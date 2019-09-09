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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/09/06  108/09/05  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.34780   10.34900  -0.00120   -0.01160
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.10020   10.10140  -0.00120   -0.01188
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.44340   10.44490  -0.00150   -0.01436
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.20180   10.20330  -0.00150   -0.01470
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.11220   10.11420  -0.00200   -0.01977
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.21890   10.22120  -0.00230   -0.02250
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.11440   10.11670  -0.00230   -0.02273
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.14840   10.15040  -0.00200   -0.01970
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.84110    9.83490   0.00620    0.06304
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.84110    9.83490   0.00620    0.06304
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.83340    9.82610   0.00730    0.07429
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.83340    9.82610   0.00730    0.07429
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.00600    9.99410   0.01190    0.11907
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.00600    9.99410   0.01190    0.11907
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.80800   10.79500   0.01300    0.12043
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.60610   10.59350   0.01260    0.11894
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.72130   10.70820   0.01310    0.12234
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.60610   10.59340   0.01270    0.11989
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.75000   22.52000   0.23000    1.02131
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         23.39000   22.75000   0.64000    2.81319
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     42.75540   43.21380  -0.45840   -1.06077
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.58930   39.42920   0.16010    0.40604
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.95140    9.94870   0.00270    0.02714
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.50720   10.50160   0.00560    0.05333
中國信託台灣活力基金                                               13.69000   13.74000  -0.05000   -0.36390
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.37000   11.44000  -0.07000   -0.61189
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.95000   11.03000  -0.08000   -0.72529
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.89000    9.97000  -0.08000   -0.80241
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.20000   10.25000  -0.05000   -0.48780
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.39820   10.40850  -0.01030   -0.09896
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.22760   10.25210  -0.02450   -0.23898
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.10360    9.12540  -0.02180   -0.23889
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.47270   10.46940   0.00330    0.03152
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.29290    9.28890   0.00400    0.04306
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.91220   11.96400  -0.05180   -0.43297
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                    10.06650   10.11030  -0.04380   -0.43322
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.13100   11.08310   0.04790    0.43219
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.67250    9.63090   0.04160    0.43194
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              47.03770   48.00430  -0.96660   -2.01357
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  43.49300   44.25140  -0.75840   -1.71384
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              48.33110   49.08360  -0.75250   -1.53310
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                49.06050   49.84200  -0.78150   -1.56795
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.99000   10.95000   0.04000    0.36530
中國信託智能運動基金-美元                                          10.53000   10.47000   0.06000    0.57307
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04430   11.04420   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.52490   10.56140  -0.03650   -0.34560
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.63890    9.67230  -0.03340   -0.34532
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.71450   10.72890  -0.01440   -0.13422
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.81230    9.82510  -0.01280   -0.13028
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.66240   40.79890  -0.13650   -0.33457
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.96240   42.17480  -0.21240   -0.50362
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.29000   11.21000   0.08000    0.71365
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.75000   10.68000   0.07000    0.65543
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    45.56900   46.25250  -0.68350   -1.47776
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            46.01870   46.60680  -0.58810   -1.26183
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        45.76300   46.46110  -0.69810   -1.50255
元大2001基金                                                       67.08000   66.82000   0.26000    0.38911
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          48.87150   49.60820  -0.73670   -1.48504
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             46.40050   46.89120  -0.49070   -1.04647
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.33000   21.09000   0.24000    1.13798
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.74840   11.74750   0.00090    0.00766
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.58180   10.59580  -0.01400   -0.13213
元大上證50基金                                                     33.46000   33.16000   0.30000    0.90470
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.69000   11.54000   0.15000    1.29983
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.19000   10.06000   0.13000    1.29225
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.26000   13.19000   0.07000    0.53071
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.96700   11.88900   0.07800    0.65607
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.38400   16.32200   0.06200    0.37986
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.57200   11.49400   0.07800    0.67861
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.88000   10.82200   0.05800    0.53595
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.04000    3.03000   0.01000    0.33003
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.28000   13.27000   0.01000    0.07536
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.41240   45.30510   0.10730    0.23684
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.16930   11.18340  -0.01410   -0.12608
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.15490   10.16780  -0.01290   -0.12687
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.04190   10.06860  -0.02670   -0.26518
元大巴西指數基金                                                    6.84800    6.82400   0.02400    0.35170
元大日經225基金                                                    26.93000   26.84000   0.09000    0.33532
元大台商收成基金                                                   23.24000   23.19000   0.05000    0.21561
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.31000   11.35000  -0.04000   -0.35242
元大台灣50單日正向2倍基金                                          41.51000   41.19000   0.32000    0.77689
元大台灣中型100基金                                                34.18000   34.08000   0.10000    0.29343
元大台灣加權股價指數基金                                           26.35800   26.32700   0.03100    0.11775
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.60000   10.57000   0.03000    0.28382
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
元大台灣卓越50基金                                                 83.58000   83.32000   0.26000    0.31205
元大台灣金融基金                                                   18.51000   18.37000   0.14000    0.76211
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.63000   32.58000   0.05000    0.15347
元大台灣高股息基金                                                 27.94000   27.87000   0.07000    0.25117
元大台灣電子科技基金                                               37.46000   37.40000   0.06000    0.16043
元大全球ETF成長組合基金                                            10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.22000   15.25000  -0.03000   -0.19672
元大全球人工智慧ETF基金                                            24.51000   23.82000   0.69000    2.89673
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.93000   14.02000  -0.09000   -0.64194
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.54000    9.61000  -0.07000   -0.72841
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    14.00000   14.07000  -0.07000   -0.49751
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.66700   12.71600  -0.04900   -0.38534
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.62000    8.69000  -0.07000   -0.80552
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.48000    6.54000  -0.06000   -0.91743
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.23000    9.28000  -0.05000   -0.53879
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     7.08000    7.12000  -0.04000   -0.56180
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.28800    8.22000   0.06800    0.82725
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.76000    9.70000   0.06000    0.61856
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.32000    8.27000   0.05000    0.60459
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.48000   13.38000   0.10000    0.74738
元大全球農業商機基金                                               18.04000   17.91000   0.13000    0.72585
元大印尼指數基金                                                    9.61400    9.53200   0.08200    0.86026
元大印度指數基金                                                    9.25700    9.25400   0.00300    0.03242
元大印度基金                                                       12.01000   12.06000  -0.05000   -0.41459
元大多多基金                                                       18.06000   18.10000  -0.04000   -0.22099
元大多福基金                                                       55.14000   55.01000   0.13000    0.23632
元大亞太成長基金                                                    8.54000    8.48000   0.06000    0.70755
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.52270    9.55420  -0.03150   -0.32970
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.60410    7.62920  -0.02510   -0.32900
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.80200    8.75500   0.04700    0.53684
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.95400    9.92500   0.02900    0.29219
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.24090   10.23860   0.00230    0.02246
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.46790   10.46350   0.00440    0.04205
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.21960   10.21530   0.00430    0.04209
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.60310   10.62740  -0.02430   -0.22865
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.35300   10.37670  -0.02370   -0.22840
元大卓越基金                                                       43.35000   43.38000  -0.03000   -0.06916
元大店頭基金                                                        8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.51120   10.51060   0.00060    0.00571
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.92970    9.93650  -0.00680   -0.06843
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.96120   33.05200  -0.09080   -0.27472
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   46.49250   47.38990  -0.89740   -1.89365
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.36170   15.09600   0.26570    1.76007
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        26.95210   27.94680  -0.99470   -3.55926
元大美國政府7至10年期債券基金                                      43.89790   44.30660  -0.40870   -0.92244
元大高科技基金                                                     20.72000   20.67000   0.05000    0.24190
元大得利貨幣市場基金                                               16.34210   16.34190   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04410   12.04390   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
元大富櫃50基金                                                     13.22000   13.21000   0.01000    0.07570
元大華夏中小基金                                                    7.57000    7.49000   0.08000    1.06809
元大新中國基金-人民幣                                              10.35000   10.22000   0.13000    1.27202
元大新中國基金-美元                                                 9.34900    9.22000   0.12900    1.39913
元大新中國基金-新台幣                                               9.44000    9.34000   0.10000    1.07066
元大新主流基金                                                     26.36000   26.27000   0.09000    0.34260
元大新東協平衡基金-美元                                             9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.25700   11.25790  -0.00090   -0.00799
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.01090    9.99840   0.01250    0.12502
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.53590   11.55290  -0.01700   -0.14715
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.45940    9.47340  -0.01400   -0.14778
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.70890   10.72180  -0.01290   -0.12032
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.90860    9.92050  -0.01190   -0.11995
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           11.03290   11.07490  -0.04200   -0.37924
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.21770   10.25660  -0.03890   -0.37927
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.22670   10.24200  -0.01530   -0.14938
元大新興亞洲基金                                                   10.92000   10.85000   0.07000    0.64516
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.72580    9.71860   0.00720    0.07408
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.01240    9.00580   0.00660    0.07329
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.13730   10.15740  -0.02010   -0.19789
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.40860    9.42720  -0.01860   -0.19730
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17830   15.17810   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       38.54000   38.45000   0.09000    0.23407
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.33000    9.40000  -0.07000   -0.74468
元大實質多重資產基金-美元                                           8.27600    8.32800  -0.05200   -0.62440
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.85000    8.93000  -0.08000   -0.89586
元大滬深300單日反向1倍基金                                         11.89000   11.94000  -0.05000   -0.41876
元大滬深300單日正向2倍基金                                         19.09000   18.97000   0.12000    0.63258
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.56000   20.48000   0.08000    0.39063
元大摩臺基金                                                       39.14000   39.01000   0.13000    0.33325
元大標普500基金                                                    28.26000   27.92000   0.34000    1.21777
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.08000   12.22000  -0.14000   -1.14566
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.69000   35.89000   0.80000    2.22903
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      21.16000   21.17000  -0.01000   -0.04724
元大標智滬深300基金                                                18.51000   18.44000   0.07000    0.37961
元大歐洲50基金                                                     25.50000   25.24000   0.26000    1.03011
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.18310    9.16690   0.01620    0.17672
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30510   10.30500   0.00010    0.00097
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.96000   15.97000  -0.01000   -0.06262
日盛上選基金                                                       37.71000   37.88000  -0.17000   -0.44879
日盛小而美基金                                                     19.47000   19.45000   0.02000    0.10283
日盛中國內需動力基金                                                9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.41580   12.43740  -0.02160   -0.17367
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.84370    9.86080  -0.01710   -0.17341
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.48670   12.49390  -0.00720   -0.05763
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.89580    9.90150  -0.00570   -0.05757
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.33570   11.36460  -0.02890   -0.25430
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.96610    8.98890  -0.02280   -0.25365
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.30000   11.20000   0.10000    0.89286
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.35000   10.25000   0.10000    0.97561
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.84000   10.77000   0.07000    0.64995
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.99000   10.94000   0.05000    0.45704
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.44000   10.38000   0.06000    0.57803
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
日盛日盛基金                                                       12.44000   12.45000  -0.01000   -0.08032
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
日盛全球抗暖化基金                                                 11.42000   11.31000   0.11000    0.97259
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.66190   10.65350   0.00840    0.07885
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.46650    9.45900   0.00750    0.07929
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.45340   10.46370  -0.01030   -0.09844
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.28130    9.29050  -0.00920   -0.09903
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.40000   10.25000   0.15000    1.46341
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.55000   10.42000   0.13000    1.24760
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.54030    2.54330  -0.00300   -0.11796
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65760    1.65950  -0.00190   -0.11449
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38710    0.38710   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25310    0.25310   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.80710   12.83180  -0.02470   -0.19249
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.24960    8.26550  -0.01590   -0.19237
日盛亞洲機會基金                                                    7.10000    7.04000   0.06000    0.85227
日盛首選基金                                                       18.29000   18.30000  -0.01000   -0.05464
日盛高科技基金                                                     19.70000   19.75000  -0.05000   -0.25316
日盛貨幣市場基金                                                   14.85030   14.85010   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     42.93000   42.99000  -0.06000   -0.13957
日盛精選五虎基金                                                   37.76000   37.68000   0.08000    0.21231
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56000   13.55980   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 34.82000   34.83000  -0.01000   -0.02871
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.78000    9.56000   0.22000    2.30126
台新MSCI中國基金                                                   20.05000   19.80000   0.25000    1.26263
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.60000   20.22000   0.38000    1.87933
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23670   14.23650   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     50.05000   50.26000  -0.21000   -0.41783
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.58560    0.58030   0.00530    0.91332
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              18.28500   18.17000   0.11500    0.63291
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33700    0.33420   0.00280    0.83782
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.17000   10.11000   0.06000    0.59347
台新主流基金                                                       26.16000   26.20000  -0.04000   -0.15267
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.81000   25.05000  -0.24000   -0.95808
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.79800    0.80340  -0.00540   -0.67214
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.49000   17.65000  -0.16000   -0.90652
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.56140    0.56520  -0.00380   -0.67233
台新台灣中小基金                                                   40.03000   39.90000   0.13000    0.32581
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.30130   11.36020  -0.05890   -0.51848
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.08470   10.14100  -0.05630   -0.55517
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.62000    9.70000  -0.08000   -0.82474
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.70860   11.77380  -0.06520   -0.55377
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.21000   11.30000  -0.09000   -0.79646
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.14720   10.11860   0.02860    0.28265
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.39800   11.36600   0.03200    0.28154
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       13.78000   13.82000  -0.04000   -0.28944
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.65580    8.66410  -0.00830   -0.09580
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28190    0.28140   0.00050    0.17768
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.77460   12.78690  -0.01230   -0.09619
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41100    0.41030   0.00070    0.17061
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             39.35000   39.21000   0.14000    0.35705
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                43.41000   43.97000  -0.56000   -1.27360
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13830   11.13810   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 33.82350   33.79610   0.02740    0.08107
台新智慧生活基金-美元                                              10.75130   10.58700   0.16430    1.55190
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.21000   11.07000   0.14000    1.26468
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.02440    7.97340   0.05100    0.63963
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.31970    8.28930   0.03040    0.36674
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.15800    9.09980   0.05820    0.63957
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.50640    9.47170   0.03470    0.36635
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.51530   11.47850   0.03680    0.32060
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36240    0.36020   0.00220    0.61077
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.12820    8.10230   0.02590    0.31966
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27010    0.26850   0.00160    0.59590
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.44000    5.40000   0.04000    0.74074
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        23.38000   23.50000  -0.12000   -0.51064
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.73660   10.73440   0.00220    0.02049
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.13090   10.11550   0.01540    0.15224
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.25660   10.25590   0.00070    0.00683
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.79140   10.78900   0.00240    0.02224
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.17490   10.15870   0.01620    0.15947
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.30380   10.30310   0.00070    0.00679
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               45.12430   45.88430  -0.76000   -1.65634
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     44.69750   45.41150  -0.71400   -1.57229
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.00870   38.96950   0.03920    0.10059
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.40000   11.39920   0.00080    0.00702
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.90740    9.92240  -0.01500   -0.15117
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.34360    9.34920  -0.00560   -0.05990
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.04750   11.05410  -0.00660   -0.05971
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.68140    7.69750  -0.01610   -0.20916
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.15050    9.16960  -0.01910   -0.20830
永豐中小基金                                                       55.76000   55.89000  -0.13000   -0.23260
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83710    1.83870  -0.00160   -0.08702
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.58590    2.58820  -0.00230   -0.08886
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.15490    8.17510  -0.02020   -0.24709
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.12270   11.15030  -0.02760   -0.24753
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.11000    5.05000   0.06000    1.18812
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.37000   22.15000   0.22000    0.99323
永豐主流品牌基金                                                   19.40000   19.10000   0.30000    1.57068
永豐永豐基金                                                       34.53000   34.51000   0.02000    0.05795
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.08500    9.12650  -0.04150   -0.45472
