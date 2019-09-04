[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/09/03 108/09/02 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.31620 10.31230 0.00390 0.03782 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.06940 10.10120 -0.03180 -0.31481 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.42400 10.41930 0.00470 0.04511 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.18280 10.21370 -0.03090 -0.30253 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.07780 10.18660 -0.10880 -1.06807 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.19290 10.19050 0.00240 0.02355 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.08870 10.18830 -0.09960 -0.97759 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.10850 10.31700 -0.20850 -2.02094 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.79290 9.79280 0.00010 0.00102 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.79290 9.79280 0.00010 0.00102 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.79070 9.78960 0.00110 0.01124 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.79070 9.78960 0.00110 0.01124 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 9.95810 9.95060 0.00750 0.07537 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.95810 9.95060 0.00750 0.07537 大華銀多元特別收益平衡基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.74480 10.74610 -0.00130 -0.01210 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.54440 10.54550 -0.00110 -0.01043 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.66170 10.65920 0.00250 0.02345 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.54680 10.54440 0.00240 0.02276 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.24960 39.49010 -0.24050 -0.60901 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.91780 9.91480 0.00300 0.03026 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.46520 10.46240 0.00280 0.02676 中國信託台灣活力基金 13.51000 13.59000 -0.08000 -0.58867 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.02450 11.04630 -0.02180 -0.19735 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.58000 9.59900 -0.01900 -0.19794 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04390 11.04370 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.53480 10.53450 0.00030 0.00285 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.64790 9.64760 0.00030 0.00311 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.69150 10.68910 0.00240 0.02245 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.79060 9.78840 0.00220 0.02248 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 65.38000 66.01000 -0.63000 -0.95440 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.90000 20.74000 0.16000 0.77146 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.74580 11.74330 0.00250 0.02129 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.53910 10.58580 -0.04670 -0.44116 元大上證50基金 32.40000 32.41000 -0.01000 -0.03085 元大大中華TMT基金-人民幣 11.35000 10.97000 0.38000 3.46399 元大大中華TMT基金-新台幣 9.85000 9.57000 0.28000 2.92581 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.98000 12.96000 0.02000 0.15432 元大大中華價值指數基金-美元 11.63000 11.66400 -0.03400 -0.29150 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.98600 16.03700 -0.05100 -0.31801 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.45100 11.35400 0.09700 0.85432 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.72600 10.68400 0.04200 0.39311 元大中國平衡基金-人民幣 3.02000 2.98000 0.04000 1.34228 元大中國平衡基金-新台幣 13.12000 13.01000 0.11000 0.84550 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.23920 45.41600 -0.17680 -0.38929 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.20650 11.18350 0.02300 0.20566 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.18870 10.16780 0.02090 0.20555 元大中國機會債券基金-新台幣 10.03680 10.06290 -0.02610 -0.25937 元大巴西指數基金 6.64700 6.75600 -0.10900 -1.61338 元大日經225基金 26.28000 26.26000 0.02000 0.07616 元大台商收成基金 22.80000 22.93000 -0.13000 -0.56694 元大台灣50單日反向1倍基金 11.56000 11.49000 0.07000 0.60923 元大台灣50單日正向2倍基金 39.68000 40.18000 -0.50000 -1.24440 元大台灣中型100基金 33.58000 33.78000 -0.20000 -0.59207 元大台灣加權股價指數基金 25.83900 26.01700 -0.17800 -0.68417 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.33000 10.42000 -0.09000 -0.86372 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.24000 10.33000 -0.09000 -0.87125 元大台灣卓越50基金 81.43000 82.18000 -0.75000 -0.91263 元大台灣金融基金 18.16000 18.23000 -0.07000 -0.38398 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.27000 32.35000 -0.08000 -0.24730 元大台灣高股息基金 27.48000 27.57000 -0.09000 -0.32644 元大台灣電子科技基金 36.52000 36.86000 -0.34000 -0.92241 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.45000 6.45000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.33000 13.33000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.58200 9.70600 -0.12400 -1.27756 元大多多基金 17.87000 17.97000 -0.10000 -0.55648 元大多福基金 54.05000 54.62000 -0.57000 -1.04357 元大亞太成長基金 8.45000 8.49000 -0.04000 -0.47114 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.51210 9.53350 -0.02140 -0.22447 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.59570 7.61270 -0.01700 -0.22331 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.65400 8.70300 -0.04900 -0.56302 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.93000 9.95700 -0.02700 -0.27117 元大卓越基金 43.00000 43.29000 -0.29000 -0.66990 元大店頭基金 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.50940 10.50710 0.00230 0.02189 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.98370 9.97450 0.00920 0.09224 元大高科技基金 20.31000 20.47000 -0.16000 -0.78163 元大得利貨幣市場基金 16.34140 16.34120 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.04360 12.04350 0.00010 0.00083 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 元大富櫃50基金 13.02000 13.01000 0.01000 0.07686 元大華夏中小基金 7.39000 7.31000 0.08000 1.09439 元大新中國基金-人民幣 10.16000 10.03000 0.13000 1.29611 元大新中國基金-美元 9.11100 9.03500 0.07600 0.84117 元大新中國基金-新台幣 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336 元大新主流基金 25.58000 25.83000 -0.25000 -0.96787 元大新東協平衡基金-美元 9.32800 9.36100 -0.03300 -0.35253 元大新東協平衡基金-新台幣 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.27550 11.23230 0.04320 0.38461 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.95020 9.95560 -0.00540 -0.05424 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.51070 11.51990 -0.00920 -0.07986 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.43880 9.44630 -0.00750 -0.07940 元大新興亞洲基金 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.69350 9.70960 -0.01610 -0.16582 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.98250 8.99740 -0.01490 -0.16560 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.14310 10.16250 -0.01940 -0.19090 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.41390 9.43200 -0.01810 -0.19190 元大萬泰貨幣市場基金 15.17770 15.17750 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.78000 38.18000 -0.40000 -1.04767 元大滬深300單日反向1倍基金 12.26000 12.21000 0.05000 0.40950 元大滬深300單日正向2倍基金 18.14000 18.22000 -0.08000 -0.43908 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.05000 20.23000 -0.18000 -0.88977 元大摩臺基金 38.13000 38.48000 -0.35000 -0.90956 元大標智滬深300基金 18.02000 18.06000 -0.04000 -0.22148 元大歐洲50基金 25.12000 25.08000 0.04000 0.15949 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.08670 9.08960 -0.00290 -0.03190 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30460 10.30440 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.81000 15.90000 -0.09000 -0.56604 日盛上選基金 37.24000 37.39000 -0.15000 -0.40118 日盛小而美基金 19.16000 19.28000 -0.12000 -0.62241 日盛中國內需動力基金 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.47280 12.44360 0.02920 0.23466 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.88890 9.86580 0.02310 0.23414 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.51080 12.51850 -0.00770 -0.06151 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.91490 9.92100 -0.00610 -0.06149 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.39050 11.39870 -0.00820 -0.07194 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.00930 9.01590 -0.00660 -0.07320 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.16000 11.05000 0.11000 0.99548 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.91000 10.85000 0.06000 0.55300 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 日盛日盛基金 12.25000 12.32000 -0.07000 -0.56818 日盛目標收益組合基金(美元) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.54770 2.54190 0.00580 0.22818 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66240 1.65860 0.00380 0.22911 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38720 0.38740 -0.00020 -0.05163 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25320 0.25330 -0.00010 -0.03948 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.84730 12.85530 -0.00800 -0.06223 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.27550 8.28070 -0.00520 -0.06280 日盛亞洲機會基金 6.99000 6.97000 0.02000 0.28694 日盛首選基金 18.09000 18.21000 -0.12000 -0.65898 日盛高科技基金 19.46000 19.63000 -0.17000 -0.86602 日盛貨幣市場基金 14.84960 14.84940 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 42.32000 42.59000 -0.27000 -0.63395 日盛精選五虎基金 37.34000 37.52000 -0.18000 -0.47974 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55940 13.55910 0.00030 0.00221 台新2000高科技基金 34.38000 34.53000 -0.15000 -0.43440 台新大眾貨幣市場基金 14.23610 14.23590 0.00020 0.00140 台新中國通基金 49.41000 49.72000 -0.31000 -0.62349 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58250 0.57880 0.00370 0.63925 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.26300 18.15100 0.11200 0.61705 台新中國精選中小基金-美元 0.33610 0.32910 0.00700 2.12701 台新中國精選中小基金-新台幣 10.18000 9.97000 0.21000 2.10632 台新主流基金 26.20000 26.25000 -0.05000 -0.19048 台新台灣中小基金 39.38000 39.57000 -0.19000 -0.48016 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.36330 11.36990 -0.00660 -0.05805 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.10690 10.13440 -0.02750 -0.27135 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.73420 11.76620 -0.03200 -0.27197 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.10880 10.10930 -0.00050 -0.00495 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.35520 11.35580 -0.00060 -0.00528 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.66350 8.66450 -0.00100 -0.01154 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28100 0.28100 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.78600 12.78750 -0.00150 -0.01173 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40970 0.40970 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 39.10000 39.33000 -0.23000 -0.58480 台新真吉利貨幣市場基金 11.13790 11.13780 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.62310 33.62430 -0.00120 -0.00357 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 7.91590 7.91770 -0.00180 -0.02273 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.23920 8.24320 -0.00400 -0.04852 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.03420 9.03620 -0.00200 -0.02213 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.41450 9.41900 -0.00450 -0.04778 台新新興市場債券基金(A類型) 11.33450 11.34390 -0.00940 -0.08286 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35530 0.35550 -0.00020 -0.05626 台新新興市場債券基金(B類型) 8.00070 8.00730 -0.00660 -0.08242 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26490 0.26500 -0.00010 -0.03774 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.34000 5.33000 0.01000 0.18762 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.95480 39.11010 -0.15530 -0.39708 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.39770 11.39550 0.00220 0.01931 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.90680 9.94800 -0.04120 -0.41415 永豐中小基金 55.02000 55.40000 -0.38000 -0.68592 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.97000 4.93000 0.04000 0.81136 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.79000 21.69000 0.10000 0.46104 永豐主流品牌基金 18.90000 18.95000 -0.05000 -0.26385 永豐永豐基金 33.94000 34.13000 -0.19000 -0.55669 永豐亞洲民生消費基金 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639 永豐南非幣2021保本基金 14.25280 14.24570 0.00710 0.04984 永豐貨幣市場基金 13.95130 13.95110 0.00020 0.00143 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.18210 7.18450 -0.00240 -0.03341 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.60300 11.60690 -0.00390 -0.03360 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.42000 10.31000 0.11000 1.06693 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.89000 7.84000 0.05000 0.63776 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.32000 18.21000 0.11000 0.60406 永豐臺灣加權ETF基金 54.02000 54.44000 -0.42000 -0.77149 永豐領航科技基金 39.97000 40.32000 -0.35000 -0.86806 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.62000 11.71000 -0.09000 -0.76857 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.10000 11.19000 -0.09000 -0.80429 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 永豐趨勢平衡基金 42.44000 42.66000 -0.22000 -0.51571 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.93140 11.93050 0.00090 0.00754 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.12000 11.04000 0.08000 0.72464 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.48000 9.42000 0.06000 0.63694 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.12000 10.05000 0.07000 0.69652 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.27000 15.14000 0.13000 0.85865 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.48000 19.35000 0.13000 0.67183 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.27000 19.14000 0.13000 0.67921 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.08450 10.08150 0.00300 0.02976 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.08450 10.08150 0.00300 0.02976 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.99590 9.99910 -0.00320 -0.03200 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.99590 9.99910 -0.00320 -0.03200 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.22730 10.23310 -0.00580 -0.05668 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.22720 10.23290 -0.00570 -0.05570 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.07070 10.07210 -0.00140 -0.01390 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.07070 10.07210 -0.00140 -0.01390 兆豐國際生命科學基金 14.75000 14.75000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球基金 30.83000 30.78000 0.05000 0.16244 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.52090 10.51900 0.00190 0.01806 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.35550 10.34660 0.00890 0.08602 兆豐國際國民基金 23.26000 23.44000 -0.18000 -0.76792 兆豐國際第一基金 13.62000 13.70000 -0.08000 -0.58394 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.81280 10.81390 -0.00110 -0.01017 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.22560 8.22640 -0.00080 -0.00972 兆豐國際萬全基金 21.08000 21.16000 -0.08000 -0.37807 兆豐國際電子基金 26.75000 26.92000 -0.17000 -0.63150 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.85000 22.04000 -0.19000 -0.86207 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.57000 15.49000 0.08000 0.51646 兆豐國際豐台灣基金 36.34000 36.60000 -0.26000 -0.71038 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56730 12.56710 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.64450 9.67610 -0.03160 -0.32658 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.65630 9.69020 -0.03390 -0.34984 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.78690 9.81970 -0.03280 -0.33402 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.68420 9.71460 -0.03040 -0.31293 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.74830 9.77690 -0.02860 -0.29253 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.64470 9.67630 -0.03160 -0.32657 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.65840 9.69230 -0.03390 -0.34976 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.79510 9.82800 -0.03290 -0.33476 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.68850 9.71900 -0.03050 -0.31382 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.75610 9.78480 -0.02870 -0.29331 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.79890 10.84950 -0.05060 -0.46638 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.52930 10.57660 -0.04730 -0.44721 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.79710 10.84520 -0.04810 -0.44351 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.48060 10.52970 -0.04910 -0.46630 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.59420 10.64180 -0.04760 -0.44729 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.59560 10.64290 -0.04730 -0.44443 合庫台灣基金 12.06000 12.16000 -0.10000 -0.82237 合庫全球新興市場基金 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.18130 10.18120 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.93520 9.93760 -0.00240 -0.02415 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.33630 10.33570 0.00060 0.00581 合庫新興多重收益基金A類型 10.61610 10.61650 -0.00040 -0.00377 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.10900 12.10600 0.00300 0.02478 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.43820 15.43220 0.00600 0.03888 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.67490 8.67270 0.00220 0.02537 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.53880 9.53750 0.00130 0.01363 合庫新興多重收益基金B類型 7.94000 7.94030 -0.00030 -0.00378 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.66830 8.66540 0.00290 0.03347 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.58460 10.58050 0.00410 0.03875 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.87000 11.80000 0.07000 0.59322 安本標準兩岸價值基金 美元 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.46000 11.44000 0.02000 0.17483 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19420 10.19110 0.00310 0.03042 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.18190 10.18020 0.00170 0.01670 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.81450 9.83040 -0.01590 -0.16174 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.16000 10.15870 0.00130 0.01280 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.23900 10.23590 0.00310 0.03029 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.22460 10.22290 0.00170 0.01663 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.84760 9.86360 -0.01600 -0.16221 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.19430 10.19300 0.00130 0.01275 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25280 11.24950 0.00330 0.02933 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.70430 9.74450 -0.04020 -0.41254 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76440 9.80730 -0.04290 -0.43743 安聯中國東協基金 14.99000 15.01000 -0.02000 -0.13324 安聯中國策略基金-美元 12.33000 12.21000 0.12000 0.98280 安聯中國策略基金-新臺幣 16.31000 16.15000 0.16000 0.99071 安聯中華新思路基金-人民幣 16.03000 15.87000 0.16000 1.00819 安聯中華新思路基金-美元 14.30000 14.22000 0.08000 0.56259 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.67000 13.59000 0.08000 0.58867 安聯台灣大壩基金 33.19000 33.51000 -0.32000 -0.95494 安聯台灣科技基金 56.51000 56.76000 -0.25000 -0.44045 安聯台灣貨幣市場基金 12.55800 12.55790 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 38.04000 38.33000 -0.29000 -0.75659 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.63630 12.63730 -0.00100 -0.00791 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.64920 10.65020 -0.00100 -0.00939 安聯全球新興市場基金 16.67000 16.65000 0.02000 0.12012 安聯亞洲動態策略基金 22.05000 22.11000 -0.06000 -0.27137 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.34850 91.26180 0.08670 0.09500 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.31430 13.31870 -0.00440 -0.03304 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.55320 68.74820 -0.19500 -0.28364 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.86420 9.90470 -0.04050 -0.40890 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79680 2.79240 0.00440 0.15757 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96790 10.97780 -0.00990 -0.09018 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.36850 2.36160 0.00690 0.29217 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85310 8.86110 -0.00800 -0.09028 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.37760 10.37460 0.00300 0.02892 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.21820 10.21230 0.00590 0.05777 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.69400 10.68540 0.00860 0.08048 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.17400 10.16820 0.00580 0.05704 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.20260 10.19700 0.00560 0.05492 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.27700 10.27400 0.00300 0.02920 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.08610 10.08020 0.00590 0.05853 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.47100 10.46250 0.00850 0.08124 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.07320 10.06740 0.00580 0.05761 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.10870 10.10310 0.00560 0.05543 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.91460 9.90570 0.00890 0.08985 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.08610 10.07440 0.01170 0.11614 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.89970 9.89040 0.00930 0.09403 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.82880 9.82010 0.00870 0.08859 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.93080 9.92180 0.00900 0.09071 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.03720 10.02550 0.01170 0.11670 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.89940 9.89010 0.00930 0.09403 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.82940 9.82070 0.00870 0.08859 宏利台灣動力基金A類型 31.48000 31.74000 -0.26000 -0.81916 宏利台灣動力基金I類型 31.48000 31.74000 -0.26000 -0.81916 宏利全球債券組合基金 13.90060 13.89780 0.00280 0.02015 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02110 3.01910 0.00200 0.06624 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.53940 12.53410 0.00530 0.04228 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.99110 9.00990 -0.01880 -0.20866 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.66440 2.66020 0.00420 0.15788 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.65640 11.68560 -0.02920 -0.24988 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.19270 3.23690 -0.04420 -1.36550 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53300 0.53460 -0.00160 -0.29929 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.07000 15.12000 -0.05000 -0.33069 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.94100 2.93740 0.00360 0.12256 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42490 0.42440 0.00050 0.11781 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.82550 12.81130 0.01420 0.11084 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.96910 0.96800 0.00110 0.11364 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.29580 7.32470 -0.02890 -0.39456 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02340 2.03270 -0.00930 -0.45752 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29180 0.29310 -0.00130 -0.44353 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.87020 8.91010 -0.03990 -0.44781 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32080 0.32220 -0.00140 -0.43451 宏利萬利貨幣市場基金 13.69590 13.69580 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.39000 2.39000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.60000 26.73000 -0.13000 -0.48634 