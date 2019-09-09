[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/09/06 108/09/05 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.34780 10.34900 -0.00120 -0.01160 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.10020 10.10140 -0.00120 -0.01188 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.44340 10.44490 -0.00150 -0.01436 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.20180 10.20330 -0.00150 -0.01470 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.11220 10.11420 -0.00200 -0.01977 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.21890 10.22120 -0.00230 -0.02250 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.11440 10.11670 -0.00230 -0.02273 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.14840 10.15040 -0.00200 -0.01970 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.84110 9.83490 0.00620 0.06304 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.84110 9.83490 0.00620 0.06304 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.83340 9.82610 0.00730 0.07429 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.83340 9.82610 0.00730 0.07429 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.00600 9.99410 0.01190 0.11907 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.00600 9.99410 0.01190 0.11907 大華銀多元特別收益平衡基金 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.80800 10.79500 0.01300 0.12043 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.60610 10.59350 0.01260 0.11894 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.72130 10.70820 0.01310 0.12234 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.60610 10.59340 0.01270 0.11989 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.75000 22.52000 0.23000 1.02131 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.39000 22.75000 0.64000 2.81319 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 42.75540 43.21380 -0.45840 -1.06077 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.58930 39.42920 0.16010 0.40604 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.95140 9.94870 0.00270 0.02714 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.50720 10.50160 0.00560 0.05333 中國信託台灣活力基金 13.69000 13.74000 -0.05000 -0.36390 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.37000 11.44000 -0.07000 -0.61189 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.95000 11.03000 -0.08000 -0.72529 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.89000 9.97000 -0.08000 -0.80241 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.39820 10.40850 -0.01030 -0.09896 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.22760 10.25210 -0.02450 -0.23898 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.10360 9.12540 -0.02180 -0.23889 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.47270 10.46940 0.00330 0.03152 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.29290 9.28890 0.00400 0.04306 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.91220 11.96400 -0.05180 -0.43297 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.06650 10.11030 -0.04380 -0.43322 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.13100 11.08310 0.04790 0.43219 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.67250 9.63090 0.04160 0.43194 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 47.03770 48.00430 -0.96660 -2.01357 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 43.49300 44.25140 -0.75840 -1.71384 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 48.33110 49.08360 -0.75250 -1.53310 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 49.06050 49.84200 -0.78150 -1.56795 中國信託智能運動基金-台幣 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530 中國信託智能運動基金-美元 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04430 11.04420 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.52490 10.56140 -0.03650 -0.34560 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.63890 9.67230 -0.03340 -0.34532 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.71450 10.72890 -0.01440 -0.13422 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.81230 9.82510 -0.01280 -0.13028 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.66240 40.79890 -0.13650 -0.33457 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.96240 42.17480 -0.21240 -0.50362 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.29000 11.21000 0.08000 0.71365 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 45.56900 46.25250 -0.68350 -1.47776 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 46.01870 46.60680 -0.58810 -1.26183 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 45.76300 46.46110 -0.69810 -1.50255 元大2001基金 67.08000 66.82000 0.26000 0.38911 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 48.87150 49.60820 -0.73670 -1.48504 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 46.40050 46.89120 -0.49070 -1.04647 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.33000 21.09000 0.24000 1.13798 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.74840 11.74750 0.00090 0.00766 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.58180 10.59580 -0.01400 -0.13213 元大上證50基金 33.46000 33.16000 0.30000 0.90470 元大大中華TMT基金-人民幣 11.69000 11.54000 0.15000 1.29983 元大大中華TMT基金-新台幣 10.19000 10.06000 0.13000 1.29225 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.26000 13.19000 0.07000 0.53071 元大大中華價值指數基金-美元 11.96700 11.88900 0.07800 0.65607 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.38400 16.32200 0.06200 0.37986 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.57200 11.49400 0.07800 0.67861 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.88000 10.82200 0.05800 0.53595 元大中國平衡基金-人民幣 3.04000 3.03000 0.01000 0.33003 元大中國平衡基金-新台幣 13.28000 13.27000 0.01000 0.07536 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.41240 45.30510 0.10730 0.23684 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.16930 11.18340 -0.01410 -0.12608 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.15490 10.16780 -0.01290 -0.12687 元大中國機會債券基金-新台幣 10.04190 10.06860 -0.02670 -0.26518 元大巴西指數基金 6.84800 6.82400 0.02400 0.35170 元大日經225基金 26.93000 26.84000 0.09000 0.33532 元大台商收成基金 23.24000 23.19000 0.05000 0.21561 元大台灣50單日反向1倍基金 11.31000 11.35000 -0.04000 -0.35242 元大台灣50單日正向2倍基金 41.51000 41.19000 0.32000 0.77689 元大台灣中型100基金 34.18000 34.08000 0.10000 0.29343 元大台灣加權股價指數基金 26.35800 26.32700 0.03100 0.11775 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 元大台灣卓越50基金 83.58000 83.32000 0.26000 0.31205 元大台灣金融基金 18.51000 18.37000 0.14000 0.76211 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.63000 32.58000 0.05000 0.15347 元大台灣高股息基金 27.94000 27.87000 0.07000 0.25117 元大台灣電子科技基金 37.46000 37.40000 0.06000 0.16043 元大全球ETF成長組合基金 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 元大全球ETF穩健組合基金 15.22000 15.25000 -0.03000 -0.19672 元大全球人工智慧ETF基金 24.51000 23.82000 0.69000 2.89673 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.93000 14.02000 -0.09000 -0.64194 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.54000 9.61000 -0.07000 -0.72841 元大全球不動產證券化基金-人民幣 14.00000 14.07000 -0.07000 -0.49751 元大全球不動產證券化基金-美元 12.66700 12.71600 -0.04900 -0.38534 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.62000 8.69000 -0.07000 -0.80552 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.48000 6.54000 -0.06000 -0.91743 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.23000 9.28000 -0.05000 -0.53879 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.08000 7.12000 -0.04000 -0.56180 元大全球股票入息基金-美元配息 8.28800 8.22000 0.06800 0.82725 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.32000 8.27000 0.05000 0.60459 元大全球新興市場精選組合基金 13.48000 13.38000 0.10000 0.74738 元大全球農業商機基金 18.04000 17.91000 0.13000 0.72585 元大印尼指數基金 9.61400 9.53200 0.08200 0.86026 元大印度指數基金 9.25700 9.25400 0.00300 0.03242 元大印度基金 12.01000 12.06000 -0.05000 -0.41459 元大多多基金 18.06000 18.10000 -0.04000 -0.22099 元大多福基金 55.14000 55.01000 0.13000 0.23632 元大亞太成長基金 8.54000 8.48000 0.06000 0.70755 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.52270 9.55420 -0.03150 -0.32970 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.60410 7.62920 -0.02510 -0.32900 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.80200 8.75500 0.04700 0.53684 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.95400 9.92500 0.02900 0.29219 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.24090 10.23860 0.00230 0.02246 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.46790 10.46350 0.00440 0.04205 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.21960 10.21530 0.00430 0.04209 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.60310 10.62740 -0.02430 -0.22865 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.35300 10.37670 -0.02370 -0.22840 元大卓越基金 43.35000 43.38000 -0.03000 -0.06916 元大店頭基金 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111 元大美元貨幣市場基金-美元 10.51120 10.51060 0.00060 0.00571 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.92970 9.93650 -0.00680 -0.06843 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.96120 33.05200 -0.09080 -0.27472 元大美國政府20年期(以上)債券基金 46.49250 47.38990 -0.89740 -1.89365 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.36170 15.09600 0.26570 1.76007 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 26.95210 27.94680 -0.99470 -3.55926 元大美國政府7至10年期債券基金 43.89790 44.30660 -0.40870 -0.92244 元大高科技基金 20.72000 20.67000 0.05000 0.24190 元大得利貨幣市場基金 16.34210 16.34190 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.04410 12.04390 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 元大富櫃50基金 13.22000 13.21000 0.01000 0.07570 元大華夏中小基金 7.57000 7.49000 0.08000 1.06809 元大新中國基金-人民幣 10.35000 10.22000 0.13000 1.27202 元大新中國基金-美元 9.34900 9.22000 0.12900 1.39913 元大新中國基金-新台幣 9.44000 9.34000 0.10000 1.07066 元大新主流基金 26.36000 26.27000 0.09000 0.34260 元大新東協平衡基金-美元 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 元大新東協平衡基金-新台幣 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.25700 11.25790 -0.00090 -0.00799 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.01090 9.99840 0.01250 0.12502 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.53590 11.55290 -0.01700 -0.14715 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.45940 9.47340 -0.01400 -0.14778 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.70890 10.72180 -0.01290 -0.12032 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.90860 9.92050 -0.01190 -0.11995 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 11.03290 11.07490 -0.04200 -0.37924 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.21770 10.25660 -0.03890 -0.37927 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.22670 10.24200 -0.01530 -0.14938 元大新興亞洲基金 10.92000 10.85000 0.07000 0.64516 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.72580 9.71860 0.00720 0.07408 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.01240 9.00580 0.00660 0.07329 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.13730 10.15740 -0.02010 -0.19789 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.40860 9.42720 -0.01860 -0.19730 元大萬泰貨幣市場基金 15.17830 15.17810 0.00020 0.00132 元大經貿基金 38.54000 38.45000 0.09000 0.23407 元大實質多重資產基金-人民幣 9.33000 9.40000 -0.07000 -0.74468 元大實質多重資產基金-美元 8.27600 8.32800 -0.05200 -0.62440 元大實質多重資產基金-新台幣 8.85000 8.93000 -0.08000 -0.89586 元大滬深300單日反向1倍基金 11.89000 11.94000 -0.05000 -0.41876 元大滬深300單日正向2倍基金 19.09000 18.97000 0.12000 0.63258 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.56000 20.48000 0.08000 0.39063 元大摩臺基金 39.14000 39.01000 0.13000 0.33325 元大標普500基金 28.26000 27.92000 0.34000 1.21777 元大標普500單日反向1倍基金 12.08000 12.22000 -0.14000 -1.14566 元大標普500單日正向2倍基金 36.69000 35.89000 0.80000 2.22903 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.16000 21.17000 -0.01000 -0.04724 元大標智滬深300基金 18.51000 18.44000 0.07000 0.37961 元大歐洲50基金 25.50000 25.24000 0.26000 1.03011 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.18310 9.16690 0.01620 0.17672 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30510 10.30500 0.00010 0.00097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.96000 15.97000 -0.01000 -0.06262 日盛上選基金 37.71000 37.88000 -0.17000 -0.44879 日盛小而美基金 19.47000 19.45000 0.02000 0.10283 日盛中國內需動力基金 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.41580 12.43740 -0.02160 -0.17367 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.84370 9.86080 -0.01710 -0.17341 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.48670 12.49390 -0.00720 -0.05763 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.89580 9.90150 -0.00570 -0.05757 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.33570 11.36460 -0.02890 -0.25430 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.96610 8.98890 -0.02280 -0.25365 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.30000 11.20000 0.10000 0.89286 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.35000 10.25000 0.10000 0.97561 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.84000 10.77000 0.07000 0.64995 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 日盛日盛基金 12.44000 12.45000 -0.01000 -0.08032 日盛目標收益組合基金(美元) 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 日盛全球抗暖化基金 11.42000 11.31000 0.11000 0.97259 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.66190 10.65350 0.00840 0.07885 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.46650 9.45900 0.00750 0.07929 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.45340 10.46370 -0.01030 -0.09844 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.28130 9.29050 -0.00920 -0.09903 日盛全球智能車基金(美元) 10.40000 10.25000 0.15000 1.46341 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.55000 10.42000 0.13000 1.24760 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.54030 2.54330 -0.00300 -0.11796 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65760 1.65950 -0.00190 -0.11449 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38710 0.38710 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25310 0.25310 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.80710 12.83180 -0.02470 -0.19249 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.24960 8.26550 -0.01590 -0.19237 日盛亞洲機會基金 7.10000 7.04000 0.06000 0.85227 日盛首選基金 18.29000 18.30000 -0.01000 -0.05464 日盛高科技基金 19.70000 19.75000 -0.05000 -0.25316 日盛貨幣市場基金 14.85030 14.85010 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 42.93000 42.99000 -0.06000 -0.13957 日盛精選五虎基金 37.76000 37.68000 0.08000 0.21231 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56000 13.55980 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 34.82000 34.83000 -0.01000 -0.02871 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.78000 9.56000 0.22000 2.30126 台新MSCI中國基金 20.05000 19.80000 0.25000 1.26263 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.60000 20.22000 0.38000 1.87933 台新大眾貨幣市場基金 14.23670 14.23650 0.00020 0.00140 台新中國通基金 50.05000 50.26000 -0.21000 -0.41783 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58560 0.58030 0.00530 0.91332 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.28500 18.17000 0.11500 0.63291 台新中國精選中小基金-美元 0.33700 0.33420 0.00280 0.83782 台新中國精選中小基金-新台幣 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347 台新主流基金 26.16000 26.20000 -0.04000 -0.15267 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.81000 25.05000 -0.24000 -0.95808 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.79800 0.80340 -0.00540 -0.67214 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.49000 17.65000 -0.16000 -0.90652 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56140 0.56520 -0.00380 -0.67233 台新台灣中小基金 40.03000 39.90000 0.13000 0.32581 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.30130 11.36020 -0.05890 -0.51848 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.08470 10.14100 -0.05630 -0.55517 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.62000 9.70000 -0.08000 -0.82474 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.70860 11.77380 -0.06520 -0.55377 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.21000 11.30000 -0.09000 -0.79646 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.14720 10.11860 0.02860 0.28265 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.39800 11.36600 0.03200 0.28154 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 台新印度基金 13.78000 13.82000 -0.04000 -0.28944 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.65580 8.66410 -0.00830 -0.09580 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28190 0.28140 0.00050 0.17768 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.77460 12.78690 -0.01230 -0.09619 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41100 0.41030 0.00070 0.17061 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 39.35000 39.21000 0.14000 0.35705 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 43.41000 43.97000 -0.56000 -1.27360 台新真吉利貨幣市場基金 11.13830 11.13810 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 33.82350 33.79610 0.02740 0.08107 台新智慧生活基金-美元 10.75130 10.58700 0.16430 1.55190 台新智慧生活基金-新台幣 11.21000 11.07000 0.14000 1.26468 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.02440 7.97340 0.05100 0.63963 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.31970 8.28930 0.03040 0.36674 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.15800 9.09980 0.05820 0.63957 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.50640 9.47170 0.03470 0.36635 台新新興市場債券基金(A類型) 11.51530 11.47850 0.03680 0.32060 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36240 0.36020 0.00220 0.61077 台新新興市場債券基金(B類型) 8.12820 8.10230 0.02590 0.31966 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27010 0.26850 0.00160 0.59590 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.44000 5.40000 0.04000 0.74074 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 23.38000 23.50000 -0.12000 -0.51064 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.73660 10.73440 0.00220 0.02049 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.13090 10.11550 0.01540 0.15224 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.25660 10.25590 0.00070 0.00683 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.79140 10.78900 0.00240 0.02224 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.17490 10.15870 0.01620 0.15947 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.30380 10.30310 0.00070 0.00679 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 45.12430 45.88430 -0.76000 -1.65634 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 44.69750 45.41150 -0.71400 -1.57229 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.00870 38.96950 0.03920 0.10059 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.40000 11.39920 0.00080 0.00702 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.90740 9.92240 -0.01500 -0.15117 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.34360 9.34920 -0.00560 -0.05990 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.04750 11.05410 -0.00660 -0.05971 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.68140 7.69750 -0.01610 -0.20916 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.15050 9.16960 -0.01910 -0.20830 永豐中小基金 55.76000 55.89000 -0.13000 -0.23260 