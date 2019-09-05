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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/09/04  108/09/03  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.33140   10.31620   0.01520    0.14734
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.08420   10.06940   0.01480    0.14698
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.43430   10.42400   0.01030    0.09881
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.19290   10.18280   0.01010    0.09919
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.09250   10.07780   0.01470    0.14587
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.20260   10.19290   0.00970    0.09516
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.09830   10.08870   0.00960    0.09516
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.12250   10.10850   0.01400    0.13850
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.80680    9.79290   0.01390    0.14194
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.80680    9.79290   0.01390    0.14194
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.80020    9.79070   0.00950    0.09703
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.80020    9.79070   0.00950    0.09703
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A              9.96610    9.95810   0.00800    0.08034
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B              9.96610    9.95810   0.00800    0.08034
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.76430   10.74480   0.01950    0.18148
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.56340   10.54440   0.01900    0.18019
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.67850   10.66170   0.01680    0.15757
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.56410   10.54680   0.01730    0.16403
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.09000   22.23000  -0.14000   -0.62978
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.97000   22.08000  -0.11000   -0.49819
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     43.27970   43.18310   0.09660    0.22370
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.31220   39.24960   0.06260    0.15949
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.93180    9.91780   0.01400    0.14116
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.48010   10.46520   0.01490    0.14238
中國信託台灣活力基金                                               13.70000   13.51000   0.19000    1.40637
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.40000   11.31000   0.09000    0.79576
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.97000   10.90000   0.07000    0.64220
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.91000    9.85000   0.06000    0.60914
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.17000   10.11000   0.06000    0.59347
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.44770   10.43050   0.01720    0.16490
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.26840   10.26680   0.00160    0.01558
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.13990    9.13850   0.00140    0.01532
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.46310   10.46870  -0.00560   -0.05349
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.28380    9.28880  -0.00500   -0.05383
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.87370   11.88520  -0.01150   -0.09676
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                    10.03390   10.04360  -0.00970   -0.09658
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.00950   11.02450  -0.01500   -0.13606
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.56690    9.58000  -0.01310   -0.13674
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              48.13190   47.86990   0.26200    0.54732
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  44.44450   44.05860   0.38590    0.87588
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              49.22540   49.18170   0.04370    0.08885
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                49.95310   49.95960  -0.00650   -0.01301
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.86000   10.91000  -0.05000   -0.45830
中國信託智能運動基金-美元                                          10.36000   10.41000  -0.05000   -0.48031
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04400   11.04390   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.56170   10.53480   0.02690    0.25534
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.67260    9.64790   0.02470    0.25601
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.71110   10.69150   0.01960    0.18332
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.80870    9.79060   0.01810    0.18487
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.83480   40.80540   0.02940    0.07205
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  42.18300   42.05330   0.12970    0.30842
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.29000   11.36000  -0.07000   -0.61620
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.70000   10.76000  -0.06000   -0.55762
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.23000   11.31000  -0.08000   -0.70734
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.70000   10.78000  -0.08000   -0.74212
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    46.48760   46.22690   0.26070    0.56396
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            46.83770   46.61370   0.22400    0.48055
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        46.66170   46.51460   0.14710    0.31624
元大2001基金                                                       65.89000   65.38000   0.51000    0.78006
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          49.85380   49.66370   0.19010    0.38277
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             47.12120   47.06680   0.05440    0.11558
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.93000   20.90000   0.03000    0.14354
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.74670   11.74580   0.00090    0.00766
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.57240   10.53910   0.03330    0.31597
元大上證50基金                                                     32.73000   32.40000   0.33000    1.01852
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.51000   11.35000   0.16000    1.40969
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.02000    9.85000   0.17000    1.72589
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.88000   12.98000  -0.10000   -0.77042
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.56500   11.63000  -0.06500   -0.55890
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.91200   15.98600  -0.07400   -0.46291
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.47600   11.45100   0.02500    0.21832
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.78200   10.72600   0.05600    0.52210
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.01000    3.02000  -0.01000   -0.33113
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.14000   13.12000   0.02000    0.15244
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.28820   45.23920   0.04900    0.10831
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.20200   11.20650  -0.00450   -0.04016
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.18470   10.18870  -0.00400   -0.03926
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.06380   10.03680   0.02700    0.26901
元大巴西指數基金                                                    6.62200    6.64700  -0.02500   -0.37611
元大日經225基金                                                    26.30000   26.28000   0.02000    0.07610
元大台商收成基金                                                   23.00000   22.80000   0.20000    0.87719
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.45000   11.56000  -0.11000   -0.95156
元大台灣50單日正向2倍基金                                          40.45000   39.68000   0.77000    1.94052
元大台灣中型100基金                                                33.86000   33.58000   0.28000    0.83383
元大台灣加權股價指數基金                                           26.07900   25.83900   0.24000    0.92883
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.43000   10.33000   0.10000    0.96805
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.34000   10.24000   0.10000    0.97656
元大台灣卓越50基金                                                 82.26000   81.43000   0.83000    1.01928
元大台灣金融基金                                                   18.24000   18.16000   0.08000    0.44053
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.58000   10.51000   0.07000    0.66603
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.58000   10.51000   0.07000    0.66603
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.42000   32.27000   0.15000    0.46483
元大台灣高股息基金                                                 27.67000   27.48000   0.19000    0.69141
元大台灣電子科技基金                                               36.93000   36.52000   0.41000    1.12267
元大全球ETF成長組合基金                                            10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.22000   15.22000   0.00000    0.00000
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.39000   23.65000  -0.26000   -1.09937
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.94000   13.86000   0.08000    0.57720
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.55000    9.50000   0.05000    0.52632
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    14.02000   13.92000   0.10000    0.71839
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.61500   12.55200   0.06300    0.50191
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.67000    8.58000   0.09000    1.04895
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.52000    6.45000   0.07000    1.08527
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.23000    9.20000   0.03000    0.32609
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     7.08000    7.05000   0.03000    0.42553
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.13600    8.16500  -0.02900   -0.35517
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.21000    8.23000  -0.02000   -0.24301
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.25000   13.33000  -0.08000   -0.60015
元大全球農業商機基金                                               17.87000   18.01000  -0.14000   -0.77735
元大印尼指數基金                                                    9.53000    9.58200  -0.05200   -0.54268
元大印度指數基金                                                    9.24100    9.48500  -0.24400   -2.57248
元大印度基金                                                       12.03000   12.30000  -0.27000   -2.19512
元大多多基金                                                       18.01000   17.87000   0.14000    0.78344
元大多福基金                                                       54.58000   54.05000   0.53000    0.98057
元大亞太成長基金                                                    8.45000    8.45000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.53610    9.51210   0.02400    0.25231
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.61480    7.59570   0.01910    0.25146
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.69800    8.65400   0.04400    0.50844
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.68000    9.62000   0.06000    0.62370
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.07000    9.01000   0.06000    0.66593
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.68000    9.62000   0.06000    0.62370
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.91200    9.93000  -0.01800   -0.18127
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.23760   10.22690   0.01070    0.10463
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.46000   10.45510   0.00490    0.04687
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.21190   10.20710   0.00480    0.04703
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.64660   10.63410   0.01250    0.11755
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.39540   10.38320   0.01220    0.11750
元大卓越基金                                                       43.27000   43.00000   0.27000    0.62791
元大店頭基金                                                        8.94000    8.85000   0.09000    1.01695
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.51000   10.50940   0.00060    0.00571
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.96300    9.98370  -0.02070   -0.20734
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.16230   33.02910   0.13320    0.40328
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   47.60870   47.23760   0.37110    0.78560
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.09020   15.16010  -0.06990   -0.46108
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        28.00750   27.72510   0.28240    1.01857
元大美國政府7至10年期債券基金                                      44.43520   44.14640   0.28880    0.65419
元大高科技基金                                                     20.52000   20.31000   0.21000    1.03397
元大得利貨幣市場基金                                               16.34170   16.34140   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04380   12.04360   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.92000   10.80000   0.12000    1.11111
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.92000   10.80000   0.12000    1.11111
元大富櫃50基金                                                     13.17000   13.02000   0.15000    1.15207
元大華夏中小基金                                                    7.43000    7.39000   0.04000    0.54127
元大新中國基金-人民幣                                              10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
元大新中國基金-美元                                                 9.10800    9.11100  -0.00300   -0.03293
元大新中國基金-新台幣                                               9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
元大新主流基金                                                     25.86000   25.58000   0.28000    1.09461
元大新東協平衡基金-美元                                             9.30700    9.32800  -0.02100   -0.22513
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.26180   11.27550  -0.01370   -0.12150
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.95930    9.95020   0.00910    0.09146
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.53230   11.51070   0.02160    0.18765
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.45650    9.43880   0.01770    0.18752
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.71850   10.70540   0.01310    0.12237
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.91750    9.90530   0.01220    0.12317
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           11.09510   11.07370   0.02140    0.19325
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.27530   10.25550   0.01980    0.19307
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.24350   10.23140   0.01210    0.11826
元大新興亞洲基金                                                   10.70000   10.79000  -0.09000   -0.83411
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.68540    9.69350  -0.00810   -0.08356
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.97500    8.98250  -0.00750   -0.08350
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.14420   10.14310   0.00110    0.01084
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.41500    9.41390   0.00110    0.01168
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17790   15.17770   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       38.15000   37.78000   0.37000    0.97935
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.36000    9.31000   0.05000    0.53706
元大實質多重資產基金-美元                                           8.25200    8.22700   0.02500    0.30388
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.87000    8.84000   0.03000    0.33937
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.12000   12.26000  -0.14000   -1.14192
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.44000   18.14000   0.30000    1.65380
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.24000   20.05000   0.19000    0.94763
元大摩臺基金                                                       38.52000   38.13000   0.39000    1.02282
元大標普500基金                                                    27.73000   27.83000  -0.10000   -0.35932
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.37000   12.29000   0.08000    0.65094
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.14000   35.58000  -0.44000   -1.23665
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      21.15000   21.02000   0.13000    0.61846
元大標智滬深300基金                                                18.22000   18.02000   0.20000    1.10988
元大歐洲50基金                                                     25.02000   25.12000  -0.10000   -0.39809
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.15120    9.08670   0.06450    0.70983
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30480   10.30460   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.95000   15.81000   0.14000    0.88552
日盛上選基金                                                       37.54000   37.24000   0.30000    0.80559
日盛小而美基金                                                     19.35000   19.16000   0.19000    0.99165
日盛中國內需動力基金                                                9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.48510   12.47280   0.01230    0.09861
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.89860    9.88890   0.00970    0.09809
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.50920   12.51080  -0.00160   -0.01279
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.91360    9.91490  -0.00130   -0.01311
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.39480   11.39050   0.00430    0.03775
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.01280    9.00930   0.00350    0.03885
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
日盛日盛基金                                                       12.37000   12.25000   0.12000    0.97959
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.24000   11.32000  -0.08000   -0.70671
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.63820   10.64330  -0.00510   -0.04792
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.44550    9.45000  -0.00450   -0.04762
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.46170   10.46330  -0.00160   -0.01529
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.28870    9.29010  -0.00140   -0.01507
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.13000   10.20000  -0.07000   -0.68627
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.32000   10.39000  -0.07000   -0.67372
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.55040    2.54770   0.00270    0.10598
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66410    1.66240   0.00170    0.10226
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38720    0.38720   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25320    0.25320   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.85300   12.84730   0.00570    0.04437
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.27920    8.27550   0.00370    0.04471
日盛亞洲機會基金                                                    6.98000    6.99000  -0.01000   -0.14306
日盛首選基金                                                       18.25000   18.09000   0.16000    0.88447
日盛高科技基金                                                     19.60000   19.46000   0.14000    0.71942
日盛貨幣市場基金                                                   14.84980   14.84960   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     42.69000   42.32000   0.37000    0.87429
日盛精選五虎基金                                                   37.61000   37.34000   0.27000    0.72309
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55960   13.55940   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 34.95000   34.38000   0.57000    1.65794
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
台新MSCI中國基金                                                   19.43000   19.54000  -0.11000   -0.56295
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      19.96000   20.19000  -0.23000   -1.13918
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23630   14.23610   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     50.20000   49.41000   0.79000    1.59887
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.58000    0.58250  -0.00250   -0.42918
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              18.19900   18.26300  -0.06400   -0.35044
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33490    0.33610  -0.00120   -0.35704
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
台新主流基金                                                       26.31000   26.20000   0.11000    0.41985
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.96000   24.77000   0.19000    0.76706
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.79890    0.79340   0.00550    0.69322
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.59000   17.46000   0.13000    0.74456
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.56200    0.55820   0.00380    0.68076
台新台灣中小基金                                                   39.91000   39.38000   0.53000    1.34586
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.38140   11.36330   0.01810    0.15928
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.11310   10.10690   0.00620    0.06134
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.74150   11.73420   0.00730    0.06221
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.09710   10.10880  -0.01170   -0.11574
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.34200   11.35520  -0.01320   -0.11625
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       13.77000   14.10000  -0.33000   -2.34043
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.67130    8.66350   0.00780    0.09003
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28100    0.28100   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.79750   12.78600   0.01150    0.08994
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40970    0.40970   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             39.12000   39.10000   0.02000    0.05115
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                44.08000   44.09000  -0.01000   -0.02268
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13800   11.13790   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.78760   33.62310   0.16450    0.48925
台新智慧生活基金-美元                                              10.47530   10.58730  -0.11200   -1.05787
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.98000   11.09000  -0.11000   -0.99188
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           7.91590    7.91590   0.00000    0.00000
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.24720    8.23920   0.00800    0.09710
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.03420    9.03420   0.00000    0.00000
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.42350    9.41450   0.00900    0.09560
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.36750   11.33450   0.03300    0.29115
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35600    0.35530   0.00070    0.19702
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.02390    8.00070   0.02320    0.28997
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26540    0.26490   0.00050    0.18875
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.30000    5.34000  -0.04000   -0.74906
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        23.48000   23.40000   0.08000    0.34188
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.77010   10.74990   0.02020    0.18791
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.10770   10.11160  -0.00390   -0.03857
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.25860   10.26030  -0.00170   -0.01657
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.82630   10.80600   0.02030    0.18786
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.15060   10.15450  -0.00390   -0.03841
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.30590   10.30750  -0.00160   -0.01552
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               46.03480   45.87380   0.16100    0.35096
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     45.59360   45.40290   0.19070    0.42002
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.90220   38.95480  -0.05260   -0.13503
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.39840   11.39770   0.00070    0.00614
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.90470    9.90680  -0.00210   -0.02120
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.36000    9.34030   0.01970    0.21091
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.06690   11.04070   0.02620    0.23730
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.69260    7.71220  -0.01960   -0.25414
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.16380    9.18710  -0.02330   -0.25362
永豐中小基金                                                       55.43000   55.02000   0.41000    0.74518
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.84480    1.83640   0.00840    0.45742
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.59300    2.58110   0.01190    0.46104
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.18810    8.18840  -0.00030   -0.00366
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.16800   11.16840  -0.00040   -0.00358
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.98000    4.97000   0.01000    0.20121
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.83000   21.79000   0.04000    0.18357
永豐主流品牌基金                                                   18.74000   18.90000  -0.16000   -0.84656