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.60000 26.73000 -0.13000 -0.48634 宏利澳幣保本基金 12.71760 12.71820 -0.00060 -0.00472 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 12.09000 12.04000 0.05000 0.41528 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.65000 11.69000 -0.04000 -0.34217 貝萊德新台幣基金 12.97790 12.97780 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.57000 27.77000 -0.20000 -0.72020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44860 11.45540 -0.00680 -0.05936 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89300 9.92630 -0.03330 -0.33547 保德信大中華基金-人民幣 10.56000 10.44000 0.12000 1.14943 保德信大中華基金-美元 9.98000 9.90000 0.08000 0.80808 保德信大中華基金-新台幣 30.22000 29.98000 0.24000 0.80053 保德信中小型股基金 52.45000 52.91000 -0.46000 -0.86940 保德信中國中小基金-人民幣 9.38000 9.14000 0.24000 2.62582 保德信中國中小基金-美元 8.65000 8.46000 0.19000 2.24586 保德信中國中小基金-新臺幣 8.50000 8.32000 0.18000 2.16346 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.07730 10.02650 0.05080 0.50666 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.18380 10.13350 0.05030 0.49637 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.19870 10.14760 0.05110 0.50357 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.33890 11.28210 0.05680 0.50345 保德信中國品牌基金-人民幣 10.47000 10.36000 0.11000 1.06178 保德信中國品牌基金-美元 10.46000 10.35000 0.11000 1.06280 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.26000 11.15000 0.11000 0.98655 保德信亞太基金 19.69000 19.72000 -0.03000 -0.15213 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.86290 8.85200 0.01090 0.12314 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.33490 12.31990 0.01500 0.12175 保德信店頭市場基金 37.80000 37.76000 0.04000 0.10593 保德信拉丁美洲基金 6.81000 6.92000 -0.11000 -1.58960 保德信金平衡基金 30.76000 30.93000 -0.17000 -0.54963 保德信金滿意基金 44.03000 44.46000 -0.43000 -0.96716 保德信科技島基金 28.87000 29.16000 -0.29000 -0.99451 保德信高成長基金 97.86000 98.36000 -0.50000 -0.50834 保德信貨幣市場基金 15.85280 15.85260 0.00020 0.00126 保德信新世紀基金 10.35000 10.40000 -0.05000 -0.48077 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.25230 8.24960 0.00270 0.03273 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.45980 10.45600 0.00380 0.03634 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.80360 11.79970 0.00390 0.03305 保德信新興趨勢組合基金 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 保德信瑞騰基金 15.66350 15.66390 -0.00040 -0.00255 保德信歐洲組合基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.93490 9.94890 -0.01400 -0.14072 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.93770 9.95160 -0.01390 -0.13968 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.20370 10.22490 -0.02120 -0.20734 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.87420 9.89710 -0.02290 -0.23138 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.87420 9.89710 -0.02290 -0.23138 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.20840 10.22280 -0.01440 -0.14086 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97630 1.98060 -0.00430 -0.21711 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83970 2.84630 -0.00660 -0.23188 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28790 0.28920 -0.00130 -0.44952 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45210 0.45420 -0.00210 -0.46235 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.21620 8.25720 -0.04100 -0.49654 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.03810 12.10000 -0.06190 -0.51157 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.79160 9.80350 -0.01190 -0.12139 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.51350 12.52750 -0.01400 -0.11175 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.63100 8.65820 -0.02720 -0.31415 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.06900 11.10390 -0.03490 -0.31430 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.64000 19.73000 -0.09000 -0.45616 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4554.30000 4573.75000 -19.45000 -0.42525 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.51000 10.37000 0.14000 1.35005 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.85000 9.76000 0.09000 0.92213 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.51000 10.37000 0.14000 1.35005 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.85000 9.76000 0.09000 0.92213 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.47610 10.45480 0.02130 0.20373 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.38130 11.35690 0.02440 0.21485 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.61880 10.59520 0.02360 0.22274 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.97730 8.98510 -0.00780 -0.08681 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.21990 9.23030 -0.01040 -0.11267 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.11100 9.11670 -0.00570 -0.06252 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.31150 10.31860 -0.00710 -0.06881 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.69280 10.70000 -0.00720 -0.06729 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.68330 10.68800 -0.00470 -0.04397 柏瑞巨人基金 13.01000 13.07000 -0.06000 -0.45907 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70720 13.70710 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.62000 16.65000 -0.03000 -0.18018 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.33990 11.34240 -0.00250 -0.02204 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.76530 12.75920 0.00610 0.04781 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.00030 12.00100 -0.00070 -0.00583 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.92900 8.98290 -0.05390 -0.60003 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.61180 9.67290 -0.06110 -0.63166 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.50940 9.56500 -0.05560 -0.58129 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.03480 11.03730 -0.00250 -0.02265 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.88660 11.88090 0.00570 0.04798 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.59320 11.59390 -0.00070 -0.00604 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.92930 8.98320 -0.05390 -0.60001 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.61230 9.67340 -0.06110 -0.63163 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.50990 9.56540 -0.05550 -0.58022 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.98000 13.00000 -0.02000 -0.15385 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.62000 13.63000 -0.01000 -0.07337 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.30000 8.33000 -0.03000 -0.36014 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.89000 8.94000 -0.05000 -0.55928 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.91000 10.97000 -0.06000 -0.54695 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.79000 12.76000 0.03000 0.23511 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.21000 13.19000 0.02000 0.15163 柏瑞拉丁美洲基金 9.69000 9.85000 -0.16000 -1.62437 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.37210 12.37560 -0.00350 -0.02828 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.06080 12.05970 0.00110 0.00912 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.01880 11.02000 -0.00120 -0.01089 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.56010 8.59950 -0.03940 -0.45817 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.59230 9.63720 -0.04490 -0.46590 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.62100 9.66400 -0.04300 -0.44495 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.60210 11.60100 0.00110 0.00948 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.86440 10.86740 -0.00300 -0.02761 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.00040 11.00150 -0.00110 -0.01000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.93390 9.98080 -0.04690 -0.46990 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.24900 9.29160 -0.04260 -0.45848 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.13360 9.21360 -0.08000 -0.86828 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.64740 9.69040 -0.04300 -0.44374 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.57030 12.56490 0.00540 0.04298 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.05950 12.04580 0.01370 0.11373 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.34250 11.33570 0.00680 0.05999 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.98260 7.01760 -0.03500 -0.49875 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66860 8.71450 -0.04590 -0.52671 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.29980 9.34420 -0.04440 -0.47516 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.80600 10.80130 0.00470 0.04351 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.36030 11.35350 0.00680 0.05989 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.38990 9.43890 -0.04900 -0.51913 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.91060 8.95480 -0.04420 -0.49359 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.49870 9.54400 -0.04530 -0.47464 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.28910 12.28370 0.00540 0.04396 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.06840 13.05570 0.01270 0.09728 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.87190 11.86480 0.00710 0.05984 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.49550 9.53130 -0.03580 -0.37560 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.12380 10.15780 -0.03400 -0.33472 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.09260 10.12650 -0.03390 -0.33477 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.31790 12.30600 0.01190 0.09670 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.96430 10.95940 0.00490 0.04471 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.31170 11.30490 0.00680 0.06015 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.11620 10.13720 -0.02100 -0.20716 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.66430 9.70000 -0.03570 -0.36804 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.36850 10.40230 -0.03380 -0.32493 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.83010 9.86410 -0.03400 -0.34468 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.18000 19.21000 -0.03000 -0.15617 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.81000 17.86000 -0.05000 -0.27996 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.52000 13.51920 0.00080 0.00592 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.22670 10.23300 -0.00630 -0.06157 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.26930 11.26210 0.00720 0.06393 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.30210 12.34320 -0.04110 -0.33298 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.72210 10.72740 -0.00530 -0.04941 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.81370 8.85710 -0.04340 -0.49000 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.37460 9.41140 -0.03680 -0.39102 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.27810 9.38260 -0.10450 -1.11376 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.28780 9.33030 -0.04250 -0.45551 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.94620 8.98980 -0.04360 -0.48499 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.17810 9.21500 -0.03690 -0.40043 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.13230 11.24300 -0.11070 -0.98461 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.23140 9.27390 -0.04250 -0.45828 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.13000 11.09000 0.04000 0.36069 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.91000 34.10000 -0.19000 -0.55718 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.83700 11.83460 0.00240 0.02028 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.64140 