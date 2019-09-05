[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/09/04 108/09/03 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.33140 10.31620 0.01520 0.14734 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.08420 10.06940 0.01480 0.14698 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.43430 10.42400 0.01030 0.09881 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.19290 10.18280 0.01010 0.09919 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.09250 10.07780 0.01470 0.14587 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.20260 10.19290 0.00970 0.09516 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.09830 10.08870 0.00960 0.09516 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.12250 10.10850 0.01400 0.13850 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.80680 9.79290 0.01390 0.14194 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.80680 9.79290 0.01390 0.14194 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.80020 9.79070 0.00950 0.09703 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.80020 9.79070 0.00950 0.09703 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 9.96610 9.95810 0.00800 0.08034 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.96610 9.95810 0.00800 0.08034 大華銀多元特別收益平衡基金 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.76430 10.74480 0.01950 0.18148 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.56340 10.54440 0.01900 0.18019 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.67850 10.66170 0.01680 0.15757 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.56410 10.54680 0.01730 0.16403 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.09000 22.23000 -0.14000 -0.62978 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.97000 22.08000 -0.11000 -0.49819 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 43.27970 43.18310 0.09660 0.22370 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.31220 39.24960 0.06260 0.15949 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.93180 9.91780 0.01400 0.14116 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.48010 10.46520 0.01490 0.14238 中國信託台灣活力基金 13.70000 13.51000 0.19000 1.40637 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.40000 11.31000 0.09000 0.79576 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.97000 10.90000 0.07000 0.64220 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.44770 10.43050 0.01720 0.16490 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.26840 10.26680 0.00160 0.01558 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.13990 9.13850 0.00140 0.01532 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.46310 10.46870 -0.00560 -0.05349 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.28380 9.28880 -0.00500 -0.05383 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.87370 11.88520 -0.01150 -0.09676 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.03390 10.04360 -0.00970 -0.09658 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.00950 11.02450 -0.01500 -0.13606 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.56690 9.58000 -0.01310 -0.13674 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 48.13190 47.86990 0.26200 0.54732 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 44.44450 44.05860 0.38590 0.87588 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 49.22540 49.18170 0.04370 0.08885 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 49.95310 49.95960 -0.00650 -0.01301 中國信託智能運動基金-台幣 10.86000 10.91000 -0.05000 -0.45830 中國信託智能運動基金-美元 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04400 11.04390 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.56170 10.53480 0.02690 0.25534 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.67260 9.64790 0.02470 0.25601 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.71110 10.69150 0.01960 0.18332 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.80870 9.79060 0.01810 0.18487 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.83480 40.80540 0.02940 0.07205 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 42.18300 42.05330 0.12970 0.30842 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.29000 11.36000 -0.07000 -0.61620 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.70000 10.76000 -0.06000 -0.55762 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.23000 11.31000 -0.08000 -0.70734 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.70000 10.78000 -0.08000 -0.74212 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 46.48760 46.22690 0.26070 0.56396 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 46.83770 46.61370 0.22400 0.48055 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 46.66170 46.51460 0.14710 0.31624 元大2001基金 65.89000 65.38000 0.51000 0.78006 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 49.85380 49.66370 0.19010 0.38277 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 47.12120 47.06680 0.05440 0.11558 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.93000 20.90000 0.03000 0.14354 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.74670 11.74580 0.00090 0.00766 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.57240 10.53910 0.03330 0.31597 元大上證50基金 32.73000 32.40000 0.33000 1.01852 元大大中華TMT基金-人民幣 11.51000 11.35000 0.16000 1.40969 元大大中華TMT基金-新台幣 10.02000 9.85000 0.17000 1.72589 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.88000 12.98000 -0.10000 -0.77042 元大大中華價值指數基金-美元 11.56500 11.63000 -0.06500 -0.55890 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.91200 15.98600 -0.07400 -0.46291 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.47600 11.45100 0.02500 0.21832 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.78200 10.72600 0.05600 0.52210 元大中國平衡基金-人民幣 3.01000 3.02000 -0.01000 -0.33113 元大中國平衡基金-新台幣 13.14000 13.12000 0.02000 0.15244 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.28820 45.23920 0.04900 0.10831 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.20200 11.20650 -0.00450 -0.04016 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.18470 10.18870 -0.00400 -0.03926 元大中國機會債券基金-新台幣 10.06380 10.03680 0.02700 0.26901 元大巴西指數基金 6.62200 6.64700 -0.02500 -0.37611 元大日經225基金 26.30000 26.28000 0.02000 0.07610 元大台商收成基金 23.00000 22.80000 0.20000 0.87719 元大台灣50單日反向1倍基金 11.45000 11.56000 -0.11000 -0.95156 元大台灣50單日正向2倍基金 40.45000 39.68000 0.77000 1.94052 元大台灣中型100基金 33.86000 33.58000 0.28000 0.83383 元大台灣加權股價指數基金 26.07900 25.83900 0.24000 0.92883 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.43000 10.33000 0.10000 0.96805 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.34000 10.24000 0.10000 0.97656 元大台灣卓越50基金 82.26000 81.43000 0.83000 1.01928 元大台灣金融基金 18.24000 18.16000 0.08000 0.44053 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.42000 32.27000 0.15000 0.46483 元大台灣高股息基金 27.67000 27.48000 0.19000 0.69141 元大台灣電子科技基金 36.93000 36.52000 0.41000 1.12267 元大全球ETF成長組合基金 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 元大全球ETF穩健組合基金 15.22000 15.22000 0.00000 0.00000 元大全球人工智慧ETF基金 23.39000 23.65000 -0.26000 -1.09937 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.94000 13.86000 0.08000 0.57720 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 元大全球不動產證券化基金-人民幣 14.02000 13.92000 0.10000 0.71839 元大全球不動產證券化基金-美元 12.61500 12.55200 0.06300 0.50191 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.67000 8.58000 0.09000 1.04895 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.52000 6.45000 0.07000 1.08527 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.08000 7.05000 0.03000 0.42553 元大全球股票入息基金-美元配息 8.13600 8.16500 -0.02900 -0.35517 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.21000 8.23000 -0.02000 -0.24301 元大全球新興市場精選組合基金 13.25000 13.33000 -0.08000 -0.60015 元大全球農業商機基金 17.87000 18.01000 -0.14000 -0.77735 元大印尼指數基金 9.53000 9.58200 -0.05200 -0.54268 元大印度指數基金 9.24100 9.48500 -0.24400 -2.57248 元大印度基金 12.03000 12.30000 -0.27000 -2.19512 元大多多基金 18.01000 17.87000 0.14000 0.78344 元大多福基金 54.58000 54.05000 0.53000 0.98057 元大亞太成長基金 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.53610 9.51210 0.02400 0.25231 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.61480 7.59570 0.01910 0.25146 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.69800 8.65400 0.04400 0.50844 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.07000 9.01000 0.06000 0.66593 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.91200 9.93000 -0.01800 -0.18127 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.23760 10.22690 0.01070 0.10463 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.46000 10.45510 0.00490 0.04687 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.21190 10.20710 0.00480 0.04703 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.64660 10.63410 0.01250 0.11755 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.39540 10.38320 0.01220 0.11750 元大卓越基金 43.27000 43.00000 0.27000 0.62791 元大店頭基金 8.94000 8.85000 0.09000 1.01695 元大美元貨幣市場基金-美元 10.51000 10.50940 0.00060 0.00571 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.96300 9.98370 -0.02070 -0.20734 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.16230 33.02910 0.13320 0.40328 元大美國政府20年期(以上)債券基金 47.60870 47.23760 0.37110 0.78560 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.09020 15.16010 -0.06990 -0.46108 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 28.00750 27.72510 0.28240 1.01857 元大美國政府7至10年期債券基金 44.43520 44.14640 0.28880 0.65419 元大高科技基金 20.52000 20.31000 0.21000 1.03397 元大得利貨幣市場基金 16.34170 16.34140 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.04380 12.04360 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.92000 10.80000 0.12000 1.11111 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.92000 10.80000 0.12000 1.11111 元大富櫃50基金 13.17000 13.02000 0.15000 1.15207 元大華夏中小基金 7.43000 7.39000 0.04000 0.54127 元大新中國基金-人民幣 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 元大新中國基金-美元 9.10800 9.11100 -0.00300 -0.03293 元大新中國基金-新台幣 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 元大新主流基金 25.86000 25.58000 0.28000 1.09461 元大新東協平衡基金-美元 9.30700 9.32800 -0.02100 -0.22513 元大新東協平衡基金-新台幣 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.26180 11.27550 -0.01370 -0.12150 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.95930 9.95020 0.00910 0.09146 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.53230 11.51070 0.02160 0.18765 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.45650 9.43880 0.01770 0.18752 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.71850 10.70540 0.01310 0.12237 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.91750 9.90530 0.01220 0.12317 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 11.09510 11.07370 0.02140 0.19325 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.27530 10.25550 0.01980 0.19307 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.24350 10.23140 0.01210 0.11826 元大新興亞洲基金 10.70000 10.79000 -0.09000 -0.83411 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.68540 9.69350 -0.00810 -0.08356 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.97500 8.98250 -0.00750 -0.08350 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.14420 10.14310 0.00110 0.01084 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.41500 9.41390 0.00110 0.01168 元大萬泰貨幣市場基金 15.17790 15.17770 0.00020 0.00132 元大經貿基金 38.15000 37.78000 0.37000 0.97935 元大實質多重資產基金-人民幣 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706 元大實質多重資產基金-美元 8.25200 8.22700 0.02500 0.30388 元大實質多重資產基金-新台幣 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937 元大滬深300單日反向1倍基金 12.12000 12.26000 -0.14000 -1.14192 元大滬深300單日正向2倍基金 18.44000 18.14000 0.30000 1.65380 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.24000 20.05000 0.19000 0.94763 元大摩臺基金 38.52000 38.13000 0.39000 1.02282 元大標普500基金 27.73000 27.83000 -0.10000 -0.35932 元大標普500單日反向1倍基金 12.37000 12.29000 0.08000 0.65094 元大標普500單日正向2倍基金 35.14000 35.58000 -0.44000 -1.23665 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.15000 21.02000 0.13000 0.61846 元大標智滬深300基金 18.22000 18.02000 0.20000 1.10988 元大歐洲50基金 25.02000 25.12000 -0.10000 -0.39809 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.15120 9.08670 0.06450 0.70983 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30480 10.30460 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.95000 15.81000 0.14000 0.88552 日盛上選基金 37.54000 37.24000 0.30000 0.80559 日盛小而美基金 19.35000 19.16000 0.19000 0.99165 日盛中國內需動力基金 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.48510 12.47280 0.01230 0.09861 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89860 9.88890 0.00970 0.09809 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.50920 12.51080 -0.00160 -0.01279 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.91360 9.91490 -0.00130 -0.01311 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.39480 11.39050 0.00430 0.03775 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.01280 9.00930 0.00350 0.03885 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 日盛日盛基金 12.37000 12.25000 0.12000 0.97959 日盛目標收益組合基金(美元) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.24000 11.32000 -0.08000 -0.70671 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.63820 10.64330 -0.00510 -0.04792 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.44550 9.45000 -0.00450 -0.04762 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.46170 10.46330 -0.00160 -0.01529 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.28870 9.29010 -0.00140 -0.01507 日盛全球智能車基金(美元) 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.32000 10.39000 -0.07000 -0.67372 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.55040 2.54770 0.00270 0.10598 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66410 1.66240 0.00170 0.10226 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38720 0.38720 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25320 0.25320 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.85300 12.84730 0.00570 0.04437 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.27920 8.27550 0.00370 0.04471 日盛亞洲機會基金 6.98000 6.99000 -0.01000 -0.14306 日盛首選基金 18.25000 18.09000 0.16000 0.88447 日盛高科技基金 19.60000 19.46000 0.14000 0.71942 日盛貨幣市場基金 14.84980 14.84960 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 42.69000 42.32000 0.37000 0.87429 日盛精選五虎基金 37.61000 37.34000 0.27000 0.72309 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55960 13.55940 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 34.95000 34.38000 0.57000 1.65794 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 台新MSCI中國基金 19.43000 19.54000 -0.11000 -0.56295 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.96000 20.19000 -0.23000 -1.13918 台新大眾貨幣市場基金 14.23630 14.23610 0.00020 0.00140 台新中國通基金 50.20000 49.41000 0.79000 1.59887 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58000 0.58250 -0.00250 -0.42918 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.19900 18.26300 -0.06400 -0.35044 台新中國精選中小基金-美元 0.33490 0.33610 -0.00120 -0.35704 台新中國精選中小基金-新台幣 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 台新主流基金 26.31000 26.20000 0.11000 0.41985 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.96000 24.77000 0.19000 0.76706 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.79890 0.79340 0.00550 0.69322 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.59000 17.46000 0.13000 0.74456 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56200 0.55820 0.00380 0.68076 台新台灣中小基金 39.91000 39.38000 0.53000 1.34586 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.38140 11.36330 0.01810 0.15928 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.11310 10.10690 0.00620 0.06134 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.74150 11.73420 0.00730 0.06221 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.09710 10.10880 -0.01170 -0.11574 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.34200 11.35520 -0.01320 -0.11625 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 台新印度基金 13.77000 14.10000 -0.33000 -2.34043 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.67130 8.66350 0.00780 0.09003 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28100 0.28100 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.79750 12.78600 0.01150 0.08994 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40970 0.40970 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 39.12000 39.10000 0.02000 0.05115 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 44.08000 44.09000 -0.01000 -0.02268 台新真吉利貨幣市場基金 11.13800 11.13790 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.78760 33.62310 0.16450 0.48925 台新智慧生活基金-美元 10.47530 10.58730 -0.11200 -1.05787 台新智慧生活基金-新台幣 10.98000 11.09000 -0.11000 -0.99188 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 7.91590 7.91590 0.00000 0.00000 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.24720 8.23920 0.00800 0.09710 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.03420 9.03420 0.00000 0.00000 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.42350 9.41450 0.00900 0.09560 台新新興市場債券基金(A類型) 11.36750 11.33450 0.03300 0.29115 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35600 0.35530 0.00070 0.19702 台新新興市場債券基金(B類型) 8.02390 8.00070 0.02320 0.28997 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26540 0.26490 0.00050 0.18875 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.30000 5.34000 -0.04000 -0.74906 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 23.48000 23.40000 0.08000 0.34188 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.77010 10.74990 0.02020 0.18791 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.10770 10.11160 -0.00390 -0.03857 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.25860 10.26030 -0.00170 -0.01657 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.82630 10.80600 0.02030 0.18786 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.15060 10.15450 -0.00390 -0.03841 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.30590 10.30750 -0.00160 -0.01552 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 46.03480 45.87380 0.16100 0.35096 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 45.59360 45.40290 0.19070 0.42002 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.90220 38.95480 -0.05260 -0.13503 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.39840 11.39770 0.00070 0.00614 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.90470 9.90680 -0.00210 -0.02120 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.36000 9.34030 0.01970 0.21091 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.06690 11.04070 0.02620 0.23730 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.69260 7.71220 -0.01960 -0.25414 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.16380 9.18710 -0.02330 -0.25362 永豐中小基金 55.43000 55.02000 0.41000 0.74518 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.84480 1.83640 0.00840 0.45742 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.59300 2.58110 0.01190 0.46104 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.18810 8.18840 -0.00030 -0.00366 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.16800 11.16840 -0.00040 -0.00358 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.98000 4.97000 0.01000 0.20121 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.83000 21.79000 0.04000 0.18357 永豐主流品牌基金 18.74000 18.90000 -0.16000 -0.84656 永豐永豐基金 34.27000 33.94000 0.33000 0.97230 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.13050 9.11500 0.01550 0.17005 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.69170 