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83710 1.83870 -0.00160 -0.08702 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.58590 2.58820 -0.00230 -0.08886 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.15490 8.17510 -0.02020 -0.24709 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12270 11.15030 -0.02760 -0.24753 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.11000 5.05000 0.06000 1.18812 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.37000 22.15000 0.22000 0.99323 永豐主流品牌基金 19.40000 19.10000 0.30000 1.57068 永豐永豐基金 34.53000 34.51000 0.02000 0.05795 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.08500 9.12650 -0.04150 -0.45472 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.64330 9.68740 -0.04410 -0.45523 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.03100 9.09380 -0.06280 -0.69058 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.58850 9.65510 -0.06660 -0.68979 永豐亞洲民生消費基金 12.04000 12.00000 0.04000 0.33333 永豐南非幣2021保本基金 14.25750 14.25600 0.00150 0.01052 永豐貨幣市場基金 13.95190 13.95170 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.17780 2.17870 -0.00090 -0.04131 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.70990 2.71100 -0.00110 -0.04058 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.78660 7.80210 -0.01550 -0.19866 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.99560 11.01740 -0.02180 -0.19787 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.19720 7.20080 -0.00360 -0.04999 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.62740 11.63320 -0.00580 -0.04986 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.66000 10.54000 0.12000 1.13852 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.10000 8.00000 0.10000 1.25000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.75000 18.57000 0.18000 0.96931 永豐臺灣加權ETF基金 55.24000 55.10000 0.14000 0.25408 永豐領航科技基金 40.79000 40.81000 -0.02000 -0.04901 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.65000 11.57000 0.08000 0.69144 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.11000 11.05000 0.06000 0.54299 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.11000 10.00000 0.11000 1.10000 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.16000 10.07000 0.09000 0.89374 永豐趨勢平衡基金 43.02000 43.06000 -0.04000 -0.09289 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.93400 11.93320 0.00080 0.00670 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.76900 9.77410 -0.00510 -0.05218 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.42110 10.42660 -0.00550 -0.05275 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.85970 9.86430 -0.00460 -0.04663 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.34970 10.35450 -0.00480 -0.04636 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.82230 9.82730 -0.00500 -0.05088 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.60380 10.60920 -0.00540 -0.05090 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.86340 9.86700 -0.00360 -0.03649 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.42750 10.43190 -0.00440 -0.04218 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.27000 11.19000 0.08000 0.71492 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.27000 10.19000 0.08000 0.78508 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.48000 15.33000 0.15000 0.97847 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.74000 19.58000 0.16000 0.81716 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.58000 19.39000 0.19000 0.97989 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.06410 10.07400 -0.00990 -0.09827 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.06410 10.07400 -0.00990 -0.09827 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.97760 9.98360 -0.00600 -0.06010 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.97760 9.98360 -0.00600 -0.06010 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.19920 10.20840 -0.00920 -0.09012 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.19900 10.20830 -0.00930 -0.09110 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05160 10.05940 -0.00780 -0.07754 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05160 10.05940 -0.00780 -0.07754 兆豐國際生命科學基金 14.77000 14.68000 0.09000 0.61308 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.52280 10.50350 0.01930 0.18375 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.72370 10.68370 0.04000 0.37440 兆豐國際全球基金 31.14000 30.88000 0.26000 0.84197 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.52290 10.52220 0.00070 0.00665 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.30210 10.30880 -0.00670 -0.06499 兆豐國際國民基金 23.56000 23.67000 -0.11000 -0.46472 兆豐國際第一基金 13.82000 13.87000 -0.05000 -0.36049 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.77030 10.79270 -0.02240 -0.20755 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.19320 8.21030 -0.01710 -0.20827 兆豐國際萬全基金 21.31000 21.38000 -0.07000 -0.32741 兆豐國際電子基金 27.26000 27.34000 -0.08000 -0.29261 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.42000 22.33000 0.09000 0.40305 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.27000 15.32000 -0.05000 -0.32637 兆豐國際豐台灣基金 36.87000 36.98000 -0.11000 -0.29746 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56790 12.56770 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.78000 9.58000 0.20000 2.08768 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.75000 9.54000 0.21000 2.20126 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.77180 9.74510 0.02670 0.27398 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.78850 9.76240 0.02610 0.26735 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.88180 9.87690 0.00490 0.04961 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.80610 9.78160 0.02450 0.25047 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.90680 9.87290 0.03390 0.34336 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.77200 9.74530 0.02670 0.27398 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.79060 9.76450 0.02610 0.26729 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.88980 9.88500 0.00480 0.04856 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.81050 9.78600 0.02450 0.25036 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.91480 9.88090 0.03390 0.34309 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.90190 10.88000 0.02190 0.20129 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.62770 10.60350 0.02420 0.22823 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.89130 10.87050 0.02080 0.19134 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.58040 10.55930 0.02110 0.19982 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.69320 10.66890 0.02430 0.22776 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.68800 10.66760 0.02040 0.19123 合庫台灣基金 12.34000 12.40000 -0.06000 -0.48387 合庫全球高收益債券基金A類型 11.84230 11.83710 0.00520 0.04393 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.84340 12.81690 0.02650 0.20676 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.42590 11.40050 0.02540 0.22280 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.20800 12.18120 0.02680 0.22001 合庫全球高收益債券基金B類型 8.19660 8.19290 0.00370 0.04516 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.48420 9.46440 0.01980 0.20921 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.17630 9.15690 0.01940 0.21186 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.85990 8.84000 0.01990 0.22511 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.32090 9.30120 0.01970 0.21180 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.53000 10.44000 0.09000 0.86207 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.14000 11.01000 0.13000 1.18074 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.36000 9.27000 0.09000 0.97087 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.06000 9.94000 0.12000 1.20724 合庫全球新興市場基金 9.20000 9.14000 0.06000 0.65646 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 合庫貨幣市場基金 10.18180 10.18160 0.00020 0.00196 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.00000 9.98720 0.01280 0.12816 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.37710 10.36450 0.01260 0.12157 合庫新興多重收益基金A類型 10.63840 10.64350 -0.00510 -0.04792 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.16460 12.15120 0.01340 0.11028 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.48960 15.48840 0.00120 0.00775 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.73250 8.72100 0.01150 0.13187 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.58240 9.57070 0.01170 0.12225 合庫新興多重收益基金B類型 7.95660 7.96040 -0.00380 -0.04774 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.70780 8.69810 0.00970 0.11152 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.62680 10.62530 0.00150 0.01412 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.09000 11.98000 0.11000 0.91820 安本標準兩岸價值基金 美元 11.46000 11.33000 0.13000 1.14740 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.73000 11.63000 0.10000 0.85985 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.17940 10.19930 -0.01990 -0.19511 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.16080 10.18030 -0.01950 -0.19155 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.90210 9.91340 -0.01130 -0.11399 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.13370 10.15340 -0.01970 -0.19402 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.22420 10.24410 -0.01990 -0.19426 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.20340 10.22290 -0.01950 -0.19075 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.93550 9.94680 -0.01130 -0.11360 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.16800 10.18780 -0.01980 -0.19435 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25180 11.25050 0.00130 0.01156 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.74290 9.72220 0.02070 0.21291 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76580 9.77150 -0.00570 -0.05833 安聯中國東協基金 15.20000 15.13000 0.07000 0.46266 安聯中國策略基金-美元 12.55000 12.40000 0.15000 1.20968 安聯中國策略基金-新臺幣 16.54000 16.38000 0.16000 0.97680 安聯中華新思路基金-人民幣 16.32000 16.08000 0.24000 1.49254 安聯中華新思路基金-美元 14.62000 14.38000 0.24000 1.66898 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.92000 13.73000 0.19000 1.38383 安聯台灣大壩基金 33.49000 33.67000 -0.18000 -0.53460 安聯台灣科技基金 56.36000 56.75000 -0.39000 -0.68722 安聯台灣貨幣市場基金 12.55860 12.55840 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 38.52000 38.75000 -0.23000 -0.59355 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.91700 10.92950 -0.01250 -0.11437 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 16.07340 16.10550 -0.03210 -0.19931 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.96350 9.98340 -0.01990 -0.19933 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.04790 10.06780 -0.01990 -0.19766 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.17000 12.12000 0.05000 0.41254 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 安聯四季成長組合基金-美元 11.71000 11.62000 0.09000 0.77453 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.40260 13.42890 -0.02630 -0.19585 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.94770 10.96270 -0.01500 -0.13683 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 13.03150 13.05740 -0.02590 -0.19835 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63960 9.65880 -0.01920 -0.19878 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.56760 9.58060 -0.01300 -0.13569 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09360 9.11160 -0.01800 -0.19755 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.29310 10.31350 -0.02040 -0.19780 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.29830 10.31880 -0.02050 -0.19867 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.58000 11.53000 0.05000 0.43365 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.36000 11.33000 0.03000 0.26478 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.43000 11.39000 0.04000 0.35119 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.56620 12.55760 0.00860 0.06848 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.36890 11.35790 0.01100 0.09685 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.98240 10.97510 0.00730 0.06651 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.57280 8.56730 0.00550 0.06420 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.43300 8.42480 0.00820 0.09733 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11990 8.11440 0.00550 0.06778 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.20950 10.20270 0.00680 0.06665 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.09150 10.08470 0.00680 0.06743 安聯全球人口趨勢基金 12.39000 12.33000 0.06000 0.48662 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.62000 8.55000 0.07000 0.81871 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.92000 32.73000 0.19000 0.58051 安聯全球油礦金趨勢基金 7.71000 7.68000 0.03000 0.39063 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.62580 12.65390 -0.02810 -0.22207 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.64040 10.66410 -0.02370 -0.22224 安聯全球新興市場基金 16.94000 16.85000 0.09000 0.53412 安聯全球農金趨勢基金 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 安聯全球綠能趨勢基金 9.27000 9.18000 0.09000 0.98039 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.70000 10.61000 0.09000 0.84826 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.94000 10.85000 0.09000 0.82949 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.93000 10.84000 0.09000 0.83026 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46000 10.38000 0.08000 0.77071 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59000 9.51000 0.08000 0.84122 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.57000 9.49000 0.08000 0.84299 安聯亞洲動態策略基金 22.41000 22.27000 0.14000 0.62865 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.09670 10.09350 0.00320 0.03170 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.13450 10.13010 0.00440 0.04343 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.06420 10.06110 0.00310 0.03081 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.03580 10.03140 0.00440 0.04386 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.07870 10.07550 0.00320 0.03176 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.04180 10.03750 0.00430 0.04284 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.01090 10.00770 0.00320 0.03198 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.07490 10.07170 0.00320 0.03177 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.01090 10.00770 0.00320 0.03198 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.62910 10.63260 -0.00350 -0.03292 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.16060 10.16390 -0.00330 -0.03247 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.24050 91.27660 -0.03610 -0.03955 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.31700 13.31320 0.00380 0.02854 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.47530 68.49470 -0.01940 -0.02832 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.86630 9.86340 0.00290 0.02940 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79410 2.79680 -0.00270 -0.09654 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96280 10.98010 -0.01730 -0.15756 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.36090 2.36510 -0.00420 -0.17758 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.84900 8.86300 -0.01400 -0.15796 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.40080 10.40760 -0.00680 -0.06534 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.28400 10.26230 0.02170 0.21145 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.76450 10.73880 0.02570 0.23932 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.23590 10.21450 0.02140 0.20951 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.26220 10.24320 0.01900 0.18549 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.29990 10.30670 -0.00680 -0.06598 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.15060 10.12950 0.02110 0.20830 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.53930 10.51430 0.02500 0.23777 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.13450 10.11330 0.02120 0.20962 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.16770 10.14890 0.01880 0.18524 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.95820 9.93140 0.02680 0.26985 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.13410 10.10370 0.03040 0.30088 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.93950 9.91280 0.02670 0.26935 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.86360 9.84020 0.02340 0.23780 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.97440 9.94760 0.02680 0.26941 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.08480 10.05460 0.03020 0.30036 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.93920 9.91250 0.02670 0.26936 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.86400 9.84070 0.02330 0.23677 宏利台灣動力基金A類型 32.11000 32.15000 -0.04000 -0.12442 宏利台灣動力基金I類型 32.11000 32.15000 -0.04000 -0.12442 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.04860 9.99450 0.05410 0.54130 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.00590 9.97930 0.02660 0.26655 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.54360 7.50180 0.04180 0.55720 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.54550 7.51890 0.02660 0.35378 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.63000 11.52000 0.11000 0.95486 宏利全球債券組合基金 13.90640 13.90630 0.00010 0.00072 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02340 3.02560 -0.00220 -0.07271 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.52870 12.54920 -0.02050 -0.16336 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.98290 8.99800 -0.01510 -0.16782 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.65300 2.65920 -0.00620 -0.23315 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.61830 11.65790 -0.03960 -0.33968 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.29080 3.27270 0.01810 0.55306 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54030 0.53860 0.00170 0.31563 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.25000 15.22000 0.03000 0.19711 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.49370 12.48320 0.01050 0.08411 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.03340 11.02260 0.01080 0.09798 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.57590 10.57750 -0.00160 -0.01513 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.76030 8.75210 0.00820 0.09369 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.38800 8.37970 0.00830 0.09905 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.25770 8.25780 -0.00010 -0.00121 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.39750 8.39150 0.00600 0.07150 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.00000 9.76000 0.24000 2.45902 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.14000 9.93000 0.21000 2.11480 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.99000 9.75000 0.24000 2.46154 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.97490 2.95680 0.01810 0.61215 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42900 0.42700 0.00200 0.46838 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.92990 