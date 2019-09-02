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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/08/30  108/08/29  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.31230   10.32060  -0.00830   -0.08042
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.10120   10.10930  -0.00810   -0.08012
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.41570   10.42240  -0.00670   -0.06428
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.20980   10.21640  -0.00660   -0.06460
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.18090   10.18710  -0.00620   -0.06086
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.18320   10.18830  -0.00510   -0.05006
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.18100   10.18620  -0.00520   -0.05105
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.30850   10.30630   0.00220    0.02135
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.78160    9.78480  -0.00320   -0.03270
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.78160    9.78480  -0.00320   -0.03270
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.77810    9.78170  -0.00360   -0.03680
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.77810    9.78170  -0.00360   -0.03680
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A              9.94040    9.93730   0.00310    0.03120
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B              9.94040    9.93730   0.00310    0.03120
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.72730   10.72780  -0.00050   -0.00466
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.52710   10.52760  -0.00050   -0.00475
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.64400   10.64470  -0.00070   -0.00658
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.52930   10.53010  -0.00080   -0.00760
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.07000   21.85000   0.22000    1.00686
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.68000   21.43000   0.25000    1.16659
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     43.18210   43.27130  -0.08920   -0.20614
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.49660   39.57550  -0.07890   -0.19937
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.92350    9.90290   0.02060    0.20802
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.44790   10.44840  -0.00050   -0.00479
中國信託台灣活力基金                                               13.48000   13.54000  -0.06000   -0.44313
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.27000   11.28000  -0.01000   -0.08865
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.90000   10.86000   0.04000    0.36832
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.42000    9.32000   0.10000    1.07296
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.25000   10.13000   0.12000    1.18460
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.40200   10.43180  -0.02980   -0.28566
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.27550   10.26100   0.01450    0.14131
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.14620    9.13330   0.01290    0.14124
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.46690   10.45940   0.00750    0.07171
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.28720    9.28060   0.00660    0.07112
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.94770   11.86500   0.08270    0.69701
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                    10.09640   10.02660   0.06980    0.69615
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.06320   11.01290   0.05030    0.45674
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.61360    9.56990   0.04370    0.45664
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              47.88490   48.18330  -0.29840   -0.61930
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  44.07940   44.33430  -0.25490   -0.57495
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              49.24390   49.47800  -0.23410   -0.47314
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                50.00990   50.22950  -0.21960   -0.43719
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.96000   10.86000   0.10000    0.92081
中國信託智能運動基金-美元                                          10.45000   10.37000   0.08000    0.77146
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.20000   10.11000   0.09000    0.89021
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.86000    9.77000   0.09000    0.92119
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04330   11.04310   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.53270   10.51170   0.02100    0.19978
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.64600    9.62670   0.01930    0.20048
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.67400   10.66380   0.01020    0.09565
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.77470    9.76520   0.00950    0.09728
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.80890   40.75520   0.05370    0.13176
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  42.06920   41.92110   0.14810    0.35328
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.39000   11.26000   0.13000    1.15453
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.80000   10.67000   0.13000    1.21837
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.33000   11.21000   0.12000    1.07047
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.80000   10.68000   0.12000    1.12360
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    46.28910   46.71910  -0.43000   -0.92039
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            46.64900   47.06080  -0.41180   -0.87504
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        46.54770   46.91950  -0.37180   -0.79242
元大2001基金                                                       65.60000   65.42000   0.18000    0.27515
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          49.75550   50.17920  -0.42370   -0.84437
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             47.16250   47.27000  -0.10750   -0.22742
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.65000   20.72000  -0.07000   -0.33784
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.74240   11.74160   0.00080    0.00681
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.62230   10.57600   0.04630    0.43778
元大上證50基金                                                     32.26000   32.05000   0.21000    0.65523
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.13000   11.06000   0.07000    0.63291
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.74000    9.63000   0.11000    1.14226
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.85000   12.89000  -0.04000   -0.31032
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.58800   11.58100   0.00700    0.06044
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.94800   15.92700   0.02100    0.13185
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.32900   11.33000  -0.00100   -0.00883
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.69800   10.65400   0.04400    0.41299
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.98000    3.00000  -0.02000   -0.66667
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.08000   13.12000  -0.04000   -0.30488
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.40220   45.45140  -0.04920   -0.10825
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.17000   11.18950  -0.01950   -0.17427
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.15550   10.17330  -0.01780   -0.17497
