[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/08/30 108/08/29 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.31230 10.32060 -0.00830 -0.08042 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.10120 10.10930 -0.00810 -0.08012 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.41570 10.42240 -0.00670 -0.06428 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.20980 10.21640 -0.00660 -0.06460 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.18090 10.18710 -0.00620 -0.06086 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.18320 10.18830 -0.00510 -0.05006 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.18100 10.18620 -0.00520 -0.05105 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.30850 10.30630 0.00220 0.02135 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.78160 9.78480 -0.00320 -0.03270 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.78160 9.78480 -0.00320 -0.03270 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.77810 9.78170 -0.00360 -0.03680 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.77810 9.78170 -0.00360 -0.03680 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 9.94040 9.93730 0.00310 0.03120 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.94040 9.93730 0.00310 0.03120 大華銀多元特別收益平衡基金 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.72730 10.72780 -0.00050 -0.00466 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.52710 10.52760 -0.00050 -0.00475 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.64400 10.64470 -0.00070 -0.00658 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.52930 10.53010 -0.00080 -0.00760 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.07000 21.85000 0.22000 1.00686 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.68000 21.43000 0.25000 1.16659 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 43.18210 43.27130 -0.08920 -0.20614 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.49660 39.57550 -0.07890 -0.19937 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.92350 9.90290 0.02060 0.20802 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.44790 10.44840 -0.00050 -0.00479 中國信託台灣活力基金 13.48000 13.54000 -0.06000 -0.44313 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.90000 10.86000 0.04000 0.36832 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.42000 9.32000 0.10000 1.07296 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.25000 10.13000 0.12000 1.18460 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.40200 10.43180 -0.02980 -0.28566 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.27550 10.26100 0.01450 0.14131 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.14620 9.13330 0.01290 0.14124 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.46690 10.45940 0.00750 0.07171 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.28720 9.28060 0.00660 0.07112 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.94770 11.86500 0.08270 0.69701 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.09640 10.02660 0.06980 0.69615 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.06320 11.01290 0.05030 0.45674 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.61360 9.56990 0.04370 0.45664 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 47.88490 48.18330 -0.29840 -0.61930 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 44.07940 44.33430 -0.25490 -0.57495 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 49.24390 49.47800 -0.23410 -0.47314 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 50.00990 50.22950 -0.21960 -0.43719 中國信託智能運動基金-台幣 10.96000 10.86000 0.10000 0.92081 中國信託智能運動基金-美元 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.20000 10.11000 0.09000 0.89021 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04330 11.04310 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.53270 10.51170 0.02100 0.19978 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.64600 9.62670 0.01930 0.20048 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.67400 10.66380 0.01020 0.09565 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.77470 9.76520 0.00950 0.09728 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.80890 40.75520 0.05370 0.13176 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 42.06920 41.92110 0.14810 0.35328 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.39000 11.26000 0.13000 1.15453 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.80000 10.67000 0.13000 1.21837 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.33000 11.21000 0.12000 1.07047 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.80000 10.68000 0.12000 1.12360 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 46.28910 46.71910 -0.43000 -0.92039 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 46.64900 47.06080 -0.41180 -0.87504 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 46.54770 46.91950 -0.37180 -0.79242 元大2001基金 65.60000 65.42000 0.18000 0.27515 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 49.75550 50.17920 -0.42370 -0.84437 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 47.16250 47.27000 -0.10750 -0.22742 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.65000 20.72000 -0.07000 -0.33784 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.74240 11.74160 0.00080 0.00681 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.62230 10.57600 0.04630 0.43778 元大上證50基金 32.26000 32.05000 0.21000 0.65523 元大大中華TMT基金-人民幣 11.13000 11.06000 0.07000 0.63291 元大大中華TMT基金-新台幣 9.74000 9.63000 0.11000 1.14226 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.85000 12.89000 -0.04000 -0.31032 元大大中華價值指數基金-美元 11.58800 11.58100 0.00700 0.06044 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.94800 15.92700 0.02100 0.13185 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.32900 11.33000 -0.00100 -0.00883 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.69800 10.65400 0.04400 0.41299 元大中國平衡基金-人民幣 2.98000 3.00000 -0.02000 -0.66667 元大中國平衡基金-新台幣 13.08000 13.12000 -0.04000 -0.30488 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.40220 45.45140 -0.04920 -0.10825 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.17000 11.18950 -0.01950 -0.17427 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.15550 10.17330 -0.01780 -0.17497 元大中國機會債券基金-新台幣 10.08780 10.06210 0.02570 0.25541 元大巴西指數基金 6.67300 6.52200 0.15100 2.31524 元大日經225基金 26.37000 26.06000 0.31000 1.18956 元大台商收成基金 22.86000 22.42000 0.44000 1.96253 元大台灣50單日反向1倍基金 11.52000 11.69000 -0.17000 -1.45423 元大台灣50單日正向2倍基金 40.04000 38.89000 1.15000 2.95706 元大台灣中型100基金 33.48000 33.03000 0.45000 1.36240 元大台灣加權股價指數基金 25.97500 25.61400 0.36100 1.40939 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.44000 10.26000 0.18000 1.75439 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.35000 10.17000 0.18000 1.76991 元大台灣卓越50基金 82.34000 80.87000 1.47000 1.81773 元大台灣金融基金 18.21000 17.94000 0.27000 1.50502 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.48000 10.33000 0.15000 1.45208 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.48000 10.33000 0.15000 1.45208 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.24000 31.96000 0.28000 0.87610 元大台灣高股息基金 27.41000 27.01000 0.40000 1.48093 元大台灣電子科技基金 36.80000 36.23000 0.57000 1.57328 元大全球ETF成長組合基金 10.69000 10.61000 0.08000 0.75401 元大全球ETF穩健組合基金 15.24000 15.16000 0.08000 0.52770 元大全球人工智慧ETF基金 23.52000 23.05000 0.47000 2.03905 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.86000 13.83000 0.03000 0.21692 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.87000 13.90000 -0.03000 -0.21583 元大全球不動產證券化基金-美元 12.53600 12.51800 0.01800 0.14379 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.59000 8.55000 0.04000 0.46784 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.46000 6.43000 0.03000 0.46656 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.05000 7.03000 0.02000 0.28450 元大全球股票入息基金-美元配息 8.14200 8.08700 0.05500 0.68010 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.22000 8.15000 0.07000 0.85890 元大全球新興市場精選組合基金 13.21000 13.11000 0.10000 0.76278 元大全球農業商機基金 18.00000 17.76000 0.24000 1.35135 元大印尼指數基金 9.57200 9.52700 0.04500 0.47234 元大印度指數基金 9.41900 9.44600 -0.02700 -0.28584 元大印度基金 12.23000 12.27000 -0.04000 -0.32600 元大多多基金 17.84000 17.68000 0.16000 0.90498 元大多福基金 54.31000 54.19000 0.12000 0.22144 元大亞太成長基金 8.42000 8.41000 0.01000 0.11891 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.54780 9.52520 0.02260 0.23727 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.62410 7.60610 0.01800 0.23665 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.62100 8.61200 0.00900 0.10451 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.87400 9.85600 0.01800 0.18263 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.22620 10.22910 -0.00290 -0.02835 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.45690 10.45670 0.00020 0.00191 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.20890 10.20870 0.00020 0.00196 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.64680 10.63910 0.00770 0.07237 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.39560 10.38810 0.00750 0.07220 元大卓越基金 43.25000 42.90000 0.35000 0.81585 元大店頭基金 8.78000 8.74000 0.04000 0.45767 元大美元貨幣市場基金-美元 10.50710 10.50650 0.00060 0.00571 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.97450 9.98410 -0.00960 -0.09615 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.07110 33.15730 -0.08620 -0.25997 元大美國政府20年期(以上)債券基金 47.23600 47.69900 -0.46300 -0.97067 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.17670 15.06720 0.10950 0.72674 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 27.67570 28.10500 -0.42930 -1.52749 元大美國政府7至10年期債券基金 44.17880 44.43120 -0.25240 -0.56807 元大高科技基金 20.18000 20.06000 0.12000 0.59821 元大得利貨幣市場基金 16.34050 16.34020 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.04290 12.04280 0.00010 0.00083 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.73000 10.66000 0.07000 0.65666 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.73000 10.66000 0.07000 0.65666 元大富櫃50基金 12.93000 12.85000 0.08000 0.62257 元大華夏中小基金 7.34000 7.31000 0.03000 0.41040 元大新中國基金-人民幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-美元 9.02300 8.99000 0.03300 0.36707 元大新中國基金-新台幣 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860 元大新主流基金 25.67000 25.66000 0.01000 0.03897 元大新東協平衡基金-美元 9.31800 9.26900 0.04900 0.52864 元大新東協平衡基金-新台幣 9.26000 9.20000 0.06000 0.65217 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.18090 11.21000 -0.02910 -0.25959 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.93500 9.92490 0.01010 0.10176 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.50780 11.48810 0.01970 0.17148 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.43640 9.42020 0.01620 0.17197 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.70530 10.71020 -0.00490 -0.04575 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.90520 9.90970 -0.00450 -0.04541 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 11.08480 11.08200 0.00280 0.02527 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.26580 10.26320 0.00260 0.02533 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.23310 10.23670 -0.00360 -0.03517 元大新興亞洲基金 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.71070 9.68090 0.02980 0.30782 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.99850 8.97090 0.02760 0.30766 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.17400 10.13570 0.03830 0.37787 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.44270 9.40710 0.03560 0.37844 元大萬泰貨幣市場基金 15.17680 15.17660 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.97000 37.88000 0.09000 0.23759 元大實質多重資產基金-人民幣 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 元大實質多重資產基金-美元 8.20500 8.20000 0.00500 0.06098 元大實質多重資產基金-新台幣 8.82000 8.81000 0.01000 0.11351 元大滬深300單日反向1倍基金 12.29000 12.40000 -0.11000 -0.88710 元大滬深300單日正向2倍基金 17.99000 17.72000 0.27000 1.52370 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.25000 19.91000 0.34000 1.70768 元大摩臺基金 38.52000 37.84000 0.68000 1.79704 元大標普500基金 27.86000 27.57000 0.29000 1.05187 元大標普500單日反向1倍基金 12.28000 12.44000 -0.16000 -1.28617 元大標普500單日正向2倍基金 35.64000 34.78000 0.86000 2.47269 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.11000 21.20000 -0.09000 -0.42453 元大標智滬深300基金 17.87000 17.88000 -0.01000 -0.05593 元大歐洲50基金 24.98000 24.64000 0.34000 1.37987 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.07870 9.11280 -0.03410 -0.37420 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30390 10.30380 0.00010 0.00097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.77000 15.66000 0.11000 0.70243 日盛上選基金 37.11000 37.01000 0.10000 0.27020 日盛小而美基金 19.07000 19.03000 0.04000 0.21019 日盛中國內需動力基金 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.46300 12.48370 -0.02070 -0.16582 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.88110 9.89750 -0.01640 -0.16570 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.51820 12.52340 -0.00520 -0.04152 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.92070 9.92480 -0.00410 -0.04131 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.40640 11.40550 0.00090 0.00789 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.02190 9.02120 0.00070 0.00776 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 12.23000 12.24000 -0.01000 -0.08170 日盛目標收益組合基金(美元) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.29000 11.14000 0.15000 1.34650 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.64020 10.62750 0.01270 0.11950 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.44730 9.43600 0.01130 0.11975 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.46680 10.44970 0.01710 0.16364 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.29320 9.27800 0.01520 0.16383 日盛全球智能車基金(美元) 10.18000 10.04000 0.14000 1.39442 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.37000 10.23000 0.14000 1.36852 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.54500 2.54910 -0.00410 -0.16084 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66060 1.66330 -0.00270 -0.16233 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38730 0.38750 -0.00020 -0.05161 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25330 0.25340 -0.00010 -0.03946 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.86010 12.86000 0.00010 0.00078 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.28370 8.28370 0.00000 0.00000 日盛亞洲機會基金 6.92000 6.92000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 18.03000 17.99000 0.04000 0.22235 日盛高科技基金 19.42000 19.36000 0.06000 0.30992 日盛貨幣市場基金 14.84860 14.84840 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 42.27000 42.29000 -0.02000 -0.04729 日盛精選五虎基金 37.11000 36.99000 0.12000 0.32441 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55850 13.55830 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 34.10000 33.95000 0.15000 0.44183 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.16000 9.00000 0.16000 1.77778 台新MSCI中國基金 19.41000 19.21000 0.20000 1.04112 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.20000 19.86000 0.34000 1.71198 台新大眾貨幣市場基金 14.23530 14.23500 0.00030 0.00211 台新中國通基金 49.35000 49.35000 0.00000 0.00000 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57300 0.57060 0.00240 0.42061 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.98700 17.90000 0.08700 0.48603 台新中國精選中小基金-美元 0.33190 0.32920 0.00270 0.82017 台新中國精選中小基金-新台幣 10.07000 9.98000 0.09000 0.90180 台新主流基金 26.07000 25.91000 0.16000 0.61752 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.76000 24.66000 0.10000 0.40552 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.79220 0.78950 0.00270 0.34199 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.45000 17.38000 0.07000 0.40276 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55740 0.55550 0.00190 0.34203 台新台灣中小基金 39.41000 39.28000 0.13000 0.33096 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.34330 11.40800 -0.06470 -0.56715 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.12810 10.15640 -0.02830 -0.27864 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.75790 11.79080 -0.03290 -0.27903 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.31000 11.34000 -0.03000 -0.26455 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.09500 10.05960 0.03540 0.35190 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.33970 11.29990 0.03980 0.35222 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331 台新印度基金 13.99000 13.98000 0.01000 0.07153 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.66720 8.65880 0.00840 0.09701 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28080 0.28070 0.00010 0.03563 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.79140 12.77900 0.01240 0.09703 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40940 0.40930 0.00010 0.02443 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 39.33000 39.39000 -0.06000 -0.15232 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 44.17000 44.15000 0.02000 0.04530 台新真吉利貨幣市場基金 11.13740 11.13730 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.46150 33.45420 0.00730 0.02182 台新智慧生活基金-美元 10.58220 10.46630 0.11590 1.10736 台新智慧生活基金-新台幣 11.09000 10.97000 0.12000 1.09389 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 7.93050 7.95950 -0.02900 -0.36434 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.26500 8.28930 -0.02430 -0.29315 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.05090 9.08380 -0.03290 -0.36218 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.44390 9.47170 -0.02780 -0.29351 台新新興市場債券基金(A類型) 11.37810 11.43960 -0.06150 -0.53761 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35620 0.35840 -0.00220 -0.61384 台新新興市場債券基金(B類型) 8.03140 8.07490 -0.04350 -0.53871 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26550 0.26720 -0.00170 -0.63623 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.29000 5.24000 0.05000 0.95420 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 23.38000 23.28000 0.10000 0.42955 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.71940 10.74440 -0.02500 -0.23268 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.10820 10.09610 0.01210 0.11985 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.26230 10.24670 0.01560 0.15224 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.77510 10.80090 -0.02580 -0.23887 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.15110 10.13890 0.01220 0.12033 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.30950 