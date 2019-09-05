【保德信投信】降息預期大增 投資等級債受追捧

美國經濟成長出現放緩，市場預期美國聯準會 9 月份降息預期大增。保德信投信表示，若市場處於降息循環，美國公債殖利率將會下滑，帶動債券價格走揚，有利於投資等級債券表現。在此預期下，近來市場資金持續湧往投資等級債券流入。(資料來源: Bloomberg，2019/9，保德信投信整理)

保德信投信固定收益組基金經理人毛宗毅指出，僅管美國消費市場仍強，但觀察近來企業支出遞減趨勢明顯，美國 8 月份 Markit 製造業採購經理人數據於數十年來低於 50 以下，而 9 月份 ISM 製造業指數也瀕臨 50 邊緣保衛戰。因此，利率期貨顯示，市場預期今年底前美國降息 3 碼或以上機率逾 6 成左右。 毛宗毅也認為，美國聯準會再降息一碼機率高，聯準會將可能會選擇在經濟猶強，無通膨壓力下之預防式降息，來提振市場信心。(資料來源: Bloomberg，2019/9，保德信投信整理)

根據過去經驗，美國聯準會於降息前，公債殖利率都會先下滑，債券價格將會上揚，市場資金將會轉往信用等級評等較高之投資等級債券流入。毛宗毅表示，今年以來，市場心態轉趨保守，去年投資等級債受到升息影響罕見出現賣超，但今年投資等級債又重啟買超榮景，目前已連續 32 周淨流入，料降息後寬鬆資金將會持續蜂擁美國投資等級債券，美國投資等級債券後市展望佳。(資料來源: EPFR，

2019/09，保德信投信整理)



市場已經意識到全球經濟成長放緩，加上市場變數高，市場開始作風險控管，資金開始尋求投資等級以上收益型商品，全球央行聯手寬鬆政策刺激經濟，市場資金寬鬆，這將有利於投資等級債券表現。全球貿易戰、英國脫歐等地緣政治風險，仍然會影響投資市場信心。毛宗毅建議，資產配置中可納入攻守兼備的美國投資型債券基金，除可追求穩健收益外，可強化資產穩定度，並為資產配置中最佳防禦標的。



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