9.67520 0.01650 0.17054 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.11460 9.09380 0.02080 0.22873 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.67720 9.65510 0.02210 0.22889 永豐亞洲民生消費基金 11.95000 12.00000 -0.05000 -0.41667 永豐南非幣2021保本基金 14.25320 14.25280 0.00040 0.00281 永豐貨幣市場基金 13.95150 13.95130 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.18490 2.17180 0.01310 0.60319 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.71870 2.70250 0.01620 0.59944 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.81090 7.80020 0.01070 0.13718 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 11.02980 11.01470 0.01510 0.13709 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.19620 7.18210 0.01410 0.19632 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.62570 11.60300 0.02270 0.19564 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.87000 7.89000 -0.02000 -0.25349 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.29000 18.32000 -0.03000 -0.16376 永豐臺灣加權ETF基金 54.54000 54.02000 0.52000 0.96261 永豐領航科技基金 40.42000 39.97000 0.45000 1.12584 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.47000 11.62000 -0.15000 -1.29088 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.96000 11.10000 -0.14000 -1.26126 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 永豐趨勢平衡基金 42.84000 42.44000 0.40000 0.94251 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.93230 11.93140 0.00090 0.00754 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.76970 9.75620 0.01350 0.13837 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.42190 10.40740 0.01450 0.13932 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.86440 9.85550 0.00890 0.09030 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.35470 10.34530 0.00940 0.09086 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.82530 9.81120 0.01410 0.14371 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.60700 10.59180 0.01520 0.14351 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.86870 9.85950 0.00920 0.09331 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.43370 10.42390 0.00980 0.09401 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.24000 15.27000 -0.03000 -0.19646 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.44000 19.48000 -0.04000 -0.20534 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.22000 19.27000 -0.05000 -0.25947 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.07920 10.08450 -0.00530 -0.05256 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.07920 10.08450 -0.00530 -0.05256 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.98720 9.99590 -0.00870 -0.08704 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.98720 9.99590 -0.00870 -0.08704 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.21530 10.22730 -0.01200 -0.11733 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.21520 10.22720 -0.01200 -0.11733 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.06290 10.07070 -0.00780 -0.07745 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.06290 10.07070 -0.00780 -0.07745 兆豐國際生命科學基金 14.65000 14.75000 -0.10000 -0.67797 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.45690 10.46840 -0.01150 -0.10985 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.62000 10.63620 -0.01620 -0.15231 兆豐國際全球基金 30.70000 30.83000 -0.13000 -0.42167 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.52160 10.52090 0.00070 0.00665 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.33500 10.35550 -0.02050 -0.19796 兆豐國際國民基金 23.46000 23.26000 0.20000 0.85985 兆豐國際第一基金 13.73000 13.62000 0.11000 0.80764 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.81440 10.81280 0.00160 0.01480 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.22680 8.22560 0.00120 0.01459 兆豐國際萬全基金 21.20000 21.08000 0.12000 0.56926 兆豐國際電子基金 27.01000 26.75000 0.26000 0.97196 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.07000 21.85000 0.22000 1.00686 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.44000 15.57000 -0.13000 -0.83494 兆豐國際豐台灣基金 36.62000 36.34000 0.28000 0.77050 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56750 12.56730 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.46000 9.58000 -0.12000 -1.25261 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.41000 9.53000 -0.12000 -1.25918 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.69170 9.64450 0.04720 0.48940 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.70730 9.65630 0.05100 0.52815 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.84140 9.78690 0.05450 0.55687 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.73150 9.68420 0.04730 0.48842 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.80240 9.74830 0.05410 0.55497 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.69190 9.64470 0.04720 0.48939 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.70940 9.65840 0.05100 0.52804 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.84960 9.79510 0.05450 0.55640 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.73590 9.68850 0.04740 0.48924 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.81020 9.75610 0.05410 0.55452 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.86720 10.79890 0.06830 0.63247 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.59030 10.52930 0.06100 0.57934 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.86160 10.79710 0.06450 0.59738 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.54680 10.48060 0.06620 0.63164 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.65550 10.59420 0.06130 0.57862 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.65890 10.59560 0.06330 0.59742 合庫台灣基金 12.26000 12.06000 0.20000 1.65837 合庫全球高收益債券基金A類型 11.83190 11.83860 -0.00670 -0.05659 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.79480 12.80340 -0.00860 -0.06717 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.38120 11.39210 -0.01090 -0.09568 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.15930 12.17300 -0.01370 -0.11254 合庫全球高收益債券基金B類型 8.18930 8.19390 -0.00460 -0.05614 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.44780 9.45330 -0.00550 -0.05818 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.14140 9.15010 -0.00870 -0.09508 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.82310 8.83230 -0.00920 -0.10416 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.28540 9.29430 -0.00890 -0.09576 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 合庫全球新興市場基金 8.95000 9.04000 -0.09000 -0.99558 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 合庫貨幣市場基金 10.18150 10.18130 0.00020 0.00196 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.96400 9.93520 0.02880 0.28988 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.33830 10.33630 0.00200 0.01935 合庫新興多重收益基金A類型 10.63050 10.61610 0.01440 0.13564 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.12050 12.10900 0.01150 0.09497 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.45070 15.43820 0.01250 0.08097 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.70020 8.67490 0.02530 0.29165 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.54650 9.53880 0.00770 0.08072 合庫新興多重收益基金B類型 7.95070 7.94000 0.01070 0.13476 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.67660 8.66830 0.00830 0.09575 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.59500 10.58460 0.01040 0.09826 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.78000 11.87000 -0.09000 -0.75821 安本標準兩岸價值基金 美元 11.09000 11.15000 -0.06000 -0.53812 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.41000 11.46000 -0.05000 -0.43630 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.20200 10.19420 0.00780 0.07651 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.18600 10.18190 0.00410 0.04027 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.88220 9.81450 0.06770 0.68980 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.16130 10.16000 0.00130 0.01280 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.24680 10.23900 0.00780 0.07618 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.22870 10.22460 0.00410 0.04010 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.91560 9.84760 0.06800 0.69052 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.19570 10.19430 0.00140 0.01373 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25200 11.25280 -0.00080 -0.00711 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.69040 9.70430 -0.01390 -0.14324 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75970 9.76440 -0.00470 -0.04813 安聯中國東協基金 14.90000 14.99000 -0.09000 -0.60040 安聯中國策略基金-美元 12.35000 12.33000 0.02000 0.16221 安聯中國策略基金-新臺幣 16.34000 16.31000 0.03000 0.18394 安聯中華新思路基金-人民幣 16.00000 16.03000 -0.03000 -0.18715 安聯中華新思路基金-美元 14.25000 14.30000 -0.05000 -0.34965 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.64000 13.67000 -0.03000 -0.21946 安聯台灣大壩基金 33.64000 33.19000 0.45000 1.35583 安聯台灣科技基金 57.14000 56.51000 0.63000 1.11485 安聯台灣貨幣市場基金 12.55820 12.55800 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 38.53000 38.04000 0.49000 1.28812 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.92320 10.91210 0.01110 0.10172 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 16.10700 16.08860 0.01840 0.11437 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98430 9.97290 0.01140 0.11431 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.06860 10.05650 0.01210 0.12032 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.05000 12.07000 -0.02000 -0.16570 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 安聯四季成長組合基金-美元 11.54000 11.56000 -0.02000 -0.17301 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.42030 13.39820 0.02210 0.16495 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.95440 10.94410 0.01030 0.09411 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 13.05350 13.04030 0.01320 0.10122 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.65210 9.63790 0.01420 0.14734 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.57330 9.56430 0.00900 0.09410 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.10890 9.09980 0.00910 0.10000 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.30590 10.28910 0.01680 0.16328 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.31570 10.30530 0.01040 0.10092 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.55690 12.55480 0.00210 0.01673 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.35720 11.36200 -0.00480 -0.04225 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97720 10.98140 -0.00420 -0.03825 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.56600 8.56690 -0.00090 -0.01051 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.42430 8.42800 -0.00370 -0.04390 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11600 8.11910 -0.00310 -0.03818 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.20160 10.20170 -0.00010 -0.00098 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.08660 10.09050 -0.00390 -0.03865 安聯全球人口趨勢基金 12.25000 12.31000 -0.06000 -0.48741 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.53000 8.68000 -0.15000 -1.72811 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.71000 33.28000 -0.57000 -1.71274 安聯全球油礦金趨勢基金 7.60000 7.63000 -0.03000 -0.39318 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.65590 12.63630 0.01960 0.15511 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.66580 10.64920 0.01660 0.15588 安聯全球新興市場基金 16.57000 16.67000 -0.10000 -0.59988 安聯全球農金趨勢基金 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716 安聯全球綠能趨勢基金 9.11000 9.17000 -0.06000 -0.65431 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.80000 10.86000 -0.06000 -0.55249 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.79000 10.84000 -0.05000 -0.46125 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.44000 9.50000 -0.06000 -0.63158 安聯亞洲動態策略基金 21.97000 22.05000 -0.08000 -0.36281 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.08510 10.08420 0.00090 0.00892 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.12290 10.12750 -0.00460 -0.04542 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.05220 10.05230 -0.00010 -0.00099 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.02410 10.02870 -0.00460 -0.04587 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.06660 10.06610 0.00050 0.00497 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.03050 10.03510 -0.00460 -0.04584 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.00140 10.00760 -0.00620 -0.06195 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.06530 10.07160 -0.00630 -0.06255 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00140 10.00760 -0.00620 -0.06195 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.62990 10.62210 0.00780 0.07343 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.16130 10.15390 0.00740 0.07288 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.39830 91.34850 0.04980 0.05452 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.31590 13.31430 0.00160 0.01202 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.59090 68.55320 0.03770 0.05499 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.86540 9.86420 0.00120 0.01217 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79800 2.79680 0.00120 0.04291 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.97070 10.96790 0.00280 0.02553 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.37000 2.36850 0.00150 0.06333 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85540 8.85310 0.00230 0.02598 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.38600 10.37760 0.00840 0.08094 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.21840 10.21820 0.00020 0.00196 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.69390 10.69400 -0.00010 -0.00094 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.17250 10.17400 -0.00150 -0.01474 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.20170 10.20260 -0.00090 -0.00882 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.28530 10.27700 0.00830 0.08076 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.08630 10.08610 0.00020 0.00198 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.47070 10.47100 -0.00030 -0.00287 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.07180 10.07320 -0.00140 -0.01390 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.10780 10.10870 -0.00090 -0.00890 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.89820 9.91460 -0.01640 -0.16541 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.06950 10.08610 -0.01660 -0.16458 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.88150 9.89970 -0.01820 -0.18384 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.81040 9.82880 -0.01840 -0.18720 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.91430 9.93080 -0.01650 -0.16615 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.02060 10.03720 -0.01660 -0.16538 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.88130 9.89940 -0.01810 -0.18284 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.81100 9.82940 -0.01840 -0.18719 宏利台灣動力基金A類型 32.01000 31.48000 0.53000 1.68361 宏利台灣動力基金I類型 32.01000 31.48000 0.53000 1.68361 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.93960 9.97390 -0.03430 -0.34390 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.94480 9.97240 -0.02760 -0.27676 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.46060 7.51460 -0.05400 -0.71860 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.48780 7.53900 -0.05120 -0.67914 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.42000 11.48000 -0.06000 -0.52265 宏利全球債券組合基金 13.90790 13.90060 0.00730 0.05252 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02220 3.02110 0.00110 0.03641 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.54390 12.53940 0.00450 0.03589 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.99450 8.99110 0.00340 0.03782 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.66690 2.66440 0.00250 0.09383 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.66890 11.65640 0.01250 0.10724 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.15760 3.19270 -0.03510 -1.09938 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52880 0.53300 -0.00420 -0.78799 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.96000 15.07000 -0.11000 -0.72993 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.46770 12.47750 -0.00980 -0.07854 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.00690 11.02190 -0.01500 -0.13609 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.57090 10.58330 -0.01240 -0.11717 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.73950 8.79980 -0.06030 -0.68524 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.36770 8.42410 -0.05640 -0.66951 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.25190 8.30350 -0.05160 -0.62142 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.38040 8.43870 -0.05830 -0.69086 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 9.67000 9.88000 -0.21000 -2.12551 宏利美國銀行機會基金(台幣) 9.87000 10.08000 -0.21000 -2.08333 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.68000 9.88000 -0.20000 -2.02429 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.93970 2.94100 -0.00130 -0.04420 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42460 0.42490 -0.00030 -0.07060 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.82140 12.82550 -0.00410 -0.03197 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.96860 0.96910 -0.00050 -0.05159 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.29320 7.29580 -0.00260 -0.03564 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02250 2.02340 -0.00090 -0.04448 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29160 0.29180 -0.00020 -0.06854 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.86660 8.87020 -0.00360 -0.04059 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32060 0.32080 -0.00020 -0.06234 宏利萬利貨幣市場基金 13.69610 13.69590 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.37000 2.39000 -0.02000 -0.83682 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.87000 10.96000 -0.09000 -0.82117 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.84000 26.60000 0.24000 0.90226 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.84000 26.60000 0.24000 0.90226 宏利澳幣保本基金 12.71880 12.71760 0.00120 0.00944 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 12.07000 12.09000 -0.02000 -0.16543 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.83000 10.87000 -0.04000 -0.36799 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.61000 11.65000 -0.04000 -0.34335 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.61060 10.60460 0.00600 0.05658 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.40540 9.42070 -0.01530 -0.16241 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.02070 9.02910 -0.00840 -0.09303 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.48900 11.49960 -0.01060 -0.09218 貝萊德亞美利加收益基金 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 貝萊德新台幣基金 12.97800 12.97790 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.84000 27.57000 0.27000 0.97933 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45390 11.44860 0.00530 0.04629 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.91180 9.89300 0.01880 0.19003 保德信大中華基金-人民幣 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 保德信大中華基金-美元 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 保德信大中華基金-新台幣 30.23000 30.22000 0.01000 0.03309 保德信中小型股基金 53.08000 52.45000 0.63000 1.20114 保德信中國中小基金-人民幣 9.50000 9.38000 0.12000 1.27932 保德信中國中小基金-美元 8.77000 8.65000 0.12000 1.38728 保德信中國中小基金-新臺幣 8.63000 8.50000 0.13000 1.52941 