10.29390 0.01560 0.15155 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 46.00160 46.26730 -0.26570 -0.57427 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 45.44270 45.73420 -0.29150 -0.63738 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.12850 39.23150 -0.10300 -0.26254 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.39480 11.39400 0.00080 0.00702 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.94490 9.91620 0.02870 0.28943 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.34190 9.34990 -0.00800 -0.08556 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.04260 11.05210 -0.00950 -0.08596 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.71130 7.69640 0.01490 0.19360 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.18600 9.16830 0.01770 0.19306 永豐中小基金 55.15000 54.89000 0.26000 0.47367 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83740 1.84080 -0.00340 -0.18470 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.58260 2.58740 -0.00480 -0.18551 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.19090 8.18300 0.00790 0.09654 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.17190 11.16100 0.01090 0.09766 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.92000 4.87000 0.05000 1.02669 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.65000 21.36000 0.29000 1.35768 永豐主流品牌基金 18.96000 18.77000 0.19000 1.01225 永豐永豐基金 33.83000 33.53000 0.30000 0.89472 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.13680 9.16420 -0.02740 -0.29899 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.69830 9.72740 -0.02910 -0.29915 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.12360 9.14570 -0.02210 -0.24164 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.68670 9.71010 -0.02340 -0.24099 永豐亞洲民生消費基金 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168 永豐南非幣2021保本基金 14.24040 14.24050 -0.00010 -0.00070 永豐貨幣市場基金 13.95050 13.95030 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.17220 2.17690 -0.00470 -0.21590 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.70300 2.70880 -0.00580 -0.21412 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.79980 7.79440 0.00540 0.06928 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 11.01420 11.00650 0.00770 0.06996 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.18390 7.18300 0.00090 0.01253 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.60580 11.60450 0.00130 0.01120 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.32000 10.40000 -0.08000 -0.76923 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.84000 7.88000 -0.04000 -0.50761 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.22000 18.30000 -0.08000 -0.43716 永豐臺灣加權ETF基金 54.39000 53.55000 0.84000 1.56863 永豐領航科技基金 40.19000 40.36000 -0.17000 -0.42121 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.56000 11.47000 0.09000 0.78466 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.04000 10.96000 0.08000 0.72993 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.98000 9.85000 0.13000 1.31980 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.97000 9.84000 0.13000 1.32114 永豐趨勢平衡基金 42.42000 42.29000 0.13000 0.30740 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.92810 11.92720 0.00090 0.00755 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75760 9.75990 -0.00230 -0.02357 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.40900 10.41240 -0.00340 -0.03265 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.85450 9.85610 -0.00160 -0.01623 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.34380 10.34550 -0.00170 -0.01643 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.81200 9.81590 -0.00390 -0.03973 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.59270 10.59680 -0.00410 -0.03869 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.85820 9.86000 -0.00180 -0.01826 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.42260 10.42450 -0.00190 -0.01823 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.01000 11.10000 -0.09000 -0.81081 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.05000 15.16000 -0.11000 -0.72559 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.27000 19.35000 -0.08000 -0.41344 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.05000 19.14000 -0.09000 -0.47022 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.08150 10.08640 -0.00490 -0.04858 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.08150 10.08640 -0.00490 -0.04858 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00010 10.00220 -0.00210 -0.02100 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00010 10.00220 -0.00210 -0.02100 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.22490 10.22770 -0.00280 -0.02738 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.22480 10.22760 -0.00280 -0.02738 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.07300 10.07450 -0.00150 -0.01489 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.07300 10.07450 -0.00150 -0.01489 兆豐國際生命科學基金 14.82000 14.70000 0.12000 0.81633 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.47130 10.41220 0.05910 0.56760 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.63150 10.57650 0.05500 0.52002 兆豐國際全球基金 30.79000 30.53000 0.26000 0.85162 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.51900 10.51830 0.00070 0.00666 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.34660 10.35610 -0.00950 -0.09173 兆豐國際國民基金 23.25000 23.20000 0.05000 0.21552 兆豐國際第一基金 13.58000 13.49000 0.09000 0.66716 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.81820 10.81490 0.00330 0.03051 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.22970 8.22720 0.00250 0.03039 兆豐國際萬全基金 21.00000 20.92000 0.08000 0.38241 兆豐國際電子基金 26.64000 26.44000 0.20000 0.75643 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.05000 21.64000 0.41000 1.89464 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.53000 15.73000 -0.20000 -1.27146 兆豐國際豐台灣基金 36.41000 36.26000 0.15000 0.41368 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56650 12.56630 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.55000 9.45000 0.10000 1.05820 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.49000 9.40000 0.09000 0.95745 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.67740 9.69800 -0.02060 -0.21241 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.68910 9.70580 -0.01670 -0.17206 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.82750 9.84120 -0.01370 -0.13921 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.71520 9.73250 -0.01730 -0.17775 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.77100 9.78280 -0.01180 -0.12062 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.67770 9.69830 -0.02060 -0.21241 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.69130 9.70790 -0.01660 -0.17099 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.83590 9.84960 -0.01370 -0.13909 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.71960 9.73700 -0.01740 -0.17870 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.77880 9.79060 -0.01180 -0.12052 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.82500 10.83990 -0.01490 -0.13746 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.55220 10.57440 -0.02220 -0.20994 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.82220 10.83750 -0.01530 -0.14118 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.50590 10.52030 -0.01440 -0.13688 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.61720 10.63960 -0.02240 -0.21053 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.62020 10.63530 -0.01510 -0.14198 合庫台灣基金 11.97000 12.02000 -0.05000 -0.41597 合庫全球高收益債券基金A類型 11.84300 11.82520 0.01780 0.15053 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.79860 12.78120 0.01740 0.13614 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.38930 11.37480 0.01450 0.12747 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.17040 12.15870 0.01170 0.09623 合庫全球高收益債券基金B類型 8.19700 8.18470 0.01230 0.15028 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.45070 9.43820 0.01250 0.13244 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.14790 9.13630 0.01160 0.12697 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.83010 8.82160 0.00850 0.09635 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29210 9.28030 0.01180 0.12715 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.19000 9.13000 0.06000 0.65717 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412 合庫全球新興市場基金 8.94000 8.89000 0.05000 0.56243 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 合庫貨幣市場基金 10.18080 10.18060 0.00020 0.00196 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.92700 9.93200 -0.00500 -0.05034 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.32790 10.33030 -0.00240 -0.02323 合庫新興多重收益基金A類型 10.61510 10.61440 0.00070 0.00659 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.09680 12.09690 -0.00010 -0.00083 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.42180 15.41640 0.00540 0.03503 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.66580 8.67010 -0.00430 -0.04960 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.53020 9.53240 -0.00220 -0.02308 合庫新興多重收益基金B類型 7.93920 7.93870 0.00050 0.00630 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.65870 8.66010 -0.00140 -0.01617 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.57350 10.56970 0.00380 0.03595 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.63000 10.67000 -0.04000 -0.37488 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 美元 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.33000 11.29000 0.04000 0.35430 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.23400 10.23670 -0.00270 -0.02638 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.22250 10.22140 0.00110 0.01076 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.88040 9.89120 -0.01080 -0.10919 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.19250 10.19260 -0.00010 -0.00098 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.23390 10.23660 -0.00270 -0.02638 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.22250 10.22140 0.00110 0.01076 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.88040 9.89120 -0.01080 -0.10919 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.19240 10.19260 -0.00020 -0.00196 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24970 11.24950 0.00020 0.00178 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.72150 9.70390 0.01760 0.18137 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79420 9.76960 0.02460 0.25180 安聯中國東協基金 14.88000 14.78000 0.10000 0.67659 安聯中國策略基金-美元 12.15000 12.12000 0.03000 0.24752 安聯中國策略基金-新臺幣 16.09000 16.04000 0.05000 0.31172 安聯中華新思路基金-人民幣 15.77000 15.65000 0.12000 0.76677 安聯中華新思路基金-美元 14.10000 13.97000 0.13000 0.93057 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.49000 13.36000 0.13000 0.97305 安聯台灣大壩基金 32.88000 32.51000 0.37000 1.13811 安聯台灣科技基金 55.65000 55.36000 0.29000 0.52384 安聯台灣貨幣市場基金 12.55730 12.55710 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 37.81000 37.56000 0.25000 0.66560 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.90700 10.91030 -0.00330 -0.03025 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 16.08630 16.08830 -0.00200 -0.01243 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.97150 9.99770 -0.02620 -0.26206 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.05490 10.05600 -0.00110 -0.01094 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.06000 11.93000 0.13000 1.08969 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.06000 9.95000 0.11000 1.10553 安聯四季成長組合基金-美元 11.54000 11.42000 0.12000 1.05079 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.39500 13.40150 -0.00650 -0.04850 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.93970 10.94360 -0.00390 -0.03564 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 13.03800 13.04130 -0.00330 -0.02530 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63530 9.68760 -0.05230 -0.53987 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.56050 9.60350 -0.04300 -0.44775 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09810 9.13930 -0.04120 -0.45080 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.28650 10.34270 -0.05620 -0.54338 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.30340 10.34920 -0.04580 -0.44255 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.47000 11.41000 0.06000 0.52585 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.34000 11.29000 0.05000 0.44287 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.55840 12.55280 0.00560 0.04461 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.36460 11.35770 0.00690 0.06075 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.98540 10.97790 0.00750 0.06832 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.56860 8.61710 -0.04850 -0.56283 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.42990 8.46920 -0.03930 -0.46403 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.12200 8.15950 -0.03750 -0.45959 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.20400 10.26150 -0.05750 -0.56035 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.09420 10.14130 -0.04710 -0.46444 安聯全球人口趨勢基金 12.29000 12.17000 0.12000 0.98603 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.53000 33.28000 0.25000 0.75120 安聯全球油礦金趨勢基金 7.61000 7.53000 0.08000 1.06242 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.64300 12.64570 -0.00270 -0.02135 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.65500 10.68120 -0.02620 -0.24529 安聯全球新興市場基金 16.44000 16.34000 0.10000 0.61200 安聯全球農金趨勢基金 9.21000 9.10000 0.11000 1.20879 安聯全球綠能趨勢基金 9.15000 9.01000 0.14000 1.55383 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.85000 10.76000 0.09000 0.83643 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39000 10.31000 0.08000 0.77595 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 安聯亞洲動態策略基金 21.93000 21.84000 0.09000 0.41209 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.08800 10.08990 -0.00190 -0.01883 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.13150 10.13150 0.00000 0.00000 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.05570 10.16220 -0.10650 -1.04800 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.03260 10.12910 -0.09650 -0.95270 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.06970 10.17650 -0.10680 -1.04948 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.03920 10.13540 -0.09620 -0.94915 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.01200 10.07630 -0.06430 -0.63813 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.07610 10.07630 -0.00020 -0.00198 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.01200 10.07630 -0.06430 -0.63813 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.62180 10.62280 -0.00100 -0.00941 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.15360 10.15450 -0.00090 -0.00886 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.25140 91.30060 -0.04920 -0.05389 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.31700 13.31450 0.00250 0.01878 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.73960 68.77500 -0.03540 -0.05147 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.90340 9.90150 0.00190 0.01919 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79230 2.79500 -0.00270 -0.09660 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.98240 10.97460 0.00780 0.07107 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.36170 2.36630 -0.00460 -0.19440 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.86480 8.85850 0.00630 0.07112 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.39160 10.39090 0.00070 0.00674 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.21810 10.22230 -0.00420 -0.04109 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.69250 10.69370 -0.00120 -0.01122 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.17440 10.18060 -0.00620 -0.06090 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.20410 10.21100 -0.00690 -0.06757 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.29080 10.29020 0.00060 0.00583 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.08590 10.08960 -0.00370 -0.03667 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.46970 10.47070 -0.00100 -0.00955 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.07360 10.07970 -0.00610 -0.06052 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.11020 10.11710 -0.00690 -0.06820 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.94400 9.97230 -0.02830 -0.28379 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.11390 10.13990 -0.02600 -0.25641 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.92910 9.95980 -0.03070 -0.30824 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.85880 9.89110 -0.03230 -0.32656 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.96020 9.98910 -0.02890 -0.28932 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.06480 10.09060 -0.02580 -0.25568 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.92880 9.95960 -0.03080 -0.30925 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.85940 9.89160 -0.03220 -0.32553 宏利台灣動力基金A類型 31.44000 31.36000 0.08000 0.25510 宏利台灣動力基金I類型 31.44000 31.36000 0.08000 0.25510 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.97240 9.91440 0.05800 0.58501 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.98110 9.91650 0.06460 0.65144 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.51350 7.46980 0.04370 0.58502 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.54290 7.49620 0.04670 0.62298 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.45000 11.35000 0.10000 0.88106 宏利全球債券組合基金 13.90070 13.89820 0.00250 0.01799 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.01740 3.01760 -0.00020 -0.00663 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.53200 12.53260 -0.00060 -0.00479 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.00850 9.00880 -0.00030 -0.00333 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.65930 2.66600 -0.00670 -0.25131 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.69190 11.68530 0.00660 0.05648 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.21380 3.20200 0.01180 0.36852 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53100 0.52920 0.00180 0.34014 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.02000 14.97000 0.05000 0.33400 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.47700 