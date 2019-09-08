〈理財〉罹癌、失能年輕化 小資族善用主約搭配附約強化保障

許多年輕的小資族群自恃年輕，往往會認為自己罹病機率不高，而忽略像是重大傷病、醫療、癌症、失能等保障。保險業者表示，其實越來越多疾病都有年輕化趨勢，小資族群規劃保險時，若是預算考量，建議在已有保險主約狀況下，可選擇投保定期險附約，保費能相對主約便宜，不至於造成太大負擔。

中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽表示，現代社會不斷發展，提升人們生活水平的同時，也帶來一些影響：生活作息不正常、飲食不均衡、壓力大等，使得許多過去只有在中老年人身上會發生的疾病，現在也悄悄地轉移目標鎖定年輕人。

根據衛福部統計，國內重度與極重度的身心障礙總人數中，每 5 位就有 1 位為 44 歲以下。同時，衛福部的癌症登記資料也顯示，平均每 10 名癌症患者中，就有一人是 20 歲到 44 歲，可見無論失去生活自理能力或罹患癌症或重大傷病等，罹病年齡層逐漸下降中。

有些民眾在規劃保險時，可能會想著要減少保費而刪減部分保障，特別是年輕的小資族群，因為所得不高，所以產生這樣的念頭，但如此一來卻很可能於未來碰上疾病或意外，反而需要花費更多支出。台灣人壽建議，民眾在規劃保單時若有保費預算限制，其實可改購買主約搭配一年期附約，保費便能大為減低，且大多數一年期附約皆有續保機制，對小資族群來說，能同時獲得較齊全又便宜的保障。

元大金 (2885-TW) 旗下元大人壽也表示，初入社會的年輕人收入不高，可利用定期險保費輕鬆的特性來規劃保單，保障無法負荷的重大損失，如癌症等發生率高、醫療費用高昂的治療項目，即是保障規劃不能忽略的重點之一。

元大人壽建議，民眾養成定期檢視保單的習慣，如，社會新鮮人工作幾年後，收入增加漸趨穩定，可考慮投保終身型的防癌健康保險，讓保障更周全；若是為了子女在自己的主約保單附加防癌健康保險，也需注意子女的最高續保年齡限制，以免影響子女的醫療保障權益。