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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月03日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          勝昱              新昕纖   進階                
易威     晟楠     元大美債7-10          精確              韋僑     強生                
天良     大略-KY  元大美債1-3          淳紳              久陽     其祥-KY             
南璋     寬魚國際 群益15年IG科技債          統新              東林     德麥                
勝昱              群益10年IG金融債          利機              欣厚-KY  中華食              
萬國通            國泰5Y+新興債          協益              友銓     世坤                
飛寶企業          國泰1-5Y高收債          上揚              倉和     萬國通              
精確              富邦全球高收債          系微              三圓     聚紡                
宏易              國泰中國政金債5+          茂迪              雙喜     公準                
唐鋒              富邦中政債0-1          沛亨              力泰     健信                
聯光通            FH中國政策債          精測              理銘     永彰                
通訊-KY           凱基中國債3-10          倉和              亞都     至興                
榮群              凱基新興債10+          易飛網            老爺知   大詠城              
新零售            凱基科技債10+          泰偉              東凌-KY  萬在                
恩得利            群益AAA-AA公司債                            邁達康   健椿                
李洲              群益15年IG公用債                            綠河-KY  百德                
凱柏實業          群益15年EM主權債                            欣泰     科際精密            
元炬              FH能源債                                     唐鋒                
及成              FH製藥債                                     福盈科              
和進              FH新興企業債                                     大恭                
耀勝              FH20年美債                                     永純                
倚強              FH中國信用債                                     康聯訊              
錦明              中信優先金融債                                     台聯電              
鑫創              凱基AAA至A公司債                                     韋僑                
宇環              凱基金融債20+                                     威潤                
廣寰科            凱基美債25+                                     創威                
點晶              國泰A級金融債                                     晉椿                
斐成              富邦中國投等債                                     久陽                
泰谷              富邦金融投等債                                     松和                
典範              元大10年IG銀行債                                     新零售              
益通              元大10年IG電能債                                     李洲                
振維              FH公司債A3                                     元炬                
迎輝              FH次順位IG金融債                                     及成                
重鵬              FH美元信用債1-5Y                                     新洲                
研勤              群益A級公司債                                     耀勝                
欣厚-KY           群益AAA-A醫療債                                     倚強                
兆遠              中信美國公債20年                                     至寶電              
寶得利            中信中國債7-10                                     宇環                
太欣              中信中國美元IG債                                     廣寰科              
系統電            B新光美債1-3                                     雙鴻                
天剛              B新光美債20+                                     幸康                
世紀              第一金美債20+                                     泰谷                
華容              第一金金融債 10+                                     熱映                
建榮              第一金科技債 10+                                     力致                
立衛              永豐10年A公司債                                     森寶                
天揚              永豐15年金融債                                     昇達科              
鈺創              永豐7-10年中國債                                     矽瑪                
佳總              凱基醫療保健債                                     先益                
合正              凱基IG精選15+                                     泓格                
金利              台新美元銀行債                                     博磊                
寶聯通            台新中國政策債                                     東林                
凱鈺              新光15年IG金融債                                     盈正                
德宏              富邦新興投等債                                     晟楠                
合邦              富邦歐洲銀行債                                     艾恩特              
萬旭              中信新興亞洲債                                     精聯                
久正              中信EM主權債0-5                                     德微                
上揚              合世                                         緯軟                
全譜              易威                                         數字                
易通展            天良                                         世紀                
茂迪              盛弘                                         友銓                
元隆              南璋                                         立衛                
沛亨              勝昱                                         合正                
九暘              冠好                                         凱鈺                
凱碩              萬國通                                       通泰                
全達              飛寶企業                                     合邦                
奧斯特            光明                                         亞元                
保銳              精確                                         萬旭                
越峰              宏易                                         順發                
商丞              唐鋒                                         欣技                
英格爾            大立                                         亞通                
士開              聯光通                                       全譜                
昇益              通訊-KY                                      元隆                
志嘉              統新                                         廣錠                
富裔              榮群                                         光菱                
燦星旅            新零售                                       奧斯特              
富驛-KY           恩得利                                       三圓                
劍湖山            李洲                                         三豐                
德記              凱柏實業                                     雙喜                
泰偉              元炬                                         力泰                
華義              及成                                         理銘                
昇華              和進                                         惠普                
得利影            耀勝                                         安心                
鼎創達            倚強                                         燦星旅              
台境              錦明                                         富驛-KY             
愛地雅            鑫創                                         亞都                
邦泰              宇環                                         老爺知              
                  廣寰科                                       滿心                
                  點晶                                         東凌-KY             
                  斐成                                         紅馬-KY             
                  泰谷                                         德記                
                  典範                                         弘帆                
                  益通                                         大展證              
                  振維                                         誠品生活            
                  迎輝                                         華義                
                  重鵬                                         得利影              
                  泓格                                         時報                
                  磐儀                                         旭然                
                  研勤                                         鼎創達              
                  連展投控                                     益張                
                  欣厚-KY                                      捷必勝-KY            
                  兆遠                                         旭源                
                  寶得利                                       紅木-KY             
                  太欣                                         綠河-KY             
                  系統電                                       花王                
                  天剛                                         欣雄                
                  世紀                                         欣泰                
                  華容                                         合騏                
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  寶聯通                                                           
                  霖宏                                                             
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  久正                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  伍豐                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  新漢                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  三圓                                                             
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  耀億                                                             
                  鼎創達                                                           
                  霹靂                                                             
                  台境                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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