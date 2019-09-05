[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧09月04日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 2107290 4354149 48.40 0061 元大寶滬深 205504 321616 63.90 2885 元大金 146021 11686232 1.25 2883 開發金 145457 14965982 0.97 006205 富邦上証 125856 333236 37.77 006206 元大上證50 108469 121778 89.07 2823 中壽 95751 4463582 2.15 00739 元大MSCI A股 86500 136988 63.14 3045 台灣大 84459 3467953 2.44 6116 彩晶 72727 3133933 2.32 2610 華航 68786 5420984 1.27 006207 FH滬深 65062 93892 69.29 00639 富邦深100 62370 235403 26.49 1312 國喬 51954 906620 5.73 2891 中信金 51475 19496989 0.26 2881 富邦金 51441 10233603 0.50 2017 官田鋼 45024 341867 13.17 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 2882 國泰金 40801 12563210 0.32 00648R 元大S&P500反1 40487 166188 24.36 01002T 土銀國泰R1 38282 1393000 2.75 1101 台泥 35888 5465619 0.66 00713 元大台灣高息低波 34514 109512 31.52 0055 元大MSCI金融 34385 40654 84.58 2337 旺宏 34319 1840013 1.87 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 00633L 富邦上証正2 31818 404458 7.87 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 2323 中環 30990 1726016 1.80 01001T 土銀富邦R1 29297 583000 5.03