FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會登場 兩大熱點議題受關注

2019 年 FIA 臺灣衍生性商品市場發展研討會今 (5) 日在台北登場，齊聚臺灣、美國、德國、日本、香港及新加坡等地交易所及業界代表，分享全球各市場衍生性商品發展與展望，並探討提供小型投資人客製化服務或商品的趨勢。與會人士均認為，亞太衍生性商品市場前景持續看俏，歐美期貨交易所客製化服務正提供了一個很好的借鏡。

臺灣期交所及美國期貨業協會 (FIA) 聯合舉辦第 6 屆 FIA 臺灣衍生性商品市場發展研討會，吸引國內外交易所、期貨商、證券商、銀行、投資顧問公司、基金公司及資訊公司等逾 300 位業界人士及投資人參加。

主要探討兩大議題，一是亞太地區已成為全球成長最快速的衍生性金融商品市場，與其他區域緊密連動，因此，以「聚焦區域、佈局全球」為題，邀請海內外業界專家與談，分享各市場近期發展與未來展望。二是小型投資人比重與日俱增，全球越來越多經紀商、資訊公司，甚至大型交易所針對小型投資人提供客製化服務或商品，故以「小型化 / 自然人成為下一波市場主流?」為題，海內外專家齊聚一堂，從投資人教育、產品設計、技術及交易實務等面向探討此一趨勢。

金管會副主委張傳章致詞時指出，在變化多端金融巿場中，期貨市場乃因應國際潮流及全球化挑戰不可或缺之一環。為建構國際競爭力，期交所積極接軌國際之努力有目共睹，從商品多元化到國際交流合作，成績斐然。金管會將持續促進金融業發展，維持市場穩定，鼓勵發展金融創新，以滿足市場對金融商品需求。

期交所總經理黃炳鈞表示，期交所 107 年交易量創 3 億口歷史新高亮眼成績，其中夜盤交易成長及新商品表現不凡，功不可沒。因此，期交所繼成功推出美國道瓊期貨後，乘勝追擊，將於 9 月底上市那斯達克 100 指數期貨，成為美國本土以外全球第一個掛牌該指數期貨之交易所；同日亦將掛牌成份股主要為上櫃半導體及生技醫療業之富櫃 200 指數期貨，二商品提供交易人多元交易及避險選擇。

該次研討會各界菁英就亞洲市場持續看好、吸引全球焦點之關鍵、交易所業務從傳統交易平臺走向資訊科技、歐美交易所如何提供客製化服務並跨足亞洲市場、亞洲下一個明星商品，及市場結構將重新組合等議題，從平臺提供者、市場參與者及仲介者等角度，分享經驗及看法。