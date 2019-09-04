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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/09/03  108/09/02  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.31620   10.31230   0.00390    0.03782
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.06940   10.10120  -0.03180   -0.31481
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.42400   10.41930   0.00470    0.04511
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.18280   10.21370  -0.03090   -0.30253
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.07780   10.18660  -0.10880   -1.06807
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.19290   10.19050   0.00240    0.02355
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.08870   10.18830  -0.09960   -0.97759
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.10850   10.31700  -0.20850   -2.02094
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.79290    9.79280   0.00010    0.00102
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.79290    9.79280   0.00010    0.00102
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.79070    9.78960   0.00110    0.01124
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.79070    9.78960   0.00110    0.01124
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A              9.95810    9.95060   0.00750    0.07537
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B              9.95810    9.95060   0.00750    0.07537
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.74480   10.74610  -0.00130   -0.01210
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.54440   10.54550  -0.00110   -0.01043
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.66170   10.65920   0.00250    0.02345
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.54680   10.54440   0.00240    0.02276
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.24960   39.49010  -0.24050   -0.60901
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.91780    9.91480   0.00300    0.03026
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.46520   10.46240   0.00280    0.02676
中國信託台灣活力基金                                               13.51000   13.59000  -0.08000   -0.58867
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.02450   11.04630  -0.02180   -0.19735
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.58000    9.59900  -0.01900   -0.19794
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04390   11.04370   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.53480   10.53450   0.00030    0.00285
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.64790    9.64760   0.00030    0.00311
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.69150   10.68910   0.00240    0.02245
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.79060    9.78840   0.00220    0.02248
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元大2001基金                                                       65.38000   66.01000  -0.63000   -0.95440
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.90000   20.74000   0.16000    0.77146
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.74580   11.74330   0.00250    0.02129
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.53910   10.58580  -0.04670   -0.44116
元大上證50基金                                                     32.40000   32.41000  -0.01000   -0.03085
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.35000   10.97000   0.38000    3.46399
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.85000    9.57000   0.28000    2.92581
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.98000   12.96000   0.02000    0.15432
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.63000   11.66400  -0.03400   -0.29150
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.98600   16.03700  -0.05100   -0.31801
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.45100   11.35400   0.09700    0.85432
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.72600   10.68400   0.04200    0.39311
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.02000    2.98000   0.04000    1.34228
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.12000   13.01000   0.11000    0.84550
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.23920   45.41600  -0.17680   -0.38929
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.20650   11.18350   0.02300    0.20566
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.18870   10.16780   0.02090    0.20555
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.03680   10.06290  -0.02610   -0.25937
元大巴西指數基金                                                    6.64700    6.75600  -0.10900   -1.61338
元大日經225基金                                                    26.28000   26.26000   0.02000    0.07616
元大台商收成基金                                                   22.80000   22.93000  -0.13000   -0.56694
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.56000   11.49000   0.07000    0.60923
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.68000   40.18000  -0.50000   -1.24440
元大台灣中型100基金                                                33.58000   33.78000  -0.20000   -0.59207
元大台灣加權股價指數基金                                           25.83900   26.01700  -0.17800   -0.68417
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.33000   10.42000  -0.09000   -0.86372
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.24000   10.33000  -0.09000   -0.87125
元大台灣卓越50基金                                                 81.43000   82.18000  -0.75000   -0.91263
元大台灣金融基金                                                   18.16000   18.23000  -0.07000   -0.38398
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.27000   32.35000  -0.08000   -0.24730
元大台灣高股息基金                                                 27.48000   27.57000  -0.09000   -0.32644
元大台灣電子科技基金                                               36.52000   36.86000  -0.34000   -0.92241
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.58000    8.57000   0.01000    0.11669
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.45000    6.45000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.33000   13.33000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    9.58200    9.70600  -0.12400   -1.27756
元大多多基金                                                       17.87000   17.97000  -0.10000   -0.55648
元大多福基金                                                       54.05000   54.62000  -0.57000   -1.04357
元大亞太成長基金                                                    8.45000    8.49000  -0.04000   -0.47114
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.51210    9.53350  -0.02140   -0.22447
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.59570    7.61270  -0.01700   -0.22331
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.65400    8.70300  -0.04900   -0.56302
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.62000    9.68000  -0.06000   -0.61983
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.01000    9.07000  -0.06000   -0.66152
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.62000    9.68000  -0.06000   -0.61983
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.93000    9.95700  -0.02700   -0.27117
元大卓越基金                                                       43.00000   43.29000  -0.29000   -0.66990
元大店頭基金                                                        8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.50940   10.50710   0.00230    0.02189
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.98370    9.97450   0.00920    0.09224
元大高科技基金                                                     20.31000   20.47000  -0.16000   -0.78163
元大得利貨幣市場基金                                               16.34140   16.34120   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04360   12.04350   0.00010    0.00083
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
元大富櫃50基金                                                     13.02000   13.01000   0.01000    0.07686
元大華夏中小基金                                                    7.39000    7.31000   0.08000    1.09439
元大新中國基金-人民幣                                              10.16000   10.03000   0.13000    1.29611
元大新中國基金-美元                                                 9.11100    9.03500   0.07600    0.84117
元大新中國基金-新台幣                                               9.24000    9.16000   0.08000    0.87336
元大新主流基金                                                     25.58000   25.83000  -0.25000   -0.96787
元大新東協平衡基金-美元                                             9.32800    9.36100  -0.03300   -0.35253
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.27550   11.23230   0.04320    0.38461
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.95020    9.95560  -0.00540   -0.05424
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.51070   11.51990  -0.00920   -0.07986
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.43880    9.44630  -0.00750   -0.07940
元大新興亞洲基金                                                   10.79000   10.81000  -0.02000   -0.18501
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.69350    9.70960  -0.01610   -0.16582
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.98250    8.99740  -0.01490   -0.16560
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.14310   10.16250  -0.01940   -0.19090
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.41390    9.43200  -0.01810   -0.19190
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17770   15.17750   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       37.78000   38.18000  -0.40000   -1.04767
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.26000   12.21000   0.05000    0.40950
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.14000   18.22000  -0.08000   -0.43908
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.05000   20.23000  -0.18000   -0.88977
元大摩臺基金                                                       38.13000   38.48000  -0.35000   -0.90956
元大標智滬深300基金                                                18.02000   18.06000  -0.04000   -0.22148
元大歐洲50基金                                                     25.12000   25.08000   0.04000    0.15949
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.08670    9.08960  -0.00290   -0.03190
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30460   10.30440   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.81000   15.90000  -0.09000   -0.56604
日盛上選基金                                                       37.24000   37.39000  -0.15000   -0.40118
日盛小而美基金                                                     19.16000   19.28000  -0.12000   -0.62241
日盛中國內需動力基金                                                9.68000    9.64000   0.04000    0.41494
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.47280   12.44360   0.02920    0.23466
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.88890    9.86580   0.02310    0.23414
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.51080   12.51850  -0.00770   -0.06151
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.91490    9.92100  -0.00610   -0.06149
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.39050   11.39870  -0.00820   -0.07194
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.00930    9.01590  -0.00660   -0.07320
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.16000   11.05000   0.11000    0.99548
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.71000   10.66000   0.05000    0.46904
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.91000   10.85000   0.06000    0.55300
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
日盛日盛基金                                                       12.25000   12.32000  -0.07000   -0.56818
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.54770    2.54190   0.00580    0.22818
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66240    1.65860   0.00380    0.22911
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38720    0.38740  -0.00020   -0.05163
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25320    0.25330  -0.00010   -0.03948
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.84730   12.85530  -0.00800   -0.06223
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.27550    8.28070  -0.00520   -0.06280
日盛亞洲機會基金                                                    6.99000    6.97000   0.02000    0.28694
日盛首選基金                                                       18.09000   18.21000  -0.12000   -0.65898
日盛高科技基金                                                     19.46000   19.63000  -0.17000   -0.86602
日盛貨幣市場基金                                                   14.84960   14.84940   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     42.32000   42.59000  -0.27000   -0.63395
日盛精選五虎基金                                                   37.34000   37.52000  -0.18000   -0.47974
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55940   13.55910   0.00030    0.00221
台新2000高科技基金                                                 34.38000   34.53000  -0.15000   -0.43440
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23610   14.23590   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     49.41000   49.72000  -0.31000   -0.62349
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.58250    0.57880   0.00370    0.63925
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              18.26300   18.15100   0.11200    0.61705
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33610    0.32910   0.00700    2.12701
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.18000    9.97000   0.21000    2.10632
台新主流基金                                                       26.20000   26.25000  -0.05000   -0.19048
台新台灣中小基金                                                   39.38000   39.57000  -0.19000   -0.48016
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.36330   11.36990  -0.00660   -0.05805
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.10690   10.13440  -0.02750   -0.27135
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.73420   11.76620  -0.03200   -0.27197
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.28000   11.31000  -0.03000   -0.26525
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.10880   10.10930  -0.00050   -0.00495
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.35520   11.35580  -0.00060   -0.00528
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            11.05000   11.06000  -0.01000   -0.09042
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.66350    8.66450  -0.00100   -0.01154
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28100    0.28100   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.78600   12.78750  -0.00150   -0.01173
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40970    0.40970   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             39.10000   39.33000  -0.23000   -0.58480
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13790   11.13780   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.62310   33.62430  -0.00120   -0.00357
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           7.91590    7.91770  -0.00180   -0.02273
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.23920    8.24320  -0.00400   -0.04852
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.03420    9.03620  -0.00200   -0.02213
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.41450    9.41900  -0.00450   -0.04778
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.33450   11.34390  -0.00940   -0.08286
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35530    0.35550  -0.00020   -0.05626
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.00070    8.00730  -0.00660   -0.08242