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.08780   10.06210   0.02570    0.25541
元大巴西指數基金                                                    6.67300    6.52200   0.15100    2.31524
元大日經225基金                                                    26.37000   26.06000   0.31000    1.18956
元大台商收成基金                                                   22.86000   22.42000   0.44000    1.96253
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.52000   11.69000  -0.17000   -1.45423
元大台灣50單日正向2倍基金                                          40.04000   38.89000   1.15000    2.95706
元大台灣中型100基金                                                33.48000   33.03000   0.45000    1.36240
元大台灣加權股價指數基金                                           25.97500   25.61400   0.36100    1.40939
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.44000   10.26000   0.18000    1.75439
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.35000   10.17000   0.18000    1.76991
元大台灣卓越50基金                                                 82.34000   80.87000   1.47000    1.81773
元大台灣金融基金                                                   18.21000   17.94000   0.27000    1.50502
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.48000   10.33000   0.15000    1.45208
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.48000   10.33000   0.15000    1.45208
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.24000   31.96000   0.28000    0.87610
元大台灣高股息基金                                                 27.41000   27.01000   0.40000    1.48093
元大台灣電子科技基金                                               36.80000   36.23000   0.57000    1.57328
元大全球ETF成長組合基金                                            10.69000   10.61000   0.08000    0.75401
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.24000   15.16000   0.08000    0.52770
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.52000   23.05000   0.47000    2.03905
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.86000   13.83000   0.03000    0.21692
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.87000   13.90000  -0.03000   -0.21583
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.53600   12.51800   0.01800    0.14379
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.59000    8.55000   0.04000    0.46784
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.46000    6.43000   0.03000    0.46656
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     7.05000    7.03000   0.02000    0.28450
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.14200    8.08700   0.05500    0.68010
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.63000    9.56000   0.07000    0.73222
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.22000    8.15000   0.07000    0.85890
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.21000   13.11000   0.10000    0.76278
元大全球農業商機基金                                               18.00000   17.76000   0.24000    1.35135
元大印尼指數基金                                                    9.57200    9.52700   0.04500    0.47234
元大印度指數基金                                                    9.41900    9.44600  -0.02700   -0.28584
元大印度基金                                                       12.23000   12.27000  -0.04000   -0.32600
元大多多基金                                                       17.84000   17.68000   0.16000    0.90498
元大多福基金                                                       54.31000   54.19000   0.12000    0.22144
元大亞太成長基金                                                    8.42000    8.41000   0.01000    0.11891
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.54780    9.52520   0.02260    0.23727
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.62410    7.60610   0.01800    0.23665
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.62100    8.61200   0.00900    0.10451
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.87400    9.85600   0.01800    0.18263
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.22620   10.22910  -0.00290   -0.02835
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.45690   10.45670   0.00020    0.00191
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.20890   10.20870   0.00020    0.00196
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.64680   10.63910   0.00770    0.07237
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.39560   10.38810   0.00750    0.07220
元大卓越基金                                                       43.25000   42.90000   0.35000    0.81585
元大店頭基金                                                        8.78000    8.74000   0.04000    0.45767
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.50710   10.50650   0.00060    0.00571
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.97450    9.98410  -0.00960   -0.09615
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.07110   33.15730  -0.08620   -0.25997
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   47.23600   47.69900  -0.46300   -0.97067
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.17670   15.06720   0.10950    0.72674
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        27.67570   28.10500  -0.42930   -1.52749
元大美國政府7至10年期債券基金                                      44.17880   44.43120  -0.25240   -0.56807
元大高科技基金                                                     20.18000   20.06000   0.12000    0.59821
元大得利貨幣市場基金                                               16.34050   16.34020   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04290   12.04280   0.00010    0.00083
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.73000   10.66000   0.07000    0.65666
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.73000   10.66000   0.07000    0.65666
元大富櫃50基金                                                     12.93000   12.85000   0.08000    0.62257
元大華夏中小基金                                                    7.34000    7.31000   0.03000    0.41040
元大新中國基金-人民幣                                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-美元                                                 9.02300    8.99000   0.03300    0.36707
元大新中國基金-新台幣                                               9.16000    9.12000   0.04000    0.43860
元大新主流基金                                                     25.67000   25.66000   0.01000    0.03897
元大新東協平衡基金-美元                                             9.31800    9.26900   0.04900    0.52864
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.26000    9.20000   0.06000    0.65217
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.18090   11.21000  -0.02910   -0.25959
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.93500    9.92490   0.01010    0.10176
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.50780   11.48810   0.01970    0.17148
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.43640    9.42020   0.01620    0.17197
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.70530   10.71020  -0.00490   -0.04575
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.90520    9.90970  -0.00450   -0.04541
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           11.08480   11.08200   0.00280    0.02527
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.26580   10.26320   0.00260    0.02533
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.23310   10.23670  -0.00360   -0.03517
元大新興亞洲基金                                                   10.71000   10.66000   0.05000    0.46904
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.71070    9.68090   0.02980    0.30782
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.99850    8.97090   0.02760    0.30766