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.64330    9.68740  -0.04410   -0.45523
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.03100    9.09380  -0.06280   -0.69058
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.58850    9.65510  -0.06660   -0.68979
永豐亞洲民生消費基金                                               12.04000   12.00000   0.04000    0.33333
永豐南非幣2021保本基金                                             14.25750   14.25600   0.00150    0.01052
永豐貨幣市場基金                                                   13.95190   13.95170   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.17780    2.17870  -0.00090   -0.04131
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.70990    2.71100  -0.00110   -0.04058
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.78660    7.80210  -0.01550   -0.19866
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.99560   11.01740  -0.02180   -0.19787
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.19720    7.20080  -0.00360   -0.04999
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.62740   11.63320  -0.00580   -0.04986
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.66000   10.54000   0.12000    1.13852
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.10000    8.00000   0.10000    1.25000
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.75000   18.57000   0.18000    0.96931
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.24000   55.10000   0.14000    0.25408
永豐領航科技基金                                                   40.79000   40.81000  -0.02000   -0.04901
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.65000   11.57000   0.08000    0.69144
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.11000   11.05000   0.06000    0.54299
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.11000   10.00000   0.11000    1.10000
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.16000   10.07000   0.09000    0.89374
永豐趨勢平衡基金                                                   43.02000   43.06000  -0.04000   -0.09289
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.93400   11.93320   0.00080    0.00670
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.76900    9.77410  -0.00510   -0.05218
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.42110   10.42660  -0.00550   -0.05275
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.85970    9.86430  -0.00460   -0.04663
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.34970   10.35450  -0.00480   -0.04636
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.82230    9.82730  -0.00500   -0.05088
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.60380   10.60920  -0.00540   -0.05090
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.86340    9.86700  -0.00360   -0.03649
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.42750   10.43190  -0.00440   -0.04218
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.27000   11.19000   0.08000    0.71492
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.60000    9.55000   0.05000    0.52356
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.27000   10.19000   0.08000    0.78508
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.48000   15.33000   0.15000    0.97847
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.74000   19.58000   0.16000    0.81716
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.58000   19.39000   0.19000    0.97989
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.06410   10.07400  -0.00990   -0.09827
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.06410   10.07400  -0.00990   -0.09827
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.97760    9.98360  -0.00600   -0.06010
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.97760    9.98360  -0.00600   -0.06010
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.19920   10.20840  -0.00920   -0.09012
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.19900   10.20830  -0.00930   -0.09110
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.05160   10.05940  -0.00780   -0.07754
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.05160   10.05940  -0.00780   -0.07754
兆豐國際生命科學基金                                               14.77000   14.68000   0.09000    0.61308
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.52280   10.50350   0.01930    0.18375
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.72370   10.68370   0.04000    0.37440
兆豐國際全球基金                                                   31.14000   30.88000   0.26000    0.84197
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.52290   10.52220   0.00070    0.00665
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.30210   10.30880  -0.00670   -0.06499
兆豐國際國民基金                                                   23.56000   23.67000  -0.11000   -0.46472
兆豐國際第一基金                                                   13.82000   13.87000  -0.05000   -0.36049
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.77030   10.79270  -0.02240   -0.20755
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.19320    8.21030  -0.01710   -0.20827
兆豐國際萬全基金                                                   21.31000   21.38000  -0.07000   -0.32741
兆豐國際電子基金                                                   27.26000   27.34000  -0.08000   -0.29261
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.42000   22.33000   0.09000    0.40305
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.27000   15.32000  -0.05000   -0.32637
兆豐國際豐台灣基金                                                 36.87000   36.98000  -0.11000   -0.29746
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56790   12.56770   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.78000    9.58000   0.20000    2.08768
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.75000    9.54000   0.21000    2.20126
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.77180    9.74510   0.02670    0.27398
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.78850    9.76240   0.02610    0.26735
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.88180    9.87690   0.00490    0.04961
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.80610    9.78160   0.02450    0.25047
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.90680    9.87290   0.03390    0.34336
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.77200    9.74530   0.02670    0.27398
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.79060    9.76450   0.02610    0.26729
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.88980    9.88500   0.00480    0.04856
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.81050    9.78600   0.02450    0.25036
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.91480    9.88090   0.03390    0.34309
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.90190   10.88000   0.02190    0.20129
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.62770   10.60350   0.02420    0.22823
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.89130   10.87050   0.02080    0.19134
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.58040   10.55930   0.02110    0.19982
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.69320   10.66890   0.02430    0.22776
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.68800   10.66760   0.02040    0.19123
合庫台灣基金                                                       12.34000   12.40000  -0.06000   -0.48387
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.84230   11.83710   0.00520    0.04393
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.84340   12.81690   0.02650    0.20676
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.42590   11.40050   0.02540    0.22280
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.20800   12.18120   0.02680    0.22001
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.19660    8.19290   0.00370    0.04516
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.48420    9.46440   0.01980    0.20921
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.17630    9.15690   0.01940    0.21186
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.85990    8.84000   0.01990    0.22511
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.32090    9.30120   0.01970    0.21180
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.53000   10.44000   0.09000    0.86207
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.14000   11.01000   0.13000    1.18074
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.36000    9.27000   0.09000    0.97087
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.06000    9.94000   0.12000    1.20724
合庫全球新興市場基金                                                9.20000    9.14000   0.06000    0.65646
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.15000    9.13000   0.02000    0.21906
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
合庫貨幣市場基金                                                   10.18180   10.18160   0.00020    0.00196
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                   10.00000    9.98720   0.01280    0.12816
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.37710   10.36450   0.01260    0.12157
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.63840   10.64350  -0.00510   -0.04792
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.16460   12.15120   0.01340    0.11028
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.48960   15.48840   0.00120    0.00775
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.73250    8.72100   0.01150    0.13187
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.58240    9.57070   0.01170    0.12225
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.95660    7.96040  -0.00380   -0.04774
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.70780    8.69810   0.00970    0.11152
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.62680   10.62530   0.00150    0.01412
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.09000   11.98000   0.11000    0.91820
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.46000   11.33000   0.13000    1.14740
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.73000   11.63000   0.10000    0.85985
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.17940   10.19930  -0.01990   -0.19511
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.16080   10.18030  -0.01950   -0.19155
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.90210    9.91340  -0.01130   -0.11399
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.13370   10.15340  -0.01970   -0.19402
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.22420   10.24410  -0.01990   -0.19426
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.20340   10.22290  -0.01950   -0.19075
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.93550    9.94680  -0.01130   -0.11360
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.16800   10.18780  -0.01980   -0.19435
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.25180   11.25050   0.00130    0.01156
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.74290    9.72220   0.02070    0.21291
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.76580    9.77150  -0.00570   -0.05833
安聯中國東協基金                                                   15.20000   15.13000   0.07000    0.46266
安聯中國策略基金-美元                                              12.55000   12.40000   0.15000    1.20968
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.54000   16.38000   0.16000    0.97680
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.32000   16.08000   0.24000    1.49254
安聯中華新思路基金-美元                                            14.62000   14.38000   0.24000    1.66898
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.92000   13.73000   0.19000    1.38383
安聯台灣大壩基金                                                   33.49000   33.67000  -0.18000   -0.53460
安聯台灣科技基金                                                   56.36000   56.75000  -0.39000   -0.68722
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55860   12.55840   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   38.52000   38.75000  -0.23000   -0.59355
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.91700   10.92950  -0.01250   -0.11437
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        16.07340   16.10550  -0.03210   -0.19931
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.96350    9.98340  -0.01990   -0.19933
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.04790   10.06780  -0.01990   -0.19766
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.17000   12.12000   0.05000    0.41254
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.15000   10.10000   0.05000    0.49505
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.71000   11.62000   0.09000    0.77453
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.40260   13.42890  -0.02630   -0.19585
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.94770   10.96270  -0.01500   -0.13683
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        13.03150   13.05740  -0.02590   -0.19835
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.63960    9.65880  -0.01920   -0.19878
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.56760    9.58060  -0.01300   -0.13569
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.09360    9.11160  -0.01800   -0.19755
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.29310   10.31350  -0.02040   -0.19780
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.29830   10.31880  -0.02050   -0.19867
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.58000   11.53000   0.05000    0.43365
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.66000   11.65000   0.01000    0.08584
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.36000   11.33000   0.03000    0.26478
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.43000   11.39000   0.04000    0.35119
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.56620   12.55760   0.00860    0.06848
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.36890   11.35790   0.01100    0.09685
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.98240   10.97510   0.00730    0.06651
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.57280    8.56730   0.00550    0.06420
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.43300    8.42480   0.00820    0.09733
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.11990    8.11440   0.00550    0.06778
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.20950   10.20270   0.00680    0.06665
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.09150   10.08470   0.00680    0.06743
安聯全球人口趨勢基金                                               12.39000   12.33000   0.06000    0.48662
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.62000    8.55000   0.07000    0.81871
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.92000   32.73000   0.19000    0.58051
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.71000    7.68000   0.03000    0.39063
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.62580   12.65390  -0.02810   -0.22207
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.64040   10.66410  -0.02370   -0.22224
安聯全球新興市場基金                                               16.94000   16.85000   0.09000    0.53412
安聯全球農金趨勢基金                                                9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.27000    9.18000   0.09000    0.98039
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.70000   10.61000   0.09000    0.84826
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.94000   10.85000   0.09000    0.82949
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.93000   10.84000   0.09000    0.83026
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.46000   10.38000   0.08000    0.77071
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.59000    9.51000   0.08000    0.84122
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.57000    9.49000   0.08000    0.84299
安聯亞洲動態策略基金                                               22.41000   22.27000   0.14000    0.62865
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.09670   10.09350   0.00320    0.03170
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.13450   10.13010   0.00440    0.04343
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.06420   10.06110   0.00310    0.03081
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.03580   10.03140   0.00440    0.04386
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.07870   10.07550   0.00320    0.03176
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.04180   10.03750   0.00430    0.04284
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.01090   10.00770   0.00320    0.03198
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.07490   10.07170   0.00320    0.03177
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.01090   10.00770   0.00320    0.03198
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.62910   10.63260  -0.00350   -0.03292
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.16060   10.16390  -0.00330   -0.03247
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.24050   91.27660  -0.03610   -0.03955
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.31700   13.31320   0.00380    0.02854
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.47530   68.49470  -0.01940   -0.02832
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.86630    9.86340   0.00290    0.02940
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.79410    2.79680  -0.00270   -0.09654
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.96280   10.98010  -0.01730   -0.15756
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.36090    2.36510  -0.00420   -0.17758
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.84900    8.86300  -0.01400   -0.15796
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.40080   10.40760  -0.00680   -0.06534
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.28400   10.26230   0.02170    0.21145
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.76450   10.73880   0.02570    0.23932
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.23590   10.21450   0.02140    0.20951
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.26220   10.24320   0.01900    0.18549
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.29990   10.30670  -0.00680   -0.06598
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.15060   10.12950   0.02110    0.20830
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.53930   10.51430   0.02500    0.23777
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.13450   10.11330   0.02120    0.20962
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.16770   10.14890   0.01880    0.18524
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                  9.95820    9.93140   0.02680    0.26985
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.13410   10.10370   0.03040    0.30088
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.93950    9.91280   0.02670    0.26935
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.86360    9.84020   0.02340    0.23780
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                  9.97440    9.94760   0.02680    0.26941
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.08480   10.05460   0.03020    0.30036
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.93920    9.91250   0.02670    0.26936
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.86400    9.84070   0.02330    0.23677
宏利台灣動力基金A類型                                              32.11000   32.15000  -0.04000   -0.12442
宏利台灣動力基金I類型                                              32.11000   32.15000  -0.04000   -0.12442
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.04860    9.99450   0.05410    0.54130
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.00590    9.97930   0.02660    0.26655
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.54360    7.50180   0.04180    0.55720
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.54550    7.51890   0.02660    0.35378
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.63000   11.52000   0.11000    0.95486
宏利全球債券組合基金                                               13.90640   13.90630   0.00010    0.00072
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.02340    3.02560  -0.00220   -0.07271
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.52870   12.54920  -0.02050   -0.16336
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.98290    8.99800  -0.01510   -0.16782
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.65300    2.65920  -0.00620   -0.23315
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.61830   11.65790  -0.03960   -0.33968
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.29080    3.27270   0.01810    0.55306
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54030    0.53860   0.00170    0.31563
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.25000   15.22000   0.03000    0.19711
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.49370   12.48320   0.01050    0.08411
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.03340   11.02260   0.01080    0.09798
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.57590   10.57750  -0.00160   -0.01513
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.76030    8.75210   0.00820    0.09369
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.38800    8.37970   0.00830    0.09905
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.25770    8.25780  -0.00010   -0.00121
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.39750    8.39150   0.00600    0.07150
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.00000    9.76000   0.24000    2.45902
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.14000    9.93000   0.21000    2.11480
宏利美國銀行機會基金(美元)                                          9.99000    9.75000   0.24000    2.46154
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.08000   11.10000  -0.02000   -0.18018
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.88000   10.92000  -0.04000   -0.36630
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.97490    2.95680   0.01810    0.61215
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42900    0.42700   0.00200    0.46838
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.92990   12.88380   0.04610    0.35781
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97820    0.97400   0.00420    0.43121
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.35590    7.32920   0.02670    0.36430
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04440    2.03470   0.00970    0.47673
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29470    0.29330   0.00140    0.47733
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.94270    8.91030   0.03240    0.36362
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32380    0.32240   0.00140    0.43424
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69630   13.69620   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.45000    2.43000   0.02000    0.82305
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.20000   11.09000   0.11000    0.99188
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.18000   27.08000   0.10000    0.36928
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.18000   27.08000   0.10000    0.36928
宏利澳幣保本基金                                                   12.71540   12.71660  -0.00120   -0.00944
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       11.01000   11.02000  -0.01000   -0.09074
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  12.02000   12.06000  -0.04000   -0.33167
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.65000   11.67000  -0.02000   -0.17138
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.45000   11.51000  -0.06000   -0.52129
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.01000   10.94000   0.07000    0.63985
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.19000   10.10000   0.09000    0.89109
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.39000    9.33000   0.06000    0.64309
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.81000   11.74000   0.07000    0.59625
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.52620   10.54780  -0.02160   -0.20478
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.38310    9.39030  -0.00720   -0.07667
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.95570    8.98690  -0.03120   -0.34717
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.40610   11.44590  -0.03980   -0.34772
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
貝萊德新台幣基金                                                   12.97830   12.97820   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     28.03000   28.10000  -0.07000   -0.24911
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.45720   11.46040  -0.00320   -0.02792
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.92000    9.93490  -0.01490   -0.14998
保德信大中華基金-人民幣                                            10.75000   10.63000   0.12000    1.12888
保德信大中華基金-美元                                              10.23000   10.11000   0.12000    1.18694
保德信大中華基金-新台幣                                            30.84000   30.57000   0.27000    0.88322
保德信中小型股基金                                                 52.96000   53.14000  -0.18000   -0.33873
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.63000    9.53000   0.10000    1.04932
保德信中國中小基金-美元                                             8.94000    8.84000   0.10000    1.13122
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.75000    8.68000   0.07000    0.80645
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.15590   10.13760   0.01830    0.18052
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.25350   10.24230   0.01120    0.10935
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.27850   10.26030   0.01820    0.17738
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.42770   11.40740   0.02030    0.17795
