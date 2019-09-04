台北‧09月04日 交易日 代碼 股票名稱 資券相抵 成交張數 比率% 00637L 元大滬深300正2 2561 159838 1.60 00673R 元大S&P原油反1 436 12495 3.49 4968 立積 379 1995 19.00 2323 中環 320 142029 0.23 6116 彩晶 307 35732 0.86 00633L 富邦上証正2 154 19203 0.80 2368 金像電 144 60832 0.24 00672L 元大S&P原油正2 142 149129 0.10 00655L 國泰中國A50正2 138 9865 1.40 00677U 富邦VIX 137 116727 0.12 3038 全台 129 10400 1.24 2337 旺宏 110 50699 0.22 3049 和鑫 97 31543 0.31 2367 燿華 81 46425 0.17 00664R 國泰臺灣加權反1 65 1137 5.72 3037 欣興 56 41826 0.13 5258 虹堡 56 9057 0.62 2316 楠梓電 55 12828 0.43 2313 華通 51 40575 0.13 3338 泰碩 50 15409 0.32 2409 友達 49 35628 0.14 00738U 元大道瓊白銀 44 5916 0.74 3481 群創 38 58686 0.06 3017 奇鋐 36 11704 0.31 2387 精元 32 6343 0.50 2101 南港 31 9055 0.34 2371 大同 26 20823 0.12 00642U 元大S&P石油 25 5971 0.42 3661 世芯-KY 25 6922 0.36 2408 南亞科 24 23168 0.10
◆台灣集中市場資券相抵張數前30名
鉅亨台北資料中心
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