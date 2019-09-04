新聞
0

◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧09月04日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      2107290   4354149    48.40  
0061   元大寶滬深          205504    321616    63.90  
2885   元大金              146021  11686232     1.25  
2883   開發金              145457  14965982     0.97  
006205 富邦上証            125856    333236    37.77  
006206 元大上證50          108469    121778    89.07  
2823   中壽                 95751   4463582     2.15  
00739  元大MSCI A股         86500    136988    63.14  
3045   台灣大               84459   3467953     2.44  
6116   彩晶                 72727   3133933     2.32  
2610   華航                 68786   5420984     1.27  
006207 FH滬深               65062     93892    69.29  
00639  富邦深100            62370    235403    26.49  
1312   國喬                 51954    906620     5.73  
2891   中信金               51475  19496989     0.26  
2881   富邦金               51441  10233603     0.50  
2017   官田鋼               45024    341867    13.17  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
2882   國泰金               40801  12563210     0.32  
00648R 元大S&P500反1        40487    166188    24.36  
01002T 土銀國泰R1           38282   1393000     2.75  
1101   台泥                 35888   5465619     0.66  
00713  元大台灣高息低波     34514    109512    31.52  
0055   元大MSCI金融         34385     40654    84.58  
2337   旺宏                 34319   1840013     1.87  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
00633L 富邦上証正2          31818    404458     7.87  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
2323   中環                 30990   1726016     1.80  
01001T 土銀富邦R1           29297    583000     5.03
留言載入中...

相關新聞