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.68000   10.58000   0.10000    0.94518
保德信中國品牌基金-美元                                            10.67000   10.57000   0.10000    0.94607
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.49000   11.39000   0.10000    0.87796
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.30000   27.99000   0.31000    1.10754
保德信全球消費商機基金                                             19.88000   19.74000   0.14000    0.70922
保德信全球基礎建設基金                                             14.13000   14.19000  -0.06000   -0.42283
保德信全球資源基金                                                  6.99000    6.94000   0.05000    0.72046
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.49000    9.42000   0.07000    0.74310
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      31.92000   31.75000   0.17000    0.53543
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.21190   10.19830   0.01360    0.13336
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.68910   10.67480   0.01430    0.13396
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.33270   10.34700  -0.01430   -0.13820
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.81290   10.82790  -0.01500   -0.13853
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.69640    9.69030   0.00610    0.06295
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.89930   10.89310   0.00620    0.05692
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.33980    9.35990  -0.02010   -0.21475
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.47900   10.50160  -0.02260   -0.21521
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.28450    8.31120  -0.02670   -0.32125
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.46300   11.50000  -0.03700   -0.32174
保德信亞太基金                                                     20.01000   19.88000   0.13000    0.65392
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.82970    8.86050  -0.03080   -0.34761
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.28870   12.33160  -0.04290   -0.34789
保德信店頭市場基金                                                 38.28000   38.34000  -0.06000   -0.15649
保德信拉丁美洲基金                                                  7.02000    6.93000   0.09000    1.29870
保德信金平衡基金                                                   31.17000   31.15000   0.02000    0.06421
保德信金滿意基金                                                   44.36000   44.51000  -0.15000   -0.33700
保德信科技島基金                                                   29.18000   29.24000  -0.06000   -0.20520
保德信高成長基金                                                   99.80000   99.51000   0.29000    0.29143
保德信貨幣市場基金                                                 15.85350   15.85330   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.65460   10.59000   0.06460    0.61001
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.98660   10.94960   0.03700    0.33791
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.08230   11.06820   0.01410    0.12739
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.70010   10.71550  -0.01540   -0.14372
保德信新世紀基金                                                   10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.27590    8.28000  -0.00410   -0.04952
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.49660   10.49760  -0.00100   -0.00953
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.83740   11.84320  -0.00580   -0.04897
保德信新興趨勢組合基金                                             10.70000   10.62000   0.08000    0.75330
保德信瑞騰基金                                                     15.66270   15.66360  -0.00090   -0.00575
保德信歐洲組合基金                                                 10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.42250    9.42010   0.00240    0.02548
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.97040    9.96720   0.00320    0.03211
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.38840    9.39650  -0.00810   -0.08620
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.69680    9.70920  -0.01240   -0.12771
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.66370    9.66950  -0.00580   -0.05998
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.09940   10.10580  -0.00640   -0.06333
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.50220    9.50270  -0.00050   -0.00526
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.86700    9.86750  -0.00050   -0.00507
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.18160   10.19760  -0.01600   -0.15690
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.80840    9.80770   0.00070    0.00714
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.19620   10.19330   0.00290    0.02845
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.72520    9.72090   0.00430    0.04423
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.04230   10.03780   0.00450    0.04483
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.79070    9.79030   0.00040    0.00409
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.34140   10.34140   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.65590    9.65140   0.00450    0.04663
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.04170   10.03700   0.00470    0.04683
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.93950    9.95240  -0.01290   -0.12962
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.94300    9.95590  -0.01290   -0.12957
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.18770   10.19760  -0.00990   -0.09708
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.88860    9.89440  -0.00580   -0.05862
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.88880    9.89460  -0.00580   -0.05862
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.13730   10.17210  -0.03480   -0.34211
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.20650   10.21400  -0.00750   -0.07343
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.89010    9.89190  -0.00180   -0.01820
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.98740    9.98290   0.00450    0.04508
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.36150   10.35690   0.00460    0.04441
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.09820   10.09370   0.00450    0.04458
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.74570   10.74020   0.00550    0.05121
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.96600    9.95530   0.01070    0.10748
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.26500   10.25390   0.01110    0.10825
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.43120   10.44080  -0.00960   -0.09195
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.43080   10.43550  -0.00470   -0.04504
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.53730   10.57070  -0.03340   -0.31597
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.05120   10.05880  -0.00760   -0.07556
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.05370   10.06120  -0.00750   -0.07454
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型              9.95790    9.97300  -0.01510   -0.15141
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型              9.95970    9.97410  -0.01440   -0.14437
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.02200   10.02270  -0.00070   -0.00698
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.02330   10.02390  -0.00060   -0.00599
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型                9.92350    9.97690  -0.05340   -0.53524
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型                9.92400    9.97740  -0.05340   -0.53521
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.18620   10.19060  -0.00440   -0.04318
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.18250   10.19050  -0.00800   -0.07850
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.25480   10.26200  -0.00720   -0.07016
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.43830   10.44630  -0.00800   -0.07658
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.95900    9.95950  -0.00050   -0.00502
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.05440   10.05480  -0.00040   -0.00398
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96920    1.97260  -0.00340   -0.17236
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.84270    2.84750  -0.00480   -0.16857
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28770    0.28790  -0.00020   -0.06947
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45390    0.45410  -0.00020   -0.04404
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.19580    8.21090  -0.01510   -0.18390
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.06300   12.08550  -0.02250   -0.18617
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.75740    9.77650  -0.01910   -0.19537
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.51140   12.53630  -0.02490   -0.19862
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.62000    8.62930  -0.00930   -0.10777
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.09440   11.10640  -0.01200   -0.10805
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.54620   10.53650   0.00970    0.09206
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.38380   10.38850  -0.00470   -0.04524
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.86000   19.85000   0.01000    0.05038
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4605.62000 4603.36000   2.26000    0.04909
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.11270   10.10210   0.01060    0.10493
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.00160   10.98670   0.01490    0.13562
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.03450   10.03140   0.00310    0.03090
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.29600    9.27850   0.01750    0.18861
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.88470    9.86600   0.01870    0.18954
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.33150    9.32630   0.00520    0.05576
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.67890    9.67030   0.00860    0.08893
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.32890   10.29340   0.03550    0.34488
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.87460    5.86060   0.01400    0.23888
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.89360   10.86750   0.02610    0.24017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.17000   10.11000   0.06000    0.59347
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.66000   10.59000   0.07000    0.66100
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.03000    9.94000   0.09000    0.90543
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.17000   10.11000   0.06000    0.59347
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.66000   10.59000   0.07000    0.66100
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.03000    9.94000   0.09000    0.90543
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.57370   10.53170   0.04200    0.39880
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.52510   11.45640   0.06870    0.59966
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.74960   10.68490   0.06470    0.60553
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.06100    9.02500   0.03600    0.39889
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.33640    9.28080   0.05560    0.59909
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.22320    9.16780   0.05540    0.60429
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.40750   10.36620   0.04130    0.39841
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.82790   10.76340   0.06450    0.59925
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.81480   10.74980   0.06500    0.60466
柏瑞巨人基金                                                       13.22000   13.20000   0.02000    0.15152
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70760   13.70750   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.65000   16.64000   0.01000    0.06010
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.42890   14.42280   0.00610    0.04229
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.77310   12.74650   0.02660    0.20868
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.32360   13.29440   0.02920    0.21964
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.54370    8.54010   0.00360    0.04215
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.78620    6.78340   0.00280    0.04128
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.67180    8.65370   0.01810    0.20916
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.49870    8.48090   0.01780    0.20988
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.74070   10.71710   0.02360    0.22021
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.41000    8.39860   0.01140    0.13574
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.96260   12.93560   0.02700    0.20873
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.49820   12.49290   0.00530    0.04242
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.37500   13.34700   0.02800    0.20978
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.12880   12.10220   0.02660    0.21979
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.98770    8.98390   0.00380    0.04230
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.69350    9.67330   0.02020    0.20882
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.71120    9.69090   0.02030    0.20947
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.54850    9.52760   0.02090    0.21936
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.42670    9.41390   0.01280    0.13597
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.78970   10.78870   0.00100    0.00927
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.76890   10.75450   0.01440    0.13390
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.52200   10.50360   0.01840    0.17518
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.64600   10.63810   0.00790    0.07426
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.85300    9.85210   0.00090    0.00914
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.57910    9.56630   0.01280    0.13380
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.69030   10.69610  -0.00580   -0.05423
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.58950    9.57270   0.01680    0.17550
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.71060    9.70340   0.00720    0.07420
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.76950   10.76850   0.00100    0.00929
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.76930   10.75490   0.01440    0.13389
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.52250   10.50410   0.01840    0.17517
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.64710   10.63920   0.00790    0.07425
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.85280    9.85190   0.00090    0.00914
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.57930    9.56650   0.01280    0.13380
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.87520   10.88110  -0.00590   -0.05422
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.58970    9.57290   0.01680    0.17550
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.71120    9.70400   0.00720    0.07420
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.32420   11.33420  -0.01000   -0.08823
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.77230   12.76830   0.00400    0.03133
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.00990   12.00270   0.00720    0.05999
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.91660    8.92450  -0.00790   -0.08852
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.61710    9.61400   0.00310    0.03224
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.51710    9.51130   0.00580    0.06098
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.01950   11.02930  -0.00980   -0.08885
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.89310   11.88940   0.00370    0.03112
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.60250   11.59550   0.00700    0.06037
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.91690    8.92470  -0.00780   -0.08740
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.61760    9.61460   0.00300    0.03120
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.51750    9.51180   0.00570    0.05993
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.24000   13.11000   0.13000    0.99161
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.94000   13.77000   0.17000    1.23457
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.12000    9.00000   0.12000    1.33333
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.46000    8.38000   0.08000    0.95465
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.10000    8.99000   0.11000    1.22358
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.17000   11.06000   0.11000    0.99458
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.90000   10.77000   0.13000    1.20706
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.17000   11.03000   0.14000    1.26927
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.00000   12.86000   0.14000    1.08865
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.38000   13.27000   0.11000    0.82894
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.96000    9.91000   0.05000    0.50454
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.36400   12.44860  -0.08460   -0.67959
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.49990   10.55310  -0.05320   -0.50412
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.84430    7.89790  -0.05360   -0.67866
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.33760   10.39000  -0.05240   -0.50433
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.75000   11.75000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.47000   11.46000   0.01000    0.08726
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.37050   12.38250  -0.01200   -0.09691
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.09260   12.08390   0.00870    0.07200
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.04640   11.03710   0.00930    0.08426
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.55900    8.56730  -0.00830   -0.09688
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.61750    9.61060   0.00690    0.07180
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.64510    9.63690   0.00820    0.08509
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.63270   11.62430   0.00840    0.07226
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.86300   10.87350  -0.01050   -0.09657
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.02780   11.01860   0.00920    0.08350
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.96010    9.95290   0.00720    0.07234
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.24780    9.25680  -0.00900   -0.09723
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.14760    9.14370   0.00390    0.04265
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.67150    9.66340   0.00810    0.08382
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.63690   12.61050   0.02640    0.20935
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.15310   12.10890   0.04420    0.36502
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.43170   11.38740   0.04430    0.38903
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.01960    7.00490   0.01470    0.20985
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.73580    8.70410   0.03170    0.36420
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.37290    9.33660   0.03630    0.38879
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.86320   10.84050   0.02270    0.20940
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.44960   11.40530   0.04430    0.38842
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.46270    9.42830   0.03440    0.36486
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.95780    8.93910   0.01870    0.20919
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.57340    9.53630   0.03710    0.38904
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.25130   12.28780  -0.03650   -0.29704
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.05520   13.07750  -0.02230   -0.17052
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.86130   11.87870  -0.01740   -0.14648
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.46630    9.49450  -0.02820   -0.29701
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.11360   10.13090  -0.01730   -0.17076
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.08350   10.09840  -0.01490   -0.14755
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.30560   12.32650  -0.02090   -0.16955
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.93050   10.96310  -0.03260   -0.29736
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.30150   11.31820  -0.01670   -0.14755
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.08510   10.11510  -0.03000   -0.29659
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.63450    9.66320  -0.02870   -0.29700
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.35810   10.37580  -0.01770   -0.17059
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.82120    9.83570  -0.01450   -0.14742
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.24000   19.19000   0.05000    0.26055
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.98000   17.83000   0.15000    0.84128
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.51920   13.52800  -0.00880   -0.06505
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.30140   10.23320   0.06820    0.66646
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.36250   11.27930   0.08320    0.73763
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.28920   12.24520   0.04400    0.35932
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.81910   10.73480   0.08430    0.78530
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.87800    8.81920   0.05880    0.66673
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.45210    9.38280   0.06930    0.73859
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.26840    9.23510   0.03330    0.36058
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.37170    9.29880   0.07290    0.78397
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.01150    8.95180   0.05970    0.66690
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.25400    9.18620   0.06780    0.73806
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.12070   11.08080   0.03990    0.36008
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.31480    9.24230   0.07250    0.78444
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            46.05050   46.75950  -0.70900   -1.51627
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.77350    9.77450  -0.00100   -0.01023
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.80720    9.80210   0.00510    0.05203
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.81000   10.85000  -0.04000   -0.36866
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        35.80000   35.54000   0.26000    0.73157
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.83930   11.83860   0.00070    0.00591
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.65440    1.65210   0.00230    0.13922
國泰大中華基金                                                     21.17000   21.21000  -0.04000   -0.18859
國泰小龍基金-新台幣                                                15.99000   15.94000   0.05000    0.31368
國泰中小成長基金-新台幣                                            45.84000   45.85000  -0.01000   -0.02181
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.61940    4.59990   0.01950    0.42392
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.70700    0.70310   0.00390    0.55469
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.75710    0.75290   0.00420    0.55784
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.25000   20.19000   0.06000    0.29718
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               44.98340   45.21890  -0.23550   -0.52080
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.47180    2.46690   0.00490    0.19863
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34390    0.34280   0.00110    0.32089
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.79080   10.78440   0.00640    0.05934
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33540    0.33530   0.00010    0.02982
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.31630   10.34390  -0.02760   -0.26682
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.48760    4.45410   0.03350    0.75212
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.62330    0.61780   0.00550    0.89026
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.66000   19.54000   0.12000    0.61412
國泰中港台基金-人民幣                                               3.47170    3.43480   0.03690    1.07430
國泰中港台基金-美元                                                 0.48820    0.48240   0.00580    1.20232
國泰中港台基金-新台幣                                              15.22000   15.08000   0.14000    0.92838
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.97290    9.97750  -0.00460   -0.04610
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.16850   10.16850   0.00000    0.00000
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.29070   10.31870  -0.02800   -0.27135
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.30000   26.16000   0.14000    0.53517
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.52000   12.61000  -0.09000   -0.71372
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.54000   31.13000   0.41000    1.31706
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35800    0.35770   0.00030    0.08387
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33480    0.33450   0.00030    0.08969
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33570    0.33540   0.00030    0.08945
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.20800   11.22880  -0.02080   -0.18524
