◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月04日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大美債20正2 元大中型100 本盟 昶和 東泥 元大台灣50正2 東華 元大道瓊白銀 富邦科技 智伸科 大統新創 天仁 大魯閣 元大電子 喬山 本盟 新紡 立益 元大台商50 劍麟 銘旺科 佳和 佳和 元大MSCI金融 精元 旭隼 怡華 聯發 富邦摩台 建準 遠雄來 昶和 昶和 富邦發達 凌群 統領 大統新創 本盟 富邦金融 泰碩 威宏-KY 中宇 正道 元大MSCI台灣 創意 泰昇-KY 程泰 瑞利 永豐臺灣加權 群創 百達-KY 正峰新 富邦日本 世芯-KY 氣立 億泰 國泰日經225 茂林-KY 台硝 懷特 元大歐洲50 立積 元禎 士紙 元大日經225 科嘉-KY 毛寶 燁興 元大美元指數 瀚宇博 日勝化 千興 元大美元指數正2 柏承 展宇 威致 兆豐藍籌30反1 百一 華廣 華豐 國泰股利精選30 捷泰 三福化 首利 元大S&P日圓反1 互億 士紙 麗正 富邦歐洲 聯茂 高興昌 東訊 FH彭博高收益債 超眾 東明-KY 錸德 FH彭博新興債 昇陽半導體 六暉-KY 倫飛 FH富時高息低波 致新 震旦行 虹光 國泰RMB短期報酬 凌巨 隴華 威盛 富邦臺灣中小 新天地 銘旺科 浩鑫 新光內需收益 杜康-DR 翔耀 國碩 FH美國金融股 陽光能源-DR 太空梭 銘旺科 新光中國政金綠債 慶豐富 奇鋐 統懋 新光ICE美國權值 吉源-KY 聯德 翔耀 台新全球AI 鼎炫-KY 泰碩 太空梭 宏洲 玉晶光 兆勁 東華 力銘 麗臺 大魯閣 世芯-KY 吉祥全 立益 新至陞 憶聲 佳和 銘鈺 科風 聯發 穎漢 力特 昶和 立積 喬鼎 本盟 迎廣 正達 正道 昇陽半導體 晟鈦 瑞利 陞泰 聯德 正峰新 華友聯 同泰 百達-KY 愛山林 新世紀 億泰 皇昌 誠研 懷特 遠雄來 誠創 士紙 夏都 嘉威 燁興 欣欣 聯合再生 千興 統領 力銘 威致 客思達-KY 亞太電 華豐 凱羿-KY 達能 首利 格威傳媒 太極 麗正 康師傅-DR 誠美材 東訊 神州-DR 奕智博 光磊 晨訊科-DR 慧友 錸德 友佳-DR 悠克 倫飛 一零四 友勁 虹光 欣天然 百一 威盛 新海 捷泰 浩鑫 秋雨 天瀚 國碩 欣高 迅杰 銘旺科 川飛 華上 統懋 鋼聯 光麗-KY 翔耀 必應 元晶 太空梭 科定 華冠 兆勁 基勝-KY 裕豐 麗臺 威宏-KY 寶徠 吉祥全 政伸 皇昌 憶聲 陽明 科風 六福 力特 康師傅-DR 喬鼎 聖馬丁-DR 正達 神州-DR 晟鈦 同方友友-DR 聯德 晨訊科-DR 閎暉 友佳-DR 同泰 陽光能源-DR 新世紀 精熙-DR 誠研 中福 誠創 雷虎 嘉威 中視 聯合再生 秋雨 力銘 新利虹 亞太電 國光生 達能 新唐 太極 誠美材 奕智博 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 富鼎 裕豐 寶徠 皇昌 隆大 陽明 六福 晶華 好樂迪 高雄銀 新光金 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生 鼎炫-KY