12.46330 0.01370 0.10992 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.02190 11.00880 0.01310 0.11900 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.58730 10.57340 0.01390 0.13146 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.79950 8.78860 0.01090 0.12402 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.42410 8.41410 0.01000 0.11885 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.30630 8.29570 0.01060 0.12778 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.43920 8.42960 0.00960 0.11388 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 9.86000 9.70000 0.16000 1.64948 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.06000 9.90000 0.16000 1.61616 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.86000 9.71000 0.15000 1.54480 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.93700 2.94380 -0.00680 -0.23099 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42430 0.42540 -0.00110 -0.25858 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.81480 12.84490 -0.03010 -0.23433 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.96800 0.97040 -0.00240 -0.24732 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.32650 7.34380 -0.01730 -0.23557 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03240 2.03690 -0.00450 -0.22092 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29300 0.29370 -0.00070 -0.23834 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.91190 8.93340 -0.02150 -0.24067 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32220 0.32300 -0.00080 -0.24768 宏利萬利貨幣市場基金 13.69530 13.69520 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.37000 2.35000 0.02000 0.85106 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.87000 10.79000 0.08000 0.74143 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.61000 26.34000 0.27000 1.02506 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.61000 26.34000 0.27000 1.02506 宏利澳幣保本基金 12.71620 12.71480 0.00140 0.01101 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 11.02000 10.97000 0.05000 0.45579 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 12.01000 12.04000 -0.03000 -0.24917 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.59000 11.55000 0.04000 0.34632 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.63070 10.67080 -0.04010 -0.37579 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.47060 9.47290 -0.00230 -0.02428 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.08570 9.08160 0.00410 0.04515 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.50980 11.50470 0.00510 0.04433 貝萊德亞美利加收益基金 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.79000 9.71000 0.08000 0.82389 貝萊德新台幣基金 12.97740 12.97720 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 27.56000 27.31000 0.25000 0.91542 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46110 11.45260 0.00850 0.07422 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95070 9.91960 0.03110 0.31352 保德信大中華基金-人民幣 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196 保德信大中華基金-美元 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119 保德信大中華基金-新台幣 29.90000 29.60000 0.30000 1.01351 保德信中小型股基金 52.53000 52.51000 0.02000 0.03809 保德信中國中小基金-人民幣 9.22000 9.14000 0.08000 0.87527 保德信中國中小基金-美元 8.55000 8.45000 0.10000 1.18343 保德信中國中小基金-新臺幣 8.41000 8.31000 0.10000 1.20337 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.02630 10.01920 0.00710 0.07086 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.13620 10.12690 0.00930 0.09183 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.14760 10.14020 0.00740 0.07298 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.28210 11.27390 0.00820 0.07273 保德信中國品牌基金-人民幣 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 保德信中國品牌基金-美元 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.90000 27.69000 0.21000 0.75840 保德信全球消費商機基金 19.67000 19.46000 0.21000 1.07914 保德信全球基礎建設基金 14.02000 13.90000 0.12000 0.86331 保德信全球資源基金 6.88000 6.80000 0.08000 1.17647 保德信全球醫療生化基金-美元 9.57000 9.49000 0.08000 0.84299 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.33000 32.05000 0.28000 0.87363 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.21530 10.20260 0.01270 0.12448 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.69270 10.67940 0.01330 0.12454 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.38970 10.36960 0.02010 0.19384 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.87270 10.85150 0.02120 0.19536 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.63990 9.61080 0.02910 0.30278 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.83710 10.80420 0.03290 0.30451 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.33460 9.29970 0.03490 0.37528 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.47330 10.43410 0.03920 0.37569 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.30690 8.29980 0.00710 0.08554 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.49410 11.48410 0.01000 0.08708 保德信亞太基金 19.55000 19.47000 0.08000 0.41089 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.85870 8.85910 -0.00040 -0.00452 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.32910 12.32970 -0.00060 -0.00487 保德信店頭市場基金 37.44000 37.41000 0.03000 0.08019 保德信拉丁美洲基金 6.81000 6.68000 0.13000 1.94611 保德信金平衡基金 30.89000 30.63000 0.26000 0.84884 保德信金滿意基金 44.19000 43.63000 0.56000 1.28352 保德信科技島基金 28.97000 28.69000 0.28000 0.97595 保德信高成長基金 98.02000 97.21000 0.81000 0.83325 保德信貨幣市場基金 15.85180 15.85160 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.53280 10.45410 0.07870 0.75281 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.91730 10.82810 0.08920 0.82378 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.02550 10.98340 0.04210 0.38331 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.70030 10.65210 0.04820 0.45249 保德信新世紀基金 10.40000 10.29000 0.11000 1.06900 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.25000 8.25040 -0.00040 -0.00485 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.45490 10.45610 -0.00120 -0.01148 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.80030 11.80090 -0.00060 -0.00508 保德信新興趨勢組合基金 10.45000 10.35000 0.10000 0.96618 保德信瑞騰基金 15.66360 15.66350 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.05000 9.95000 0.10000 1.00503 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.41910 9.47810 -0.05900 -0.62249 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.96690 10.02930 -0.06240 -0.62218 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.40810 9.46370 -0.05560 -0.58751 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.72240 9.77950 -0.05710 -0.58387 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.65950 9.70360 -0.04410 -0.45447 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09410 10.13680 -0.04270 -0.42124 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.49910 9.53480 -0.03570 -0.37442 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.86360 9.90070 -0.03710 -0.37472 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.20670 10.24120 -0.03450 -0.33687 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.78930 9.83970 -0.05040 -0.51221 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.17420 10.22690 -0.05270 -0.51531 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.70840 9.75400 -0.04560 -0.46750 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.02500 10.07210 -0.04710 -0.46763 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.77140 9.81150 -0.04010 -0.40870 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.32330 10.36680 -0.04350 -0.41961 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.63930 9.67370 -0.03440 -0.35560 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.02440 10.06020 -0.03580 -0.35586 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.94880 9.96050 -0.01170 -0.11746 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.95150 9.96310 -0.01160 -0.11643 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.23410 10.23370 0.00040 0.00391 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.89770 9.90000 -0.00230 -0.02323 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.89770 9.90000 -0.00230 -0.02323 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.21110 10.21120 -0.00010 -0.00098 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.20480 10.22200 -0.01720 -0.16826 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88880 9.89800 -0.00920 -0.09295 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.95660 9.98220 -0.02560 -0.25646 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.33030 10.35650 -0.02620 -0.25298 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.10540 10.12270 -0.01730 -0.17090 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.75100 10.76930 -0.01830 -0.16993 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.92960 9.95010 -0.02050 -0.20603 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.22710 10.24820 -0.02110 -0.20589 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.41530 10.42740 -0.01210 -0.11604 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.41680 10.42030 -0.00350 -0.03359 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.57760 10.57370 0.00390 0.03688 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.02310 10.02930 -0.00620 -0.06182 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.02500 10.03170 -0.00670 -0.06679 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.03250 10.02860 0.00390 0.03889 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.03050 10.02670 0.00380 0.03790 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 9.99190 9.98900 0.00290 0.02903 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 9.99320 9.99030 0.00290 0.02903 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 10.01120 10.00380 0.00740 0.07397 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 10.01120 10.00380 0.00740 0.07397 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.16530 10.17500 -0.00970 -0.09533 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.17000 10.17970 -0.00970 -0.09529 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.29250 10.29220 0.00030 0.00291 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.47810 10.47810 0.00000 0.00000 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.94170 9.94390 -0.00220 -0.02212 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.03680 10.03910 -0.00230 -0.02291 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98090 1.98250 -0.00160 -0.08071 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.84650 2.84880 -0.00230 -0.08074 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28920 0.28900 0.00020 0.06920 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45420 0.45390 0.00030 0.06609 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.25990 8.24990 0.01000 0.12121 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.10220 12.08830 0.01390 0.11499 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.80340 9.81440 -0.01100 -0.11208 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.52800 12.54190 -0.01390 -0.11083 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.65810 8.65690 0.00120 0.01386 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.10380 11.10230 0.00150 0.01351 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.52610 10.55160 -0.02550 -0.24167 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.39070 10.41250 -0.02180 -0.20936 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.70000 19.60000 0.10000 0.51020 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4566.93000 4543.59000 23.34000 0.51369 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.12300 10.15630 -0.03330 -0.32788 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.00950 11.04570 -0.03620 -0.32773 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.06110 10.09100 -0.02990 -0.29630 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.29400 9.37870 -0.08470 -0.90311 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88250 9.97260 -0.09010 -0.90348 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.35410 9.43510 -0.08100 -0.85850 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.69510 9.78110 -0.08600 -0.87925 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.26440 10.32880 -0.06440 -0.62350 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.86770 5.88610 -0.01840 -0.31260 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.81620 10.85010 -0.03390 -0.31244 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.45330 10.45850 -0.00520 -0.04972 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.34560 11.35470 -0.00910 -0.08014 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.58560 10.59590 -0.01030 -0.09721 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.98380 8.98830 -0.00450 -0.05007 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.22100 9.22840 -0.00740 -0.08019 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.10850 9.11740 -0.00890 -0.09762 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.31710 10.32230 -0.00520 -0.05038 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.68930 10.69790 -0.00860 -0.08039 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.67840 10.68880 -0.01040 -0.09730 柏瑞巨人基金 13.04000 12.88000 0.16000 1.24224 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70660 13.70650 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.62000 16.53000 0.09000 0.54446 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.41750 14.40900 0.00850 0.05899 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.71630 12.71230 0.00400 0.03147 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.26780 13.26480 0.00300 0.02262 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.60880 8.60360 0.00520 0.06044 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.81370 6.80970 0.00400 0.05874 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.69090 8.68820 0.00270 0.03108 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.54690 8.53960 0.00730 0.08548 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.75270 10.75030 0.00240 0.02232 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.43030 8.42820 0.00210 0.02492 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.90500 12.90090 0.00410 0.03178 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.48840 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國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.68000 25.37000 0.31000 1.22192 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.87000 13.01000 -0.14000 -1.07610 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.99000 29.41000 0.58000 1.97212 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35730 0.35670 0.00060 0.16821 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33560 0.33500 0.00060 0.17910 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33650 0.33590 0.00060 0.17862 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.24410 11.21670 0.02740 0.24428 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.56740 10.54160 0.02580 0.24474 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.60300 10.57710 0.02590 0.24487 國泰台灣貨幣市場基金 12.46730 12.46710 0.00020 0.00160 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42070 0.41850 0.00220 0.52569 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37130 0.36930 0.00200 0.54157 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44940 0.44700 0.00240 0.53691 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56530 0.56190 0.00340 0.60509 國泰全球高股息基金-人民幣 2.55000 2.54330 0.00670 0.26344 國泰全球高股息基金-美元 0.35730 0.35500 0.00230 0.64789 國泰全球高股息基金-新台幣 11.24000 11.17000 0.07000 0.62668 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53360 0.53000 0.00360 0.67925 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49620 0.49450 0.00170 0.34378 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.68000 14.62000 0.06000 0.41040 國泰全球資源基金-美元 0.16170 0.16050 0.00120 0.74766 國泰全球資源基金-新台幣 5.16000 5.12000 0.04000 0.78125 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59800 0.59290 0.00510 0.86018 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.80000 18.63000 0.17000 0.91251 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.26000 18.10000 0.16000 0.88398 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88870 0.88070 0.00800 0.90837 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.51000 20.29000 0.22000 1.08428 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.26000 21.98000 0.28000 1.27389 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.55330 2.56320 -0.00990 -0.38624 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35870 0.35880 -0.00010 -0.02787 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30680 0.30690 -0.00010 -0.03258 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.21070 11.20720 0.00350 0.03123 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.59020 9.58730 0.00290 0.03025 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53220 0.53200 0.00020 0.03759 國泰亞洲成長基金-美元 0.38330 0.38330 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 國泰科技生化基金 35.62000 35.72000 -0.10000 -0.27996 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.43000 29.03000 0.40000 1.37788 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.49000 12.65000 -0.16000 -1.26482 國泰美國費城半導體基金 14.85000 14.52000 0.33000 2.27273 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 49.39130 49.70650 -0.31520 -0.63412 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.54090 15.42590 0.11500 0.74550 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 28.39820 28.81300 -0.41480 -1.43963 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 47.45300 47.61410 -0.16110 -0.33835 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 47.86550 47.66590 0.19960 0.41875 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.79550 43.68280 0.11270 0.25800 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31970 0.31830 0.00140 0.43984 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.99670 9.95040 0.04630 0.46531 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.05780 10.01110 0.04670 0.46648 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.31950 0.31790 0.00160 0.50330 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.98840 9.93340 0.05500 0.55369 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.06520 10.00970 0.05550 0.55446 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31940 0.31750 