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.49270   10.51230  -0.01960   -0.18645
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.52500   10.54460  -0.01960   -0.18588
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46830   12.46820   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42440    0.42270   0.00170    0.40218
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37370    0.37220   0.00150    0.40301
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45330    0.45150   0.00180    0.39867
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.20000   11.18000   0.02000    0.17889
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56300    0.56230   0.00070    0.12449
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.59300    2.57090   0.02210    0.85962
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36360    0.36000   0.00360    1.00000
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.38000   11.30000   0.08000    0.70796
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53620    0.53230   0.00390    0.73267
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49950    0.50280  -0.00330   -0.65632
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.70000   14.83000  -0.13000   -0.87660
國泰全球資源基金-美元                                               0.16320    0.16380  -0.00060   -0.36630
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.18000    5.22000  -0.04000   -0.76628
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.60800    0.60180   0.00620    1.03024
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.02000   18.88000   0.14000    0.74153
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.42000   18.28000   0.14000    0.76586
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.89220    0.88540   0.00680    0.76801
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.85000   20.70000   0.15000    0.72464
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.50000   22.43000   0.07000    0.31208
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.58770    2.57720   0.01050    0.40742
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36380    0.36190   0.00190    0.52501
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30990    0.30830   0.00160    0.51898
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.32100   11.28660   0.03440    0.30479
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.64410    9.61480   0.02930    0.30474
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53300    0.53150   0.00150    0.28222
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38780    0.38590   0.00190    0.49236
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.74000   11.72000   0.02000    0.17065
國泰科技生化基金                                                   36.42000   36.46000  -0.04000   -0.10971
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.70000   29.35000   0.35000    1.19250
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.32000   12.48000  -0.16000   -1.28205
國泰美國費城半導體基金                                             15.46000   15.04000   0.42000    2.79255
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    48.51080   49.51020  -0.99940   -2.01857
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    15.72170   15.45180   0.26990    1.74672
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    27.62490   28.66630  -1.04140   -3.63284
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.87790   47.43870  -0.56080   -1.18216
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   47.92980   48.16590  -0.23610   -0.49018
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.60650   43.68150  -0.07500   -0.17170
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32230    0.32130   0.00100    0.31124
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                         10.05140   10.03260   0.01880    0.18739
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.11340   10.09430   0.01910    0.18922
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32270    0.32140   0.00130    0.40448
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                         10.06360   10.03330   0.03030    0.30199
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.14170   10.11110   0.03060    0.30264
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32310    0.32140   0.00170    0.52894
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                         10.07460   10.03530   0.03930    0.39162
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.16180   10.12200   0.03980    0.39320
國泰紐幣2021保本基金                                               12.94200   12.94800  -0.00600   -0.04634
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.32990   13.33750  -0.00760   -0.05698
國泰紐幣保本基金                                                   12.78650   12.78580   0.00070    0.00547
國泰國泰基金-新台幣A                                               24.28000   24.32000  -0.04000   -0.16447
國泰富時中國A50基金                                                22.17000   21.97000   0.20000    0.91033
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   49.65550   50.42410  -0.76860   -1.52427
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35140    0.35230  -0.00090   -0.25546
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.95000   10.99000  -0.04000   -0.36397
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.35000   10.39000  -0.04000   -0.38499
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52590    0.52860  -0.00270   -0.51078
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.57590   41.44690   0.12900    0.31124
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.45000   21.33000   0.12000    0.56259
國泰新興市場基金-美元                                               0.38420    0.38170   0.00250    0.65496
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.01000   11.97000   0.04000    0.33417
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.45920    2.45600   0.00320    0.13029
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.49980    1.49780   0.00200    0.13353
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35540    0.35450   0.00090    0.25388
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.21890    0.21830   0.00060    0.27485
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.77160   10.75840   0.01320    0.12269
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.44530    6.43730   0.00800    0.12428
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.72000   15.34000   0.38000    2.47718
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       47.38550   48.24120  -0.85570   -1.77380
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           47.62640   48.44920  -0.82280   -1.69827
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               43.96590   44.35450  -0.38860   -0.87612
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.84000   12.88000  -0.04000   -0.31056
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   38.22000   37.99000   0.23000    0.60542
國泰標普北美科技ETF基金                                            24.05000   23.61000   0.44000    1.86362
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35300    0.35300   0.00000    0.00000
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.50000   10.53000  -0.03000   -0.28490
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.80790   38.78370   0.02420    0.06240
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.13000   21.78000   0.35000    1.60698
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.58000   19.37000   0.21000    1.08415
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.51000   18.40000   0.11000    0.59783
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41930    0.41980  -0.00050   -0.11910
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.65650   12.68820  -0.03170   -0.24984
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.58100   10.58320  -0.00220   -0.02079
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.48660   10.48990  -0.00330   -0.03146
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.68770   10.72010  -0.03240   -0.30224
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.25080   10.25290  -0.00210   -0.02048
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.19330   10.19650  -0.00320   -0.03138
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.33330   10.36470  -0.03140   -0.30295
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.96630    9.97380  -0.00750   -0.07520
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.85220    9.86220  -0.01000   -0.10140
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.94780    9.95630  -0.00850   -0.08537
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.84390    9.87920  -0.03530   -0.35732
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.96620    9.97380  -0.00760   -0.07620
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.84730    9.85730  -0.01000   -0.10145
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.94770    9.95620  -0.00850   -0.08537
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.84390    9.87920  -0.03530   -0.35732
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46570   11.46510   0.00060    0.00523
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.82640    9.83540  -0.00900   -0.09151
第一金大中華基金                                                   27.01000   26.92000   0.09000    0.33432
第一金小型精選基金                                                 34.17000   34.15000   0.02000    0.05857
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.52000   14.43000   0.09000    0.62370
第一金中國世紀基金-美元                                             8.73520    8.66970   0.06550    0.75550
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.42000   10.37000   0.05000    0.48216
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.42000   10.37000   0.05000    0.48216
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.86390    9.87570  -0.01180   -0.11949
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.24750    8.26990  -0.02240   -0.27086
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.49740   11.51100  -0.01360   -0.11815
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.79520    9.82180  -0.02660   -0.27083
第一金中概平衡基金                                                 28.98000   28.92000   0.06000    0.20747
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33620   15.33600   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.80600  178.80400   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.92840   15.66200   0.26640    1.70093
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.92710   15.66100   0.26610    1.69913
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.51000   15.30000   0.21000    1.37255
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.52000   15.30000   0.22000    1.43791
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.74520   10.54070   0.20450    1.94010
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.74340   10.53900   0.20440    1.93946
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.88000   10.70000   0.18000    1.68224
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.88000   10.70000   0.18000    1.68224
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.15270   10.06640   0.08630    0.85731
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.15270   10.06650   0.08620    0.85631
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.18900   12.82840   0.36060    2.81095
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.20640   12.84550   0.36090    2.80954
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.62000   12.31000   0.31000    2.51828
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.65000   12.34000   0.31000    2.51216
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.85280    9.83730   0.01550    0.15756
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.84640    9.83090   0.01550    0.15767
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.49090    9.48910   0.00180    0.01897
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.51520    9.51340   0.00180    0.01892
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.80130   10.78430   0.01700    0.15764
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.44470   10.44270   0.00200    0.01915
第一金全球大趨勢基金                                               25.51000   25.26000   0.25000    0.98971
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.42080    9.46160  -0.04080   -0.43122
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.50360    6.53180  -0.02820   -0.43173
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.16260   10.18130  -0.01870   -0.18367
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.16280   10.18170  -0.01890   -0.18563
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.13850   11.15920  -0.02070   -0.18550
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.14040   11.16110  -0.02070   -0.18547
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.63000   10.67000  -0.04000   -0.37488
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.63000   10.67000  -0.04000   -0.37488
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.60560    8.62200  -0.01640   -0.19021
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.62250   10.64280  -0.02030   -0.19074
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.23580    9.23490   0.00090    0.00975
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.23430    9.23330   0.00100    0.01083
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.63710    7.63320   0.00390    0.05109
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.63200    7.62820   0.00380    0.04982
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.40920    8.41530  -0.00610   -0.07249
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.40970    8.41580  -0.00610   -0.07248
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.69350   11.69310   0.00040    0.00342
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.69410   11.69280   0.00130    0.01112
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.22770   10.22260   0.00510    0.04989
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.22860   10.22350   0.00510    0.04989
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.01570   15.02650  -0.01080   -0.07187
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N                           15.01510   15.02610  -0.01100   -0.07321
第一金亞洲科技基金                                                 18.60000   18.21000   0.39000    2.14168
第一金亞洲新興市場基金                                             12.83000   12.85000  -0.02000   -0.15564
第一金店頭市場基金                                                  8.30000    8.31000  -0.01000   -0.12034
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.31520   10.36710  -0.05190   -0.50062
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.31520   10.36710  -0.05190   -0.50062
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.37460   10.45510  -0.08050   -0.76996
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.37460   10.45510  -0.08050   -0.76996
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.31520   10.36710  -0.05190   -0.50062
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.32650   10.37830  -0.05180   -0.49912
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.31520   10.36710  -0.05190   -0.50062
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.37460   10.45510  -0.08050   -0.76996
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.38590   10.46640  -0.08050   -0.76913
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.37460   10.45510  -0.08050   -0.76996
第一金創新趨勢基金                                                 22.73000   22.68000   0.05000    0.22046
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  45.43750   46.13210  -0.69460   -1.50568
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            45.40250   46.11000  -0.70750   -1.53437
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      46.83280   47.81140  -0.97860   -2.04679
第一金電子基金                                                     36.13000   36.02000   0.11000    0.30539
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.13000   19.11000   0.02000    0.10466
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.55000   20.00000   0.55000    2.75000
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.27000    9.12000   0.15000    1.64474
統一大中華中小基金(美元)                                            8.14000    8.02000   0.12000    1.49626
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.22000   12.05000   0.17000    1.41079
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.00000    8.96000   0.04000    0.44643
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
統一大滿貫基金-A類型                                               37.21000   37.29000  -0.08000   -0.21453
統一大滿貫基金-I類型                                               37.21000   37.29000  -0.08000   -0.21453
統一大龍印基金                                                     15.11000   15.00000   0.11000    0.73333
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.74000   10.57000   0.17000    1.60833
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.46000    9.30000   0.16000    1.72043
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.89000   10.74000   0.15000    1.39665
統一中小基金                                                       25.62000   25.72000  -0.10000   -0.38880
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.09730   10.11010  -0.01280   -0.12661
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.03490    9.03770  -0.00280   -0.03098
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.82700    8.84920  -0.02220   -0.25087
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.70880   12.72480  -0.01600   -0.12574
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.32960   11.33300  -0.00340   -0.03000
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.02480   11.05250  -0.02770   -0.25062
統一台灣動力基金                                                   20.10000   20.13000  -0.03000   -0.14903
統一全天候基金-A類型                                              117.74000  118.15000  -0.41000   -0.34702
統一全天候基金-I類型                                              118.49000  118.89000  -0.40000   -0.33645
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.66890    8.65260   0.01630    0.18838
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.05270    8.02990   0.02280    0.28394
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.14520    8.14420   0.00100    0.01228
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.38070    9.36320   0.01750    0.18690
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.72210    8.69740   0.02470    0.28399
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.81460    8.81360   0.00100    0.01135
統一全球債券組合基金                                               12.49660   12.50450  -0.00790   -0.06318
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.87000   16.64000   0.23000    1.38221
統一全球新科技基金(美元)                                           15.27000   15.05000   0.22000    1.46179
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.84000   14.67000   0.17000    1.15883
統一亞太基金                                                       25.94000   25.62000   0.32000    1.24902
統一亞洲大金磚基金                                                 12.49000   12.39000   0.10000    0.80710
統一奔騰基金                                                       62.63000   62.86000  -0.23000   -0.36589
統一強棒貨幣市場基金                                               16.74860   16.74830   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               12.18000   12.00000   0.18000    1.50000
統一強漢基金(美元)                                                 10.56000   10.38000   0.18000    1.73410
統一強漢基金(新台幣)                                               28.15000   27.77000   0.38000    1.36838
統一統信基金                                                       31.98000   32.07000  -0.09000   -0.28064
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             39.06610   39.66900  -0.60290   -1.51983
統一黑馬基金                                                       62.90000   63.10000  -0.20000   -0.31696
統一新亞洲科技能源基金                                             17.16000   16.94000   0.22000    1.29870
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.20340    8.21610  -0.01270   -0.15457
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.95980   10.97670  -0.01690   -0.15396
統一經建基金                                                       49.82000   50.01000  -0.19000   -0.37992
統一龍馬基金                                                       72.84000   73.09000  -0.25000   -0.34204
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     21.96000   21.91000   0.05000    0.22821
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              50.68000   50.53000   0.15000    0.29685
野村中國機會基金                                                   15.16000   15.00000   0.16000    1.06667
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.42380   10.42250   0.00130    0.01247
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.37010   10.36580   0.00430    0.04148
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.46300   10.48800  -0.02500   -0.23837
野村巴西基金                                                        6.68000    6.67000   0.01000    0.14993
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.49000   11.34000   0.15000    1.32275
野村台灣高股息基金                                                 25.80000   25.78000   0.02000    0.07758
野村台灣運籌基金                                                   39.30000   39.36000  -0.06000   -0.15244
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.91890    9.92420  -0.00530   -0.05340
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.77680    9.77840  -0.00160   -0.01636
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83030    9.83720  -0.00690   -0.07014
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.54490   10.55050  -0.00560   -0.05308
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.28600   10.28770  -0.00170   -0.01652
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.04690   10.05390  -0.00700   -0.06962
野村平衡基金                                                       20.73000   20.71000   0.02000    0.09657
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94300    9.94670  -0.00370   -0.03720
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.16660   10.17330  -0.00670   -0.06586
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95370    9.95500  -0.00130   -0.01306
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.94320    9.94690  -0.00370   -0.03720
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.16670   10.17340  -0.00670   -0.06586
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95440    9.95570  -0.00130   -0.01306
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93980    9.94830  -0.00850   -0.08544
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.01750   10.02220  -0.00470   -0.04690
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.03290   10.03440  -0.00150   -0.01495
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.99180   10.00700  -0.01520   -0.15189
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.05000   10.14000  -0.09000   -0.88757
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.61000   10.68000  -0.07000   -0.65543
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.98000   15.11000  -0.13000   -0.86036
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.70000   12.79000  -0.09000   -0.70367
野村全球生技醫療基金                                               16.68000   16.63000   0.05000    0.30066
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.35110   10.37280  -0.02170   -0.20920
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.30220   10.31980  -0.01760   -0.17055
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.25980   10.28950  -0.02970   -0.28864
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.59830   10.62110  -0.02280   -0.21467
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.51080   10.52910  -0.01830   -0.17380
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.47320   10.50370  -0.03050   -0.29037
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.33710   10.36700  -0.02990   -0.28842
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            11.00130   11.02470  -0.02340   -0.21225
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.86650   10.88520  -0.01870   -0.17179
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.83010   10.86160  -0.03150   -0.29001
野村全球品牌基金                                                   29.42000   29.07000   0.35000    1.20399
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.47000   10.41000   0.06000    0.57637
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.72000   12.65000   0.07000    0.55336
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.67000   10.58000   0.09000    0.85066
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.32000   19.21000   0.11000    0.57262
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.07000   11.97000   0.10000    0.83542
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.03170   11.02860   0.00310    0.02811
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.02870   11.02220   0.00650    0.05897
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.80710   10.80800  -0.00090   -0.00833
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.51690    8.47840   0.03850    0.45410
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.34930    8.30970   0.03960    0.47655
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.95100    7.92330   0.02770    0.34960
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.94580   10.89620   0.04960    0.45520
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.45090   10.40130   0.04960    0.47686
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.04980   10.01460   0.03520    0.35149
