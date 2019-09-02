[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/08/30 108/08/29 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大台灣50單日正向2倍基金 40.04000 38.89000 1.15000 2.95706 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.68000 10.38000 0.30000 2.89017 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.11000 13.72000 0.39000 2.84257 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.07000 15.63000 0.44000 2.81510 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.90000 35.89000 1.01000 2.81415 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.80000 33.86000 0.94000 2.77614 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.36000 14.97000 0.39000 2.60521 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.27000 16.85000 0.42000 2.49258 元大標普500單日正向2倍基金 35.64000 34.78000 0.86000 2.47269 元大巴西指數基金 6.67300 6.52200 0.15100 2.31524 國泰美國費城半導體基金 14.85000 14.52000 0.33000 2.27273 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.03000 19.59000 0.44000 2.24604 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.00000 17.61000 0.39000 2.21465 野村巴西基金 6.52000 6.38000 0.14000 2.19436 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.10000 13.80000 0.30000 2.17391 復華全球物聯網科技基金-美元 14.40000 14.10000 0.30000 2.12766 復華亞太成長基金 12.64000 12.38000 0.26000 2.10016 元大全球人工智慧ETF基金 23.52000 23.05000 0.47000 2.03905 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 柏瑞拉丁美洲基金 9.71000 9.52000 0.19000 1.99580 富蘭克林華美中華基金 11.87000 11.64000 0.23000 1.97595 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.99000 29.41000 0.58000 1.97212 元大台商收成基金 22.86000 22.42000 0.44000 1.96253 保德信拉丁美洲基金 6.81000 6.68000 0.13000 1.94611 統一大中華中小基金(新台幣) 11.78000 11.56000 0.22000 1.90311 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.05000 21.64000 0.41000 1.89464 富邦台灣釆吉50基金 46.52000 45.68000 0.84000 1.83888 統一大中華中小基金(美元) 7.82000 7.68000 0.14000 1.82292 元大台灣卓越50基金 82.34000 80.87000 1.47000 1.81773 富邦台灣科技指數基金 57.19000 56.17000 1.02000 1.81592 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------