永豐永豐基金                                                       34.27000   33.94000   0.33000    0.97230
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.13050    9.11500   0.01550    0.17005
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.69170    9.67520   0.01650    0.17054
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.11460    9.09380   0.02080    0.22873
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.67720    9.65510   0.02210    0.22889
永豐亞洲民生消費基金                                               11.95000   12.00000  -0.05000   -0.41667
永豐南非幣2021保本基金                                             14.25320   14.25280   0.00040    0.00281
永豐貨幣市場基金                                                   13.95150   13.95130   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.18490    2.17180   0.01310    0.60319
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.71870    2.70250   0.01620    0.59944
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.81090    7.80020   0.01070    0.13718
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            11.02980   11.01470   0.01510    0.13709
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.19620    7.18210   0.01410    0.19632
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.62570   11.60300   0.02270    0.19564
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.87000    7.89000  -0.02000   -0.25349
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.29000   18.32000  -0.03000   -0.16376
永豐臺灣加權ETF基金                                                54.54000   54.02000   0.52000    0.96261
永豐領航科技基金                                                   40.42000   39.97000   0.45000    1.12584
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.47000   11.62000  -0.15000   -1.29088
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.96000   11.10000  -0.14000   -1.26126
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
永豐趨勢平衡基金                                                   42.84000   42.44000   0.40000    0.94251
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.93230   11.93140   0.00090    0.00754
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.76970    9.75620   0.01350    0.13837
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.42190   10.40740   0.01450    0.13932
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.86440    9.85550   0.00890    0.09030
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.35470   10.34530   0.00940    0.09086
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.82530    9.81120   0.01410    0.14371
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.60700   10.59180   0.01520    0.14351
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.86870    9.85950   0.00920    0.09331
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.43370   10.42390   0.00980    0.09401
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.16000   11.12000   0.04000    0.35971
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.24000   15.27000  -0.03000   -0.19646
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.44000   19.48000  -0.04000   -0.20534
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.22000   19.27000  -0.05000   -0.25947
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.07920   10.08450  -0.00530   -0.05256
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.07920   10.08450  -0.00530   -0.05256
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.98720    9.99590  -0.00870   -0.08704
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.98720    9.99590  -0.00870   -0.08704
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.21530   10.22730  -0.01200   -0.11733
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.21520   10.22720  -0.01200   -0.11733
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.06290   10.07070  -0.00780   -0.07745
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.06290   10.07070  -0.00780   -0.07745
兆豐國際生命科學基金                                               14.65000   14.75000  -0.10000   -0.67797
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.45690   10.46840  -0.01150   -0.10985
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.62000   10.63620  -0.01620   -0.15231
兆豐國際全球基金                                                   30.70000   30.83000  -0.13000   -0.42167
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.52160   10.52090   0.00070    0.00665
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.33500   10.35550  -0.02050   -0.19796
兆豐國際國民基金                                                   23.46000   23.26000   0.20000    0.85985
兆豐國際第一基金                                                   13.73000   13.62000   0.11000    0.80764
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.81440   10.81280   0.00160    0.01480
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.22680    8.22560   0.00120    0.01459
兆豐國際萬全基金                                                   21.20000   21.08000   0.12000    0.56926
兆豐國際電子基金                                                   27.01000   26.75000   0.26000    0.97196
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.07000   21.85000   0.22000    1.00686
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.44000   15.57000  -0.13000   -0.83494
兆豐國際豐台灣基金                                                 36.62000   36.34000   0.28000    0.77050
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56750   12.56730   0.00020    0.00159
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合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.46000    9.58000  -0.12000   -1.25261
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.41000    9.53000  -0.12000   -1.25918
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.69170    9.64450   0.04720    0.48940
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.70730    9.65630   0.05100    0.52815
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.84140    9.78690   0.05450    0.55687
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.73150    9.68420   0.04730    0.48842
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.80240    9.74830   0.05410    0.55497
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.69190    9.64470   0.04720    0.48939
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.70940    9.65840   0.05100    0.52804
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.84960    9.79510   0.05450    0.55640
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.73590    9.68850   0.04740    0.48924
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.81020    9.75610   0.05410    0.55452
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.86720   10.79890   0.06830    0.63247
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.59030   10.52930   0.06100    0.57934
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.86160   10.79710   0.06450    0.59738
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.54680   10.48060   0.06620    0.63164
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.65550   10.59420   0.06130    0.57862
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.65890   10.59560   0.06330    0.59742
合庫台灣基金                                                       12.26000   12.06000   0.20000    1.65837
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.83190   11.83860  -0.00670   -0.05659
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.79480   12.80340  -0.00860   -0.06717
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.38120   11.39210  -0.01090   -0.09568
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.15930   12.17300  -0.01370   -0.11254
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.18930    8.19390  -0.00460   -0.05614
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.44780    9.45330  -0.00550   -0.05818
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.14140    9.15010  -0.00870   -0.09508
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.82310    8.83230  -0.00920   -0.10416
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.28540    9.29430  -0.00890   -0.09576
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.33000   10.37000  -0.04000   -0.38573
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.87000   10.92000  -0.05000   -0.45788
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.18000    9.21000  -0.03000   -0.32573
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
合庫全球新興市場基金                                                8.95000    9.04000  -0.09000   -0.99558
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
合庫貨幣市場基金                                                   10.18150   10.18130   0.00020    0.00196
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.96400    9.93520   0.02880    0.28988
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.33830   10.33630   0.00200    0.01935
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.63050   10.61610   0.01440    0.13564
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.12050   12.10900   0.01150    0.09497
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.45070   15.43820   0.01250    0.08097
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.70020    8.67490   0.02530    0.29165
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.54650    9.53880   0.00770    0.08072
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.95070    7.94000   0.01070    0.13476
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.67660    8.66830   0.00830    0.09575
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.59500   10.58460   0.01040    0.09826
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.65000   10.61000   0.04000    0.37700
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.73000   10.69000   0.04000    0.37418
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.78000   11.87000  -0.09000   -0.75821
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.09000   11.15000  -0.06000   -0.53812
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.41000   11.46000  -0.05000   -0.43630
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.20200   10.19420   0.00780    0.07651
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.18600   10.18190   0.00410    0.04027
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.88220    9.81450   0.06770    0.68980
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.16130   10.16000   0.00130    0.01280
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.24680   10.23900   0.00780    0.07618
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.22870   10.22460   0.00410    0.04010
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.91560    9.84760   0.06800    0.69052
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.19570   10.19430   0.00140    0.01373
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.25200   11.25280  -0.00080   -0.00711
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.69040    9.70430  -0.01390   -0.14324
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.75970    9.76440  -0.00470   -0.04813
安聯中國東協基金                                                   14.90000   14.99000  -0.09000   -0.60040
安聯中國策略基金-美元                                              12.35000   12.33000   0.02000    0.16221
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.34000   16.31000   0.03000    0.18394
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.00000   16.03000  -0.03000   -0.18715
安聯中華新思路基金-美元                                            14.25000   14.30000  -0.05000   -0.34965
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.64000   13.67000  -0.03000   -0.21946
安聯台灣大壩基金                                                   33.64000   33.19000   0.45000    1.35583
安聯台灣科技基金                                                   57.14000   56.51000   0.63000    1.11485
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55820   12.55800   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   38.53000   38.04000   0.49000    1.28812
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.92320   10.91210   0.01110    0.10172
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        16.10700   16.08860   0.01840    0.11437
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.98430    9.97290   0.01140    0.11431
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.06860   10.05650   0.01210    0.12032
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.05000   12.07000  -0.02000   -0.16570
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.54000   11.56000  -0.02000   -0.17301
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.42030   13.39820   0.02210    0.16495
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.95440   10.94410   0.01030    0.09411
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        13.05350   13.04030   0.01320    0.10122
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.65210    9.63790   0.01420    0.14734
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.57330    9.56430   0.00900    0.09410
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.10890    9.09980   0.00910    0.10000
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.30590   10.28910   0.01680    0.16328
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.31570   10.30530   0.01040    0.10092
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.46000   11.48000  -0.02000   -0.17422
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.60000   11.61000  -0.01000   -0.08613
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.30000   11.26000   0.04000    0.35524
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.34000   11.35000  -0.01000   -0.08811
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.55690   12.55480   0.00210    0.01673
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.35720   11.36200  -0.00480   -0.04225
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.97720   10.98140  -0.00420   -0.03825
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.56600    8.56690  -0.00090   -0.01051
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.42430    8.42800  -0.00370   -0.04390
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.11600    8.11910  -0.00310   -0.03818
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.20160   10.20170  -0.00010   -0.00098
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.08660   10.09050  -0.00390   -0.03865
安聯全球人口趨勢基金                                               12.25000   12.31000  -0.06000   -0.48741
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.53000    8.68000  -0.15000   -1.72811
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.71000   33.28000  -0.57000   -1.71274
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.60000    7.63000  -0.03000   -0.39318
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.65590   12.63630   0.01960    0.15511
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.66580   10.64920   0.01660    0.15588
安聯全球新興市場基金                                               16.57000   16.67000  -0.10000   -0.59988
安聯全球農金趨勢基金                                                9.19000    9.21000  -0.02000   -0.21716
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.11000    9.17000  -0.06000   -0.65431
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.56000   10.61000  -0.05000   -0.47125
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.80000   10.86000  -0.06000   -0.55249
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.79000   10.84000  -0.05000   -0.46125
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.33000   10.38000  -0.05000   -0.48170
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.46000    9.51000  -0.05000   -0.52576
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.44000    9.50000  -0.06000   -0.63158
安聯亞洲動態策略基金                                               21.97000   22.05000  -0.08000   -0.36281
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.08510   10.08420   0.00090    0.00892
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.12290   10.12750  -0.00460   -0.04542
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.05220   10.05230  -0.00010   -0.00099
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.02410   10.02870  -0.00460   -0.04587
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.06660   10.06610   0.00050    0.00497
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.03050   10.03510  -0.00460   -0.04584
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.00140   10.00760  -0.00620   -0.06195
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.06530   10.07160  -0.00630   -0.06255
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.00140   10.00760  -0.00620   -0.06195
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.62990   10.62210   0.00780    0.07343
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.16130   10.15390   0.00740    0.07288
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.39830   91.34850   0.04980    0.05452
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.31590   13.31430   0.00160    0.01202
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.59090   68.55320   0.03770    0.05499
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.86540    9.86420   0.00120    0.01217
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.79800    2.79680   0.00120    0.04291
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.97070   10.96790   0.00280    0.02553
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.37000    2.36850   0.00150    0.06333
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.85540    8.85310   0.00230    0.02598
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.38600   10.37760   0.00840    0.08094
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.21840   10.21820   0.00020    0.00196
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.69390   10.69400  -0.00010   -0.00094
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.17250   10.17400  -0.00150   -0.01474
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.20170   10.20260  -0.00090   -0.00882
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.28530   10.27700   0.00830    0.08076
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.08630   10.08610   0.00020    0.00198
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.47070   10.47100  -0.00030   -0.00287
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.07180   10.07320  -0.00140   -0.01390
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.10780   10.10870  -0.00090   -0.00890
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                  9.89820    9.91460  -0.01640   -0.16541
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.06950   10.08610  -0.01660   -0.16458
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.88150    9.89970  -0.01820   -0.18384
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.81040    9.82880  -0.01840   -0.18720
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                  9.91430    9.93080  -0.01650   -0.16615
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.02060   10.03720  -0.01660   -0.16538
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.88130    9.89940  -0.01810   -0.18284
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.81100    9.82940  -0.01840   -0.18719
宏利台灣動力基金A類型                                              32.01000   31.48000   0.53000    1.68361
宏利台灣動力基金I類型                                              32.01000   31.48000   0.53000    1.68361
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.93960    9.97390  -0.03430   -0.34390
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.94480    9.97240  -0.02760   -0.27676
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.46060    7.51460  -0.05400   -0.71860
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.48780    7.53900  -0.05120   -0.67914
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.42000   11.48000  -0.06000   -0.52265
宏利全球債券組合基金                                               13.90790   13.90060   0.00730    0.05252
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.02220    3.02110   0.00110    0.03641
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.54390   12.53940   0.00450    0.03589
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.99450    8.99110   0.00340    0.03782
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.66690    2.66440   0.00250    0.09383
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.66890   11.65640   0.01250    0.10724
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.15760    3.19270  -0.03510   -1.09938
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.52880    0.53300  -0.00420   -0.78799
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.96000   15.07000  -0.11000   -0.72993
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.46770   12.47750  -0.00980   -0.07854
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.00690   11.02190  -0.01500   -0.13609
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.57090   10.58330  -0.01240   -0.11717
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.73950    8.79980  -0.06030   -0.68524
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.36770    8.42410  -0.05640   -0.66951
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.25190    8.30350  -0.05160   -0.62142
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.38040    8.43870  -0.05830   -0.69086
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                    9.67000    9.88000  -0.21000   -2.12551
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                          9.87000   10.08000  -0.21000   -2.08333
宏利美國銀行機會基金(美元)                                          9.68000    9.88000  -0.20000   -2.02429
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.07000   11.04000   0.03000    0.27174
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.90000   10.87000   0.03000    0.27599
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.93970    2.94100  -0.00130   -0.04420
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42460    0.42490  -0.00030   -0.07060
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.82140   12.82550  -0.00410   -0.03197
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.96860    0.96910  -0.00050   -0.05159
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.29320    7.29580  -0.00260   -0.03564
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.02250    2.02340  -0.00090   -0.04448
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29160    0.29180  -0.00020   -0.06854
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.86660    8.87020  -0.00360   -0.04059
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32060    0.32080  -0.00020   -0.06234
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69610   13.69590   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.37000    2.39000  -0.02000   -0.83682
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.87000   10.96000  -0.09000   -0.82117
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.84000   26.60000   0.24000    0.90226
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.84000   26.60000   0.24000    0.90226
宏利澳幣保本基金                                                   12.71880   12.71760   0.00120    0.00944
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       11.00000   11.01000  -0.01000   -0.09083
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  12.07000   12.09000  -0.02000   -0.16543
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.83000   10.87000  -0.04000   -0.36799
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                         9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.23000    9.26000  -0.03000   -0.32397
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.61000   11.65000  -0.04000   -0.34335
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.61060   10.60460   0.00600    0.05658
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.40540    9.42070  -0.01530   -0.16241
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.02070    9.02910  -0.00840   -0.09303
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.48900   11.49960  -0.01060   -0.09218
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
貝萊德新台幣基金                                                   12.97800   12.97790   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     27.84000   27.57000   0.27000    0.97933
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.45390   11.44860   0.00530    0.04629
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.91180    9.89300   0.01880    0.19003
保德信大中華基金-人民幣                                            10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
保德信大中華基金-美元                                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
保德信大中華基金-新台幣                                            30.23000   30.22000   0.01000    0.03309
保德信中小型股基金                                                 53.08000   52.45000   0.63000    1.20114
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.50000    9.38000   0.12000    1.27932
保德信中國中小基金-美元                                             8.77000    8.65000   0.12000    1.38728
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.63000    8.50000   0.13000    1.52941
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.09680   10.07730   0.01950    0.19350
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.20620   10.18380   0.02240    0.21996
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.21860   10.19870   0.01990    0.19512
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.36110   11.33890   0.02220    0.19579
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.52000   10.47000   0.05000    0.47755
保德信中國品牌基金-美元                                            10.51000   10.46000   0.05000    0.47801
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.32000   11.26000   0.06000    0.53286