0.00190 0.59843 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.98410 9.92280 0.06130 0.61777 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.06960 10.00760 0.06200 0.61953 國泰紐幣2021保本基金 12.93740 12.93020 0.00720 0.05568 國泰紐幣八年期保本基金 13.32390 13.31710 0.00680 0.05106 國泰紐幣保本基金 12.78280 12.78060 0.00220 0.01721 國泰國泰基金-新台幣A 23.87000 23.95000 -0.08000 -0.33403 國泰富時中國A50基金 21.46000 21.27000 0.19000 0.89328 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 50.59270 50.82440 -0.23170 -0.45588 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35170 0.35180 -0.00010 -0.02843 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.53310 0.53290 0.00020 0.03753 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.60640 41.65460 -0.04820 -0.11571 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.66000 20.67000 -0.01000 -0.04838 國泰新興市場基金-美元 0.37250 0.37100 0.00150 0.40431 國泰新興市場基金-新台幣 11.71000 11.65000 0.06000 0.51502 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.44550 2.46070 -0.01520 -0.61771 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50030 1.50960 -0.00930 -0.61606 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35310 0.35400 -0.00090 -0.25424 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.21880 0.21930 -0.00050 -0.22800 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.73160 10.75710 -0.02550 -0.23705 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.45920 6.47450 -0.01530 -0.23631 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.36000 14.97000 0.39000 2.60521 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 48.31190 48.59500 -0.28310 -0.58257 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 48.63410 48.89860 -0.26450 -0.54092 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 44.33990 44.43390 -0.09400 -0.21155 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.08000 13.26000 -0.18000 -1.35747 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.90000 35.89000 1.01000 2.81415 國泰標普北美科技ETF基金 23.57000 23.17000 0.40000 1.72637 國泰歐洲精選基金-美元 0.34720 0.34470 0.00250 0.72527 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.38000 10.30000 0.08000 0.77670 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.85320 38.85760 -0.00440 -0.01132 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.64000 21.31000 0.33000 1.54857 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.04000 18.95000 0.09000 0.47493 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.00000 17.61000 0.39000 2.21465 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41940 0.41970 -0.00030 -0.07148 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.69130 12.69640 -0.00510 -0.04017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56520 10.56830 -0.00310 -0.02933 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.47940 10.48230 -0.00290 -0.02767 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.73520 10.73110 0.00410 0.03821 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23540 10.23850 -0.00310 -0.03028 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.18640 10.18960 -0.00320 -0.03140 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.37960 10.37560 0.00400 0.03855 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.95610 9.96240 -0.00630 -0.06324 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.83650 9.84340 -0.00690 -0.07010 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.94620 9.95040 -0.00420 -0.04221 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.89340 9.89060 0.00280 0.02831 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.95600 9.96230 -0.00630 -0.06324 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.83160 9.83850 -0.00690 -0.07013 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.94610 9.95030 -0.00420 -0.04221 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.89340 9.89060 0.00280 0.02831 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46130 11.46030 0.00100 0.00873 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85270 9.82890 0.02380 0.24214 第一金大中華基金 26.66000 26.35000 0.31000 1.17647 第一金小型精選基金 33.78000 33.51000 0.27000 0.80573 第一金中國世紀基金-人民幣 14.14000 14.09000 0.05000 0.35486 第一金中國世紀基金-美元 8.50280 8.43940 0.06340 0.75124 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.19000 10.11000 0.08000 0.79130 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.19000 10.11000 0.08000 0.79130 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.89900 9.91220 -0.01320 -0.13317 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.31720 8.30530 0.01190 0.14328 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.49750 11.51280 -0.01530 -0.13290 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.83630 9.82230 0.01400 0.14253 第一金中概平衡基金 28.32000 28.24000 0.08000 0.28329 第一金台灣貨幣市場基金 15.33460 15.33440 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.78900 178.78600 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.56600 15.38690 0.17910 1.16398 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.56490 15.38580 0.17910 1.16406 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.24000 15.05000 0.19000 1.26246 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.24000 15.06000 0.18000 1.19522 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.49150 10.35360 0.13790 1.33190 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.48980 10.35190 0.13790 1.33212 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.68000 10.53000 0.15000 1.42450 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.68000 10.53000 0.15000 1.42450 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.22060 10.16330 0.05730 0.56379 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.22080 10.16330 0.05750 0.56576 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.70230 12.55840 0.14390 1.14585 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.71920 12.57520 0.14400 1.14511 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.22000 12.07000 0.15000 1.24275 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.24000 12.10000 0.14000 1.15702 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.78910 9.76480 0.02430 0.24885 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.78400 9.75970 0.02430 0.24898 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.45820 9.43220 0.02600 0.27565 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.48230 9.45620 0.02610 0.27601 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.69580 10.66910 0.02670 0.25026 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.37140 10.34280 0.02860 0.27652 第一金全球大趨勢基金 25.15000 24.86000 0.29000 1.16653 第一金全球不動產證券化基金A 9.39840 9.40120 -0.00280 -0.02978 第一金全球不動產證券化基金B 6.48810 6.49000 -0.00190 -0.02928 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.07570 10.03780 0.03790 0.37757 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.07610 10.03810 0.03800 0.37856 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.99740 10.95600 0.04140 0.37788 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.99950 10.95790 0.04160 0.37963 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.53000 10.48000 0.05000 0.47710 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.60240 8.57360 0.02880 0.33591 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.58320 10.54780 0.03540 0.33562 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.29860 9.29190 0.00670 0.07211 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.29700 9.29030 0.00670 0.07212 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.67300 7.66010 0.01290 0.16841 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.66770 7.65480 0.01290 0.16852 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.46880 8.45400 0.01480 0.17507 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.46930 8.45450 0.01480 0.17505 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.68950 11.68110 0.00840 0.07191 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.69010 11.68170 0.00840 0.07191 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.22480 10.20760 0.01720 0.16850 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.22560 10.20840 0.01720 0.16849 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.04650 15.02020 0.02630 0.17510 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N 15.04630 15.01990 0.02640 0.17577 第一金亞洲科技基金 17.77000 17.79000 -0.02000 -0.11242 第一金亞洲新興市場基金 12.81000 12.76000 0.05000 0.39185 第一金店頭市場基金 8.20000 8.17000 0.03000 0.36720 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.34400 10.37770 -0.03370 -0.32473 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.34400 10.37770 -0.03370 -0.32473 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.45740 10.48420 -0.02680 -0.25562 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.45740 10.48410 -0.02670 -0.25467 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.34400 10.37770 -0.03370 -0.32473 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.35420 10.38780 -0.03360 -0.32346 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.34400 10.37770 -0.03370 -0.32473 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.45740 10.48410 -0.02670 -0.25467 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.46770 10.49430 -0.02660 -0.25347 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.45740 10.48410 -0.02670 -0.25467 第一金創新趨勢基金 22.34000 22.11000 0.23000 1.04025 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 46.23560 46.49280 -0.25720 -0.55320 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 46.24500 46.50340 -0.25840 -0.55566 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 47.68770 48.00980 -0.32210 -0.67090 第一金電子基金 35.21000 35.00000 0.21000 0.60000 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.84000 18.51000 0.33000 1.78282 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.03000 19.59000 0.44000 2.24604 統一大中華中小基金(人民幣) 8.90000 8.75000 0.15000 1.71429 統一大中華中小基金(美元) 7.82000 7.68000 0.14000 1.82292 統一大中華中小基金(新台幣) 11.78000 11.56000 0.22000 1.90311 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493 統一大東協高股息基金(美元) 8.93000 8.86000 0.07000 0.79007 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.38000 9.30000 0.08000 0.86022 統一大滿貫基金-A類型 36.81000 36.65000 0.16000 0.43656 統一大滿貫基金-I類型 36.81000 36.65000 0.16000 0.43656 統一大龍印基金 14.81000 14.70000 0.11000 0.74830 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.24000 10.13000 0.11000 1.08588 統一大龍騰中國基金(美元) 9.02000 8.90000 0.12000 1.34831 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.44000 10.30000 0.14000 1.35922 統一中小基金 25.34000 25.56000 -0.22000 -0.86072 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.11070 10.13370 -0.02300 -0.22697 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.03950 9.03980 -0.00030 -0.00332 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.86940 8.86470 0.00470 0.05302 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.72580 12.75480 -0.02900 -0.22737 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.33530 11.33560 -0.00030 -0.00265 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.07780 11.07180 0.00600 0.05419 統一台灣動力基金 19.59000 19.83000 -0.24000 -1.21029 統一全天候基金-A類型 116.14000 116.94000 -0.80000 -0.68411 統一全天候基金-I類型 116.86000 117.66000 -0.80000 -0.67993 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.61030 8.58200 0.02830 0.32976 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.99180 7.94760 0.04420 0.55614 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.12550 8.07490 0.05060 0.62663 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.31740 9.28670 0.03070 0.33058 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.65610 8.60830 0.04780 0.55528 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.79320 8.73860 0.05460 0.62481 統一全球債券組合基金 12.49030 12.49030 0.00000 0.00000 統一全球新科技基金(人民幣) 16.53000 16.30000 0.23000 1.41104 統一全球新科技基金(美元) 14.96000 14.72000 0.24000 1.63043 統一全球新科技基金(新台幣) 14.61000 14.37000 0.24000 1.67015 統一亞太基金 25.32000 25.18000 0.14000 0.55600 統一亞洲大金磚基金 12.25000 12.16000 0.09000 0.74013 統一奔騰基金 61.89000 62.12000 -0.23000 -0.37025 統一強棒貨幣市場基金 16.74680 16.74650 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 11.72000 11.61000 0.11000 0.94746 統一強漢基金(美元) 10.15000 10.04000 0.11000 1.09562 統一強漢基金(新台幣) 27.21000 26.89000 0.32000 1.19003 統一統信基金 31.43000 31.41000 0.02000 0.06367 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 39.81340 39.93210 -0.11870 -0.29725 統一黑馬基金 61.96000 62.17000 -0.21000 -0.33778 統一新亞洲科技能源基金 16.77000 16.66000 0.11000 0.66026 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.21060 8.20130 0.00930 0.11340 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.96930 10.95690 0.01240 0.11317 統一經建基金 49.16000 49.53000 -0.37000 -0.74702 統一龍馬基金 71.71000 71.62000 0.09000 0.12566 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.49000 21.53000 -0.04000 -0.18579 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 49.73000 49.71000 0.02000 0.04023 野村中國機會基金 14.66000 14.51000 0.15000 1.03377 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.43120 10.44290 -0.01170 -0.11204 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.38390 10.38990 -0.00600 -0.05775 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.53300 10.53200 0.00100 0.00949 野村巴西基金 6.52000 6.38000 0.14000 2.19436 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.33000 11.38000 -0.05000 -0.43937 野村台灣高股息基金 25.12000 24.73000 0.39000 1.57703 野村台灣運籌基金 38.69000 38.45000 0.24000 0.62419 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.91200 9.91970 -0.00770 -0.07762 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.77520 9.77530 -0.00010 -0.00102 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.86030 9.84260 0.01770 0.17983 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.53670 10.54490 -0.00820 -0.07776 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.28420 10.28440 -0.00020 -0.00194 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.07750 10.05950 0.01800 0.17894 野村平衡基金 20.32000 20.25000 0.07000 0.34568 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.93990 9.95140 -0.01150 -0.11556 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.19910 10.20480 -0.00570 -0.05586 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95600 9.96180 -0.00580 -0.05822 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94010 9.95140 -0.01130 -0.11355 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.19930 10.20490 -0.00560 -0.05488 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95670 9.96250 -0.00580 -0.05822 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97310 9.96270 0.01040 0.10439 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.00680 10.01710 -0.01030 -0.10282 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.02790 10.03230 -0.00440 -0.04386 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.02560 10.01580 0.00980 0.09785 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.92000 14.84000 0.08000 0.53908 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.59000 12.57000 0.02000 0.15911 野村全球生技醫療基金 16.76000 16.68000 0.08000 0.47962 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.34820 10.36290 -0.01470 -0.14185 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.30230 10.31100 -0.00870 -0.08438 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.29760 10.29020 0.00740 0.07191 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.59650 10.61180 -0.01530 -0.14418 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.51180 10.52060 -0.00880 -0.08365 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.51210 10.50450 0.00760 0.07235 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.37460 10.36710 0.00750 0.07234 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.99900 11.01470 -0.01570 -0.14254 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.86710 10.87620 -0.00910 -0.08367 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.87030 10.86240 0.00790 0.07273 野村全球品牌基金 28.83000 28.53000 0.30000 1.05152 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.36000 10.28000 0.08000 0.77821 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.58000 12.49000 0.09000 0.72058 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.11000 18.96000 0.15000 0.79114 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.86000 11.79000 0.07000 0.59372 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.01060 11.01390 -0.00330 -0.02996 野村全球短期收益基金-美元計價 11.01330 11.00960 0.00370 0.03361 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.82750 10.80550 0.02200 0.20360 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.45250 8.44750 0.00500 0.05919 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.29270 8.28560 0.00710 0.08569 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.92680 7.90830 0.01850 0.23393 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.86290 10.85630 0.00660 0.06079 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.38000 10.37110 0.00890 0.08582 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.01870 9.99540 0.02330 0.23311 野村成長基金 32.73000 32.61000 0.12000 0.36799 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.21470 8.20490 0.00980 0.11944 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.22910 8.21510 0.01400 0.17042 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.51360 8.48980 0.02380 0.28034 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.50760 9.49660 0.01100 0.11583 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.37380 9.35790 0.01590 0.16991 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.68070 9.65360 0.02710 0.28072 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.80000 12.77000 0.03000 0.23493 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.17840 10.19220 -0.01380 -0.13540 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.11930 10.13020 -0.01090 -0.10760 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.10380 10.10350 0.00030 0.00297 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.62380 9.63790 -0.01410 -0.14630 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.64130 9.65150 -0.01020 -0.10568 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.83540 9.83510 0.00030 0.00305 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.19460 10.19440 0.00020 0.00196 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.75030 10.76180 -0.01150 -0.10686 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.67440 10.68580 -0.01140 -0.10668 