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.09680 10.07730 0.01950 0.19350 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.20620 10.18380 0.02240 0.21996 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.21860 10.19870 0.01990 0.19512 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.36110 11.33890 0.02220 0.19579 保德信中國品牌基金-人民幣 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 保德信中國品牌基金-美元 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.32000 11.26000 0.06000 0.53286 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.78000 28.02000 -0.24000 -0.85653 保德信全球消費商機基金 19.58000 19.64000 -0.06000 -0.30550 保德信全球基礎建設基金 14.08000 13.99000 0.09000 0.64332 保德信全球資源基金 6.86000 6.90000 -0.04000 -0.57971 保德信全球醫療生化基金-美元 9.42000 9.56000 -0.14000 -1.46444 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.82000 32.26000 -0.44000 -1.36392 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.17280 10.23880 -0.06600 -0.64461 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.64830 10.71720 -0.06890 -0.64289 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.34320 10.40300 -0.05980 -0.57483 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.82400 10.88650 -0.06250 -0.57411 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.63570 9.65200 -0.01630 -0.16888 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.83230 10.85040 -0.01810 -0.16681 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.32750 9.33650 -0.00900 -0.09640 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.46520 10.47540 -0.01020 -0.09737 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.29870 8.29720 0.00150 0.01808 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.48270 11.48060 0.00210 0.01829 保德信亞太基金 19.52000 19.69000 -0.17000 -0.86338 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.86900 8.86290 0.00610 0.06883 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.34340 12.33490 0.00850 0.06891 保德信店頭市場基金 38.63000 37.80000 0.83000 2.19577 保德信拉丁美洲基金 6.77000 6.81000 -0.04000 -0.58737 保德信金平衡基金 30.93000 30.76000 0.17000 0.55267 保德信金滿意基金 44.40000 44.03000 0.37000 0.84034 保德信科技島基金 29.18000 28.87000 0.31000 1.07378 保德信高成長基金 99.09000 97.86000 1.23000 1.25690 保德信貨幣市場基金 15.85310 15.85280 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.49420 10.53340 -0.03920 -0.37215 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.87380 10.90680 -0.03300 -0.30256 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.99190 11.01420 -0.02230 -0.20247 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.66430 10.67850 -0.01420 -0.13298 保德信新世紀基金 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.26560 8.25230 0.01330 0.16117 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.47590 10.45980 0.01610 0.15392 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.82270 11.80360 0.01910 0.16182 保德信新興趨勢組合基金 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529 保德信瑞騰基金 15.66360 15.66350 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.40280 9.40480 -0.00200 -0.02127 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.94940 9.95140 -0.00200 -0.02010 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.38910 9.39050 -0.00140 -0.01491 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.70280 9.70320 -0.00040 -0.00412 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.66230 9.65080 0.01150 0.11916 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09530 10.08480 0.01050 0.10412 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.48690 9.49010 -0.00320 -0.03372 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.85100 9.85440 -0.00340 -0.03450 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.19210 10.19390 -0.00180 -0.01766 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.79100 9.79270 -0.00170 -0.01736 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.17680 10.17780 -0.00100 -0.00983 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.69960 9.71100 -0.01140 -0.11739 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.01580 10.02770 -0.01190 -0.11867 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.77440 9.77850 -0.00410 -0.04193 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.33130 10.33000 0.00130 0.01258 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.63290 9.64530 -0.01240 -0.12856 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.01770 10.03070 -0.01300 -0.12960 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.96630 9.93490 0.03140 0.31606 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.96980 9.93770 0.03210 0.32301 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.22490 10.20370 0.02120 0.20777 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.89890 9.87420 0.02470 0.25015 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.89910 9.87420 0.02490 0.25217 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.22510 10.20840 0.01670 0.16359 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.19540 10.18110 0.01430 0.14046 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.86480 9.86550 -0.00070 -0.00710 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.94800 9.94290 0.00510 0.05129 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.32060 10.31630 0.00430 0.04168 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.07300 10.08200 -0.00900 -0.08927 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.71690 10.72630 -0.00940 -0.08764 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.91030 9.91600 -0.00570 -0.05748 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.20770 10.21350 -0.00580 -0.05679 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43010 10.40310 0.02700 0.25954 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.41320 10.40380 0.00940 0.09035 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.57050 10.55360 0.01690 0.16013 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.05890 10.03260 0.02630 0.26215 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.06130 10.03470 0.02660 0.26508 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.01360 10.01920 -0.00560 -0.05589 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.01280 10.01800 -0.00520 -0.05191 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.00770 10.00150 0.00620 0.06199 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.00900 10.00270 0.00630 0.06298 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 10.05380 10.04460 0.00920 0.09159 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 10.05380 10.04460 0.00920 0.09159 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.16670 10.15180 0.01490 0.14677 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.17130 10.15620 0.01510 0.14868 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.26410 10.26600 -0.00190 -0.01851 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.44930 10.45080 -0.00150 -0.01435 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.93130 9.92760 0.00370 0.03727 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.02630 10.02260 0.00370 0.03692 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98360 1.97630 0.00730 0.36938 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.85030 2.83970 0.01060 0.37328 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28870 0.28790 0.00080 0.27787 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45340 0.45210 0.00130 0.28755 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.24400 8.21620 0.02780 0.33836 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.07730 12.03810 0.03920 0.32563 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.81900 9.79160 0.02740 0.27983 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.54780 12.51350 0.03430 0.27410 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.65000 8.63100 0.01900 0.22014 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.09340 11.06900 0.02440 0.22044 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.50870 10.52350 -0.01480 -0.14064 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.37110 10.38490 -0.01380 -0.13289 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.74000 19.64000 0.10000 0.50916 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4576.52000 4554.30000 22.22000 0.48789 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11440 10.12690 -0.01250 -0.12343 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.00000 11.01370 -0.01370 -0.12439 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.04990 10.06250 -0.01260 -0.12522 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.26230 9.27030 -0.00800 -0.08630 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.84880 9.85730 -0.00850 -0.08623 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.31970 9.32720 -0.00750 -0.08041 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.65990 9.66900 -0.00910 -0.09412 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.31260 10.27310 0.03950 0.38450 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.86700 5.86760 -0.00060 -0.01023 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.81490 10.81590 -0.00100 -0.00925 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.46470 10.47610 -0.01140 -0.10882 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.36280 11.38130 -0.01850 -0.16255 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.60000 10.61880 -0.01880 -0.17704 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.96760 8.97730 -0.00970 -0.10805 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.20490 9.21990 -0.01500 -0.16269 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.09480 9.11100 -0.01620 -0.17781 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.30020 10.31150 -0.01130 -0.10959 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.67540 10.69280 -0.01740 -0.16273 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.66430 10.68330 -0.01900 -0.17785 柏瑞巨人基金 13.10000 13.01000 0.09000 0.69178 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70730 13.70720 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.62000 16.62000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.41440 14.41070 0.00370 0.02568 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.72040 12.71830 0.00210 0.01651 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.26830 13.27000 -0.00170 -0.01281 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.53520 8.60470 -0.06950 -0.80770 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77940 6.81050 -0.03110 -0.45665 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.63610 8.69230 -0.05620 -0.64655 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.46930 8.54600 -0.07670 -0.89750 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.69610 10.75450 -0.05840 -0.54303 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.39450 8.43520 -0.04070 -0.48250 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.90920 12.90700 0.00220 0.01705 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.48560 12.48240 0.00320 0.02564 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.32880 13.32510 0.00370 0.02777 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.07850 12.08000 -0.00150 -0.01242 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.97870 9.02390 -0.04520 -0.50089 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65360 9.71610 -0.06250 -0.64326 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.67760 9.76540 -0.08780 -0.89909 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.50890 9.56110 -0.05220 -0.54596 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.40940 9.46120 -0.05180 -0.54750 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.77480 10.76860 0.00620 0.05757 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.73310 10.71390 0.01920 0.17921 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.47600 10.47400 0.00200 0.01909 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.63850 10.63690 0.00160 0.01504 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.83940 9.88370 -0.04430 -0.44821 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.54720 9.59280 -0.04560 -0.47536 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.72420 10.80720 -0.08300 -0.76801 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.54750 9.59570 -0.04820 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9.62710 9.62100 0.00610 0.06340 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.61220 11.60210 0.01010 0.08705 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.87780 10.86440 0.01340 0.12334 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.00740 11.00040 0.00700 0.06363 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.94260 9.93390 0.00870 0.08758 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.26040 9.24900 0.01140 0.12326 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.14600 9.13360 0.01240 0.13576 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.65360 9.64740 0.00620 0.06427 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.57190 12.57030 0.00160 0.01273 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.05830 12.05950 -0.00120 -0.00995 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.33800 11.34250 -0.00450 -0.03967 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.98340 6.98260 0.00080 0.01146 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66780 8.66860 -0.00080 -0.00923 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.29610 9.29980 -0.00370 -0.03979 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.80730 10.80600 0.00130 0.01203 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.35570 11.36030 -0.00460 -0.04049 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.38900 9.38990 -0.00090 -0.00958 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.91170 8.91060 0.00110 0.01234 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.49490 9.49870 -0.00380 -0.04001 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.30420 12.28910 0.01510 0.12287 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.08180 13.06840 0.01340 0.10254 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.88080 11.87190 0.00890 0.07497 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.50720 9.49550 0.01170 0.12322 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.13420 10.12380 0.01040 0.10273 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.10020 10.09260 0.00760 0.07530 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.33060 12.31790 0.01270 0.10310 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.97770 10.96430 0.01340 0.12221 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.32020 11.31170 0.00850 0.07514 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.12870 10.11620 0.01250 0.12356 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.67610 9.66430 0.01180 0.12210 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.37920 10.36850 0.01070 0.10320 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.83740 9.83010 0.00730 0.07426 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.16000 19.18000 -0.02000 -0.10428 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.76000 17.81000 -0.05000 -0.28074 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.52780 13.52000 0.00780 0.05769 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.16690 10.22670 -0.05980 -0.58474 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.20410 11.26930 -0.06520 -0.57856 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.26950 12.30210 -0.03260 -0.26500 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.65610 10.72210 -0.06600 -0.61555 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.76210 8.81370 -0.05160 -0.58545 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.32030 9.37460 -0.05430 -0.57922 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.25350 9.27810 -0.02460 -0.26514 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.23050 9.28780 -0.05730 -0.61694 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.89390 8.94620 -0.05230 -0.58461 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.12500 9.17810 -0.05310 -0.57855 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.10290 11.13230 -0.02940 -0.26410 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.17450 9.23140 -0.05690 -0.61637 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 46.87870 46.77770 0.10100 0.21591 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.69670 9.72670 -0.03000 -0.30843 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.80720 9.79640 0.01080 0.11024 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.02000 11.13000 -0.11000 -0.98832 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.55000 33.91000 0.64000 1.88735 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.83780 11.83700 0.00080 0.00676 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.64500 1.64140 0.00360 0.21932 國泰大中華基金 21.09000 20.79000 0.30000 1.44300 國泰小龍基金-新台幣 15.75000 15.62000 0.13000 0.83227 國泰中小成長基金-新台幣 45.39000 44.80000 0.59000 1.31696 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.57300 4.58670 -0.01370 -0.29869 國泰中國內需增長基金-美元A 0.69600 0.69660 -0.00060 -0.08613 國泰中國內需增長基金-美元I 0.74530 0.74590 -0.00060 -0.08044 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.03000 20.03000 0.00000 0.00000 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 45.53070 45.15970 0.37100 0.82153 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.45560 2.46150 -0.00590 -0.23969 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33980 0.33990 -0.00010 -0.02942 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.71200 10.70460 0.00740 0.06913 國泰中國新興債券基金-美元 0.33420 0.33420 0.00000 0.00000 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.32990 10.32050 0.00940 0.09108 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.41760 4.41070 0.00690 0.15644 國泰中國新興戰略基金-美元 0.61020 0.60790 0.00230 0.37835 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.34000 19.25000 0.09000 0.46753 國泰中港台基金-人民幣 3.41580 3.39290 0.02290 0.67494 國泰中港台基金-美元 0.47770 0.47350 0.00420 0.88701 國泰中港台基金-新台幣 14.96000 14.82000 0.14000 0.94467 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.91120 9.91290 -0.00170 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國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.56950 9.61420 -0.04470 -0.46494 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53100 0.53510 -0.00410 -0.76621 國泰亞洲成長基金-美元 0.38360 0.38430 -0.00070 -0.18215 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.67000 11.68000 -0.01000 -0.08562 國泰科技生化基金 36.07000 35.51000 0.56000 1.57702 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.14000 29.45000 -0.31000 -1.05263 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.60000 12.47000 0.13000 1.04250 國泰美國費城半導體基金 14.67000 14.92000 -0.25000 -1.67560 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 49.64720 49.36670 0.28050 0.56820 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.44640 15.52110 -0.07470 -0.48128 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 28.72030 28.45060 0.26970 0.94796 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 47.46160 47.41670 0.04490 0.09469 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 48.09460 47.88410 0.21050 0.43960 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.73770 43.72510 0.01260 0.02882 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31950 0.32000 -0.00050 -0.15625 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.98790 9.99970 -0.01180 -0.11800 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.04930 10.06110 -0.01180 -0.11728 