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.78000   28.02000  -0.24000   -0.85653
保德信全球消費商機基金                                             19.58000   19.64000  -0.06000   -0.30550
保德信全球基礎建設基金                                             14.08000   13.99000   0.09000    0.64332
保德信全球資源基金                                                  6.86000    6.90000  -0.04000   -0.57971
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.42000    9.56000  -0.14000   -1.46444
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      31.82000   32.26000  -0.44000   -1.36392
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.17280   10.23880  -0.06600   -0.64461
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.64830   10.71720  -0.06890   -0.64289
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.34320   10.40300  -0.05980   -0.57483
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.82400   10.88650  -0.06250   -0.57411
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.63570    9.65200  -0.01630   -0.16888
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.83230   10.85040  -0.01810   -0.16681
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.32750    9.33650  -0.00900   -0.09640
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.46520   10.47540  -0.01020   -0.09737
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.29870    8.29720   0.00150    0.01808
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.48270   11.48060   0.00210    0.01829
保德信亞太基金                                                     19.52000   19.69000  -0.17000   -0.86338
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.86900    8.86290   0.00610    0.06883
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.34340   12.33490   0.00850    0.06891
保德信店頭市場基金                                                 38.63000   37.80000   0.83000    2.19577
保德信拉丁美洲基金                                                  6.77000    6.81000  -0.04000   -0.58737
保德信金平衡基金                                                   30.93000   30.76000   0.17000    0.55267
保德信金滿意基金                                                   44.40000   44.03000   0.37000    0.84034
保德信科技島基金                                                   29.18000   28.87000   0.31000    1.07378
保德信高成長基金                                                   99.09000   97.86000   1.23000    1.25690
保德信貨幣市場基金                                                 15.85310   15.85280   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.49420   10.53340  -0.03920   -0.37215
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.87380   10.90680  -0.03300   -0.30256
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.99190   11.01420  -0.02230   -0.20247
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.66430   10.67850  -0.01420   -0.13298
保德信新世紀基金                                                   10.42000   10.35000   0.07000    0.67633
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.26560    8.25230   0.01330    0.16117
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.47590   10.45980   0.01610    0.15392
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.82270   11.80360   0.01910    0.16182
保德信新興趨勢組合基金                                             10.47000   10.52000  -0.05000   -0.47529
保德信瑞騰基金                                                     15.66360   15.66350   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.40280    9.40480  -0.00200   -0.02127
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.94940    9.95140  -0.00200   -0.02010
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.38910    9.39050  -0.00140   -0.01491
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.70280    9.70320  -0.00040   -0.00412
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.66230    9.65080   0.01150    0.11916
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.09530   10.08480   0.01050    0.10412
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.48690    9.49010  -0.00320   -0.03372
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.85100    9.85440  -0.00340   -0.03450
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.19210   10.19390  -0.00180   -0.01766
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.79100    9.79270  -0.00170   -0.01736
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.17680   10.17780  -0.00100   -0.00983
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.69960    9.71100  -0.01140   -0.11739
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.01580   10.02770  -0.01190   -0.11867
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.77440    9.77850  -0.00410   -0.04193
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.33130   10.33000   0.00130    0.01258
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.63290    9.64530  -0.01240   -0.12856
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.01770   10.03070  -0.01300   -0.12960
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.96630    9.93490   0.03140    0.31606
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.96980    9.93770   0.03210    0.32301
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.22490   10.20370   0.02120    0.20777
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.89890    9.87420   0.02470    0.25015
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.89910    9.87420   0.02490    0.25217
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.22510   10.20840   0.01670    0.16359
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.19540   10.18110   0.01430    0.14046
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.86480    9.86550  -0.00070   -0.00710
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.94800    9.94290   0.00510    0.05129
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.32060   10.31630   0.00430    0.04168
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.07300   10.08200  -0.00900   -0.08927
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.71690   10.72630  -0.00940   -0.08764
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.91030    9.91600  -0.00570   -0.05748
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.20770   10.21350  -0.00580   -0.05679
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.43010   10.40310   0.02700    0.25954
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.41320   10.40380   0.00940    0.09035
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.57050   10.55360   0.01690    0.16013
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.05890   10.03260   0.02630    0.26215
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.06130   10.03470   0.02660    0.26508
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.01360   10.01920  -0.00560   -0.05589
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.01280   10.01800  -0.00520   -0.05191
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.00770   10.00150   0.00620    0.06199
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.00900   10.00270   0.00630    0.06298
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型               10.05380   10.04460   0.00920    0.09159
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型               10.05380   10.04460   0.00920    0.09159
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.16670   10.15180   0.01490    0.14677
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.17130   10.15620   0.01510    0.14868
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.26410   10.26600  -0.00190   -0.01851
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.44930   10.45080  -0.00150   -0.01435
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.93130    9.92760   0.00370    0.03727
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.02630   10.02260   0.00370    0.03692
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.98360    1.97630   0.00730    0.36938
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.85030    2.83970   0.01060    0.37328
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28870    0.28790   0.00080    0.27787
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45340    0.45210   0.00130    0.28755
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.24400    8.21620   0.02780    0.33836
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.07730   12.03810   0.03920    0.32563
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.81900    9.79160   0.02740    0.27983
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.54780   12.51350   0.03430    0.27410
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.65000    8.63100   0.01900    0.22014
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.09340   11.06900   0.02440    0.22044
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.50870   10.52350  -0.01480   -0.14064
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.37110   10.38490  -0.01380   -0.13289
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.74000   19.64000   0.10000    0.50916
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4576.52000 4554.30000  22.22000    0.48789
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.11440   10.12690  -0.01250   -0.12343
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.00000   11.01370  -0.01370   -0.12439
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.04990   10.06250  -0.01260   -0.12522
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.26230    9.27030  -0.00800   -0.08630
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.84880    9.85730  -0.00850   -0.08623
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.31970    9.32720  -0.00750   -0.08041
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.65990    9.66900  -0.00910   -0.09412
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.31260   10.27310   0.03950    0.38450
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.86700    5.86760  -0.00060   -0.01023
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.81490   10.81590  -0.00100   -0.00925
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.46470   10.47610  -0.01140   -0.10882
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.36280   11.38130  -0.01850   -0.16255
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.60000   10.61880  -0.01880   -0.17704
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.96760    8.97730  -0.00970   -0.10805
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.20490    9.21990  -0.01500   -0.16269
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.09480    9.11100  -0.01620   -0.17781
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.30020   10.31150  -0.01130   -0.10959
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.67540   10.69280  -0.01740   -0.16273
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.66430   10.68330  -0.01900   -0.17785
柏瑞巨人基金                                                       13.10000   13.01000   0.09000    0.69178
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70730   13.70720   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.62000   16.62000   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.41440   14.41070   0.00370    0.02568
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.72040   12.71830   0.00210    0.01651
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.26830   13.27000  -0.00170   -0.01281
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.53520    8.60470  -0.06950   -0.80770
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.77940    6.81050  -0.03110   -0.45665
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.63610    8.69230  -0.05620   -0.64655
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.46930    8.54600  -0.07670   -0.89750
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.69610   10.75450  -0.05840   -0.54303
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.39450    8.43520  -0.04070   -0.48250
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.90920   12.90700   0.00220    0.01705
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.48560   12.48240   0.00320    0.02564
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.32880   13.32510   0.00370    0.02777
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.07850   12.08000  -0.00150   -0.01242
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.97870    9.02390  -0.04520   -0.50089
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.65360    9.71610  -0.06250   -0.64326
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.67760    9.76540  -0.08780   -0.89909
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.50890    9.56110  -0.05220   -0.54596
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.40940    9.46120  -0.05180   -0.54750
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.77480   10.76860   0.00620    0.05757
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.73310   10.71390   0.01920    0.17921
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.47600   10.47400   0.00200    0.01909
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.63850   10.63690   0.00160    0.01504
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.83940    9.88370  -0.04430   -0.44821
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.54720    9.59280  -0.04560   -0.47536
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.72420   10.80720  -0.08300   -0.76801
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.54750    9.59570  -0.04820   -0.50231
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.70380    9.75240  -0.04860   -0.49834
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.75460   10.74850   0.00610    0.05675
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.73350   10.71430   0.01920    0.17920
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.47640   10.47440   0.00200    0.01909
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.63970   10.63810   0.00160    0.01504
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.83920    9.88360  -0.04440   -0.44923
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.54750    9.59300  -0.04550   -0.47430
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.90960   10.99250  -0.08290   -0.75415
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.54770    9.59590  -0.04820   -0.50230
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.70450    9.75300  -0.04850   -0.49728
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.35120   11.33990   0.01130    0.09965
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.77640   12.76530   0.01110    0.08695
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.00690   12.00030   0.00660    0.05500
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.93780    8.92900   0.00880    0.09856
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.62010    9.61180   0.00830    0.08635
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.51470    9.50940   0.00530    0.05573
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.04580   11.03480   0.01100    0.09968
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.89700   11.88660   0.01040    0.08749
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.59950   11.59320   0.00630    0.05434
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.93810    8.92930   0.00880    0.09855
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.62070    9.61230   0.00840    0.08739
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.51510    9.50990   0.00520    0.05468
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.87000   12.98000  -0.11000   -0.84746
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.49000   13.62000  -0.13000   -0.95448
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.82000    8.90000  -0.08000   -0.89888
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.22000    8.30000  -0.08000   -0.96386
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.81000    8.89000  -0.08000   -0.89989
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.85000   10.95000  -0.10000   -0.91324
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.55000   10.65000  -0.10000   -0.93897
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.81000   10.91000  -0.10000   -0.91659
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.70000   12.79000  -0.09000   -0.70367
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.13000   13.21000  -0.08000   -0.60560
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.46290   12.43890   0.02400    0.19294
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.55090   10.53460   0.01630    0.15473
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.90700    7.90720  -0.00020   -0.00253
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.38780   10.40650  -0.01870   -0.17970
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.72000   11.70000   0.02000    0.17094
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.43000   11.41000   0.02000    0.17528
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.56000    9.60000  -0.04000   -0.41667
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.38740   12.37210   0.01530    0.12367
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.07130   12.06080   0.01050    0.08706
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.02590   11.01880   0.00710    0.06444
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.57070    8.56010   0.01060    0.12383
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.60070    9.59230   0.00840    0.08757
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.62710    9.62100   0.00610    0.06340
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.61220   11.60210   0.01010    0.08705
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.87780   10.86440   0.01340    0.12334
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.00740   11.00040   0.00700    0.06363
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.94260    9.93390   0.00870    0.08758
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.26040    9.24900   0.01140    0.12326
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.14600    9.13360   0.01240    0.13576
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.65360    9.64740   0.00620    0.06427
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.57190   12.57030   0.00160    0.01273
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.05830   12.05950  -0.00120   -0.00995
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.33800   11.34250  -0.00450   -0.03967
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.98340    6.98260   0.00080    0.01146
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.66780    8.66860  -0.00080   -0.00923
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.29610    9.29980  -0.00370   -0.03979
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.80730   10.80600   0.00130    0.01203
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.35570   11.36030  -0.00460   -0.04049
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.38900    9.38990  -0.00090   -0.00958
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.91170    8.91060   0.00110    0.01234
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.49490    9.49870  -0.00380   -0.04001
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.30420   12.28910   0.01510    0.12287
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.08180   13.06840   0.01340    0.10254
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.88080   11.87190   0.00890    0.07497
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.50720    9.49550   0.01170    0.12322
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.13420   10.12380   0.01040    0.10273
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.10020   10.09260   0.00760    0.07530
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.33060   12.31790   0.01270    0.10310
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.97770   10.96430   0.01340    0.12221
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.32020   11.31170   0.00850    0.07514
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.12870   10.11620   0.01250    0.12356
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.67610    9.66430   0.01180    0.12210
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.37920   10.36850   0.01070    0.10320
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.83740    9.83010   0.00730    0.07426
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.16000   19.18000  -0.02000   -0.10428
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.76000   17.81000  -0.05000   -0.28074
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.52780   13.52000   0.00780    0.05769
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.16690   10.22670  -0.05980   -0.58474
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.20410   11.26930  -0.06520   -0.57856
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.26950   12.30210  -0.03260   -0.26500
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.65610   10.72210  -0.06600   -0.61555
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.76210    8.81370  -0.05160   -0.58545
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.32030    9.37460  -0.05430   -0.57922
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.25350    9.27810  -0.02460   -0.26514
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.23050    9.28780  -0.05730   -0.61694
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.89390    8.94620  -0.05230   -0.58461
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.12500    9.17810  -0.05310   -0.57855
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.10290   11.13230  -0.02940   -0.26410
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.17450    9.23140  -0.05690   -0.61637
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            46.87870   46.77770   0.10100    0.21591
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.69670    9.72670  -0.03000   -0.30843
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.80720    9.79640   0.01080    0.11024
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.02000   11.13000  -0.11000   -0.98832
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.55000   33.91000   0.64000    1.88735
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.83780   11.83700   0.00080    0.00676
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.64500    1.64140   0.00360    0.21932
國泰大中華基金                                                     21.09000   20.79000   0.30000    1.44300
國泰小龍基金-新台幣                                                15.75000   15.62000   0.13000    0.83227
國泰中小成長基金-新台幣                                            45.39000   44.80000   0.59000    1.31696
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.57300    4.58670  -0.01370   -0.29869
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.69600    0.69660  -0.00060   -0.08613
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.74530    0.74590  -0.00060   -0.08044
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.03000   20.03000   0.00000    0.00000
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               45.53070   45.15970   0.37100    0.82153
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.45560    2.46150  -0.00590   -0.23969
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33980    0.33990  -0.00010   -0.02942
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.71200   10.70460   0.00740    0.06913
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33420    0.33420   0.00000    0.00000
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.32990   10.32050   0.00940    0.09108
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.41760    4.41070   0.00690    0.15644
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.61020    0.60790   0.00230    0.37835
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.34000   19.25000   0.09000    0.46753
國泰中港台基金-人民幣                                               3.41580    3.39290   0.02290    0.67494
國泰中港台基金-美元                                                 0.47770    0.47350   0.00420    0.88701
國泰中港台基金-新台幣                                              14.96000   14.82000   0.14000    0.94467
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.91120    9.91290  -0.00170   -0.01715
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.14940   10.13100   0.01840    0.18162
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.32130   10.29540   0.02590    0.25157
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.61000   25.58000   0.03000    0.11728
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.84000   12.87000  -0.03000   -0.23310
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       30.09000   29.96000   0.13000    0.43391
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35740    0.35740   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33570    0.33570   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33660    0.33660   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.24530   11.23610   0.00920    0.08188
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.56840   10.55980   0.00860    0.08144
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.60400   10.59540   0.00860    0.08117
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46800   12.46790   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42000    0.42100  -0.00100   -0.23753
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37060    0.37160  -0.00100   -0.26911
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44860    0.44970  -0.00110   -0.24461
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.12000   11.14000  -0.02000   -0.17953
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56180    0.56490  -0.00310   -0.54877
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.55320    2.56100  -0.00780   -0.30457
