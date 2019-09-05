類全委保單買氣增溫 最低10萬元就能委專家代操

儲蓄型保單隨著宣告利率溜滑梯，導致買氣降溫，類全委保單趁勢而起，壽險業今年以來先後找上銀行與投信通路，合推類全委保單，標榜只需數十萬就能由專家代為操盤，向小資族招手。

法國巴黎人壽攜手永豐銀行、摩根投信合推「豐收富利類全委投資型保單」，最低投保金額只要 10 萬元就能委由國際專業團隊代操或管理投資需求，投資帳戶具備「每月提撥」與「轉投入」兩種機制。

法巴人壽解釋，當每月基準日帳戶淨值大於或等於 8 美元，固定年化撥回率 5%，淨值小於 8 美元，固定年化撥回率 3%，每月基準日淨值超過 10.2 美元 (不含)，當月再提供 10% 的加碼撥回 (撥回基準日之每單位淨值 - 10) x 10%。

法巴人壽指出，該張保單同時提供壽險和年金雙平台、9 種外幣可選擇，最低投保金額 10 萬元、單筆增額最低 2 萬元，費用部分，前 4 年收取帳戶管理費且可逐年遞減方式收費，舉例來說，第一年按月收取當時保單帳戶價值的 0.125%，第四年降低至按月收取當時保單帳戶價值的 0.0667%，第五年起則不收帳戶管理費。

富邦人壽與兄弟公司台北富邦銀行，結合聯博投信推出「富邦人壽優利人生變額年金保險／變額壽險」，採取新台幣計價，降低匯率風險，以多元資產靈活配置策略，只要 30 萬元就可以投資。

此外，因應近年國內 ETF 崛起，富邦人壽表示，「優利人生」的連結全委投資帳戶標的除共同基金也涵蓋 ETF，透過多元資產配置與長期持有降低投資風險。