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.31930 0.32010 -0.00080 -0.24992 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.97940 9.99970 -0.02030 -0.20301 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.05660 10.07700 -0.02040 -0.20244 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31910 0.32000 -0.00090 -0.28125 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.97310 9.99750 -0.02440 -0.24406 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.05910 10.08360 -0.02450 -0.24297 國泰紐幣2021保本基金 12.94500 12.94370 0.00130 0.01004 國泰紐幣八年期保本基金 13.33380 13.33270 0.00110 0.00825 國泰紐幣保本基金 12.78330 12.78430 -0.00100 -0.00782 國泰國泰基金-新台幣A 24.12000 23.80000 0.32000 1.34454 國泰富時中國A50基金 21.78000 21.53000 0.25000 1.16117 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 50.58680 50.53340 0.05340 0.10567 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35190 0.35170 0.00020 0.05687 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.53100 0.53220 -0.00120 -0.22548 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.37800 41.38910 -0.01110 -0.02682 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.04000 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38.75220 38.75610 -0.00390 -0.01006 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.51000 21.78000 -0.27000 -1.23967 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.09000 19.24000 -0.15000 -0.77963 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.10000 17.81000 0.29000 1.62830 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41970 0.41950 0.00020 0.04768 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.69630 12.68480 0.01150 0.09066 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.57620 10.56360 0.01260 0.11928 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.48800 10.48320 0.00480 0.04579 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.74110 10.72560 0.01550 0.14451 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24620 10.23390 0.01230 0.12019 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.19470 10.19010 0.00460 0.04514 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.38500 10.37010 0.01490 0.14368 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.95850 9.95020 0.00830 0.08342 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.85000 9.84660 0.00340 0.03453 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.94780 9.94650 0.00130 0.01307 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.89180 9.88110 0.01070 0.10829 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.95840 9.95010 0.00830 0.08342 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.84510 9.84170 0.00340 0.03455 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.94770 9.94640 0.00130 0.01307 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.89180 9.88110 0.01070 0.10829 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46420 11.46360 0.00060 0.00523 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81930 9.82250 -0.00320 -0.03258 第一金大中華基金 26.72000 26.52000 0.20000 0.75415 第一金小型精選基金 34.01000 33.84000 0.17000 0.50236 第一金中國世紀基金-人民幣 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000 第一金中國世紀基金-美元 8.61240 8.59670 0.01570 0.18263 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.88570 9.89720 -0.01150 -0.11619 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.27210 8.26540 0.00670 0.08106 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.52270 11.53590 -0.01320 -0.11443 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.82440 9.81640 0.00800 0.08150 第一金中概平衡基金 28.68000 28.36000 0.32000 1.12835 第一金台灣貨幣市場基金 15.33580 15.33550 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.80100 178.79900 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.49260 15.59090 -0.09830 -0.63050 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.49130 15.58980 -0.09850 -0.63182 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.16000 15.25000 -0.09000 -0.59016 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.17000 15.25000 -0.08000 -0.52459 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.38510 10.48010 -0.09500 -0.90648 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.38330 10.47840 -0.09510 -0.90758 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.56000 10.65000 -0.09000 -0.84507 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.56000 10.65000 -0.09000 -0.84507 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.01870 10.16280 -0.14410 -1.41792 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.01870 10.16260 -0.14390 -1.41598 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.40000 10.54000 -0.14000 -1.32827 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.40000 10.54000 -0.14000 -1.32827 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.72310 12.86370 -0.14060 -1.09300 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.74000 12.88080 -0.14080 -1.09310 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.24000 12.36000 -0.12000 -0.97087 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.26000 12.39000 -0.13000 -1.04923 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.78200 9.77650 0.00550 0.05626 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.77570 9.77130 0.00440 0.04503 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44660 9.43860 0.00800 0.08476 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.47080 9.46280 0.00800 0.08454 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.72370 10.71900 0.00470 0.04385 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.39590 10.38710 0.00880 0.08472 第一金全球大趨勢基金 25.04000 25.15000 -0.11000 -0.43738 第一金全球不動產證券化基金A 9.41120 9.37050 0.04070 0.43434 第一金全球不動產證券化基金B 6.49690 6.46890 0.02800 0.43284 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.14570 10.10050 0.04520 0.44750 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.14600 10.10080 0.04520 0.44749 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.12010 11.07050 0.04960 0.44804 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.12190 11.07240 0.04950 0.44706 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.58580 8.60160 -0.01580 -0.18369 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.59820 10.58220 0.01600 0.15120 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.23800 9.30600 -0.06800 -0.73071 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.23650 9.30450 -0.06800 -0.73083 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.62690 7.67330 -0.04640 -0.60469 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.62140 7.66800 -0.04660 -0.60772 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.41630 8.46550 -0.04920 -0.58118 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.41690 8.46600 -0.04910 -0.57997 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.69620 11.69890 -0.00270 -0.02308 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.69670 11.69950 -0.00280 -0.02393 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.21420 10.22510 -0.01090 -0.10660 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.21500 10.22600 -0.01100 -0.10757 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.02840 15.04070 -0.01230 -0.08178 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N 15.02800 15.04030 -0.01230 -0.08178 第一金亞洲科技基金 18.06000 18.12000 -0.06000 -0.33113 第一金亞洲新興市場基金 12.77000 12.94000 -0.17000 -1.31376 第一金店頭市場基金 8.30000 8.23000 0.07000 0.85055 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.35950 10.35300 0.00650 0.06278 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.35950 10.35300 0.00650 0.06278 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.46980 10.45320 0.01660 0.15880 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.46980 10.45320 0.01660 0.15880 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.35960 10.35300 0.00660 0.06375 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.37060 10.36380 0.00680 0.06561 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.35950 10.35300 0.00650 0.06278 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.46980 10.45320 0.01660 0.15880 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.48090 10.46410 0.01680 0.16055 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.46980 10.45320 0.01660 0.15880 第一金創新趨勢基金 22.41000 22.23000 0.18000 0.80972 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 46.21110 46.18390 0.02720 0.05889 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 46.27020 46.22210 0.04810 0.10406 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 47.94610 47.66660 0.27950 0.58636 第一金電子基金 35.67000 35.21000 0.46000 1.30645 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.88000 18.69000 0.19000 1.01659 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.79000 20.04000 -0.25000 -1.24750 統一大中華中小基金(人民幣) 9.16000 9.05000 0.11000 1.21547 統一大中華中小基金(美元) 8.02000 7.94000 0.08000 1.00756 統一大中華中小基金(新台幣) 12.08000 11.94000 0.14000 1.17253 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 統一大東協高股息基金(美元) 8.89000 8.94000 -0.05000 -0.55928 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689 統一大滿貫基金-A類型 36.91000 36.65000 0.26000 0.70941 統一大滿貫基金-I類型 36.91000 36.65000 0.26000 0.70941 統一大龍印基金 14.91000 14.97000 -0.06000 -0.40080 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.56000 10.42000 0.14000 1.34357 統一大龍騰中國基金(美元) 9.26000 9.15000 0.11000 1.20219 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.71000 10.58000 0.13000 1.22873 統一中小基金 25.49000 25.22000 0.27000 1.07058 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.15350 10.14210 0.01140 0.11240 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.04010 9.04210 -0.00200 -0.02212 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.86720 8.86240 0.00480 0.05416 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.77950 12.76520 0.01430 0.11202 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.33600 11.33850 -0.00250 -0.02205 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.07500 11.06890 0.00610 0.05511 統一台灣動力基金 19.82000 19.60000 0.22000 1.12245 統一全天候基金-A類型 117.25000 115.81000 1.44000 1.24342 統一全天候基金-I類型 117.99000 116.54000 1.45000 1.24421 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.64740 8.63910 0.00830 0.09607 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.99290 7.99590 -0.00300 -0.03752 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.12400 8.11940 0.00460 0.05665 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.35750 9.34860 0.00890 0.09520 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.65730 8.66060 -0.00330 -0.03810 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.79170 8.78670 0.00500 0.05690 統一全球債券組合基金 12.50260 12.49220 0.01040 0.08325 統一全球新科技基金(人民幣) 16.54000 16.46000 0.08000 0.48603 統一全球新科技基金(美元) 14.91000 14.90000 0.01000 0.06711 統一全球新科技基金(新台幣) 14.56000 14.55000 0.01000 0.06873 統一亞太基金 25.46000 25.52000 -0.06000 -0.23511 統一亞洲大金磚基金 12.28000 12.35000 -0.07000 -0.56680 統一奔騰基金 62.38000 61.90000 0.48000 0.77544 統一強棒貨幣市場基金 16.74810 16.74780 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 11.97000 11.92000 0.05000 0.41946 統一強漢基金(美元) 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 統一強漢基金(新台幣) 27.67000 27.56000 0.11000 0.39913 統一統信基金 31.78000 31.44000 0.34000 1.08142 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 39.80300 39.72600 0.07700 0.19383 統一黑馬基金 62.54000 62.07000 0.47000 0.75721 統一新亞洲科技能源基金 16.89000 16.87000 0.02000 0.11855 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.22120 8.21270 0.00850 0.10350 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.98340 10.97210 0.01130 0.10299 統一經建基金 49.67000 49.07000 0.60000 1.22274 統一龍馬基金 72.28000 71.57000 0.71000 0.99204 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.66000 21.38000 0.28000 1.30964 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.03000 49.46000 0.57000 1.15245 野村中國機會基金 14.85000 14.86000 -0.01000 -0.06729 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.42930 10.42800 0.00130 0.01247 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.37110 10.37370 -0.00260 -0.02506 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.51600 10.50900 0.00700 0.06661 野村巴西基金 6.48000 6.51000 -0.03000 -0.46083 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.41000 11.37000 0.04000 0.35180 野村台灣高股息基金 25.52000 25.32000 0.20000 0.78989 野村台灣運籌基金 39.15000 38.78000 0.37000 0.95410 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.93060 9.92500 0.00560 0.05642 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.77870 9.77650 0.00220 0.02250 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84300 9.83970 0.00330 0.03354 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.55740 10.55140 0.00600 0.05686 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.28790 10.28560 0.00230 0.02236 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05980 10.05650 0.00330 0.03281 野村平衡基金 20.52000 20.33000 0.19000 0.93458 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94980 9.94230 0.00750 0.07544 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.19290 10.19240 0.00050 0.00491 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95540 9.95120 0.00420 0.04221 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95000 9.94250 0.00750 0.07543 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.19300 10.19250 0.00050 0.00491 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95610 9.95190 0.00420 0.04220 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95530 9.94900 0.00630 0.06332 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.02220 10.01340 0.00880 0.08788 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.03230 10.02760 0.00470 0.04687 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.01720 10.00800 0.00920 0.09193 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.98000 14.96000 0.02000 0.13369 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.70000 12.66000 0.04000 0.31596 野村全球生技醫療基金 16.66000 16.77000 -0.11000 -0.65593 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.36640 10.35610 0.01030 0.09946 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.30780 10.30080 0.00700 0.06796 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.28810 10.27720 0.01090 0.10606 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.61570 10.60490 0.01080 0.10184 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.51730 10.51000 0.00730 0.06946 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.50240 10.49110 0.01130 0.10771 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.36560 10.35450 0.01110 0.10720 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 11.01860 11.00750 0.01110 0.10084 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.87270 10.86530 0.00740 0.06811 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.86020 10.84850 0.01170 0.10785 野村全球品牌基金 28.62000 28.78000 -0.16000 -0.55594 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.56000 12.59000 -0.03000 -0.23828 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.06000 19.11000 -0.05000 -0.26164 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.86000 11.89000 -0.03000 -0.25231 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.02530 11.02020 0.00510 0.04628 野村全球短期收益基金-美元計價 11.01440 11.01280 0.00160 0.01453 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.80860 10.80510 0.00350 0.03239 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.44790 8.46660 -0.01870 -0.22087 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.28510 8.30050 -0.01540 -0.18553 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.90890 7.92150 -0.01260 -0.15906 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.85670 10.88090 -0.02420 -0.22241 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.37040 10.38980 -0.01940 -0.18672 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.99610 10.01210 -0.01600 -0.15981 野村成長基金 32.86000 32.58000 0.28000 0.85942 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.20750 8.24600 -0.03850 -0.46689 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.21480 8.25700 -0.04220 -0.51108 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.49130 8.52930 -0.03800 -0.44552 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.49980 9.54420 -0.04440 -0.46520 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.35750 9.40560 -0.04810 -0.51140 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.65530 9.69840 -0.04310 -0.44440 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.80000 8.87000 -0.07000 -0.78918 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.75000 12.84000 -0.09000 -0.70093 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.16160 10.16670 -0.00510 -0.05016 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.09770 10.10610 -0.00840 -0.08312 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.07320 10.07480 -0.00160 -0.01588 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.61000 9.61440 -0.00440 -0.04576 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.62060 9.62860 -0.00800 -0.08309 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.80550 9.80700 -0.00150 -0.01530 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.16370 10.16530 -0.00160 -0.01574 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.72720 10.73340 -0.00620 -0.05776 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.65150 10.66040 -0.00890 -0.08349 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.85640 10.85800 -0.00160 -0.01474 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.82680 9.84160 -0.01480 -0.15038 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.82380 9.84180 -0.01800 -0.18289 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.79710 9.81080 -0.01370 -0.13964 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.33960 8.35140 -0.01180 -0.14129 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.91620 8.92970 -0.01350 -0.15118 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.77720 8.79320 -0.01600 -0.18196 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.90920 9.92310 -0.01390 -0.14008 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.56990 13.58900 -0.01910 -0.14055 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.69200 12.71110 -0.01910 -0.15026 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.26360 10.28230 -0.01870 -0.18187 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.52390 10.51890 0.00500 0.04753 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.47030 10.46920 0.00110 0.01051 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.53730 10.53420 0.00310 0.02943 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.82430 10.81910 0.00520 0.04806 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.74570 10.74460 0.00110 0.01024 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73220 10.72900 0.00320 0.02983 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.79780 10.79110 0.00670 0.06209 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.70750 10.70490 0.00260 0.02429 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.96900 10.95600 0.01300 0.11866 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.30040 10.31240 -0.01200 -0.11636 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.86310 9.87780 -0.01470 -0.14882 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.48700 9.50070 -0.01370 -0.14420 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.00750 9.01880 -0.01130 -0.12529 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.52360 11.53800 -0.01440 -0.12480 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.52350 10.53050 -0.00700 -0.06647 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.66700 