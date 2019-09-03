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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月03日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     元大美債20正2 元大中型100          本盟              昶和     天仁     元大台灣50正2   
東華              富邦科技          智伸科            大統新創 新紡                
大魯閣            元大電子          喬山              本盟     佳和                
立益              元大台商50          劍麟              銘旺科   怡華                
佳和              元大MSCI金融          精元              旭隼     昶和                
聯發              富邦摩台          建準              遠雄來   大統新創            
昶和              富邦發達          凌群              統領     程泰                
本盟              富邦金融          泰碩              威宏-KY  百達-KY             
正道              元大MSCI台灣          創意              泰昇-KY  氣立                
瑞利              永豐臺灣加權          群創                       元禎                
正峰新            富邦日本          世芯-KY                    毛寶                
億泰              國泰日經225          茂林-KY                    日勝化              
懷特              元大歐洲50          立積                       展宇                
士紙              元大日經225          科嘉-KY                    華廣                
燁興              元大美元指數          瀚宇博                     三福化              
千興              元大美元指數正2          柏承                       士紙                
威致              兆豐藍籌30反1          百一                       高興昌              
華豐              國泰股利精選30          捷泰                       東明-KY             
首利              元大S&P日圓反1          互億                       六暉-KY             
麗正              富邦歐洲          聯茂                       震旦行              
東訊              FH彭博高收益債          超眾                       隴華                
錸德              FH彭博新興債          昇陽半導體                   銘旺科              
倫飛              元大台灣高息低波          致新                       翔耀                
虹光              FH富時高息低波          凌巨                       太空梭              
威盛              國泰RMB短期報酬          新天地                     奇鋐                
浩鑫              富邦臺灣中小          杜康-DR                    聯德                
國碩              新光內需收益          陽光能源-DR                   泰碩                
銘旺科            FH美國金融股          慶豐富                     玉晶光              
統懋              新光中國政金綠債          吉源-KY                    力銘                
翔耀              新光ICE美國權值          鼎炫-KY                    世芯-KY             
太空梭            台新全球AI                                     新至陞              
兆勁              宏洲                                         銘鈺                
麗臺              東華                                         穎漢                
吉祥全            大魯閣                                       立積                
憶聲              立益                                         迎廣                
科風              佳和                                         昇陽半導體            
力特              聯發                                         陞泰                
喬鼎              昶和                                         華友聯              
正達              本盟                                         愛山林              
晟鈦              利勤                                         皇昌                
聯德              正道                                         遠雄來              
同泰              瑞利                                         夏都                
新世紀            正峰新                                       欣欣                
誠研              百達-KY                                      統領                
誠創              億泰                                         客思達-KY            
嘉威              懷特                                         凱羿-KY             
聯合再生          士紙                                         康師傅-DR            
力銘              燁興                                         神州-DR             
亞太電            千興                                         晨訊科-DR            
達能              威致                                         一零四              
太極              華豐                                         欣天然              
誠美材            首利                                         新海                
奕智博            麗正                                         秋雨                
慧友              東訊                                         欣高                
悠克              錸德                                         川飛                
友勁              倫飛                                         鋼聯                
百一              瑞昱                                         必應                
捷泰              虹光                                         科定                
天瀚              威盛                                         基勝-KY             
迅杰              浩鑫                                         威宏-KY             
華上              國碩                                         政伸                
光麗-KY           銘旺科                                                           
元晶              統懋                                                             
華冠              翔耀                                                             
裕豐              太空梭                                                           
寶徠              兆勁                                                             
皇昌              麗臺                                                             
陽明              吉祥全                                                           
六福              憶聲                                                             
康師傅-DR          科風                                                             
聖馬丁-DR          力特                                                             
神州-DR           喬鼎                                                             
同方友友-DR          正達                                                             
晨訊科-DR          晟鈦                                                             
友佳-DR           聯德                                                             
陽光能源-DR          同泰                                                             
精熙-DR           新世紀                                                           
中福              誠研                                                             
雷虎              誠創                                                             
中視              嘉威                                                             
秋雨              聯合再生                                                         
新利虹            力銘                                                             
國光生            亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  新唐                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  奕智博                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  隆大                                                             
                  陽明                                                             
                  長榮航                                                           
                  六福                                                             
                  好樂迪                                                           
                  新光金                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  鼎炫-KY
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