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26490    0.26500  -0.00010   -0.03774
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.34000    5.33000   0.01000    0.18762
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.95480   39.11010  -0.15530   -0.39708
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.39770   11.39550   0.00220    0.01931
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.90680    9.94800  -0.04120   -0.41415
永豐中小基金                                                       55.02000   55.40000  -0.38000   -0.68592
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.97000    4.93000   0.04000    0.81136
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.79000   21.69000   0.10000    0.46104
永豐主流品牌基金                                                   18.90000   18.95000  -0.05000   -0.26385
永豐永豐基金                                                       33.94000   34.13000  -0.19000   -0.55669
永豐亞洲民生消費基金                                               12.00000   12.02000  -0.02000   -0.16639
永豐南非幣2021保本基金                                             14.25280   14.24570   0.00710    0.04984
永豐貨幣市場基金                                                   13.95130   13.95110   0.00020    0.00143
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.18210    7.18450  -0.00240   -0.03341
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.60300   11.60690  -0.00390   -0.03360
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.42000   10.31000   0.11000    1.06693
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.89000    7.84000   0.05000    0.63776
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.32000   18.21000   0.11000    0.60406
永豐臺灣加權ETF基金                                                54.02000   54.44000  -0.42000   -0.77149
永豐領航科技基金                                                   39.97000   40.32000  -0.35000   -0.86806
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.62000   11.71000  -0.09000   -0.76857
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.10000   11.19000  -0.09000   -0.80429
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
永豐趨勢平衡基金                                                   42.44000   42.66000  -0.22000   -0.51571
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.93140   11.93050   0.00090    0.00754
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.12000   11.04000   0.08000    0.72464
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.48000    9.42000   0.06000    0.63694
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.12000   10.05000   0.07000    0.69652
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.27000   15.14000   0.13000    0.85865
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.48000   19.35000   0.13000    0.67183
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.27000   19.14000   0.13000    0.67921
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.08450   10.08150   0.00300    0.02976
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.08450   10.08150   0.00300    0.02976
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.99590    9.99910  -0.00320   -0.03200
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.99590    9.99910  -0.00320   -0.03200
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.22730   10.23310  -0.00580   -0.05668
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.22720   10.23290  -0.00570   -0.05570
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.07070   10.07210  -0.00140   -0.01390
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.07070   10.07210  -0.00140   -0.01390
兆豐國際生命科學基金                                               14.75000   14.75000   0.00000    0.00000
兆豐國際全球基金                                                   30.83000   30.78000   0.05000    0.16244
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.52090   10.51900   0.00190    0.01806
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.35550   10.34660   0.00890    0.08602
兆豐國際國民基金                                                   23.26000   23.44000  -0.18000   -0.76792
兆豐國際第一基金                                                   13.62000   13.70000  -0.08000   -0.58394
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.81280   10.81390  -0.00110   -0.01017
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.22560    8.22640  -0.00080   -0.00972
兆豐國際萬全基金                                                   21.08000   21.16000  -0.08000   -0.37807
兆豐國際電子基金                                                   26.75000   26.92000  -0.17000   -0.63150
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.85000   22.04000  -0.19000   -0.86207
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.57000   15.49000   0.08000    0.51646
兆豐國際豐台灣基金                                                 36.34000   36.60000  -0.26000   -0.71038
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56730   12.56710   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.64450    9.67610  -0.03160   -0.32658
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.65630    9.69020  -0.03390   -0.34984
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.78690    9.81970  -0.03280   -0.33402
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.68420    9.71460  -0.03040   -0.31293
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.74830    9.77690  -0.02860   -0.29253
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.64470    9.67630  -0.03160   -0.32657
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.65840    9.69230  -0.03390   -0.34976
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.79510    9.82800  -0.03290   -0.33476
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.68850    9.71900  -0.03050   -0.31382
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.75610    9.78480  -0.02870   -0.29331
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.79890   10.84950  -0.05060   -0.46638
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.52930   10.57660  -0.04730   -0.44721
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.79710   10.84520  -0.04810   -0.44351
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.48060   10.52970  -0.04910   -0.46630
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.59420   10.64180  -0.04760   -0.44729
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.59560   10.64290  -0.04730   -0.44443
合庫台灣基金                                                       12.06000   12.16000  -0.10000   -0.82237
合庫全球新興市場基金                                                9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.13000    9.14000  -0.01000   -0.10941
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.18130   10.18120   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.93520    9.93760  -0.00240   -0.02415
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.33630   10.33570   0.00060    0.00581
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.61610   10.61650  -0.00040   -0.00377
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.10900   12.10600   0.00300    0.02478
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.43820   15.43220   0.00600    0.03888
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.67490    8.67270   0.00220    0.02537
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.53880    9.53750   0.00130    0.01363
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.94000    7.94030  -0.00030   -0.00378
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.66830    8.66540   0.00290    0.03347
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.58460   10.58050   0.00410    0.03875
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.87000   11.80000   0.07000    0.59322
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.15000   11.13000   0.02000    0.17969
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.46000   11.44000   0.02000    0.17483
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.19420   10.19110   0.00310    0.03042
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.18190   10.18020   0.00170    0.01670
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.81450    9.83040  -0.01590   -0.16174
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.16000   10.15870   0.00130    0.01280
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.23900   10.23590   0.00310    0.03029
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.22460   10.22290   0.00170    0.01663
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.84760    9.86360  -0.01600   -0.16221
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.19430   10.19300   0.00130    0.01275
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安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.25280   11.24950   0.00330    0.02933
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.70430    9.74450  -0.04020   -0.41254
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.76440    9.80730  -0.04290   -0.43743
安聯中國東協基金                                                   14.99000   15.01000  -0.02000   -0.13324
安聯中國策略基金-美元                                              12.33000   12.21000   0.12000    0.98280
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.31000   16.15000   0.16000    0.99071
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.03000   15.87000   0.16000    1.00819
安聯中華新思路基金-美元                                            14.30000   14.22000   0.08000    0.56259
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.67000   13.59000   0.08000    0.58867
安聯台灣大壩基金                                                   33.19000   33.51000  -0.32000   -0.95494
安聯台灣科技基金                                                   56.51000   56.76000  -0.25000   -0.44045
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55800   12.55790   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   38.04000   38.33000  -0.29000   -0.75659
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.63630   12.63730  -0.00100   -0.00791
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.64920   10.65020  -0.00100   -0.00939
安聯全球新興市場基金                                               16.67000   16.65000   0.02000    0.12012
安聯亞洲動態策略基金                                               22.05000   22.11000  -0.06000   -0.27137
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.34850   91.26180   0.08670    0.09500
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.31430   13.31870  -0.00440   -0.03304
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.55320   68.74820  -0.19500   -0.28364
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.86420    9.90470  -0.04050   -0.40890
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.79680    2.79240   0.00440    0.15757
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.96790   10.97780  -0.00990   -0.09018
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.36850    2.36160   0.00690    0.29217
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.85310    8.86110  -0.00800   -0.09028
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.37760   10.37460   0.00300    0.02892
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.21820   10.21230   0.00590    0.05777
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.69400   10.68540   0.00860    0.08048
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.17400   10.16820   0.00580    0.05704
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.20260   10.19700   0.00560    0.05492
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.27700   10.27400   0.00300    0.02920
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.08610   10.08020   0.00590    0.05853
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.47100   10.46250   0.00850    0.08124
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.07320   10.06740   0.00580    0.05761
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.10870   10.10310   0.00560    0.05543
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                  9.91460    9.90570   0.00890    0.08985
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.08610   10.07440   0.01170    0.11614
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.89970    9.89040   0.00930    0.09403
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.82880    9.82010   0.00870    0.08859
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                  9.93080    9.92180   0.00900    0.09071
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.03720   10.02550   0.01170    0.11670
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.89940    9.89010   0.00930    0.09403
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.82940    9.82070   0.00870    0.08859
宏利台灣動力基金A類型                                              31.48000   31.74000  -0.26000   -0.81916
宏利台灣動力基金I類型                                              31.48000   31.74000  -0.26000   -0.81916
宏利全球債券組合基金                                               13.90060   13.89780   0.00280    0.02015
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.02110    3.01910   0.00200    0.06624
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.53940   12.53410   0.00530    0.04228
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.99110    9.00990  -0.01880   -0.20866
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.66440    2.66020   0.00420    0.15788
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.65640   11.68560  -0.02920   -0.24988
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.19270    3.23690  -0.04420   -1.36550
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53300    0.53460  -0.00160   -0.29929
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.07000   15.12000  -0.05000   -0.33069
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.94100    2.93740   0.00360    0.12256
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42490    0.42440   0.00050    0.11781
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.82550   12.81130   0.01420    0.11084
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.96910    0.96800   0.00110    0.11364
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.29580    7.32470  -0.02890   -0.39456
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.02340    2.03270  -0.00930   -0.45752
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29180    0.29310  -0.00130   -0.44353
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.87020    8.91010  -0.03990   -0.44781
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32080    0.32220  -0.00140   -0.43451
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69590   13.69580   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.39000    2.39000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.60000   26.73000  -0.13000   -0.48634
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.60000   26.73000  -0.13000   -0.48634
宏利澳幣保本基金                                                   12.71760   12.71820  -0.00060   -0.00472
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  12.09000   12.04000   0.05000    0.41528
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.65000   11.69000  -0.04000   -0.34217
貝萊德新台幣基金                                                   12.97790   12.97780   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     27.57000   27.77000  -0.20000   -0.72020
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44860   11.45540  -0.00680   -0.05936
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.89300    9.92630  -0.03330   -0.33547
保德信大中華基金-人民幣                                            10.56000   10.44000   0.12000    1.14943
保德信大中華基金-美元                                               9.98000    9.90000   0.08000    0.80808