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35600    0.35790  -0.00190   -0.53087
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.20000   11.25000  -0.05000   -0.44444
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52940    0.53380  -0.00440   -0.82428
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.50000    0.49610   0.00390    0.78613
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.78000   14.66000   0.12000    0.81855
國泰全球資源基金-美元                                               0.16210    0.16240  -0.00030   -0.18473
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.17000    5.18000  -0.01000   -0.19305
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59690    0.59990  -0.00300   -0.50008
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.76000   18.84000  -0.08000   -0.42463
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.17000   18.30000  -0.13000   -0.71038
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88310    0.89320  -0.01010   -1.13077
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.54000   20.54000   0.00000    0.00000
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.27000   22.14000   0.13000    0.58717
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.57140    2.58020  -0.00880   -0.34106
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35950    0.36000  -0.00050   -0.13889
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30620    0.30790  -0.00170   -0.55213
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.23340   11.23870  -0.00530   -0.04716
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.56950    9.61420  -0.04470   -0.46494
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53100    0.53510  -0.00410   -0.76621
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38360    0.38430  -0.00070   -0.18215
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.67000   11.68000  -0.01000   -0.08562
國泰科技生化基金                                                   36.07000   35.51000   0.56000    1.57702
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.14000   29.45000  -0.31000   -1.05263
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.60000   12.47000   0.13000    1.04250
國泰美國費城半導體基金                                             14.67000   14.92000  -0.25000   -1.67560
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    49.64720   49.36670   0.28050    0.56820
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    15.44640   15.52110  -0.07470   -0.48128
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    28.72030   28.45060   0.26970    0.94796
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   47.46160   47.41670   0.04490    0.09469
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   48.09460   47.88410   0.21050    0.43960
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.73770   43.72510   0.01260    0.02882
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.31950    0.32000  -0.00050   -0.15625
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.98790    9.99970  -0.01180   -0.11800
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.04930   10.06110  -0.01180   -0.11728
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.31930    0.32010  -0.00080   -0.24992
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.97940    9.99970  -0.02030   -0.20301
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.05660   10.07700  -0.02040   -0.20244
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.31910    0.32000  -0.00090   -0.28125
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.97310    9.99750  -0.02440   -0.24406
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.05910   10.08360  -0.02450   -0.24297
國泰紐幣2021保本基金                                               12.94500   12.94370   0.00130    0.01004
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.33380   13.33270   0.00110    0.00825
國泰紐幣保本基金                                                   12.78330   12.78430  -0.00100   -0.00782
國泰國泰基金-新台幣A                                               24.12000   23.80000   0.32000    1.34454
國泰富時中國A50基金                                                21.78000   21.53000   0.25000    1.16117
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   50.58680   50.53340   0.05340    0.10567
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35190    0.35170   0.00020    0.05687
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.53100    0.53220  -0.00120   -0.22548
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.37800   41.38910  -0.01110   -0.02682
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.04000   20.92000   0.12000    0.57361
國泰新興市場基金-美元                                               0.37500    0.37540  -0.00040   -0.10655
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.78000   11.78000   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.45730    2.46300  -0.00570   -0.23143
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.49860    1.51100  -0.01240   -0.82065
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35310    0.35320  -0.00010   -0.02831
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.21750    0.21880  -0.00130   -0.59415
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.72960   10.72720   0.00240    0.02237
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.42010    6.45650  -0.03640   -0.56377
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.06000   15.39000  -0.33000   -2.14425
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       48.42790   48.27040   0.15750    0.32629
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           48.64620   48.58700   0.05920    0.12184
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               44.40750   44.32280   0.08470    0.19110
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.99000   13.12000  -0.13000   -0.99085
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.36000   36.66000   0.70000    1.90944
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.28000   23.53000  -0.25000   -1.06247
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34800    0.34820  -0.00020   -0.05744
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.75220   38.75610  -0.00390   -0.01006
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.51000   21.78000  -0.27000   -1.23967
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.09000   19.24000  -0.15000   -0.77963
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.10000   17.81000   0.29000    1.62830
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41970    0.41950   0.00020    0.04768
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.69630   12.68480   0.01150    0.09066
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.57620   10.56360   0.01260    0.11928
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.48800   10.48320   0.00480    0.04579
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.74110   10.72560   0.01550    0.14451
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24620   10.23390   0.01230    0.12019
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.19470   10.19010   0.00460    0.04514
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.38500   10.37010   0.01490    0.14368
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.95850    9.95020   0.00830    0.08342
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.85000    9.84660   0.00340    0.03453
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.94780    9.94650   0.00130    0.01307
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.89180    9.88110   0.01070    0.10829
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.95840    9.95010   0.00830    0.08342
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.84510    9.84170   0.00340    0.03455
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.94770    9.94640   0.00130    0.01307
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.89180    9.88110   0.01070    0.10829
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46420   11.46360   0.00060    0.00523
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.81930    9.82250  -0.00320   -0.03258
第一金大中華基金                                                   26.72000   26.52000   0.20000    0.75415
第一金小型精選基金                                                 34.01000   33.84000   0.17000    0.50236
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.40000   14.40000   0.00000    0.00000
第一金中國世紀基金-美元                                             8.61240    8.59670   0.01570    0.18263
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.88570    9.89720  -0.01150   -0.11619
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.27210    8.26540   0.00670    0.08106
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.52270   11.53590  -0.01320   -0.11443
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.82440    9.81640   0.00800    0.08150
第一金中概平衡基金                                                 28.68000   28.36000   0.32000    1.12835
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33580   15.33550   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.80100  178.79900   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.49260   15.59090  -0.09830   -0.63050
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.49130   15.58980  -0.09850   -0.63182
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.16000   15.25000  -0.09000   -0.59016
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.17000   15.25000  -0.08000   -0.52459
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.38510   10.48010  -0.09500   -0.90648
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.38330   10.47840  -0.09510   -0.90758
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.56000   10.65000  -0.09000   -0.84507
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.56000   10.65000  -0.09000   -0.84507
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.01870   10.16280  -0.14410   -1.41792
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.01870   10.16260  -0.14390   -1.41598
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.40000   10.54000  -0.14000   -1.32827
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.40000   10.54000  -0.14000   -1.32827
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.72310   12.86370  -0.14060   -1.09300
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.74000   12.88080  -0.14080   -1.09310
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.24000   12.36000  -0.12000   -0.97087
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.26000   12.39000  -0.13000   -1.04923
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.78200    9.77650   0.00550    0.05626
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.77570    9.77130   0.00440    0.04503
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.44660    9.43860   0.00800    0.08476
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.47080    9.46280   0.00800    0.08454
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.72370   10.71900   0.00470    0.04385
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.39590   10.38710   0.00880    0.08472
第一金全球大趨勢基金                                               25.04000   25.15000  -0.11000   -0.43738
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.41120    9.37050   0.04070    0.43434
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.49690    6.46890   0.02800    0.43284
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.14570   10.10050   0.04520    0.44750
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.14600   10.10080   0.04520    0.44749
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.71000    9.66000   0.05000    0.51760
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.12010   11.07050   0.04960    0.44804
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.12190   11.07240   0.04950    0.44706
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.64000   10.59000   0.05000    0.47214
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.64000   10.59000   0.05000    0.47214
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.58580    8.60160  -0.01580   -0.18369
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.59820   10.58220   0.01600    0.15120
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.23800    9.30600  -0.06800   -0.73071
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.23650    9.30450  -0.06800   -0.73083
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.62690    7.67330  -0.04640   -0.60469
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.62140    7.66800  -0.04660   -0.60772
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.41630    8.46550  -0.04920   -0.58118
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.41690    8.46600  -0.04910   -0.57997
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.69620   11.69890  -0.00270   -0.02308
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.69670   11.69950  -0.00280   -0.02393
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.21420   10.22510  -0.01090   -0.10660
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.21500   10.22600  -0.01100   -0.10757
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.02840   15.04070  -0.01230   -0.08178
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N                           15.02800   15.04030  -0.01230   -0.08178
第一金亞洲科技基金                                                 18.06000   18.12000  -0.06000   -0.33113
第一金亞洲新興市場基金                                             12.77000   12.94000  -0.17000   -1.31376
第一金店頭市場基金                                                  8.30000    8.23000   0.07000    0.85055
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.35950   10.35300   0.00650    0.06278
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.35950   10.35300   0.00650    0.06278
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.46980   10.45320   0.01660    0.15880
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.46980   10.45320   0.01660    0.15880
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.35960   10.35300   0.00660    0.06375
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.37060   10.36380   0.00680    0.06561
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.35950   10.35300   0.00650    0.06278
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.46980   10.45320   0.01660    0.15880
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.48090   10.46410   0.01680    0.16055
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.46980   10.45320   0.01660    0.15880
第一金創新趨勢基金                                                 22.41000   22.23000   0.18000    0.80972
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  46.21110   46.18390   0.02720    0.05889
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            46.27020   46.22210   0.04810    0.10406
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      47.94610   47.66660   0.27950    0.58636
第一金電子基金                                                     35.67000   35.21000   0.46000    1.30645
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.88000   18.69000   0.19000    1.01659
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.79000   20.04000  -0.25000   -1.24750
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.16000    9.05000   0.11000    1.21547
統一大中華中小基金(美元)                                            8.02000    7.94000   0.08000    1.00756
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.08000   11.94000   0.14000    1.17253
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.89000    8.94000  -0.05000   -0.55928
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.33000    9.37000  -0.04000   -0.42689
統一大滿貫基金-A類型                                               36.91000   36.65000   0.26000    0.70941
統一大滿貫基金-I類型                                               36.91000   36.65000   0.26000    0.70941
統一大龍印基金                                                     14.91000   14.97000  -0.06000   -0.40080
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.56000   10.42000   0.14000    1.34357
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.26000    9.15000   0.11000    1.20219
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.71000   10.58000   0.13000    1.22873
統一中小基金                                                       25.49000   25.22000   0.27000    1.07058
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.15350   10.14210   0.01140    0.11240
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.04010    9.04210  -0.00200   -0.02212
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.86720    8.86240   0.00480    0.05416
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.77950   12.76520   0.01430    0.11202
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.33600   11.33850  -0.00250   -0.02205
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.07500   11.06890   0.00610    0.05511
統一台灣動力基金                                                   19.82000   19.60000   0.22000    1.12245
統一全天候基金-A類型                                              117.25000  115.81000   1.44000    1.24342
統一全天候基金-I類型                                              117.99000  116.54000   1.45000    1.24421
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.64740    8.63910   0.00830    0.09607
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.99290    7.99590  -0.00300   -0.03752
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.12400    8.11940   0.00460    0.05665
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.35750    9.34860   0.00890    0.09520
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.65730    8.66060  -0.00330   -0.03810
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.79170    8.78670   0.00500    0.05690
統一全球債券組合基金                                               12.50260   12.49220   0.01040    0.08325
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.54000   16.46000   0.08000    0.48603
統一全球新科技基金(美元)                                           14.91000   14.90000   0.01000    0.06711
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.56000   14.55000   0.01000    0.06873
統一亞太基金                                                       25.46000   25.52000  -0.06000   -0.23511
統一亞洲大金磚基金                                                 12.28000   12.35000  -0.07000   -0.56680
統一奔騰基金                                                       62.38000   61.90000   0.48000    0.77544
統一強棒貨幣市場基金                                               16.74810   16.74780   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               11.97000   11.92000   0.05000    0.41946
統一強漢基金(美元)                                                 10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
統一強漢基金(新台幣)                                               27.67000   27.56000   0.11000    0.39913
統一統信基金                                                       31.78000   31.44000   0.34000    1.08142
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             39.80300   39.72600   0.07700    0.19383
統一黑馬基金                                                       62.54000   62.07000   0.47000    0.75721
統一新亞洲科技能源基金                                             16.89000   16.87000   0.02000    0.11855
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.22120    8.21270   0.00850    0.10350
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.98340   10.97210   0.01130    0.10299
統一經建基金                                                       49.67000   49.07000   0.60000    1.22274
統一龍馬基金                                                       72.28000   71.57000   0.71000    0.99204
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     21.66000   21.38000   0.28000    1.30964
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              50.03000   49.46000   0.57000    1.15245
野村中國機會基金                                                   14.85000   14.86000  -0.01000   -0.06729
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.42930   10.42800   0.00130    0.01247
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.37110   10.37370  -0.00260   -0.02506
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.51600   10.50900   0.00700    0.06661
野村巴西基金                                                        6.48000    6.51000  -0.03000   -0.46083
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.41000   11.37000   0.04000    0.35180
野村台灣高股息基金                                                 25.52000   25.32000   0.20000    0.78989
野村台灣運籌基金                                                   39.15000   38.78000   0.37000    0.95410
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.93060    9.92500   0.00560    0.05642
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.77870    9.77650   0.00220    0.02250
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.84300    9.83970   0.00330    0.03354
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.55740   10.55140   0.00600    0.05686
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.28790   10.28560   0.00230    0.02236
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05980   10.05650   0.00330    0.03281
野村平衡基金                                                       20.52000   20.33000   0.19000    0.93458
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94980    9.94230   0.00750    0.07544
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.19290   10.19240   0.00050    0.00491
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95540    9.95120   0.00420    0.04221
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95000    9.94250   0.00750    0.07543
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.19300   10.19250   0.00050    0.00491
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95610    9.95190   0.00420    0.04220
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95530    9.94900   0.00630    0.06332
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.02220   10.01340   0.00880    0.08788
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.03230   10.02760   0.00470    0.04687
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.01720   10.00800   0.00920    0.09193
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.98000   14.96000   0.02000    0.13369
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.70000   12.66000   0.04000    0.31596
野村全球生技醫療基金                                               16.66000   16.77000  -0.11000   -0.65593
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.36640   10.35610   0.01030    0.09946
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.30780   10.30080   0.00700    0.06796
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.28810   10.27720   0.01090    0.10606
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.61570   10.60490   0.01080    0.10184
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.51730   10.51000   0.00730    0.06946
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.50240   10.49110   0.01130    0.10771
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.36560   10.35450   0.01110    0.10720
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            11.01860   11.00750   0.01110    0.10084
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.87270   10.86530   0.00740    0.06811
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.86020   10.84850   0.01170    0.10785
野村全球品牌基金                                                   28.62000   28.78000  -0.16000   -0.55594
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.56000   12.59000  -0.03000   -0.23828
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.06000   19.11000  -0.05000   -0.26164
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.86000   11.89000  -0.03000   -0.25231
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.02530   11.02020   0.00510    0.04628
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.01440   11.01280   0.00160    0.01453
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.80860   10.80510   0.00350    0.03239
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.44790    8.46660  -0.01870   -0.22087
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.28510    8.30050  -0.01540   -0.18553
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.90890    7.92150  -0.01260   -0.15906
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.85670   10.88090  -0.02420   -0.22241
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.37040   10.38980  -0.01940   -0.18672
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.99610   10.01210  -0.01600   -0.15981
野村成長基金                                                       32.86000   32.58000   0.28000    0.85942
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.20750    8.24600  -0.03850   -0.46689
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.21480    8.25700  -0.04220   -0.51108
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.49130    8.52930  -0.03800   -0.44552
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.49980    9.54420  -0.04440   -0.46520
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.35750    9.40560  -0.04810   -0.51140
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.65530    9.69840  -0.04310   -0.44440
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.80000    8.87000  -0.07000   -0.78918
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.75000   12.84000  -0.09000   -0.70093
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.16160   10.16670  -0.00510   -0.05016
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.09770   10.10610  -0.00840   -0.08312
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.07320   10.07480  -0.00160   -0.01588
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.61000    9.61440  -0.00440   -0.04576
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.62060    9.62860  -0.00800   -0.08309