12.88380 0.04610 0.35781 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97820 0.97400 0.00420 0.43121 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.35590 7.32920 0.02670 0.36430 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04440 2.03470 0.00970 0.47673 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29470 0.29330 0.00140 0.47733 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.94270 8.91030 0.03240 0.36362 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32380 0.32240 0.00140 0.43424 宏利萬利貨幣市場基金 13.69630 13.69620 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.45000 2.43000 0.02000 0.82305 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.20000 11.09000 0.11000 0.99188 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.18000 27.08000 0.10000 0.36928 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.18000 27.08000 0.10000 0.36928 宏利澳幣保本基金 12.71540 12.71660 -0.00120 -0.00944 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 12.02000 12.06000 -0.04000 -0.33167 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.65000 11.67000 -0.02000 -0.17138 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.45000 11.51000 -0.06000 -0.52129 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.01000 10.94000 0.07000 0.63985 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.19000 10.10000 0.09000 0.89109 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.81000 11.74000 0.07000 0.59625 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.52620 10.54780 -0.02160 -0.20478 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.38310 9.39030 -0.00720 -0.07667 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.95570 8.98690 -0.03120 -0.34717 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.40610 11.44590 -0.03980 -0.34772 貝萊德亞美利加收益基金 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 貝萊德新台幣基金 12.97830 12.97820 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 28.03000 28.10000 -0.07000 -0.24911 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45720 11.46040 -0.00320 -0.02792 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.92000 9.93490 -0.01490 -0.14998 保德信大中華基金-人民幣 10.75000 10.63000 0.12000 1.12888 保德信大中華基金-美元 10.23000 10.11000 0.12000 1.18694 保德信大中華基金-新台幣 30.84000 30.57000 0.27000 0.88322 保德信中小型股基金 52.96000 53.14000 -0.18000 -0.33873 保德信中國中小基金-人民幣 9.63000 9.53000 0.10000 1.04932 保德信中國中小基金-美元 8.94000 8.84000 0.10000 1.13122 保德信中國中小基金-新臺幣 8.75000 8.68000 0.07000 0.80645 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.15590 10.13760 0.01830 0.18052 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.25350 10.24230 0.01120 0.10935 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.27850 10.26030 0.01820 0.17738 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.42770 11.40740 0.02030 0.17795 保德信中國品牌基金-人民幣 10.68000 10.58000 0.10000 0.94518 保德信中國品牌基金-美元 10.67000 10.57000 0.10000 0.94607 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.49000 11.39000 0.10000 0.87796 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.30000 27.99000 0.31000 1.10754 保德信全球消費商機基金 19.88000 19.74000 0.14000 0.70922 保德信全球基礎建設基金 14.13000 14.19000 -0.06000 -0.42283 保德信全球資源基金 6.99000 6.94000 0.05000 0.72046 保德信全球醫療生化基金-美元 9.49000 9.42000 0.07000 0.74310 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.92000 31.75000 0.17000 0.53543 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.21190 10.19830 0.01360 0.13336 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.68910 10.67480 0.01430 0.13396 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.33270 10.34700 -0.01430 -0.13820 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.81290 10.82790 -0.01500 -0.13853 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.69640 9.69030 0.00610 0.06295 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.89930 10.89310 0.00620 0.05692 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.33980 9.35990 -0.02010 -0.21475 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.47900 10.50160 -0.02260 -0.21521 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.28450 8.31120 -0.02670 -0.32125 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.46300 11.50000 -0.03700 -0.32174 保德信亞太基金 20.01000 19.88000 0.13000 0.65392 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.82970 8.86050 -0.03080 -0.34761 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.28870 12.33160 -0.04290 -0.34789 保德信店頭市場基金 38.28000 38.34000 -0.06000 -0.15649 保德信拉丁美洲基金 7.02000 6.93000 0.09000 1.29870 保德信金平衡基金 31.17000 31.15000 0.02000 0.06421 保德信金滿意基金 44.36000 44.51000 -0.15000 -0.33700 保德信科技島基金 29.18000 29.24000 -0.06000 -0.20520 保德信高成長基金 99.80000 99.51000 0.29000 0.29143 保德信貨幣市場基金 15.85350 15.85330 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.65460 10.59000 0.06460 0.61001 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.98660 10.94960 0.03700 0.33791 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.08230 11.06820 0.01410 0.12739 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.70010 10.71550 -0.01540 -0.14372 保德信新世紀基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.27590 8.28000 -0.00410 -0.04952 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.49660 10.49760 -0.00100 -0.00953 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.83740 11.84320 -0.00580 -0.04897 保德信新興趨勢組合基金 10.70000 10.62000 0.08000 0.75330 保德信瑞騰基金 15.66270 15.66360 -0.00090 -0.00575 保德信歐洲組合基金 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.42250 9.42010 0.00240 0.02548 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.97040 9.96720 0.00320 0.03211 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.38840 9.39650 -0.00810 -0.08620 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.69680 9.70920 -0.01240 -0.12771 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.66370 9.66950 -0.00580 -0.05998 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09940 10.10580 -0.00640 -0.06333 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.50220 9.50270 -0.00050 -0.00526 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.86700 9.86750 -0.00050 -0.00507 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.18160 10.19760 -0.01600 -0.15690 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.80840 9.80770 0.00070 0.00714 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.19620 10.19330 0.00290 0.02845 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.72520 9.72090 0.00430 0.04423 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.04230 10.03780 0.00450 0.04483 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.79070 9.79030 0.00040 0.00409 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.34140 10.34140 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.65590 9.65140 0.00450 0.04663 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.04170 10.03700 0.00470 0.04683 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.93950 9.95240 -0.01290 -0.12962 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.94300 9.95590 -0.01290 -0.12957 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.18770 10.19760 -0.00990 -0.09708 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.88860 9.89440 -0.00580 -0.05862 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.88880 9.89460 -0.00580 -0.05862 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.13730 10.17210 -0.03480 -0.34211 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.20650 10.21400 -0.00750 -0.07343 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.89010 9.89190 -0.00180 -0.01820 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98740 9.98290 0.00450 0.04508 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36150 10.35690 0.00460 0.04441 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.09820 10.09370 0.00450 0.04458 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.74570 10.74020 0.00550 0.05121 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.96600 9.95530 0.01070 0.10748 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.26500 10.25390 0.01110 0.10825 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43120 10.44080 -0.00960 -0.09195 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.43080 10.43550 -0.00470 -0.04504 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.53730 10.57070 -0.03340 -0.31597 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.05120 10.05880 -0.00760 -0.07556 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.05370 10.06120 -0.00750 -0.07454 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 9.95790 9.97300 -0.01510 -0.15141 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 9.95970 9.97410 -0.01440 -0.14437 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.02200 10.02270 -0.00070 -0.00698 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.02330 10.02390 -0.00060 -0.00599 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 9.92350 9.97690 -0.05340 -0.53524 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 9.92400 9.97740 -0.05340 -0.53521 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.18620 10.19060 -0.00440 -0.04318 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.18250 10.19050 -0.00800 -0.07850 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.25480 10.26200 -0.00720 -0.07016 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.43830 10.44630 -0.00800 -0.07658 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.95900 9.95950 -0.00050 -0.00502 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.05440 10.05480 -0.00040 -0.00398 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96920 1.97260 -0.00340 -0.17236 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.84270 2.84750 -0.00480 -0.16857 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28770 0.28790 -0.00020 -0.06947 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45390 0.45410 -0.00020 -0.04404 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.19580 8.21090 -0.01510 -0.18390 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.06300 12.08550 -0.02250 -0.18617 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.75740 9.77650 -0.01910 -0.19537 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.51140 12.53630 -0.02490 -0.19862 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.62000 8.62930 -0.00930 -0.10777 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.09440 11.10640 -0.01200 -0.10805 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.54620 10.53650 0.00970 0.09206 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.38380 10.38850 -0.00470 -0.04524 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.86000 19.85000 0.01000 0.05038 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4605.62000 4603.36000 2.26000 0.04909 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11270 10.10210 0.01060 0.10493 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.00160 10.98670 0.01490 0.13562 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.03450 10.03140 0.00310 0.03090 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.29600 9.27850 0.01750 0.18861 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88470 9.86600 0.01870 0.18954 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.33150 9.32630 0.00520 0.05576 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.67890 9.67030 0.00860 0.08893 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.32890 10.29340 0.03550 0.34488 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.87460 5.86060 0.01400 0.23888 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.89360 10.86750 0.02610 0.24017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.66000 10.59000 0.07000 0.66100 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.03000 9.94000 0.09000 0.90543 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.66000 10.59000 0.07000 0.66100 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.03000 9.94000 0.09000 0.90543 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.57370 10.53170 0.04200 0.39880 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.52510 11.45640 0.06870 0.59966 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.74960 10.68490 0.06470 0.60553 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.06100 9.02500 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-0.09000 -0.71372 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.54000 31.13000 0.41000 1.31706 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35800 0.35770 0.00030 0.08387 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33480 0.33450 0.00030 0.08969 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33570 0.33540 0.00030 0.08945 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.20800 11.22880 -0.02080 -0.18524 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.49270 10.51230 -0.01960 -0.18645 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.52500 10.54460 -0.01960 -0.18588 國泰台灣貨幣市場基金 12.46830 12.46820 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42440 0.42270 0.00170 0.40218 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37370 0.37220 0.00150 0.40301 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45330 0.45150 0.00180 0.39867 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56300 0.56230 0.00070 0.12449 國泰全球高股息基金-人民幣 2.59300 2.57090 0.02210 0.85962 國泰全球高股息基金-美元 0.36360 0.36000 0.00360 1.00000 國泰全球高股息基金-新台幣 11.38000 11.30000 0.08000 0.70796 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53620 0.53230 0.00390 0.73267 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49950 0.50280 -0.00330 -0.65632 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.70000 14.83000 -0.13000 -0.87660 國泰全球資源基金-美元 0.16320 0.16380 -0.00060 -0.36630 國泰全球資源基金-新台幣 5.18000 5.22000 -0.04000 -0.76628 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.60800 0.60180 0.00620 1.03024 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.02000 18.88000 0.14000 0.74153 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.42000 18.28000 0.14000 0.76586 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.89220 0.88540 0.00680 0.76801 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.85000 20.70000 0.15000 0.72464 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.50000 22.43000 0.07000 0.31208 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.58770 2.57720 0.01050 0.40742 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36380 0.36190 0.00190 0.52501 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30990 0.30830 0.00160 0.51898 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.32100 11.28660 0.03440 0.30479 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.64410 9.61480 0.02930 0.30474 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53300 0.53150 0.00150 0.28222 國泰亞洲成長基金-美元 0.38780 0.38590 0.00190 0.49236 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.74000 11.72000 0.02000 0.17065 國泰科技生化基金 36.42000 36.46000 -0.04000 -0.10971 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.70000 29.35000 0.35000 1.19250 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.32000 12.48000 -0.16000 -1.28205 國泰美國費城半導體基金 15.46000 15.04000 0.42000 2.79255 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 48.51080 49.51020 -0.99940 -2.01857 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.72170 15.45180 0.26990 1.74672 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 27.62490 28.66630 -1.04140 -3.63284 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.87790 47.43870 -0.56080 -1.18216 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 47.92980 48.16590 -0.23610 -0.49018 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.60650 43.68150 -0.07500 -0.17170 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32230 0.32130 0.00100 0.31124 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 10.05140 10.03260 0.01880 0.18739 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.11340 10.09430 0.01910 0.18922 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32270 0.32140 0.00130 0.40448 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 10.06360 10.03330 0.03030 0.30199 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.14170 10.11110 0.03060 0.30264 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32310 0.32140 0.00170 0.52894 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 10.07460 10.03530 0.03930 0.39162 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.16180 10.12200 0.03980 0.39320 國泰紐幣2021保本基金 12.94200 12.94800 -0.00600 -0.04634 國泰紐幣八年期保本基金 13.32990 13.33750 -0.00760 -0.05698 國泰紐幣保本基金 12.78650 12.78580 0.00070 0.00547 國泰國泰基金-新台幣A 24.28000 24.32000 -0.04000 -0.16447 國泰富時中國A50基金 22.17000 21.97000 0.20000 0.91033 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 49.65550 50.42410 -0.76860 -1.52427 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35140 0.35230 -0.00090 -0.25546 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52590 0.52860 -0.00270 -0.51078 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.57590 41.44690 0.12900 0.31124 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.45000 21.33000 0.12000 0.56259 國泰新興市場基金-美元 0.38420 0.38170 0.00250 0.65496 國泰新興市場基金-新台幣 12.01000 11.97000 0.04000 0.33417 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.45920 2.45600 0.00320 0.13029 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49980 1.49780 0.00200 0.13353 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35540 0.35450 0.00090 0.25388 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.21890 0.21830 0.00060 0.27485 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.77160 10.75840 0.01320 0.12269 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.44530 6.43730 0.00800 0.12428 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.72000 15.34000 0.38000 2.47718 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 47.38550 48.24120 -0.85570 -1.77380 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 47.62640 48.44920 -0.82280 -1.69827 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.96590 44.35450 -0.38860 -0.87612 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.84000 12.88000 -0.04000 -0.31056 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 38.22000 37.99000 0.23000 0.60542 國泰標普北美科技ETF基金 24.05000 23.61000 0.44000 1.86362 國泰歐洲精選基金-美元 0.35300 0.35300 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.80790 38.78370 0.02420 0.06240 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.13000 21.78000 0.35000 1.60698 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.58000 19.37000 0.21000 1.08415 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.51000 18.40000 0.11000 0.59783 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41930 0.41980 -0.00050 -0.11910 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.65650 12.68820 -0.03170 -0.24984 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.58100 10.58320 -0.00220 -0.02079 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.48660 10.48990 -0.00330 -0.03146 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.68770 10.72010 -0.03240 -0.30224 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.25080 10.25290 -0.00210 -0.02048 