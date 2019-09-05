◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月05日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 20023 0 00637L 元大滬深300正2 -46348 0 00632R 元大台灣50反1 17128 0 00672L 元大S&P原油正2 -41607 0 2330 台積電 11139 12140 00655L 國泰中國A50正2 -10680 0 00673R 元大S&P原油反1 9298 0 0056 元大高股息 -9321 -32468 2618 長榮航 7818 -225 00633L 富邦上証正2 -6614 0 2313 華通 6915 8168 2409 友達 -4393 -13293 0050 元大台灣50 6866 14444 00636 國泰中國A50 -3293 -7127 2408 南亞科 5557 8774 006205 富邦上証 -3053 0 2323 中環 5479 25321 00642U 元大S&P石油 -2714 0 3037 欣興 3810 3839 020000 富邦特選蘋果N -2185 0 00638R 元大滬深300反1 2404 0 00739 元大MSCI A股 -2180 -4337 3711 日月光投控 2287 -612 00852L 國泰美國道瓊正2 -1422 0 2888 新光金 2150 11211 3481 群創 -1375 -55591 2883 開發金 1933 -4467 8046 南電 -1198 -4594 00634R 富邦上証反1 1810 0 2884 玉山金 -1077 -13220 2448 晶電 1717 313 2892 第一金 -999 -2056 2882 國泰金 1430 -9577 2812 台中銀 -987 -4788 2881 富邦金 1307 7641 2458 義隆 -934 -1964 00648R 元大S&P500反1 1150 0 2337 旺宏 -903 -6066 00738U 元大道瓊白銀 1148 0 3049 和鑫 -833 -2147 00850 元大臺灣ESG永續 1145 40075 00651R FH香港反1 -796 0 2371 大同 1141 -321 00640L 富邦日本正2 -787 0 2352 佳世達 1105 4026 1101 台泥 -753 -14991 2891 中信金 1104 -2437 00631L 元大台灣50正2 -746 0 2344 華邦電 1095 -14743 00766L 台新MSCI中國正2 -744 0 2885 元大金 1088 6405 1312 國喬 -652 -3860 00669R 國泰美國道瓊反1 920 0 2886 兆豐金 -651 -22174 6116 彩晶 900 -3451 0061 元大寶滬深 -645 278 5876 上海商銀 838 2645 00715L 華頓S&P布蘭特正2 -594 0 00671R 富邦NASDAQ反1 796 0 008201 BP上證50 -588 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股