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.80550    9.80700  -0.00150   -0.01530
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.16370   10.16530  -0.00160   -0.01574
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.72720   10.73340  -0.00620   -0.05776
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.65150   10.66040  -0.00890   -0.08349
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.85640   10.85800  -0.00160   -0.01474
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.82680    9.84160  -0.01480   -0.15038
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.82380    9.84180  -0.01800   -0.18289
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.79710    9.81080  -0.01370   -0.13964
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.33960    8.35140  -0.01180   -0.14129
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.91620    8.92970  -0.01350   -0.15118
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.77720    8.79320  -0.01600   -0.18196
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.90920    9.92310  -0.01390   -0.14008
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.56990   13.58900  -0.01910   -0.14055
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.69200   12.71110  -0.01910   -0.15026
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.26360   10.28230  -0.01870   -0.18187
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.52390   10.51890   0.00500    0.04753
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.47030   10.46920   0.00110    0.01051
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.53730   10.53420   0.00310    0.02943
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.82430   10.81910   0.00520    0.04806
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.74570   10.74460   0.00110    0.01024
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.73220   10.72900   0.00320    0.02983
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.79780   10.79110   0.00670    0.06209
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.70750   10.70490   0.00260    0.02429
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.96900   10.95600   0.01300    0.11866
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.30040   10.31240  -0.01200   -0.11636
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.86310    9.87780  -0.01470   -0.14882
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.48700    9.50070  -0.01370   -0.14420
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.00750    9.01880  -0.01130   -0.12529
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.52360   11.53800  -0.01440   -0.12480
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.52350   10.53050  -0.00700   -0.06647
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.66700   11.67800  -0.01100   -0.09419
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.07190   11.08150  -0.00960   -0.08663
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.85940   10.86690  -0.00750   -0.06902
野村泰國基金                                                       43.12000   43.52000  -0.40000   -0.91912
野村高科技基金                                                     11.43000   11.28000   0.15000    1.32979
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.52790   10.55020  -0.02230   -0.21137
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.08570   10.11220  -0.02650   -0.26206
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.75850   10.81760  -0.05910   -0.54633
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.46440    9.48980  -0.02540   -0.26766
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.51090    9.53180  -0.02090   -0.21927
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.74960    9.78510  -0.03550   -0.36280
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.08840   12.11990  -0.03150   -0.25990
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.28990   14.37300  -0.08310   -0.57817
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.95300   10.98230  -0.02930   -0.26679
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.01450   11.03870  -0.02420   -0.21923
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.46660   11.50830  -0.04170   -0.36235
野村貨幣市場基金                                                   16.35150   16.35130   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.51000   14.61000  -0.10000   -0.68446
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.41680   10.42010  -0.00330   -0.03167
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.88380    9.89480  -0.01100   -0.11117
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.11850   10.12020  -0.00170   -0.01680
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.31900   10.31960  -0.00060   -0.00581
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.25190   10.25760  -0.00570   -0.05557
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.27310   10.27840  -0.00530   -0.05156
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.72880   10.73090  -0.00210   -0.01957
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.62870   10.63530  -0.00660   -0.06206
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.68910   10.69450  -0.00540   -0.05049
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.04750   10.04110   0.00640    0.06374
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.03800   10.03430   0.00370    0.03687
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.99040    9.98220   0.00820    0.08215
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.68380   10.67680   0.00700    0.06556
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.62210   10.61810   0.00400    0.03767
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.57740   10.56870   0.00870    0.08232
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.64590   10.62600   0.01990    0.18728
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.98140    7.96640   0.01500    0.18829
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.37620   12.35300   0.02320    0.18781
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.00000    9.03000  -0.03000   -0.33223
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.40980   10.40890   0.00090    0.00865
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.67840   10.68570  -0.00730   -0.06832
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.33600   10.33890  -0.00290   -0.02805
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.53100   10.52390   0.00710    0.06747
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.40710   10.41350  -0.00640   -0.06146
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41030   10.40930   0.00100    0.00961
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.67920   10.68650  -0.00730   -0.06831
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.33580   10.33870  -0.00290   -0.02805
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.53560   10.52840   0.00720    0.06839
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.40610   10.41250  -0.00640   -0.06146
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.41440   10.41350   0.00090    0.00864
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.68940   10.69690  -0.00750   -0.07011
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.33840   10.34140  -0.00300   -0.02901
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.53560   10.52850   0.00710    0.06744
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.41490   10.42140  -0.00650   -0.06237
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41440   10.41350   0.00090    0.00864
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.69140   10.69890  -0.00750   -0.07010
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.34580   10.34880  -0.00300   -0.02899
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.55010   10.54300   0.00710    0.06734
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.41620   10.42280  -0.00660   -0.06332
野村精選貨幣市場基金                                               12.12050   12.12030   0.00020    0.00165
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.74000   11.78000  -0.04000   -0.33956
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.92000   10.96000  -0.04000   -0.36496
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.12000   10.17000  -0.05000   -0.49164
野村積極成長基金                                                   13.94000   13.82000   0.12000    0.86831
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.83000   10.73000   0.10000    0.93197
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    39.28000   38.92000   0.36000    0.92497
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.72630   10.73890  -0.01260   -0.11733
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.54420    8.55870  -0.01450   -0.16942
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.86250    7.87300  -0.01050   -0.13337
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.71630    7.72590  -0.00960   -0.12426
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.31000   12.33120  -0.02120   -0.17192
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.99890   11.01360  -0.01470   -0.13347
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.83560   10.84910  -0.01350   -0.12443
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.80000   11.86000  -0.06000   -0.50590
野村環球基金-人民幣計價                                            17.80000   17.91000  -0.11000   -0.61418
野村環球基金-美元計價                                              13.70000   13.79000  -0.09000   -0.65265
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.56000   19.67000  -0.11000   -0.55923
野村鴻利基金                                                       24.63000   24.41000   0.22000    0.90127
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91070   16.91060   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       21.19000   20.99000   0.20000    0.95283
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.14000   10.22000  -0.08000   -0.78278
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.05000   13.45000  -0.40000   -2.97398
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.44000   15.46000  -0.02000   -0.12937
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.87400   10.85650   0.01750    0.16119
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.23750   14.21470   0.02280    0.16040
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.98790   10.98170   0.00620    0.05646
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.47500   10.45260   0.02240    0.21430
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.88940   10.88770   0.00170    0.01561
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.34790   10.33030   0.01760    0.17037
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.41740   10.41610   0.00130    0.01248
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.08050   10.06370   0.01680    0.16694
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.04770   10.02180   0.02590    0.25844
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.39850   10.38290   0.01560    0.15025
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.55470   10.54020   0.01450    0.13757
凱基台商天下基金                                                   14.28000   14.30000  -0.02000   -0.13986
凱基台灣精五門基金                                                 22.71000   22.49000   0.22000    0.97821
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       48.30960   48.23870   0.07090    0.14698
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   49.86700   49.60880   0.25820    0.52047
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.45290   41.34450   0.10840    0.26219
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.51490   10.55160  -0.03670   -0.34781
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   48.40570   48.36140   0.04430    0.09160
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         49.60950   49.58920   0.02030    0.04094
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             50.53710   50.22950   0.30760    0.61239
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.17000   13.25000  -0.08000   -0.60377
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.39690   11.43450  -0.03760   -0.32883
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.46000   11.48000  -0.02000   -0.17422
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60390   11.60370   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       30.59000   30.32000   0.27000    0.89050
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.54000   22.78000  -0.24000   -1.05356
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.40770   21.64790  -0.24020   -1.10958
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.20000   17.30000  -0.10000   -0.57803
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.11130   16.21810  -0.10680   -0.65852
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.36000    7.40000  -0.04000   -0.54054
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    44.28930   44.21390   0.07540    0.17053
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    44.56870   44.53200   0.03670    0.08241
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   44.92270   44.83500   0.08770    0.19561
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.94000   11.96000  -0.02000   -0.16722
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.13700   11.17980  -0.04280   -0.38283
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.87000   10.91000  -0.04000   -0.36664
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.43720   12.50900  -0.07180   -0.57399
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     13.00000   13.07000  -0.07000   -0.53558
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.85000   12.96000  -0.11000   -0.84877
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.33920   12.45370  -0.11450   -0.91941
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.58990   10.63180  -0.04190   -0.39410
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.91040    9.97140  -0.06100   -0.61175
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.12760   10.18280  -0.05520   -0.54209
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.58970   10.63160  -0.04190   -0.39411
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.91040    9.97140  -0.06100   -0.61175
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.12760   10.18280  -0.05520   -0.54209
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.59000   12.46000   0.13000    1.04334
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         33.97000   34.59000  -0.62000   -1.79243
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.44000   32.69000  -0.25000   -0.76476
富邦上証180基金                                                    31.36000   31.03000   0.33000    1.06349
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20470    0.20380   0.00090    0.44161
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.44000    6.40000   0.04000    0.62500
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.04000    6.10000  -0.06000   -0.98361
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   48.17000   47.41000   0.76000    1.60304
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.83540   12.82680   0.00860    0.06705
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.72310   11.70700   0.01610    0.13752
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.16060   11.11970   0.04090    0.36782
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.86880   10.86150   0.00730    0.06721
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.84230    9.82880   0.01350    0.13735
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.38050    9.34620   0.03430    0.36699
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.82320   19.81180   0.01140    0.05754
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.68650   11.68570   0.00080    0.00685
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.43070   10.39690   0.03380    0.32510
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.90080   13.91380  -0.01300   -0.09343
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99800    1.99820  -0.00020   -0.01001
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.45050    9.45940  -0.00890   -0.09409
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40730    1.40740  -0.00010   -0.00711
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.69310   12.70100  -0.00790   -0.06220
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82610    1.82610   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.58700   10.59360  -0.00660   -0.06230
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.54450    1.54450   0.00000    0.00000
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.04050   11.02790   0.01260    0.11426
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.96830   10.95570   0.01260    0.11501
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.78000   15.76000   0.02000    0.12690
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  17.28000   17.33000  -0.05000   -0.28852
富邦日本東証基金                                                   19.46000   19.49000  -0.03000   -0.15393
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.35000   46.13000   0.22000    0.47691
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.23000   45.83000   0.40000    0.87279
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.76000   52.23000   0.53000    1.01474
富邦台灣心基金                                                     23.18000   22.88000   0.30000    1.31119
富邦台灣釆吉50基金                                                 46.47000   46.00000   0.47000    1.02174
富邦台灣科技指數基金                                               57.05000   56.33000   0.72000    1.27818
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   50.45280   50.31640   0.13640    0.27108
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.33030   42.21830   0.11200    0.26529
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31390    0.31240   0.00150    0.48015
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.53000   10.47000   0.06000    0.57307
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.72860    2.72350   0.00510    0.18726
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36380    0.36360   0.00020    0.05501
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.32190   11.30880   0.01310    0.11584
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.32660    2.32220   0.00440    0.18948
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34230    0.34210   0.00020    0.05846
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.58620    9.57520   0.01100    0.11488
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.14000   22.76000  -0.62000   -2.72408
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.04000   14.71000   0.33000    2.24337
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 25.51000   26.62000  -1.11000   -4.16980
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71880   15.71860   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.98000   17.79000   0.19000    1.06802
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         42.48310   42.29040   0.19270    0.45566
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   47.11330   46.96820   0.14510    0.30893
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   41.63220   41.40490   0.22730    0.54897
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    41.77710   41.60930   0.16780    0.40328
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.93740   39.94260  -0.00520   -0.01302
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   48.64030   48.43570   0.20460    0.42242
富邦長紅基金                                                       64.42000   63.60000   0.82000    1.28931
富邦科技基金                                                       26.15000   25.82000   0.33000    1.27808
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           42.02240   41.85390   0.16850    0.40259
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        49.98200   49.56370   0.41830    0.84396
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          41.99780   41.72240   0.27540    0.66008
富邦恒生國企ETF基金                                                20.14000   19.69000   0.45000    2.28542
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.00000   14.36000  -0.36000   -2.50696
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.31000   24.25000   1.06000    4.37113
富邦高成長基金                                                     24.85000   24.54000   0.31000    1.26324
富邦基金A類型                                                      14.37000   14.24000   0.13000    0.91292
富邦基金I類型                                                      14.37000   14.24000   0.13000    0.91292
富邦深証100基金                                                    10.64000   10.58000   0.06000    0.56711
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.25000   20.38000  -0.13000   -0.63788
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42520    0.42540  -0.00020   -0.04701
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.43010   12.43870  -0.00860   -0.06914
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.21840    9.22480  -0.00640   -0.06938
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29940    0.29950  -0.00010   -0.03339
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.40810    8.41390  -0.00580   -0.06893
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.01550   10.10650  -0.09100   -0.90041
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.77950   10.86990  -0.09040   -0.83165
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.24570    9.32970  -0.08400   -0.90035
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.94580   10.02920  -0.08340   -0.83157
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.17000   17.97000   0.20000    1.11297
富邦精準基金                                                       45.99000   45.38000   0.61000    1.34420
富邦精銳中小基金                                                   12.42000   12.27000   0.15000    1.22249
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.94000   18.74000   0.20000    1.06724
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.45000   21.25000   0.20000    0.94118
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.03000    7.10000  -0.07000   -0.98592
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.27000   15.96000   0.31000    1.94236
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.15000   20.03000   0.12000    0.59910
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.17680   11.21880  -0.04200   -0.37437
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.23920   10.24730  -0.00810   -0.07905
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.60210   10.59780   0.00430    0.04057
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.57970   10.61940  -0.03970   -0.37384
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.64680    9.65450  -0.00770   -0.07976
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.97670    9.97270   0.00400    0.04011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   31.54000   31.37000   0.17000    0.54192
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.89050    9.93630  -0.04580   -0.46094
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.84410    9.88900  -0.04490   -0.45404
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.63560    9.68010  -0.04450   -0.45971
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.29910   10.30320  -0.00410   -0.03979
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.26300   10.26680  -0.00380   -0.03701
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.04890   10.05310  -0.00420   -0.04178
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.27350    8.35310  -0.07960   -0.95294
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.97100    9.05210  -0.08110   -0.89592
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.50270    8.58280  -0.08010   -0.93326
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.15370   10.17800  -0.02430   -0.23875
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.23550   10.26130  -0.02580   -0.25143
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.73380    9.75880  -0.02500   -0.25618
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.89660    9.92130  -0.02470   -0.24896
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.55110    8.60750  -0.05640   -0.65524
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.85030    9.90860  -0.05830   -0.58838
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.09040    9.14780  -0.05740   -0.62747
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.47710   11.49480  -0.01770   -0.15398
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.29550   11.31420  -0.01870   -0.16528
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.55600   10.57370  -0.01770   -0.16740
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.30100    9.35840  -0.05740   -0.61335
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.15000   15.18000  -0.03000   -0.19763
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.71460    8.78840  -0.07380   -0.83974
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.61530    9.69220  -0.07690   -0.79342
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.07920    9.15470  -0.07550   -0.82471
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.64090   10.67770  -0.03680   -0.34464
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.68010   10.71870  -0.03860   -0.36012
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.15420   10.19120  -0.03700   -0.36306
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.23870    9.31430  -0.07560   -0.81166