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.19330 10.19650 -0.00320 -0.03138 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.33330 10.36470 -0.03140 -0.30295 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.96630 9.97380 -0.00750 -0.07520 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.85220 9.86220 -0.01000 -0.10140 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.94780 9.95630 -0.00850 -0.08537 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.84390 9.87920 -0.03530 -0.35732 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.96620 9.97380 -0.00760 -0.07620 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.84730 9.85730 -0.01000 -0.10145 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.94770 9.95620 -0.00850 -0.08537 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.84390 9.87920 -0.03530 -0.35732 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46570 11.46510 0.00060 0.00523 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82640 9.83540 -0.00900 -0.09151 第一金大中華基金 27.01000 26.92000 0.09000 0.33432 第一金小型精選基金 34.17000 34.15000 0.02000 0.05857 第一金中國世紀基金-人民幣 14.52000 14.43000 0.09000 0.62370 第一金中國世紀基金-美元 8.73520 8.66970 0.06550 0.75550 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.86390 9.87570 -0.01180 -0.11949 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.24750 8.26990 -0.02240 -0.27086 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.49740 11.51100 -0.01360 -0.11815 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.79520 9.82180 -0.02660 -0.27083 第一金中概平衡基金 28.98000 28.92000 0.06000 0.20747 第一金台灣貨幣市場基金 15.33620 15.33600 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.80600 178.80400 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.92840 15.66200 0.26640 1.70093 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.92710 15.66100 0.26610 1.69913 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.51000 15.30000 0.21000 1.37255 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.52000 15.30000 0.22000 1.43791 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.74520 10.54070 0.20450 1.94010 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.74340 10.53900 0.20440 1.93946 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.88000 10.70000 0.18000 1.68224 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.88000 10.70000 0.18000 1.68224 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.15270 10.06640 0.08630 0.85731 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.15270 10.06650 0.08620 0.85631 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.18900 12.82840 0.36060 2.81095 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.20640 12.84550 0.36090 2.80954 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.62000 12.31000 0.31000 2.51828 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.65000 12.34000 0.31000 2.51216 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.85280 9.83730 0.01550 0.15756 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.84640 9.83090 0.01550 0.15767 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.49090 9.48910 0.00180 0.01897 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.51520 9.51340 0.00180 0.01892 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.80130 10.78430 0.01700 0.15764 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.44470 10.44270 0.00200 0.01915 第一金全球大趨勢基金 25.51000 25.26000 0.25000 0.98971 第一金全球不動產證券化基金A 9.42080 9.46160 -0.04080 -0.43122 第一金全球不動產證券化基金B 6.50360 6.53180 -0.02820 -0.43173 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.16260 10.18130 -0.01870 -0.18367 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.16280 10.18170 -0.01890 -0.18563 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.13850 11.15920 -0.02070 -0.18550 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.14040 11.16110 -0.02070 -0.18547 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.63000 10.67000 -0.04000 -0.37488 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.63000 10.67000 -0.04000 -0.37488 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.60560 8.62200 -0.01640 -0.19021 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.62250 10.64280 -0.02030 -0.19074 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.23580 9.23490 0.00090 0.00975 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.23430 9.23330 0.00100 0.01083 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.63710 7.63320 0.00390 0.05109 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.63200 7.62820 0.00380 0.04982 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.40920 8.41530 -0.00610 -0.07249 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.40970 8.41580 -0.00610 -0.07248 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.69350 11.69310 0.00040 0.00342 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.69410 11.69280 0.00130 0.01112 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.22770 10.22260 0.00510 0.04989 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.22860 10.22350 0.00510 0.04989 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.01570 15.02650 -0.01080 -0.07187 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N 15.01510 15.02610 -0.01100 -0.07321 第一金亞洲科技基金 18.60000 18.21000 0.39000 2.14168 第一金亞洲新興市場基金 12.83000 12.85000 -0.02000 -0.15564 第一金店頭市場基金 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.31520 10.36710 -0.05190 -0.50062 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.31520 10.36710 -0.05190 -0.50062 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.37460 10.45510 -0.08050 -0.76996 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.37460 10.45510 -0.08050 -0.76996 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.31520 10.36710 -0.05190 -0.50062 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.32650 10.37830 -0.05180 -0.49912 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.31520 10.36710 -0.05190 -0.50062 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.37460 10.45510 -0.08050 -0.76996 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.38590 10.46640 -0.08050 -0.76913 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.37460 10.45510 -0.08050 -0.76996 第一金創新趨勢基金 22.73000 22.68000 0.05000 0.22046 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 45.43750 46.13210 -0.69460 -1.50568 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 45.40250 46.11000 -0.70750 -1.53437 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 46.83280 47.81140 -0.97860 -2.04679 第一金電子基金 36.13000 36.02000 0.11000 0.30539 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.13000 19.11000 0.02000 0.10466 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.55000 20.00000 0.55000 2.75000 統一大中華中小基金(人民幣) 9.27000 9.12000 0.15000 1.64474 統一大中華中小基金(美元) 8.14000 8.02000 0.12000 1.49626 統一大中華中小基金(新台幣) 12.22000 12.05000 0.17000 1.41079 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 統一大東協高股息基金(美元) 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 統一大滿貫基金-A類型 37.21000 37.29000 -0.08000 -0.21453 統一大滿貫基金-I類型 37.21000 37.29000 -0.08000 -0.21453 統一大龍印基金 15.11000 15.00000 0.11000 0.73333 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.74000 10.57000 0.17000 1.60833 統一大龍騰中國基金(美元) 9.46000 9.30000 0.16000 1.72043 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.89000 10.74000 0.15000 1.39665 統一中小基金 25.62000 25.72000 -0.10000 -0.38880 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.09730 10.11010 -0.01280 -0.12661 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.03490 9.03770 -0.00280 -0.03098 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.82700 8.84920 -0.02220 -0.25087 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.70880 12.72480 -0.01600 -0.12574 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.32960 11.33300 -0.00340 -0.03000 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.02480 11.05250 -0.02770 -0.25062 統一台灣動力基金 20.10000 20.13000 -0.03000 -0.14903 統一全天候基金-A類型 117.74000 118.15000 -0.41000 -0.34702 統一全天候基金-I類型 118.49000 118.89000 -0.40000 -0.33645 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.66890 8.65260 0.01630 0.18838 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.05270 8.02990 0.02280 0.28394 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.14520 8.14420 0.00100 0.01228 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.38070 9.36320 0.01750 0.18690 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.72210 8.69740 0.02470 0.28399 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.81460 8.81360 0.00100 0.01135 統一全球債券組合基金 12.49660 12.50450 -0.00790 -0.06318 統一全球新科技基金(人民幣) 16.87000 16.64000 0.23000 1.38221 統一全球新科技基金(美元) 15.27000 15.05000 0.22000 1.46179 統一全球新科技基金(新台幣) 14.84000 14.67000 0.17000 1.15883 統一亞太基金 25.94000 25.62000 0.32000 1.24902 統一亞洲大金磚基金 12.49000 12.39000 0.10000 0.80710 統一奔騰基金 62.63000 62.86000 -0.23000 -0.36589 統一強棒貨幣市場基金 16.74860 16.74830 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 12.18000 12.00000 0.18000 1.50000 統一強漢基金(美元) 10.56000 10.38000 0.18000 1.73410 統一強漢基金(新台幣) 28.15000 27.77000 0.38000 1.36838 統一統信基金 31.98000 32.07000 -0.09000 -0.28064 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 39.06610 39.66900 -0.60290 -1.51983 統一黑馬基金 62.90000 63.10000 -0.20000 -0.31696 統一新亞洲科技能源基金 17.16000 16.94000 0.22000 1.29870 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.20340 8.21610 -0.01270 -0.15457 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.95980 10.97670 -0.01690 -0.15396 統一經建基金 49.82000 50.01000 -0.19000 -0.37992 統一龍馬基金 72.84000 73.09000 -0.25000 -0.34204 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.96000 21.91000 0.05000 0.22821 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.68000 50.53000 0.15000 0.29685 野村中國機會基金 15.16000 15.00000 0.16000 1.06667 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.42380 10.42250 0.00130 0.01247 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.37010 10.36580 0.00430 0.04148 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.46300 10.48800 -0.02500 -0.23837 野村巴西基金 6.68000 6.67000 0.01000 0.14993 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.49000 11.34000 0.15000 1.32275 野村台灣高股息基金 25.80000 25.78000 0.02000 0.07758 野村台灣運籌基金 39.30000 39.36000 -0.06000 -0.15244 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.91890 9.92420 -0.00530 -0.05340 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.77680 9.77840 -0.00160 -0.01636 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83030 9.83720 -0.00690 -0.07014 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.54490 10.55050 -0.00560 -0.05308 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.28600 10.28770 -0.00170 -0.01652 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04690 10.05390 -0.00700 -0.06962 野村平衡基金 20.73000 20.71000 0.02000 0.09657 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94300 9.94670 -0.00370 -0.03720 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.16660 10.17330 -0.00670 -0.06586 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95370 9.95500 -0.00130 -0.01306 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94320 9.94690 -0.00370 -0.03720 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.16670 10.17340 -0.00670 -0.06586 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95440 9.95570 -0.00130 -0.01306 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93980 9.94830 -0.00850 -0.08544 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.01750 10.02220 -0.00470 -0.04690 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.03290 10.03440 -0.00150 -0.01495 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.99180 10.00700 -0.01520 -0.15189 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.05000 10.14000 -0.09000 -0.88757 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.61000 10.68000 -0.07000 -0.65543 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.98000 15.11000 -0.13000 -0.86036 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.70000 12.79000 -0.09000 -0.70367 野村全球生技醫療基金 16.68000 16.63000 0.05000 0.30066 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.35110 10.37280 -0.02170 -0.20920 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.30220 10.31980 -0.01760 -0.17055 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.25980 10.28950 -0.02970 -0.28864 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.59830 10.62110 -0.02280 -0.21467 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.51080 10.52910 -0.01830 -0.17380 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.47320 10.50370 -0.03050 -0.29037 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.33710 10.36700 -0.02990 -0.28842 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 11.00130 11.02470 -0.02340 -0.21225 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.86650 10.88520 -0.01870 -0.17179 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.83010 10.86160 -0.03150 -0.29001 野村全球品牌基金 29.42000 29.07000 0.35000 1.20399 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.72000 12.65000 0.07000 0.55336 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.67000 10.58000 0.09000 0.85066 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.32000 19.21000 0.11000 0.57262 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.07000 11.97000 0.10000 0.83542 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.03170 11.02860 0.00310 0.02811 野村全球短期收益基金-美元計價 11.02870 11.02220 0.00650 0.05897 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.80710 10.80800 -0.00090 -0.00833 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.51690 8.47840 0.03850 0.45410 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.34930 8.30970 0.03960 0.47655 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.95100 7.92330 0.02770 0.34960 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.94580 10.89620 0.04960 0.45520 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.45090 10.40130 0.04960 0.47686 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.04980 10.01460 0.03520 0.35149 野村成長基金 33.24000 33.16000 0.08000 0.24125 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.32090 8.28220 0.03870 0.46727 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.33080 8.28870 0.04210 0.50792 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.58090 8.55400 0.02690 0.31447 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.63040 9.58580 0.04460 0.46527 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.48960 9.44170 0.04790 0.50732 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.75700 9.72660 0.03040 0.31254 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.10000 13.03000 0.07000 0.53722 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.15210 10.16420 -0.01210 -0.11905 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.08630 10.09670 -0.01040 -0.10300 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.02550 10.05570 -0.03020 -0.30033 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.59800 9.61040 -0.01240 -0.12903 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.60920 9.61940 -0.01020 -0.10604 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.75860 9.78830 -0.02970 -0.30342 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.11560 10.14610 -0.03050 -0.30061 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.72280 10.73420 -0.01140 -0.10620 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.63900 10.65030 -0.01130 -0.10610 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.80450 10.83730 -0.03280 -0.30266 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.82480 9.81180 0.01300 0.13249 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.82200 9.80750 0.01450 0.14785 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.76970 9.76890 0.00080 0.00819 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.31610 8.31550 0.00060 0.00722 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.91420 8.90220 0.01200 0.13480 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.77560 8.76260 0.01300 0.14836 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.88130 9.88050 0.00080 0.00810 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.53170 13.53060 0.00110 0.00813 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.68920 12.67210 0.01710 0.13494 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.26170 10.24650 0.01520 0.14834 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51700 10.52390 -0.00690 -0.06557 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46870 10.47210 -0.00340 -0.03247 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51820 10.52960 -0.01140 -0.10827 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.81730 10.82430 -0.00700 -0.06467 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.74420 10.74750 -0.00330 -0.03070 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.71250 10.72420 -0.01170 -0.10910 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.79270 10.79820 -0.00550 -0.05093 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.70820 10.71010 -0.00190 -0.01774 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.91800 10.95000 -0.03200 -0.29224 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.30810 10.29900 0.00910 0.08836 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.89190 9.87580 0.01610 0.16302 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.51430 9.49560 0.01870 0.19693 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.01390 9.00610 0.00780 0.08661 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.53190 11.52190 0.01000 0.08679 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.52570 10.54410 -0.01840 -0.17451 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.68410 11.70010 -0.01600 -0.13675 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.09040 11.10160 -0.01120 -0.10089 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.86110 10.88040 -0.01930 -0.17738 野村泰國基金 43.87000 43.73000 0.14000 0.32015 野村高科技基金 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.66830 10.61030 0.05800 0.54664 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.25380 10.18120 0.07260 0.71308 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.88780 10.81650 0.07130 0.65918 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.62230 9.55260 0.06970 0.72964 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.63750 9.58520 0.05230 0.54563 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.86980 9.81340 0.05640 0.57472 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.28970 12.20250 0.08720 0.71461 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.43600 14.34500 0.09100 0.63437 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.13570 11.05510 0.08060 0.72908 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.16100 11.10050 0.06050 0.54502 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.60800 11.54160 0.06640 0.57531 野村貨幣市場基金 16.35190 16.35170 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.66000 14.65000 0.01000 0.06826 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.41110 10.40530 0.00580 0.05574 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.93450 