11.67800 -0.01100 -0.09419 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.07190 11.08150 -0.00960 -0.08663 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.85940 10.86690 -0.00750 -0.06902 野村泰國基金 43.12000 43.52000 -0.40000 -0.91912 野村高科技基金 11.43000 11.28000 0.15000 1.32979 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.52790 10.55020 -0.02230 -0.21137 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.08570 10.11220 -0.02650 -0.26206 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.75850 10.81760 -0.05910 -0.54633 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.46440 9.48980 -0.02540 -0.26766 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.51090 9.53180 -0.02090 -0.21927 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.74960 9.78510 -0.03550 -0.36280 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.08840 12.11990 -0.03150 -0.25990 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.28990 14.37300 -0.08310 -0.57817 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.95300 10.98230 -0.02930 -0.26679 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.01450 11.03870 -0.02420 -0.21923 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.46660 11.50830 -0.04170 -0.36235 野村貨幣市場基金 16.35150 16.35130 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.51000 14.61000 -0.10000 -0.68446 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.41680 10.42010 -0.00330 -0.03167 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.88380 9.89480 -0.01100 -0.11117 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.11850 10.12020 -0.00170 -0.01680 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.31900 10.31960 -0.00060 -0.00581 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25190 10.25760 -0.00570 -0.05557 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.27310 10.27840 -0.00530 -0.05156 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.72880 10.73090 -0.00210 -0.01957 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.62870 10.63530 -0.00660 -0.06206 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.68910 10.69450 -0.00540 -0.05049 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.04750 10.04110 0.00640 0.06374 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.03800 10.03430 0.00370 0.03687 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.99040 9.98220 0.00820 0.08215 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.68380 10.67680 0.00700 0.06556 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.62210 10.61810 0.00400 0.03767 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.57740 10.56870 0.00870 0.08232 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.64590 10.62600 0.01990 0.18728 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.98140 7.96640 0.01500 0.18829 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.37620 12.35300 0.02320 0.18781 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.40980 10.40890 0.00090 0.00865 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.67840 10.68570 -0.00730 -0.06832 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.33600 10.33890 -0.00290 -0.02805 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.53100 10.52390 0.00710 0.06747 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.40710 10.41350 -0.00640 -0.06146 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41030 10.40930 0.00100 0.00961 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.67920 10.68650 -0.00730 -0.06831 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.33580 10.33870 -0.00290 -0.02805 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.53560 10.52840 0.00720 0.06839 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.40610 10.41250 -0.00640 -0.06146 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41440 10.41350 0.00090 0.00864 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.68940 10.69690 -0.00750 -0.07011 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.33840 10.34140 -0.00300 -0.02901 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.53560 10.52850 0.00710 0.06744 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.41490 10.42140 -0.00650 -0.06237 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41440 10.41350 0.00090 0.00864 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.69140 10.69890 -0.00750 -0.07010 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.34580 10.34880 -0.00300 -0.02899 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.55010 10.54300 0.00710 0.06734 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.41620 10.42280 -0.00660 -0.06332 野村精選貨幣市場基金 12.12050 12.12030 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.74000 11.78000 -0.04000 -0.33956 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 野村積極成長基金 13.94000 13.82000 0.12000 0.86831 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.83000 10.73000 0.10000 0.93197 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 39.28000 38.92000 0.36000 0.92497 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.72630 10.73890 -0.01260 -0.11733 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.54420 8.55870 -0.01450 -0.16942 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.86250 7.87300 -0.01050 -0.13337 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71630 7.72590 -0.00960 -0.12426 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.31000 12.33120 -0.02120 -0.17192 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.99890 11.01360 -0.01470 -0.13347 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.83560 10.84910 -0.01350 -0.12443 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.80000 11.86000 -0.06000 -0.50590 野村環球基金-人民幣計價 17.80000 17.91000 -0.11000 -0.61418 野村環球基金-美元計價 13.70000 13.79000 -0.09000 -0.65265 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.56000 19.67000 -0.11000 -0.55923 野村鴻利基金 24.63000 24.41000 0.22000 0.90127 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91070 16.91060 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.19000 20.99000 0.20000 0.95283 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.14000 10.22000 -0.08000 -0.78278 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.05000 13.45000 -0.40000 -2.97398 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.44000 15.46000 -0.02000 -0.12937 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.87400 10.85650 0.01750 0.16119 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.23750 14.21470 0.02280 0.16040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.98790 10.98170 0.00620 0.05646 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.47500 10.45260 0.02240 0.21430 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.88940 10.88770 0.00170 0.01561 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.34790 10.33030 0.01760 0.17037 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.41740 10.41610 0.00130 0.01248 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.08050 10.06370 0.01680 0.16694 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.04770 10.02180 0.02590 0.25844 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.39850 10.38290 0.01560 0.15025 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.55470 10.54020 0.01450 0.13757 凱基台商天下基金 14.28000 14.30000 -0.02000 -0.13986 凱基台灣精五門基金 22.71000 22.49000 0.22000 0.97821 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 48.30960 48.23870 0.07090 0.14698 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 49.86700 49.60880 0.25820 0.52047 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.45290 41.34450 0.10840 0.26219 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.51490 10.55160 -0.03670 -0.34781 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 48.40570 48.36140 0.04430 0.09160 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 49.60950 49.58920 0.02030 0.04094 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 50.53710 50.22950 0.30760 0.61239 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.17000 13.25000 -0.08000 -0.60377 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.39690 11.43450 -0.03760 -0.32883 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60390 11.60370 0.00020 0.00172 凱基開創基金 30.59000 30.32000 0.27000 0.89050 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.54000 22.78000 -0.24000 -1.05356 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.40770 21.64790 -0.24020 -1.10958 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.20000 17.30000 -0.10000 -0.57803 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.11130 16.21810 -0.10680 -0.65852 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.36000 7.40000 -0.04000 -0.54054 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 44.28930 44.21390 0.07540 0.17053 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 44.56870 44.53200 0.03670 0.08241 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 44.92270 44.83500 0.08770 0.19561 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.94000 11.96000 -0.02000 -0.16722 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.13700 11.17980 -0.04280 -0.38283 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.43720 12.50900 -0.07180 -0.57399 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 13.00000 13.07000 -0.07000 -0.53558 凱基護城河基金-台幣計價A 12.85000 12.96000 -0.11000 -0.84877 凱基護城河基金-美元計價B 12.33920 12.45370 -0.11450 -0.91941 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.58990 10.63180 -0.04190 -0.39410 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.91040 9.97140 -0.06100 -0.61175 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.12760 10.18280 -0.05520 -0.54209 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.58970 10.63160 -0.04190 -0.39411 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.91040 9.97140 -0.06100 -0.61175 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.12760 10.18280 -0.05520 -0.54209 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.59000 12.46000 0.13000 1.04334 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.97000 34.59000 -0.62000 -1.79243 富邦NASDAQ-100基金 32.44000 32.69000 -0.25000 -0.76476 富邦上証180基金 31.36000 31.03000 0.33000 1.06349 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20470 0.20380 0.00090 0.44161 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.44000 6.40000 0.04000 0.62500 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.04000 6.10000 -0.06000 -0.98361 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.17000 47.41000 0.76000 1.60304 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.83540 12.82680 0.00860 0.06705 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.72310 11.70700 0.01610 0.13752 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.16060 11.11970 0.04090 0.36782 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.86880 10.86150 0.00730 0.06721 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.84230 9.82880 0.01350 0.13735 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.38050 9.34620 0.03430 0.36699 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.82320 19.81180 0.01140 0.05754 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.68650 11.68570 0.00080 0.00685 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.43070 10.39690 0.03380 0.32510 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.90080 13.91380 -0.01300 -0.09343 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99800 1.99820 -0.00020 -0.01001 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45050 9.45940 -0.00890 -0.09409 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40730 1.40740 -0.00010 -0.00711 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.69310 12.70100 -0.00790 -0.06220 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82610 1.82610 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.58700 10.59360 -0.00660 -0.06230 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54450 1.54450 0.00000 0.00000 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.04050 11.02790 0.01260 0.11426 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.96830 10.95570 0.01260 0.11501 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.78000 15.76000 0.02000 0.12690 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.28000 17.33000 -0.05000 -0.28852 富邦日本東証基金 19.46000 19.49000 -0.03000 -0.15393 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.35000 46.13000 0.22000 0.47691 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.23000 45.83000 0.40000 0.87279 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.76000 52.23000 0.53000 1.01474 富邦台灣心基金 23.18000 22.88000 0.30000 1.31119 富邦台灣釆吉50基金 46.47000 46.00000 0.47000 1.02174 富邦台灣科技指數基金 57.05000 56.33000 0.72000 1.27818 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 50.45280 50.31640 0.13640 0.27108 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.33030 42.21830 0.11200 0.26529 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31390 0.31240 0.00150 0.48015 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.72860 2.72350 0.00510 0.18726 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36380 0.36360 0.00020 0.05501 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.32190 11.30880 0.01310 0.11584 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.32660 2.32220 0.00440 0.18948 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34230 0.34210 0.00020 0.05846 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.58620 9.57520 0.01100 0.11488 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.14000 22.76000 -0.62000 -2.72408 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.04000 14.71000 0.33000 2.24337 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 25.51000 26.62000 -1.11000 -4.16980 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71880 15.71860 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.98000 17.79000 0.19000 1.06802 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 42.48310 42.29040 0.19270 0.45566 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 47.11330 46.96820 0.14510 0.30893 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 41.63220 41.40490 0.22730 0.54897 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 41.77710 41.60930 0.16780 0.40328 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.93740 39.94260 -0.00520 -0.01302 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 48.64030 48.43570 0.20460 0.42242 富邦長紅基金 64.42000 63.60000 0.82000 1.28931 富邦科技基金 26.15000 25.82000 0.33000 1.27808 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 42.02240 41.85390 0.16850 0.40259 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 49.98200 49.56370 0.41830 0.84396 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.99780 41.72240 0.27540 0.66008 富邦恒生國企ETF基金 20.14000 19.69000 0.45000 2.28542 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.00000 14.36000 -0.36000 -2.50696 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.31000 24.25000 1.06000 4.37113 富邦高成長基金 24.85000 24.54000 0.31000 1.26324 富邦基金A類型 14.37000 14.24000 0.13000 0.91292 富邦基金I類型 14.37000 14.24000 0.13000 0.91292 富邦深証100基金 10.64000 10.58000 0.06000 0.56711 富邦富時歐洲ETF基金 20.25000 20.38000 -0.13000 -0.63788 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42520 0.42540 -0.00020 -0.04701 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.43010 12.43870 -0.00860 -0.06914 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.21840 9.22480 -0.00640 -0.06938 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29940 0.29950 -0.00010 -0.03339 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.40810 8.41390 -0.00580 -0.06893 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.01550 10.10650 -0.09100 -0.90041 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.77950 10.86990 -0.09040 -0.83165 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.24570 9.32970 -0.08400 -0.90035 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.94580 10.02920 -0.08340 -0.83157 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.17000 17.97000 0.20000 1.11297 富邦精準基金 45.99000 45.38000 0.61000 1.34420 富邦精銳中小基金 12.42000 12.27000 0.15000 1.22249 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.94000 18.74000 0.20000 1.06724 富邦臺灣公司治理100基金 21.45000 21.25000 0.20000 0.94118 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.03000 7.10000 -0.07000 -0.98592 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.27000 15.96000 0.31000 1.94236 富邦標普美國特別股ETF基金 20.15000 20.03000 0.12000 0.59910 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.17680 11.21880 -0.04200 -0.37437 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.23920 10.24730 -0.00810 -0.07905 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.60210 10.59780 0.00430 0.04057 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.57970 10.61940 -0.03970 -0.37384 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.64680 9.65450 -0.00770 -0.07976 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.97670 9.97270 0.00400 0.04011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.54000 31.37000 0.17000 0.54192 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.89050 9.93630 -0.04580 -0.46094 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.84410 9.88900 -0.04490 -0.45404 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.63560 9.68010 -0.04450 -0.45971 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.29910 10.30320 -0.00410 -0.03979 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.26300 10.26680 -0.00380 -0.03701 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.04890 10.05310 -0.00420 -0.04178 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.27350 8.35310 -0.07960 -0.95294 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.97100 9.05210 -0.08110 -0.89592 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.50270 8.58280 -0.08010 -0.93326 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.15370 10.17800 -0.02430 -0.23875 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.23550 10.26130 -0.02580 -0.25143 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.73380 9.75880 -0.02500 -0.25618 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.89660 9.92130 -0.02470 -0.24896 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.55110 8.60750 -0.05640 -0.65524 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.85030 9.90860 -0.05830 -0.58838 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.09040 9.14780 -0.05740 -0.62747 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.47710 11.49480 -0.01770 -0.15398 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.29550 11.31420 -0.01870 -0.16528 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.55600 10.57370 -0.01770 -0.16740 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.30100 9.35840 -0.05740 -0.61335 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.15000 15.18000 -0.03000 -0.19763 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.71460 8.78840 -0.07380 -0.83974 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.61530 9.69220 -0.07690 -0.79342 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.07920 9.15470 -0.07550 -0.82471 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.64090 10.67770 -0.03680 -0.34464 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.68010 10.71870 -0.03860 -0.36012 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.15420 10.19120 -0.03700 -0.36306 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.23870 9.31430 -0.07560 -0.81166 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.05000 