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.05000    9.93000   0.12000    1.20846
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.33000   10.18000   0.15000    1.47348
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.25000    9.11000   0.14000    1.53677
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.13000    8.16000  -0.03000   -0.36765
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.53000   10.57000  -0.04000   -0.37843
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.46000   10.59000  -0.13000   -1.22757
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.88000    8.89000  -0.01000   -0.11249
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.20670   10.21360  -0.00690   -0.06756
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.40910    9.40910   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.96980    8.96580   0.00400    0.04461
富蘭克林華美中華基金                                               12.17000   12.03000   0.14000    1.16376
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.41000   23.21000   0.20000    0.86170
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.66000   22.50000   0.16000    0.71111
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.24880    8.21690   0.03190    0.38822
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.33860    9.30870   0.02990    0.32120
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.38880   10.35560   0.03320    0.32060
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.95380    9.91530   0.03850    0.38829
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.71310   11.71890  -0.00580   -0.04949
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.70000    8.74430  -0.04430   -0.50662
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.79450    8.86590  -0.07140   -0.80533
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.88000    9.95990  -0.07990   -0.80222
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.62700   14.67260  -0.04560   -0.31078
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.44560   10.53830  -0.09270   -0.87965
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.31810   10.45510  -0.13700   -1.31037
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.69430   10.70320  -0.00890   -0.08315
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.63900    7.67940  -0.04040   -0.52608
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.94940    9.00940  -0.06000   -0.66597
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.93950   10.00620  -0.06670   -0.66659
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.38500   11.38910  -0.00410   -0.03600
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.59450    7.63030  -0.03580   -0.46918
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.91440    8.97070  -0.05630   -0.62760
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.06630   10.12990  -0.06360   -0.62784
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.98610   11.01310  -0.02700   -0.24516
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.67680    7.72970  -0.05290   -0.68437
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.20540    8.20050   0.00490    0.05975
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.25460    9.25380   0.00080    0.00865
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.39160   10.39080   0.00080    0.00770
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.13560   13.12760   0.00800    0.06094
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.15000    8.22000  -0.07000   -0.85158
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.54000    8.61000  -0.07000   -0.81301
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.00000    9.05000  -0.05000   -0.55249
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.21000    8.38000  -0.17000   -2.02864
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.38000   12.48000  -0.10000   -0.80128
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.65000    8.71000  -0.06000   -0.68886
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.29000    8.34000  -0.05000   -0.59952
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.17410   13.22140  -0.04730   -0.35775
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.32000   10.42000  -0.10000   -0.95969
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.32000   10.41000  -0.09000   -0.86455
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
富蘭克林華美第一富基金                                             40.75000   40.50000   0.25000    0.61728
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36030   10.36010   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.46000    8.49000  -0.03000   -0.35336
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.83000    8.85000  -0.02000   -0.22599
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.82000   15.02000  -0.20000   -1.33156
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.20000   13.41000  -0.21000   -1.56600
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.62000   15.85000  -0.23000   -1.45110
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.34810    9.32470   0.02340    0.25095
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.34810    9.32460   0.02350    0.25202
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.31430    9.30330   0.01100    0.11824
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.31430    9.30330   0.01100    0.11824
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.41670    9.39100   0.02570    0.27367
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.26920    9.24380   0.02540    0.27478
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.26920    9.24380   0.02540    0.27478
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.58250    9.54860   0.03390    0.35503
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.43250    9.39910   0.03340    0.35535
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.43250    9.39910   0.03340    0.35535
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.41610    6.41810  -0.00200   -0.03116
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.50230   10.54280  -0.04050   -0.38415
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.49870    9.49400   0.00470    0.04950
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.61160   11.60590   0.00570    0.04911
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.72380    6.71520   0.00860    0.12807
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.84280    8.83640   0.00640    0.07243
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.99350   10.97940   0.01410    0.12842
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    71.90000   71.63000   0.27000    0.37694
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    74.48000   74.25000   0.23000    0.30976
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                63.41670   63.13120   0.28550    0.45223
復華1至5年期高收益債券基金                                         21.10000   21.05000   0.05000    0.23753
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              72.09230   71.82080   0.27150    0.37802
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 70.10650   69.83600   0.27050    0.38734
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.90930   11.90850   0.00080    0.00672
復華人生目標基金                                                   41.29260   41.00360   0.28900    0.70482
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
復華大中華中小策略基金                                              9.01000    9.03000  -0.02000   -0.22148
復華中小精選基金                                                   69.88000   68.61000   1.27000    1.85104
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.52920   51.67640  -0.14720   -0.28485
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.73010   62.57900   0.15110    0.24145
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.44000   10.49000  -0.05000   -0.47664
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.26000   12.32000  -0.06000   -0.48701
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.99000   11.04000  -0.05000   -0.45290
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
復華台灣智能基金                                                   12.10000   12.01000   0.09000    0.74938
復華全方位基金                                                     31.18000   30.76000   0.42000    1.36541
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.74000   12.79000  -0.05000   -0.39093
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.35000   20.43000  -0.08000   -0.39158
復華全球平衡基金-美元                                               9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.93000   19.92000   0.01000    0.05020
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.24000   14.38000  -0.14000   -0.97357
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.94000   14.06000  -0.12000   -0.85349
復華全球原物料基金                                                  8.12000    8.14000  -0.02000   -0.24570
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.23000   13.27000  -0.04000   -0.30143
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.31620   12.30330   0.01290    0.10485
復華全球債券基金                                                   15.42220   15.38020   0.04200    0.27308
復華全球債券組合基金                                               15.49000   15.48000   0.01000    0.06460
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.66000   15.59000   0.07000    0.44901
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.78000   10.73000   0.05000    0.46598
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
復華有利貨幣市場基金                                               13.50380   13.50360   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.43000   11.45000  -0.02000   -0.17467
復華亞太成長基金                                                   12.56000   12.69000  -0.13000   -1.02443
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.11000    9.05000   0.06000    0.66298
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.83000    9.76000   0.07000    0.71721
復華東協世紀基金                                                   12.03000   12.12000  -0.09000   -0.74257
復華南非幣長期收益基金A                                            14.21000   14.17000   0.04000    0.28229
復華南非幣長期收益基金B                                             8.04000    8.02000   0.02000    0.24938
復華南非幣短期收益基金A                                            14.69000   14.69000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      76.70110   76.06270   0.63840    0.83931
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.09000   21.30000  -0.21000   -0.98592
復華美國新星基金-美元                                              12.69000   12.71000  -0.02000   -0.15736
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.07000   13.08000  -0.01000   -0.07645
復華恒生基金                                                       20.62000   19.91000   0.71000    3.56605
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.61000    8.96000  -0.35000   -3.90625
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.99000   25.96000   2.03000    7.81972
復華神盾基金                                                       28.40820   28.01260   0.39560    1.41222
復華高成長基金                                                     71.00000   70.42000   0.58000    0.82363
復華高益策略組合基金                                               13.78000   13.77000   0.01000    0.07262
復華貨幣市場基金                                                   14.46790   14.46770   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.12000   17.17000  -0.05000   -0.29121
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.36000   47.93000   0.43000    0.89714
復華復華基金                                                       22.24000   22.06000   0.18000    0.81596
復華華人世紀基金                                                   18.02000   17.95000   0.07000    0.38997
復華傳家二號基金                                                   34.55520   34.22120   0.33400    0.97600
復華傳家基金                                                       24.14010   23.77760   0.36250    1.52454
復華奧林匹克全球組合基金                                           16.06000   16.05000   0.01000    0.06231
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.75000   11.77000  -0.02000   -0.16992
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.50000   14.51000  -0.01000   -0.06892
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                         11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
復華新興人民幣債券基金A                                            12.27000   12.25000   0.02000    0.16327
復華新興人民幣債券基金B                                             8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
復華新興市場10年期以上債券基金                                     23.74000   23.57000   0.17000    0.72126
復華新興市場企業債券ETF基金                                        72.86000   72.44000   0.42000    0.57979
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.29000    5.29000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.86000   11.85000   0.01000    0.08439
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.70000   11.69000   0.01000    0.08554
復華新興市場短期收益基金                                           11.43000   11.42000   0.01000    0.08757
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
復華滬深300 A股基金                                                23.66000   23.47000   0.19000    0.80954
復華數位經濟基金                                                   49.29000   48.71000   0.58000    1.19072
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.93620    9.94180  -0.00560   -0.05633
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.70260    9.70750  -0.00490   -0.05048
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.47470   10.48060  -0.00590   -0.05629
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.09030   10.09540  -0.00510   -0.05052
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.13110   10.10100   0.03010    0.29799
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.13100   10.10430   0.02670    0.26424
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.12760   10.13400  -0.00640   -0.06315
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.86500   10.86430   0.00070    0.00644
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.02440   10.01770   0.00670    0.06688
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.77760   10.76290   0.01470    0.13658
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.38190   10.37500   0.00690    0.06651
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.14990   11.13470   0.01520    0.13651
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.54810   10.57850  -0.03040   -0.28738
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.50350   10.51090  -0.00740   -0.07040
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.71570   10.71570   0.00000    0.00000
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.52340   10.55340  -0.03000   -0.28427
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.72500   11.72700  -0.00200   -0.01705
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.44880   10.45540  -0.00660   -0.06313
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.70340   10.73380  -0.03040   -0.28322
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.01160   12.01360  -0.00200   -0.01665
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.59080   10.59750  -0.00670   -0.06322
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.85230   10.85150   0.00080    0.00737
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.08840   10.11280  -0.02440   -0.24128
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.08350   10.08580  -0.00230   -0.02280
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.09810   10.09330   0.00480    0.04756
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.39020   10.41790  -0.02770   -0.26589
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.67910   10.67980  -0.00070   -0.00655
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.39460   10.39940  -0.00480   -0.04616
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.38900   10.41660  -0.02760   -0.26496
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.67900   10.67960  -0.00060   -0.00562
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.39140   10.39620  -0.00480   -0.04617
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.28540   10.30960  -0.02420   -0.23473
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.27200   10.27130   0.00070    0.00682
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.28350   10.30770  -0.02420   -0.23478
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.27290   10.27220   0.00070    0.00681
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.89170   10.91020  -0.01850   -0.16957
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.88670   10.88080   0.00590    0.05422
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.09670   11.08300   0.01370    0.12361
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.06870   10.09460  -0.02590   -0.25657
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.06090   10.06470  -0.00380   -0.03776
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.07640   10.07300   0.00340    0.03375
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.28120    9.28350  -0.00230   -0.02478
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                7.99160    7.97720   0.01440    0.18051
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.11850    8.09610   0.02240    0.27668
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.20690   12.20990  -0.00300   -0.02457
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.54020   10.52110   0.01910    0.18154
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.83140   10.80140   0.03000    0.27774
景順主流基金                                                       19.16000   18.85000   0.31000    1.64456
景順台灣科技基金                                                   33.53000   32.99000   0.54000    1.63686
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.91000   10.00000  -0.09000   -0.90000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.51000    9.58000  -0.07000   -0.73069
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.93000    8.99000  -0.06000   -0.66741
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.58000   11.61000  -0.03000   -0.25840
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.88000   10.90000  -0.02000   -0.18349
景順全球科技基金                                                   23.68000   23.94000  -0.26000   -1.08605
景順全球康健基金                                                   19.88000   19.94000  -0.06000   -0.30090
景順貨幣市場基金                                                   16.00190   16.00170   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       33.54000   33.20000   0.34000    1.02410
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.47000   14.60000  -0.13000   -0.89041
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.78000   13.90000  -0.12000   -0.86331
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.84000   10.88000  -0.04000   -0.36765
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.27000   11.30000  -0.03000   -0.26549
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.57000   11.61000  -0.04000   -0.34453
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.86000   11.89000  -0.03000   -0.25231
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.66170    8.65900   0.00270    0.03118
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.75170    7.73570   0.01600    0.20683
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.55720   11.55350   0.00370    0.03202
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.32140   10.30020   0.02120    0.20582
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.50000    8.48000   0.02000    0.23585
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.79000    7.79000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.67000   11.66000   0.01000    0.08576
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.65950    9.63280   0.02670    0.27718
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                   10.04490   10.00750   0.03740    0.37372
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.26690   10.23850   0.02840    0.27738
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.68040   10.64060   0.03980    0.37404
華南永昌永昌基金                                                   20.61000   20.52000   0.09000    0.43860
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.03650   15.02420   0.01230    0.08187
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
華南永昌全球精品基金                                               17.03000   17.11000  -0.08000   -0.46756
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.48000   13.50000  -0.02000   -0.14815
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.62000   13.64000  -0.02000   -0.14663
華南永昌物聯網精選基金                                             12.51000   12.42000   0.09000    0.72464
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.29180   16.29160   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.30560   25.21360   0.09200    0.36488
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                           10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                           10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99770   11.99760   0.00010    0.00083
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.77980   10.77650   0.00330    0.03062
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.46520   10.42910   0.03610    0.34615
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.99140    9.98830   0.00310    0.03104
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.64070    9.60800   0.03270    0.34034
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.61880   10.61570   0.00310    0.02920
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.24240   10.20790   0.03450    0.33797
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.96360    9.96070   0.00290    0.02911
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.55410    9.52190   0.03220    0.33817
華頓中小型基金                                                     21.91000   21.55000   0.36000    1.67053
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.44290   12.20190   0.24100    1.97510
華頓台灣基金                                                       24.22000   23.87000   0.35000    1.46628
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57860   11.57840   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.46000   17.49000  -0.03000   -0.17153
華頓全球高收益債券基金A                                            13.89660   13.90620  -0.00960   -0.06903
華頓全球高收益債券基金B                                             8.01260    8.06290  -0.05030   -0.62385
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.87460    2.87540  -0.00080   -0.02782
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.58670   12.55210   0.03460    0.27565
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40040    0.39970   0.00070    0.17513
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.27710   12.27000   0.00710    0.05786
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.23420   12.22730   0.00690    0.05643
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.91370   10.91690  -0.00320   -0.02931
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.68680   10.64850   0.03830    0.35968
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.64900   10.61090   0.03810    0.35906
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.35590    9.32230   0.03360    0.36043
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.70080   10.67270   0.02810    0.26329
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.66320   10.63510   0.02810    0.26422
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.35550    9.33340   0.02210    0.23678
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.74000   11.69000   0.05000    0.42772
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.90000    9.83000   0.07000    0.71211
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.42000   10.35000   0.07000    0.67633
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.70570    2.70050   0.00520    0.19256
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.13760    2.13730   0.00030    0.01404
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.95450   11.90690   0.04760    0.39977
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.18960    9.15290   0.03670    0.40097
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37620    0.37480   0.00140    0.37353
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29030    0.28930   0.00100    0.34566
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.56000    3.58000  -0.02000   -0.55866
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.58000   15.64000  -0.06000   -0.38363
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.50000  -0.01000   -2.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.97000   24.77000   0.20000    0.80743
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.63000   12.69000  -0.06000   -0.47281
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.25000    8.28000  -0.03000   -0.36232
匯豐安富基金                                                       26.16000   26.03000   0.13000    0.49942
匯豐成功基金                                                       42.74000   42.47000   0.27000    0.63574
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.44000    2.46000  -0.02000   -0.81301
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.70000   10.75000  -0.05000   -0.46512
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.70000   10.75000  -0.05000   -0.46512
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.28000   11.34000  -0.06000   -0.52910
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.48000   10.54000  -0.06000   -0.56926