9.91270 0.02180 0.21992 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.12120 10.12630 -0.00510 -0.05036 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.31850 10.32450 -0.00600 -0.05811 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25910 10.26040 -0.00130 -0.01267 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.26370 10.27120 -0.00750 -0.07302 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.72810 10.73440 -0.00630 -0.05869 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.63300 10.63440 -0.00140 -0.01316 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.67900 10.68690 -0.00790 -0.07392 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.18310 10.12680 0.05630 0.55595 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.17470 10.11680 0.05790 0.57232 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.10060 10.05680 0.04380 0.43553 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.82690 10.76790 0.05900 0.54792 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.76680 10.70540 0.06140 0.57354 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.69410 10.64760 0.04650 0.43672 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.64600 10.64360 0.00240 0.02255 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.98130 7.97960 0.00170 0.02130 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.37610 12.37350 0.00260 0.02101 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41210 10.40880 0.00330 0.03170 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.65980 10.65780 0.00200 0.01877 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.34380 10.33660 0.00720 0.06966 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.48840 10.50920 -0.02080 -0.19792 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39290 10.39410 -0.00120 -0.01155 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41250 10.40910 0.00340 0.03266 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.66060 10.65850 0.00210 0.01970 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.34360 10.33640 0.00720 0.06966 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.49250 10.51370 -0.02120 -0.20164 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39210 10.39310 -0.00100 -0.00962 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41320 10.41040 0.00280 0.02690 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.66690 10.66550 0.00140 0.01313 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.34290 10.33630 0.00660 0.06385 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.48920 10.51090 -0.02170 -0.20645 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39650 10.39850 -0.00200 -0.01923 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41320 10.41040 0.00280 0.02690 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.66890 10.66750 0.00140 0.01312 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.35030 10.34370 0.00660 0.06381 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.50360 10.52540 -0.02180 -0.20712 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39780 10.39980 -0.00200 -0.01923 野村精選貨幣市場基金 12.12070 12.12060 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.92000 11.87000 0.05000 0.42123 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480 野村積極成長基金 14.10000 14.07000 0.03000 0.21322 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 39.63000 39.63000 0.00000 0.00000 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.74360 10.72970 0.01390 0.12955 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.57370 8.55660 0.01710 0.19985 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.88730 7.87100 0.01630 0.20709 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72850 7.71860 0.00990 0.12826 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.35260 12.32810 0.02450 0.19873 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.03360 11.01080 0.02280 0.20707 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.85280 10.83890 0.01390 0.12824 野村環球基金-S類型新臺幣計價 12.03000 11.91000 0.12000 1.00756 野村環球基金-人民幣計價 18.23000 18.01000 0.22000 1.22154 野村環球基金-美元計價 14.05000 13.87000 0.18000 1.29776 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.95000 19.75000 0.20000 1.01266 野村鴻利基金 24.88000 24.86000 0.02000 0.08045 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91100 16.91090 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.27000 21.30000 -0.03000 -0.14085 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.53000 15.50000 0.03000 0.19355 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.83710 10.86970 -0.03260 -0.29992 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.18900 14.23190 -0.04290 -0.30144 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.98150 10.98760 -0.00610 -0.05552 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.52280 10.51620 0.00660 0.06276 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.86870 10.87710 -0.00840 -0.07723 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.38000 10.37610 0.00390 0.03759 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.39150 10.40170 -0.01020 -0.09806 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.10870 10.10620 0.00250 0.02474 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.02550 10.05130 -0.02580 -0.25668 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.40420 10.41080 -0.00660 -0.06340 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.57230 10.57230 0.00000 0.00000 凱基台商天下基金 14.60000 14.45000 0.15000 1.03806 凱基台灣精五門基金 22.97000 22.95000 0.02000 0.08715 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 47.39810 48.13440 -0.73630 -1.52968 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 49.66400 49.99850 -0.33450 -0.66902 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.65640 41.53140 0.12500 0.30098 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.60150 10.57370 0.02780 0.26292 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 47.51160 48.27260 -0.76100 -1.57646 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 48.72170 49.54570 -0.82400 -1.66311 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 49.29230 50.37880 -1.08650 -2.15666 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.40000 13.23000 0.17000 1.28496 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.65430 11.49460 0.15970 1.38935 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.66000 11.53000 0.13000 1.12749 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60420 11.60410 0.00010 0.00086 凱基開創基金 30.77000 30.84000 -0.07000 -0.22698 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.09000 22.80000 0.29000 1.27193 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.04070 21.69880 0.34190 1.57566 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.46000 17.45000 0.01000 0.05731 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.43320 16.37260 0.06060 0.37013 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.49000 7.44000 0.05000 0.67204 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 43.45610 44.17210 -0.71600 -1.62093 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 43.82290 44.47670 -0.65380 -1.46998 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 44.00950 44.81940 -0.80990 -1.80703 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.06000 11.98000 0.08000 0.66778 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.31040 11.21910 0.09130 0.81379 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.99000 10.93000 0.06000 0.54895 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.56460 12.46820 0.09640 0.77317 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 13.07000 13.01000 0.06000 0.46118 凱基護城河基金-台幣計價A 13.13000 12.96000 0.17000 1.31173 凱基護城河基金-美元計價B 12.66740 12.47590 0.19150 1.53496 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.75820 10.66250 0.09570 0.89754 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.12460 10.02150 0.10310 1.02879 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.29650 10.21930 0.07720 0.75543 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.75810 10.66230 0.09580 0.89849 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.12460 10.02150 0.10310 1.02879 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.29650 10.21930 0.07720 0.75543 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.20000 12.41000 -0.21000 -1.69218 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.10000 34.88000 1.22000 3.49771 富邦NASDAQ-100基金 33.37000 32.79000 0.58000 1.76883 富邦上証180基金 31.99000 31.75000 0.24000 0.75591 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20850 0.20580 0.00270 1.31195 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.52000 6.46000 0.06000 0.92879 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.92000 5.94000 -0.02000 -0.33670 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.91000 49.57000 0.34000 0.68590 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.93420 12.86290 0.07130 0.55431 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.82870 11.76100 0.06770 0.57563 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.24880 11.20420 0.04460 0.39807 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.95250 10.89210 0.06040 0.55453 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.93100 9.87410 0.05690 0.57626 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.45460 9.41720 0.03740 0.39715 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.94090 19.87440 0.06650 0.33460 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.68820 11.68740 0.00080 0.00684 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.44020 10.45410 -0.01390 -0.13296 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.84450 13.85810 -0.01360 -0.09814 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99490 1.99570 -0.00080 -0.04009 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41220 9.42150 -0.00930 -0.09871 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40510 1.40570 -0.00060 -0.04268 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.65250 12.67650 -0.02400 -0.18933 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82340 1.82620 -0.00280 -0.15332 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.55320 10.57320 -0.02000 -0.18916 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54230 1.54460 -0.00230 -0.14891 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.04960 11.05210 -0.00250 -0.02262 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.97890 10.98020 -0.00130 -0.01184 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.47000 15.55000 -0.08000 -0.51447 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.94000 17.78000 0.16000 0.89989 富邦日本東証基金 19.87000 19.81000 0.06000 0.30288 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.00000 46.69000 0.31000 0.66395 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.64000 46.62000 0.02000 0.04290 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.61000 53.43000 0.18000 0.33689 富邦台灣心基金 23.18000 23.34000 -0.16000 -0.68552 富邦台灣釆吉50基金 47.22000 47.08000 0.14000 0.29737 富邦台灣科技指數基金 58.23000 58.00000 0.23000 0.39655 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.75520 50.34500 -0.58980 -1.17152 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.27460 42.22940 0.04520 0.10703 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31620 0.31830 -0.00210 -0.65975 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.56000 10.66000 -0.10000 -0.93809 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.71580 2.72480 -0.00900 -0.33030 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36330 0.36420 -0.00090 -0.24712 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.26270 11.31530 -0.05260 -0.46486 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.31570 2.32340 -0.00770 -0.33141 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34180 0.34270 -0.00090 -0.26262 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.53620 9.58070 -0.04450 -0.46448 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.23000 22.23000 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.95000 14.96000 -0.01000 -0.06684 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 25.66000 25.65000 0.01000 0.03899 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71920 15.71900 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.22000 18.15000 0.07000 0.38567 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 42.12290 42.35860 -0.23570 -0.55644 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 46.33200 46.96440 -0.63240 -1.34655 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 41.40400 41.55720 -0.15320 -0.36865 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.85080 41.08680 -0.23600 -0.57439 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.08480 39.97300 0.11180 0.27969 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 47.76840 48.42070 -0.65230 -1.34715 富邦長紅基金 64.45000 64.91000 -0.46000 -0.70867 富邦科技基金 26.22000 26.28000 -0.06000 -0.22831 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.76400 41.88240 -0.11840 -0.28270 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 48.82420 49.75800 -0.93380 -1.87668 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.48630 41.87630 -0.39000 -0.93131 富邦恒生國企ETF基金 20.38000 20.30000 0.08000 0.39409 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.84000 13.90000 -0.06000 -0.43165 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.82000 25.63000 0.19000 0.74132 富邦高成長基金 24.86000 25.04000 -0.18000 -0.71885 富邦基金A類型 14.43000 14.47000 -0.04000 -0.27643 富邦基金I類型 14.43000 14.47000 -0.04000 -0.27643 富邦深証100基金 10.79000 10.72000 0.07000 0.65299 富邦富時歐洲ETF基金 20.69000 20.49000 0.20000 0.97609 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42450 0.42510 -0.00060 -0.14114 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.43750 12.43800 -0.00050 -0.00402 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.22390 9.22430 -0.00040 -0.00434 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29880 0.29930 -0.00050 -0.16706 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.41310 8.41340 -0.00030 -0.00357 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.09170 10.05480 0.03690 0.36699 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.80900 10.79870 0.01030 0.09538 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.31600 9.28190 0.03410 0.36738 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.97300 9.96350 0.00950 0.09535 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.34000 18.32000 0.02000 0.10917 富邦精準基金 46.36000 46.64000 -0.28000 -0.60034 富邦精銳中小基金 12.43000 12.47000 -0.04000 -0.32077 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.14000 19.15000 -0.01000 -0.05222 富邦臺灣公司治理100基金 21.77000 21.71000 0.06000 0.27637 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.95000 6.97000 -0.02000 -0.28694 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.64000 16.54000 0.10000 0.60459 富邦標普美國特別股ETF基金 20.11000 20.14000 -0.03000 -0.14896 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.18670 11.16130 0.02540 0.22757 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.34950 10.29810 0.05140 0.49912 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.64460 10.62980 0.01480 0.13923 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.58910 10.56500 0.02410 0.22811 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.75080 9.70230 0.04850 0.49988 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.01670 10.00280 0.01390 0.13896 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.83000 31.73000 0.10000 0.31516 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.95010 9.94090 0.00920 0.09255 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.90880 9.89830 0.01050 0.10608 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.69580 9.68820 0.00760 0.07845 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.36220 10.35240 0.00980 0.09466 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.33040 10.31950 0.01090 0.10563 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.11090 10.10340 0.00750 0.07423 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.27430 8.26830 0.00600 0.07257 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.97210 8.96520 0.00690 0.07696 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.50020 8.49640 0.00380 0.04472 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.15500 10.14720 0.00780 0.07687 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.23670 10.22880 0.00790 0.07723 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.73160 9.72680 0.00480 0.04935 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.89250 9.88870 0.00380 0.03843 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.57340 8.55540 0.01800 0.21039 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.87600 9.85520 0.02080 0.21106 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.11050 9.09420 0.01630 0.17924 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.50680 11.48270 0.02410 0.20988 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.32500 11.30120 0.02380 0.21060 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.57850 10.56000 0.01850 0.17519 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.32110 9.30470 0.01640 0.17626 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.40000 15.27000 0.13000 0.85134 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.74610 8.71960 0.02650 0.30391 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.64970 9.62040 0.02930 0.30456 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.10920 9.08380 0.02540 0.27962 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.68020 10.64760 0.03260 0.30617 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.71820 10.68570 0.03250 0.30414 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.18600 10.15850 0.02750 0.27071 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.26790 9.24280 0.02510 0.27156 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.16000 10.04000 0.12000 1.19522 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.49000 10.36000 0.13000 1.25483 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.35000 9.26000 0.09000 0.97192 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.25000 8.15000 0.10000 1.22699 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.70000 10.57000 0.13000 1.22990 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.54000 10.34000 0.20000 1.93424 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.10000 8.98000 0.12000 1.33630 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.03000 8.93000 0.10000 1.11982 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.21000 10.10000 0.11000 1.08911 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.19900 10.19670 0.00230 0.02256 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.41450 9.40940 0.00510 0.05420 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.95260 8.95980 -0.00720 -0.08036 富蘭克林華美中華基金 12.34000 12.19000 0.15000 1.23052 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.57000 23.53000 0.04000 0.17000 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.63000 22.59000 0.04000 0.17707 