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.88950 10.88910 0.00040 0.00367 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.86090 9.88630 -0.02540 -0.25692 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.86480 9.88730 -0.02250 -0.22756 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.85230 9.86030 -0.00800 -0.08113 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.38670 8.39350 -0.00680 -0.08102 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.94610 8.97000 -0.02390 -0.26644 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.81380 8.83390 -0.02010 -0.22753 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.96500 9.97320 -0.00820 -0.08222 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.64640 13.65750 -0.01110 -0.08127 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.73490 12.76870 -0.03380 -0.26471 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.30640 10.32990 -0.02350 -0.22749 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51600 10.52680 -0.01080 -0.10260 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.47350 10.47820 -0.00470 -0.04486 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.55900 10.54420 0.01480 0.14036 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.81610 10.82720 -0.01110 -0.10252 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.74900 10.75380 -0.00480 -0.04464 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.75430 10.73920 0.01510 0.14061 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.78310 10.79230 -0.00920 -0.08525 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.70470 10.70750 -0.00280 -0.02615 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.96900 10.96400 0.00500 0.04560 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.32970 10.29610 0.03360 0.32634 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.87060 9.85860 0.01200 0.12172 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.50080 9.48460 0.01620 0.17080 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.03400 9.00480 0.02920 0.32427 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.55750 11.52020 0.03730 0.32378 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.53710 10.51290 0.02420 0.23019 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.65440 11.65090 0.00350 0.03004 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.06880 11.06020 0.00860 0.07776 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.87380 10.84880 0.02500 0.23044 野村泰國基金 43.39000 42.66000 0.73000 1.71120 野村高科技基金 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.54860 10.48320 0.06540 0.62386 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.08540 10.04170 0.04370 0.43519 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.79300 10.74020 0.05280 0.49161 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.47560 9.42700 0.04860 0.51554 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.53050 9.47160 0.05890 0.62186 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.75570 9.70390 0.05180 0.53381 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.08730 12.03540 0.05190 0.43123 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.35140 14.28310 0.06830 0.47819 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.96580 10.90960 0.05620 0.51514 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.03710 10.96890 0.06820 0.62176 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.47370 11.41280 0.06090 0.53361 野村貨幣市場基金 16.35030 16.35010 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.55000 14.46000 0.09000 0.62241 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.42700 10.44000 -0.01300 -0.12452 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.93880 9.92620 0.01260 0.12694 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.17740 10.15790 0.01950 0.19197 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.31830 10.33590 -0.01760 -0.17028 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.26130 10.27290 -0.01160 -0.11292 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.30460 10.29570 0.00890 0.08644 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.72950 10.74780 -0.01830 -0.17027 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.63570 10.64710 -0.01140 -0.10707 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.71630 10.70710 0.00920 0.08592 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.97040 9.96880 0.00160 0.01605 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.96920 9.96340 0.00580 0.05821 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.93590 9.91570 0.02020 0.20372 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.60240 10.60020 0.00220 0.02075 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.54920 10.54310 0.00610 0.05786 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.51970 10.49830 0.02140 0.20384 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.63590 10.62610 0.00980 0.09223 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.97400 7.96670 0.00730 0.09163 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.36480 12.35350 0.01130 0.09147 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.84000 8.73000 0.11000 1.26002 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41000 10.42630 -0.01630 -0.15634 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.69700 10.70710 -0.01010 -0.09433 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.34680 10.35690 -0.01010 -0.09752 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.54540 10.54830 -0.00290 -0.02749 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.41790 10.42630 -0.00840 -0.08057 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41040 10.42670 -0.01630 -0.15633 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.69780 10.70790 -0.01010 -0.09432 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.34650 10.35660 -0.01010 -0.09752 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.54980 10.55270 -0.00290 -0.02748 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.41690 10.42540 -0.00850 -0.08153 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41730 10.43430 -0.01700 -0.16292 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.71120 10.72200 -0.01080 -0.10073 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.35210 10.36280 -0.01070 -0.10325 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.55290 10.55640 -0.00350 -0.03316 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.42830 10.43740 -0.00910 -0.08719 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41730 10.43430 -0.01700 -0.16292 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.71330 10.72410 -0.01080 -0.10071 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.35950 10.37020 -0.01070 -0.10318 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.56740 10.57090 -0.00350 -0.03311 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.42960 10.43870 -0.00910 -0.08718 野村精選貨幣市場基金 12.11990 12.11970 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.71000 11.60000 0.11000 0.94828 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.90000 10.80000 0.10000 0.92593 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.19000 10.11000 0.08000 0.79130 野村積極成長基金 13.88000 13.83000 0.05000 0.36153 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 38.96000 38.89000 0.07000 0.17999 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.74540 10.72010 0.02530 0.23601 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.54960 8.53590 0.01370 0.16050 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.86770 7.85750 0.01020 0.12981 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.73070 7.71270 0.01800 0.23338 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.31870 12.29840 0.02030 0.16506 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.00620 10.99200 0.01420 0.12918 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.85580 10.83050 0.02530 0.23360 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.87000 11.74000 0.13000 1.10733 野村環球基金-人民幣計價 17.88000 17.71000 0.17000 0.95991 野村環球基金-美元計價 13.78000 13.64000 0.14000 1.02639 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.67000 19.46000 0.21000 1.07914 野村鴻利基金 24.39000 24.32000 0.07000 0.28783 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91000 16.90980 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 20.94000 20.82000 0.12000 0.57637 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.31000 13.39000 -0.08000 -0.59746 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.43000 10.34000 0.09000 0.87041 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.49000 15.36000 0.13000 0.84635 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.87100 10.86710 0.00390 0.03589 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.23400 14.22900 0.00500 0.03514 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.95150 10.95690 -0.00540 -0.04928 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.49100 10.46100 0.03000 0.28678 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.83730 10.85700 -0.01970 -0.18145 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.34720 10.33240 0.01480 0.14324 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.35320 10.37580 -0.02260 -0.21781 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.06820 10.05510 0.01310 0.13028 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.03940 10.02080 0.01860 0.18561 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.36360 10.36250 0.00110 0.01062 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.51760 10.51610 0.00150 0.01426 凱基台商天下基金 14.17000 14.03000 0.14000 0.99786 凱基台灣精五門基金 22.57000 22.46000 0.11000 0.48976 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 48.25650 48.51320 -0.25670 -0.52913 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 49.55390 49.27250 0.28140 0.57111 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.56690 41.58180 -0.01490 -0.03583 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.54920 10.48860 0.06060 0.57777 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 48.42330 48.66870 -0.24540 -0.50423 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 49.67100 49.93370 -0.26270 -0.52610 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 50.24340 50.60600 -0.36260 -0.71652 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.00000 13.04000 -0.04000 -0.30675 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.30140 11.29360 0.00780 0.06907 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60310 11.60290 0.00020 0.00172 凱基開創基金 30.38000 30.23000 0.15000 0.49620 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.84000 22.53000 0.31000 1.37594 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.68320 21.40730 0.27590 1.28881 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.13000 17.01000 0.12000 0.70547 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.03750 15.93950 0.09800 0.61482 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.36000 7.29000 0.07000 0.96022 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 44.24590 44.47010 -0.22420 -0.50416 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 44.61250 44.79360 -0.18110 -0.40430 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 44.81220 45.07340 -0.26120 -0.57950 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.94000 11.88000 0.06000 0.50505 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.19270 11.08900 0.10370 0.93516 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.93000 10.82000 0.11000 1.01664 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.50640 12.41530 0.09110 0.73377 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 13.08000 12.97000 0.11000 0.84811 凱基護城河基金-台幣計價A 12.93000 12.76000 0.17000 1.33229 凱基護城河基金-美元計價B 12.40970 12.26130 0.14840 1.21031 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.58270 10.48690 0.09580 0.91352 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.95100 9.82620 0.12480 1.27007 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.17230 10.03770 0.13460 1.34094 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.58260 10.48680 0.09580 0.91353 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.95100 9.82620 0.12480 1.27007 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.17230 10.03770 0.13460 1.34094 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.43000 12.63000 -0.20000 -1.58353 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.80000 33.86000 0.94000 2.77614 富邦NASDAQ-100基金 32.79000 32.38000 0.41000 1.26621 富邦上証180基金 30.83000 30.72000 0.11000 0.35807 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20090 0.19900 0.00190 0.95477 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.32000 6.26000 0.06000 0.95847 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.12000 6.17000 -0.05000 -0.81037 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.03000 46.33000 0.70000 1.51090 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.64400 12.60430 0.03970 0.31497 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.56410 11.51570 0.04840 0.42030 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.04580 10.96780 0.07800 0.71117 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.70670 10.67310 0.03360 0.31481 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.70880 9.66820 0.04060 0.41993 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.28400 9.21840 0.06560 0.71162 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.87590 19.87920 -0.00330 -0.01660 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.68250 11.68170 0.00080 0.00685 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.48010 10.43540 0.04470 0.42835 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.87320 13.90210 -0.02890 -0.20788 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99860 1.99960 -0.00100 -0.05001 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43170 9.45140 -0.01970 -0.20843 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40770 1.40840 -0.00070 -0.04970 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.65460 12.67130 -0.01670 -0.13179 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82340 1.82380 -0.00040 -0.02193 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.55490 10.56880 -0.01390 -0.13152 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54220 1.54260 -0.00040 -0.02593 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.01330 11.01220 0.00110 0.00999 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.94550 10.94430 0.00120 0.01096 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.76000 15.99000 -0.23000 -1.43840 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.27000 16.85000 0.42000 2.49258 富邦日本東証基金 19.45000 19.21000 0.24000 1.24935 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.32000 45.67000 0.65000 1.42325 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.01000 45.19000 0.82000 1.81456 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.77000 51.83000 0.94000 1.81362 富邦台灣心基金 22.91000 22.94000 -0.03000 -0.13078 富邦台灣釆吉50基金 46.52000 45.68000 0.84000 1.83888 富邦台灣科技指數基金 57.19000 56.17000 1.02000 1.81592 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 50.38980 50.75920 -0.36940 -0.72775 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.28740 42.33010 -0.04270 -0.10087 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31330 0.31300 0.00030 0.09585 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.71870 2.72480 -0.00610 -0.22387 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36350 0.36370 -0.00020 -0.05499 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.31630 11.31320 0.00310 0.02740 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.31820 2.32340 -0.00520 -0.22381 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34210 0.34220 -0.00010 -0.02922 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.58150 9.57880 0.00270 0.02819 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.57000 22.81000 -0.24000 -1.05217 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.78000 14.71000 0.07000 0.47587 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.41000 26.75000 -0.34000 -1.27103 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71770 15.71750 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.33000 17.46000 -0.13000 -0.74456 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 42.31550 42.48870 -0.17320 -0.40764 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 47.04470 47.40330 -0.35860 -0.75649 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 41.39130 41.45230 -0.06100 -0.14716 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 41.62880 41.85540 -0.22660 -0.54139 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.04760 40.00960 0.03800 0.09498 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 48.51000 48.89880 -0.38880 -0.79511 富邦長紅基金 63.69000 63.78000 -0.09000 -0.14111 富邦科技基金 25.75000 25.75000 0.00000 0.00000 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.91210 42.02570 -0.11360 -0.27031 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 49.60840 50.08260 -0.47420 -0.94684 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.74750 41.98860 -0.24110 -0.57420 富邦恒生國企ETF基金 19.73000 19.58000 0.15000 0.76609 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.29000 14.42000 -0.13000 -0.90153 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.37000 23.99000 0.38000 1.58399 富邦高成長基金 24.57000 24.61000 -0.04000 -0.16254 富邦基金A類型 14.23000 14.23000 0.00000 0.00000 富邦基金I類型 14.23000 14.23000 0.00000 0.00000 富邦深証100基金 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 富邦富時歐洲ETF基金 20.36000 20.22000 0.14000 0.69238 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42560 0.42500 0.00060 0.14118 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.43970 12.42450 0.01520 0.12234 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.22550 9.21420 0.01130 0.12264 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29970 0.29920 0.00050 0.16711 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.41460 8.40430 0.01030 0.12256 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.06210 10.05740 0.00470 0.04673 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.83310 10.82050 0.01260 0.11645 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.28870 9.28430 0.00440 0.04739 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.99530 9.98360 0.01170 0.11719 