保德信大中華基金-新台幣                                            30.22000   29.98000   0.24000    0.80053
保德信中小型股基金                                                 52.45000   52.91000  -0.46000   -0.86940
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.38000    9.14000   0.24000    2.62582
保德信中國中小基金-美元                                             8.65000    8.46000   0.19000    2.24586
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.50000    8.32000   0.18000    2.16346
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.07730   10.02650   0.05080    0.50666
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.18380   10.13350   0.05030    0.49637
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.19870   10.14760   0.05110    0.50357
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.33890   11.28210   0.05680    0.50345
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.47000   10.36000   0.11000    1.06178
保德信中國品牌基金-美元                                            10.46000   10.35000   0.11000    1.06280
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.26000   11.15000   0.11000    0.98655
保德信亞太基金                                                     19.69000   19.72000  -0.03000   -0.15213
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.86290    8.85200   0.01090    0.12314
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.33490   12.31990   0.01500    0.12175
保德信店頭市場基金                                                 37.80000   37.76000   0.04000    0.10593
保德信拉丁美洲基金                                                  6.81000    6.92000  -0.11000   -1.58960
保德信金平衡基金                                                   30.76000   30.93000  -0.17000   -0.54963
保德信金滿意基金                                                   44.03000   44.46000  -0.43000   -0.96716
保德信科技島基金                                                   28.87000   29.16000  -0.29000   -0.99451
保德信高成長基金                                                   97.86000   98.36000  -0.50000   -0.50834
保德信貨幣市場基金                                                 15.85280   15.85260   0.00020    0.00126
保德信新世紀基金                                                   10.35000   10.40000  -0.05000   -0.48077
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.25230    8.24960   0.00270    0.03273
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.45980   10.45600   0.00380    0.03634
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.80360   11.79970   0.00390    0.03305
保德信新興趨勢組合基金                                             10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
保德信瑞騰基金                                                     15.66350   15.66390  -0.00040   -0.00255
保德信歐洲組合基金                                                 10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.93490    9.94890  -0.01400   -0.14072
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.93770    9.95160  -0.01390   -0.13968
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.20370   10.22490  -0.02120   -0.20734
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.87420    9.89710  -0.02290   -0.23138
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.87420    9.89710  -0.02290   -0.23138
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.20840   10.22280  -0.01440   -0.14086
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97630    1.98060  -0.00430   -0.21711
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83970    2.84630  -0.00660   -0.23188
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28790    0.28920  -0.00130   -0.44952
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45210    0.45420  -0.00210   -0.46235
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.21620    8.25720  -0.04100   -0.49654
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.03810   12.10000  -0.06190   -0.51157
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.79160    9.80350  -0.01190   -0.12139
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.51350   12.52750  -0.01400   -0.11175
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.63100    8.65820  -0.02720   -0.31415
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.06900   11.10390  -0.03490   -0.31430
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.64000   19.73000  -0.09000   -0.45616
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4554.30000 4573.75000 -19.45000   -0.42525
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.02000    9.93000   0.09000    0.90634
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.51000   10.37000   0.14000    1.35005
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.85000    9.76000   0.09000    0.92213
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.02000    9.93000   0.09000    0.90634
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.51000   10.37000   0.14000    1.35005
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.85000    9.76000   0.09000    0.92213
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.47610   10.45480   0.02130    0.20373
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.38130   11.35690   0.02440    0.21485
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.61880   10.59520   0.02360    0.22274
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.97730    8.98510  -0.00780   -0.08681
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.21990    9.23030  -0.01040   -0.11267
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.11100    9.11670  -0.00570   -0.06252
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.31150   10.31860  -0.00710   -0.06881
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.69280   10.70000  -0.00720   -0.06729
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.68330   10.68800  -0.00470   -0.04397
柏瑞巨人基金                                                       13.01000   13.07000  -0.06000   -0.45907
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70720   13.70710   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.62000   16.65000  -0.03000   -0.18018
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.33990   11.34240  -0.00250   -0.02204
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.76530   12.75920   0.00610    0.04781
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.00030   12.00100  -0.00070   -0.00583
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.92900    8.98290  -0.05390   -0.60003
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.61180    9.67290  -0.06110   -0.63166
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.50940    9.56500  -0.05560   -0.58129
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.03480   11.03730  -0.00250   -0.02265
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.88660   11.88090   0.00570    0.04798
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.59320   11.59390  -0.00070   -0.00604
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.92930    8.98320  -0.05390   -0.60001
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.61230    9.67340  -0.06110   -0.63163
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.50990    9.56540  -0.05550   -0.58022
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.98000   13.00000  -0.02000   -0.15385
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.62000   13.63000  -0.01000   -0.07337
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.30000    8.33000  -0.03000   -0.36014
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.89000    8.94000  -0.05000   -0.55928
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.95000   10.99000  -0.04000   -0.36397
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.65000   10.70000  -0.05000   -0.46729
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.91000   10.97000  -0.06000   -0.54695
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.79000   12.76000   0.03000    0.23511
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.21000   13.19000   0.02000    0.15163
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.69000    9.85000  -0.16000   -1.62437
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.37210   12.37560  -0.00350   -0.02828
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.06080   12.05970   0.00110    0.00912
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.01880   11.02000  -0.00120   -0.01089
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.56010    8.59950  -0.03940   -0.45817
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.59230    9.63720  -0.04490   -0.46590
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.62100    9.66400  -0.04300   -0.44495
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.60210   11.60100   0.00110    0.00948
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.86440   10.86740  -0.00300   -0.02761
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.00040   11.00150  -0.00110   -0.01000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.93390    9.98080  -0.04690   -0.46990
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.24900    9.29160  -0.04260   -0.45848
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.13360    9.21360  -0.08000   -0.86828
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.64740    9.69040  -0.04300   -0.44374
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.57030   12.56490   0.00540    0.04298
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.05950   12.04580   0.01370    0.11373
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.34250   11.33570   0.00680    0.05999
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.98260    7.01760  -0.03500   -0.49875
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.66860    8.71450  -0.04590   -0.52671
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.29980    9.34420  -0.04440   -0.47516
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.80600   10.80130   0.00470    0.04351
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.36030   11.35350   0.00680    0.05989
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.38990    9.43890  -0.04900   -0.51913
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.91060    8.95480  -0.04420   -0.49359
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.49870    9.54400  -0.04530   -0.47464
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.28910   12.28370   0.00540    0.04396
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.06840   13.05570   0.01270    0.09728
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.87190   11.86480   0.00710    0.05984
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.49550    9.53130  -0.03580   -0.37560
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.12380   10.15780  -0.03400   -0.33472
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.09260   10.12650  -0.03390   -0.33477
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.31790   12.30600   0.01190    0.09670
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.96430   10.95940   0.00490    0.04471
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.31170   11.30490   0.00680    0.06015
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.11620   10.13720  -0.02100   -0.20716
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.66430    9.70000  -0.03570   -0.36804
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.36850   10.40230  -0.03380   -0.32493
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.83010    9.86410  -0.03400   -0.34468
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.18000   19.21000  -0.03000   -0.15617
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.81000   17.86000  -0.05000   -0.27996
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.52000   13.51920   0.00080    0.00592
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.22670   10.23300  -0.00630   -0.06157
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.26930   11.26210   0.00720    0.06393
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.30210   12.34320  -0.04110   -0.33298
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.72210   10.72740  -0.00530   -0.04941
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.81370    8.85710  -0.04340   -0.49000
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.37460    9.41140  -0.03680   -0.39102
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.27810    9.38260  -0.10450   -1.11376
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.28780    9.33030  -0.04250   -0.45551
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.94620    8.98980  -0.04360   -0.48499
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.17810    9.21500  -0.03690   -0.40043
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.13230   11.24300  -0.11070   -0.98461
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.23140    9.27390  -0.04250   -0.45828
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.13000   11.09000   0.04000    0.36069
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.91000   34.10000  -0.19000   -0.55718
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.83700   11.83460   0.00240    0.02028
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.64140    1.64820  -0.00680   -0.41257
國泰大中華基金                                                     20.79000   20.98000  -0.19000   -0.90562
國泰小龍基金-新台幣                                                15.62000   15.74000  -0.12000   -0.76239
國泰中小成長基金-新台幣                                            44.80000   45.23000  -0.43000   -0.95070
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.58670    4.53790   0.04880    1.07539
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.69660    0.69220   0.00440    0.63565
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.74590    0.74120   0.00470    0.63411
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.03000   19.91000   0.12000    0.60271
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.46150    2.42910   0.03240    1.33383
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33990    0.33690   0.00300    0.89047
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.70460   10.61300   0.09160    0.86309
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33420    0.33480  -0.00060   -0.17921
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.32050   10.34220  -0.02170   -0.20982
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.41070    4.35080   0.05990    1.37676
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.60790    0.60230   0.00560    0.92977
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.25000   19.07000   0.18000    0.94389
國泰中港台基金-人民幣                                               3.39290    3.31730   0.07560    2.27896
國泰中港台基金-美元                                                 0.47350    0.46490   0.00860    1.84986
國泰中港台基金-新台幣                                              14.82000   14.55000   0.27000    1.85567
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.58000   25.57000   0.01000    0.03911
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.87000   12.92000  -0.05000   -0.38700
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       29.96000   29.77000   0.19000    0.63823
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46790   12.46770   0.00020    0.00160
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49610    0.49560   0.00050    0.10089
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.66000   14.64000   0.02000    0.13661
國泰全球資源基金-美元                                               0.16240    0.16230   0.00010    0.06161
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.18000    5.18000   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59990    0.59980   0.00010    0.01667