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.17620 8.23850 -0.06230 -0.75621 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.28960 9.34140 -0.05180 -0.55452 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.33430 10.39200 -0.05770 -0.55523 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.86620 9.94130 -0.07510 -0.75543 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.74650 11.73010 0.01640 0.13981 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.72480 8.71260 0.01220 0.14003 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.81960 8.80730 0.01230 0.13966 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.90810 9.89430 0.01380 0.13947 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.63870 14.61510 0.02360 0.16148 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.45390 10.43710 0.01680 0.16096 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.32630 10.30970 0.01660 0.16101 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.72630 10.71040 0.01590 0.14845 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.66190 7.65050 0.01140 0.14901 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.97620 8.96290 0.01330 0.14839 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.96930 9.95450 0.01480 0.14868 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.37710 11.38350 -0.00640 -0.05622 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58930 7.59350 -0.00420 -0.05531 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.90830 8.91330 -0.00500 -0.05610 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.05930 10.06500 -0.00570 -0.05663 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.00700 10.99550 0.01150 0.10459 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.69140 7.68330 0.00810 0.10542 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.19600 8.21050 -0.01450 -0.17660 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.27080 9.27270 -0.00190 -0.02049 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.40990 10.41200 -0.00210 -0.02017 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.12040 13.14380 -0.02340 -0.17803 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.19000 8.13000 0.06000 0.73801 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.53000 8.50000 0.03000 0.35294 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.17000 8.10000 0.07000 0.86420 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.33000 12.23000 0.10000 0.81766 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.33000 8.33000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.33550 13.27660 0.05890 0.44364 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 富蘭克林華美第一富基金 41.06000 41.07000 -0.01000 -0.02435 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36060 10.36040 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.61000 8.53000 0.08000 0.93787 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.37000 9.28000 0.09000 0.96983 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.94000 8.88000 0.06000 0.67568 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.10000 14.92000 0.18000 1.20643 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.53000 13.35000 0.18000 1.34831 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.92000 15.76000 0.16000 1.01523 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.39420 9.40620 -0.01200 -0.12758 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.39410 9.40610 -0.01200 -0.12758 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.34990 9.35360 -0.00370 -0.03956 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.34980 9.35360 -0.00380 -0.04063 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.47010 9.48030 -0.01020 -0.10759 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.32170 9.33180 -0.01010 -0.10823 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.32170 9.33170 -0.01000 -0.10716 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.59650 9.62930 -0.03280 -0.34063 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.44620 9.47860 -0.03240 -0.34182 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.44620 9.47860 -0.03240 -0.34182 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.47700 6.49450 -0.01750 -0.26946 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.65170 10.60800 0.04370 0.41195 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.53140 9.51940 0.01200 0.12606 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.65150 11.63680 0.01470 0.12632 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.72980 6.73110 -0.00130 -0.01931 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.87820 8.86500 0.01320 0.14890 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.00340 11.00560 -0.00220 -0.01999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 71.02000 71.75000 -0.73000 -1.01742 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 73.17000 74.18000 -1.01000 -1.36155 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 63.14840 63.27570 -0.12730 -0.20118 復華1至5年期高收益債券基金 21.05000 21.04000 0.01000 0.04753 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 70.69050 71.75090 -1.06040 -1.47789 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 69.13760 69.92460 -0.78700 -1.12550 復華人民幣貨幣市場基金 11.91080 11.91000 0.00080 0.00672 復華人生目標基金 41.41750 41.47980 -0.06230 -0.15019 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 復華大中華中小策略基金 9.13000 9.04000 0.09000 0.99558 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 69.34000 69.58000 -0.24000 -0.34493 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.71140 51.54970 0.16170 0.31368 復華中國特選信用債券ETF基金 62.36900 62.56520 -0.19620 -0.31359 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.27000 12.25000 0.02000 0.16327 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 復華六年到期新興市場債券基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 復華台灣智能基金 12.14000 12.15000 -0.01000 -0.08230 復華全方位基金 30.99000 31.15000 -0.16000 -0.51364 復華全球大趨勢基金-美元 13.05000 12.88000 0.17000 1.31988 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.75000 20.54000 0.21000 1.02240 復華全球平衡基金-美元 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293 復華全球平衡基金-新臺幣 20.02000 20.01000 0.01000 0.04998 復華全球物聯網科技基金-美元 14.61000 14.46000 0.15000 1.03734 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.23000 14.13000 0.10000 0.70771 復華全球原物料基金 8.26000 8.22000 0.04000 0.48662 復華全球消費基金-新臺幣 13.38000 13.31000 0.07000 0.52592 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.27050 12.30250 -0.03200 -0.26011 復華全球債券基金 15.23090 15.36850 -0.13760 -0.89534 復華全球債券組合基金 15.47000 15.49000 -0.02000 -0.12912 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.64000 15.72000 -0.08000 -0.50891 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.76000 10.82000 -0.06000 -0.55453 復華全球戰略配置強基金-美元 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364 復華有利貨幣市場基金 13.50420 13.50400 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 復華亞太成長基金 12.83000 12.79000 0.04000 0.31274 復華亞太神龍科技基金-美元 9.28000 9.18000 0.10000 1.08932 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.95000 9.88000 0.07000 0.70850 復華東協世紀基金 12.21000 12.16000 0.05000 0.41118 復華南非幣長期收益基金A 14.26000 14.30000 -0.04000 -0.27972 復華南非幣長期收益基金B 8.00000 8.09000 -0.09000 -1.11248 復華南非幣短期收益基金A 14.70000 14.71000 -0.01000 -0.06798 復華南非幣短期收益基金B 8.93000 9.00000 -0.07000 -0.77778 復華美元高收益債券指數基金-美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 復華美國20年期以上公債ETF基金 74.92830 76.35510 -1.42680 -1.86864 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.73000 21.26000 0.47000 2.21072 復華美國新星基金-美元 12.99000 12.85000 0.14000 1.08949 復華美國新星基金-新臺幣 13.31000 13.21000 0.10000 0.75700 復華恒生基金 20.72000 20.59000 0.13000 0.63137 復華恒生單日反向一倍基金 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005 復華恒生單日正向二倍基金 28.21000 27.90000 0.31000 1.11111 復華神盾基金 28.30780 28.34330 -0.03550 -0.12525 復華高成長基金 71.58000 71.78000 -0.20000 -0.27863 復華高益策略組合基金 13.73000 13.77000 -0.04000 -0.29049 復華貨幣市場基金 14.46830 14.46810 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.26000 17.12000 0.14000 0.81776 復華富時台灣高股息低波動基金 48.76000 48.74000 0.02000 0.04103 復華復華基金 22.42000 22.48000 -0.06000 -0.26690 復華華人世紀基金 18.17000 18.04000 0.13000 0.72062 復華傳家二號基金 34.47820 34.55030 -0.07210 -0.20868 復華傳家基金 23.97500 23.97170 0.00330 0.01377 復華奧林匹克全球組合基金 16.06000 16.10000 -0.04000 -0.24845 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.85000 11.80000 0.05000 0.42373 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.57000 14.53000 0.04000 0.27529 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 復華新興人民幣短期收益基金 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 復華新興人民幣債券基金A 12.26000 12.26000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 23.57000 23.73000 -0.16000 -0.67425 復華新興市場企業債券ETF基金 72.42000 72.80000 -0.38000 -0.52198 復華新興市場高收益債券基金A 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.31000 5.31000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036 復華新興市場短期收益基金 11.41000 11.43000 -0.02000 -0.17498 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 復華滬深300 A股基金 24.10000 23.91000 0.19000 0.79465 復華數位經濟基金 49.31000 49.38000 -0.07000 -0.14176 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.96180 9.95840 0.00340 0.03414 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.71820 9.72060 -0.00240 -0.02469 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.50180 10.49810 0.00370 0.03524 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.10660 10.10910 -0.00250 -0.02473 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.18880 10.07290 0.11590 1.15061 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.12030 10.13310 -0.01280 -0.12632 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.16040 10.15210 0.00830 0.08176 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.84730 10.86790 -0.02060 -0.18955 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.04190 10.03590 0.00600 0.05979 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.74420 10.76690 -0.02270 -0.21083 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.40010 10.39390 0.00620 0.05965 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.11540 11.13900 -0.02360 -0.21187 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.58950 10.56320 0.02630 0.24898 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.54530 10.52270 0.02260 0.21477 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.70650 10.71250 -0.00600 -0.05601 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.56670 10.53480 0.03190 0.30281 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.85600 11.67870 0.17730 1.51815 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.49250 10.46390 0.02860 0.27332 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.74750 10.71500 0.03250 0.30331 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.15170 11.97010 0.18160 1.51711 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.63500 10.60610 0.02890 0.27248 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.84690 10.84490 0.00200 0.01844 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.11990 10.10890 0.01100 0.10882 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.11590 10.10700 0.00890 0.08806 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.08130 10.10000 -0.01870 -0.18515 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.42100 10.40310 0.01790 0.17206 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.78980 10.63620 0.15360 1.44412 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.42790 10.41270 0.01520 0.14598 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.41980 10.40180 0.01800 0.17305 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.78970 10.63590 0.15380 1.44605 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.42480 10.40950 0.01530 0.14698 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.29300 10.28870 0.00430 0.04179 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.28260 10.28130 0.00130 0.01264 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.29120 10.28680 0.00440 0.04277 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.28370 10.28220 0.00150 0.01459 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.93970 10.91600 0.02370 0.21711 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.93590 10.91600 0.01990 0.18230 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.09380 11.10370 -0.00990 -0.08916 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.11300 10.09860 0.01440 0.14259 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.10680 10.09420 0.01260 0.12482 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.07340 10.08810 -0.01470 -0.14572 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.25930 9.26700 -0.00770 -0.08309 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.02110 8.01640 0.00470 0.05863 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.10910 8.12630 -0.01720 -0.21166 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.17820 12.18830 -0.01010 -0.08287 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.57910 10.57290 0.00620 0.05864 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.81870 10.84180 -0.02310 -0.21306 景順主流基金 19.30000 19.25000 0.05000 0.25974 景順台灣科技基金 33.80000 33.71000 0.09000 0.26698 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.95000 8.98000 -0.03000 -0.33408 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422 景順全球科技基金 24.47000 24.03000 0.44000 1.83104 景順全球康健基金 19.96000 19.88000 0.08000 0.40241 景順貨幣市場基金 16.00230 16.00210 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.71000 33.66000 0.05000 0.14854 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.94000 14.67000 0.27000 1.84049 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.16000 13.94000 0.22000 1.57819 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.02000 10.94000 0.08000 0.73126 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.40000 11.34000 0.06000 0.52910 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.76000 11.67000 0.09000 0.77121 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 12.00000 11.94000 0.06000 0.50251 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65780 8.65880 -0.00100 -0.01155 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.76620 7.75850 0.00770 0.09925 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.54400 11.55340 -0.00940 -0.08136 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.34070 10.33050 0.01020 0.09874 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.64000 8.58000 0.06000 0.69930 華南永昌中國A股基金(美元) 7.97000 7.90000 0.07000 0.88608 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.87000 11.80000 0.07000 0.59322 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.66460 9.66210 0.00250 0.02587 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 10.00160 10.02620 -0.02460 -0.24536 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.27230 10.26960 0.00270 0.02629 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.63440 10.66050 -0.02610 -0.24483 華南永昌永昌基金 20.47000 20.61000 -0.14000 -0.67928 華南永昌全球亨利組合基金 15.03380 15.04360 -0.00980 -0.06514 華南永昌全球神農水資源基金 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.96000 9.86000 0.10000 1.01420 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633 華南永昌全球精品基金 17.41000 17.26000 0.15000 0.86906 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.73000 10.66000 0.07000 0.65666 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.66000 13.57000 0.09000 0.66323 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.74000 13.69000 0.05000 0.36523 華南永昌物聯網精選基金 12.50000 12.53000 -0.03000 -0.23943 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29220 16.29200 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.28650 25.33790 -0.05140 -0.20286 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99810 11.99790 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.78130 10.78090 0.00040 0.00371 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.47270 10.48690 -0.01420 -0.13541 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.99120 9.99080 0.00040 0.00400 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.64750 9.66070 -0.01320 -0.13664 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.61780 10.61760 0.00020 0.00188 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.24910 10.26320 -0.01410 -0.13738 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.96290 9.96270 0.00020 0.00201 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.56030 9.57350 -0.01320 -0.13788 華頓中小型基金 21.97000 22.10000 -0.13000 -0.58824 華頓中國多重機會平衡基金 12.56670 12.51440 0.05230 0.41792 華頓台灣基金 24.21000 24.36000 -0.15000 -0.61576 華頓平安貨幣市場基金 11.57900 11.57880 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.81000 17.63000 0.18000 1.02099 華頓全球高收益債券基金A 13.90660 13.90590 0.00070 0.00503 華頓全球高收益債券基金B 8.01840 8.01800 0.00040 0.00499 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.91180 2.89740 0.01440 0.49700 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.76460 12.71790 0.04670 0.36720 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40810 0.40550 0.00260 0.64118 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.31710 12.30590 0.01120 0.09101 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.27400 12.26280 0.01120 0.09133 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.94550 10.93150 0.01400 0.12807 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.73450 10.73860 -0.00410 -0.03818 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.69660 10.70060 -0.00400 -0.03738 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.39760 9.40120 -0.00360 -0.03829 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.80090 10.77570 0.02520 0.23386 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.76310 10.73780 0.02530 0.23562 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.45600 9.42660 0.02940 0.31188 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.02000 11.78000 0.24000 2.03735 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.14000 9.96000 0.18000 1.80723 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.73000 10.51000 0.22000 2.09324 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69310 2.69740 -0.00430 -0.15941 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.12600 2.12790 -0.00190 -0.08929 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.96840 11.97220 -0.00380 -0.03174 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.20020 9.20320 -0.00300 -0.03260 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37680 0.37680 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29180 0.29120 0.00060 0.20604 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.63000 3.60000 0.03000 0.83333 匯豐中國動力基金(台幣) 15.93000 15.79000 0.14000 0.88664 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 匯豐台灣精典基金 25.30000 25.23000 0.07000 0.27745 匯豐全球趨勢組合基金 12.85000 12.75000 0.10000 0.78431 匯豐全球關鍵資源基金 8.36000 8.33000 0.03000 0.36014 匯豐安富基金 26.38000 26.35000 0.03000 0.11385 匯豐成功基金 43.02000 42.93000 0.09000 0.20964 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.44000 2.44000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.18000 10.04000 0.14000 1.39442 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.78600 