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.08000 17.79000 0.29000 1.63013 富邦精準基金 45.44000 45.53000 -0.09000 -0.19767 富邦精銳中小基金 12.23000 12.23000 0.00000 0.00000 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.63000 18.43000 0.20000 1.08519 富邦臺灣公司治理100基金 21.46000 21.12000 0.34000 1.60985 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.08000 7.18000 -0.10000 -1.39276 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.07000 15.63000 0.44000 2.81510 富邦標普美國特別股ETF基金 20.11000 20.19000 -0.08000 -0.39624 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.07390 11.09190 -0.01800 -0.16228 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.22070 10.18390 0.03680 0.36135 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.58460 10.53570 0.04890 0.46414 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.48230 10.49940 -0.01710 -0.16287 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.62950 9.59470 0.03480 0.36270 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.96030 9.91420 0.04610 0.46499 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.57000 31.08000 0.49000 1.57658 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.92280 9.91720 0.00560 0.05647 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.88350 9.87580 0.00770 0.07797 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.67650 9.66570 0.01080 0.11174 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.29190 10.28510 0.00680 0.06612 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.26110 10.25310 0.00800 0.07803 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.04970 10.03840 0.01130 0.11257 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.34920 8.36160 -0.01240 -0.14830 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.05040 9.06420 -0.01380 -0.15225 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.58310 8.59330 -0.01020 -0.11870 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.17370 10.18860 -0.01490 -0.14624 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.25930 10.27510 -0.01580 -0.15377 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.75890 9.77060 -0.01170 -0.11975 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.92120 9.93260 -0.01140 -0.11477 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60190 8.59780 0.00410 0.04769 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.90480 9.90060 0.00420 0.04242 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14630 9.13920 0.00710 0.07769 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.48730 11.48210 0.00520 0.04529 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.30980 11.30500 0.00480 0.04246 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.57210 10.56390 0.00820 0.07762 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.35640 9.34900 0.00740 0.07915 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.19000 15.07000 0.12000 0.79628 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.78320 8.78940 -0.00620 -0.07054 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.68880 9.69630 -0.00750 -0.07735 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15330 9.15720 -0.00390 -0.04259 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.67350 10.68030 -0.00680 -0.06367 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.71490 10.72320 -0.00830 -0.07740 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.18990 10.19420 -0.00430 -0.04218 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.31240 9.31610 -0.00370 -0.03972 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.70000 9.59000 0.11000 1.14703 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.01000 9.86000 0.15000 1.52130 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.97000 8.83000 0.14000 1.58550 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.08000 8.05000 0.03000 0.37267 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.90000 8.85000 0.05000 0.56497 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.87000 8.81000 0.06000 0.68104 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.18240 10.19410 -0.01170 -0.11477 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.40630 9.40450 0.00180 0.01914 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.96930 8.96490 0.00440 0.04908 富蘭克林華美中華基金 11.87000 11.64000 0.23000 1.97595 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.22000 23.13000 0.09000 0.38911 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.42000 22.36000 0.06000 0.26834 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.25960 8.28030 -0.02070 -0.24999 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.34840 9.37590 -0.02750 -0.29331 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.37750 10.40800 -0.03050 -0.29304 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.94620 9.97120 -0.02500 -0.25072 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.71530 11.69750 0.01780 0.15217 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.74160 8.72830 0.01330 0.15238 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.86320 8.84970 0.01350 0.15255 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.95680 9.94170 0.01510 0.15189 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.65960 14.65090 0.00870 0.05938 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.52900 10.52270 0.00630 0.05987 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.44580 10.43960 0.00620 0.05939 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.70230 10.68540 0.01690 0.15816 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67870 7.66660 0.01210 0.15783 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.00870 8.99450 0.01420 0.15787 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 10.00540 9.98960 0.01580 0.15816 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.39710 11.37380 0.02330 0.20486 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.63560 7.62000 0.01560 0.20472 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.97700 8.95860 0.01840 0.20539 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.13700 10.11630 0.02070 0.20462 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.00570 10.98560 0.02010 0.18297 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.72460 7.71050 0.01410 0.18287 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.23240 8.23520 -0.00280 -0.03400 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.28150 9.28850 -0.00700 -0.07536 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.39150 10.39930 -0.00780 -0.07501 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.13880 13.14310 -0.00430 -0.03272 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.24000 8.15000 0.09000 1.10429 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.63000 8.54000 0.09000 1.05386 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.43000 8.46000 -0.03000 -0.35461 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.57000 12.61000 -0.04000 -0.31721 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.70000 8.67000 0.03000 0.34602 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.34000 8.30000 0.04000 0.48193 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.21740 13.11930 0.09810 0.74775 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721 富蘭克林華美第一富基金 40.43000 40.34000 0.09000 0.22310 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35950 10.35930 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.47000 8.41000 0.06000 0.71344 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.18000 9.12000 0.06000 0.65789 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.84000 8.77000 0.07000 0.79818 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.58000 9.51000 0.07000 0.73607 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.06000 14.86000 0.20000 1.34590 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.48000 13.25000 0.23000 1.73585 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.95000 15.67000 0.28000 1.78685 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.42300 9.44390 -0.02090 -0.22131 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.42290 9.44380 -0.02090 -0.22131 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.43030 9.45700 -0.02670 -0.28233 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.43030 9.45690 -0.02660 -0.28128 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.40760 9.42440 -0.01680 -0.17826 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.33640 9.35300 -0.01660 -0.17748 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.33630 9.35300 -0.01670 -0.17855 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.57630 9.58780 -0.01150 -0.11994 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.50360 9.51500 -0.01140 -0.11981 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.50360 9.51500 -0.01140 -0.11981 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.41690 6.35830 0.05860 0.92163 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.51070 10.46830 0.04240 0.40503 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.52390 9.53290 -0.00900 -0.09441 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.58390 11.59480 -0.01090 -0.09401 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.75100 6.75010 0.00090 0.01333 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.87660 8.87940 -0.00280 -0.03153 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.98240 10.98100 0.00140 0.01275 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 71.71000 72.27000 -0.56000 -0.77487 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 74.42000 74.97000 -0.55000 -0.73363 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 63.15130 63.26130 -0.11000 -0.17388 復華1至5年期高收益債券基金 21.08000 21.09000 -0.01000 -0.04742 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 71.94690 72.58350 -0.63660 -0.87706 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 69.96780 70.43760 -0.46980 -0.66697 復華人民幣貨幣市場基金 11.90560 11.90480 0.00080 0.00672 復華人生目標基金 40.84520 40.76390 0.08130 0.19944 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 復華大中華中小策略基金 8.92000 8.82000 0.10000 1.13379 復華中小精選基金 68.17000 68.05000 0.12000 0.17634 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.74200 51.83320 -0.09120 -0.17595 復華中國特選信用債券ETF基金 62.59170 62.74810 -0.15640 -0.24925 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.10000 12.15000 -0.05000 -0.41152 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.85000 10.89000 -0.04000 -0.36731 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 復華六年到期新興市場債券基金 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 復華台灣智能基金 12.00000 11.96000 0.04000 0.33445 復華全方位基金 30.67000 30.49000 0.18000 0.59036 復華全球大趨勢基金-美元 12.75000 12.60000 0.15000 1.19048 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.39000 20.14000 0.25000 1.24131 復華全球平衡基金-美元 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609 復華全球平衡基金-新臺幣 19.92000 19.85000 0.07000 0.35264 復華全球物聯網科技基金-美元 14.40000 14.10000 0.30000 2.12766 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.10000 13.80000 0.30000 2.17391 復華全球原物料基金 8.12000 8.07000 0.05000 0.61958 復華全球消費基金-新臺幣 13.25000 13.14000 0.11000 0.83714 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.30750 12.30610 0.00140 0.01138 復華全球債券基金 15.40800 15.43040 -0.02240 -0.14517 復華全球債券組合基金 15.49000 15.48000 0.01000 0.06460 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.58000 15.51000 0.07000 0.45132 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 復華全球戰略配置強基金-美元 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697 復華有利貨幣市場基金 13.50290 13.50270 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362 復華亞太成長基金 12.64000 12.38000 0.26000 2.10016 復華亞太神龍科技基金-美元 9.08000 8.95000 0.13000 1.45251 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.79000 9.65000 0.14000 1.45078 復華東協世紀基金 12.01000 11.94000 0.07000 0.58626 復華南非幣長期收益基金A 14.13000 14.15000 -0.02000 -0.14134 復華南非幣長期收益基金B 7.99000 8.00000 -0.01000 -0.12500 復華南非幣短期收益基金A 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 76.13470 76.85840 -0.72370 -0.94160 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.25000 20.98000 0.27000 1.28694 復華美國新星基金-美元 12.72000 12.54000 0.18000 1.43541 復華美國新星基金-新臺幣 13.11000 12.91000 0.20000 1.54919 復華恒生基金 19.99000 20.00000 -0.01000 -0.05000 復華恒生單日反向一倍基金 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 復華恒生單日正向二倍基金 26.24000 26.32000 -0.08000 -0.30395 復華神盾基金 27.89460 27.84680 0.04780 0.17165 復華高成長基金 70.32000 69.87000 0.45000 0.64405 復華高益策略組合基金 13.77000 13.77000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.46690 14.46670 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.25000 17.32000 -0.07000 -0.40416 復華富時台灣高股息低波動基金 48.36000 47.60000 0.76000 1.59664 復華復華基金 22.03000 21.90000 0.13000 0.59361 復華華人世紀基金 17.73000 17.46000 0.27000 1.54639 復華傳家二號基金 34.08460 33.80000 0.28460 0.84201 復華傳家基金 23.69040 23.58240 0.10800 0.45797 復華奧林匹克全球組合基金 16.05000 16.03000 0.02000 0.12477 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.76000 11.71000 0.05000 0.42699 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.51000 14.44000 0.07000 0.48476 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910 復華新興人民幣短期收益基金 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.24000 12.25000 -0.01000 -0.08163 復華新興人民幣債券基金B 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 23.58000 23.55000 0.03000 0.12739 復華新興市場企業債券ETF基金 72.35000 72.36000 -0.01000 -0.01382 復華新興市場高收益債券基金A 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.30000 5.30000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 復華滬深300 A股基金 23.21000 23.13000 0.08000 0.34587 復華數位經濟基金 48.57000 48.03000 0.54000 1.12430 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.94150 9.95160 -0.01010 -0.10149 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.70880 9.71970 -0.01090 -0.11214 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.48020 10.49080 -0.01060 -0.10104 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.09680 10.10810 -0.01130 -0.11179 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.09440 10.11610 -0.02170 -0.21451 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.10240 10.10080 0.00160 0.01584 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.13310 10.14840 -0.01530 -0.15076 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.87440 10.88310 -0.00870 -0.07994 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.01600 10.01790 -0.00190 -0.01897 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.77200 10.76650 0.00550 0.05108 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.37320 10.37510 -0.00190 -0.01831 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.14410 11.13840 0.00570 0.05117 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.55640 10.60600 -0.04960 -0.46766 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.51750 10.55890 -0.04140 -0.39209 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.73350 10.76810 -0.03460 -0.32132 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.52920 10.58030 -0.05110 -0.48297 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.72350 11.79670 -0.07320 -0.62051 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.46000 10.50270 -0.04270 -0.40656 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.70950 10.76150 -0.05200 -0.48320 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.00980 12.08510 -0.07530 -0.62308 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.60210 10.64540 -0.04330 -0.40675 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.86740 10.90420 -0.03680 -0.33748 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.08230 10.11390 -0.03160 -0.31244 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.08220 10.10550 -0.02330 -0.23057 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.10000 10.11620 -0.01620 -0.16014 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.39220 10.41860 -0.02640 -0.25339 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.67630 10.72000 -0.04370 -0.40765 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.40250 10.42150 -0.01900 -0.18232 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.39090 10.41730 -0.02640 -0.25342 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.67620 10.71990 -0.04370 -0.40765 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.39930 10.41830 -0.01900 -0.18237 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.28540 10.32060 -0.03520 -0.34107 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.27710 10.30180 -0.02470 -0.23976 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.28360 10.31870 -0.03510 -0.34016 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.27810 10.30270 -0.02460 -0.23877 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.87130 10.90290 -0.03160 -0.28983 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.87350 10.89360 -0.02010 -0.18451 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.08690 11.09950 -0.01260 -0.11352 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.06780 10.10780 -0.04000 -0.39573 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.06480 10.09640 -0.03160 -0.31298 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.08340 10.10800 -0.02460 -0.24337 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.30050 9.30930 -0.00880 -0.09453 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.04710 8.02950 0.01760 0.21919 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.17690 8.15340 0.02350 0.28822 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.18240 12.19390 -0.01150 -0.09431 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.56760 10.54460 0.02300 0.21812 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.86300 10.83170 0.03130 0.28897 景順主流基金 18.78000 18.57000 0.21000 1.13086 景順台灣科技基金 32.92000 32.63000 0.29000 0.88875 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.98000 8.94000 0.04000 0.44743 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.60000 11.54000 0.06000 0.51993 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125 景順全球科技基金 23.93000 23.56000 0.37000 1.57046 景順全球康健基金 19.87000 19.72000 0.15000 0.76065 景順貨幣市場基金 16.00100 16.00080 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.25000 32.86000 0.39000 1.18685 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.58000 14.38000 0.20000 1.39082 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.89000 13.69000 0.20000 1.46092 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.87000 10.76000 0.11000 1.02230 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.30000 