野村成長基金                                                       33.24000   33.16000   0.08000    0.24125
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.32090    8.28220   0.03870    0.46727
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.33080    8.28870   0.04210    0.50792
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.58090    8.55400   0.02690    0.31447
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.63040    9.58580   0.04460    0.46527
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.48960    9.44170   0.04790    0.50732
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.75700    9.72660   0.03040    0.31254
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.05000    9.00000   0.05000    0.55556
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.10000   13.03000   0.07000    0.53722
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.15210   10.16420  -0.01210   -0.11905
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.08630   10.09670  -0.01040   -0.10300
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.02550   10.05570  -0.03020   -0.30033
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.59800    9.61040  -0.01240   -0.12903
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.60920    9.61940  -0.01020   -0.10604
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.75860    9.78830  -0.02970   -0.30342
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.11560   10.14610  -0.03050   -0.30061
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.72280   10.73420  -0.01140   -0.10620
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.63900   10.65030  -0.01130   -0.10610
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.80450   10.83730  -0.03280   -0.30266
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.82480    9.81180   0.01300    0.13249
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.82200    9.80750   0.01450    0.14785
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.76970    9.76890   0.00080    0.00819
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.31610    8.31550   0.00060    0.00722
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.91420    8.90220   0.01200    0.13480
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.77560    8.76260   0.01300    0.14836
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.88130    9.88050   0.00080    0.00810
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.53170   13.53060   0.00110    0.00813
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.68920   12.67210   0.01710    0.13494
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.26170   10.24650   0.01520    0.14834
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51700   10.52390  -0.00690   -0.06557
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.46870   10.47210  -0.00340   -0.03247
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51820   10.52960  -0.01140   -0.10827
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.81730   10.82430  -0.00700   -0.06467
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.74420   10.74750  -0.00330   -0.03070
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.71250   10.72420  -0.01170   -0.10910
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.79270   10.79820  -0.00550   -0.05093
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.70820   10.71010  -0.00190   -0.01774
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.91800   10.95000  -0.03200   -0.29224
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.30810   10.29900   0.00910    0.08836
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.89190    9.87580   0.01610    0.16302
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.51430    9.49560   0.01870    0.19693
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.01390    9.00610   0.00780    0.08661
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.53190   11.52190   0.01000    0.08679
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.52570   10.54410  -0.01840   -0.17451
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.68410   11.70010  -0.01600   -0.13675
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.09040   11.10160  -0.01120   -0.10089
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.86110   10.88040  -0.01930   -0.17738
野村泰國基金                                                       43.87000   43.73000   0.14000    0.32015
野村高科技基金                                                     11.58000   11.55000   0.03000    0.25974
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.66830   10.61030   0.05800    0.54664
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.25380   10.18120   0.07260    0.71308
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.88780   10.81650   0.07130    0.65918
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.62230    9.55260   0.06970    0.72964
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.63750    9.58520   0.05230    0.54563
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.86980    9.81340   0.05640    0.57472
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.28970   12.20250   0.08720    0.71461
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.43600   14.34500   0.09100    0.63437
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.13570   11.05510   0.08060    0.72908
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.16100   11.10050   0.06050    0.54502
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.60800   11.54160   0.06640    0.57531
野村貨幣市場基金                                                   16.35190   16.35170   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.66000   14.65000   0.01000    0.06826
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.41110   10.40530   0.00580    0.05574
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.93450    9.91270   0.02180    0.21992
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.12120   10.12630  -0.00510   -0.05036
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.31850   10.32450  -0.00600   -0.05811
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.25910   10.26040  -0.00130   -0.01267
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.26370   10.27120  -0.00750   -0.07302
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.72810   10.73440  -0.00630   -0.05869
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.63300   10.63440  -0.00140   -0.01316
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.67900   10.68690  -0.00790   -0.07392
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.18310   10.12680   0.05630    0.55595
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.17470   10.11680   0.05790    0.57232
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.10060   10.05680   0.04380    0.43553
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.82690   10.76790   0.05900    0.54792
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.76680   10.70540   0.06140    0.57354
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.69410   10.64760   0.04650    0.43672
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.64600   10.64360   0.00240    0.02255
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.98130    7.97960   0.00170    0.02130
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.37610   12.37350   0.00260    0.02101
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.12000    9.11000   0.01000    0.10977
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.41210   10.40880   0.00330    0.03170
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.65980   10.65780   0.00200    0.01877
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.34380   10.33660   0.00720    0.06966
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.48840   10.50920  -0.02080   -0.19792
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39290   10.39410  -0.00120   -0.01155
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41250   10.40910   0.00340    0.03266
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.66060   10.65850   0.00210    0.01970
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.34360   10.33640   0.00720    0.06966
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.49250   10.51370  -0.02120   -0.20164
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39210   10.39310  -0.00100   -0.00962
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.41320   10.41040   0.00280    0.02690
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.66690   10.66550   0.00140    0.01313
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.34290   10.33630   0.00660    0.06385
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.48920   10.51090  -0.02170   -0.20645
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39650   10.39850  -0.00200   -0.01923
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41320   10.41040   0.00280    0.02690
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.66890   10.66750   0.00140    0.01312
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.35030   10.34370   0.00660    0.06381
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.50360   10.52540  -0.02180   -0.20712
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39780   10.39980  -0.00200   -0.01923
野村精選貨幣市場基金                                               12.12070   12.12060   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.92000   11.87000   0.05000    0.42123
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.07000   11.03000   0.04000    0.36265
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.32000   10.26000   0.06000    0.58480
野村積極成長基金                                                   14.10000   14.07000   0.03000    0.21322
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    39.63000   39.63000   0.00000    0.00000
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.74360   10.72970   0.01390    0.12955
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.57370    8.55660   0.01710    0.19985
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.88730    7.87100   0.01630    0.20709
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.72850    7.71860   0.00990    0.12826
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.35260   12.32810   0.02450    0.19873
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.03360   11.01080   0.02280    0.20707
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.85280   10.83890   0.01390    0.12824
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       12.03000   11.91000   0.12000    1.00756
野村環球基金-人民幣計價                                            18.23000   18.01000   0.22000    1.22154
野村環球基金-美元計價                                              14.05000   13.87000   0.18000    1.29776
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.95000   19.75000   0.20000    1.01266
野村鴻利基金                                                       24.88000   24.86000   0.02000    0.08045
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91100   16.91090   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       21.27000   21.30000  -0.03000   -0.14085
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.09000   13.08000   0.01000    0.07645
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.46000   10.43000   0.03000    0.28763
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.53000   15.50000   0.03000    0.19355
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.83710   10.86970  -0.03260   -0.29992
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.18900   14.23190  -0.04290   -0.30144
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.98150   10.98760  -0.00610   -0.05552
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.52280   10.51620   0.00660    0.06276
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.86870   10.87710  -0.00840   -0.07723
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.38000   10.37610   0.00390    0.03759
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.39150   10.40170  -0.01020   -0.09806
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.10870   10.10620   0.00250    0.02474
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.02550   10.05130  -0.02580   -0.25668
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.40420   10.41080  -0.00660   -0.06340
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.57230   10.57230   0.00000    0.00000
凱基台商天下基金                                                   14.60000   14.45000   0.15000    1.03806
凱基台灣精五門基金                                                 22.97000   22.95000   0.02000    0.08715
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       47.39810   48.13440  -0.73630   -1.52968
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   49.66400   49.99850  -0.33450   -0.66902
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.65640   41.53140   0.12500    0.30098
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.60150   10.57370   0.02780    0.26292
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   47.51160   48.27260  -0.76100   -1.57646
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         48.72170   49.54570  -0.82400   -1.66311
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             49.29230   50.37880  -1.08650   -2.15666
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.40000   13.23000   0.17000    1.28496
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.65430   11.49460   0.15970    1.38935
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.66000   11.53000   0.13000    1.12749
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60420   11.60410   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       30.77000   30.84000  -0.07000   -0.22698
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.09000   22.80000   0.29000    1.27193
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.04070   21.69880   0.34190    1.57566
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.46000   17.45000   0.01000    0.05731
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.43320   16.37260   0.06060    0.37013
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.49000    7.44000   0.05000    0.67204
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    43.45610   44.17210  -0.71600   -1.62093
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    43.82290   44.47670  -0.65380   -1.46998
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   44.00950   44.81940  -0.80990   -1.80703
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.06000   11.98000   0.08000    0.66778
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.31040   11.21910   0.09130    0.81379
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.99000   10.93000   0.06000    0.54895
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.56460   12.46820   0.09640    0.77317
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     13.07000   13.01000   0.06000    0.46118
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.13000   12.96000   0.17000    1.31173
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.66740   12.47590   0.19150    1.53496
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.75820   10.66250   0.09570    0.89754
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.12460   10.02150   0.10310    1.02879
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.29650   10.21930   0.07720    0.75543
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.75810   10.66230   0.09580    0.89849
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.12460   10.02150   0.10310    1.02879
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.29650   10.21930   0.07720    0.75543
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.20000   12.41000  -0.21000   -1.69218
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.10000   34.88000   1.22000    3.49771
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.37000   32.79000   0.58000    1.76883
富邦上証180基金                                                    31.99000   31.75000   0.24000    0.75591
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20850    0.20580   0.00270    1.31195
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.52000    6.46000   0.06000    0.92879
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.92000    5.94000  -0.02000   -0.33670
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   49.91000   49.57000   0.34000    0.68590
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.93420   12.86290   0.07130    0.55431
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.82870   11.76100   0.06770    0.57563
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.24880   11.20420   0.04460    0.39807
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.95250   10.89210   0.06040    0.55453
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.93100    9.87410   0.05690    0.57626
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.45460    9.41720   0.03740    0.39715
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.94090   19.87440   0.06650    0.33460
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.68820   11.68740   0.00080    0.00684
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.44020   10.45410  -0.01390   -0.13296
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.84450   13.85810  -0.01360   -0.09814
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99490    1.99570  -0.00080   -0.04009
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.41220    9.42150  -0.00930   -0.09871
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40510    1.40570  -0.00060   -0.04268
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.65250   12.67650  -0.02400   -0.18933
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82340    1.82620  -0.00280   -0.15332
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.55320   10.57320  -0.02000   -0.18916
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.54230    1.54460  -0.00230   -0.14891
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.04960   11.05210  -0.00250   -0.02262
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.97890   10.98020  -0.00130   -0.01184
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.47000   15.55000  -0.08000   -0.51447
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  17.94000   17.78000   0.16000    0.89989
富邦日本東証基金                                                   19.87000   19.81000   0.06000    0.30288
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.00000   46.69000   0.31000    0.66395
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.64000   46.62000   0.02000    0.04290
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.61000   53.43000   0.18000    0.33689
富邦台灣心基金                                                     23.18000   23.34000  -0.16000   -0.68552
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.22000   47.08000   0.14000    0.29737
富邦台灣科技指數基金                                               58.23000   58.00000   0.23000    0.39655
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   49.75520   50.34500  -0.58980   -1.17152
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.27460   42.22940   0.04520    0.10703
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31620    0.31830  -0.00210   -0.65975
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.56000   10.66000  -0.10000   -0.93809
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.71580    2.72480  -0.00900   -0.33030
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36330    0.36420  -0.00090   -0.24712
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.26270   11.31530  -0.05260   -0.46486
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.31570    2.32340  -0.00770   -0.33141
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34180    0.34270  -0.00090   -0.26262
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.53620    9.58070  -0.04450   -0.46448
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.23000   22.23000   0.00000    0.00000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.95000   14.96000  -0.01000   -0.06684
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 25.66000   25.65000   0.01000    0.03899
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71920   15.71900   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.22000   18.15000   0.07000    0.38567
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         42.12290   42.35860  -0.23570   -0.55644
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   46.33200   46.96440  -0.63240   -1.34655
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   41.40400   41.55720  -0.15320   -0.36865
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    40.85080   41.08680  -0.23600   -0.57439
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.08480   39.97300   0.11180    0.27969
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   47.76840   48.42070  -0.65230   -1.34715
富邦長紅基金                                                       64.45000   64.91000  -0.46000   -0.70867
富邦科技基金                                                       26.22000   26.28000  -0.06000   -0.22831
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.76400   41.88240  -0.11840   -0.28270
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        48.82420   49.75800  -0.93380   -1.87668
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          41.48630   41.87630  -0.39000   -0.93131
富邦恒生國企ETF基金                                                20.38000   20.30000   0.08000    0.39409
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.84000   13.90000  -0.06000   -0.43165
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.82000   25.63000   0.19000    0.74132
富邦高成長基金                                                     24.86000   25.04000  -0.18000   -0.71885
富邦基金A類型                                                      14.43000   14.47000  -0.04000   -0.27643
富邦基金I類型                                                      14.43000   14.47000  -0.04000   -0.27643
富邦深証100基金                                                    10.79000   10.72000   0.07000    0.65299
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.69000   20.49000   0.20000    0.97609
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42450    0.42510  -0.00060   -0.14114
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.43750   12.43800  -0.00050   -0.00402
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.22390    9.22430  -0.00040   -0.00434
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29880    0.29930  -0.00050   -0.16706
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.41310    8.41340  -0.00030   -0.00357
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.09170   10.05480   0.03690    0.36699
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.80900   10.79870   0.01030    0.09538
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.31600    9.28190   0.03410    0.36738
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.97300    9.96350   0.00950    0.09535
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.34000   18.32000   0.02000    0.10917
富邦精準基金                                                       46.36000   46.64000  -0.28000   -0.60034
富邦精銳中小基金                                                   12.43000   12.47000  -0.04000   -0.32077
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.14000   19.15000  -0.01000   -0.05222
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.77000   21.71000   0.06000    0.27637
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.95000    6.97000  -0.02000   -0.28694
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.64000   16.54000   0.10000    0.60459
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.11000   20.14000  -0.03000   -0.14896
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.18670   11.16130   0.02540    0.22757
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.34950   10.29810   0.05140    0.49912
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.64460   10.62980   0.01480    0.13923
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.58910   10.56500   0.02410    0.22811
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.75080    9.70230   0.04850    0.49988
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.01670   10.00280   0.01390    0.13896
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富達台灣成長基金                                                   31.83000   31.73000   0.10000    0.31516
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.95010    9.94090   0.00920    0.09255
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.90880    9.89830   0.01050    0.10608
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.69580    9.68820   0.00760    0.07845
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.36220   10.35240   0.00980    0.09466
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.33040   10.31950   0.01090    0.10563
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.11090   10.10340   0.00750    0.07423
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.27430    8.26830   0.00600    0.07257
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.97210    8.96520   0.00690    0.07696
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.50020    8.49640   0.00380    0.04472
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.15500   10.14720   0.00780    0.07687
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.23670   10.22880   0.00790    0.07723
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.73160    9.72680   0.00480    0.04935
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.89250    9.88870   0.00380    0.03843
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.57340    8.55540   0.01800    0.21039
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.87600    9.85520   0.02080    0.21106
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.11050    9.09420   0.01630    0.17924
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.50680   11.48270   0.02410    0.20988