1.64820 -0.00680 -0.41257 國泰大中華基金 20.79000 20.98000 -0.19000 -0.90562 國泰小龍基金-新台幣 15.62000 15.74000 -0.12000 -0.76239 國泰中小成長基金-新台幣 44.80000 45.23000 -0.43000 -0.95070 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.58670 4.53790 0.04880 1.07539 國泰中國內需增長基金-美元A 0.69660 0.69220 0.00440 0.63565 國泰中國內需增長基金-美元I 0.74590 0.74120 0.00470 0.63411 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.03000 19.91000 0.12000 0.60271 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.46150 2.42910 0.03240 1.33383 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33990 0.33690 0.00300 0.89047 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.70460 10.61300 0.09160 0.86309 國泰中國新興債券基金-美元 0.33420 0.33480 -0.00060 -0.17921 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.32050 10.34220 -0.02170 -0.20982 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.41070 4.35080 0.05990 1.37676 國泰中國新興戰略基金-美元 0.60790 0.60230 0.00560 0.92977 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.25000 19.07000 0.18000 0.94389 國泰中港台基金-人民幣 3.39290 3.31730 0.07560 2.27896 國泰中港台基金-美元 0.47350 0.46490 0.00860 1.84986 國泰中港台基金-新台幣 14.82000 14.55000 0.27000 1.85567 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.58000 25.57000 0.01000 0.03911 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.87000 12.92000 -0.05000 -0.38700 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.96000 29.77000 0.19000 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A(新臺幣) 10.72560 10.72650 -0.00090 -0.00839 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23390 10.23480 -0.00090 -0.00879 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.19010 10.18850 0.00160 0.01570 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.37010 10.37120 -0.00110 -0.01061 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.95020 9.95410 -0.00390 -0.03918 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.84660 9.82600 0.02060 0.20965 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.94650 9.94640 0.00010 0.00101 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.88110 9.88340 -0.00230 -0.02327 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.95010 9.95400 -0.00390 -0.03918 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.84170 9.82120 0.02050 0.20873 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.94640 9.94630 0.00010 0.00101 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.88110 9.88350 -0.00240 -0.02428 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46360 11.46220 0.00140 0.01221 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82250 9.86720 -0.04470 -0.45302 第一金大中華基金 26.52000 26.72000 -0.20000 -0.74850 第一金小型精選基金 33.84000 34.03000 -0.19000 -0.55833 第一金中國世紀基金-人民幣 14.40000 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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.10050 10.14620 -0.04570 -0.45041 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.10080 10.14650 -0.04570 -0.45040 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.07050 11.07430 -0.00380 -0.03431 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.07240 11.07620 -0.00380 -0.03431 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 第一金亞洲科技基金 18.12000 18.08000 0.04000 0.22124 第一金店頭市場基金 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.35300 10.35160 0.00140 0.01352 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.35300 10.35170 0.00130 0.01256 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.45320 10.45450 -0.00130 -0.01243 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.45320 10.45450 -0.00130 -0.01243 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.35300 10.35170 0.00130 0.01256 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.36380 10.36210 0.00170 0.01641 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.35300 10.35170 0.00130 0.01256 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.45320 10.45450 -0.00130 -0.01243 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.46410 10.46500 -0.00090 -0.00860 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.45320 10.45450 -0.00130 -0.01243 第一金創新趨勢基金 22.23000 22.41000 -0.18000 -0.80321 第一金電子基金 35.21000 35.55000 -0.34000 -0.95640 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.69000 18.84000 -0.15000 -0.79618 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 9.05000 8.84000 0.21000 2.37557 統一大中華中小基金(美元) 7.94000 7.77000 0.17000 2.18790 統一大中華中小基金(新台幣) 11.94000 11.70000 0.24000 2.05128 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 統一大東協高股息基金(美元) 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079 統一大滿貫基金-A類型 36.65000 36.89000 -0.24000 -0.65058 統一大滿貫基金-I類型 36.65000 36.89000 -0.24000 -0.65058 統一大龍印基金 14.97000 14.89000 0.08000 0.53727 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.42000 10.25000 0.17000 1.65854 統一大龍騰中國基金(美元) 9.15000 9.03000 0.12000 1.32890 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.58000 10.44000 0.14000 1.34100 統一中小基金 25.22000 25.44000 -0.22000 -0.86478 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.14210 10.09840 0.04370 0.43274 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.04210 9.04020 0.00190 0.02102 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.86240 8.86260 -0.00020 -0.00226 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.76520 12.71040 0.05480 0.43114 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.33850 11.33610 0.00240 0.02117 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.06890 11.06930 -0.00040 -0.00361 統一台灣動力基金 19.60000 19.74000 -0.14000 -0.70922 統一全天候基金-A類型 115.81000 116.88000 -1.07000 -0.91547 統一全天候基金-I類型 116.54000 117.61000 -1.07000 -0.90979 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.63910 8.58750 0.05160 0.60087 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.99590 7.98090 0.01500 0.18795 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.11940 8.10610 0.01330 0.16407 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.34860 9.29270 0.05590 0.60155 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.66060 8.64430 0.01630 0.18856 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.78670 8.77240 0.01430 0.16301 統一全球債券組合基金 12.49220 12.49140 0.00080 0.00640 統一亞太基金 25.52000 25.50000 0.02000 0.07843 統一亞洲大金磚基金 12.35000 12.36000 -0.01000 -0.08091 統一奔騰基金 61.90000 62.31000 -0.41000 -0.65800 統一強棒貨幣市場基金 16.74780 16.74760 0.00020 0.00119 統一強漢基金(人民幣) 11.92000 11.77000 0.15000 1.27443 統一強漢基金(美元) 10.30000 10.20000 0.10000 0.98039 統一強漢基金(新台幣) 27.56000 27.32000 0.24000 0.87848 統一統信基金 31.44000 31.67000 -0.23000 -0.72624 統一黑馬基金 62.07000 62.42000 -0.35000 -0.56072 統一新亞洲科技能源基金 16.87000 16.82000 0.05000 0.29727 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.21270 8.21170 0.00100 0.01218 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.97210 10.97070 0.00140 0.01276 統一經建基金 49.07000 49.51000 -0.44000 -0.88871 統一龍馬基金 71.57000 72.04000 -0.47000 -0.65242 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.38000 21.65000 -0.27000 -1.24711 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 49.46000 50.01000 -0.55000 -1.09978 野村中國機會基金 14.86000 14.68000 0.18000 1.22616 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.42800 10.43260 -0.00460 -0.04409 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.37370 10.37460 -0.00090 -0.00868 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.50900 10.51200 -0.00300 -0.02854 野村巴西基金 6.51000 6.60000 -0.09000 -1.36364 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.37000 11.45000 -0.08000 -0.69869 野村台灣高股息基金 25.32000 25.44000 -0.12000 -0.47170 野村台灣運籌基金 38.78000 39.03000 -0.25000 -0.64053 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.92500 9.92490 0.00010 0.00101 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.77650 9.77550 0.00100 0.01023 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83970 9.83970 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.55140 10.55140 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.28560 10.28460 0.00100 0.00972 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05650 10.05650 0.00000 0.00000 野村平衡基金 20.33000 20.45000 -0.12000 -0.58680 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94230 9.94740 -0.00510 -0.05127 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.19240 10.21140 -0.01900 -0.18607 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95120 9.95270 -0.00150 -0.01507 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94250 9.94760 -0.00510 -0.05127 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.19250 10.21150 -0.01900 -0.18606 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95190 9.95340 -0.00150 -0.01507 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94900 9.95170 -0.00270 -0.02713 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.01340 10.01690 -0.00350 -0.03494 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.02760 10.02710 0.00050 0.00499 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.00800 10.00910 -0.00110 -0.01099 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.35610 10.35500 0.00110 0.01062 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.30080 10.29840 0.00240 0.02330 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.27720 10.27630 0.00090 0.00876 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.60490 10.60350 0.00140 0.01320 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.51000 10.50770 0.00230 0.02189 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.49110 10.49030 0.00080 0.00763 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.35450 10.35330 0.00120 0.01159 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 11.00750 11.00630 0.00120 0.01090 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.86530 10.86290 0.00240 0.02209 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.84850 10.84770 0.00080 0.00737 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.02020 11.02190 -0.00170 -0.01542 野村全球短期收益基金-美元計價 11.01280 11.01280 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.80510 10.80640 -0.00130 -0.01203 野村成長基金 32.58000 32.86000 -0.28000 -0.85210 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.24600 8.25110 -0.00510 -0.06181 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.25700 8.25830 -0.00130 -0.01574 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.52930 8.53220 -0.00290 -0.03399 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.54420 9.54990 -0.00570 -0.05969 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.40560 9.40710 -0.00150 -0.01595 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.69840 9.70180 -0.00340 -0.03505 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.84000 12.88000 -0.04000 -0.31056 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.16670 10.17890 -0.01220 -0.11986 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.10610 10.11190 -0.00580 -0.05736 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.07480 10.08280 -0.00800 -0.07934 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.61440 9.62500 -0.01060 -0.11013 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.62860 9.63410 -0.00550 -0.05709 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.80700 9.81480 -0.00780 -0.07947 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.16530 10.17340 -0.00810 -0.07962 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.73340 10.74860 -0.01520 -0.14141 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.66040 10.66650 -0.00610 -0.05719 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.85800 10.86670 -0.00870 -0.08006 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.84160 9.85800 -0.01640 -0.16636 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.84180 