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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/09/06  108/09/05  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       36.10000   34.88000   1.22000    3.49771
元大全球人工智慧ETF基金                                          24.51000   23.82000   0.69000    2.89673
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       23.39000   22.75000   0.64000    2.81319
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                          13.18900   12.82840   0.36060    2.81095
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                        13.20640   12.84550   0.36090    2.80954
國泰美國費城半導體基金                                           15.46000   15.04000   0.42000    2.79255
統一NYSE FANG+ ETF基金                                           20.55000   20.00000   0.55000    2.75000
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                        12.62000   12.31000   0.31000    2.51828
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                      12.65000   12.34000   0.31000    2.51216
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                              15.72000   15.34000   0.38000    2.47718
宏利美國銀行機會基金(美元)                                        9.99000    9.75000   0.24000    2.46154
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                 10.00000    9.76000   0.24000    2.45902
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                        9.78000    9.56000   0.22000    2.30126
元大標普500單日正向2倍基金                                       36.69000   35.89000   0.80000    2.22903
復華美國金融服務業股票ETF基金                                    21.73000   21.26000   0.47000    2.21072
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                           9.75000    9.54000   0.21000    2.20126
第一金亞洲科技基金                                               18.60000   18.21000   0.39000    2.14168
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                       10.14000    9.93000   0.21000    2.11480
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.73000   10.51000   0.22000    2.09324
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                           9.78000    9.58000   0.20000    2.08768
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.02000   11.78000   0.24000    2.03735
新光全球AI新創產業基金美元                                       10.04000    9.84000   0.20000    2.03252
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.51000    0.50000   0.01000    2.00000
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                    10.74520   10.54070   0.20450    1.94010
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                  10.74340   10.53900   0.20440    1.93946
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                10.54000   10.34000   0.20000    1.93424
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                     10.23000   10.04000   0.19000    1.89243
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                    20.60000   20.22000   0.38000    1.87933
國泰標普北美科技ETF基金                                          24.05000   23.61000   0.44000    1.86362
新光全球AI新創產業基金人民幣                                     10.50000   10.31000   0.19000    1.84287
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