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.84000   18.84000   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.30000   18.30000   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.89320    0.89010   0.00310    0.34828
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.14000   22.26000  -0.12000   -0.53908
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.58020    2.57540   0.00480    0.18638
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36000    0.36090  -0.00090   -0.24938
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30790    0.30870  -0.00080   -0.25915
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.23870   11.26990  -0.03120   -0.27684
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.61420    9.64080  -0.02660   -0.27591
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53510    0.53460   0.00050    0.09353
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38430    0.38620  -0.00190   -0.49197
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.68000   11.74000  -0.06000   -0.51107
國泰科技生化基金                                                   35.51000   35.95000  -0.44000   -1.22392
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32000    0.31990   0.00010    0.03126
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.99970    9.99720   0.00250    0.02501
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.06110   10.05830   0.00280    0.02784
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32010    0.31980   0.00030    0.09381
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.99970    9.99300   0.00670    0.06705
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.07700   10.07000   0.00700    0.06951
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32000    0.31970   0.00030    0.09384
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.99750    9.98890   0.00860    0.08610
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.08360   10.07450   0.00910    0.09033
國泰紐幣2021保本基金                                               12.94370   12.94170   0.00200    0.01545
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.33270   13.33030   0.00240    0.01800
國泰紐幣保本基金                                                   12.78430   12.78290   0.00140    0.01095
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.80000   24.02000  -0.22000   -0.91590
國泰富時中國A50基金                                                21.53000   21.54000  -0.01000   -0.04643
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.38910   41.61000  -0.22090   -0.53088
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.92000   20.90000   0.02000    0.09569
國泰新興市場基金-美元                                               0.37540    0.37340   0.00200    0.53562
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.78000   11.73000   0.05000    0.42626
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.46300    2.45200   0.01100    0.44861
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.51100    1.50420   0.00680    0.45207
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35320    0.35320   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.21880    0.21880   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.72720   10.72790  -0.00070   -0.00653
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.45650    6.45690  -0.00040   -0.00619
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.12000   13.04000   0.08000    0.61350
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.66000   37.08000  -0.42000   -1.13269
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34820    0.34670   0.00150    0.43265
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.40000   10.36000   0.04000    0.38610
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.75610   38.91050  -0.15440   -0.39681
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.24000   19.28000  -0.04000   -0.20747
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.81000   17.97000  -0.16000   -0.89037
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41950    0.41950   0.00000    0.00000
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.68480   12.68750  -0.00270   -0.02128
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56360   10.56450  -0.00090   -0.00852
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.48320   10.48160   0.00160    0.01526
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.72560   10.72650  -0.00090   -0.00839
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.23390   10.23480  -0.00090   -0.00879
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.19010   10.18850   0.00160    0.01570
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.37010   10.37120  -0.00110   -0.01061
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.95020    9.95410  -0.00390   -0.03918
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.84660    9.82600   0.02060    0.20965
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.94650    9.94640   0.00010    0.00101
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.88110    9.88340  -0.00230   -0.02327
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.95010    9.95400  -0.00390   -0.03918
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.84170    9.82120   0.02050    0.20873
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.94640    9.94630   0.00010    0.00101
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.88110    9.88350  -0.00240   -0.02428
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46360   11.46220   0.00140    0.01221
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.82250    9.86720  -0.04470   -0.45302
第一金大中華基金                                                   26.52000   26.72000  -0.20000   -0.74850
第一金小型精選基金                                                 33.84000   34.03000  -0.19000   -0.55833
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.40000   14.19000   0.21000    1.47992
第一金中國世紀基金-美元                                             8.59670    8.50770   0.08900    1.04611
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.29000   10.19000   0.10000    0.98135
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.29000   10.19000   0.10000    0.98135
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.89720    9.91160  -0.01440   -0.14528
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.26540    8.30750  -0.04210   -0.50677
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.53590   11.51220   0.02370    0.20587
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.81640    9.82490  -0.00850   -0.08651
第一金中概平衡基金                                                 28.36000   28.58000  -0.22000   -0.76977
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33550   15.33530   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.79900  178.79600   0.00300    0.00168
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.77650    9.81270  -0.03620   -0.36891
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.77130    9.80760  -0.03630   -0.37012
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.43860    9.47610  -0.03750   -0.39573
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.46280    9.50020  -0.03740   -0.39368
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.71900   10.72150  -0.00250   -0.02332
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.38710   10.39090  -0.00380   -0.03657
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.37050    9.41720  -0.04670   -0.49590
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.46890    6.50110  -0.03220   -0.49530
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.10050   10.14620  -0.04570   -0.45041
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.10080   10.14650  -0.04570   -0.45040
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.07050   11.07430  -0.00380   -0.03431
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.07240   11.07620  -0.00380   -0.03431
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
第一金亞洲科技基金                                                 18.12000   18.08000   0.04000    0.22124
第一金店頭市場基金                                                  8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.35300   10.35160   0.00140    0.01352
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.35300   10.35170   0.00130    0.01256
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.45320   10.45450  -0.00130   -0.01243
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.45320   10.45450  -0.00130   -0.01243
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.35300   10.35170   0.00130    0.01256
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.36380   10.36210   0.00170    0.01641
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.35300   10.35170   0.00130    0.01256
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.45320   10.45450  -0.00130   -0.01243
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.46410   10.46500  -0.00090   -0.00860
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.45320   10.45450  -0.00130   -0.01243
第一金創新趨勢基金                                                 22.23000   22.41000  -0.18000   -0.80321
第一金電子基金                                                     35.21000   35.55000  -0.34000   -0.95640
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.69000   18.84000  -0.15000   -0.79618
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.05000    8.84000   0.21000    2.37557
統一大中華中小基金(美元)                                            7.94000    7.77000   0.17000    2.18790
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.94000   11.70000   0.24000    2.05128
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.94000    8.98000  -0.04000   -0.44543
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.37000    9.42000  -0.05000   -0.53079
統一大滿貫基金-A類型                                               36.65000   36.89000  -0.24000   -0.65058
統一大滿貫基金-I類型                                               36.65000   36.89000  -0.24000   -0.65058
統一大龍印基金                                                     14.97000   14.89000   0.08000    0.53727
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.42000   10.25000   0.17000    1.65854
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.15000    9.03000   0.12000    1.32890
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.58000   10.44000   0.14000    1.34100
統一中小基金                                                       25.22000   25.44000  -0.22000   -0.86478
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.14210   10.09840   0.04370    0.43274
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.04210    9.04020   0.00190    0.02102
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.86240    8.86260  -0.00020   -0.00226
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.76520   12.71040   0.05480    0.43114
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.33850   11.33610   0.00240    0.02117
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.06890   11.06930  -0.00040   -0.00361
統一台灣動力基金                                                   19.60000   19.74000  -0.14000   -0.70922
統一全天候基金-A類型                                              115.81000  116.88000  -1.07000   -0.91547
統一全天候基金-I類型                                              116.54000  117.61000  -1.07000   -0.90979
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.63910    8.58750   0.05160    0.60087
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.99590    7.98090   0.01500    0.18795
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.11940    8.10610   0.01330    0.16407
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.34860    9.29270   0.05590    0.60155
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.66060    8.64430   0.01630    0.18856
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.78670    8.77240   0.01430    0.16301
統一全球債券組合基金                                               12.49220   12.49140   0.00080    0.00640
統一亞太基金                                                       25.52000   25.50000   0.02000    0.07843
統一亞洲大金磚基金                                                 12.35000   12.36000  -0.01000   -0.08091
統一奔騰基金                                                       61.90000   62.31000  -0.41000   -0.65800
統一強棒貨幣市場基金                                               16.74780   16.74760   0.00020    0.00119
統一強漢基金(人民幣)                                               11.92000   11.77000   0.15000    1.27443
統一強漢基金(美元)                                                 10.30000   10.20000   0.10000    0.98039
統一強漢基金(新台幣)                                               27.56000   27.32000   0.24000    0.87848
統一統信基金                                                       31.44000   31.67000  -0.23000   -0.72624
統一黑馬基金                                                       62.07000   62.42000  -0.35000   -0.56072
統一新亞洲科技能源基金                                             16.87000   16.82000   0.05000    0.29727
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.21270    8.21170   0.00100    0.01218
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.97210   10.97070   0.00140    0.01276
統一經建基金                                                       49.07000   49.51000  -0.44000   -0.88871
統一龍馬基金                                                       71.57000   72.04000  -0.47000   -0.65242
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     21.38000   21.65000  -0.27000   -1.24711
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              49.46000   50.01000  -0.55000   -1.09978
野村中國機會基金                                                   14.86000   14.68000   0.18000    1.22616
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.42800   10.43260  -0.00460   -0.04409
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.37370   10.37460  -0.00090   -0.00868
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.50900   10.51200  -0.00300   -0.02854
野村巴西基金                                                        6.51000    6.60000  -0.09000   -1.36364
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.37000   11.45000  -0.08000   -0.69869
野村台灣高股息基金                                                 25.32000   25.44000  -0.12000   -0.47170
野村台灣運籌基金                                                   38.78000   39.03000  -0.25000   -0.64053
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.92500    9.92490   0.00010    0.00101
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.77650    9.77550   0.00100    0.01023
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83970    9.83970   0.00000    0.00000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.55140   10.55140   0.00000    0.00000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.28560   10.28460   0.00100    0.00972
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05650   10.05650   0.00000    0.00000
野村平衡基金                                                       20.33000   20.45000  -0.12000   -0.58680
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94230    9.94740  -0.00510   -0.05127
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.19240   10.21140  -0.01900   -0.18607
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95120    9.95270  -0.00150   -0.01507
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.94250    9.94760  -0.00510   -0.05127
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.19250   10.21150  -0.01900   -0.18606
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95190    9.95340  -0.00150   -0.01507
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.94900    9.95170  -0.00270   -0.02713
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.01340   10.01690  -0.00350   -0.03494
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.02760   10.02710   0.00050    0.00499