9.85240 -0.01060 -0.10759 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.81080 9.82330 -0.01250 -0.12725 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.35140 8.36200 -0.01060 -0.12676 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.92970 8.94410 -0.01440 -0.16100 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.79320 8.80270 -0.00950 -0.10792 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.92310 9.93570 -0.01260 -0.12682 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.58900 13.60630 -0.01730 -0.12715 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.71110 12.73180 -0.02070 -0.16259 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.28230 10.29340 -0.01110 -0.10784 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51890 10.52130 -0.00240 -0.02281 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46920 10.46820 0.00100 0.00955 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.53420 10.53360 0.00060 0.00570 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.81910 10.82150 -0.00240 -0.02218 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.74460 10.74360 0.00100 0.00931 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.72900 10.72840 0.00060 0.00559 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.79110 10.79000 0.00110 0.01019 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.70490 10.70040 0.00450 0.04205 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.95600 10.95400 0.00200 0.01826 野村泰國基金 43.52000 43.68000 -0.16000 -0.36630 野村高科技基金 11.28000 11.42000 -0.14000 -1.22592 野村貨幣市場基金 16.35130 16.35100 0.00030 0.00183 野村新馬基金 14.61000 14.68000 -0.07000 -0.47684 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.42010 10.41820 0.00190 0.01824 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.89480 9.91250 -0.01770 -0.17856 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.12020 10.14060 -0.02040 -0.20117 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.31960 10.32410 -0.00450 -0.04359 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25760 10.25790 -0.00030 -0.00292 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.27840 10.27970 -0.00130 -0.01265 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.73090 10.73560 -0.00470 -0.04378 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.63530 10.63230 0.00300 0.02822 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.69450 10.69040 0.00410 0.03835 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.04110 10.02170 0.01940 0.19358 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.03430 10.01040 0.02390 0.23875 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.98220 9.96040 0.02180 0.21887 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.67680 10.65650 0.02030 0.19049 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.61810 10.59290 0.02520 0.23790 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.56870 10.54570 0.02300 0.21810 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.62600 10.62950 -0.00350 -0.03293 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.96640 7.96920 -0.00280 -0.03514 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.35300 12.35730 -0.00430 -0.03480 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.03000 8.94000 0.09000 1.00671 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.40890 10.41440 -0.00550 -0.05281 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.68570 10.70730 -0.02160 -0.20173 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.33890 10.34100 -0.00210 -0.02031 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.52390 10.52870 -0.00480 -0.04559 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.41350 10.42540 -0.01190 -0.11414 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.40930 10.41480 -0.00550 -0.05281 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.68650 10.70800 -0.02150 -0.20078 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.33870 10.34080 -0.00210 -0.02031 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.52840 10.53320 -0.00480 -0.04557 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.41250 10.42440 -0.01190 -0.11416 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41350 10.41900 -0.00550 -0.05279 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.69690 10.71840 -0.02150 -0.20059 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.34140 10.34350 -0.00210 -0.02030 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.52850 10.53340 -0.00490 -0.04652 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.42140 10.43300 -0.01160 -0.11119 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41350 10.41890 -0.00540 -0.05183 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.69890 10.72040 -0.02150 -0.20055 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.34880 10.35090 -0.00210 -0.02029 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.54300 10.54790 -0.00490 -0.04645 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.42280 10.43430 -0.01150 -0.11021 野村精選貨幣市場基金 12.12030 12.12020 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.78000 11.77000 0.01000 0.08496 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 13.82000 13.94000 -0.12000 -0.86083 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.73000 10.82000 -0.09000 -0.83179 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 38.92000 39.22000 -0.30000 -0.76492 野村鴻利基金 24.41000 24.54000 -0.13000 -0.52975 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91060 16.91040 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 20.99000 21.13000 -0.14000 -0.66257 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.22000 10.32000 -0.10000 -0.96899 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.46000 15.47000 -0.01000 -0.06464 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.85650 10.85840 -0.00190 -0.01750 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.21470 14.21740 -0.00270 -0.01899 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.98170 10.96590 0.01580 0.14408 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.45260 10.48010 -0.02750 -0.26240 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.88770 10.86320 0.02450 0.22553 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.33030 10.34780 -0.01750 -0.16912 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.41610 10.38420 0.03190 0.30720 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.06370 10.07460 -0.01090 -0.10819 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.02180 10.03560 -0.01380 -0.13751 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.38290 10.37980 0.00310 0.02987 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.54020 10.53600 0.00420 0.03986 凱基台商天下基金 14.30000 14.21000 0.09000 0.63336 凱基台灣精五門基金 22.49000 22.64000 -0.15000 -0.66254 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.34450 41.32230 0.02220 0.05372 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.25000 13.16000 0.09000 0.68389 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.43450 11.41480 0.01970 0.17258 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60370 11.60350 0.00020 0.00172 凱基開創基金 30.32000 30.52000 -0.20000 -0.65531 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.30000 17.18000 0.12000 0.69849 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.21810 16.10230 0.11580 0.71915 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.40000 7.40000 0.00000 0.00000 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦上証180基金 31.03000 31.04000 -0.01000 -0.03222 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20380 0.20000 0.00380 1.90000 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.40000 6.28000 0.12000 1.91083 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.10000 6.08000 0.02000 0.32895 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.41000 47.63000 -0.22000 -0.46189 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.82680 12.64410 0.18270 1.44494 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.70700 11.55520 0.15180 1.31369 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.11970 11.00860 0.11110 1.00921 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.86150 10.70680 0.15470 1.44488 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.82880 9.70140 0.12740 1.31321 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.34620 9.25280 0.09340 1.00942 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.81180 19.79350 0.01830 0.09245 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.68570 11.68330 0.00240 0.02054 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.39690 10.44340 -0.04650 -0.44526 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.91380 13.89490 0.01890 0.13602 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99820 1.99910 -0.00090 -0.04502 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45940 9.44650 0.01290 0.13656 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40740 1.40810 -0.00070 -0.04971 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.70100 12.66980 0.03120 0.24625 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82610 1.82400 0.00210 0.11513 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.59360 10.56760 0.02600 0.24604 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54450 1.54280 0.00170 0.11019 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.76000 15.86000 -0.10000 -0.63052 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.33000 17.12000 0.21000 1.22664 富邦日本東証基金 19.49000 19.42000 0.07000 0.36045 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.13000 46.31000 -0.18000 -0.38868 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.83000 46.08000 -0.25000 -0.54253 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.23000 52.71000 -0.48000 -0.91064 富邦台灣心基金 22.88000 23.09000 -0.21000 -0.90948 富邦台灣釆吉50基金 46.00000 46.43000 -0.43000 -0.92613 富邦台灣科技指數基金 56.33000 57.08000 -0.75000 -1.31395 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31240 0.31380 -0.00140 -0.44614 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71860 15.71840 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.79000 17.67000 0.12000 0.67912 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.94260 39.90970 0.03290 0.08244 富邦長紅基金 63.60000 64.18000 -0.58000 -0.90371 富邦科技基金 25.82000 25.92000 -0.10000 -0.38580 富邦恒生國企ETF基金 19.69000 19.78000 -0.09000 -0.45501 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.36000 14.28000 0.08000 0.56022 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.25000 24.44000 -0.19000 -0.77741 富邦高成長基金 24.54000 24.76000 -0.22000 -0.88853 富邦基金A類型 14.24000 14.32000 -0.08000 -0.55866 富邦基金I類型 14.24000 14.32000 -0.08000 -0.55866 富邦深証100基金 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 富邦富時歐洲ETF基金 20.38000 20.36000 0.02000 0.09823 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.97000 18.09000 -0.12000 -0.66335 富邦精準基金 45.38000 45.77000 -0.39000 -0.85209 富邦精銳中小基金 12.27000 12.33000 -0.06000 -0.48662 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.74000 18.88000 -0.14000 -0.74153 富邦臺灣公司治理100基金 21.25000 21.44000 -0.19000 -0.88619 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.10000 7.06000 0.04000 0.56657 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.96000 16.14000 -0.18000 -1.11524 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.21880 11.11430 0.10450 0.94023 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.24730 10.21870 0.02860 0.27988 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.59780 10.57110 0.02670 0.25258 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.61940 10.52050 0.09890 0.94007 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.65450 