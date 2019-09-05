【晨星快訊】晨星樂觀看待中國奢侈品消費增長

過去 10 年，中國消費者的購買力推動了奢侈品總需求增長 60% 以上，我們預計未來 10 年中國消費者將持續帶動奢侈品產業增長約 50%。

晨星股票分析師 Jelena Sokolova 在最新的報告中指出，未來 10 年中國奢侈品消費力將以每年 5.5%﹣6.5% 的速度增長，低於市場平均高單位數的預測。原因為分析師對中國 GDP 增長率估值低於市場預測值，當中包括中美貿易戰有 30% 機率會持續進行，及中國經濟增長更趨緩和。奢侈品產業的下行風險亦包括房地產市場走弱，及中美雙方長期的貿易衝突可能降低人力市場知識轉移，及增加產業進入外國市場的難度，從而限制高工資產業的增長；這將為奢侈品產業帶來衝擊。

重點摘要：

基於中國就業市場 5% 的實質工資增長率和適度的都市化增速，我們預估中國奢侈品消費者的數量可能在 10 年內翻倍。



受中國女性自主意識抬頭及消費能力所驅動，我們預估以女性為主的奢侈品區塊的需求增長率為每年 1%，高於中國整體奢侈品產業的增幅。 而皮革產品公司如 LVMH(路威酩軒集團)、普拉達 (Prada) 和開雲集團 (Kering) 等，及珠寶商如蒂芬妮 (Tiffany) 等將受惠於此，而它們的股價水平也充分符合估值。



投資人可以關注斯沃琪瑞表 (Swatch)(窄護城河，較我們的公平價值低 25%) 及瑞士歷峰集團(Richemont)(寬護城河，較我們的公平價值低 17%)，因為這兩家公司在該地區有強大的影響力和品牌知名度。 雖然這些公司目前的估值意謂著未來 10 年中國消費需求僅增長 3%，這對我們來說似乎有些悲觀，但我們預測瑞士歷峰集團和斯沃琪瑞表在中國的消費增長率分別為 6% 和 4.5%。