9.93000 0.12000 1.20846 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.33000 10.18000 0.15000 1.47348 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.25000 9.11000 0.14000 1.53677 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.13000 8.16000 -0.03000 -0.36765 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.46000 10.59000 -0.13000 -1.22757 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.20670 10.21360 -0.00690 -0.06756 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.40910 9.40910 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.96980 8.96580 0.00400 0.04461 富蘭克林華美中華基金 12.17000 12.03000 0.14000 1.16376 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.41000 23.21000 0.20000 0.86170 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.66000 22.50000 0.16000 0.71111 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.24880 8.21690 0.03190 0.38822 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.33860 9.30870 0.02990 0.32120 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.38880 10.35560 0.03320 0.32060 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95380 9.91530 0.03850 0.38829 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.71310 11.71890 -0.00580 -0.04949 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.70000 8.74430 -0.04430 -0.50662 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.79450 8.86590 -0.07140 -0.80533 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.88000 9.95990 -0.07990 -0.80222 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.62700 14.67260 -0.04560 -0.31078 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.44560 10.53830 -0.09270 -0.87965 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.31810 10.45510 -0.13700 -1.31037 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.69430 10.70320 -0.00890 -0.08315 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.63900 7.67940 -0.04040 -0.52608 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.94940 9.00940 -0.06000 -0.66597 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.93950 10.00620 -0.06670 -0.66659 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.38500 11.38910 -0.00410 -0.03600 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59450 7.63030 -0.03580 -0.46918 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.91440 8.97070 -0.05630 -0.62760 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.06630 10.12990 -0.06360 -0.62784 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.98610 11.01310 -0.02700 -0.24516 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.67680 7.72970 -0.05290 -0.68437 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.20540 8.20050 0.00490 0.05975 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.25460 9.25380 0.00080 0.00865 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.39160 10.39080 0.00080 0.00770 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.13560 13.12760 0.00800 0.06094 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.15000 8.22000 -0.07000 -0.85158 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.54000 8.61000 -0.07000 -0.81301 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.21000 8.38000 -0.17000 -2.02864 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.38000 12.48000 -0.10000 -0.80128 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.65000 8.71000 -0.06000 -0.68886 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.29000 8.34000 -0.05000 -0.59952 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.17410 13.22140 -0.04730 -0.35775 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.32000 10.42000 -0.10000 -0.95969 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.32000 10.41000 -0.09000 -0.86455 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 富蘭克林華美第一富基金 40.75000 40.50000 0.25000 0.61728 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36030 10.36010 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.46000 8.49000 -0.03000 -0.35336 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.82000 15.02000 -0.20000 -1.33156 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.20000 13.41000 -0.21000 -1.56600 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.62000 15.85000 -0.23000 -1.45110 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.34810 9.32470 0.02340 0.25095 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.34810 9.32460 0.02350 0.25202 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.31430 9.30330 0.01100 0.11824 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.31430 9.30330 0.01100 0.11824 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.41670 9.39100 0.02570 0.27367 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.26920 9.24380 0.02540 0.27478 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.26920 9.24380 0.02540 0.27478 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.58250 9.54860 0.03390 0.35503 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.43250 9.39910 0.03340 0.35535 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.43250 9.39910 0.03340 0.35535 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.41610 6.41810 -0.00200 -0.03116 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.50230 10.54280 -0.04050 -0.38415 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.49870 9.49400 0.00470 0.04950 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.61160 11.60590 0.00570 0.04911 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.72380 6.71520 0.00860 0.12807 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.84280 8.83640 0.00640 0.07243 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.99350 10.97940 0.01410 0.12842 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 71.90000 71.63000 0.27000 0.37694 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 74.48000 74.25000 0.23000 0.30976 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 63.41670 63.13120 0.28550 0.45223 復華1至5年期高收益債券基金 21.10000 21.05000 0.05000 0.23753 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 72.09230 71.82080 0.27150 0.37802 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 70.10650 69.83600 0.27050 0.38734 復華人民幣貨幣市場基金 11.90930 11.90850 0.00080 0.00672 復華人生目標基金 41.29260 41.00360 0.28900 0.70482 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 復華大中華中小策略基金 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148 復華中小精選基金 69.88000 68.61000 1.27000 1.85104 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.52920 51.67640 -0.14720 -0.28485 復華中國特選信用債券ETF基金 62.73010 62.57900 0.15110 0.24145 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.26000 12.32000 -0.06000 -0.48701 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.99000 11.04000 -0.05000 -0.45290 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 復華六年到期新興市場債券基金 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 復華台灣智能基金 12.10000 12.01000 0.09000 0.74938 復華全方位基金 31.18000 30.76000 0.42000 1.36541 復華全球大趨勢基金-美元 12.74000 12.79000 -0.05000 -0.39093 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.35000 20.43000 -0.08000 -0.39158 復華全球平衡基金-美元 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 19.93000 19.92000 0.01000 0.05020 復華全球物聯網科技基金-美元 14.24000 14.38000 -0.14000 -0.97357 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.94000 14.06000 -0.12000 -0.85349 復華全球原物料基金 8.12000 8.14000 -0.02000 -0.24570 復華全球消費基金-新臺幣 13.23000 13.27000 -0.04000 -0.30143 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.31620 12.30330 0.01290 0.10485 復華全球債券基金 15.42220 15.38020 0.04200 0.27308 復華全球債券組合基金 15.49000 15.48000 0.01000 0.06460 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.66000 15.59000 0.07000 0.44901 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598 復華全球戰略配置強基金-美元 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 復華有利貨幣市場基金 13.50380 13.50360 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467 復華亞太成長基金 12.56000 12.69000 -0.13000 -1.02443 復華亞太神龍科技基金-美元 9.11000 9.05000 0.06000 0.66298 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721 復華東協世紀基金 12.03000 12.12000 -0.09000 -0.74257 復華南非幣長期收益基金A 14.21000 14.17000 0.04000 0.28229 復華南非幣長期收益基金B 8.04000 8.02000 0.02000 0.24938 復華南非幣短期收益基金A 14.69000 14.69000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 復華美國20年期以上公債ETF基金 76.70110 76.06270 0.63840 0.83931 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.09000 21.30000 -0.21000 -0.98592 復華美國新星基金-美元 12.69000 12.71000 -0.02000 -0.15736 復華美國新星基金-新臺幣 13.07000 13.08000 -0.01000 -0.07645 復華恒生基金 20.62000 19.91000 0.71000 3.56605 復華恒生單日反向一倍基金 8.61000 8.96000 -0.35000 -3.90625 復華恒生單日正向二倍基金 27.99000 25.96000 2.03000 7.81972 復華神盾基金 28.40820 28.01260 0.39560 1.41222 復華高成長基金 71.00000 70.42000 0.58000 0.82363 復華高益策略組合基金 13.78000 13.77000 0.01000 0.07262 復華貨幣市場基金 14.46790 14.46770 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.12000 17.17000 -0.05000 -0.29121 復華富時台灣高股息低波動基金 48.36000 47.93000 0.43000 0.89714 復華復華基金 22.24000 22.06000 0.18000 0.81596 復華華人世紀基金 18.02000 17.95000 0.07000 0.38997 復華傳家二號基金 34.55520 34.22120 0.33400 0.97600 復華傳家基金 24.14010 23.77760 0.36250 1.52454 復華奧林匹克全球組合基金 16.06000 16.05000 0.01000 0.06231 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.75000 11.77000 -0.02000 -0.16992 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.50000 14.51000 -0.01000 -0.06892 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 復華新興人民幣債券基金A 12.27000 12.25000 0.02000 0.16327 復華新興人民幣債券基金B 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396 復華新興市場10年期以上債券基金 23.74000 23.57000 0.17000 0.72126 復華新興市場企業債券ETF基金 72.86000 72.44000 0.42000 0.57979 復華新興市場高收益債券基金A 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.29000 5.29000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554 復華新興市場短期收益基金 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 復華滬深300 A股基金 23.66000 23.47000 0.19000 0.80954 復華數位經濟基金 49.29000 48.71000 0.58000 1.19072 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.93620 9.94180 -0.00560 -0.05633 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.70260 9.70750 -0.00490 -0.05048 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.47470 10.48060 -0.00590 -0.05629 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.09030 10.09540 -0.00510 -0.05052 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.13110 10.10100 0.03010 0.29799 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.13100 10.10430 0.02670 0.26424 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.12760 10.13400 -0.00640 -0.06315 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.86500 10.86430 0.00070 0.00644 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.02440 10.01770 0.00670 0.06688 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.77760 10.76290 0.01470 0.13658 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.38190 10.37500 0.00690 0.06651 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.14990 11.13470 0.01520 0.13651 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.54810 10.57850 -0.03040 -0.28738 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.50350 10.51090 -0.00740 -0.07040 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.71570 10.71570 0.00000 0.00000 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.52340 10.55340 -0.03000 -0.28427 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.72500 11.72700 -0.00200 -0.01705 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.44880 10.45540 -0.00660 -0.06313 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.70340 10.73380 -0.03040 -0.28322 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.01160 12.01360 -0.00200 -0.01665 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.59080 10.59750 -0.00670 -0.06322 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.85230 10.85150 0.00080 0.00737 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.08840 10.11280 -0.02440 -0.24128 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.08350 10.08580 -0.00230 -0.02280 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.09810 10.09330 0.00480 0.04756 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.39020 10.41790 -0.02770 -0.26589 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.67910 10.67980 -0.00070 -0.00655 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.39460 10.39940 -0.00480 -0.04616 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.38900 10.41660 -0.02760 -0.26496 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.67900 10.67960 -0.00060 -0.00562 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.39140 10.39620 -0.00480 -0.04617 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.28540 10.30960 -0.02420 -0.23473 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.27200 10.27130 0.00070 0.00682 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.28350 10.30770 -0.02420 -0.23478 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.27290 10.27220 0.00070 0.00681 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.89170 10.91020 -0.01850 -0.16957 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.88670 10.88080 0.00590 0.05422 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.09670 11.08300 0.01370 0.12361 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.06870 10.09460 -0.02590 -0.25657 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.06090 10.06470 -0.00380 -0.03776 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.07640 10.07300 0.00340 0.03375 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.28120 9.28350 -0.00230 -0.02478 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 7.99160 7.97720 0.01440 0.18051 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.11850 8.09610 0.02240 0.27668 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.20690 12.20990 -0.00300 -0.02457 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.54020 10.52110 0.01910 0.18154 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.83140 10.80140 0.03000 0.27774 景順主流基金 19.16000 18.85000 0.31000 1.64456 景順台灣科技基金 33.53000 32.99000 0.54000 1.63686 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.91000 10.00000 -0.09000 -0.90000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.51000 9.58000 -0.07000 -0.73069 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.93000 8.99000 -0.06000 -0.66741 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.58000 11.61000 -0.03000 -0.25840 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.88000 10.90000 -0.02000 -0.18349 景順全球科技基金 23.68000 23.94000 -0.26000 -1.08605 景順全球康健基金 19.88000 19.94000 -0.06000 -0.30090 景順貨幣市場基金 16.00190 16.00170 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.54000 33.20000 0.34000 1.02410 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.47000 14.60000 -0.13000 -0.89041 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.78000 13.90000 -0.12000 -0.86331 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.84000 10.88000 -0.04000 -0.36765 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.27000 11.30000 -0.03000 -0.26549 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.57000 11.61000 -0.04000 -0.34453 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.86000 11.89000 -0.03000 -0.25231 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.66170 8.65900 0.00270 0.03118 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.75170 7.73570 0.01600 0.20683 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.55720 11.55350 0.00370 0.03202 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.32140 10.30020 0.02120 0.20582 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585 華南永昌中國A股基金(美元) 7.79000 7.79000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.65950 9.63280 0.02670 0.27718 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 10.04490 10.00750 0.03740 0.37372 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.26690 10.23850 0.02840 0.27738 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.68040 10.64060 0.03980 0.37404 華南永昌永昌基金 20.61000 20.52000 0.09000 0.43860 華南永昌全球亨利組合基金 15.03650 15.02420 0.01230 0.08187 華南永昌全球神農水資源基金 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 華南永昌全球精品基金 17.03000 17.11000 -0.08000 -0.46756 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.48000 13.50000 -0.02000 -0.14815 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663 華南永昌物聯網精選基金 12.51000 12.42000 0.09000 0.72464 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29180 16.29160 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.30560 25.21360 0.09200 0.36488 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99770 11.99760 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.77980 10.77650 0.00330 0.03062 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.46520 10.42910 0.03610 0.34615 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.99140 9.98830 0.00310 0.03104 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.64070 9.60800 0.03270 0.34034 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.61880 10.61570 0.00310 0.02920 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.24240 10.20790 0.03450 0.33797 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.96360 9.96070 0.00290 0.02911 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.55410 9.52190 0.03220 0.33817 華頓中小型基金 21.91000 21.55000 0.36000 1.67053 華頓中國多重機會平衡基金 12.44290 12.20190 0.24100 1.97510 華頓台灣基金 24.22000 23.87000 0.35000 1.46628 華頓平安貨幣市場基金 11.57860 11.57840 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.46000 17.49000 -0.03000 -0.17153 華頓全球高收益債券基金A 13.89660 13.90620 -0.00960 -0.06903 華頓全球高收益債券基金B 8.01260 8.06290 -0.05030 -0.62385 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.87460 2.87540 -0.00080 -0.02782 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.58670 12.55210 0.03460 0.27565 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40040 0.39970 0.00070 0.17513 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.27710 12.27000 0.00710 0.05786 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.23420 12.22730 0.00690 0.05643 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.91370 10.91690 -0.00320 -0.02931 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.68680 10.64850 0.03830 0.35968 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.64900 10.61090 0.03810 0.35906 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.35590 9.32230 0.03360 0.36043 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.70080 10.67270 0.02810 0.26329 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.66320 10.63510 0.02810 0.26422 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.35550 9.33340 0.02210 0.23678 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.74000 11.69000 0.05000 0.42772 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.70570 2.70050 0.00520 0.19256 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.13760 2.13730 0.00030 0.01404 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.95450 11.90690 0.04760 0.39977 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.18960 9.15290 0.03670 0.40097 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37620 0.37480 0.00140 0.37353 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29030 0.28930 0.00100 0.34566 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.56000 3.58000 -0.02000 -0.55866 匯豐中國動力基金(台幣) 15.58000 15.64000 -0.06000 -0.38363 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.50000 -0.01000 -2.00000 匯豐台灣精典基金 24.97000 24.77000 0.20000 0.80743 匯豐全球趨勢組合基金 12.63000 12.69000 -0.06000 -0.47281 匯豐全球關鍵資源基金 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232 匯豐安富基金 26.16000 26.03000 0.13000 0.49942 匯豐成功基金 42.74000 42.47000 0.27000 0.63574 