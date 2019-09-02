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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/08/30  108/08/29  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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元大台灣50單日正向2倍基金                                        40.04000   38.89000   1.15000    2.95706
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                               10.68000   10.38000   0.30000    2.89017
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      14.11000   13.72000   0.39000    2.84257
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            16.07000   15.63000   0.44000    2.81510
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 36.90000   35.89000   1.01000    2.81415
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       34.80000   33.86000   0.94000    2.77614
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                              15.36000   14.97000   0.39000    2.60521
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                17.27000   16.85000   0.42000    2.49258
元大標普500單日正向2倍基金                                       35.64000   34.78000   0.86000    2.47269
元大巴西指數基金                                                  6.67300    6.52200   0.15100    2.31524
國泰美國費城半導體基金                                           14.85000   14.52000   0.33000    2.27273
統一NYSE FANG+ ETF基金                                           20.03000   19.59000   0.44000    2.24604
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                18.00000   17.61000   0.39000    2.21465
野村巴西基金                                                      6.52000    6.38000   0.14000    2.19436
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.10000   13.80000   0.30000    2.17391
復華全球物聯網科技基金-美元                                      14.40000   14.10000   0.30000    2.12766
復華亞太成長基金                                                 12.64000   12.38000   0.26000    2.10016
元大全球人工智慧ETF基金                                          23.52000   23.05000   0.47000    2.03905
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                  0.51000    0.50000   0.01000    2.00000
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.71000    9.52000   0.19000    1.99580
富蘭克林華美中華基金                                             11.87000   11.64000   0.23000    1.97595
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     29.99000   29.41000   0.58000    1.97212
元大台商收成基金                                                 22.86000   22.42000   0.44000    1.96253
保德信拉丁美洲基金                                                6.81000    6.68000   0.13000    1.94611
統一大中華中小基金(新台幣)                                       11.78000   11.56000   0.22000    1.90311
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.05000   21.64000   0.41000    1.89464
富邦台灣釆吉50基金                                               46.52000   45.68000   0.84000    1.83888
統一大中華中小基金(美元)                                          7.82000    7.68000   0.14000    1.82292
元大台灣卓越50基金                                               82.34000   80.87000   1.47000    1.81773
富邦台灣科技指數基金                                             57.19000   56.17000   1.02000    1.81592
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