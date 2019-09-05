【中信投信】全球不確定性攀升 短高收優勢具投資價值

美中貿易衝突撲朔迷離，英國無協議脫歐的風險也山雨欲來。全球經濟壟罩在不確定氛圍下，再加上美債殖利率倒掛議題，更讓景氣趨緩的疑慮甚囂塵上。中國信託全球短期高收益債券 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 基金經理人蔡佳如表示，隨著各國央行貨幣政策見趨寬鬆，地緣政治對於經濟的衝擊可望減緩。在此環境下，短期高收益債利率敏感度相對較低，且收益率與高收益債同樣誘人，正適合投資人持有。

蔡佳如表示，當全球不確定性攀升，導致全球貿易量成長趨緩，擴大內需是維繫成長動能的考量。因此，近期全球主要國家陸續推出財政刺激政策，貨幣政策也轉趨寬鬆，將可望有效減緩全球經濟衝擊。

蔡佳如表示，美中貿易衝突憂慮升高，中國也祭出關稅手段，拉抬緊繃情勢，又加上美國消費者信心惡化，及英國無協議脫歐風險攀升，使得三大工業國的債券殖利率大幅走低，股市波動也加大。而在債券殖利率走低之際，高收益債的利差相對誘人，持續獲得投資人青睞。根據美銀美林與 EPFR 統計至 8/28，今年以來，高收益債基金已吸金 130 憶美元。

然而，與全球高收益債相比，目前更適合投資於短期高收益債券。蔡佳如說明，兩者收益率相近，但存續期較短的債券，將可讓投資組合的波動度相對較低，在不穩定的市場中，更顯出靈活彈性的特色。

在國家的佈局上，蔡佳如表示，目前預期美國經濟及企業獲利表現相對穩健，且仍會比歐亞日地區來得好，加上信用評等機構預期，美國企業的違約率將在未來 12 個月保持低位，因此偏好美國高收益債。產業上，消費類股的配置比重較高，相對低配能源與金融產業相關債券，至於信評部分，目前相對看好 B 與 BB 等級的債券。

與全高收相比，目前更適合投資短高收。



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