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.44000 2.46000 -0.02000 -0.81301 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.70000 10.75000 -0.05000 -0.46512 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.70000 10.75000 -0.05000 -0.46512 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.28000 11.34000 -0.06000 -0.52910 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.28000 11.34000 -0.06000 -0.52910 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 9.83000 9.73000 0.10000 1.02775 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.51000 -0.01000 -1.96078 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.80000 2.80330 -0.00330 -0.11772 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44260 2.44510 -0.00250 -0.10225 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.95580 11.93980 0.01600 0.13401 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.96510 7.94900 0.01610 0.20254 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39080 0.39050 0.00030 0.07682 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33330 0.33290 0.00040 0.12016 匯豐金磚動力基金 14.40000 14.55000 -0.15000 -1.03093 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01800 15.01790 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.14000 5.14000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 10.16000 10.26000 -0.10000 -0.97466 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.47560 5.43750 0.03810 0.70069 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.37390 9.33600 0.03790 0.40596 匯豐龍鳳基金-A類型 53.95000 53.50000 0.45000 0.84112 匯豐龍鳳基金-I類型 53.95000 53.50000 0.45000 0.84112 匯豐龍騰電子基金 39.15000 38.78000 0.37000 0.95410 匯豐雙高收益債券組合基金 12.91260 12.90040 0.01220 0.09457 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.92000 18.78000 0.14000 0.74547 新光中國成長基金(人民幣) 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 新光中國成長基金(美元) 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 新光中國成長基金(新臺幣) 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.66320 11.64570 0.01750 0.15027 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.26020 10.26170 -0.00150 -0.01462 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.78420 10.76680 0.01740 0.16161 新光台灣富貴基金 25.23000 25.02000 0.21000 0.83933 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.63000 21.72000 -0.09000 -0.41436 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.82160 39.77800 0.04360 0.10961 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 47.73780 47.66720 0.07060 0.14811 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733 新光全球AI新創產業基金美元 9.71000 9.81000 -0.10000 -1.01937 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 新光全球生技醫療基金(美元) 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 新光全球債券基金(A累積)美元 11.24700 11.24230 0.00470 0.04181 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.20030 11.16480 0.03550 0.31796 新光全球債券基金(B配息)美元 10.58750 10.58360 0.00390 0.03685 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.53030 10.49690 0.03340 0.31819 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.19000 9.99000 0.20000 2.00200 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.25000 11.10000 0.15000 1.35135 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840 新光吉星貨幣市場基金 15.51800 15.51780 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 新光多重資產基金(A累積)美元 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507 新光亞洲精選基金-美金 20.27000 20.44000 -0.17000 -0.83170 新光亞洲精選基金-新台幣 20.93000 21.07000 -0.14000 -0.66445 新光店頭基金 23.48000 23.23000 0.25000 1.07619 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.78000 11.76000 0.02000 0.17007 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 43.67270 43.49610 0.17660 0.40601 新光特選內需收益ETF基金 20.94000 20.80000 0.14000 0.67308 新光創新科技基金 13.80000 13.65000 0.15000 1.09890 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.27380 10.26330 0.01050 0.10231 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.67190 10.65970 0.01220 0.11445 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.10560 10.10480 0.00080 0.00792 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.35060 9.34130 0.00930 0.09956 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.69000 9.67890 0.01110 0.11468 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.17370 9.16980 0.00390 0.04253 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.40440 41.25430 0.15010 0.36384 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 49.25340 48.89260 0.36080 0.73794 新光澳幣八年期保本基金 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 新光澳幣十年期保本基金 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 新光澳幣保本基金 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.96900 10.95720 0.01180 0.10769 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.61350 9.60360 0.00990 0.10309 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.61380 9.60710 0.00670 0.06974 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.73650 10.72900 0.00750 0.06990 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.75390 10.74930 0.00460 0.04279 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.61260 9.60850 0.00410 0.04267 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.58020 9.57720 0.00300 0.03132 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.70320 10.69990 0.00330 0.03084 瑞銀全球創新趨勢基金 7.17000 7.22000 -0.05000 -0.69252 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.79000 10.78590 0.00410 0.03801 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.53450 9.53090 0.00360 0.03777 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.52030 10.51910 0.00120 0.01141 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.46730 9.46630 0.00100 0.01056 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.54450 9.54530 -0.00080 -0.00838 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.60630 10.60690 -0.00060 -0.00566 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.91250 14.90290 0.00960 0.06442 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.61490 8.60930 0.00560 0.06505 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 40.19220 40.22090 -0.02870 -0.07136 群益10年期以上金融債ETF基金 46.04280 45.94880 0.09400 0.20458 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 46.65470 46.61580 0.03890 0.08345 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 47.28780 47.19330 0.09450 0.20024 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 48.79080 48.62420 0.16660 0.34263 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 46.82630 46.78640 0.03990 0.08528 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 50.38210 50.34460 0.03750 0.07449 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 51.98520 51.65710 0.32810 0.63515 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 49.78410 49.72220 0.06190 0.12449 群益2028 REVERSO美元保本基金 11.01790 11.03300 -0.01510 -0.13686 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 50.04710 49.79060 0.25650 0.51516 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.82590 39.88740 -0.06150 -0.15418 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.51560 11.51480 0.00080 0.00695 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97360 9.97680 -0.00320 -0.03207 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.14810 14.15250 -0.00440 -0.03109 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.12780 10.14470 -0.01690 -0.16659 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 群益大印度基金N-新臺幣 9.46000 9.74000 -0.28000 -2.87474 群益大印度基金-人民幣 12.85360 13.17580 -0.32220 -2.44539 群益大印度基金-美元 11.57730 11.93770 -0.36040 -3.01901 群益大印度基金-新臺幣 11.19000 11.53000 -0.34000 -2.94883 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.35090 12.36140 -0.01050 -0.08494 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.40750 11.48480 -0.07730 -0.67306 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.92000 10.98000 -0.06000 -0.54645 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.97180 10.98120 -0.00940 -0.08560 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.24460 9.30720 -0.06260 -0.67260 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.87000 8.93000 -0.06000 -0.67189 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.91280 9.92130 -0.00850 -0.08567 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.38710 8.44390 -0.05680 -0.67267 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.03000 9.09000 -0.06000 -0.66007 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.16120 9.16900 -0.00780 -0.08507 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.01110 8.06540 -0.05430 -0.67325 群益中小型股基金 47.41000 46.84000 0.57000 1.21691 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.95570 10.92930 0.02640 0.24155 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.74160 9.73120 0.01040 0.10687 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.31180 9.29310 0.01870 0.20122 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.27240 9.25010 0.02230 0.24108 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.24350 8.23480 0.00870 0.10565 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.88090 7.86500 0.01590 0.20216 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.60110 10.60130 -0.00020 -0.00189 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.66110 11.66130 -0.00020 -0.00172 群益中國高收益債券基金-美元 11.21960 11.22360 -0.00400 -0.03564 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.47130 10.46600 0.00530 0.05064 群益中國新機會基金N-人民幣 9.66180 9.55980 0.10200 1.06697 群益中國新機會基金N-美元 8.49730 8.41900 0.07830 0.93004 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.25000 9.16000 0.09000 0.98253 群益中國新機會基金-人民幣 8.56840 8.47790 0.09050 1.06748 群益中國新機會基金-美元 9.08510 9.00130 0.08380 0.93098 群益中國新機會基金-新臺幣 8.83000 8.74000 0.09000 1.02975 群益平衡王基金 20.42180 20.31510 0.10670 0.52523 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.97850 9.97880 -0.00030 -0.00301 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.08760 10.07820 0.00940 0.09327 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.97850 9.97880 -0.00030 -0.00301 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.08760 10.07820 0.00940 0.09327 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.97860 9.97890 -0.00030 -0.00301 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.08750 10.07820 0.00930 0.09228 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.07010 10.06050 0.00960 0.09542 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.96650 9.97010 -0.00360 -0.03611 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.07540 10.06940 0.00600 0.05959 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.96650 9.97000 -0.00350 -0.03511 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.07540 10.06940 0.00600 0.05959 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.96650 9.97010 -0.00360 -0.03611 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.07540 10.06940 0.00600 0.05959 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.07760 10.07130 0.00630 0.06255 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.97160 9.97440 -0.00280 -0.02807 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.08060 10.07380 0.00680 0.06750 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.97160 9.97440 -0.00280 -0.02807 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.08060 10.07380 0.00680 0.06750 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.97150 9.97430 -0.00280 -0.02807 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.08060 10.07380 0.00680 0.06750 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 10.07490 10.06790 0.00700 0.06953 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.61000 6.60000 0.01000 0.15152 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.78620 12.70780 0.07840 0.61694 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.68830 11.68530 0.00300 0.02567 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.90710 10.84020 0.06690 0.61715 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.96930 9.96670 0.00260 0.02609 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.69050 10.62500 0.06550 0.61647 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.49820 10.47570 0.02250 0.21478 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.26670 10.24950 0.01720 0.16781 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.24500 9.22520 0.01980 0.21463 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.23520 9.21980 0.01540 0.16703 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.55920 10.53660 0.02260 0.21449 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.58900 10.57130 0.01770 0.16743 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.40830 9.38810 0.02020 0.21517 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.88150 9.86500 0.01650 0.16726 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.50140 11.47700 0.02440 0.21260 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.90350 7.88670 0.01680 0.21302 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.85230 10.85190 0.00040 0.00369 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.64300 10.64990 -0.00690 -0.06479 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.86250 10.86190 0.00060 0.00552 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.99890 9.99850 0.00040 0.00400 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.92180 9.92830 -0.00650 -0.06547 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.12710 10.12660 0.00050 0.00494 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.85240 10.85200 0.00040 0.00369 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.64290 10.64980 -0.00690 -0.06479 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.86240 10.86180 0.00060 0.00552 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.99900 9.99860 0.00040 0.00400 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.92170 9.92820 -0.00650 -0.06547 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.12710 10.12660 0.00050 0.00494 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.71240 9.77420 -0.06180 -0.63228 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.51000 11.58000 -0.07000 -0.60449 群益全球關鍵生技基金-美元 15.89150 15.99250 -0.10100 -0.63155 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.97000 16.06000 -0.09000 -0.56040 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.22000 11.47000 -0.25000 -2.17960 群益印度中小基金N-人民幣 10.29810 10.49850 -0.20040 -1.90884 群益印度中小基金N-美元 8.27970 8.49070 -0.21100 -2.48507 群益印度中小基金N-新臺幣 7.97000 8.17000 -0.20000 -2.44798 群益印度中小基金-人民幣 13.94130 14.21260 -0.27130 -1.90887 群益印度中小基金-美元 11.84220 12.14400 -0.30180 -2.48518 群益印度中小基金-新臺幣 13.95000 14.30000 -0.35000 -2.44755 群益多利策略組合基金 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313 群益多重收益組合基金 14.39000 14.37000 0.02000 0.13918 群益多重資產組合基金 15.88000 15.87000 0.01000 0.06301 群益安家基金 26.16400 25.80070 0.36330 1.40810 群益安穩貨幣市場基金 16.16930 16.16910 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 20.89000 21.28000 -0.39000 -1.83271 群益亞太中小基金 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926 群益亞太新趨勢平衡基金 16.50000 16.55000 -0.05000 -0.30211 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.89770 10.87040 0.02730 0.25114 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 8.03750 8.01740 0.02010 0.25070 群益店頭市場基金 101.46000 99.46000 2.00000 2.01086 群益東方盛世基金 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312 群益東協成長基金-人民幣 13.38120 13.47940 -0.09820 -0.72852 群益東協成長基金-美元 11.24910 11.34700 -0.09790 -0.86278 群益東協成長基金-新臺幣 11.34000 11.42000 -0.08000 -0.70053 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.29170 12.28840 0.00330 0.02685 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.25370 11.26360 -0.00990 -0.08789 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.75470 10.75560 -0.00090 -0.00837 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.03050 10.02790 0.00260 0.02593 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.18630 9.19440 -0.00810 -0.08810 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.77720 8.77790 -0.00070 -0.00797 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.12080 11.12170 -0.00090 -0.00809 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.81580 9.81330 0.00250 0.02548 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.34940 9.35760 -0.00820 -0.08763 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.80530 9.80620 -0.00090 -0.00918 群益長安基金 31.08000 30.58000 0.50000 1.63506 群益美國新創亮點基金N-美元 10.32630 10.38520 -0.05890 -0.56715 群益美國新創亮點基金-美元 15.62120 15.71050 -0.08930 -0.56841 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.37000 15.45000 -0.08000 -0.51780 群益真善美基金 16.05320 16.02500 0.02820 0.17598 群益馬拉松基金 123.96000 122.59000 1.37000 1.11755 群益深証中小板基金 12.26000 12.20000 0.06000 0.49180 群益創新科技基金 34.41000 33.82000 0.59000 1.74453 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.72130 10.65190 0.06940 0.65153 群益華夏盛世基金N-美元 9.45080 9.40240 0.04840 0.51476 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181 群益華夏盛世基金-人民幣 11.67560 11.60000 0.07560 0.65172 群益華夏盛世基金-美元 10.42060 10.36710 0.05350 0.51606 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.51000 17.40000 0.11000 0.63218 群益奧斯卡基金 30.99000 30.50000 0.49000 1.60656 群益新興金鑽基金-美元 11.04220 11.13450 -0.09230 -0.82896 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.59000 8.66000 -0.07000 -0.80831 群益葛萊美基金 24.49000 24.26000 0.23000 0.94806 群益道瓊美國地產ETF基金 23.20000 22.96000 0.24000 1.04530 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.67000 7.75000 -0.08000 -1.03226 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.28000 14.02000 0.26000 1.85449 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.72210 11.67510 0.04700 0.40257 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.06820 11.08900 -0.02080 -0.18757 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.29260 11.30590 -0.01330 -0.11764 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.31820 11.27280 0.04540 0.40274 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.68630 10.70640 -0.02010 -0.18774 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.90310 10.91590 -0.01280 -0.11726 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.72190 11.67490 0.04700 0.40257 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.06860 11.08940 -0.02080 -0.18757 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.31820 11.27290 0.04530 0.40185 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.68580 10.70590 -0.02010 -0.18775 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.11100 10.12250 -0.01150 -0.11361 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.24170 13.24160 0.00010 0.00076 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.94860 11.95380 -0.00520 -0.04350 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.84460 11.85070 -0.00610 -0.05147 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.82120 8.82110 0.00010 0.00113 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.08290 9.08680 -0.00390 -0.04292 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.57210 8.57650 -0.00440 -0.05130 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.40100 10.40560 -0.00460 -0.04421 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.04850 10.05280 -0.00430 -0.04277 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.73000 9.84000 -0.11000 -1.11789 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.79000 9.89000 -0.10000 -1.01112 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.75000 9.86000 -0.11000 -1.11562 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.85000 9.95000 -0.10000 -1.00503 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.73000 9.84000 -0.11000 -1.11789 