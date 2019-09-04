[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月03日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大美債20正2 元大中型100 本盟 昶和 天仁 元大台灣50正2 東華 富邦科技 智伸科 大統新創 新紡 大魯閣 元大電子 喬山 本盟 佳和 立益 元大台商50 劍麟 銘旺科 怡華 佳和 元大MSCI金融 精元 旭隼 昶和 聯發 富邦摩台 建準 遠雄來 大統新創 昶和 富邦發達 凌群 統領 程泰 本盟 富邦金融 泰碩 威宏-KY 百達-KY 正道 元大MSCI台灣 創意 泰昇-KY 氣立 瑞利 永豐臺灣加權 群創 元禎 正峰新 富邦日本 世芯-KY 毛寶 億泰 國泰日經225 茂林-KY 日勝化 懷特 元大歐洲50 立積 展宇 士紙 元大日經225 科嘉-KY 華廣 燁興 元大美元指數 瀚宇博 三福化 千興 元大美元指數正2 柏承 士紙 威致 兆豐藍籌30反1 百一 高興昌 華豐 國泰股利精選30 捷泰 東明-KY 首利 元大S&P日圓反1 互億 六暉-KY 麗正 富邦歐洲 聯茂 震旦行 東訊 FH彭博高收益債 超眾 隴華 錸德 FH彭博新興債 昇陽半導體 銘旺科 倫飛 元大台灣高息低波 致新 翔耀 虹光 FH富時高息低波 凌巨 太空梭 威盛 國泰RMB短期報酬 新天地 奇鋐 浩鑫 富邦臺灣中小 杜康-DR 聯德 國碩 新光內需收益 陽光能源-DR 泰碩 銘旺科 FH美國金融股 慶豐富 玉晶光 統懋 新光中國政金綠債 吉源-KY 力銘 翔耀 新光ICE美國權值 鼎炫-KY 世芯-KY 太空梭 台新全球AI 新至陞 兆勁 宏洲 銘鈺 麗臺 東華 穎漢 吉祥全 大魯閣 立積 憶聲 立益 迎廣 科風 佳和 昇陽半導體 力特 聯發 陞泰 喬鼎 昶和 華友聯 正達 本盟 愛山林 晟鈦 利勤 皇昌 聯德 正道 遠雄來 同泰 瑞利 夏都 新世紀 正峰新 欣欣 誠研 百達-KY 統領 誠創 億泰 客思達-KY 嘉威 懷特 凱羿-KY 聯合再生 士紙 康師傅-DR 力銘 燁興 神州-DR 亞太電 千興 晨訊科-DR 達能 威致 一零四 太極 華豐 欣天然 誠美材 首利 新海 奕智博 麗正 秋雨 慧友 東訊 欣高 悠克 錸德 川飛 友勁 倫飛 鋼聯 百一 瑞昱 必應 捷泰 虹光 科定 天瀚 威盛 基勝-KY 迅杰 浩鑫 威宏-KY 華上 國碩 政伸 光麗-KY 銘旺科 元晶 統懋 華冠 翔耀 裕豐 太空梭 寶徠 兆勁 皇昌 麗臺 陽明 吉祥全 六福 憶聲 康師傅-DR 科風 聖馬丁-DR 力特 神州-DR 喬鼎 同方友友-DR 正達 晨訊科-DR 晟鈦 友佳-DR 聯德 陽光能源-DR 同泰 精熙-DR 新世紀 中福 誠研 雷虎 誠創 中視 嘉威 秋雨 聯合再生 新利虹 力銘 國光生 亞太電 達能 新唐 太極 誠美材 奕智博 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 隆大 陽明 長榮航 六福 好樂迪 新光金 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生 鼎炫-KY