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.17400   10.13570   0.03830    0.37787
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.44270    9.40710   0.03560    0.37844
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17680   15.17660   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       37.97000   37.88000   0.09000    0.23759
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
元大實質多重資產基金-美元                                           8.20500    8.20000   0.00500    0.06098
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.82000    8.81000   0.01000    0.11351
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.29000   12.40000  -0.11000   -0.88710
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.99000   17.72000   0.27000    1.52370
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.25000   19.91000   0.34000    1.70768
元大摩臺基金                                                       38.52000   37.84000   0.68000    1.79704
元大標普500基金                                                    27.86000   27.57000   0.29000    1.05187
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.28000   12.44000  -0.16000   -1.28617
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.64000   34.78000   0.86000    2.47269
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      21.11000   21.20000  -0.09000   -0.42453
元大標智滬深300基金                                                17.87000   17.88000  -0.01000   -0.05593
元大歐洲50基金                                                     24.98000   24.64000   0.34000    1.37987
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.07870    9.11280  -0.03410   -0.37420
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30390   10.30380   0.00010    0.00097
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.77000   15.66000   0.11000    0.70243
日盛上選基金                                                       37.11000   37.01000   0.10000    0.27020
日盛小而美基金                                                     19.07000   19.03000   0.04000    0.21019
日盛中國內需動力基金                                                9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.46300   12.48370  -0.02070   -0.16582
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.88110    9.89750  -0.01640   -0.16570
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.51820   12.52340  -0.00520   -0.04152
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.92070    9.92480  -0.00410   -0.04131
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.40640   11.40550   0.00090    0.00789
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.02190    9.02120   0.00070    0.00776
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.01000   11.03000  -0.02000   -0.18132
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                       12.23000   12.24000  -0.01000   -0.08170
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.29000   11.14000   0.15000    1.34650
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.64020   10.62750   0.01270    0.11950
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.44730    9.43600   0.01130    0.11975
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.46680   10.44970   0.01710    0.16364
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.29320    9.27800   0.01520    0.16383
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.18000   10.04000   0.14000    1.39442
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.37000   10.23000   0.14000    1.36852
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.54500    2.54910  -0.00410   -0.16084
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66060    1.66330  -0.00270   -0.16233
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38730    0.38750  -0.00020   -0.05161
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25330    0.25340  -0.00010   -0.03946
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.86010   12.86000   0.00010    0.00078
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.28370    8.28370   0.00000    0.00000
日盛亞洲機會基金                                                    6.92000    6.92000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                       18.03000   17.99000   0.04000    0.22235
日盛高科技基金                                                     19.42000   19.36000   0.06000    0.30992
日盛貨幣市場基金                                                   14.84860   14.84840   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     42.27000   42.29000  -0.02000   -0.04729
日盛精選五虎基金                                                   37.11000   36.99000   0.12000    0.32441
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55850   13.55830   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 34.10000   33.95000   0.15000    0.44183
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.16000    9.00000   0.16000    1.77778
台新MSCI中國基金                                                   19.41000   19.21000   0.20000    1.04112
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.20000   19.86000   0.34000    1.71198
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23530   14.23500   0.00030    0.00211
台新中國通基金                                                     49.35000   49.35000   0.00000    0.00000
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.57300    0.57060   0.00240    0.42061
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.98700   17.90000   0.08700    0.48603
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33190    0.32920   0.00270    0.82017
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.07000    9.98000   0.09000    0.90180
台新主流基金                                                       26.07000   25.91000   0.16000    0.61752
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.76000   24.66000   0.10000    0.40552
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.79220    0.78950   0.00270    0.34199
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.45000   17.38000   0.07000    0.40276
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.55740    0.55550   0.00190    0.34203
台新台灣中小基金                                                   39.41000   39.28000   0.13000    0.33096
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.34330   11.40800  -0.06470   -0.56715
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.12810   10.15640  -0.02830   -0.27864
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.75790   11.79080  -0.03290   -0.27903
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.31000   11.34000  -0.03000   -0.26455
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.09500   10.05960   0.03540    0.35190
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.33970   11.29990   0.03980    0.35222
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            11.05000   11.01000   0.04000    0.36331
台新印度基金                                                       13.99000   13.98000   0.01000    0.07153
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.66720    8.65880   0.00840    0.09701
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28080    0.28070   0.00010    0.03563
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.79140   12.77900   0.01240    0.09703
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40940    0.40930   0.00010    0.02443
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             39.33000   39.39000  -0.06000   -0.15232
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                44.17000   44.15000   0.02000    0.04530
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13740   11.13730   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.46150   33.45420   0.00730    0.02182