9.62750 0.02700 0.28045 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.97270 9.94750 0.02520 0.25333 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.37000 31.56000 -0.19000 -0.60203 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.93630 9.93370 0.00260 0.02617 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.88900 9.89140 -0.00240 -0.02426 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.68010 9.68360 -0.00350 -0.03614 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.30320 10.30140 0.00180 0.01747 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.26680 10.26930 -0.00250 -0.02434 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.05310 10.05690 -0.00380 -0.03779 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.35310 8.34990 0.00320 0.03832 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.05210 9.05010 0.00200 0.02210 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.58280 8.58200 0.00080 0.00932 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.17800 10.17430 0.00370 0.03637 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.26130 10.25900 0.00230 0.02242 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.75880 9.75790 0.00090 0.00922 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.92130 9.91990 0.00140 0.01411 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60750 8.60400 0.00350 0.04068 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.90860 9.90620 0.00240 0.02423 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14780 9.14680 0.00100 0.01093 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.49480 11.49010 0.00470 0.04090 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.31420 11.31140 0.00280 0.02475 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.57370 10.57250 0.00120 0.01135 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.35840 9.35690 0.00150 0.01603 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.18000 15.20000 -0.02000 -0.13158 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.78840 8.78630 0.00210 0.02390 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.69220 9.69130 0.00090 0.00929 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15470 9.15500 -0.00030 -0.00328 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.67770 10.67670 0.00100 0.00937 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.71870 10.71760 0.00110 0.01026 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.19120 10.19150 -0.00030 -0.00294 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.31430 9.31400 0.00030 0.00322 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.93000 9.73000 0.20000 2.05550 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.18000 10.01000 0.17000 1.69830 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.11000 8.96000 0.15000 1.67411 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.16000 8.02000 0.14000 1.74564 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.57000 10.40000 0.17000 1.63462 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.59000 0.00000 10.59000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.93000 8.82000 0.11000 1.24717 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.89000 8.78000 0.11000 1.25285 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.05000 9.93000 0.12000 1.20846 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.21360 10.19320 0.02040 0.20013 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.40910 9.40650 0.00260 0.02764 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.96580 8.96480 0.00100 0.01115 富蘭克林華美中華基金 12.03000 11.78000 0.25000 2.12224 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.21000 23.36000 -0.15000 -0.64212 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.50000 22.56000 -0.06000 -0.26596 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.21690 8.24290 -0.02600 -0.31542 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.30870 9.33660 -0.02790 -0.29882 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.35560 10.36430 -0.00870 -0.08394 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.91530 9.92610 -0.01080 -0.10880 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.20050 8.22550 -0.02500 -0.30393 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.25380 9.27910 -0.02530 -0.27266 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.39080 10.38890 0.00190 0.01829 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.12760 13.12760 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.22140 13.23910 -0.01770 -0.13369 富蘭克林華美第一富基金 40.50000 40.72000 -0.22000 -0.54028 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36010 10.36000 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.49000 8.52000 -0.03000 -0.35211 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.85000 8.88000 -0.03000 -0.33784 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.32470 9.40870 -0.08400 -0.89279 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.32460 9.40860 -0.08400 -0.89280 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.30330 9.41780 -0.11450 -1.21578 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.30330 9.41780 -0.11450 -1.21578 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.39100 9.38860 0.00240 0.02556 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.24380 9.31750 -0.07370 -0.79098 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.24380 9.31750 -0.07370 -0.79098 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.54860 9.54850 0.00010 0.00105 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.39910 9.47600 -0.07690 -0.81152 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.39910 9.47600 -0.07690 -0.81152 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.41810 6.42280 -0.00470 -0.07318 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.54280 10.56600 -0.02320 -0.21957 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.49400 9.53300 -0.03900 -0.40911 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.60590 11.59490 0.01100 0.09487 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.71520 6.74980 -0.03460 -0.51261 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83640 8.88070 -0.04430 -0.49883 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.97940 10.98060 -0.00120 -0.01093 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華人民幣貨幣市場基金 11.90850 11.90780 0.00070 0.00588 復華人生目標基金 41.00360 41.12220 -0.11860 -0.28841 復華大中華中小策略基金 9.03000 8.95000 0.08000 0.89385 復華中小精選基金 68.61000 68.81000 -0.20000 -0.29066 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.49000 10.41000 0.08000 0.76849 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.32000 12.22000 0.10000 0.81833 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.04000 10.95000 0.09000 0.82192 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 復華台灣智能基金 12.01000 12.07000 -0.06000 -0.49710 復華全方位基金 30.76000 30.97000 -0.21000 -0.67808 復華全球平衡基金-美元 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 19.92000 19.93000 -0.01000 -0.05018 復華全球債券基金 15.38020 15.37880 0.00140 0.00910 復華全球債券組合基金 15.48000 15.48000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.50360 13.50340 0.00020 0.00148 復華亞太成長基金 12.69000 12.60000 0.09000 0.71429 復華東協世紀基金 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 14.17000 14.11000 0.06000 0.42523 復華南非幣長期收益基金B 8.02000 7.98000 0.04000 0.50125 復華南非幣短期收益基金A 14.69000 14.66000 0.03000 0.20464 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 復華恒生基金 19.91000 19.94000 -0.03000 -0.15045 復華恒生單日反向一倍基金 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 復華恒生單日正向二倍基金 25.96000 26.02000 -0.06000 -0.23059 復華神盾基金 28.01260 28.11230 -0.09970 -0.35465 復華高成長基金 70.42000 70.82000 -0.40000 -0.56481 復華高益策略組合基金 13.77000 13.77000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.46770 14.46750 0.00020 0.00138 復華富時台灣高股息低波動基金 47.93000 48.28000 -0.35000 -0.72494 復華復華基金 22.06000 22.18000 -0.12000 -0.54103 復華華人世紀基金 17.95000 17.72000 0.23000 1.29797 復華傳家二號基金 34.22120 34.45760 -0.23640 -0.68606 復華傳家基金 23.77760 23.88030 -0.10270 -0.43006 復華奧林匹克全球組合基金 16.05000 16.06000 -0.01000 -0.06227 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.51000 14.52000 -0.01000 -0.06887 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 復華滬深300 A股基金 23.47000 23.42000 0.05000 0.21349 復華數位經濟基金 48.71000 49.05000 -0.34000 -0.69317 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.28350 9.30870 -0.02520 -0.27071 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 7.97720 8.03500 -0.05780 -0.71935 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.09610 8.15630 -0.06020 -0.73808 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.20990 12.19320 0.01670 0.13696 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.52110 10.55170 -0.03060 -0.29000 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.80140 10.83560 -0.03420 -0.31563 景順主流基金 18.85000 18.97000 -0.12000 -0.63258 景順台灣科技基金 32.99000 33.17000 -0.18000 -0.54266 景順全球科技基金 23.94000 23.94000 0.00000 0.00000 景順全球康健基金 19.94000 19.90000 0.04000 0.20101 景順貨幣市場基金 16.00170 16.00150 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.20000 33.37000 -0.17000 -0.50944 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65900 8.65670 0.00230 0.02657 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.73570 7.75530 -0.01960 -0.25273 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.55350 11.55050 0.00300 0.02597 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.30020 10.32630 -0.02610 -0.25275 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.48000 8.41000 0.07000 0.83234 華南永昌中國A股基金(美元) 7.79000 7.73000 0.06000 0.77620 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.66000 11.57000 0.09000 0.77787 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63280 9.65370 -0.02090 -0.21650 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 10.00750 10.03180 -0.02430 -0.24223 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.23850 10.26070 -0.02220 -0.21636 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.64060 10.66650 -0.02590 -0.24282 華南永昌永昌基金 20.52000 20.65000 -0.13000 -0.62954 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 15.02420 15.02660 -0.00240 -0.01597 華南永昌全球精品基金 17.11000 17.10000 0.01000 0.05848 華南永昌物聯網精選基金 12.42000 12.48000 -0.06000 -0.48077 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29160 16.29130 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 25.21360 25.29510 -0.08150 -0.32220 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99760 11.99740 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.77650 10.77500 0.00150 0.01392 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.42910 10.47620 -0.04710 -0.44959 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.98830 9.98700 0.00130 0.01302 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.60800 9.65140 -0.04340 -0.44968 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.61570 10.61350 0.00220 0.02073 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.20790 10.25330 -0.04540 -0.44278 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.96070 9.95860 0.00210 0.02109 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.52190 9.56420 -0.04230 -0.44227 華頓中小型基金 21.55000 21.76000 -0.21000 -0.96507 華頓台灣基金 23.87000 24.13000 -0.26000 -1.07750 華頓平安貨幣市場基金 11.57840 11.57830 0.00010 0.00086 華頓全球時尚精品基金 17.49000 17.50000 -0.01000 -0.05714 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.87540 2.82120 0.05420 1.92117 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.55210 12.37200 0.18010 1.45571 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39970 0.39390 0.00580 1.47245 