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.32500   11.30120   0.02380    0.21060
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.57850   10.56000   0.01850    0.17519
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.32110    9.30470   0.01640    0.17626
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.40000   15.27000   0.13000    0.85134
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.74610    8.71960   0.02650    0.30391
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.64970    9.62040   0.02930    0.30456
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.10920    9.08380   0.02540    0.27962
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.68020   10.64760   0.03260    0.30617
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.71820   10.68570   0.03250    0.30414
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.18600   10.15850   0.02750    0.27071
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.26790    9.24280   0.02510    0.27156
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.16000   10.04000   0.12000    1.19522
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.49000   10.36000   0.13000    1.25483
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.35000    9.26000   0.09000    0.97192
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.25000    8.15000   0.10000    1.22699
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.70000   10.57000   0.13000    1.22990
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.54000   10.34000   0.20000    1.93424
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.10000    8.98000   0.12000    1.33630
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.03000    8.93000   0.10000    1.11982
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.21000   10.10000   0.11000    1.08911
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.19900   10.19670   0.00230    0.02256
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.41450    9.40940   0.00510    0.05420
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.95260    8.95980  -0.00720   -0.08036
富蘭克林華美中華基金                                               12.34000   12.19000   0.15000    1.23052
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.57000   23.53000   0.04000    0.17000
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.63000   22.59000   0.04000    0.17707
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.85000    9.78000   0.07000    0.71575
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.70000    9.65000   0.05000    0.51813
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.17620    8.23850  -0.06230   -0.75621
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.28960    9.34140  -0.05180   -0.55452
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.33430   10.39200  -0.05770   -0.55523
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.86620    9.94130  -0.07510   -0.75543
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.74650   11.73010   0.01640    0.13981
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.72480    8.71260   0.01220    0.14003
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.81960    8.80730   0.01230    0.13966
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.90810    9.89430   0.01380    0.13947
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.63870   14.61510   0.02360    0.16148
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.45390   10.43710   0.01680    0.16096
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.32630   10.30970   0.01660    0.16101
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.72630   10.71040   0.01590    0.14845
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.66190    7.65050   0.01140    0.14901
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.97620    8.96290   0.01330    0.14839
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.96930    9.95450   0.01480    0.14868
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.37710   11.38350  -0.00640   -0.05622
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.58930    7.59350  -0.00420   -0.05531
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.90830    8.91330  -0.00500   -0.05610
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.05930   10.06500  -0.00570   -0.05663
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.00700   10.99550   0.01150    0.10459
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.69140    7.68330   0.00810    0.10542
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.19600    8.21050  -0.01450   -0.17660
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.27080    9.27270  -0.00190   -0.02049
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.40990   10.41200  -0.00210   -0.02017
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.12040   13.14380  -0.02340   -0.17803
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.19000    8.13000   0.06000    0.73801
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.53000    8.50000   0.03000    0.35294
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.04000    9.02000   0.02000    0.22173
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.17000    8.10000   0.07000    0.86420
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.33000   12.23000   0.10000    0.81766
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.33000    8.33000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                          10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.53000    9.49000   0.04000    0.42150
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.50000    9.45000   0.05000    0.52910
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.70000   10.65000   0.05000    0.46948
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.25000    9.22000   0.03000    0.32538
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.33550   13.27660   0.05890    0.44364
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.22000   11.25000  -0.03000   -0.26667
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.60000    9.54000   0.06000    0.62893
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
富蘭克林華美第一富基金                                             41.06000   41.07000  -0.01000   -0.02435
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36060   10.36040   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.61000    8.53000   0.08000    0.93787
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.37000    9.28000   0.09000    0.96983
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.94000    8.88000   0.06000    0.67568
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.72000    9.66000   0.06000    0.62112
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.10000   14.92000   0.18000    1.20643
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.53000   13.35000   0.18000    1.34831
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.92000   15.76000   0.16000    1.01523
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.39420    9.40620  -0.01200   -0.12758
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.39410    9.40610  -0.01200   -0.12758
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.34990    9.35360  -0.00370   -0.03956
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.34980    9.35360  -0.00380   -0.04063
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.47010    9.48030  -0.01020   -0.10759
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.32170    9.33180  -0.01010   -0.10823
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.32170    9.33170  -0.01000   -0.10716
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.59650    9.62930  -0.03280   -0.34063
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.44620    9.47860  -0.03240   -0.34182
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.44620    9.47860  -0.03240   -0.34182
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.47700    6.49450  -0.01750   -0.26946
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.65170   10.60800   0.04370    0.41195
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.53140    9.51940   0.01200    0.12606
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.65150   11.63680   0.01470    0.12632
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.72980    6.73110  -0.00130   -0.01931
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.87820    8.86500   0.01320    0.14890
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.00340   11.00560  -0.00220   -0.01999
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    71.02000   71.75000  -0.73000   -1.01742
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    73.17000   74.18000  -1.01000   -1.36155
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                63.14840   63.27570  -0.12730   -0.20118
復華1至5年期高收益債券基金                                         21.05000   21.04000   0.01000    0.04753
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              70.69050   71.75090  -1.06040   -1.47789
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                             10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 69.13760   69.92460  -0.78700   -1.12550
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.91080   11.91000   0.00080    0.00672
復華人生目標基金                                                   41.41750   41.47980  -0.06230   -0.15019
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.42000   10.45000  -0.03000   -0.28708
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
復華大中華中小策略基金                                              9.13000    9.04000   0.09000    0.99558
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
復華中小精選基金                                                   69.34000   69.58000  -0.24000   -0.34493
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.71140   51.54970   0.16170    0.31368
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.36900   62.56520  -0.19620   -0.31359
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.50000   10.45000   0.05000    0.47847
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.15000    9.12000   0.03000    0.32895
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.27000   12.25000   0.02000    0.16327
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
復華台灣智能基金                                                   12.14000   12.15000  -0.01000   -0.08230
復華全方位基金                                                     30.99000   31.15000  -0.16000   -0.51364
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.05000   12.88000   0.17000    1.31988
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.75000   20.54000   0.21000    1.02240
復華全球平衡基金-美元                                               9.32000    9.29000   0.03000    0.32293
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.02000   20.01000   0.01000    0.04998
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.61000   14.46000   0.15000    1.03734
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.23000   14.13000   0.10000    0.70771
復華全球原物料基金                                                  8.26000    8.22000   0.04000    0.48662
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.38000   13.31000   0.07000    0.52592
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.27050   12.30250  -0.03200   -0.26011
復華全球債券基金                                                   15.23090   15.36850  -0.13760   -0.89534
復華全球債券組合基金                                               15.47000   15.49000  -0.02000   -0.12912
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.64000   15.72000  -0.08000   -0.50891
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.76000   10.82000  -0.06000   -0.55453
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.04000   11.00000   0.04000    0.36364
復華有利貨幣市場基金                                               13.50420   13.50400   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.50000   11.49000   0.01000    0.08703
復華亞太成長基金                                                   12.83000   12.79000   0.04000    0.31274
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.28000    9.18000   0.10000    1.08932
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.95000    9.88000   0.07000    0.70850
復華東協世紀基金                                                   12.21000   12.16000   0.05000    0.41118
復華南非幣長期收益基金A                                            14.26000   14.30000  -0.04000   -0.27972
復華南非幣長期收益基金B                                             8.00000    8.09000  -0.09000   -1.11248
復華南非幣短期收益基金A                                            14.70000   14.71000  -0.01000   -0.06798
復華南非幣短期收益基金B                                             8.93000    9.00000  -0.07000   -0.77778
復華美元高收益債券指數基金-美元                                    10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      74.92830   76.35510  -1.42680   -1.86864
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.73000   21.26000   0.47000    2.21072
復華美國新星基金-美元                                              12.99000   12.85000   0.14000    1.08949
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.31000   13.21000   0.10000    0.75700
復華恒生基金                                                       20.72000   20.59000   0.13000    0.63137
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.57000    8.62000  -0.05000   -0.58005
復華恒生單日正向二倍基金                                           28.21000   27.90000   0.31000    1.11111
復華神盾基金                                                       28.30780   28.34330  -0.03550   -0.12525
復華高成長基金                                                     71.58000   71.78000  -0.20000   -0.27863
復華高益策略組合基金                                               13.73000   13.77000  -0.04000   -0.29049
復華貨幣市場基金                                                   14.46830   14.46810   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.26000   17.12000   0.14000    0.81776
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.76000   48.74000   0.02000    0.04103
復華復華基金                                                       22.42000   22.48000  -0.06000   -0.26690
復華華人世紀基金                                                   18.17000   18.04000   0.13000    0.72062
復華傳家二號基金                                                   34.47820   34.55030  -0.07210   -0.20868
復華傳家基金                                                       23.97500   23.97170   0.00330    0.01377
復華奧林匹克全球組合基金                                           16.06000   16.10000  -0.04000   -0.24845
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.85000   11.80000   0.05000    0.42373
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.57000   14.53000   0.04000    0.27529
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.99000   11.02000  -0.03000   -0.27223
復華新興人民幣債券基金A                                            12.26000   12.26000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     23.57000   23.73000  -0.16000   -0.67425
復華新興市場企業債券ETF基金                                        72.42000   72.80000  -0.38000   -0.52198
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.31000    5.31000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.93000   11.92000   0.01000    0.08389
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
復華新興市場短期收益基金                                           11.41000   11.43000  -0.02000   -0.17498
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
復華滬深300 A股基金                                                24.10000   23.91000   0.19000    0.79465
復華數位經濟基金                                                   49.31000   49.38000  -0.07000   -0.14176
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.96180    9.95840   0.00340    0.03414
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.71820    9.72060  -0.00240   -0.02469
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.50180   10.49810   0.00370    0.03524
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.10660   10.10910  -0.00250   -0.02473
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.18880   10.07290   0.11590    1.15061
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.12030   10.13310  -0.01280   -0.12632
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.16040   10.15210   0.00830    0.08176
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.84730   10.86790  -0.02060   -0.18955
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.04190   10.03590   0.00600    0.05979
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.74420   10.76690  -0.02270   -0.21083
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.40010   10.39390   0.00620    0.05965
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.11540   11.13900  -0.02360   -0.21187
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.58950   10.56320   0.02630    0.24898
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.54530   10.52270   0.02260    0.21477
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.70650   10.71250  -0.00600   -0.05601
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.56670   10.53480   0.03190    0.30281
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.85600   11.67870   0.17730    1.51815
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.49250   10.46390   0.02860    0.27332
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.74750   10.71500   0.03250    0.30331
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.15170   11.97010   0.18160    1.51711
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.63500   10.60610   0.02890    0.27248
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.84690   10.84490   0.00200    0.01844
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.11990   10.10890   0.01100    0.10882
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.11590   10.10700   0.00890    0.08806
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.08130   10.10000  -0.01870   -0.18515
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.42100   10.40310   0.01790    0.17206
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.78980   10.63620   0.15360    1.44412
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.42790   10.41270   0.01520    0.14598
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.41980   10.40180   0.01800    0.17305
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.78970   10.63590   0.15380    1.44605
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.42480   10.40950   0.01530    0.14698
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.29300   10.28870   0.00430    0.04179
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.28260   10.28130   0.00130    0.01264
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.29120   10.28680   0.00440    0.04277
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.28370   10.28220   0.00150    0.01459
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.93970   10.91600   0.02370    0.21711
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.93590   10.91600   0.01990    0.18230
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.09380   11.10370  -0.00990   -0.08916
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.11300   10.09860   0.01440    0.14259
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.10680   10.09420   0.01260    0.12482
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.07340   10.08810  -0.01470   -0.14572
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.25930    9.26700  -0.00770   -0.08309
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.02110    8.01640   0.00470    0.05863
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.10910    8.12630  -0.01720   -0.21166
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.17820   12.18830  -0.01010   -0.08287
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.57910   10.57290   0.00620    0.05864
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.81870   10.84180  -0.02310   -0.21306
景順主流基金                                                       19.30000   19.25000   0.05000    0.25974
景順台灣科技基金                                                   33.80000   33.71000   0.09000    0.26698
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.95000    8.98000  -0.03000   -0.33408
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.63000   11.66000  -0.03000   -0.25729
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.91000   10.94000  -0.03000   -0.27422
景順全球科技基金                                                   24.47000   24.03000   0.44000    1.83104
景順全球康健基金                                                   19.96000   19.88000   0.08000    0.40241
景順貨幣市場基金                                                   16.00230   16.00210   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       33.71000   33.66000   0.05000    0.14854
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.94000   14.67000   0.27000    1.84049
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.16000   13.94000   0.22000    1.57819
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.02000   10.94000   0.08000    0.73126
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.40000   11.34000   0.06000    0.52910
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.76000   11.67000   0.09000    0.77121
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    12.00000   11.94000   0.06000    0.50251
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.65780    8.65880  -0.00100   -0.01155
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.76620    7.75850   0.00770    0.09925
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.54400   11.55340  -0.00940   -0.08136
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.34070   10.33050   0.01020    0.09874
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.64000    8.58000   0.06000    0.69930
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.97000    7.90000   0.07000    0.88608
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.87000   11.80000   0.07000    0.59322
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.66460    9.66210   0.00250    0.02587
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                   10.00160   10.02620  -0.02460   -0.24536
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.27230   10.26960   0.00270    0.02629
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.63440   10.66050  -0.02610   -0.24483
華南永昌永昌基金                                                   20.47000   20.61000  -0.14000   -0.67928
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.03380   15.04360  -0.00980   -0.06514
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.88000    9.81000   0.07000    0.71356
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.96000    9.86000   0.10000    1.01420
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.42000   10.35000   0.07000    0.67633
華南永昌全球精品基金                                               17.41000   17.26000   0.15000    0.86906
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.73000   10.66000   0.07000    0.65666
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.86000   10.82000   0.04000    0.36969
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.66000   13.57000   0.09000    0.66323
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.74000   13.69000   0.05000    0.36523
華南永昌物聯網精選基金                                             12.50000   12.53000  -0.03000   -0.23943
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.29220   16.29200   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.28650   25.33790  -0.05140   -0.20286
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                           10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                           10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99810   11.99790   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.78130   10.78090   0.00040    0.00371
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.47270   10.48690  -0.01420   -0.13541
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.99120    9.99080   0.00040    0.00400
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.64750    9.66070  -0.01320   -0.13664
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.61780   10.61760   0.00020    0.00188
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.24910   10.26320  -0.01410   -0.13738
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.96290    9.96270   0.00020    0.00201
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.56030    9.57350  -0.01320   -0.13788
華頓中小型基金                                                     21.97000   22.10000  -0.13000   -0.58824
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.56670   12.51440   0.05230    0.41792
華頓台灣基金                                                       24.21000   24.36000  -0.15000   -0.61576
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57900   11.57880   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.81000   17.63000   0.18000    1.02099
華頓全球高收益債券基金A                                            13.90660   13.90590   0.00070    0.00503
華頓全球高收益債券基金B                                             8.01840    8.01800   0.00040    0.00499
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.91180    2.89740   0.01440    0.49700
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.76460   12.71790   0.04670    0.36720
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40810    0.40550   0.00260    0.64118
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.31710   12.30590   0.01120    0.09101
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.27400   12.26280   0.01120    0.09133
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.94550   10.93150   0.01400    0.12807
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.73450   10.73860  -0.00410   -0.03818
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.69660   10.70060  -0.00400   -0.03738
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.39760    9.40120  -0.00360   -0.03829
