.75000 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.62000 12.31000 0.31000 2.51828 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.65000 12.34000 0.31000 2.51216 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.72000 15.34000 0.38000 2.47718 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.99000 9.75000 0.24000 2.46154 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.00000 9.76000 0.24000 2.45902 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.78000 9.56000 0.22000 2.30126 元大標普500單日正向2倍基金 36.69000 35.89000 0.80000 2.22903 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.73000 21.26000 0.47000 2.21072 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.75000 9.54000 0.21000 2.20126 第一金亞洲科技基金 18.60000 18.21000 0.39000 2.14168 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.14000 9.93000 0.21000 2.11480 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.73000 10.51000 0.22000 2.09324 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.78000 9.58000 0.20000 2.08768 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.02000 11.78000 0.24000 2.03735 新光全球AI新創產業基金美元 10.04000 9.84000 0.20000 2.03252 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.74520 10.54070 0.20450 1.94010 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.74340 10.53900 0.20440 1.93946 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.54000 10.34000 0.20000 1.93424 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.23000 10.04000 0.19000 1.89243 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.60000 20.22000 0.38000 1.87933 國泰標普北美科技ETF基金 24.05000 23.61000 0.44000 1.86362 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.50000 10.31000 0.19000 1.84287 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------