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.27000 12.19010 0.07990 0.65545 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.22730 12.19010 0.03720 0.30517 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.91690 10.85680 0.06010 0.55357 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.64850 10.62790 0.02060 0.19383 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.61090 10.62740 -0.01650 -0.15526 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.32230 9.32600 -0.00370 -0.03967 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.67270 10.64930 0.02340 0.21973 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.63510 10.64890 -0.01380 -0.12959 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.33340 9.33400 -0.00060 -0.00643 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.69000 11.37000 0.32000 2.81442 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.83000 9.60000 0.23000 2.39583 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.35000 10.11000 0.24000 2.37389 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.70050 2.70190 -0.00140 -0.05182 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.13730 2.14190 -0.00460 -0.21476 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.90690 11.96570 -0.05880 -0.49140 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.15290 9.23840 -0.08550 -0.92548 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37480 0.37660 -0.00180 -0.47796 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.28930 0.29190 -0.00260 -0.89072 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.58000 3.55000 0.03000 0.84507 匯豐中國動力基金(台幣) 15.64000 15.58000 0.06000 0.38511 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.77000 24.92000 -0.15000 -0.60193 匯豐全球趨勢組合基金 12.69000 12.70000 -0.01000 -0.07874 匯豐全球關鍵資源基金 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 26.03000 26.14000 -0.11000 -0.42081 匯豐成功基金 42.47000 42.69000 -0.22000 -0.51534 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.25000 10.38000 -0.13000 -1.25241 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.46000 2.45000 0.01000 0.40816 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 9.73000 9.84000 -0.11000 -1.11789 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.80330 2.79650 0.00680 0.24316 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44510 2.44750 -0.00240 -0.09806 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.93980 11.96520 -0.02540 -0.21228 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.94900 8.00580 -0.05680 -0.70949 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39050 0.39120 -0.00070 -0.17894 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33290 0.33480 -0.00190 -0.56750 匯豐金磚動力基金 14.55000 14.47000 0.08000 0.55287 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01790 15.01770 0.00020 0.00133 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.14000 5.15000 -0.01000 -0.19417 匯豐新鑽動力基金 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.43750 5.48250 -0.04500 -0.82079 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.33600 9.35460 -0.01860 -0.19883 匯豐龍鳳基金-A類型 53.50000 53.83000 -0.33000 -0.61304 匯豐龍鳳基金-I類型 53.50000 53.83000 -0.33000 -0.61304 匯豐龍騰電子基金 38.78000 39.03000 -0.25000 -0.64053 匯豐雙高收益債券組合基金 12.90040 12.90350 -0.00310 -0.02402 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.78000 18.89000 -0.11000 -0.58232 新光中國成長基金(人民幣) 9.47000 9.35000 0.12000 1.28342 新光中國成長基金(美元) 9.12000 9.04000 0.08000 0.88496 新光中國成長基金(新臺幣) 9.24000 9.15000 0.09000 0.98361 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.64570 11.62140 0.02430 0.20910 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.26170 10.26970 -0.00800 -0.07790 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.76680 10.76460 0.00220 0.02044 新光台灣富貴基金 25.02000 25.04000 -0.02000 -0.07987 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.77800 39.93250 -0.15450 -0.38690 新光全球生技醫療基金(美元) 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022 新光吉星貨幣市場基金 15.51780 15.51750 0.00030 0.00193 新光亞洲精選基金-美金 20.44000 20.47000 -0.03000 -0.14656 新光亞洲精選基金-新台幣 21.07000 21.08000 -0.01000 -0.04744 新光店頭基金 23.23000 23.30000 -0.07000 -0.30043 新光特選內需收益ETF基金 20.80000 20.91000 -0.11000 -0.52606 新光創新科技基金 13.65000 13.73000 -0.08000 -0.58267 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.26330 10.27160 -0.00830 -0.08081 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.65970 10.65140 0.00830 0.07792 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.10480 10.10040 0.00440 0.04356 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.34130 9.34960 -0.00830 -0.08877 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.67890 9.67130 0.00760 0.07858 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.16980 9.16430 0.00550 0.06002 新光澳幣八年期保本基金 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 新光澳幣十年期保本基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.19000 10.27000 -0.08000 -0.77897 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.78590 10.79310 -0.00720 -0.06671 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.53090 9.53680 -0.00590 -0.06187 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.51910 10.52720 -0.00810 -0.07694 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.46630 9.47360 -0.00730 -0.07706 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.54530 9.55170 -0.00640 -0.06700 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.60690 10.61430 -0.00740 -0.06972 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.90290 14.91680 -0.01390 -0.09318 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.60930 8.61740 -0.00810 -0.09400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 40.22090 40.40730 -0.18640 -0.46130 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.88740 40.07860 -0.19120 -0.47706 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.51480 11.51290 0.00190 0.01650 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97680 10.02230 -0.04550 -0.45399 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.15250 13.96000 0.19250 1.37894 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.14470 10.05220 0.09250 0.92020 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.69000 10.59000 0.10000 0.94429 群益中小型股基金 46.84000 46.84000 0.00000 0.00000 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.92930 10.84790 0.08140 0.75038 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.73120 9.70270 0.02850 0.29373 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.29310 9.26820 0.02490 0.26866 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.25010 9.18120 0.06890 0.75045 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.23480 8.21060 0.02420 0.29474 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.86500 7.84390 0.02110 0.26900 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.60130 10.60030 0.00100 0.00943 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.66130 11.66020 0.00110 0.00943 群益中國高收益債券基金-美元 11.22360 11.22310 0.00050 0.00446 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.46600 10.46800 -0.00200 -0.01911 群益中國新機會基金N-人民幣 9.55980 9.30510 0.25470 2.73721 群益中國新機會基金N-美元 8.41900 8.23200 0.18700 2.27162 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.16000 8.96000 0.20000 2.23214 群益中國新機會基金-人民幣 8.47790 8.25210 0.22580 2.73627 群益中國新機會基金-美元 9.00130 8.80140 0.19990 2.27123 群益中國新機會基金-新臺幣 8.74000 8.55000 0.19000 2.22222 群益平衡王基金 20.31510 20.39460 -0.07950 -0.38981 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.97880 9.97720 0.00160 0.01604 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.07820 10.07920 -0.00100 -0.00992 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.97880 9.97730 0.00150 0.01503 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.07820 10.07920 -0.00100 -0.00992 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.97890 9.97730 0.00160 0.01604 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.07820 10.07920 -0.00100 -0.00992 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.06050 10.06100 -0.00050 -0.00497 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.97010 9.96610 0.00400 0.04014 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.06940 10.06800 0.00140 0.01391 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.97000 9.96610 0.00390 0.03913 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.06940 10.06800 0.00140 0.01391 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.97010 9.96610 0.00400 0.04014 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.06940 10.06800 0.00140 0.01391 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.07130 10.06900 0.00230 0.02284 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.97440 9.97180 0.00260 0.02607 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.07380 10.07380 0.00000 0.00000 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.97440 9.97180 0.00260 0.02607 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.07380 10.07380 0.00000 0.00000 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.97430 9.97180 0.00250 0.02507 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.07380 10.07380 0.00000 0.00000 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 10.06790 10.06720 0.00070 0.00695 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.60000 6.61000 -0.01000 -0.15129 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.47700 11.47610 0.00090 0.00784 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.88670 7.88610 0.00060 0.00761 群益多重收益組合基金 14.37000 14.38000 -0.01000 -0.06954 群益多重資產組合基金 15.87000 15.88000 -0.01000 -0.06297 群益安家基金 25.80070 25.97530 -0.17460 -0.67218 群益安穩貨幣市場基金 16.16910 16.16890 0.00020 0.00124 群益亞太中小基金 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 群益亞太新趨勢平衡基金 16.55000 16.53000 0.02000 0.12099 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.87040 10.87380 -0.00340 -0.03127 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 8.01740 8.01990 -0.00250 -0.03117 群益店頭市場基金 99.46000 100.03000 -0.57000 -0.56983 群益東方盛世基金 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 13.47940 13.47220 0.00720 0.05344 群益東協成長基金-美元 11.34700 11.39260 -0.04560 -0.40026 群益東協成長基金-新臺幣 11.42000 11.47000 -0.05000 -0.43592 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.28840 12.24340 0.04500 0.36754 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.26360 11.26240 0.00120 0.01065 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.75560 10.75690 -0.00130 -0.01209 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.02790 9.99110 0.03680 0.36833 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.19440 9.19340 0.00100 0.01088 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.77790 8.77890 -0.00100 -0.01139 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.12170 11.12300 -0.00130 -0.01169 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.81330 9.77730 0.03600 0.36820 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.35760 9.35660 0.00100 0.01069 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.80620 9.80730 -0.00110 -0.01122 群益長安基金 30.58000 30.82000 -0.24000 -0.77872 群益真善美基金 16.02500 16.04960 -0.02460 -0.15327 群益馬拉松基金 122.59000 123.66000 -1.07000 -0.86528 群益深証中小板基金 12.20000 12.04000 0.16000 1.32890 群益創新科技基金 33.82000 34.11000 -0.29000 -0.85019 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.65190 10.43330 0.21860 2.09521 群益華夏盛世基金N-美元 9.40240 9.25130 0.15110 1.63328 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.97000 9.81000 0.16000 1.63099 群益華夏盛世基金-人民幣 11.60000 11.36200 0.23800 2.09470 群益華夏盛世基金-美元 10.36710 10.20060 0.16650 1.63226 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.40000 17.13000 0.27000 1.57618 群益奧斯卡基金 30.50000 30.73000 -0.23000 -0.74845 