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.80090   10.77570   0.02520    0.23386
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.76310   10.73780   0.02530    0.23562
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.45600    9.42660   0.02940    0.31188
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       12.02000   11.78000   0.24000    2.03735
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.14000    9.96000   0.18000    1.80723
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.73000   10.51000   0.22000    2.09324
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69310    2.69740  -0.00430   -0.15941
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.12600    2.12790  -0.00190   -0.08929
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.96840   11.97220  -0.00380   -0.03174
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.20020    9.20320  -0.00300   -0.03260
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37680    0.37680   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29180    0.29120   0.00060    0.20604
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.63000    3.60000   0.03000    0.83333
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.93000   15.79000   0.14000    0.88664
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.50000   0.01000    2.00000
匯豐台灣精典基金                                                   25.30000   25.23000   0.07000    0.27745
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.85000   12.75000   0.10000    0.78431
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.36000    8.33000   0.03000    0.36014
匯豐安富基金                                                       26.38000   26.35000   0.03000    0.11385
匯豐成功基金                                                       43.02000   42.93000   0.09000    0.20964
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.44000   10.38000   0.06000    0.57803
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.44000    2.44000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.32000   11.30000   0.02000    0.17699
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.32000   11.30000   0.02000    0.17699
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.18000   10.04000   0.14000    1.39442
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.78600    2.78890  -0.00290   -0.10398
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.42890    2.43210  -0.00320   -0.13157
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.94190   11.95210  -0.01020   -0.08534
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.95160    7.96160  -0.01000   -0.12560
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39120    0.39110   0.00010    0.02557
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33350    0.33350   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                   14.73000   14.63000   0.10000    0.68353
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01820   15.01810   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.18000    5.22000  -0.04000   -0.76628
匯豐新鑽動力基金                                                   10.48000   10.35000   0.13000    1.25604
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.51030    5.54440  -0.03410   -0.61503
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.40830    9.44260  -0.03430   -0.36325
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 54.64000   54.50000   0.14000    0.25688
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 54.64000   54.50000   0.14000    0.25688
匯豐龍騰電子基金                                                   39.51000   39.49000   0.02000    0.05065
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.91360   12.93050  -0.01690   -0.13070
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.94000   19.01000  -0.07000   -0.36823
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.62000    9.53000   0.09000    0.94439
新光中國成長基金(美元)                                              9.30000    9.20000   0.10000    1.08696
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.40000    9.30000   0.10000    1.07527
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.64730   11.68640  -0.03910   -0.33458
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.28690   10.29700  -0.01010   -0.09809
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.76370   10.78220  -0.01850   -0.17158
新光台灣富貴基金                                                   25.25000   25.31000  -0.06000   -0.23706
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.05000   21.79000   0.26000    1.19321
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.99970   39.85480   0.14490    0.36357
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    46.87200   47.54680  -0.67480   -1.41923
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.50000   10.31000   0.19000    1.84287
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.04000    9.84000   0.20000    2.03252
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.23000   10.04000   0.19000    1.89243
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.70000    8.72000  -0.02000   -0.22936
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.01000   10.88000   0.13000    1.19485
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.89000   10.76000   0.13000    1.20818
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.18550   11.25550  -0.07000   -0.62192
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      11.08900   11.16640  -0.07740   -0.69315
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.51080   10.59570  -0.08490   -0.80127
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.40780   10.49850  -0.09070   -0.86393
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.14000   11.10000   0.04000    0.36036
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.92000    9.86000   0.06000    0.60852
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.37000    9.31000   0.06000    0.64447
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51840   15.51820   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.86000    9.80000   0.06000    0.61224
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.67000    8.59000   0.08000    0.93132
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.17000    9.10000   0.07000    0.76923
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.77000    8.72000   0.05000    0.57339
新光亞洲精選基金-美金                                              20.85000   20.66000   0.19000    0.91965
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.43000   21.25000   0.18000    0.84706
新光店頭基金                                                       23.48000   23.59000  -0.11000   -0.46630
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.74000   11.81000  -0.07000   -0.59272
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.27000   11.34000  -0.07000   -0.61728
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.65000   10.73000  -0.08000   -0.74557
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.21000   10.29000  -0.08000   -0.77745
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          42.91370   43.45780  -0.54410   -1.25202
新光特選內需收益ETF基金                                            21.07000   21.01000   0.06000    0.28558
新光創新科技基金                                                   13.79000   13.88000  -0.09000   -0.64841
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.25840   10.28290  -0.02450   -0.23826
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.63030   10.65470  -0.02440   -0.22901
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.09370   10.11030  -0.01660   -0.16419
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.30460    9.32650  -0.02190   -0.23481
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.61830    9.64040  -0.02210   -0.22924
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.12310    9.13940  -0.01630   -0.17835
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.15780   41.26790  -0.11010   -0.26679
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       48.15010   49.03820  -0.88810   -1.81104
新光澳幣八年期保本基金                                             11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
新光澳幣十年期保本基金                                             11.02000   11.04000  -0.02000   -0.18116
新光澳幣保本基金                                                   12.50000   12.51000  -0.01000   -0.07994
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.95700   10.97650  -0.01950   -0.17765
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.60280    9.62010  -0.01730   -0.17983
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.58130    9.61090  -0.02960   -0.30798
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.70010   10.73310  -0.03300   -0.30746
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.74350   10.76190  -0.01840   -0.17097
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.60330    9.61970  -0.01640   -0.17048
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.55670    9.57900  -0.02230   -0.23280
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.67650   10.70120  -0.02470   -0.23082
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.33000    7.25000   0.08000    1.10345
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.31000   10.36000  -0.05000   -0.48263
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.78370   10.77970   0.00400    0.03711
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.52890    9.52530   0.00360    0.03779
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.51380   10.50920   0.00460    0.04377
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.46150    9.45740   0.00410    0.04335
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.52930    9.52900   0.00030    0.00315
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.59080   10.59010   0.00070    0.00661
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.86010   14.87780  -0.01770   -0.11897
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.58460    8.59480  -0.01020   -0.11868
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            40.29390   40.22920   0.06470    0.16083
群益10年期以上金融債ETF基金                                        45.23180   45.89260  -0.66080   -1.43988
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     45.75010   46.50810  -0.75800   -1.62982
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 46.33060   47.16440  -0.83380   -1.76786
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               47.80450   48.61280  -0.80830   -1.66273
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  45.85600   46.69700  -0.84100   -1.80097
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 49.42180   50.26640  -0.84460   -1.68025
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                51.77320   52.11580  -0.34260   -0.65738
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  49.13390   49.76680  -0.63290   -1.27173
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.99930   11.02750  -0.02820   -0.25572
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  48.81020   49.88690  -1.07670   -2.15828
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.89830   39.86930   0.02900    0.07274
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.51730   11.51660   0.00070    0.00608
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.98100    9.99020  -0.00920   -0.09209
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.30760   14.21110   0.09650    0.67905
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.29800   10.21100   0.08700    0.85202
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.81000   10.75000   0.06000    0.55814
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
群益大印度基金-人民幣                                              12.82030   12.85360  -0.03330   -0.25907
群益大印度基金-美元                                                11.61060   11.62070  -0.01010   -0.08691
群益大印度基金-新臺幣                                              11.17000   11.21000  -0.04000   -0.35682
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.53180   12.42520   0.10660    0.85793
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.63800   11.51920   0.11880    1.03132
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.08000   11.00000   0.08000    0.72727
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.09560   11.00120   0.09440    0.85809
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.40020    9.30430   0.09590    1.03071
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.98000    8.91000   0.07000    0.78563
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.05800    9.97240   0.08560    0.85837
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.55650    8.46920   0.08730    1.03079
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.17000    9.10000   0.07000    0.76923
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.26470    9.18580   0.07890    0.85893
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.14600    8.06280   0.08320    1.03190
群益中小型股基金                                                   47.31000   47.58000  -0.27000   -0.56747
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.93740   10.93150   0.00590    0.05397
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.77860    9.75650   0.02210    0.22652
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.30200    9.30620  -0.00420   -0.04513
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.22600    9.22100   0.00500    0.05422
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.24720    8.22860   0.01860    0.22604
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.84620    7.84980  -0.00360   -0.04586
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.59150   10.59470  -0.00320   -0.03020
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.65050   11.65410  -0.00360   -0.03089
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.21070   11.21300  -0.00230   -0.02051
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.41700   10.44480  -0.02780   -0.26616
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.66890    9.62480   0.04410    0.45819
群益中國新機會基金N-美元                                            8.55010    8.49650   0.05360    0.63085
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.26000    9.23000   0.03000    0.32503
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.57460    8.53560   0.03900    0.45691
群益中國新機會基金-美元                                             9.14150    9.08420   0.05730    0.63077
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
群益平衡王基金                                                     20.52830   20.54130  -0.01300   -0.06329
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.98760    9.99370  -0.00610   -0.06104
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.04800   10.08140  -0.03340   -0.33130
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.98770    9.99370  -0.00600   -0.06004
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.04800   10.08140  -0.03340   -0.33130
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.98770    9.99380  -0.00610   -0.06104
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.04800   10.08140  -0.03340   -0.33130
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.03090   10.06410  -0.03320   -0.32989
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.00270    9.99480   0.00790    0.07904
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.06310   10.08250  -0.01940   -0.19241
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.00270    9.99480   0.00790    0.07904
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.06310   10.08250  -0.01940   -0.19241
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.00270    9.99480   0.00790    0.07904
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.06310   10.08250  -0.01940   -0.19241
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.06580   10.08490  -0.01910   -0.18939
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.99800    9.99490   0.00310    0.03102
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.05840   10.08260  -0.02420   -0.24002
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.99790    9.99490   0.00300    0.03002
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.05840   10.08260  -0.02420   -0.24002
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.99790    9.99480   0.00310    0.03102
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.05840   10.08260  -0.02420   -0.24002
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                           10.05310   10.07710  -0.02400   -0.23816
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.29000    9.36000  -0.07000   -0.74786
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.59000    6.64000  -0.05000   -0.75301
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.76660   12.88890  -0.12230   -0.94888
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.73430   11.82620  -0.09190   -0.77709
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.28000   11.40000  -0.12000   -1.05263
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.84540   10.94920  -0.10380   -0.94801
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.96730   10.04540  -0.07810   -0.77747
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.58000    9.68000  -0.10000   -1.03306
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.67420   10.77630  -0.10210   -0.94745
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.52040   10.52720  -0.00680   -0.06459
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.28970   10.29530  -0.00560   -0.05439
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.30000   10.34000  -0.04000   -0.38685
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.21840    9.22440  -0.00600   -0.06504
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.21740    9.22240  -0.00500   -0.05422
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.23000    9.26000  -0.03000   -0.32397
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.58150   10.58850  -0.00700   -0.06611
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.61270   10.61850  -0.00580   -0.05462
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.79000   10.82000  -0.03000   -0.27726
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.38120    9.38730  -0.00610   -0.06498
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.86240    9.86780  -0.00540   -0.05472
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.50140   11.50990  -0.00850   -0.07385
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.86750    7.87330  -0.00580   -0.07367
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.86490   10.85930   0.00560    0.05157
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.65830   10.65150   0.00680    0.06384
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.82550   10.84800  -0.02250   -0.20741
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.95220    9.94710   0.00510    0.05127
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.88650    9.88020   0.00630    0.06376
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.04210   10.06300  -0.02090   -0.20769
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.86500   10.85940   0.00560    0.05157
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.65820   10.65140   0.00680    0.06384
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.82540   10.84790  -0.02250   -0.20741
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.95220    9.94710   0.00510    0.05127
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.88630    9.88000   0.00630    0.06377
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.04210   10.06300  -0.02090   -0.20769
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.79860    9.72880   0.06980    0.71746
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.56000   11.51000   0.05000    0.43440
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.03250   15.91840   0.11410    0.71678
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.04000   15.97000   0.07000    0.43832
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.43000   11.34000   0.09000    0.79365
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.30590   10.32270  -0.01680   -0.16275
群益印度中小基金N-美元                                              8.33130    8.33050   0.00080    0.00960
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.98000    8.00000  -0.02000   -0.25000
群益印度中小基金-人民幣                                            13.95190   13.97460  -0.02270   -0.16244
群益印度中小基金-美元                                              11.91600   11.91490   0.00110    0.00923
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.97000   14.01000  -0.04000   -0.28551
群益多利策略組合基金                                               12.02000   12.04000  -0.02000   -0.16611
群益多重收益組合基金                                               14.33000   14.38000  -0.05000   -0.34771
群益多重資產組合基金                                               15.85000   15.91000  -0.06000   -0.37712
群益安家基金                                                       26.39450   26.39770  -0.00320   -0.01212
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16980   16.16960   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.08000   20.89000   0.19000    0.90953
群益亞太中小基金                                                   10.71000   10.58000   0.13000    1.22873
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.68000   16.62000   0.06000    0.36101
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.86180   10.89020  -0.02840   -0.26078
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.98510    8.00600  -0.02090   -0.26105
群益店頭市場基金                                                  101.06000  101.21000  -0.15000   -0.14821
群益東方盛世基金                                                    9.02000    8.90000   0.12000    1.34831
群益東協成長基金-人民幣                                            13.55440   13.51020   0.04420    0.32716
群益東協成長基金-美元                                              11.45710   11.40010   0.05700    0.50000
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.49000   11.46000   0.03000    0.26178
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.34380   12.31610   0.02770    0.22491
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.35000   11.30910   0.04090    0.36166
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.80240   10.78810   0.01430    0.13255
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                               10.01440    9.99190   0.02250    0.22518
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.21110    9.17790   0.03320    0.36174
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.76480    8.75320   0.01160    0.13252
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.17010   11.15530   0.01480    0.13267
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.80000    9.77800   0.02200    0.22499
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.37470    9.34090   0.03380    0.36185
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.79150    9.77860   0.01290    0.13192
群益長安基金                                                       31.37000   31.46000  -0.09000   -0.28608
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.55000   10.42740   0.12260    1.17575
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.95970   15.77420   0.18550    1.17597
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.63000   15.49000   0.14000    0.90381
群益真善美基金                                                     15.99450   16.03150  -0.03700   -0.23080
群益馬拉松基金                                                    124.89000  125.24000  -0.35000   -0.27946
群益深証中小板基金                                                 12.43000   12.37000   0.06000    0.48504
群益創新科技基金                                                   34.76000   34.75000   0.01000    0.02878
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.76280   10.68610   0.07670    0.71775
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.53930    9.45510   0.08420    0.89052
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                           10.08000   10.01000   0.07000    0.69930
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.72080   11.63730   0.08350    0.71752
群益華夏盛世基金-美元                                              10.51820   10.42530   0.09290    0.89110
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.59000   17.48000   0.11000    0.62929
群益奧斯卡基金                                                     31.31000   31.33000  -0.02000   -0.06384
群益新興金鑽基金-美元                                              11.34930   11.23550   0.11380    1.01286
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.79000    8.73000   0.06000    0.68729
群益葛萊美基金                                                     24.60000   24.66000  -0.06000   -0.24331
群益道瓊美國地產ETF基金                                            23.11000   23.34000  -0.23000   -0.98543
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.58000    7.61000  -0.03000   -0.39422
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.62000   14.53000   0.09000    0.61941
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.75040   11.75020   0.00020    0.00170
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.15570   11.13630   0.01940    0.17421
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.32680   11.33790  -0.01110   -0.09790
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.27950   11.27930   0.00020    0.00177
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.70830   10.68970   0.01860    0.17400
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.87260   10.88310  -0.01050   -0.09648
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.75020   11.75000   0.00020    0.00170
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.15610   11.13670   0.01940    0.17420
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.27960   11.27930   0.00030    0.00266