2.78890 -0.00290 -0.10398 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.42890 2.43210 -0.00320 -0.13157 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.94190 11.95210 -0.01020 -0.08534 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.95160 7.96160 -0.01000 -0.12560 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39120 0.39110 0.00010 0.02557 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33350 0.33350 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 14.73000 14.63000 0.10000 0.68353 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01820 15.01810 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.18000 5.22000 -0.04000 -0.76628 匯豐新鑽動力基金 10.48000 10.35000 0.13000 1.25604 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.51030 5.54440 -0.03410 -0.61503 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.40830 9.44260 -0.03430 -0.36325 匯豐龍鳳基金-A類型 54.64000 54.50000 0.14000 0.25688 匯豐龍鳳基金-I類型 54.64000 54.50000 0.14000 0.25688 匯豐龍騰電子基金 39.51000 39.49000 0.02000 0.05065 匯豐雙高收益債券組合基金 12.91360 12.93050 -0.01690 -0.13070 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.94000 19.01000 -0.07000 -0.36823 新光中國成長基金(人民幣) 9.62000 9.53000 0.09000 0.94439 新光中國成長基金(美元) 9.30000 9.20000 0.10000 1.08696 新光中國成長基金(新臺幣) 9.40000 9.30000 0.10000 1.07527 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.64730 11.68640 -0.03910 -0.33458 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.28690 10.29700 -0.01010 -0.09809 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.76370 10.78220 -0.01850 -0.17158 新光台灣富貴基金 25.25000 25.31000 -0.06000 -0.23706 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.05000 21.79000 0.26000 1.19321 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.99970 39.85480 0.14490 0.36357 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.87200 47.54680 -0.67480 -1.41923 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.50000 10.31000 0.19000 1.84287 新光全球AI新創產業基金美元 10.04000 9.84000 0.20000 2.03252 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.23000 10.04000 0.19000 1.89243 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936 新光全球生技醫療基金(美元) 11.01000 10.88000 0.13000 1.19485 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.89000 10.76000 0.13000 1.20818 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 11.18550 11.25550 -0.07000 -0.62192 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.08900 11.16640 -0.07740 -0.69315 新光全球債券基金(B配息)美元 10.51080 10.59570 -0.08490 -0.80127 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.40780 10.49850 -0.09070 -0.86393 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.37000 9.31000 0.06000 0.64447 新光吉星貨幣市場基金 15.51840 15.51820 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224 新光多重資產基金(A累積)美元 8.67000 8.59000 0.08000 0.93132 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.17000 9.10000 0.07000 0.76923 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.77000 8.72000 0.05000 0.57339 新光亞洲精選基金-美金 20.85000 20.66000 0.19000 0.91965 新光亞洲精選基金-新台幣 21.43000 21.25000 0.18000 0.84706 新光店頭基金 23.48000 23.59000 -0.11000 -0.46630 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.74000 11.81000 -0.07000 -0.59272 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.27000 11.34000 -0.07000 -0.61728 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.65000 10.73000 -0.08000 -0.74557 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.21000 10.29000 -0.08000 -0.77745 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 42.91370 43.45780 -0.54410 -1.25202 新光特選內需收益ETF基金 21.07000 21.01000 0.06000 0.28558 新光創新科技基金 13.79000 13.88000 -0.09000 -0.64841 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.25840 10.28290 -0.02450 -0.23826 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.63030 10.65470 -0.02440 -0.22901 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.09370 10.11030 -0.01660 -0.16419 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.30460 9.32650 -0.02190 -0.23481 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.61830 9.64040 -0.02210 -0.22924 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.12310 9.13940 -0.01630 -0.17835 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.15780 41.26790 -0.11010 -0.26679 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 48.15010 49.03820 -0.88810 -1.81104 新光澳幣八年期保本基金 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 新光澳幣十年期保本基金 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116 新光澳幣保本基金 12.50000 12.51000 -0.01000 -0.07994 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.95700 10.97650 -0.01950 -0.17765 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.60280 9.62010 -0.01730 -0.17983 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.58130 9.61090 -0.02960 -0.30798 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.70010 10.73310 -0.03300 -0.30746 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.74350 10.76190 -0.01840 -0.17097 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60330 9.61970 -0.01640 -0.17048 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.55670 9.57900 -0.02230 -0.23280 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.67650 10.70120 -0.02470 -0.23082 瑞銀全球創新趨勢基金 7.33000 7.25000 0.08000 1.10345 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.78370 10.77970 0.00400 0.03711 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52890 9.52530 0.00360 0.03779 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.51380 10.50920 0.00460 0.04377 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.46150 9.45740 0.00410 0.04335 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.52930 9.52900 0.00030 0.00315 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.59080 10.59010 0.00070 0.00661 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.86010 14.87780 -0.01770 -0.11897 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.58460 8.59480 -0.01020 -0.11868 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 40.29390 40.22920 0.06470 0.16083 群益10年期以上金融債ETF基金 45.23180 45.89260 -0.66080 -1.43988 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 45.75010 46.50810 -0.75800 -1.62982 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 46.33060 47.16440 -0.83380 -1.76786 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 47.80450 48.61280 -0.80830 -1.66273 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 45.85600 46.69700 -0.84100 -1.80097 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 49.42180 50.26640 -0.84460 -1.68025 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 51.77320 52.11580 -0.34260 -0.65738 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 49.13390 49.76680 -0.63290 -1.27173 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.99930 11.02750 -0.02820 -0.25572 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 48.81020 49.88690 -1.07670 -2.15828 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.89830 39.86930 0.02900 0.07274 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.51730 11.51660 0.00070 0.00608 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98100 9.99020 -0.00920 -0.09209 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.30760 14.21110 0.09650 0.67905 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.29800 10.21100 0.08700 0.85202 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814 群益大印度基金N-新臺幣 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 群益大印度基金-人民幣 12.82030 12.85360 -0.03330 -0.25907 群益大印度基金-美元 11.61060 11.62070 -0.01010 -0.08691 群益大印度基金-新臺幣 11.17000 11.21000 -0.04000 -0.35682 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.53180 12.42520 0.10660 0.85793 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.63800 11.51920 0.11880 1.03132 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.08000 11.00000 0.08000 0.72727 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.09560 11.00120 0.09440 0.85809 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.40020 9.30430 0.09590 1.03071 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.98000 8.91000 0.07000 0.78563 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.05800 9.97240 0.08560 0.85837 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.55650 8.46920 0.08730 1.03079 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.17000 9.10000 0.07000 0.76923 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.26470 9.18580 0.07890 0.85893 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.14600 8.06280 0.08320 1.03190 群益中小型股基金 47.31000 47.58000 -0.27000 -0.56747 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.93740 10.93150 0.00590 0.05397 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.77860 9.75650 0.02210 0.22652 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.30200 9.30620 -0.00420 -0.04513 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.22600 9.22100 0.00500 0.05422 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.24720 8.22860 0.01860 0.22604 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.84620 7.84980 -0.00360 -0.04586 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.59150 10.59470 -0.00320 -0.03020 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.65050 11.65410 -0.00360 -0.03089 群益中國高收益債券基金-美元 11.21070 11.21300 -0.00230 -0.02051 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.41700 10.44480 -0.02780 -0.26616 群益中國新機會基金N-人民幣 9.66890 9.62480 0.04410 0.45819 群益中國新機會基金N-美元 8.55010 8.49650 0.05360 0.63085 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 群益中國新機會基金-人民幣 8.57460 8.53560 0.03900 0.45691 群益中國新機會基金-美元 9.14150 9.08420 0.05730 0.63077 群益中國新機會基金-新臺幣 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052 群益平衡王基金 20.52830 20.54130 -0.01300 -0.06329 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.98760 9.99370 -0.00610 -0.06104 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.04800 10.08140 -0.03340 -0.33130 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.98770 9.99370 -0.00600 -0.06004 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.04800 10.08140 -0.03340 -0.33130 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.98770 9.99380 -0.00610 -0.06104 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.04800 10.08140 -0.03340 -0.33130 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.03090 10.06410 -0.03320 -0.32989 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.00270 9.99480 0.00790 0.07904 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.06310 10.08250 -0.01940 -0.19241 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.00270 9.99480 0.00790 0.07904 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.06310 10.08250 -0.01940 -0.19241 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.00270 9.99480 0.00790 0.07904 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.06310 10.08250 -0.01940 -0.19241 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.06580 10.08490 -0.01910 -0.18939 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.99800 9.99490 0.00310 0.03102 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.05840 10.08260 -0.02420 -0.24002 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.99790 9.99490 0.00300 0.03002 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.05840 10.08260 -0.02420 -0.24002 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.99790 9.99480 0.00310 0.03102 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.05840 10.08260 -0.02420 -0.24002 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 10.05310 10.07710 -0.02400 -0.23816 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.29000 9.36000 -0.07000 -0.74786 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.59000 6.64000 -0.05000 -0.75301 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.76660 12.88890 -0.12230 -0.94888 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.73430 11.82620 -0.09190 -0.77709 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.28000 11.40000 -0.12000 -1.05263 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.84540 10.94920 -0.10380 -0.94801 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.96730 10.04540 -0.07810 -0.77747 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.58000 9.68000 -0.10000 -1.03306 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.67420 10.77630 -0.10210 -0.94745 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.52040 10.52720 -0.00680 -0.06459 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.28970 10.29530 -0.00560 -0.05439 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.21840 9.22440 -0.00600 -0.06504 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.21740 9.22240 -0.00500 -0.05422 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.58150 10.58850 -0.00700 -0.06611 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.61270 10.61850 -0.00580 -0.05462 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.38120 9.38730 -0.00610 -0.06498 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.86240 9.86780 -0.00540 -0.05472 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.50140 11.50990 -0.00850 -0.07385 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.86750 7.87330 -0.00580 -0.07367 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.86490 10.85930 0.00560 0.05157 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.65830 10.65150 0.00680 0.06384 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.82550 10.84800 -0.02250 -0.20741 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.95220 9.94710 0.00510 0.05127 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.88650 9.88020 0.00630 0.06376 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.04210 10.06300 -0.02090 -0.20769 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.86500 10.85940 0.00560 0.05157 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.65820 10.65140 0.00680 0.06384 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.82540 10.84790 -0.02250 -0.20741 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.95220 9.94710 0.00510 0.05127 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.88630 9.88000 0.00630 0.06377 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.04210 10.06300 -0.02090 -0.20769 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.79860 9.72880 0.06980 0.71746 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.56000 11.51000 0.05000 0.43440 群益全球關鍵生技基金-美元 16.03250 15.91840 0.11410 0.71678 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.04000 15.97000 0.07000 0.43832 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.43000 11.34000 0.09000 0.79365 群益印度中小基金N-人民幣 10.30590 10.32270 -0.01680 -0.16275 群益印度中小基金N-美元 8.33130 8.33050 0.00080 0.00960 群益印度中小基金N-新臺幣 7.98000 8.00000 -0.02000 -0.25000 群益印度中小基金-人民幣 13.95190 13.97460 -0.02270 -0.16244 群益印度中小基金-美元 11.91600 11.91490 0.00110 0.00923 群益印度中小基金-新臺幣 13.97000 14.01000 -0.04000 -0.28551 群益多利策略組合基金 12.02000 12.04000 -0.02000 -0.16611 群益多重收益組合基金 14.33000 14.38000 -0.05000 -0.34771 群益多重資產組合基金 15.85000 15.91000 -0.06000 -0.37712 群益安家基金 26.39450 26.39770 -0.00320 -0.01212 群益安穩貨幣市場基金 16.16980 16.16960 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.08000 20.89000 0.19000 0.90953 群益亞太中小基金 10.71000 10.58000 0.13000 1.22873 群益亞太新趨勢平衡基金 16.68000 16.62000 0.06000 0.36101 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.86180 10.89020 -0.02840 -0.26078 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.98510 8.00600 -0.02090 -0.26105 群益店頭市場基金 101.06000 101.21000 -0.15000 -0.14821 群益東方盛世基金 9.02000 8.90000 0.12000 1.34831 群益東協成長基金-人民幣 13.55440 13.51020 0.04420 0.32716 群益東協成長基金-美元 11.45710 11.40010 0.05700 0.50000 群益東協成長基金-新臺幣 11.49000 11.46000 0.03000 0.26178 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.34380 12.31610 0.02770 0.22491 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.35000 11.30910 0.04090 0.36166 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.80240 10.78810 0.01430 0.13255 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.01440 9.99190 0.02250 0.22518 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.21110 9.17790 0.03320 0.36174 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.76480 8.75320 0.01160 0.13252 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.17010 11.15530 0.01480 0.13267 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.80000 9.77800 0.02200 0.22499 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.37470 9.34090 0.03380 0.36185 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.79150 9.77860 0.01290 0.13192 群益長安基金 31.37000 31.46000 -0.09000 -0.28608 群益美國新創亮點基金N-美元 10.55000 10.42740 0.12260 1.17575 群益美國新創亮點基金-美元 15.95970 15.77420 0.18550 1.17597 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.63000 15.49000 0.14000 0.90381 群益真善美基金 15.99450 16.03150 -0.03700 -0.23080 群益馬拉松基金 124.89000 125.24000 -0.35000 -0.27946 群益深証中小板基金 12.43000 12.37000 0.06000 0.48504 群益創新科技基金 34.76000 34.75000 0.01000 0.02878 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.76280 10.68610 0.07670 0.71775 群益華夏盛世基金N-美元 9.53930 9.45510 0.08420 0.89052 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930 群益華夏盛世基金-人民幣 11.72080 11.63730 0.08350 0.71752 群益華夏盛世基金-美元 10.51820 10.42530 0.09290 0.89110 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.59000 17.48000 0.11000 0.62929 群益奧斯卡基金 31.31000 31.33000 -0.02000 -0.06384 群益新興金鑽基金-美元 11.34930 11.23550 0.11380 1.01286 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.79000 8.73000 0.06000 0.68729 群益葛萊美基金 24.60000 24.66000 -0.06000 -0.24331 群益道瓊美國地產ETF基金 23.11000 23.34000 -0.23000 -0.98543 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.58000 7.61000 -0.03000 -0.39422 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.62000 14.53000 0.09000 0.61941 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.75040 11.75020 0.00020 0.00170 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.15570 11.13630 0.01940 0.17421 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.32680 11.33790 -0.01110 -0.09790 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.27950 11.27930 0.00020 0.00177 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.70830 10.68970 0.01860 0.17400 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.87260 10.88310 -0.01050 -0.09648 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.75020 11.75000 0.00020 0.00170 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.15610 11.13670 0.01940 0.17420 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.27960 11.27930 0.00030 0.00266 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.70790 10.68920 0.01870 0.17494 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.08270 10.09250 -0.00980 -0.09710 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.26400 13.26880 -0.00480 -0.03618 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.97580 11.98720 -0.01140 -0.09510 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.85080 11.86940 -0.01860 -0.15671 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.77000 8.77320 -0.00320 -0.03647 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.05860 9.06720 -0.00860 -0.09485 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.52570 8.53910 -0.01340 -0.15693 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.42470 