11.17000 0.13000 1.16383 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.60000 11.47000 0.13000 1.13339 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.90000 11.76000 0.14000 1.19048 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65210 8.65790 -0.00580 -0.06699 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.76770 7.76550 0.00220 0.02833 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.54440 11.55210 -0.00770 -0.06665 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.34280 10.33990 0.00290 0.02805 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.38000 8.42000 -0.04000 -0.47506 華南永昌中國A股基金(美元) 7.70000 7.74000 -0.04000 -0.51680 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.53000 11.59000 -0.06000 -0.51769 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.65100 9.65010 0.00090 0.00933 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 10.03920 10.03120 0.00800 0.07975 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.25770 10.25670 0.00100 0.00975 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.67440 10.66590 0.00850 0.07969 華南永昌永昌基金 20.32000 20.20000 0.12000 0.59406 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.68000 10.38000 0.30000 2.89017 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 15.02200 15.03660 -0.01460 -0.09710 華南永昌全球神農水資源基金 9.82000 9.71000 0.11000 1.13285 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 華南永昌全球精品基金 17.16000 17.01000 0.15000 0.88183 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.60000 10.53000 0.07000 0.66477 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.78000 10.71000 0.07000 0.65359 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.49000 13.41000 0.08000 0.59657 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.64000 13.55000 0.09000 0.66421 華南永昌物聯網精選基金 12.29000 12.25000 0.04000 0.32653 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29060 16.29040 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.09240 24.97830 0.11410 0.45680 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99690 11.99670 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.77590 10.77610 -0.00020 -0.00186 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.51410 10.46910 0.04500 0.42984 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.98780 9.98800 -0.00020 -0.00200 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.68630 9.64490 0.04140 0.42924 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.61500 10.61540 -0.00040 -0.00377 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.29100 10.24720 0.04380 0.42743 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.96010 9.96050 -0.00040 -0.00402 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.59940 9.55850 0.04090 0.42789 華頓中小型基金 21.47000 21.57000 -0.10000 -0.46361 華頓中國多重機會平衡基金 12.23700 12.08250 0.15450 1.27871 華頓台灣基金 23.83000 23.85000 -0.02000 -0.08386 華頓平安貨幣市場基金 11.57770 11.57750 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.51000 17.38000 0.13000 0.74799 華頓全球高收益債券基金A 13.90800 13.90660 0.00140 0.01007 華頓全球高收益債券基金B 8.06390 8.06310 0.00080 0.00992 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.82830 2.85000 -0.02170 -0.76140 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.44490 12.49260 -0.04770 -0.38183 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39580 0.39760 -0.00180 -0.45272 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.19990 12.23650 -0.03660 -0.29911 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.19980 12.23650 -0.03670 -0.29992 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.85500 10.89960 -0.04460 -0.40919 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.67210 10.66320 0.00890 0.08346 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.67160 10.66270 0.00890 0.08347 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.36470 9.35700 0.00770 0.08229 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.68270 10.68130 0.00140 0.01311 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.68230 10.68100 0.00130 0.01217 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.36050 9.36120 -0.00070 -0.00748 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.40000 11.34000 0.06000 0.52910 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.66000 9.57000 0.09000 0.94044 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.16000 10.08000 0.08000 0.79365 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69760 2.70180 -0.00420 -0.15545 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.13430 2.14240 -0.00810 -0.37808 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.97490 11.95610 0.01880 0.15724 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.24550 9.23100 0.01450 0.15708 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37690 0.37630 0.00060 0.15945 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29190 0.29160 0.00030 0.10288 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.53000 3.53000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 15.51000 15.47000 0.04000 0.25856 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.89000 24.58000 0.31000 1.26119 匯豐全球趨勢組合基金 12.70000 12.55000 0.15000 1.19522 匯豐全球關鍵資源基金 8.25000 8.16000 0.09000 1.10294 匯豐安富基金 26.12000 25.92000 0.20000 0.77160 匯豐成功基金 42.61000 42.16000 0.45000 1.06736 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.37000 10.28000 0.09000 0.87549 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.44000 2.43000 0.01000 0.41152 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.72000 10.67000 0.05000 0.46860 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.72000 10.67000 0.05000 0.46860 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.78950 2.79970 -0.01020 -0.36432 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44130 2.45060 -0.00930 -0.37950 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.96830 11.97120 -0.00290 -0.02422 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.00870 8.01150 -0.00280 -0.03495 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39120 0.39140 -0.00020 -0.05110 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33480 0.33500 -0.00020 -0.05970 匯豐金磚動力基金 14.37000 14.32000 0.05000 0.34916 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01740 15.01720 0.00020 0.00133 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.08000 5.08000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.46970 5.47310 -0.00340 -0.06212 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.34190 9.34550 -0.00360 -0.03852 匯豐龍鳳基金-A類型 53.76000 53.10000 0.66000 1.24294 匯豐龍鳳基金-I類型 53.76000 53.10000 0.66000 1.24294 匯豐龍騰電子基金 38.87000 38.48000 0.39000 1.01351 匯豐雙高收益債券組合基金 12.89620 12.89320 0.00300 0.02327 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.70000 18.73000 -0.03000 -0.16017 新光中國成長基金(人民幣) 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(美元) 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 新光中國成長基金(新臺幣) 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.63440 11.65630 -0.02190 -0.18788 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.25710 10.26780 -0.01070 -0.10421 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.77170 10.80240 -0.03070 -0.28420 新光台灣富貴基金 24.93000 24.82000 0.11000 0.44319 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.75000 21.52000 0.23000 1.06877 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.00480 40.05370 -0.04890 -0.12209 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 47.80410 47.98300 -0.17890 -0.37284 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.29000 10.17000 0.12000 1.17994 新光全球AI新創產業基金美元 9.81000 9.69000 0.12000 1.23839 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.04000 9.93000 0.11000 1.10775 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442 新光全球生技醫療基金(美元) 10.74000 10.65000 0.09000 0.84507 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.65000 10.58000 0.07000 0.66163 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 新光全球債券基金(A累積)美元 11.24170 11.26220 -0.02050 -0.18202 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.18540 11.22620 -0.04080 -0.36344 新光全球債券基金(B配息)美元 10.58280 10.60160 -0.01880 -0.17733 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.51630 10.55470 -0.03840 -0.36382 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.10000 10.21000 -0.11000 -1.07738 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.19000 11.30000 -0.11000 -0.97345 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 新光吉星貨幣市場基金 15.51690 15.51670 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 新光多重資產基金(A累積)美元 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 新光亞洲精選基金-美金 20.25000 20.24000 0.01000 0.04941 新光亞洲精選基金-新台幣 20.89000 20.91000 -0.02000 -0.09565 新光店頭基金 23.21000 23.32000 -0.11000 -0.47170 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.76000 11.75000 0.01000 0.08511 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 43.53360 43.90090 -0.36730 -0.83666 新光特選內需收益ETF基金 20.82000 20.62000 0.20000 0.96993 新光創新科技基金 13.63000 13.69000 -0.06000 -0.43828 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.28040 10.27980 0.00060 0.00584 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.66020 10.67580 -0.01560 -0.14612 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.09920 10.10570 -0.00650 -0.06432 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.35720 9.35630 0.00090 0.00962 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.67940 9.69350 -0.01410 -0.14546 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.16610 9.17460 -0.00850 -0.09265 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.33860 41.46370 -0.12510 -0.30171 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 48.91160 49.36070 -0.44910 -0.90983 新光澳幣八年期保本基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.95660 10.95190 0.00470 0.04291 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.60330 9.59930 0.00400 0.04167 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.61200 9.60300 0.00900 0.09372 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.73440 10.72440 0.01000 0.09325 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.74970 10.74200 0.00770 0.07168 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60880 9.60190 0.00690 0.07186 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.57520 9.56880 0.00640 0.06688 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.69750 10.69050 0.00700 0.06548 瑞銀全球創新趨勢基金 7.19000 7.11000 0.08000 1.12518 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.79120 10.80680 -0.01560 -0.14435 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.53510 9.54940 -0.01430 -0.14975 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.52600 10.54150 -0.01550 -0.14704 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.47250 9.48650 -0.01400 -0.14758 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.54850 9.56350 -0.01500 -0.15685 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.61130 10.62790 -0.01660 -0.15619 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.92390 14.94140 -0.01750 -0.11712 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.62150 8.63160 -0.01010 -0.11701 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 40.37820 40.42620 -0.04800 -0.11873 群益10年期以上金融債ETF基金 45.95010 46.20850 -0.25840 -0.55920 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 46.65730 46.93470 -0.27740 -0.59103 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 47.22660 47.52070 -0.29410 -0.61889 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 48.65050 48.93920 -0.28870 -0.58992 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 46.74570 46.98780 -0.24210 -0.51524 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 50.33660 50.60530 -0.26870 -0.53097 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 51.59070 51.44260 0.14810 0.28789 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 49.74180 49.96010 -0.21830 -0.43695 群益2028 REVERSO美元保本基金 11.05030 11.04130 0.00900 0.08151 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 49.74690 50.10120 -0.35430 -0.70717 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.06130 40.12500 -0.06370 -0.15875 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.51190 11.51090 0.00100 0.00869 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00740 9.98270 0.02470 0.24743 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.92670 13.88850 0.03820 0.27505 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.00370 9.95920 0.04450 0.44682 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 群益大印度基金N-新臺幣 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 群益大印度基金-人民幣 13.07600 13.18520 -0.10920 -0.82820 群益大印度基金-美元 11.81830 11.89650 -0.07820 -0.65734 群益大印度基金-新臺幣 11.42000 11.49000 -0.07000 -0.60923 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.37790 12.28620 0.09170 0.74637 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.47190 11.36750 0.10440 0.91841 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.98000 10.88000 0.10000 0.91912 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.99580 10.91440 0.08140 0.74580 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.29680 9.21210 0.08470 0.91944 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.92000 8.84000 0.08000 0.90498 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.93450 9.86090 0.07360 0.74638 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.43440 8.35760 0.07680 0.91892 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.09000 9.00000 0.09000 1.00000 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.18120 9.11330 0.06790 0.74506 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.05640 7.98300 0.07340 0.91945 群益中小型股基金 46.45000 46.43000 0.02000 0.04308 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.83110 10.82450 0.00660 0.06097 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.66410 9.64160 0.02250 0.23336 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.24070 9.21280 0.02790 0.30284 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.16700 9.16140 0.00560 0.06113 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.17790 8.15890 0.01900 0.23287 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.82070 7.79700 0.02370 0.30396 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.59730 10.59860 -0.00130 -0.01227 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.65700 11.65830 -0.00130 -0.01115 群益中國高收益債券基金-美元 11.21940 11.22190 -0.00250 -0.02228 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.47420 10.47000 0.00420 0.04011 群益中國新機會基金N-人民幣 9.36050 9.25080 0.10970 1.18584 群益中國新機會基金N-美元 8.26070 8.14990 0.11080 1.35953 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.00000 8.87000 0.13000 1.46561 群益中國新機會基金-人民幣 8.30120 8.20390 0.09730 1.18602 群益中國新機會基金-美元 8.83210 8.71370 0.11840 1.35878 群益中國新機會基金-新臺幣 8.59000 8.47000 0.12000 1.41677 群益平衡王基金 20.25810 20.20580 0.05230 0.25884 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.97230 9.97950 -0.00720 -0.07215 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.08460 10.08480 -0.00020 -0.00198 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.97240 9.97960 -0.00720 -0.07215 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.08460 10.08480 -0.00020 -0.00198 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.97250 9.97960 -0.00710 -0.07115 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.08450 10.08470 -0.00020 -0.00198 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.06610 10.06610 0.00000 0.00000 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.95470 9.95080 0.00390 0.03919 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.06670 10.05570 0.01100 0.10939 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.95470 9.95080 0.00390 0.03919 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.06670 10.05570 0.01100 0.10939 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.95480 9.95080 0.00400 0.04020 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.06670 10.05570 0.01100 0.10939 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.06750 10.05620 0.01130 0.11237 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.96440 9.96260 0.00180 0.01807 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.07650 10.06770 0.00880 0.08741 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.96440 9.96260 0.00180 0.01807 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.07650 10.06770 0.00880 0.08741 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.96430 9.96260 0.00170 0.01706 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.07650 10.06770 0.00880 0.08741 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 10.06970 10.06070 0.00900 0.08946 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.60000 6.60000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.70670 12.70950 -0.00280 -0.02203 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.65570 11.63830 0.01740 0.14951 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.83930 10.84170 -0.00240 -0.02214 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.94150 9.92660 0.01490 0.15010 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.62410 10.62640 -0.00230 -0.02164 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.49910 10.52040 -0.02130 -0.20246 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.27140 10.29300 -0.02160 -0.20985 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.24580 9.26460 -0.01880 -0.20292 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.23950 9.25890 -0.01940 -0.20953 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.56020 10.58160 -0.02140 -0.20224 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.59390 10.61620 -0.02230 -0.21006 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.40910 9.42820 -0.01910 -0.20258 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.88600 9.90680 -0.02080 -0.20996 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.46040 11.44560 0.01480 0.12931 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.87530 7.86510 0.01020 0.12969 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.85210 10.84380 0.00830 0.07654 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.64790 10.63990 0.00800 0.07519 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.87090 10.85510 0.01580 0.14555 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.99870 9.99110 0.00760 0.07607 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.92640 9.91890 