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.00800   10.00910  -0.00110   -0.01099
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.35610   10.35500   0.00110    0.01062
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.30080   10.29840   0.00240    0.02330
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.27720   10.27630   0.00090    0.00876
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.60490   10.60350   0.00140    0.01320
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.51000   10.50770   0.00230    0.02189
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.49110   10.49030   0.00080    0.00763
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.35450   10.35330   0.00120    0.01159
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            11.00750   11.00630   0.00120    0.01090
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.86530   10.86290   0.00240    0.02209
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.84850   10.84770   0.00080    0.00737
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.02020   11.02190  -0.00170   -0.01542
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.01280   11.01280   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.80510   10.80640  -0.00130   -0.01203
野村成長基金                                                       32.58000   32.86000  -0.28000   -0.85210
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.24600    8.25110  -0.00510   -0.06181
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.25700    8.25830  -0.00130   -0.01574
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.52930    8.53220  -0.00290   -0.03399
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.54420    9.54990  -0.00570   -0.05969
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.40560    9.40710  -0.00150   -0.01595
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.69840    9.70180  -0.00340   -0.03505
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.87000    8.89000  -0.02000   -0.22497
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.84000   12.88000  -0.04000   -0.31056
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.16670   10.17890  -0.01220   -0.11986
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.10610   10.11190  -0.00580   -0.05736
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.07480   10.08280  -0.00800   -0.07934
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.61440    9.62500  -0.01060   -0.11013
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.62860    9.63410  -0.00550   -0.05709
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.80700    9.81480  -0.00780   -0.07947
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.16530   10.17340  -0.00810   -0.07962
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.73340   10.74860  -0.01520   -0.14141
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.66040   10.66650  -0.00610   -0.05719
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.85800   10.86670  -0.00870   -0.08006
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.84160    9.85800  -0.01640   -0.16636
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.84180    9.85240  -0.01060   -0.10759
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.81080    9.82330  -0.01250   -0.12725
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.35140    8.36200  -0.01060   -0.12676
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.92970    8.94410  -0.01440   -0.16100
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.79320    8.80270  -0.00950   -0.10792
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.92310    9.93570  -0.01260   -0.12682
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.58900   13.60630  -0.01730   -0.12715
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.71110   12.73180  -0.02070   -0.16259
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.28230   10.29340  -0.01110   -0.10784
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51890   10.52130  -0.00240   -0.02281
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.46920   10.46820   0.00100    0.00955
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.53420   10.53360   0.00060    0.00570
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.81910   10.82150  -0.00240   -0.02218
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.74460   10.74360   0.00100    0.00931
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.72900   10.72840   0.00060    0.00559
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.79110   10.79000   0.00110    0.01019
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.70490   10.70040   0.00450    0.04205
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.95600   10.95400   0.00200    0.01826
野村泰國基金                                                       43.52000   43.68000  -0.16000   -0.36630
野村高科技基金                                                     11.28000   11.42000  -0.14000   -1.22592
野村貨幣市場基金                                                   16.35130   16.35100   0.00030    0.00183
野村新馬基金                                                       14.61000   14.68000  -0.07000   -0.47684
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.42010   10.41820   0.00190    0.01824
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.89480    9.91250  -0.01770   -0.17856
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.12020   10.14060  -0.02040   -0.20117
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.31960   10.32410  -0.00450   -0.04359
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.25760   10.25790  -0.00030   -0.00292
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.27840   10.27970  -0.00130   -0.01265
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.73090   10.73560  -0.00470   -0.04378
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.63530   10.63230   0.00300    0.02822
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.69450   10.69040   0.00410    0.03835
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.04110   10.02170   0.01940    0.19358
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.03430   10.01040   0.02390    0.23875
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.98220    9.96040   0.02180    0.21887
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.67680   10.65650   0.02030    0.19049
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.61810   10.59290   0.02520    0.23790
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.56870   10.54570   0.02300    0.21810
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.62600   10.62950  -0.00350   -0.03293
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.96640    7.96920  -0.00280   -0.03514
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.35300   12.35730  -0.00430   -0.03480
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.03000    8.94000   0.09000    1.00671
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.40890   10.41440  -0.00550   -0.05281
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.68570   10.70730  -0.02160   -0.20173
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.33890   10.34100  -0.00210   -0.02031
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.52390   10.52870  -0.00480   -0.04559
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.41350   10.42540  -0.01190   -0.11414
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.40930   10.41480  -0.00550   -0.05281
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.68650   10.70800  -0.02150   -0.20078
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.33870   10.34080  -0.00210   -0.02031
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.52840   10.53320  -0.00480   -0.04557
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.41250   10.42440  -0.01190   -0.11416
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.41350   10.41900  -0.00550   -0.05279
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.69690   10.71840  -0.02150   -0.20059
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.34140   10.34350  -0.00210   -0.02030
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.52850   10.53340  -0.00490   -0.04652
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.42140   10.43300  -0.01160   -0.11119
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41350   10.41890  -0.00540   -0.05183
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.69890   10.72040  -0.02150   -0.20055
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.34880   10.35090  -0.00210   -0.02029
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.54300   10.54790  -0.00490   -0.04645
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.42280   10.43430  -0.01150   -0.11021
野村精選貨幣市場基金                                               12.12030   12.12020   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.78000   11.77000   0.01000    0.08496
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
野村積極成長基金                                                   13.82000   13.94000  -0.12000   -0.86083
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.73000   10.82000  -0.09000   -0.83179
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    38.92000   39.22000  -0.30000   -0.76492
野村鴻利基金                                                       24.41000   24.54000  -0.13000   -0.52975
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91060   16.91040   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       20.99000   21.13000  -0.14000   -0.66257
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.22000   10.32000  -0.10000   -0.96899
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.46000   15.47000  -0.01000   -0.06464
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.85650   10.85840  -0.00190   -0.01750
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.21470   14.21740  -0.00270   -0.01899
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.98170   10.96590   0.01580    0.14408
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45260   10.48010  -0.02750   -0.26240
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.88770   10.86320   0.02450    0.22553
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.33030   10.34780  -0.01750   -0.16912
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.41610   10.38420   0.03190    0.30720
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.06370   10.07460  -0.01090   -0.10819
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.02180   10.03560  -0.01380   -0.13751
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.38290   10.37980   0.00310    0.02987
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.54020   10.53600   0.00420    0.03986
凱基台商天下基金                                                   14.30000   14.21000   0.09000    0.63336
凱基台灣精五門基金                                                 22.49000   22.64000  -0.15000   -0.66254
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.34450   41.32230   0.02220    0.05372
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.25000   13.16000   0.09000    0.68389
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.43450   11.41480   0.01970    0.17258
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.48000   11.47000   0.01000    0.08718
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60370   11.60350   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       30.32000   30.52000  -0.20000   -0.65531
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.30000   17.18000   0.12000    0.69849
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.21810   16.10230   0.11580    0.71915
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.40000    7.40000   0.00000    0.00000
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
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富邦上証180基金                                                    31.03000   31.04000  -0.01000   -0.03222
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20380    0.20000   0.00380    1.90000
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.40000    6.28000   0.12000    1.91083
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.10000    6.08000   0.02000    0.32895
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   47.41000   47.63000  -0.22000   -0.46189
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.82680   12.64410   0.18270    1.44494
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.70700   11.55520   0.15180    1.31369
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.11970   11.00860   0.11110    1.00921
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.86150   10.70680   0.15470    1.44488
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.82880    9.70140   0.12740    1.31321
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.34620    9.25280   0.09340    1.00942
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.81180   19.79350   0.01830    0.09245
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.68570   11.68330   0.00240    0.02054
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.39690   10.44340  -0.04650   -0.44526
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.91380   13.89490   0.01890    0.13602
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99820    1.99910  -0.00090   -0.04502
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.45940    9.44650   0.01290    0.13656
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40740    1.40810  -0.00070   -0.04971
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.70100   12.66980   0.03120    0.24625
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82610    1.82400   0.00210    0.11513
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.59360   10.56760   0.02600    0.24604
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.54450    1.54280   0.00170    0.11019
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.76000   15.86000  -0.10000   -0.63052
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  17.33000   17.12000   0.21000    1.22664
富邦日本東証基金                                                   19.49000   19.42000   0.07000    0.36045
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.13000   46.31000  -0.18000   -0.38868
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.83000   46.08000  -0.25000   -0.54253
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.23000   52.71000  -0.48000   -0.91064
富邦台灣心基金                                                     22.88000   23.09000  -0.21000   -0.90948
富邦台灣釆吉50基金                                                 46.00000   46.43000  -0.43000   -0.92613
富邦台灣科技指數基金                                               56.33000   57.08000  -0.75000   -1.31395
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31240    0.31380  -0.00140   -0.44614
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.47000   10.52000  -0.05000   -0.47529
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71860   15.71840   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.79000   17.67000   0.12000    0.67912
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.94260   39.90970   0.03290    0.08244
富邦長紅基金                                                       63.60000   64.18000  -0.58000   -0.90371
富邦科技基金                                                       25.82000   25.92000  -0.10000   -0.38580
富邦恒生國企ETF基金                                                19.69000   19.78000  -0.09000   -0.45501
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.36000   14.28000   0.08000    0.56022
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.25000   24.44000  -0.19000   -0.77741
富邦高成長基金                                                     24.54000   24.76000  -0.22000   -0.88853
