新聞
0

[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月06日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
6188   廣明                     618       671 8086   宏捷科                  -520     -1812  
5347   世界                     532      1927 3227   原相                    -452      -370  
8096   擎亞                     487       481 3707   漢磊                    -353       154  
6488   環球晶                   325      1361 6158   禾昌                    -348      -411  
6274   台燿                     307      -546 3483   力致                    -291       296  
3630   新鉅科                   211       783 3105   穩懋                    -227       589  
3293   鈊象                     203      -488 006201 元大富櫃50              -226         0  
5009   榮剛                     195       360 1815   富喬                    -213      -638  
3324   雙鴻                     188     -1159 3083   網龍                    -212      -274  
6182   合晶                     184     -3900 8069   元太                    -173     -8515  
6245   立端                     179       -42 6462   神盾                    -161       690  
5609   中菲行                   177       305 8938   明安                    -157      -143  
6147   頎邦                     152     -2635 5340   建榮                    -142     -2475  
8088   品安                     141       355 5227   立凱-KY                 -138     -1610  
5457   宣德                     130      -483 3354   律勝                    -123       -31  
8415   大國鋼                   124       945 6217   中探針                  -116      -351  
3260   威剛                     111      -229 3710   連展投控                -106      -263  
3374   精材                     108       986 3211   順達                    -100       -86  
3363   上詮                     100      -128 8155   博智                     -88      -473  
8299   群聯                      97      -724 1785   光洋科                   -86      -922  
6124   業強                      90       -11 5498   凱崴                     -81     -2715  
6223   旺矽                      88     -1133 3624   光頡                     -80      -332  
4162   智擎                      84      -121 8358   金居                     -80      -107  
3152   璟德                      84        98 6127   九豪                     -71        52  
3548   兆利                      81       261 5439   高技                     -68      -319  
5317   凱美                      81       625 3230   錦明                     -62       -62  
5371   中光電                    77       868 5820   日盛金                   -62      -133  
5483   中美晶                    76     -3024 3558   神準                     -61      -137  
9951   皇田                      72      -197 5425   台半                     -60      -150  
3360   尚立                      61      -113 6233   旺玖                     -57      -266  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