0.00750 0.07561 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.13490 10.12020 0.01470 0.14525 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.85210 10.84390 0.00820 0.07562 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.64770 10.63970 0.00800 0.07519 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.87080 10.85500 0.01580 0.14556 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.99870 9.99110 0.00760 0.07607 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.92620 9.91880 0.00740 0.07461 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.13490 10.12020 0.01470 0.14525 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.75970 9.69140 0.06830 0.70475 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.57000 11.48000 0.09000 0.78397 群益全球關鍵生技基金-美元 15.96890 15.85710 0.11180 0.70505 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.06000 15.93000 0.13000 0.81607 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 群益印度中小基金N-人民幣 10.40560 10.47190 -0.06630 -0.63312 群益印度中小基金N-美元 8.39490 8.43400 -0.03910 -0.46360 群益印度中小基金N-新臺幣 8.09000 8.12000 -0.03000 -0.36946 群益印度中小基金-人民幣 14.08680 14.17670 -0.08990 -0.63414 群益印度中小基金-美元 12.00710 12.06290 -0.05580 -0.46258 群益印度中小基金-新臺幣 14.15000 14.21000 -0.06000 -0.42224 群益多利策略組合基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319 群益多重收益組合基金 14.38000 14.39000 -0.01000 -0.06949 群益多重資產組合基金 15.88000 15.83000 0.05000 0.31586 群益安家基金 25.98340 26.08620 -0.10280 -0.39408 群益安穩貨幣市場基金 16.16820 16.16790 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 21.45000 21.28000 0.17000 0.79887 群益亞太中小基金 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 群益亞太新趨勢平衡基金 16.49000 16.45000 0.04000 0.24316 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.86690 10.85520 0.01170 0.10778 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 8.01480 8.00620 0.00860 0.10742 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.55760 10.54630 0.01130 0.10715 群益店頭市場基金 99.28000 99.80000 -0.52000 -0.52104 群益東方盛世基金 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 13.37580 13.31690 0.05890 0.44230 群益東協成長基金-美元 11.28340 11.21450 0.06890 0.61438 群益東協成長基金-新臺幣 11.37000 11.30000 0.07000 0.61947 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.25820 12.21690 0.04130 0.33806 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.25430 11.20150 0.05280 0.47137 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.75820 10.70190 0.05630 0.52607 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.00320 9.96950 0.03370 0.33803 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.18680 9.14370 0.04310 0.47136 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.78000 8.73410 0.04590 0.52553 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.12440 11.06620 0.05820 0.52593 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.78910 9.75610 0.03300 0.33825 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.34990 9.30600 0.04390 0.47174 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.80860 9.75720 0.05140 0.52679 群益長安基金 30.36000 30.46000 -0.10000 -0.32830 群益美國新創亮點基金N-美元 10.38390 10.25980 0.12410 1.20958 群益美國新創亮點基金-美元 15.70850 15.52080 0.18770 1.20934 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.46000 15.26000 0.20000 1.31062 群益真善美基金 15.97660 16.02860 -0.05200 -0.32442 群益馬拉松基金 122.59000 122.19000 0.40000 0.32736 群益深証中小板基金 11.86000 11.91000 -0.05000 -0.41982 群益創新科技基金 34.00000 34.03000 -0.03000 -0.08816 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.44250 10.30910 0.13340 1.29400 群益華夏盛世基金N-美元 9.23680 9.10320 0.13360 1.46762 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.81000 9.66000 0.15000 1.55280 群益華夏盛世基金-人民幣 11.37200 11.22680 0.14520 1.29333 群益華夏盛世基金-美元 10.18460 10.03730 0.14730 1.46753 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.12000 16.86000 0.26000 1.54211 群益奧斯卡基金 30.63000 30.73000 -0.10000 -0.32541 群益新興金鑽基金-美元 11.01290 10.98400 0.02890 0.26311 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.57000 8.55000 0.02000 0.23392 群益葛萊美基金 24.42000 24.44000 -0.02000 -0.08183 群益道瓊美國地產ETF基金 22.96000 22.77000 0.19000 0.83443 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.72000 7.83000 -0.11000 -1.40485 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.11000 13.72000 0.39000 2.84257 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.70370 11.67270 0.03100 0.26558 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.08900 11.04070 0.04830 0.43747 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.31750 11.26030 0.05720 0.50798 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.30050 11.27060 0.02990 0.26529 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.70640 10.65970 0.04670 0.43810 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.92700 10.87180 0.05520 0.50774 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.70360 11.67260 0.03100 0.26558 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.08940 11.04110 0.04830 0.43746 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.30050 11.27060 0.02990 0.26529 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.70590 10.65930 0.04660 0.43718 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.13280 10.08160 0.05120 0.50786 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.23030 13.17680 0.05350 0.40602 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.93950 11.89930 0.04020 0.33783 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.83300 11.79380 0.03920 0.33238 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.81360 8.77790 0.03570 0.40670 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.07600 9.04540 0.03060 0.33829 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.56370 8.53540 0.02830 0.33156 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.39310 10.35810 0.03500 0.33790 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.04080 10.00700 0.03380 0.33776 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.83000 9.71000 0.12000 1.23584 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.88000 9.76000 0.12000 1.22951 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.85000 9.73000 0.12000 1.23330 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.95000 9.83000 0.12000 1.22075 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.83000 9.71000 0.12000 1.23584 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.83000 9.71000 0.12000 1.23584 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.88000 9.76000 0.12000 1.22951 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.85000 9.73000 0.12000 1.23330 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.95000 9.83000 0.12000 1.22075 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.83000 9.71000 0.12000 1.23584 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 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10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 德信大發基金 31.03000 30.96000 0.07000 0.22610 德信中國精選成長基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 德信台灣主流中小基金 20.78000 20.96000 -0.18000 -0.85878 德信萬保貨幣市場基金 11.99170 11.99150 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 34.42000 34.33000 0.09000 0.26216 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.04120 11.04220 -0.00100 -0.00906 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.89870 10.89670 0.00200 0.01835 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72210 11.72190 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.28000 17.20000 0.08000 0.46512 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.05000 16.84000 0.21000 1.24703 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.00330 11.05350 -0.05020 -0.45415 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.72760 16.76620 -0.03860 -0.23023 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.33140 8.33360 -0.00220 -0.02640 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.15290 11.16370 -0.01080 -0.09674 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.18180 12.19270 -0.01090 -0.08940 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.20220 14.20590 -0.00370 -0.02605 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.68000 16.49000 0.19000 1.15221 摩根中小基金 22.73000 22.47000 0.26000 1.15710 摩根中國A股基金 15.37000 15.33000 0.04000 0.26093 摩根中國A股基金(美元) 11.85000 11.82000 0.03000 0.25381 摩根中國亮點基金 12.91000 12.80000 0.11000 0.85938 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.28140 11.30320 -0.02180 -0.19287 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.72110 12.78230 -0.06120 -0.47879 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.50530 9.52700 -0.02170 -0.22777 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.18930 13.21470 -0.02540 -0.19221 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.48430 15.55870 -0.07440 -0.47819 摩根台灣金磚基金-累積型 19.76000 19.50000 0.26000 1.33333 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.76000 19.50000 0.26000 1.33333 摩根台灣增長基金 50.35000 49.55000 0.80000 1.61453 摩根平衡基金 27.74000 27.50000 0.24000 0.87273 摩根全球α基金 18.30000 18.13000 0.17000 0.93767 摩根全球平衡基金 16.36750 16.33610 0.03140 0.19221 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.49330 9.45800 0.03530 0.37323 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.69050 10.65570 0.03480 0.32659 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.03800 9.99970 0.03830 0.38301 摩根多元入息成長基金-累積型 11.71700 11.67350 0.04350 0.37264 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.46150 10.42160 0.03990 0.38286 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.35410 10.33750 0.01660 0.16058 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.78870 13.76660 0.02210 0.16053 摩根亞洲基金 57.72000 57.42000 0.30000 0.52247 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.42470 8.43500 -0.01030 -0.12211 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.98190 10.00260 -0.02070 -0.20695 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.79460 8.80470 -0.01010 -0.11471 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.88090 12.89650 -0.01560 -0.12096 摩根東方內需機會基金 18.26000 18.16000 0.10000 0.55066 摩根東方科技基金 31.73000 31.77000 -0.04000 -0.12590 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408 摩根金龍收成基金 22.20000 21.93000 0.27000 1.23119 摩根第一貨幣市場基金 15.13870 15.13850 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.09000 14.21000 -0.12000 -0.84448 摩根新金磚五國基金 12.15000 12.04000 0.11000 0.91362 摩根新絲路基金 8.96000 8.91000 0.05000 0.56117 摩根新興35基金 13.11000 13.03000 0.08000 0.61397 摩根新興日本基金 23.00000 23.10000 -0.10000 -0.43290 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.14460 7.15000 -0.00540 -0.07552 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.52710 9.54080 -0.01370 -0.14359 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.30340 9.30900 -0.00560 -0.06016 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.09580 11.10420 -0.00840 -0.07565 摩根新興科技基金 54.59000 53.85000 0.74000 1.37419 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.65430 8.64380 0.01050 0.12147 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.29410 9.29730 -0.00320 -0.03442 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.73670 8.73020 0.00650 0.07445 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.34530 10.33280 0.01250 0.12097 摩根龍揚基金 33.16000 32.76000 0.40000 1.22100 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.41000 10.33000 0.08000 0.77444 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414 摩根環球股票收益基金-累積型 12.05000 11.95000 0.10000 0.83682 摩根總收益組合基金-月配息型 9.38490 9.38310 0.00180 0.01918 摩根總收益組合基金-累積型 11.62470 11.62230 0.00240 0.02065 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.56000 20.40000 0.16000 0.78431 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61980 12.61970 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.31000 11.25000 0.06000 0.53333 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.94110 10.95200 -0.01090 -0.09953 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.55180 10.54550 0.00630 0.05974 聯邦中國龍基金 27.08000 27.04000 0.04000 0.14793 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.48860 12.48920 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聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.21000 14.20000 0.01000 0.07042 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.93000 7.93000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.16000 14.14000 0.02000 0.14144 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.27000 14.24000 0.03000 0.21067 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 聯博貨幣市場基金 15.04330 15.04310 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.10970 11.12180 -0.01210 -0.10880 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.83460 13.85510 -0.02050 -0.14796 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.49830 7.50650 -0.00820 -0.10924 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.38000 14.40000 -0.02000 -0.13889 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.54000 14.56000 -0.02000 -0.13736 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.32870 10.34920 -0.02050 -0.19808 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.72360 10.66380 0.05980 0.56078 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.17660 10.20620 -0.02960 -0.29002 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.26150 10.28780 -0.02630 -0.25564 瀚亞中小型股基金 21.65000 21.72000 -0.07000 -0.32228 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.60000 12.62000 -0.02000 -0.15848 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.93000 12.94000 -0.01000 -0.07728 瀚亞巴西基金 5.53000 5.44000 0.09000 1.65441 瀚亞外銷基金 40.75000 40.59000 0.16000 0.39419 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.99300 10.01500 -0.02200 -0.21967 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.91580 9.86300 0.05280 0.53533 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.92120 9.95140 -0.03020 -0.30347 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.93100 9.95860 -0.02760 -0.27715 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.99060 10.01530 -0.02470 -0.24662 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.94280 9.89170 0.05110 0.51659 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.91230 9.94410 -0.03180 -0.31979 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.92240 9.95140 -0.02900 -0.29142 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.63340 11.60490 0.02850 0.24559 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.98790 10.96830 0.01960 0.17870 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.95280 12.92650 0.02630 0.20346 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 11.02420 11.00330 0.02090 0.18994 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.44050 7.42260 0.01790 0.24116 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.02030 8.00590 0.01440 0.17987 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.23300 8.21640 0.01660 0.20203 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.18240 7.16880 0.01360 0.18971 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.79820 8.78040 0.01780 0.20272 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.15000 9.12810 0.02190 0.23992 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.37800 9.36120 0.01680 0.17946 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.17050 9.15190 0.01860 0.20324 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.27000 12.20000 0.07000 0.57377 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.41000 11.35000 0.06000 0.52863 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.30000 11.23000 0.07000 0.62333 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.41600 10.42460 -0.00860 -0.08250 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.89800 9.91680 -0.01880 -0.18958 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.42400 9.43710 -0.01310 -0.13881 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.58140 9.58940 -0.00800 -0.08343 瀚亞印度基金-人民幣 14.07000 14.19000 -0.12000 -0.84567 瀚亞印度基金-美元 12.75000 12.86000 -0.11000 -0.85537 瀚亞印度基金-新台幣 28.83000 29.05000 -0.22000 -0.75731 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 8.99000 9.03000 -0.04000 -0.44297 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.31000 9.36000 -0.05000 -0.53419 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 8.99000 9.03000 -0.04000 -0.44297 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.58000 9.49000 0.09000 0.94837 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.09000 14.09000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.43000 6.43000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太基礎建設基金 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.56490 12.56690 -0.00200 -0.01591 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.93540 14.82860 0.10680 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8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 瀚亞菁華基金 22.19000 22.25000 -0.06000 -0.26966 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.16150 14.17240 -0.01090 -0.07691 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.29290 9.30000 -0.00710 -0.07634 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.17200 11.14040 0.03160 0.28365 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 12.17410 12.04650 0.12760 1.05923 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.17970 10.13870 0.04100 0.40439 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.71920 10.68000 0.03920 0.36704 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.30280 8.27930 0.02350 0.28384 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.50300 8.41390 0.08910 1.05896 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.61740 8.58870 0.02870 0.33416 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.19280 8.15970 0.03310 0.40565 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.12650 8.09680 0.02970 0.36681 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.29310 14.29650 -0.00340 -0.02378 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.95180 10.96460 -0.01280 -0.11674 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.99040 9.99500 -0.00460 -0.04602 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.65450 11.65730 -0.00280 -0.02402 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.45070 10.46280 -0.01210 -0.11565 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.12670 10.12920 -0.00250 -0.02468 瀚亞歐洲基金 10.30000 10.20000 0.10000 0.98039 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------