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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月05日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                20023         0    00637L 元大滬深300正2        -46348         0  
00632R 元大台灣50反1          17128         0    00672L 元大S&P原油正2        -41607         0  
2330   台積電                 11139     12140    00655L 國泰中國A50正2        -10680         0  
00673R 元大S&P原油反1          9298         0    0056   元大高股息             -9321    -32468  
2618   長榮航                  7818      -225    00633L 富邦上証正2            -6614         0  
2313   華通                    6915      8168    2409   友達                   -4393    -13293  
0050   元大台灣50              6866     14444    00636  國泰中國A50            -3293     -7127  
2408   南亞科                  5557      8774    006205 富邦上証               -3053         0  
2323   中環                    5479     25321    00642U 元大S&P石油            -2714         0  
3037   欣興                    3810      3839    020000 富邦特選蘋果N          -2185         0  
00638R 元大滬深300反1          2404         0    00739  元大MSCI A股           -2180     -4337  
3711   日月光投控              2287      -612    00852L 國泰美國道瓊正2        -1422         0  
2888   新光金                  2150     11211    3481   群創                   -1375    -55591  
2883   開發金                  1933     -4467    8046   南電                   -1198     -4594  
00634R 富邦上証反1             1810         0    2884   玉山金                 -1077    -13220  
2448   晶電                    1717       313    2892   第一金                  -999     -2056  
2882   國泰金                  1430     -9577    2812   台中銀                  -987     -4788  
2881   富邦金                  1307      7641    2458   義隆                    -934     -1964  
00648R 元大S&P500反1           1150         0    2337   旺宏                    -903     -6066  
00738U 元大道瓊白銀            1148         0    3049   和鑫                    -833     -2147  
00850  元大臺灣ESG永續         1145     40075    00651R FH香港反1               -796         0  
2371   大同                    1141      -321    00640L 富邦日本正2             -787         0  
2352   佳世達                  1105      4026    1101   台泥                    -753    -14991  
2891   中信金                  1104     -2437    00631L 元大台灣50正2           -746         0  
2344   華邦電                  1095    -14743    00766L 台新MSCI中國正2         -744         0  
2885   元大金                  1088      6405    1312   國喬                    -652     -3860  
00669R 國泰美國道瓊反1          920         0    2886   兆豐金                  -651    -22174  
6116   彩晶                     900     -3451    0061   元大寶滬深              -645       278  
5876   上海商銀                 838      2645    00715L 華頓S&P布蘭特正2        -594         0  
00671R 富邦NASDAQ反1            796         0    008201 BP上證50                -588         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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