群益新興金鑽基金-美元 11.13450 11.11800 0.01650 0.14841 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561 群益葛萊美基金 24.26000 24.58000 -0.32000 -1.30187 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.75000 7.70000 0.05000 0.64935 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.02000 14.18000 -0.16000 -1.12835 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 德信大發基金 31.04000 31.17000 -0.13000 -0.41707 德信中國精選成長基金 11.66000 11.58000 0.08000 0.69085 德信台灣主流中小基金 20.92000 20.98000 -0.06000 -0.28599 德信萬保貨幣市場基金 11.99240 11.99220 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 34.58000 34.62000 -0.04000 -0.11554 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.02730 11.05160 -0.02430 -0.21988 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.88030 10.90810 -0.02780 -0.25486 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72290 11.72260 0.00030 0.00256 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.36000 17.50000 -0.14000 -0.80000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.01110 11.02530 -0.01420 -0.12879 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.77200 16.72490 0.04710 0.28162 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.26950 8.31880 -0.04930 -0.59263 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.08450 11.14770 -0.06320 -0.56693 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.16670 12.17490 -0.00820 -0.06735 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.16740 14.18060 -0.01320 -0.09308 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.68000 16.70000 -0.02000 -0.11976 摩根中小基金 22.70000 22.81000 -0.11000 -0.48224 摩根中國A股基金 15.58000 15.45000 0.13000 0.84142 摩根中國A股基金(美元) 12.02000 11.92000 0.10000 0.83893 摩根中國亮點基金 13.05000 13.00000 0.05000 0.38462 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.31350 11.29870 0.01480 0.13099 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.80580 12.76560 0.04020 0.31491 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.54080 9.52650 0.01430 0.15011 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.22680 13.20950 0.01730 0.13097 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.58690 15.53810 0.04880 0.31407 摩根台灣金磚基金-累積型 19.64000 19.76000 -0.12000 -0.60729 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.64000 19.76000 -0.12000 -0.60729 摩根台灣增長基金 50.19000 50.46000 -0.27000 -0.53508 摩根平衡基金 27.63000 27.73000 -0.10000 -0.36062 摩根全球平衡基金 16.38210 16.40950 -0.02740 -0.16698 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.51080 9.50960 0.00120 0.01262 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.72240 10.71450 0.00790 0.07373 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.05900 10.05660 0.00240 0.02386 摩根多元入息成長基金-累積型 11.73860 11.73710 0.00150 0.01278 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.48340 10.48090 0.00250 0.02385 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.34670 10.39370 -0.04700 -0.45220 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.77890 13.84140 -0.06250 -0.45154 摩根亞洲基金 58.33000 58.42000 -0.09000 -0.15406 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.42210 8.42370 -0.00160 -0.01899 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.99190 9.98760 0.00430 0.04305 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.79470 8.79530 -0.00060 -0.00682 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.87630 12.87860 -0.00230 -0.01786 摩根東方內需機會基金 18.45000 18.48000 -0.03000 -0.16234 摩根東方科技基金 32.41000 32.35000 0.06000 0.18547 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.32000 9.38000 -0.06000 -0.63966 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.92000 8.98000 -0.06000 -0.66815 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.38000 11.46000 -0.08000 -0.69808 摩根金龍收成基金 22.42000 22.35000 0.07000 0.31320 摩根第一貨幣市場基金 15.13940 15.13920 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.16000 14.27000 -0.11000 -0.77085 摩根新金磚五國基金 12.29000 12.29000 0.00000 0.00000 摩根新絲路基金 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150 摩根新興35基金 13.29000 13.30000 -0.01000 -0.07519 摩根新興日本基金 23.22000 23.33000 -0.11000 -0.47150 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.16550 7.14130 0.02420 0.33887 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.56750 9.52830 0.03920 0.41141 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.33270 9.30040 0.03230 0.34730 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.12840 11.09080 0.03760 0.33902 摩根新興科技基金 54.33000 54.75000 -0.42000 -0.76712 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.68040 8.70090 -0.02050 -0.23561 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.34530 9.35830 -0.01300 -0.13891 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.77270 8.79080 -0.01810 -0.20590 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.37820 10.40100 -0.02280 -0.21921 摩根龍揚基金 33.49000 33.38000 0.11000 0.32954 摩根總收益組合基金-月配息型 9.37440 9.37560 -0.00120 -0.01280 摩根總收益組合基金-累積型 11.61160 11.61310 -0.00150 -0.01292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.77000 20.83000 -0.06000 -0.28805 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62020 12.62010 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.29000 11.38000 -0.09000 -0.79086 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.95810 10.94610 0.01200 0.10963 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.54010 10.54780 -0.00770 -0.07300 聯邦中國龍基金 27.12000 27.36000 -0.24000 -0.87719 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.46900 12.46980 -0.00080 -0.00642 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.72880 11.72450 0.00430 0.03668 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.69270 10.69050 0.00220 0.02058 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.20610 10.20670 -0.00060 -0.00588 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.65390 9.65020 0.00370 0.03834 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.79400 8.79220 0.00180 0.02047 聯邦金鑽平衡基金 24.14070 24.30770 -0.16700 -0.68703 聯邦貨幣市場基金 13.23090 13.23070 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.57000 13.69000 -0.12000 -0.87655 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.80760 16.81760 -0.01000 -0.05946 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.92960 12.85130 0.07830 0.60928 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.57110 12.51680 0.05430 0.43382 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.94480 11.89360 0.05120 0.43048 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.48140 12.48150 -0.00010 -0.00080 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.78830 11.78750 0.00080 0.00679 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58830 10.58860 -0.00030 -0.00283 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.82720 8.82660 0.00060 0.00680 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.66000 36.87000 -0.21000 -0.56957 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.92000 18.64000 0.28000 1.50215 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.25000 18.05000 0.20000 1.10803 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.29000 12.15000 0.14000 1.15226 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.07000 15.03000 0.04000 0.26613 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924 聯博貨幣市場基金 15.04380 15.04370 0.00010 0.00066 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.06850 11.09860 -0.03010 -0.27121 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.72880 13.76360 -0.03480 -0.25284 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.42760 7.44780 -0.02020 -0.27122 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.48000 14.48000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.28690 10.33910 -0.05220 -0.50488 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.58710 10.71680 -0.12970 -1.21025 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.13170 10.18430 -0.05260 -0.51648 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.20780 10.26270 -0.05490 -0.53495 瀚亞中小型股基金 21.68000 21.86000 -0.18000 -0.82342 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.85000 12.65000 0.20000 1.58103 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.14000 12.97000 0.17000 1.31072 瀚亞巴西基金 5.52000 5.59000 -0.07000 -1.25224 瀚亞外銷基金 40.80000 41.04000 -0.24000 -0.58480 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.96840 9.99980 -0.03140 -0.31401 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.80000 9.90190 -0.10190 -1.02910 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.89260 9.92540 -0.03280 -0.33047 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.89660 9.93050 -0.03390 -0.34137 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.96450 9.99630 -0.03180 -0.31812 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.82350 9.92780 -0.10430 -1.05059 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.88030 9.91550 -0.03520 -0.35500 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.88440 9.92080 -0.03640 -0.36691 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.47000 9.54000 -0.07000 -0.73375 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.29000 13.37000 -0.08000 -0.59835 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.67000 10.74000 -0.07000 -0.65177 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.20000 14.25000 -0.05000 -0.35088 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.49000 6.51000 -0.02000 -0.30722 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.34000 8.37000 -0.03000 -0.35842 瀚亞亞太基礎建設基金 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 15.02670 15.02660 0.00010 0.00067 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.89260 10.86130 0.03130 0.28818 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.25020 10.24860 0.00160 0.01561 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.69960 12.69960 0.00000 0.00000 瀚亞非洲基金-南非幣 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.27000 18.26000 0.01000 0.05476 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.63290 13.63270 0.00020 0.00147 瀚亞高科技基金 60.58000 61.09000 -0.51000 -0.83483 瀚亞理財通基金 26.51000 26.65000 -0.14000 -0.52533 瀚亞菁華基金 22.16000 22.31000 -0.15000 -0.67234 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.19540 14.13980 0.05560 0.39322 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.31510 9.27860 0.03650 0.39338 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.24810 11.20780 0.04030 0.35957 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 12.03150 12.10530 -0.07380 -0.60965 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.20840 10.20110 0.00730 0.07156 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.79860 10.79420 0.00440 0.04076 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.35930 8.32930 0.03000 0.36017 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.40350 8.45500 -0.05150 -0.60911 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.65270 8.64430 0.00840 0.09717 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.21580 8.21000 0.00580 0.07065 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.18660 8.18330 0.00330 0.04033 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.28430 14.28770 -0.00340 -0.02380 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.98220 10.95500 0.02720 0.24829 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.99100 9.99190 -0.00090 -0.00901 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.64730 11.65010 -0.00280 -0.02403 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.47940 10.45370 0.02570 0.24585 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.12060 10.12300 -0.00240 -0.02371 瀚亞歐洲基金 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------