富邦基金A類型                                                      14.24000   14.32000  -0.08000   -0.55866
富邦基金I類型                                                      14.24000   14.32000  -0.08000   -0.55866
富邦深証100基金                                                    10.58000   10.54000   0.04000    0.37951
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.38000   20.36000   0.02000    0.09823
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.97000   18.09000  -0.12000   -0.66335
富邦精準基金                                                       45.38000   45.77000  -0.39000   -0.85209
富邦精銳中小基金                                                   12.27000   12.33000  -0.06000   -0.48662
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.74000   18.88000  -0.14000   -0.74153
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.25000   21.44000  -0.19000   -0.88619
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.10000    7.06000   0.04000    0.56657
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.96000   16.14000  -0.18000   -1.11524
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.21880   11.11430   0.10450    0.94023
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.24730   10.21870   0.02860    0.27988
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.59780   10.57110   0.02670    0.25258
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.61940   10.52050   0.09890    0.94007
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.65450    9.62750   0.02700    0.28045
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.97270    9.94750   0.02520    0.25333
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   31.37000   31.56000  -0.19000   -0.60203
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.93630    9.93370   0.00260    0.02617
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.88900    9.89140  -0.00240   -0.02426
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.68010    9.68360  -0.00350   -0.03614
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.30320   10.30140   0.00180    0.01747
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.26680   10.26930  -0.00250   -0.02434
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.05310   10.05690  -0.00380   -0.03779
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.35310    8.34990   0.00320    0.03832
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.05210    9.05010   0.00200    0.02210
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.58280    8.58200   0.00080    0.00932
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.17800   10.17430   0.00370    0.03637
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.26130   10.25900   0.00230    0.02242
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.75880    9.75790   0.00090    0.00922
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.92130    9.91990   0.00140    0.01411
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.60750    8.60400   0.00350    0.04068
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.90860    9.90620   0.00240    0.02423
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.14780    9.14680   0.00100    0.01093
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.49480   11.49010   0.00470    0.04090
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.31420   11.31140   0.00280    0.02475
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.57370   10.57250   0.00120    0.01135
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.35840    9.35690   0.00150    0.01603
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.18000   15.20000  -0.02000   -0.13158
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.78840    8.78630   0.00210    0.02390
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.69220    9.69130   0.00090    0.00929
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.15470    9.15500  -0.00030   -0.00328
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.67770   10.67670   0.00100    0.00937
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.71870   10.71760   0.00110    0.01026
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.19120   10.19150  -0.00030   -0.00294
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.31430    9.31400   0.00030    0.00322
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.93000    9.73000   0.20000    2.05550
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.18000   10.01000   0.17000    1.69830
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.11000    8.96000   0.15000    1.67411
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.16000    8.02000   0.14000    1.74564
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.57000   10.40000   0.17000    1.63462
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.59000    0.00000  10.59000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.93000    8.82000   0.11000    1.24717
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.89000    8.78000   0.11000    1.25285
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.05000    9.93000   0.12000    1.20846
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.21360   10.19320   0.02040    0.20013
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.40910    9.40650   0.00260    0.02764
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.96580    8.96480   0.00100    0.01115
富蘭克林華美中華基金                                               12.03000   11.78000   0.25000    2.12224
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.21000   23.36000  -0.15000   -0.64212
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.50000   22.56000  -0.06000   -0.26596
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.21690    8.24290  -0.02600   -0.31542
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.30870    9.33660  -0.02790   -0.29882
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.35560   10.36430  -0.00870   -0.08394
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.91530    9.92610  -0.01080   -0.10880
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.20050    8.22550  -0.02500   -0.30393
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.25380    9.27910  -0.02530   -0.27266
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.39080   10.38890   0.00190    0.01829
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.12760   13.12760   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.41000    9.44000  -0.03000   -0.31780
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.19000    9.22000  -0.03000   -0.32538
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.22140   13.23910  -0.01770   -0.13369
富蘭克林華美第一富基金                                             40.50000   40.72000  -0.22000   -0.54028
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36010   10.36000   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.49000    8.52000  -0.03000   -0.35211
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.85000    8.88000  -0.03000   -0.33784
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.32470    9.40870  -0.08400   -0.89279
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.32460    9.40860  -0.08400   -0.89280
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.30330    9.41780  -0.11450   -1.21578
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.30330    9.41780  -0.11450   -1.21578
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.39100    9.38860   0.00240    0.02556
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.24380    9.31750  -0.07370   -0.79098
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.24380    9.31750  -0.07370   -0.79098
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.54860    9.54850   0.00010    0.00105
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.39910    9.47600  -0.07690   -0.81152
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.39910    9.47600  -0.07690   -0.81152
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.41810    6.42280  -0.00470   -0.07318
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.54280   10.56600  -0.02320   -0.21957
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.49400    9.53300  -0.03900   -0.40911
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.60590   11.59490   0.01100    0.09487
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.71520    6.74980  -0.03460   -0.51261
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.83640    8.88070  -0.04430   -0.49883
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.97940   10.98060  -0.00120   -0.01093
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.90850   11.90780   0.00070    0.00588
復華人生目標基金                                                   41.00360   41.12220  -0.11860   -0.28841
復華大中華中小策略基金                                              9.03000    8.95000   0.08000    0.89385
復華中小精選基金                                                   68.61000   68.81000  -0.20000   -0.29066
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.49000   10.41000   0.08000    0.76849
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.11000    9.08000   0.03000    0.33040
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.32000   12.22000   0.10000    0.81833
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     11.04000   10.95000   0.09000    0.82192
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
復華台灣智能基金                                                   12.01000   12.07000  -0.06000   -0.49710
復華全方位基金                                                     30.76000   30.97000  -0.21000   -0.67808
復華全球平衡基金-美元                                               9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.92000   19.93000  -0.01000   -0.05018
復華全球債券基金                                                   15.38020   15.37880   0.00140    0.00910
復華全球債券組合基金                                               15.48000   15.48000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                               13.50360   13.50340   0.00020    0.00148
復華亞太成長基金                                                   12.69000   12.60000   0.09000    0.71429
復華東協世紀基金                                                   12.12000   12.12000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金A                                            14.17000   14.11000   0.06000    0.42523
復華南非幣長期收益基金B                                             8.02000    7.98000   0.04000    0.50125
復華南非幣短期收益基金A                                            14.69000   14.66000   0.03000    0.20464
復華南非幣短期收益基金B                                             8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
復華恒生基金                                                       19.91000   19.94000  -0.03000   -0.15045
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
復華恒生單日正向二倍基金                                           25.96000   26.02000  -0.06000   -0.23059
復華神盾基金                                                       28.01260   28.11230  -0.09970   -0.35465
復華高成長基金                                                     70.42000   70.82000  -0.40000   -0.56481
復華高益策略組合基金                                               13.77000   13.77000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.46770   14.46750   0.00020    0.00138
復華富時台灣高股息低波動基金                                       47.93000   48.28000  -0.35000   -0.72494
復華復華基金                                                       22.06000   22.18000  -0.12000   -0.54103
復華華人世紀基金                                                   17.95000   17.72000   0.23000    1.29797
復華傳家二號基金                                                   34.22120   34.45760  -0.23640   -0.68606
復華傳家基金                                                       23.77760   23.88030  -0.10270   -0.43006
復華奧林匹克全球組合基金                                           16.05000   16.06000  -0.01000   -0.06227
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.77000   11.77000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.51000   14.52000  -0.01000   -0.06887
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
復華滬深300 A股基金                                                23.47000   23.42000   0.05000    0.21349
復華數位經濟基金                                                   48.71000   49.05000  -0.34000   -0.69317
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.28350    9.30870  -0.02520   -0.27071
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                7.97720    8.03500  -0.05780   -0.71935
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.09610    8.15630  -0.06020   -0.73808
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.20990   12.19320   0.01670    0.13696
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.52110   10.55170  -0.03060   -0.29000
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.80140   10.83560  -0.03420   -0.31563
景順主流基金                                                       18.85000   18.97000  -0.12000   -0.63258
景順台灣科技基金                                                   32.99000   33.17000  -0.18000   -0.54266
景順全球科技基金                                                   23.94000   23.94000   0.00000    0.00000
景順全球康健基金                                                   19.94000   19.90000   0.04000    0.20101
景順貨幣市場基金                                                   16.00170   16.00150   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       33.20000   33.37000  -0.17000   -0.50944
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.65900    8.65670   0.00230    0.02657
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.73570    7.75530  -0.01960   -0.25273
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.55350   11.55050   0.00300    0.02597
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.30020   10.32630  -0.02610   -0.25275
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.48000    8.41000   0.07000    0.83234
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.79000    7.73000   0.06000    0.77620
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.66000   11.57000   0.09000    0.77787
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.63280    9.65370  -0.02090   -0.21650
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                   10.00750   10.03180  -0.02430   -0.24223
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.23850   10.26070  -0.02220   -0.21636
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.64060   10.66650  -0.02590   -0.24282
華南永昌永昌基金                                                   20.52000   20.65000  -0.13000   -0.62954
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.02420   15.02660  -0.00240   -0.01597
華南永昌全球精品基金                                               17.11000   17.10000   0.01000    0.05848
華南永昌物聯網精選基金                                             12.42000   12.48000  -0.06000   -0.48077
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.29160   16.29130   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.21360   25.29510  -0.08150   -0.32220
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99760   11.99740   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.77650   10.77500   0.00150    0.01392
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.42910   10.47620  -0.04710   -0.44959
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.98830    9.98700   0.00130    0.01302
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.60800    9.65140  -0.04340   -0.44968
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.61570   10.61350   0.00220    0.02073
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.20790   10.25330  -0.04540   -0.44278
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.96070    9.95860   0.00210    0.02109
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.52190    9.56420  -0.04230   -0.44227