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.73000 9.84000 -0.11000 -1.11789 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.79000 9.89000 -0.10000 -1.01112 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.75000 9.86000 -0.11000 -1.11562 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.85000 9.95000 -0.10000 -1.00503 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.73000 9.84000 -0.11000 -1.11789 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.90000 9.98000 -0.08000 -0.80160 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.87000 9.98000 -0.11000 -1.10220 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.97000 10.05000 -0.08000 -0.79602 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.88000 9.96000 -0.08000 -0.80321 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.70000 9.78000 -0.08000 -0.81800 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.76000 9.87000 -0.11000 -1.11449 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.79000 9.87000 -0.08000 -0.81054 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.69000 9.77000 -0.08000 -0.81883 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.99000 10.06000 -0.07000 -0.69583 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.94000 10.04000 -0.10000 -0.99602 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.09000 10.16000 -0.07000 -0.68898 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.00000 10.07000 -0.07000 -0.69513 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.98000 10.06000 -0.08000 -0.79523 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.94000 10.05000 -0.11000 -1.09453 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.09000 10.16000 -0.07000 -0.68898 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.00000 10.07000 -0.07000 -0.69513 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 德信大發基金 31.30000 31.04000 0.26000 0.83763 德信中國精選成長基金 11.72000 11.66000 0.06000 0.51458 德信台灣主流中小基金 21.17000 20.92000 0.25000 1.19503 德信萬保貨幣市場基金 11.99250 11.99240 0.00010 0.00083 德信數位時代基金 35.04000 34.58000 0.46000 1.33025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.07080 11.02730 0.04350 0.39448 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.92050 10.88030 0.04020 0.36948 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72300 11.72290 0.00010 0.00085 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.60000 17.36000 0.24000 1.38249 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.02000 17.12000 -0.10000 -0.58411 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.99510 11.01110 -0.01600 -0.14531 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.75350 16.77200 -0.01850 -0.11030 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.28090 8.26950 0.01140 0.13786 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.08880 11.08450 0.00430 0.03879 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.17180 12.16670 0.00510 0.04192 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.18700 14.16740 0.01960 0.13835 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.66000 16.68000 -0.02000 -0.11990 摩根中小基金 22.92000 22.70000 0.22000 0.96916 摩根中國A股基金 15.57000 15.58000 -0.01000 -0.06418 摩根中國A股基金(美元) 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639 摩根中國亮點基金 12.97000 13.05000 -0.08000 -0.61303 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.31170 11.31350 -0.00180 -0.01591 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.80870 12.80580 0.00290 0.02265 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.53310 9.54080 -0.00770 -0.08071 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.22470 13.22680 -0.00210 -0.01588 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.59050 15.58690 0.00360 0.02310 摩根台灣金磚基金-累積型 19.80000 19.64000 0.16000 0.81466 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.80000 19.64000 0.16000 0.81466 摩根台灣增長基金 50.58000 50.19000 0.39000 0.77705 摩根平衡基金 27.71000 27.63000 0.08000 0.28954 摩根全球α基金 18.21000 18.32000 -0.11000 -0.60044 摩根全球平衡基金 16.34320 16.38210 -0.03890 -0.23745 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.50620 9.51080 -0.00460 -0.04837 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.72010 10.72240 -0.00230 -0.02145 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.05270 10.05900 -0.00630 -0.06263 摩根多元入息成長基金-累積型 11.73280 11.73860 -0.00580 -0.04941 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.47670 10.48340 -0.00670 -0.06391 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.31600 10.34670 -0.03070 -0.29671 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.73800 13.77890 -0.04090 -0.29683 摩根亞洲基金 57.69000 58.33000 -0.64000 -1.09721 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.41180 8.42210 -0.01030 -0.12230 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.98400 9.99190 -0.00790 -0.07906 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.78220 8.79470 -0.01250 -0.14213 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.86060 12.87630 -0.01570 -0.12193 摩根東方內需機會基金 18.25000 18.45000 -0.20000 -1.08401 摩根東方科技基金 32.27000 32.41000 -0.14000 -0.43197 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.87000 8.92000 -0.05000 -0.56054 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.33000 11.38000 -0.05000 -0.43937 摩根金龍收成基金 22.28000 22.42000 -0.14000 -0.62444 摩根第一貨幣市場基金 15.13950 15.13940 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.25000 14.16000 0.09000 0.63559 摩根新金磚五國基金 12.17000 12.29000 -0.12000 -0.97640 摩根新絲路基金 9.01000 9.10000 -0.09000 -0.98901 摩根新興35基金 13.19000 13.29000 -0.10000 -0.75245 摩根新興日本基金 23.43000 23.22000 0.21000 0.90439 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.17030 7.16550 0.00480 0.06699 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.57860 9.56750 0.01110 0.11602 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.33780 9.33270 0.00510 0.05465 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.13590 11.12840 0.00750 0.06740 摩根新興科技基金 54.77000 54.33000 0.44000 0.80987 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.66390 8.68040 -0.01650 -0.19008 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.32650 9.34530 -0.01880 -0.20117 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.74960 8.77270 -0.02310 -0.26332 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.35840 10.37820 -0.01980 -0.19078 摩根龍揚基金 33.28000 33.49000 -0.21000 -0.62705 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 摩根環球股票收益基金-累積型 12.04000 12.05000 -0.01000 -0.08299 摩根總收益組合基金-月配息型 9.37060 9.37440 -0.00380 -0.04054 摩根總收益組合基金-累積型 11.60690 11.61160 -0.00470 -0.04048 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.54000 20.77000 -0.23000 -1.10737 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62030 12.62020 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.39000 11.29000 0.10000 0.88574 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.97590 10.95810 0.01780 0.16244 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.54430 10.54010 0.00420 0.03985 聯邦中國龍基金 27.37000 27.12000 0.25000 0.92183 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.44160 12.46900 -0.02740 -0.21974 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.70070 11.72880 -0.02810 -0.23958 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.67260 10.69270 -0.02010 -0.18798 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.18360 10.20610 -0.02250 -0.22046 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.63070 9.65390 -0.02320 -0.24032 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.77740 8.79400 -0.01660 -0.18877 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.62840 9.62640 0.00200 0.02078 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.96460 9.95560 0.00900 0.09040 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.11650 9.11470 0.00180 0.01975 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.43090 9.42240 0.00850 0.09021 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.66430 11.65080 0.01350 0.11587 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.56450 11.54470 0.01980 0.17151 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.86720 10.84190 0.02530 0.23335 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.73960 10.72720 0.01240 0.11559 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.63230 10.61400 0.01830 0.17241 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.99010 9.96690 0.02320 0.23277 聯邦金鑽平衡基金 24.31390 24.14070 0.17320 0.71746 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.36420 9.41970 -0.05550 -0.58919 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.85570 9.90710 -0.05140 -0.51882 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.31180 9.36690 -0.05510 -0.58824 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.78780 9.83890 -0.05110 -0.51937 聯邦貨幣市場基金 13.23110 13.23090 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.70000 13.57000 0.13000 0.95800 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.81860 16.80760 0.01100 0.06545 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.85840 12.92960 -0.07120 -0.55067 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.50190 12.57110 -0.06920 -0.55047 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.88010 11.94480 -0.06470 -0.54166 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.49610 12.48140 0.01470 0.11778 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.80690 11.78830 0.01860 0.15778 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60030 10.58830 0.01200 0.11333 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.84110 8.82720 0.01390 0.15747 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 37.03000 36.66000 0.37000 1.00927 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.00000 18.92000 0.08000 0.42283 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.31000 18.25000 0.06000 0.32877 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.34000 12.29000 0.05000 0.40683 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.35000 16.36000 -0.01000 -0.06112 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.72000 12.73000 -0.01000 -0.07855 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.86000 11.87000 -0.01000 -0.08425 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.56000 7.57000 -0.01000 -0.13210 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.05000 15.07000 -0.02000 -0.13271 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.34000 11.42000 -0.08000 -0.70053 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.20000 14.23000 -0.03000 -0.21082 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.10000 14.12000 -0.02000 -0.14164 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.13000 14.15000 -0.02000 -0.14134 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.03000 9.09000 -0.06000 -0.66007 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.77000 14.79000 -0.02000 -0.13523 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.82000 20.84000 -0.02000 -0.09597 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.89000 18.92000 -0.03000 -0.15856 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.09000 13.11000 -0.02000 -0.15256 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.65000 14.67000 -0.02000 -0.13633 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.61000 15.63000 -0.02000 -0.12796 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.60000 14.62000 -0.02000 -0.13680 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.59000 14.62000 -0.03000 -0.20520 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.46000 12.48000 -0.02000 -0.16026 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.70000 14.72000 -0.02000 -0.13587 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.58000 12.60000 -0.02000 -0.15873 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.05000 13.07000 -0.02000 -0.15302 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.70000 19.67000 0.03000 0.15252 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.40000 18.39000 0.01000 0.05438 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.14000 13.12000 0.02000 0.15244 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.12000 14.10000 0.02000 0.14184 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.89000 7.88000 0.01000 0.12690 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.06000 14.07000 -0.01000 -0.07107 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.16000 14.18000 -0.02000 -0.14104 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 聯博貨幣市場基金 15.04400 15.04380 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.10520 11.06850 0.03670 0.33157 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.76830 13.72880 0.03950 0.28772 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.45220 7.42760 0.02460 0.33120 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.33000 14.32000 0.01000 0.06983 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.49000 14.48000 0.01000 0.06906 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.34090 10.28690 0.05400 0.52494 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.72420 10.58710 0.13710 1.29497 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.18020 10.13170 0.04850 0.47870 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.26280 10.20780 0.05500 0.53880 瀚亞中小型股基金 22.10000 21.68000 0.42000 1.93727 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.87000 12.85000 0.02000 0.15564 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.16000 13.14000 0.02000 0.15221 瀚亞巴西基金 5.48000 5.52000 -0.04000 -0.72464 瀚亞外銷基金 41.29000 40.80000 0.49000 1.20098 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.97170 9.96840 0.00330 0.03310 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.87480 9.80000 0.07480 0.76327 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.89080 9.89260 -0.00180 -0.01820 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.89900 9.89660 0.00240 0.02425 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.97050 9.96450 0.00600 0.06021 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.90070 9.82350 0.07720 0.78587 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.88110 9.88030 0.00080 0.00810 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.88950 9.88440 0.00510 0.05160 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.64450 11.63890 0.00560 0.04811 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.98270 10.99190 -0.00920 -0.08370 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.94380 12.95090 -0.00710 -0.05482 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 11.03590 11.06060 -0.02470 -0.22332 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.44860 7.44430 0.00430 0.05776 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.01650 8.02320 -0.00670 -0.08351 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.22730 8.23190 -0.00460 -0.05588 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.18990 7.20590 -0.01600 -0.22204 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.79210 8.79700 -0.00490 -0.05570 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.16000 9.15480 0.00520 0.05680 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.37360 9.38140 -0.00780 -0.08314 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.16410 9.16920 -0.00510 -0.05562 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.30000 12.31000 -0.01000 -0.08123 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.40000 11.46000 -0.06000 -0.52356 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.29000 11.33000 -0.04000 -0.35305 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.38800 10.44380 -0.05580 -0.53429 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.90870 9.93400 -0.02530 -0.25468 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.40200 9.45730 -0.05530 -0.58473 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.55570 9.60710 -0.05140 -0.53502 瀚亞印度基金-人民幣 13.88000 14.21000 -0.33000 -2.32231 瀚亞印度基金-美元 12.55000 12.88000 -0.33000 -2.56211 瀚亞印度基金-新台幣 28.36000 29.10000 -0.74000 -2.54296 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.51000 9.67000 -0.16000 -1.65460 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 9.65000 9.81000 -0.16000 -1.63099 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.23000 9.37000 -0.14000 -1.49413 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 8.90000 9.05000 -0.15000 -1.65746 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.02000 9.18000 -0.16000 -1.74292 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.24000 9.38000 -0.14000 -1.49254 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 8.90000 9.05000 -0.15000 -1.65746 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.02000 9.18000 -0.16000 -1.74292 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.25000 13.29000 -0.04000 -0.30098 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.44000 11.51000 -0.07000 -0.60817 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.10000 14.20000 -0.10000 -0.70423 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.59000 8.65000 -0.06000 -0.69364 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.44000 6.49000 -0.05000 -0.77042 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.28000 8.34000 -0.06000 -0.71942 瀚亞亞太基礎建設基金 11.19000 11.34000 -0.15000 -1.32275 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.60140 12.61650 -0.01510 -0.11968 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.73430 14.85720 -0.12290 -0.82721 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.11740 11.16120 -0.04380 -0.39243 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.96480 11.00340 -0.03860 -0.35080 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.85270 12.92000 -0.06730 -0.52090 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.08820 9.10120 -0.01300 -0.14284 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.01160 10.09340 -0.08180 -0.81043 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.81110 8.84580 -0.03470 -0.39228 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.67980 8.71030 -0.03050 -0.35016 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.39080 9.44030 -0.04950 -0.52435 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 15.02690 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-0.70423 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.39000 8.45000 -0.06000 -0.71006 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.68000 8.74000 -0.06000 -0.68650 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.66000 9.72000 -0.06000 -0.61728 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.50000 8.56000 -0.06000 -0.70093 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.76000 8.82000 -0.06000 -0.68027 瀚亞菁華基金 22.50000 22.16000 0.34000 1.53430 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.22920 14.19540 0.03380 0.23811 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.33730 9.31510 0.02220 0.23832 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.24370 11.24810 -0.00440 -0.03912 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 12.05310 12.03150 0.02160 0.17953 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.20700 10.20840 -0.00140 -0.01371 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.77970 10.79860 -0.01890 -0.17502 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.35600 8.35930 -0.00330 -0.03948 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.41860 8.40350 0.01510 0.17969 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.64320 8.65270 -0.00950 -0.10979 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 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