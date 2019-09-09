[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月06日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 17113 0 00672L 元大S&P原油正2 -22908 0 3481 群創 15313 -39256 0056 元大高股息 -8208 -40925 00637L 元大滬深300正2 15170 0 2313 華通 -2189 5413 00632R 元大台灣50反1 9936 0 00654R 富邦印度反1 -1826 0 00673R 元大S&P原油反1 6481 0 020000 富邦特選蘋果N -1702 0 2323 中環 6376 32727 3037 欣興 -1428 5971 00708L 元大S&P黃金正2 5213 0 2317 鴻海 -1163 -10073 0050 元大台灣50 4899 18253 2002 中鋼 -1054 -24198 2330 台積電 3180 14688 2834 臺企銀 -982 -18387 2449 京元電子 3038 -8652 00631L 元大台灣50正2 -942 0 00738U 元大道瓊白銀 2598 0 1101 台泥 -913 -15390 2337 旺宏 2358 -3294 1102 亞泥 -904 -3182 6116 彩晶 2038 -455 00852L 國泰美國道瓊正2 -854 0 5876 上海商銀 1906 4835 8046 南電 -820 -4941 00850 元大臺灣ESG永續 1885 42552 2618 長榮航 -768 -2443 2890 永豐金 1824 -7068 00693U 華頓S&P黃豆 -766 0 2892 第一金 1804 -1037 006205 富邦上証 -649 0 2303 聯電 1692 8403 2520 冠德 -645 1111 3231 緯創 1433 18162 2454 聯發科 -548 -1609 8150 南茂 1417 7170 1216 統一 -506 -4102 2352 佳世達 1378 5560 00830 國泰費城半導體 -498 -1135 6285 啟碁 1371 46 2329 華泰 -442 151 1605 華新 1342 2111 1301 台塑 -436 -4827 00655L 國泰中國A50正2 1304 0 4915 致伸 -380 -493 2344 華邦電 1281 -13268 00762 元大全球AI -375 -1250 00635U 元大S&P黃金 1269 0 2349 錸德 -368 -1722 2408 南亞科 1245 10680 9946 三發地產 -366 -525 2448 晶電 1222 1195 00766L 台新MSCI中國正2 -365 0 2409 友達 1014 -11954 3016 嘉晶 -364 -901 2885 元大金 901 5285 8028 昇陽半導體 -362 -2664 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股