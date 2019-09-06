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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧09月05日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00677U 富邦VIX             395905  
00637L 元大滬深300正2      269891  
00672L 元大S&P原油正2      217812  
2323   中環                215227  
3037   欣興                137972  
2313   華通                130240  
2367   燿華                124275  
2337   旺宏                 93771  
00632R 元大台灣50反1        64287  
3481   群創                 62701  
2368   金像電               51829  
2408   南亞科               51736  
2330   台積電               48792  
2409   友達                 44992  
2344   華邦電               44195  
2618   長榮航               43980  
00633L 富邦上証正2          42374  
2888   新光金               37332  
2449   京元電子             31693  
8046   南電                 28720  
2303   聯電                 27277  
2317   鴻海                 26853  
2352   佳世達               25863  
0050   元大台灣50           25429  
6116   彩晶                 24873  
6153   嘉聯益               24525  
00673R 元大S&P原油反1       24353  
2891   中信金               24306  
2885   元大金               24194  
2883   開發金               24014
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