10.43460 -0.00990 -0.09488 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.02140 10.03090 -0.00950 -0.09471 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.06000 9.89000 0.17000 1.71891 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.12000 9.94000 0.18000 1.81087 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.08000 9.90000 0.18000 1.81818 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.13000 9.99000 0.14000 1.40140 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.06000 9.88000 0.18000 1.82186 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.06000 9.89000 0.17000 1.71891 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.12000 9.94000 0.18000 1.81087 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.08000 9.90000 0.18000 1.81818 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.14000 9.99000 0.15000 1.50150 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.06000 9.88000 0.18000 1.82186 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 德信大發基金 31.60000 31.48000 0.12000 0.38119 德信中國精選成長基金 11.97000 11.84000 0.13000 1.09797 德信台灣主流中小基金 21.30000 21.32000 -0.02000 -0.09381 德信萬保貨幣市場基金 11.99290 11.99270 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 34.81000 34.87000 -0.06000 -0.17207 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.08590 11.08600 -0.00010 -0.00090 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.93900 10.93770 0.00130 0.01189 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72340 11.72320 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.64000 17.72000 -0.08000 -0.45147 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.37000 17.22000 0.15000 0.87108 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.94430 10.94860 -0.00430 -0.03927 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.67510 16.68000 -0.00490 -0.02938 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.24830 8.26220 -0.01390 -0.16824 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.10080 11.08830 0.01250 0.11273 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.18280 12.17030 0.01250 0.10271 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.13110 14.15490 -0.02380 -0.16814 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.01000 16.88000 0.13000 0.77014 摩根中小基金 22.98000 22.96000 0.02000 0.08711 摩根中國A股基金 15.74000 15.62000 0.12000 0.76825 摩根中國A股基金(美元) 12.19000 12.06000 0.13000 1.07794 摩根中國亮點基金 13.32000 13.19000 0.13000 0.98560 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.42430 11.38760 0.03670 0.32228 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.93750 12.87820 0.05930 0.46047 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.66110 9.61170 0.04940 0.51396 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.35640 13.31350 0.04290 0.32223 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.74660 15.67480 0.07180 0.45806 摩根台灣金磚基金-累積型 19.96000 19.92000 0.04000 0.20080 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.96000 19.92000 0.04000 0.20080 摩根台灣增長基金 51.05000 50.96000 0.09000 0.17661 摩根平衡基金 27.95000 27.88000 0.07000 0.25108 摩根全球α基金 18.54000 18.36000 0.18000 0.98039 摩根全球平衡基金 16.41630 16.44020 -0.02390 -0.14538 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.53510 9.52570 0.00940 0.09868 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.75480 10.73890 0.01590 0.14806 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09480 10.07820 0.01660 0.16471 摩根多元入息成長基金-累積型 11.76840 11.75680 0.01160 0.09867 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.52070 10.50330 0.01740 0.16566 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.47250 10.46330 0.00920 0.08793 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.94640 13.93410 0.01230 0.08827 摩根亞洲基金 59.16000 58.70000 0.46000 0.78365 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.40230 8.40510 -0.00280 -0.03331 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.97490 9.97280 0.00210 0.02106 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.78480 8.78060 0.00420 0.04783 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.84600 12.85030 -0.00430 -0.03346 摩根東方內需機會基金 18.71000 18.56000 0.15000 0.80819 摩根東方科技基金 33.02000 32.51000 0.51000 1.56875 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271 摩根金龍收成基金 22.84000 22.64000 0.20000 0.88339 摩根第一貨幣市場基金 15.13980 15.13970 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.26000 14.12000 0.14000 0.99150 摩根新金磚五國基金 12.46000 12.37000 0.09000 0.72757 摩根新絲路基金 9.25000 9.16000 0.09000 0.98253 摩根新興35基金 13.50000 13.38000 0.12000 0.89686 摩根新興日本基金 23.45000 23.28000 0.17000 0.73024 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.23170 7.19270 0.03900 0.54222 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.66440 9.60740 0.05700 0.59329 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.42770 9.37110 0.05660 0.60398 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.23120 11.17060 0.06060 0.54250 摩根新興科技基金 55.26000 55.12000 0.14000 0.25399 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.79460 8.78980 0.00480 0.05461 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.49280 9.46900 0.02380 0.25135 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.91680 8.89210 0.02470 0.27777 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.51480 10.50910 0.00570 0.05424 摩根龍揚基金 34.12000 33.82000 0.30000 0.88705 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.77000 10.70000 0.07000 0.65421 摩根環球股票收益基金-累積型 12.16000 12.12000 0.04000 0.33003 摩根總收益組合基金-月配息型 9.36870 9.36780 0.00090 0.00961 摩根總收益組合基金-累積型 11.60460 11.60340 0.00120 0.01034 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.75000 20.56000 0.19000 0.92412 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62050 12.62040 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.94990 10.96430 -0.01440 -0.13134 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.57600 10.57150 0.00450 0.04257 聯邦中國龍基金 27.54000 27.58000 -0.04000 -0.14503 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.47520 12.45280 0.02240 0.17988 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.71210 11.69630 0.01580 0.13509 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.65240 10.65510 -0.00270 -0.02534 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.21170 10.19320 0.01850 0.18149 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.64010 9.62710 0.01300 0.13504 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.76090 8.76310 -0.00220 -0.02511 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.76920 9.71760 0.05160 0.53100 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.06140 10.03550 0.02590 0.25808 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.24980 9.20100 0.04880 0.53038 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.52260 9.49800 0.02460 0.25900 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.78670 11.74270 0.04400 0.37470 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.66380 11.62770 0.03610 0.31047 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.91320 10.90580 0.00740 0.06785 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.85090 10.81180 0.03910 0.36164 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.72360 10.69040 0.03320 0.31056 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.03240 10.02560 0.00680 0.06783 聯邦金鑽平衡基金 24.49880 24.53320 -0.03440 -0.14022 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.61050 9.47350 0.13700 1.44614 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.06590 9.94940 0.11650 1.17092 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.55670 9.42040 0.13630 1.44686 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.99660 9.88090 0.11570 1.17095 聯邦貨幣市場基金 13.23150 13.23130 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.78000 13.79000 -0.01000 -0.07252 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.81630 16.81970 -0.00340 -0.02021 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.05050 12.92260 0.12790 0.98974 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.69690 12.58250 0.11440 0.90920 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.06550 11.95680 0.10870 0.90911 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.50250 12.50740 -0.00490 -0.03918 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.76630 11.79350 -0.02720 -0.23064 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60630 10.61030 -0.00400 -0.03770 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.81110 8.83120 -0.02010 -0.22760 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 37.51000 37.45000 0.06000 0.16021 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.25000 19.10000 0.15000 0.78534 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.66000 18.48000 0.18000 0.97403 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.51000 12.42000 0.09000 0.72464 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.44000 16.41000 0.03000 0.18282 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.95000 11.93000 0.02000 0.16764 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.79000 12.77000 0.02000 0.15662 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.92000 11.90000 0.02000 0.16807 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.58000 7.58000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.46000 11.44000 0.02000 0.17483 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.23000 15.16000 0.07000 0.46174 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.56000 11.48000 0.08000 0.69686 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.43000 14.33000 0.10000 0.69784 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.33000 14.24000 0.09000 0.63202 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.36000 14.26000 0.10000 0.70126 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.01000 14.90000 0.11000 0.73826 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.10000 20.98000 0.12000 0.57197 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.14000 19.03000 0.11000 0.57803 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.22000 13.17000 0.05000 0.37965 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.85000 14.77000 0.08000 0.54164 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.82000 15.73000 0.09000 0.57216 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.79000 14.71000 0.08000 0.54385 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.78000 14.70000 0.08000 0.54422 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.63000 12.56000 0.07000 0.55732 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.90000 14.81000 0.09000 0.60770 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.75000 12.67000 0.08000 0.63141 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.22000 13.15000 0.07000 0.53232 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.73000 19.74000 -0.01000 -0.05066 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.43000 18.43000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.33000 11.35000 -0.02000 -0.17621 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.16000 13.16000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.14000 14.14000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.11000 13.11000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.89000 7.90000 -0.01000 -0.12658 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.11000 14.09000 0.02000 0.14194 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.22000 14.19000 0.03000 0.21142 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 聯博貨幣市場基金 15.04420 15.04410 0.00010 0.00066 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.13910 11.13680 0.00230 0.02065 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.84480 13.82320 0.02160 0.15626 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.47500 7.47350 0.00150 0.02007 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.30000 14.35000 -0.05000 -0.34843 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.46000 14.50000 -0.04000 -0.27586 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.36520 10.37550 -0.01030 -0.09927 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.71910 10.78220 -0.06310 -0.58522 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.21760 10.21350 0.00410 0.04014 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.26800 10.28200 -0.01400 -0.13616 瀚亞中小型股基金 22.02000 22.18000 -0.16000 -0.72137 瀚亞中國A股基金-人民幣 13.05000 12.95000 0.10000 0.77220 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.35000 13.25000 0.10000 0.75472 瀚亞巴西基金 5.72000 5.62000 0.10000 1.77936 瀚亞外銷基金 41.50000 41.59000 -0.09000 -0.21640 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.01650 10.01240 0.00410 0.04095 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.88130 9.92730 -0.04600 -0.46337 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.94910 9.93120 0.01790 0.18024 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.93230 9.92830 0.00400 0.04029 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.01190 10.01000 0.00190 0.01898 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.90620 9.95380 -0.04760 -0.47821 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.93890 9.92240 0.01650 0.16629 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.92190 9.91960 0.00230 0.02319 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.63260 11.64250 -0.00990 -0.08503 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.99840 10.98930 0.00910 0.08281 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.92830 12.93670 -0.00840 -0.06493 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.97620 11.00790 -0.03170 -0.28797 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.44090 7.44710 -0.00620 -0.08325 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.02800 8.02130 0.00670 0.08353 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.21750 8.22280 -0.00530 -0.06445 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.15060 7.17180 -0.02120 -0.29560 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.78160 8.78720 -0.00560 -0.06373 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.15050 9.15820 -0.00770 -0.08408 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.38740 9.37920 0.00820 0.08743 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.15310 9.15910 -0.00600 -0.06551 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.47000 12.40000 0.07000 0.56452 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.62000 11.52000 0.10000 0.86806 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.45000 11.38000 0.07000 0.61511 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 11.07000 11.01000 0.06000 0.54496 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.52000 10.44000 0.08000 0.76628 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.39170 10.38810 0.00360 0.03466 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.90270 9.90080 0.00190 0.01919 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.44310 9.41870 0.02440 0.25906 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.55910 9.55580 0.00330 0.03453 瀚亞印度基金-人民幣 13.98000 13.94000 0.04000 0.28694 瀚亞印度基金-美元 12.70000 12.63000 0.07000 0.55424 瀚亞印度基金-新台幣 28.56000 28.49000 0.07000 0.24570 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.04000 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0.13000 1.29482 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.52000 14.38000 0.14000 0.97357 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.84000 8.75000 0.09000 1.02857 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.66000 6.58000 0.08000 1.21581 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.53000 8.44000 0.09000 1.06635 瀚亞亞太基礎建設基金 11.41000 11.31000 0.10000 0.88417 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.68430 12.66800 0.01630 0.12867 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.46000 14.59150 -0.13150 -0.90121 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.23380 11.19640 0.03740 0.33404 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.04390 11.02710 0.01680 0.15235 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.86200 12.88050 -0.01850 -0.14363 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.14810 9.13660 0.01150 0.12587 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.82510 9.91450 -0.08940 -0.90171 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.90340 8.87370 0.02970 0.33470 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.74240 8.72910 0.01330 0.15236 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.39530 9.40950 -0.01420 -0.15091 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 15.04560 15.02820 0.01740 0.11578 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.90240 10.88630 0.01610 0.14789 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.30540 10.26410 0.04130 0.40237 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.71570 12.70100 0.01470 0.11574 瀚亞非洲基金-南非幣 10.40000 10.33000 0.07000 0.67764 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.68000 18.38000 0.30000 1.63221 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.63350 13.63330 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 30.10000 29.56000 0.54000 1.82679 瀚亞高科技基金 61.87000 62.04000 -0.17000 -0.27402 瀚亞理財通基金 26.94000 26.94000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.16000 8.14000 0.02000 0.24570 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.20000 8.18000 0.02000 0.24450 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.54000 8.52000 0.02000 0.23474 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 22.53000 22.61000 -0.08000 -0.35383 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.27860 14.30560 -0.02700 -0.18874 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.36970 9.38740 -0.01770 -0.18855 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.33020 11.30060 0.02960 0.26193 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.85480 11.94270 -0.08790 -0.73601 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.28670 10.26310 0.02360 0.22995 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.77900 10.78820 -0.00920 -0.08528 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.42030 8.39830 0.02200 0.26196 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.28000 8.34140 -0.06140 -0.73609 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.75310 8.70930 0.04380 0.50291 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.27880 8.25990 0.01890 0.22882 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.17180 8.17870 -0.00690 -0.08437 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.27510 14.29260 -0.01750 -0.12244 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.95590 10.97750 -0.02160 -0.19677 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.00640 10.00370 0.00270 0.02699 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.63980 11.65400 -0.01420 -0.12185 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.45430 10.47490 -0.02060 -0.19666 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.11410 10.12640 -0.01230 -0.12146 瀚亞歐洲基金 10.46000 10.34000 0.12000 1.16054 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------