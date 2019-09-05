一路之隔到A9  「蘭桂․坊」推代租代管飯店宅

在機場捷運帶動下，林口 A9 站周邊成為最炙手可熱的核心地段，由於該區的商務機能發展備受期待，不少建商紛紛在此獵地插旗；日前推出的建案「蘭桂坊」，主打 18 至 22 坪、結合裝潢、代租代管的飯店宅，強調自備 150 萬至 225 萬元、自備款投資報酬率可達 10%，受到不少投資人及經常往返機場的商務人士青睞，其中也不乏機師、空服員等客層，目前銷售已近 3 成。

「蘭桂․坊」基地位於林口八德路、文化三路上，距離捷運 A9 站僅一路之隔，直達台北車站、到桃園國際機場僅三站的路程；南北可連結中山高林口交流道，加上鄰近三井 outlet、長庚商圈，因此生活、交通機能十分發達，更具備商務租賃的增值空間。

對此「蘭桂․坊」規劃 18 至 22 坪猶如酒店式寓所的產品，跳脫出區段產品屬性，全室天花板、衣櫃、層板、訂製沙發、時尚床組等室內裝修，包括變坪冷暖冷氣、5+6mm 膠合玻璃、10 年防水保固等規格，訴求等同於台北市豪宅等級。

不僅如此，業者更委託兆基管理提供代租代管服務，屋主僅負擔月租金 8% 作為物業管理之費用，即可享代租代管、維修等服務。專案經理蕭學良表示，只要自備總價 2 至 3 成、約 150 萬至 225 萬元，購屋者不需擔憂管理維護問題，「只要提供一個帳號、就可免除後續管理的繁瑣事務，不必親力親為，自備款投資報酬率可達 10%。」

A9 商圈因機捷而成為炙手可熱的林口核心地段。（圖 / 鉅亨網資料庫）

建案鄰近眾多商圈，交通、機能結合產品特性頗具增值潛力。（圖 / 鉅亨網資料庫）

蘭桂․坊官網連結 https://reurl.cc/Znn4e6