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.28000   11.34000  -0.06000   -0.52910
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                    9.83000    9.73000   0.10000    1.02775
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.51000  -0.01000   -1.96078
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.80000    2.80330  -0.00330   -0.11772
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.44260    2.44510  -0.00250   -0.10225
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.95580   11.93980   0.01600    0.13401
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.96510    7.94900   0.01610    0.20254
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39080    0.39050   0.00030    0.07682
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33330    0.33290   0.00040    0.12016
匯豐金磚動力基金                                                   14.40000   14.55000  -0.15000   -1.03093
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01800   15.01790   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.14000    5.14000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                   10.16000   10.26000  -0.10000   -0.97466
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.47560    5.43750   0.03810    0.70069
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.37390    9.33600   0.03790    0.40596
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.95000   53.50000   0.45000    0.84112
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.95000   53.50000   0.45000    0.84112
匯豐龍騰電子基金                                                   39.15000   38.78000   0.37000    0.95410
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.91260   12.90040   0.01220    0.09457
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.92000   18.78000   0.14000    0.74547
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
新光中國成長基金(美元)                                              9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.28000    9.24000   0.04000    0.43290
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.66320   11.64570   0.01750    0.15027
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.26020   10.26170  -0.00150   -0.01462
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.78420   10.76680   0.01740    0.16161
新光台灣富貴基金                                                   25.23000   25.02000   0.21000    0.83933
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.63000   21.72000  -0.09000   -0.41436
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.82160   39.77800   0.04360    0.10961
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    47.73780   47.66720   0.07060    0.14811
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.21000   10.26000  -0.05000   -0.48733
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.71000    9.81000  -0.10000   -1.01937
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.94000   10.02000  -0.08000   -0.79840
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.73000    8.72000   0.01000    0.11468
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.84000   10.86000  -0.02000   -0.18416
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.24700   11.24230   0.00470    0.04181
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      11.20030   11.16480   0.03550    0.31796
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.58750   10.58360   0.00390    0.03685
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.53030   10.49690   0.03340    0.31819
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                10.19000    9.99000   0.20000    2.00200
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.25000   11.10000   0.15000    1.35135
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.16000    9.23000  -0.07000   -0.75840
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51800   15.51780   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.55000    8.55000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.09000    9.07000   0.02000    0.22051
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.70000    8.69000   0.01000    0.11507
新光亞洲精選基金-美金                                              20.27000   20.44000  -0.17000   -0.83170
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.93000   21.07000  -0.14000   -0.66445
新光店頭基金                                                       23.48000   23.23000   0.25000    1.07619
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.78000   11.76000   0.02000    0.17007
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.36000   11.31000   0.05000    0.44209
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.31000   10.26000   0.05000    0.48733
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          43.67270   43.49610   0.17660    0.40601
新光特選內需收益ETF基金                                            20.94000   20.80000   0.14000    0.67308
新光創新科技基金                                                   13.80000   13.65000   0.15000    1.09890
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.27380   10.26330   0.01050    0.10231
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.67190   10.65970   0.01220    0.11445
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.10560   10.10480   0.00080    0.00792
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.35060    9.34130   0.00930    0.09956
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.69000    9.67890   0.01110    0.11468
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.17370    9.16980   0.00390    0.04253
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.40440   41.25430   0.15010    0.36384
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       49.25340   48.89260   0.36080    0.73794
新光澳幣八年期保本基金                                             11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
新光澳幣十年期保本基金                                             11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
新光澳幣保本基金                                                   12.51000   12.51000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.96900   10.95720   0.01180    0.10769
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.61350    9.60360   0.00990    0.10309
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.61380    9.60710   0.00670    0.06974
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.73650   10.72900   0.00750    0.06990
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.75390   10.74930   0.00460    0.04279
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.61260    9.60850   0.00410    0.04267
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.58020    9.57720   0.00300    0.03132
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.70320   10.69990   0.00330    0.03084
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.17000    7.22000  -0.05000   -0.69252
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.79000   10.78590   0.00410    0.03801
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.53450    9.53090   0.00360    0.03777
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.52030   10.51910   0.00120    0.01141
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.46730    9.46630   0.00100    0.01056
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.54450    9.54530  -0.00080   -0.00838
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.60630   10.60690  -0.00060   -0.00566
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.91250   14.90290   0.00960    0.06442
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.61490    8.60930   0.00560    0.06505
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            40.19220   40.22090  -0.02870   -0.07136
群益10年期以上金融債ETF基金                                        46.04280   45.94880   0.09400    0.20458
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     46.65470   46.61580   0.03890    0.08345
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 47.28780   47.19330   0.09450    0.20024
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               48.79080   48.62420   0.16660    0.34263
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  46.82630   46.78640   0.03990    0.08528
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 50.38210   50.34460   0.03750    0.07449
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                51.98520   51.65710   0.32810    0.63515
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  49.78410   49.72220   0.06190    0.12449
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       11.01790   11.03300  -0.01510   -0.13686
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  50.04710   49.79060   0.25650    0.51516
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.82590   39.88740  -0.06150   -0.15418
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.51560   11.51480   0.00080    0.00695
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.97360    9.97680  -0.00320   -0.03207
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.14810   14.15250  -0.00440   -0.03109
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.12780   10.14470  -0.01690   -0.16659
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.46000    9.74000  -0.28000   -2.87474
群益大印度基金-人民幣                                              12.85360   13.17580  -0.32220   -2.44539
群益大印度基金-美元                                                11.57730   11.93770  -0.36040   -3.01901
群益大印度基金-新臺幣                                              11.19000   11.53000  -0.34000   -2.94883
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.35090   12.36140  -0.01050   -0.08494
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.40750   11.48480  -0.07730   -0.67306
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.92000   10.98000  -0.06000   -0.54645
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.97180   10.98120  -0.00940   -0.08560
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.24460    9.30720  -0.06260   -0.67260
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.87000    8.93000  -0.06000   -0.67189
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.91280    9.92130  -0.00850   -0.08567
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.38710    8.44390  -0.05680   -0.67267
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.03000    9.09000  -0.06000   -0.66007
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.16120    9.16900  -0.00780   -0.08507
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.01110    8.06540  -0.05430   -0.67325
群益中小型股基金                                                   47.41000   46.84000   0.57000    1.21691
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.95570   10.92930   0.02640    0.24155
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.74160    9.73120   0.01040    0.10687
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.31180    9.29310   0.01870    0.20122
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.27240    9.25010   0.02230    0.24108
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.24350    8.23480   0.00870    0.10565
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.88090    7.86500   0.01590    0.20216
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.60110   10.60130  -0.00020   -0.00189
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.66110   11.66130  -0.00020   -0.00172
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.21960   11.22360  -0.00400   -0.03564
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.47130   10.46600   0.00530    0.05064
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.66180    9.55980   0.10200    1.06697
群益中國新機會基金N-美元                                            8.49730    8.41900   0.07830    0.93004
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.25000    9.16000   0.09000    0.98253
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.56840    8.47790   0.09050    1.06748
群益中國新機會基金-美元                                             9.08510    9.00130   0.08380    0.93098
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.83000    8.74000   0.09000    1.02975
群益平衡王基金                                                     20.42180   20.31510   0.10670    0.52523
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.97850    9.97880  -0.00030   -0.00301
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.08760   10.07820   0.00940    0.09327
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.97850    9.97880  -0.00030   -0.00301
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.08760   10.07820   0.00940    0.09327
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.97860    9.97890  -0.00030   -0.00301
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.08750   10.07820   0.00930    0.09228
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.07010   10.06050   0.00960    0.09542
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.96650    9.97010  -0.00360   -0.03611
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.07540   10.06940   0.00600    0.05959
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.96650    9.97000  -0.00350   -0.03511
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.07540   10.06940   0.00600    0.05959
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.96650    9.97010  -0.00360   -0.03611
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.07540   10.06940   0.00600    0.05959
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.07760   10.07130   0.00630    0.06255
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.97160    9.97440  -0.00280   -0.02807
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.08060   10.07380   0.00680    0.06750
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.97160    9.97440  -0.00280   -0.02807
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.08060   10.07380   0.00680    0.06750
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.97150    9.97430  -0.00280   -0.02807
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.08060   10.07380   0.00680    0.06750
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                           10.07490   10.06790   0.00700    0.06953
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.61000    6.60000   0.01000    0.15152
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.78620   12.70780   0.07840    0.61694
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.68830   11.68530   0.00300    0.02567
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.90710   10.84020   0.06690    0.61715
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.96930    9.96670   0.00260    0.02609
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.69050   10.62500   0.06550    0.61647
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.49820   10.47570   0.02250    0.21478
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.26670   10.24950   0.01720    0.16781
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.24500    9.22520   0.01980    0.21463
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.23520    9.21980   0.01540    0.16703
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.55920   10.53660   0.02260    0.21449
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.58900   10.57130   0.01770    0.16743
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.40830    9.38810   0.02020    0.21517
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.88150    9.86500   0.01650    0.16726
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.50140   11.47700   0.02440    0.21260
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.90350    7.88670   0.01680    0.21302
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.85230   10.85190   0.00040    0.00369
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.64300   10.64990  -0.00690   -0.06479
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.86250   10.86190   0.00060    0.00552
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.99890    9.99850   0.00040    0.00400
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.92180    9.92830  -0.00650   -0.06547
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.12710   10.12660   0.00050    0.00494
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.85240   10.85200   0.00040    0.00369
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.64290   10.64980  -0.00690   -0.06479
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.86240   10.86180   0.00060    0.00552
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.99900    9.99860   0.00040    0.00400
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.92170    9.92820  -0.00650   -0.06547
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.12710   10.12660   0.00050    0.00494
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.71240    9.77420  -0.06180   -0.63228
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.51000   11.58000  -0.07000   -0.60449
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.89150   15.99250  -0.10100   -0.63155
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.97000   16.06000  -0.09000   -0.56040
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.22000   11.47000  -0.25000   -2.17960
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.29810   10.49850  -0.20040   -1.90884
群益印度中小基金N-美元                                              8.27970    8.49070  -0.21100   -2.48507
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.97000    8.17000  -0.20000   -2.44798
群益印度中小基金-人民幣                                            13.94130   14.21260  -0.27130   -1.90887
群益印度中小基金-美元                                              11.84220   12.14400  -0.30180   -2.48518
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.95000   14.30000  -0.35000   -2.44755
群益多利策略組合基金                                               12.04000   12.03000   0.01000    0.08313
群益多重收益組合基金                                               14.39000   14.37000   0.02000    0.13918
群益多重資產組合基金                                               15.88000   15.87000   0.01000    0.06301
群益安家基金                                                       26.16400   25.80070   0.36330    1.40810
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16930   16.16910   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               20.89000   21.28000  -0.39000   -1.83271
群益亞太中小基金                                                   10.48000   10.54000  -0.06000   -0.56926
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.50000   16.55000  -0.05000   -0.30211
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.89770   10.87040   0.02730    0.25114
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          8.03750    8.01740   0.02010    0.25070
群益店頭市場基金                                                  101.46000   99.46000   2.00000    2.01086
群益東方盛世基金                                                    8.83000    8.84000  -0.01000   -0.11312
群益東協成長基金-人民幣                                            13.38120   13.47940  -0.09820   -0.72852
群益東協成長基金-美元                                              11.24910   11.34700  -0.09790   -0.86278
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.34000   11.42000  -0.08000   -0.70053
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.29170   12.28840   0.00330    0.02685
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.25370   11.26360  -0.00990   -0.08789
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.75470   10.75560  -0.00090   -0.00837
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                               10.03050   10.02790   0.00260    0.02593
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.18630    9.19440  -0.00810   -0.08810
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.77720    8.77790  -0.00070   -0.00797
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.12080   11.12170  -0.00090   -0.00809
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.81580    9.81330   0.00250    0.02548
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.34940    9.35760  -0.00820   -0.08763
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.80530    9.80620  -0.00090   -0.00918
群益長安基金                                                       31.08000   30.58000   0.50000    1.63506
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.32630   10.38520  -0.05890   -0.56715
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.62120   15.71050  -0.08930   -0.56841
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.37000   15.45000  -0.08000   -0.51780
群益真善美基金                                                     16.05320   16.02500   0.02820    0.17598
群益馬拉松基金                                                    123.96000  122.59000   1.37000    1.11755
群益深証中小板基金                                                 12.26000   12.20000   0.06000    0.49180
群益創新科技基金                                                   34.41000   33.82000   0.59000    1.74453
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.72130   10.65190   0.06940    0.65153
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.45080    9.40240   0.04840    0.51476
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                           10.03000    9.97000   0.06000    0.60181
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.67560   11.60000   0.07560    0.65172
群益華夏盛世基金-美元                                              10.42060   10.36710   0.05350    0.51606
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.51000   17.40000   0.11000    0.63218
群益奧斯卡基金                                                     30.99000   30.50000   0.49000    1.60656
群益新興金鑽基金-美元                                              11.04220   11.13450  -0.09230   -0.82896
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.59000    8.66000  -0.07000   -0.80831
群益葛萊美基金                                                     24.49000   24.26000   0.23000    0.94806
群益道瓊美國地產ETF基金                                            23.20000   22.96000   0.24000    1.04530
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.67000    7.75000  -0.08000   -1.03226
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.28000   14.02000   0.26000    1.85449
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.72210   11.67510   0.04700    0.40257
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.06820   11.08900  -0.02080   -0.18757
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.29260   11.30590  -0.01330   -0.11764
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.31820   11.27280   0.04540    0.40274
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.68630   10.70640  -0.02010   -0.18774
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.90310   10.91590  -0.01280   -0.11726
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.72190   11.67490   0.04700    0.40257
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.06860   11.08940  -0.02080   -0.18757
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.31820   11.27290   0.04530    0.40185
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.68580   10.70590  -0.02010   -0.18775
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                          10.11100   10.12250  -0.01150   -0.11361
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.24170   13.24160   0.00010    0.00076
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.94860   11.95380  -0.00520   -0.04350
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   11.07000   11.07000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.84460   11.85070  -0.00610   -0.05147
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.82120    8.82110   0.00010    0.00113
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.08290    9.08680  -0.00390   -0.04292
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.42000    8.42000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.57210    8.57650  -0.00440   -0.05130
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.40100   10.40560  -0.00460   -0.04421
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.04850   10.05280  -0.00430   -0.04277
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.73000    9.84000  -0.11000   -1.11789
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.79000    9.89000  -0.10000   -1.01112
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.75000    9.86000  -0.11000   -1.11562
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.85000    9.95000  -0.10000   -1.00503
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.73000    9.84000  -0.11000   -1.11789
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.73000    9.84000  -0.11000   -1.11789
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.79000    9.89000  -0.10000   -1.01112
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.75000    9.86000  -0.11000   -1.11562
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.85000    9.95000  -0.10000   -1.00503
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.73000    9.84000  -0.11000   -1.11789
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.04000    9.00000   0.04000    0.44444
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.07000   10.02000   0.05000    0.49900
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.90000    9.98000  -0.08000   -0.80160
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.87000    9.98000  -0.11000   -1.10220
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.97000   10.05000  -0.08000   -0.79602
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.03000   10.09000  -0.06000   -0.59465
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.88000    9.96000  -0.08000   -0.80321
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.70000    9.78000  -0.08000   -0.81800
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.76000    9.87000  -0.11000   -1.11449
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.79000    9.87000  -0.08000   -0.81054