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.70790   10.68920   0.01870    0.17494
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                          10.08270   10.09250  -0.00980   -0.09710
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.26400   13.26880  -0.00480   -0.03618
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.97580   11.98720  -0.01140   -0.09510
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   11.05000   11.09000  -0.04000   -0.36069
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.85080   11.86940  -0.01860   -0.15671
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.77000    8.77320  -0.00320   -0.03647
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.05860    9.06720  -0.00860   -0.09485
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.36000    8.39000  -0.03000   -0.35757
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.52570    8.53910  -0.01340   -0.15693
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.42470   10.43460  -0.00990   -0.09488
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.02140   10.03090  -0.00950   -0.09471
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.06000    9.89000   0.17000    1.71891
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.12000    9.94000   0.18000    1.81087
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.08000    9.90000   0.18000    1.81818
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.13000    9.99000   0.14000    1.40140
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.06000    9.88000   0.18000    1.82186
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.06000    9.89000   0.17000    1.71891
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.12000    9.94000   0.18000    1.81087
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.08000    9.90000   0.18000    1.81818
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.14000    9.99000   0.15000    1.50150
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.06000    9.88000   0.18000    1.82186
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
德信大發基金                                                       31.60000   31.48000   0.12000    0.38119
德信中國精選成長基金                                               11.97000   11.84000   0.13000    1.09797
德信台灣主流中小基金                                               21.30000   21.32000  -0.02000   -0.09381
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99290   11.99270   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   34.81000   34.87000  -0.06000   -0.17207
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.08590   11.08600  -0.00010   -0.00090
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.93900   10.93770   0.00130    0.01189
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72340   11.72320   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            17.64000   17.72000  -0.08000   -0.45147
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.37000   17.22000   0.15000    0.87108
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.94430   10.94860  -0.00430   -0.03927
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.67510   16.68000  -0.00490   -0.02938
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.24830    8.26220  -0.01390   -0.16824
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.10080   11.08830   0.01250    0.11273
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.18280   12.17030   0.01250    0.10271
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.13110   14.15490  -0.02380   -0.16814
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摩根大歐洲基金                                                     17.01000   16.88000   0.13000    0.77014
摩根中小基金                                                       22.98000   22.96000   0.02000    0.08711
摩根中國A股基金                                                    15.74000   15.62000   0.12000    0.76825
摩根中國A股基金(美元)                                              12.19000   12.06000   0.13000    1.07794
摩根中國亮點基金                                                   13.32000   13.19000   0.13000    0.98560
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.42430   11.38760   0.03670    0.32228
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.93750   12.87820   0.05930    0.46047
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.66110    9.61170   0.04940    0.51396
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.35640   13.31350   0.04290    0.32223
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.74660   15.67480   0.07180    0.45806
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.96000   19.92000   0.04000    0.20080
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.96000   19.92000   0.04000    0.20080
摩根台灣增長基金                                                   51.05000   50.96000   0.09000    0.17661
摩根平衡基金                                                       27.95000   27.88000   0.07000    0.25108
摩根全球α基金                                                     18.54000   18.36000   0.18000    0.98039
摩根全球平衡基金                                                   16.41630   16.44020  -0.02390   -0.14538
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.53510    9.52570   0.00940    0.09868
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.75480   10.73890   0.01590    0.14806
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.09480   10.07820   0.01660    0.16471
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.76840   11.75680   0.01160    0.09867
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.52070   10.50330   0.01740    0.16566
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.47250   10.46330   0.00920    0.08793
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.94640   13.93410   0.01230    0.08827
摩根亞洲基金                                                       59.16000   58.70000   0.46000    0.78365
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.40230    8.40510  -0.00280   -0.03331
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.97490    9.97280   0.00210    0.02106
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.78480    8.78060   0.00420    0.04783
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.84600   12.85030  -0.00430   -0.03346
摩根東方內需機會基金                                               18.71000   18.56000   0.15000    0.80819
摩根東方科技基金                                                   33.02000   32.51000   0.51000    1.56875
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.13000    9.09000   0.04000    0.44004
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.60000   11.58000   0.02000    0.17271
摩根金龍收成基金                                                   22.84000   22.64000   0.20000    0.88339
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13980   15.13970   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.26000   14.12000   0.14000    0.99150
摩根新金磚五國基金                                                 12.46000   12.37000   0.09000    0.72757
摩根新絲路基金                                                      9.25000    9.16000   0.09000    0.98253
摩根新興35基金                                                     13.50000   13.38000   0.12000    0.89686
摩根新興日本基金                                                   23.45000   23.28000   0.17000    0.73024
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.23170    7.19270   0.03900    0.54222
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.66440    9.60740   0.05700    0.59329
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.42770    9.37110   0.05660    0.60398
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.23120   11.17060   0.06060    0.54250
摩根新興科技基金                                                   55.26000   55.12000   0.14000    0.25399
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.79460    8.78980   0.00480    0.05461
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.49280    9.46900   0.02380    0.25135
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.91680    8.89210   0.02470    0.27777
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.51480   10.50910   0.00570    0.05424
摩根龍揚基金                                                       34.12000   33.82000   0.30000    0.88705
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.12000   11.05000   0.07000    0.63348
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.77000   10.70000   0.07000    0.65421
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.16000   12.12000   0.04000    0.33003
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.36870    9.36780   0.00090    0.00961
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.60460   11.60340   0.00120    0.01034
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.75000   20.56000   0.19000    0.92412
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62050   12.62040   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.54000   11.52000   0.02000    0.17361
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.94990   10.96430  -0.01440   -0.13134
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.57600   10.57150   0.00450    0.04257
聯邦中國龍基金                                                     27.54000   27.58000  -0.04000   -0.14503
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.47520   12.45280   0.02240    0.17988
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.71210   11.69630   0.01580    0.13509
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.65240   10.65510  -0.00270   -0.02534
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.21170   10.19320   0.01850    0.18149
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.64010    9.62710   0.01300    0.13504
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.76090    8.76310  -0.00220   -0.02511
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.76920    9.71760   0.05160    0.53100
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.06140   10.03550   0.02590    0.25808
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.24980    9.20100   0.04880    0.53038
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.52260    9.49800   0.02460    0.25900
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.78670   11.74270   0.04400    0.37470
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.66380   11.62770   0.03610    0.31047
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.91320   10.90580   0.00740    0.06785
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.85090   10.81180   0.03910    0.36164
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.72360   10.69040   0.03320    0.31056
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                   10.03240   10.02560   0.00680    0.06783
聯邦金鑽平衡基金                                                   24.49880   24.53320  -0.03440   -0.14022
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.61050    9.47350   0.13700    1.44614
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.06590    9.94940   0.11650    1.17092
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.55670    9.42040   0.13630    1.44686
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.99660    9.88090   0.11570    1.17095
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23150   13.23130   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.78000   13.79000  -0.01000   -0.07252
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.81630   16.81970  -0.00340   -0.02021
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.05050   12.92260   0.12790    0.98974
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.69690   12.58250   0.11440    0.90920
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.06550   11.95680   0.10870    0.90911
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.50250   12.50740  -0.00490   -0.03918
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.76630   11.79350  -0.02720   -0.23064
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.60630   10.61030  -0.00400   -0.03770
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.81110    8.83120  -0.02010   -0.22760
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聯博大利基金                                                       37.51000   37.45000   0.06000    0.16021
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.25000   19.10000   0.15000    0.78534
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.66000   18.48000   0.18000    0.97403
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.51000   12.42000   0.09000    0.72464
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.44000   16.41000   0.03000    0.18282
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.95000   11.93000   0.02000    0.16764
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.79000   12.77000   0.02000    0.15662
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.92000   11.90000   0.02000    0.16807
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.58000    7.58000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.46000   11.44000   0.02000    0.17483
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.23000   15.16000   0.07000    0.46174
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.99000   10.96000   0.03000    0.27372
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.68000    8.66000   0.02000    0.23095
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.56000   11.48000   0.08000    0.69686
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.43000   14.33000   0.10000    0.69784
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.33000   14.24000   0.09000    0.63202
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.36000   14.26000   0.10000    0.70126
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.21000    9.14000   0.07000    0.76586
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.01000   14.90000   0.11000    0.73826
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.72000    9.65000   0.07000    0.72539
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.10000   20.98000   0.12000    0.57197
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.14000   19.03000   0.11000    0.57803
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.22000   13.17000   0.05000    0.37965
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.85000   14.77000   0.08000    0.54164
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.82000   15.73000   0.09000    0.57216
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.79000   14.71000   0.08000    0.54385
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.78000   14.70000   0.08000    0.54422
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.63000   12.56000   0.07000    0.55732
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.90000   14.81000   0.09000    0.60770
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.75000   12.67000   0.08000    0.63141
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.70000    8.66000   0.04000    0.46189
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.22000   13.15000   0.07000    0.53232
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.73000   19.74000  -0.01000   -0.05066
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.43000   18.43000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.33000   11.35000  -0.02000   -0.17621
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.16000   13.16000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.14000   14.14000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.11000   13.11000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.89000    7.90000  -0.01000   -0.12658
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.93000   12.93000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.11000   14.09000   0.02000    0.14194
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.22000   14.19000   0.03000    0.21142
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
聯博貨幣市場基金                                                   15.04420   15.04410   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.13910   11.13680   0.00230    0.02065
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.84480   13.82320   0.02160    0.15626
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.47500    7.47350   0.00150    0.02007
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.65000   10.70000  -0.05000   -0.46729
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.30000   14.35000  -0.05000   -0.34843
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.46000   14.50000  -0.04000   -0.27586
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.49000    9.53000  -0.04000   -0.41973
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.36520   10.37550  -0.01030   -0.09927
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.71910   10.78220  -0.06310   -0.58522
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.21760   10.21350   0.00410    0.04014
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.26800   10.28200  -0.01400   -0.13616
瀚亞中小型股基金                                                   22.02000   22.18000  -0.16000   -0.72137
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             13.05000   12.95000   0.10000    0.77220
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.35000   13.25000   0.10000    0.75472
瀚亞巴西基金                                                        5.72000    5.62000   0.10000    1.77936
瀚亞外銷基金                                                       41.50000   41.59000  -0.09000   -0.21640
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.01650   10.01240   0.00410    0.04095
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.88130    9.92730  -0.04600   -0.46337
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.94910    9.93120   0.01790    0.18024
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.93230    9.92830   0.00400    0.04029
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.01190   10.01000   0.00190    0.01898
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.90620    9.95380  -0.04760   -0.47821
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.93890    9.92240   0.01650    0.16629
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.92190    9.91960   0.00230    0.02319
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.63260   11.64250  -0.00990   -0.08503
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.99840   10.98930   0.00910    0.08281
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.92830   12.93670  -0.00840   -0.06493
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.97620   11.00790  -0.03170   -0.28797
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.44090    7.44710  -0.00620   -0.08325
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.02800    8.02130   0.00670    0.08353
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.21750    8.22280  -0.00530   -0.06445
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.15060    7.17180  -0.02120   -0.29560
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.78160    8.78720  -0.00560   -0.06373
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.15050    9.15820  -0.00770   -0.08408
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.38740    9.37920   0.00820    0.08743
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.15310    9.15910  -0.00600   -0.06551
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.47000   12.40000   0.07000    0.56452
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.62000   11.52000   0.10000    0.86806
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.45000   11.38000   0.07000    0.61511
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.07000   11.01000   0.06000    0.54496
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.52000   10.44000   0.08000    0.76628
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.39000   10.33000   0.06000    0.58083
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.39170   10.38810   0.00360    0.03466
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.90270    9.90080   0.00190    0.01919
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.44310    9.41870   0.02440    0.25906
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.55910    9.55580   0.00330    0.03453
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.98000   13.94000   0.04000    0.28694
瀚亞印度基金-美元                                                  12.70000   12.63000   0.07000    0.55424
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.56000   28.49000   0.07000    0.24570
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                               10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.40000    9.46000  -0.06000   -0.63425
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                               10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.47000   10.50000  -0.03000   -0.28571
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.46000   13.44000   0.02000    0.14881
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.78000   11.65000   0.13000    1.11588
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.17000   10.04000   0.13000    1.29482
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.52000   14.38000   0.14000    0.97357
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.84000    8.75000   0.09000    1.02857
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.66000    6.58000   0.08000    1.21581
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.53000    8.44000   0.09000    1.06635
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.41000   11.31000   0.10000    0.88417
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.68430   12.66800   0.01630    0.12867
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.46000   14.59150  -0.13150   -0.90121
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.23380   11.19640   0.03740    0.33404
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.04390   11.02710   0.01680    0.15235
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.86200   12.88050  -0.01850   -0.14363
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.14810    9.13660   0.01150    0.12587
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.82510    9.91450  -0.08940   -0.90171
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.90340    8.87370   0.02970    0.33470
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.74240    8.72910   0.01330    0.15236
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.39530    9.40950  -0.01420   -0.15091
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.04560   15.02820   0.01740    0.11578
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.90240   10.88630   0.01610    0.14789
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.30540   10.26410   0.04130    0.40237
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.71570   12.70100   0.01470    0.11574
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.40000   10.33000   0.07000    0.67764
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.68000   18.38000   0.30000    1.63221
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63350   13.63330   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 30.10000   29.56000   0.54000    1.82679
瀚亞高科技基金                                                     61.87000   62.04000  -0.17000   -0.27402
瀚亞理財通基金                                                     26.94000   26.94000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.16000    8.14000   0.02000    0.24570
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.41000    8.40000   0.01000    0.11905
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.67000    8.66000   0.01000    0.11547
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.20000    8.18000   0.02000    0.24450
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.41000    8.41000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.43000    8.40000   0.03000    0.35714
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.68000    8.68000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.54000    8.52000   0.02000    0.23474
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.76000    8.76000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       22.53000   22.61000  -0.08000   -0.35383
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.27860   14.30560  -0.02700   -0.18874
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.36970    9.38740  -0.01770   -0.18855
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.33020   11.30060   0.02960    0.26193
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.85480   11.94270  -0.08790   -0.73601
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.28670   10.26310   0.02360    0.22995
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.77900   10.78820  -0.00920   -0.08528
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.42030    8.39830   0.02200    0.26196
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.28000    8.34140  -0.06140   -0.73609
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.75310    8.70930   0.04380    0.50291
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.27880    8.25990   0.01890    0.22882
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.17180    8.17870  -0.00690   -0.08437
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.27510   14.29260  -0.01750   -0.12244
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.95590   10.97750  -0.02160   -0.19677
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                           10.00640   10.00370   0.00270    0.02699
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.63980   11.65400  -0.01420   -0.12185
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.45430   10.47490  -0.02060   -0.19666
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.11410   10.12640  -0.01230   -0.12146
瀚亞歐洲基金                                                       10.46000   10.34000   0.12000    1.16054
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