華頓中小型基金                                                     21.55000   21.76000  -0.21000   -0.96507
華頓台灣基金                                                       23.87000   24.13000  -0.26000   -1.07750
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57840   11.57830   0.00010    0.00086
華頓全球時尚精品基金                                               17.49000   17.50000  -0.01000   -0.05714
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.87540    2.82120   0.05420    1.92117
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.55210   12.37200   0.18010    1.45571
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.39970    0.39390   0.00580    1.47245
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.27000   12.19010   0.07990    0.65545
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.22730   12.19010   0.03720    0.30517
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.91690   10.85680   0.06010    0.55357
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.64850   10.62790   0.02060    0.19383
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.61090   10.62740  -0.01650   -0.15526
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.32230    9.32600  -0.00370   -0.03967
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.67270   10.64930   0.02340    0.21973
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.63510   10.64890  -0.01380   -0.12959
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.33340    9.33400  -0.00060   -0.00643
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.69000   11.37000   0.32000    2.81442
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.83000    9.60000   0.23000    2.39583
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.35000   10.11000   0.24000    2.37389
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.70050    2.70190  -0.00140   -0.05182
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.13730    2.14190  -0.00460   -0.21476
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.90690   11.96570  -0.05880   -0.49140
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.15290    9.23840  -0.08550   -0.92548
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37480    0.37660  -0.00180   -0.47796
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.28930    0.29190  -0.00260   -0.89072
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.58000    3.55000   0.03000    0.84507
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.64000   15.58000   0.06000    0.38511
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.77000   24.92000  -0.15000   -0.60193
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.69000   12.70000  -0.01000   -0.07874
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.28000    8.28000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                       26.03000   26.14000  -0.11000   -0.42081
匯豐成功基金                                                       42.47000   42.69000  -0.22000   -0.51534
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.25000   10.38000  -0.13000   -1.25241
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.46000    2.45000   0.01000    0.40816
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.34000   11.35000  -0.01000   -0.08811
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.54000   10.59000  -0.05000   -0.47214
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.34000   11.35000  -0.01000   -0.08811
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                    9.73000    9.84000  -0.11000   -1.11789
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.80330    2.79650   0.00680    0.24316
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.44510    2.44750  -0.00240   -0.09806
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.93980   11.96520  -0.02540   -0.21228
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.94900    8.00580  -0.05680   -0.70949
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39050    0.39120  -0.00070   -0.17894
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33290    0.33480  -0.00190   -0.56750
匯豐金磚動力基金                                                   14.55000   14.47000   0.08000    0.55287
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01790   15.01770   0.00020    0.00133
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.14000    5.15000  -0.01000   -0.19417
匯豐新鑽動力基金                                                   10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.43750    5.48250  -0.04500   -0.82079
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.33600    9.35460  -0.01860   -0.19883
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.50000   53.83000  -0.33000   -0.61304
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.50000   53.83000  -0.33000   -0.61304
匯豐龍騰電子基金                                                   38.78000   39.03000  -0.25000   -0.64053
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.90040   12.90350  -0.00310   -0.02402
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.78000   18.89000  -0.11000   -0.58232
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.47000    9.35000   0.12000    1.28342
新光中國成長基金(美元)                                              9.12000    9.04000   0.08000    0.88496
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.24000    9.15000   0.09000    0.98361
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.64570   11.62140   0.02430    0.20910
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.26170   10.26970  -0.00800   -0.07790
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.76680   10.76460   0.00220    0.02044
新光台灣富貴基金                                                   25.02000   25.04000  -0.02000   -0.07987
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債   39.77800   39.93250  -0.15450   -0.38690
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.86000   10.81000   0.05000    0.46253
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.77000   10.71000   0.06000    0.56022
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51780   15.51750   0.00030    0.00193
新光亞洲精選基金-美金                                              20.44000   20.47000  -0.03000   -0.14656
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.07000   21.08000  -0.01000   -0.04744
新光店頭基金                                                       23.23000   23.30000  -0.07000   -0.30043
新光特選內需收益ETF基金                                            20.80000   20.91000  -0.11000   -0.52606
新光創新科技基金                                                   13.65000   13.73000  -0.08000   -0.58267
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.26330   10.27160  -0.00830   -0.08081
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.65970   10.65140   0.00830    0.07792
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.10480   10.10040   0.00440    0.04356
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.34130    9.34960  -0.00830   -0.08877
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.67890    9.67130   0.00760    0.07858
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.16980    9.16430   0.00550    0.06002
新光澳幣八年期保本基金                                             11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
新光澳幣十年期保本基金                                             11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.51000   12.51000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.19000   10.27000  -0.08000   -0.77897
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.78590   10.79310  -0.00720   -0.06671
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.53090    9.53680  -0.00590   -0.06187
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.51910   10.52720  -0.00810   -0.07694
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.46630    9.47360  -0.00730   -0.07706
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.54530    9.55170  -0.00640   -0.06700
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.60690   10.61430  -0.00740   -0.06972
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.90290   14.91680  -0.01390   -0.09318
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.60930    8.61740  -0.00810   -0.09400
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            40.22090   40.40730  -0.18640   -0.46130
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.88740   40.07860  -0.19120   -0.47706
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.51480   11.51290   0.00190    0.01650
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.97680   10.02230  -0.04550   -0.45399
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.15250   13.96000   0.19250    1.37894
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.14470   10.05220   0.09250    0.92020
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.69000   10.59000   0.10000    0.94429
群益中小型股基金                                                   46.84000   46.84000   0.00000    0.00000
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.92930   10.84790   0.08140    0.75038
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.73120    9.70270   0.02850    0.29373
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.29310    9.26820   0.02490    0.26866
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.25010    9.18120   0.06890    0.75045
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.23480    8.21060   0.02420    0.29474
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.86500    7.84390   0.02110    0.26900
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.60130   10.60030   0.00100    0.00943
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.66130   11.66020   0.00110    0.00943
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.22360   11.22310   0.00050    0.00446
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.46600   10.46800  -0.00200   -0.01911
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.55980    9.30510   0.25470    2.73721
群益中國新機會基金N-美元                                            8.41900    8.23200   0.18700    2.27162
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.16000    8.96000   0.20000    2.23214
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.47790    8.25210   0.22580    2.73627
群益中國新機會基金-美元                                             9.00130    8.80140   0.19990    2.27123
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.74000    8.55000   0.19000    2.22222
群益平衡王基金                                                     20.31510   20.39460  -0.07950   -0.38981
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.97880    9.97720   0.00160    0.01604
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.07820   10.07920  -0.00100   -0.00992
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.97880    9.97730   0.00150    0.01503
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.07820   10.07920  -0.00100   -0.00992
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.97890    9.97730   0.00160    0.01604
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.07820   10.07920  -0.00100   -0.00992
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.06050   10.06100  -0.00050   -0.00497
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.97010    9.96610   0.00400    0.04014
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.06940   10.06800   0.00140    0.01391
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.97000    9.96610   0.00390    0.03913
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.06940   10.06800   0.00140    0.01391
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.97010    9.96610   0.00400    0.04014
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.06940   10.06800   0.00140    0.01391
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.07130   10.06900   0.00230    0.02284
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.97440    9.97180   0.00260    0.02607
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.07380   10.07380   0.00000    0.00000
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.97440    9.97180   0.00260    0.02607
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.07380   10.07380   0.00000    0.00000
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.97430    9.97180   0.00250    0.02507
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.07380   10.07380   0.00000    0.00000
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                           10.06790   10.06720   0.00070    0.00695
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.60000    6.61000  -0.01000   -0.15129
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.47700   11.47610   0.00090    0.00784
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.88670    7.88610   0.00060    0.00761
群益多重收益組合基金                                               14.37000   14.38000  -0.01000   -0.06954
群益多重資產組合基金                                               15.87000   15.88000  -0.01000   -0.06297
群益安家基金                                                       25.80070   25.97530  -0.17460   -0.67218
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16910   16.16890   0.00020    0.00124
群益亞太中小基金                                                   10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.55000   16.53000   0.02000    0.12099
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.87040   10.87380  -0.00340   -0.03127
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          8.01740    8.01990  -0.00250   -0.03117
群益店頭市場基金                                                   99.46000  100.03000  -0.57000   -0.56983
群益東方盛世基金                                                    8.84000    8.84000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                            13.47940   13.47220   0.00720    0.05344
群益東協成長基金-美元                                              11.34700   11.39260  -0.04560   -0.40026
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.42000   11.47000  -0.05000   -0.43592
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.28840   12.24340   0.04500    0.36754
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.26360   11.26240   0.00120    0.01065
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.75560   10.75690  -0.00130   -0.01209
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                               10.02790    9.99110   0.03680    0.36833
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.19440    9.19340   0.00100    0.01088
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.77790    8.77890  -0.00100   -0.01139
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.12170   11.12300  -0.00130   -0.01169
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.81330    9.77730   0.03600    0.36820
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.35760    9.35660   0.00100    0.01069
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.80620    9.80730  -0.00110   -0.01122
群益長安基金                                                       30.58000   30.82000  -0.24000   -0.77872
群益真善美基金                                                     16.02500   16.04960  -0.02460   -0.15327
群益馬拉松基金                                                    122.59000  123.66000  -1.07000   -0.86528
群益深証中小板基金                                                 12.20000   12.04000   0.16000    1.32890
群益創新科技基金                                                   33.82000   34.11000  -0.29000   -0.85019
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.65190   10.43330   0.21860    2.09521
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.40240    9.25130   0.15110    1.63328
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.97000    9.81000   0.16000    1.63099