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.90000    9.97000  -0.07000   -0.70211
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.69000    9.77000  -0.08000   -0.81883
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.99000   10.06000  -0.07000   -0.69583
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.94000   10.04000  -0.10000   -0.99602
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.09000   10.16000  -0.07000   -0.68898
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.13000   10.19000  -0.06000   -0.58881
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.00000   10.07000  -0.07000   -0.69513
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.98000   10.06000  -0.08000   -0.79523
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.94000   10.05000  -0.11000   -1.09453
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.09000   10.16000  -0.07000   -0.68898
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.13000   10.19000  -0.06000   -0.58881
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.00000   10.07000  -0.07000   -0.69513
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
德信大發基金                                                       31.30000   31.04000   0.26000    0.83763
德信中國精選成長基金                                               11.72000   11.66000   0.06000    0.51458
德信台灣主流中小基金                                               21.17000   20.92000   0.25000    1.19503
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99250   11.99240   0.00010    0.00083
德信數位時代基金                                                   35.04000   34.58000   0.46000    1.33025
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.07080   11.02730   0.04350    0.39448
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.92050   10.88030   0.04020    0.36948
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72300   11.72290   0.00010    0.00085
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            17.60000   17.36000   0.24000    1.38249
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.02000   17.12000  -0.10000   -0.58411
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.99510   11.01110  -0.01600   -0.14531
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.75350   16.77200  -0.01850   -0.11030
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.28090    8.26950   0.01140    0.13786
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.08880   11.08450   0.00430    0.03879
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.17180   12.16670   0.00510    0.04192
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.18700   14.16740   0.01960    0.13835
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摩根大歐洲基金                                                     16.66000   16.68000  -0.02000   -0.11990
摩根中小基金                                                       22.92000   22.70000   0.22000    0.96916
摩根中國A股基金                                                    15.57000   15.58000  -0.01000   -0.06418
摩根中國A股基金(美元)                                              12.00000   12.02000  -0.02000   -0.16639
摩根中國亮點基金                                                   12.97000   13.05000  -0.08000   -0.61303
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.31170   11.31350  -0.00180   -0.01591
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.80870   12.80580   0.00290    0.02265
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.53310    9.54080  -0.00770   -0.08071
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.22470   13.22680  -0.00210   -0.01588
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.59050   15.58690   0.00360    0.02310
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.80000   19.64000   0.16000    0.81466
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.80000   19.64000   0.16000    0.81466
摩根台灣增長基金                                                   50.58000   50.19000   0.39000    0.77705
摩根平衡基金                                                       27.71000   27.63000   0.08000    0.28954
摩根全球α基金                                                     18.21000   18.32000  -0.11000   -0.60044
摩根全球平衡基金                                                   16.34320   16.38210  -0.03890   -0.23745
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.50620    9.51080  -0.00460   -0.04837
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.72010   10.72240  -0.00230   -0.02145
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.05270   10.05900  -0.00630   -0.06263
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.73280   11.73860  -0.00580   -0.04941
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.47670   10.48340  -0.00670   -0.06391
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.31600   10.34670  -0.03070   -0.29671
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.73800   13.77890  -0.04090   -0.29683
摩根亞洲基金                                                       57.69000   58.33000  -0.64000   -1.09721
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.41180    8.42210  -0.01030   -0.12230
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.98400    9.99190  -0.00790   -0.07906
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.78220    8.79470  -0.01250   -0.14213
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.86060   12.87630  -0.01570   -0.12193
摩根東方內需機會基金                                               18.25000   18.45000  -0.20000   -1.08401
摩根東方科技基金                                                   32.27000   32.41000  -0.14000   -0.43197
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.27000    9.32000  -0.05000   -0.53648
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.45000    9.50000  -0.05000   -0.52632
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.87000    8.92000  -0.05000   -0.56054
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.33000   11.38000  -0.05000   -0.43937
摩根金龍收成基金                                                   22.28000   22.42000  -0.14000   -0.62444
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13950   15.13940   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.25000   14.16000   0.09000    0.63559
摩根新金磚五國基金                                                 12.17000   12.29000  -0.12000   -0.97640
摩根新絲路基金                                                      9.01000    9.10000  -0.09000   -0.98901
摩根新興35基金                                                     13.19000   13.29000  -0.10000   -0.75245
摩根新興日本基金                                                   23.43000   23.22000   0.21000    0.90439
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.17030    7.16550   0.00480    0.06699
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.57860    9.56750   0.01110    0.11602
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.33780    9.33270   0.00510    0.05465
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.13590   11.12840   0.00750    0.06740
摩根新興科技基金                                                   54.77000   54.33000   0.44000    0.80987
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.66390    8.68040  -0.01650   -0.19008
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.32650    9.34530  -0.01880   -0.20117
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.74960    8.77270  -0.02310   -0.26332
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.35840   10.37820  -0.01980   -0.19078
摩根龍揚基金                                                       33.28000   33.49000  -0.21000   -0.62705
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.04000   12.05000  -0.01000   -0.08299
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.37060    9.37440  -0.00380   -0.04054
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.60690   11.61160  -0.00470   -0.04048
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鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.54000   20.77000  -0.23000   -1.10737
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62030   12.62020   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.39000   11.29000   0.10000    0.88574
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.97590   10.95810   0.01780    0.16244
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.54430   10.54010   0.00420    0.03985
聯邦中國龍基金                                                     27.37000   27.12000   0.25000    0.92183
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.44160   12.46900  -0.02740   -0.21974
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.70070   11.72880  -0.02810   -0.23958
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.67260   10.69270  -0.02010   -0.18798
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.18360   10.20610  -0.02250   -0.22046
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.63070    9.65390  -0.02320   -0.24032
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.77740    8.79400  -0.01660   -0.18877
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.62840    9.62640   0.00200    0.02078
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.96460    9.95560   0.00900    0.09040
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.11650    9.11470   0.00180    0.01975
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.43090    9.42240   0.00850    0.09021
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.66430   11.65080   0.01350    0.11587
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.56450   11.54470   0.01980    0.17151
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.86720   10.84190   0.02530    0.23335
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.73960   10.72720   0.01240    0.11559
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.63230   10.61400   0.01830    0.17241
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.99010    9.96690   0.02320    0.23277
聯邦金鑽平衡基金                                                   24.31390   24.14070   0.17320    0.71746
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.36420    9.41970  -0.05550   -0.58919
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.85570    9.90710  -0.05140   -0.51882
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.31180    9.36690  -0.05510   -0.58824
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.78780    9.83890  -0.05110   -0.51937
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23110   13.23090   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.70000   13.57000   0.13000    0.95800
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.81860   16.80760   0.01100    0.06545
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.85840   12.92960  -0.07120   -0.55067
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.50190   12.57110  -0.06920   -0.55047
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.88010   11.94480  -0.06470   -0.54166
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.49610   12.48140   0.01470    0.11778
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.80690   11.78830   0.01860    0.15778
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.60030   10.58830   0.01200    0.11333
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.84110    8.82720   0.01390    0.15747
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       37.03000   36.66000   0.37000    1.00927
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.00000   18.92000   0.08000    0.42283
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.31000   18.25000   0.06000    0.32877
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.34000   12.29000   0.05000    0.40683
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.35000   16.36000  -0.01000   -0.06112
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.89000   11.89000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.72000   12.73000  -0.01000   -0.07855
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.86000   11.87000  -0.01000   -0.08425
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.56000    7.57000  -0.01000   -0.13210
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.05000   15.07000  -0.02000   -0.13271
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.61000    8.62000  -0.01000   -0.11601
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.34000   11.42000  -0.08000   -0.70053
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.20000   14.23000  -0.03000   -0.21082
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.10000   14.12000  -0.02000   -0.14164
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.13000   14.15000  -0.02000   -0.14134
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.03000    9.09000  -0.06000   -0.66007
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.77000   14.79000  -0.02000   -0.13523
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.53000    9.60000  -0.07000   -0.72917
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.82000   20.84000  -0.02000   -0.09597
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.89000   18.92000  -0.03000   -0.15856
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.09000   13.11000  -0.02000   -0.15256
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.65000   14.67000  -0.02000   -0.13633
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.61000   15.63000  -0.02000   -0.12796
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.60000   14.62000  -0.02000   -0.13680
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.59000   14.62000  -0.03000   -0.20520
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.46000   12.48000  -0.02000   -0.16026
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.70000   14.72000  -0.02000   -0.13587
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.58000   12.60000  -0.02000   -0.15873
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.61000    8.62000  -0.01000   -0.11601
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.05000   13.07000  -0.02000   -0.15302
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.70000   19.67000   0.03000    0.15252
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.40000   18.39000   0.01000    0.05438
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.14000   13.12000   0.02000    0.15244
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.12000   14.10000   0.02000    0.14184
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.09000   13.08000   0.01000    0.07645
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.89000    7.88000   0.01000    0.12690
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.91000   12.90000   0.01000    0.07752
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.06000   14.07000  -0.01000   -0.07107
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.16000   14.18000  -0.02000   -0.14104
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
聯博貨幣市場基金                                                   15.04400   15.04380   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.10520   11.06850   0.03670    0.33157
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.76830   13.72880   0.03950    0.28772
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.45220    7.42760   0.02460    0.33120
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.33000   14.32000   0.01000    0.06983
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.49000   14.48000   0.01000    0.06906
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.34090   10.28690   0.05400    0.52494
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.72420   10.58710   0.13710    1.29497
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.18020   10.13170   0.04850    0.47870
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.26280   10.20780   0.05500    0.53880
瀚亞中小型股基金                                                   22.10000   21.68000   0.42000    1.93727
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.87000   12.85000   0.02000    0.15564
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.16000   13.14000   0.02000    0.15221
瀚亞巴西基金                                                        5.48000    5.52000  -0.04000   -0.72464
瀚亞外銷基金                                                       41.29000   40.80000   0.49000    1.20098
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.97170    9.96840   0.00330    0.03310
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.87480    9.80000   0.07480    0.76327
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.89080    9.89260  -0.00180   -0.01820
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.89900    9.89660   0.00240    0.02425
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.97050    9.96450   0.00600    0.06021
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.90070    9.82350   0.07720    0.78587
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.88110    9.88030   0.00080    0.00810
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.88950    9.88440   0.00510    0.05160
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.64450   11.63890   0.00560    0.04811
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.98270   10.99190  -0.00920   -0.08370
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.94380   12.95090  -0.00710   -0.05482
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       11.03590   11.06060  -0.02470   -0.22332
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.44860    7.44430   0.00430    0.05776
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.01650    8.02320  -0.00670   -0.08351
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.22730    8.23190  -0.00460   -0.05588
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.18990    7.20590  -0.01600   -0.22204
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.79210    8.79700  -0.00490   -0.05570
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.16000    9.15480   0.00520    0.05680
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.37360    9.38140  -0.00780   -0.08314
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.16410    9.16920  -0.00510   -0.05562
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.30000   12.31000  -0.01000   -0.08123
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.40000   11.46000  -0.06000   -0.52356
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.29000   11.33000  -0.04000   -0.35305
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.33000   10.37000  -0.04000   -0.38573
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.25000   10.29000  -0.04000   -0.38873
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.38800   10.44380  -0.05580   -0.53429
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.90870    9.93400  -0.02530   -0.25468
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.40200    9.45730  -0.05530   -0.58473
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.55570    9.60710  -0.05140   -0.53502
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.88000   14.21000  -0.33000   -2.32231
瀚亞印度基金-美元                                                  12.55000   12.88000  -0.33000   -2.56211
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.36000   29.10000  -0.74000   -2.54296
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.51000    9.67000  -0.16000   -1.65460
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.65000    9.81000  -0.16000   -1.63099
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.23000    9.37000  -0.14000   -1.49413
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  8.90000    9.05000  -0.15000   -1.65746
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.02000    9.18000  -0.16000   -1.74292
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.24000    9.38000  -0.14000   -1.49254
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  8.90000    9.05000  -0.15000   -1.65746
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.02000    9.18000  -0.16000   -1.74292
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.25000   13.29000  -0.04000   -0.30098
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.64000   10.67000  -0.03000   -0.28116
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.44000   11.51000  -0.07000   -0.60817
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.83000    9.90000  -0.07000   -0.70707
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.10000   14.20000  -0.10000   -0.70423
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.59000    8.65000  -0.06000   -0.69364
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.44000    6.49000  -0.05000   -0.77042
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.28000    8.34000  -0.06000   -0.71942
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.19000   11.34000  -0.15000   -1.32275
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.60140   12.61650  -0.01510   -0.11968
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.73430   14.85720  -0.12290   -0.82721
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.11740   11.16120  -0.04380   -0.39243
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.96480   11.00340  -0.03860   -0.35080
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.85270   12.92000  -0.06730   -0.52090
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.08820    9.10120  -0.01300   -0.14284
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.01160   10.09340  -0.08180   -0.81043
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.81110    8.84580  -0.03470   -0.39228
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.67980    8.71030  -0.03050   -0.35016
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.39080    9.44030  -0.04950   -0.52435
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.02690   15.02670   0.00020    0.00133
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.89010   10.89260  -0.00250   -0.02295
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.24130   10.25020  -0.00890   -0.08683
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.69980   12.69960   0.00020    0.00157
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.35000   10.40000  -0.05000   -0.48077
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.14000   18.27000  -0.13000   -0.71155
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63310   13.63290   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.15000   29.51000  -0.36000   -1.21993
瀚亞高科技基金                                                     61.68000   60.58000   1.10000    1.81578
瀚亞理財通基金                                                     26.69000   26.51000   0.18000    0.67899
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.53000    9.65000  -0.12000   -1.24352
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.68000    8.77000  -0.09000   -1.02623
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.10000    8.21000  -0.11000   -1.33983
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.38000    8.49000  -0.11000   -1.29564
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.64000    8.73000  -0.09000   -1.03093
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.14000    8.25000  -0.11000   -1.33333
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.39000    8.49000  -0.10000   -1.17786
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.55000    9.62000  -0.07000   -0.72765
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.87000    9.94000  -0.07000   -0.70423
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.02000    9.06000  -0.04000   -0.44150
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.39000    8.45000  -0.06000   -0.71006
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.68000    8.74000  -0.06000   -0.68650
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.66000    9.72000  -0.06000   -0.61728
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.00000    9.04000  -0.04000   -0.44248
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.50000    8.56000  -0.06000   -0.70093
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.76000    8.82000  -0.06000   -0.68027
瀚亞菁華基金                                                       22.50000   22.16000   0.34000    1.53430
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.22920   14.19540   0.03380    0.23811
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.33730    9.31510   0.02220    0.23832
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.24370   11.24810  -0.00440   -0.03912
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           12.05310   12.03150   0.02160    0.17953
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.20700   10.20840  -0.00140   -0.01371
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.77970   10.79860  -0.01890   -0.17502
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.35600    8.35930  -0.00330   -0.03948
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.41860    8.40350   0.01510    0.17969
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.64320    8.65270  -0.00950   -0.10979
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.21470    8.21580  -0.00110   -0.01339
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.17230    8.18660  -0.01430   -0.17468
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.30880   14.28430   0.02450    0.17152
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         11.00700   10.98220   0.02480    0.22582
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                           10.00350    9.99100   0.01250    0.12511
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.66720   11.64730   0.01990    0.17086
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.50310   10.47940   0.02370    0.22616
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.13790   10.12060   0.01730    0.17094
瀚亞歐洲基金                                                       10.19000   10.26000  -0.07000   -0.68226
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