〈理財〉中秋連假趴趴走 掌握出外保障4重點

下周中秋 3 天連假即將來臨，不少國人提早安排請 4 天特休假，開心玩 9 天，不管是安排國內還是國外旅行，出發前一周最好檢視是否已備齊傷害險或傷害醫療險等基本保障，並可在基本保障上加碼投保旅行平安險，以免旅途中發生意外事故或突發狀況時勞神傷財，保險公司也能立即提供緊急協助。

交通部統計，2018 年台灣出國人次高達 1,664 萬，但根據全球人壽大數據團隊觀察 2018 年新保戶投保現況，發現不管是投保傷害險還是傷害醫療險，其投保比例均不到 20%，尤其以日額型傷害醫療險為最低，投保占比不到 15%，且傷害險人均保額僅將近新台幣 114 萬元，顯示國人雖然喜歡趴趴走，但風險意識仍有待加強。

為迎接即將到來的中秋連假，全球人壽建議，民眾及早準備好傷害險及傷害醫療險等相關保障，並提醒出外保障 4 重點，為自己撐起保護傘。

全球人壽表示，出門在外，不管是在國內還是海外旅行，都無法預料意外什麼時候會來，因此，平時就要透過投保傷害險及傷害醫療險來做好基本保護措施。若是投保傷害險，除了提供意外身故保障外，因意外導致的失能也將按失能程度提供失能保障。

傷害醫療險則是只要符合「非由疾病引起之外來突發事故」，即使沒有住院，也可以申請理賠金。全球人壽表示，傷害醫療險通常分為兩種，一種是日額型，一種是實支實付型，以傷害住院日額保險來說，除了依照因意外事故造成的住院天數理賠「傷害住院日額保險金」之外，被保險人若因意外傷害蒙受骨折但未住院治療者，或已住院但未達骨折別所定日數表，其未住院部分保險公司會按骨折別所定日數乘「傷害住院保險金日額」的二分之一給付，可產生很好的損害填補作用。

此外，實支實付型傷害醫療險附約則是民眾若因意外事故到合格醫院或診所就醫，就其實際醫療費用，超過全民健康保險給付部分，給付「傷害醫療保險金」，最高理賠額度為保單約定的「每次實支實付傷害醫療保險金限額」。但是如果被保險人不是以健保身分就醫，傷害醫療保險金的給付就會按約定七成給付「傷害醫療保險金」。所以，傷害醫療險可以補足醫療險部分沒有涵蓋的保障缺口。

最後，若民眾是出國旅行，全球人壽建議，可在傷害險及傷害醫療險的基礎上，加碼投保有海外突發疾病醫療健康保險附加條款的旅行平安險，就能針對約定之突發疾病在海外住院、門診或急診進行理賠，且只要在行程出發前 1 小時 (含) 以上透過網路投保，就能輕鬆享有保障。

另外，全球人壽也提醒民眾，只要有投保個人險或旅平險，皆享有海外急難救助服務，可到投保的壽險公司官網下載相關服務簡介，了解哪些服務是壽險公司無償提供服務，哪些服務須自費，出國時也別忘了將這些海外急難救助相關資訊隨身攜帶，以備不時之需。