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.60000   11.36200   0.23800    2.09470
群益華夏盛世基金-美元                                              10.36710   10.20060   0.16650    1.63226
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.40000   17.13000   0.27000    1.57618
群益奧斯卡基金                                                     30.50000   30.73000  -0.23000   -0.74845
群益新興金鑽基金-美元                                              11.13450   11.11800   0.01650    0.14841
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.66000    8.65000   0.01000    0.11561
群益葛萊美基金                                                     24.26000   24.58000  -0.32000   -1.30187
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.75000    7.70000   0.05000    0.64935
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.02000   14.18000  -0.16000   -1.12835
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路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
德信大發基金                                                       31.04000   31.17000  -0.13000   -0.41707
德信中國精選成長基金                                               11.66000   11.58000   0.08000    0.69085
德信台灣主流中小基金                                               20.92000   20.98000  -0.06000   -0.28599
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99240   11.99220   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   34.58000   34.62000  -0.04000   -0.11554
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.02730   11.05160  -0.02430   -0.21988
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.88030   10.90810  -0.02780   -0.25486
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72290   11.72260   0.00030    0.00256
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            17.36000   17.50000  -0.14000   -0.80000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     11.01110   11.02530  -0.01420   -0.12879
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.77200   16.72490   0.04710    0.28162
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.26950    8.31880  -0.04930   -0.59263
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.08450   11.14770  -0.06320   -0.56693
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.16670   12.17490  -0.00820   -0.06735
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.16740   14.18060  -0.01320   -0.09308
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摩根大歐洲基金                                                     16.68000   16.70000  -0.02000   -0.11976
摩根中小基金                                                       22.70000   22.81000  -0.11000   -0.48224
摩根中國A股基金                                                    15.58000   15.45000   0.13000    0.84142
摩根中國A股基金(美元)                                              12.02000   11.92000   0.10000    0.83893
摩根中國亮點基金                                                   13.05000   13.00000   0.05000    0.38462
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.31350   11.29870   0.01480    0.13099
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.80580   12.76560   0.04020    0.31491
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.54080    9.52650   0.01430    0.15011
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.22680   13.20950   0.01730    0.13097
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.58690   15.53810   0.04880    0.31407
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.64000   19.76000  -0.12000   -0.60729
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.64000   19.76000  -0.12000   -0.60729
摩根台灣增長基金                                                   50.19000   50.46000  -0.27000   -0.53508
摩根平衡基金                                                       27.63000   27.73000  -0.10000   -0.36062
摩根全球平衡基金                                                   16.38210   16.40950  -0.02740   -0.16698
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.51080    9.50960   0.00120    0.01262
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.72240   10.71450   0.00790    0.07373
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.05900   10.05660   0.00240    0.02386
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.73860   11.73710   0.00150    0.01278
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.48340   10.48090   0.00250    0.02385
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.34670   10.39370  -0.04700   -0.45220
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.77890   13.84140  -0.06250   -0.45154
摩根亞洲基金                                                       58.33000   58.42000  -0.09000   -0.15406
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.42210    8.42370  -0.00160   -0.01899
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.99190    9.98760   0.00430    0.04305
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.79470    8.79530  -0.00060   -0.00682
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.87630   12.87860  -0.00230   -0.01786
摩根東方內需機會基金                                               18.45000   18.48000  -0.03000   -0.16234
摩根東方科技基金                                                   32.41000   32.35000   0.06000    0.18547
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.32000    9.38000  -0.06000   -0.63966
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.50000    9.56000  -0.06000   -0.62762
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.92000    8.98000  -0.06000   -0.66815
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.38000   11.46000  -0.08000   -0.69808
摩根金龍收成基金                                                   22.42000   22.35000   0.07000    0.31320
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13940   15.13920   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.16000   14.27000  -0.11000   -0.77085
摩根新金磚五國基金                                                 12.29000   12.29000   0.00000    0.00000
摩根新絲路基金                                                      9.10000    9.06000   0.04000    0.44150
摩根新興35基金                                                     13.29000   13.30000  -0.01000   -0.07519
摩根新興日本基金                                                   23.22000   23.33000  -0.11000   -0.47150
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.16550    7.14130   0.02420    0.33887
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.56750    9.52830   0.03920    0.41141
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.33270    9.30040   0.03230    0.34730
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.12840   11.09080   0.03760    0.33902
摩根新興科技基金                                                   54.33000   54.75000  -0.42000   -0.76712
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.68040    8.70090  -0.02050   -0.23561
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.34530    9.35830  -0.01300   -0.13891
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.77270    8.79080  -0.01810   -0.20590
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.37820   10.40100  -0.02280   -0.21921
摩根龍揚基金                                                       33.49000   33.38000   0.11000    0.32954
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.37440    9.37560  -0.00120   -0.01280
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.61160   11.61310  -0.00150   -0.01292
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鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.77000   20.83000  -0.06000   -0.28805
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62020   12.62010   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.29000   11.38000  -0.09000   -0.79086
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.95810   10.94610   0.01200    0.10963
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.54010   10.54780  -0.00770   -0.07300
聯邦中國龍基金                                                     27.12000   27.36000  -0.24000   -0.87719
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.46900   12.46980  -0.00080   -0.00642
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.72880   11.72450   0.00430    0.03668
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.69270   10.69050   0.00220    0.02058
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.20610   10.20670  -0.00060   -0.00588
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.65390    9.65020   0.00370    0.03834
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.79400    8.79220   0.00180    0.02047
聯邦金鑽平衡基金                                                   24.14070   24.30770  -0.16700   -0.68703
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23090   13.23070   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.57000   13.69000  -0.12000   -0.87655
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.80760   16.81760  -0.01000   -0.05946
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.92960   12.85130   0.07830    0.60928
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.57110   12.51680   0.05430    0.43382
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.94480   11.89360   0.05120    0.43048
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.48140   12.48150  -0.00010   -0.00080
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.78830   11.78750   0.00080    0.00679
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.58830   10.58860  -0.00030   -0.00283
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.82720    8.82660   0.00060    0.00680
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聯博大利基金                                                       36.66000   36.87000  -0.21000   -0.56957
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.92000   18.64000   0.28000    1.50215
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.25000   18.05000   0.20000    1.10803
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.29000   12.15000   0.14000    1.15226
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.07000   15.03000   0.04000    0.26613
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.90000   10.87000   0.03000    0.27599
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.62000    8.59000   0.03000    0.34924
聯博貨幣市場基金                                                   15.04380   15.04370   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.06850   11.09860  -0.03010   -0.27121
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.72880   13.76360  -0.03480   -0.25284
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.42760    7.44780  -0.02020   -0.27122
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.32000   14.32000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.48000   14.48000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.28690   10.33910  -0.05220   -0.50488
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.58710   10.71680  -0.12970   -1.21025
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.13170   10.18430  -0.05260   -0.51648
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.20780   10.26270  -0.05490   -0.53495
瀚亞中小型股基金                                                   21.68000   21.86000  -0.18000   -0.82342
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.85000   12.65000   0.20000    1.58103
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.14000   12.97000   0.17000    1.31072
瀚亞巴西基金                                                        5.52000    5.59000  -0.07000   -1.25224
瀚亞外銷基金                                                       40.80000   41.04000  -0.24000   -0.58480
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.96840    9.99980  -0.03140   -0.31401
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.80000    9.90190  -0.10190   -1.02910
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.89260    9.92540  -0.03280   -0.33047
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.89660    9.93050  -0.03390   -0.34137
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.96450    9.99630  -0.03180   -0.31812
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.82350    9.92780  -0.10430   -1.05059
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.88030    9.91550  -0.03520   -0.35500
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.88440    9.92080  -0.03640   -0.36691
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                               10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.47000    9.54000  -0.07000   -0.73375
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.29000   13.37000  -0.08000   -0.59835
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.67000   10.74000  -0.07000   -0.65177
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.51000   11.52000  -0.01000   -0.08681
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.20000   14.25000  -0.05000   -0.35088
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.65000    8.65000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.49000    6.51000  -0.02000   -0.30722
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.34000    8.37000  -0.03000   -0.35842
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.02670   15.02660   0.00010    0.00067
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.89260   10.86130   0.03130    0.28818
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.25020   10.24860   0.00160    0.01561
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.69960   12.69960   0.00000    0.00000
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.40000   10.46000  -0.06000   -0.57361
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.27000   18.26000   0.01000    0.05476
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63290   13.63270   0.00020    0.00147
瀚亞高科技基金                                                     60.58000   61.09000  -0.51000   -0.83483
瀚亞理財通基金                                                     26.51000   26.65000  -0.14000   -0.52533
瀚亞菁華基金                                                       22.16000   22.31000  -0.15000   -0.67234
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.19540   14.13980   0.05560    0.39322
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.31510    9.27860   0.03650    0.39338
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.24810   11.20780   0.04030    0.35957
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           12.03150   12.10530  -0.07380   -0.60965
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.20840   10.20110   0.00730    0.07156
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.79860   10.79420   0.00440    0.04076
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.35930    8.32930   0.03000    0.36017
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.40350    8.45500  -0.05150   -0.60911
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.65270    8.64430   0.00840    0.09717
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.21580    8.21000   0.00580    0.07065
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.18660    8.18330   0.00330    0.04033
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.28430   14.28770  -0.00340   -0.02380
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.98220   10.95500   0.02720    0.24829
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.99100    9.99190  -0.00090   -0.00901
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.64730   11.65010  -0.00280   -0.02403
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.47940   10.45370   0.02570    0.24585
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.12060   10.12300  -0.00240   -0.02371
瀚亞歐洲基金                                                       10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
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