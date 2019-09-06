台北‧09月05日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00677U 富邦VIX 395905 00637L 元大滬深300正2 269891 00672L 元大S&P原油正2 217812 2323 中環 215227 3037 欣興 137972 2313 華通 130240 2367 燿華 124275 2337 旺宏 93771 00632R 元大台灣50反1 64287 3481 群創 62701 2368 金像電 51829 2408 南亞科 51736 2330 台積電 48792 2409 友達 44992 2344 華邦電 44195 2618 長榮航 43980 00633L 富邦上証正2 42374 2888 新光金 37332 2449 京元電子 31693 8046 南電 28720 2303 聯電 27277 2317 鴻海 26853 2352 佳世達 25863 0050 元大台灣50 25429 6116 彩晶 24873 6153 嘉聯益 24525 00673R 元大S&P原油反1 24353 2891 中信金 24306 2885 元大金 24194 2883 開發金 24014
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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