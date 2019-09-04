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◆台灣集中市場資券相抵張數前30名

台北‧09月04日 交易日  
  
代碼   股票名稱          資券相抵  成交張數   比率%  
00637L 元大滬深300正2        2561    159838    1.60  
00673R 元大S&P原油反1         436     12495    3.49  
4968   立積                   379      1995   19.00  
2323   中環                   320    142029    0.23  
6116   彩晶                   307     35732    0.86  
00633L 富邦上証正2            154     19203    0.80  
2368   金像電                 144     60832    0.24  
00672L 元大S&P原油正2         142    149129    0.10  
00655L 國泰中國A50正2         138      9865    1.40  
00677U 富邦VIX                137    116727    0.12  
3038   全台                   129     10400    1.24  
2337   旺宏                   110     50699    0.22  
3049   和鑫                    97     31543    0.31  
2367   燿華                    81     46425    0.17  
00664R 國泰臺灣加權反1         65      1137    5.72  
3037   欣興                    56     41826    0.13  
5258   虹堡                    56      9057    0.62  
2316   楠梓電                  55     12828    0.43  
2313   華通                    51     40575    0.13  
3338   泰碩                    50     15409    0.32  
2409   友達                    49     35628    0.14  
00738U 元大道瓊白銀            44      5916    0.74  
3481   群創                    38     58686    0.06  
3017   奇鋐                    36     11704    0.31  
2387   精元                    32      6343    0.50  
2101   南港                    31      9055    0.34  
2371   大同                    26     20823    0.12  
00642U 元大S&P石油             25      5971    0.42  
3661   世芯-KY                 25      6922    0.36  
2408   南亞科                  24     23168    0.10
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