台新智慧生活基金-美元                                              10.58220   10.46630   0.11590    1.10736
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.09000   10.97000   0.12000    1.09389
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           7.93050    7.95950  -0.02900   -0.36434
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.26500    8.28930  -0.02430   -0.29315
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.05090    9.08380  -0.03290   -0.36218
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.44390    9.47170  -0.02780   -0.29351
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.37810   11.43960  -0.06150   -0.53761
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35620    0.35840  -0.00220   -0.61384
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.03140    8.07490  -0.04350   -0.53871
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26550    0.26720  -0.00170   -0.63623
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.29000    5.24000   0.05000    0.95420
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        23.38000   23.28000   0.10000    0.42955
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.71940   10.74440  -0.02500   -0.23268
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.10820   10.09610   0.01210    0.11985
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.26230   10.24670   0.01560    0.15224
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.77510   10.80090  -0.02580   -0.23887
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.15110   10.13890   0.01220    0.12033
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.30950   10.29390   0.01560    0.15155
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               46.00160   46.26730  -0.26570   -0.57427
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     45.44270   45.73420  -0.29150   -0.63738
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.12850   39.23150  -0.10300   -0.26254
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.39480   11.39400   0.00080    0.00702
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.94490    9.91620   0.02870    0.28943
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.34190    9.34990  -0.00800   -0.08556
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.04260   11.05210  -0.00950   -0.08596
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.71130    7.69640   0.01490    0.19360
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.18600    9.16830   0.01770    0.19306
永豐中小基金                                                       55.15000   54.89000   0.26000    0.47367
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83740    1.84080  -0.00340   -0.18470
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.58260    2.58740  -0.00480   -0.18551
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.19090    8.18300   0.00790    0.09654
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.17190   11.16100   0.01090    0.09766
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.92000    4.87000   0.05000    1.02669
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.65000   21.36000   0.29000    1.35768
永豐主流品牌基金                                                   18.96000   18.77000   0.19000    1.01225
永豐永豐基金                                                       33.83000   33.53000   0.30000    0.89472
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.13680    9.16420  -0.02740   -0.29899
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.69830    9.72740  -0.02910   -0.29915
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.12360    9.14570  -0.02210   -0.24164
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.68670    9.71010  -0.02340   -0.24099
永豐亞洲民生消費基金                                               11.95000   11.92000   0.03000    0.25168
永豐南非幣2021保本基金                                             14.24040   14.24050  -0.00010   -0.00070
永豐貨幣市場基金                                                   13.95050   13.95030   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.17220    2.17690  -0.00470   -0.21590
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.70300    2.70880  -0.00580   -0.21412
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.79980    7.79440   0.00540    0.06928
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            11.01420   11.00650   0.00770    0.06996
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.18390    7.18300   0.00090    0.01253
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.60580   11.60450   0.00130    0.01120
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.32000   10.40000  -0.08000   -0.76923
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.84000    7.88000  -0.04000   -0.50761
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.22000   18.30000  -0.08000   -0.43716
永豐臺灣加權ETF基金                                                54.39000   53.55000   0.84000    1.56863
永豐領航科技基金                                                   40.19000   40.36000  -0.17000   -0.42121
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.56000   11.47000   0.09000    0.78466
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.04000   10.96000   0.08000    0.72993
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.98000    9.85000   0.13000    1.31980
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.97000    9.84000   0.13000    1.32114
永豐趨勢平衡基金                                                   42.42000   42.29000   0.13000    0.30740
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.92810   11.92720   0.00090    0.00755
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.75760    9.75990  -0.00230   -0.02357
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.40900   10.41240  -0.00340   -0.03265
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.85450    9.85610  -0.00160   -0.01623
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.34380   10.34550  -0.00170   -0.01643
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.81200    9.81590  -0.00390   -0.03973
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.59270   10.59680  -0.00410   -0.03869
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.85820    9.86000  -0.00180   -0.01826
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.42260   10.42450  -0.00190   -0.01823
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.01000   11.10000  -0.09000   -0.81081
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.41000    9.47000  -0.06000   -0.63358
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.03000   10.10000  -0.07000   -0.69307
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.05000   15.16000  -0.11000   -0.72559
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.27000   19.35000  -0.08000   -0.41344
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.05000   19.14000  -0.09000   -0.47022
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                       9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                       9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.08150   10.08640  -0.00490   -0.04858
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.08150   10.08640  -0.00490   -0.04858
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.00010   10.00220  -0.00210   -0.02100
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.00010   10.00220  -0.00210   -0.02100
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.22490   10.22770  -0.00280   -0.02738
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.22480   10.22760  -0.00280   -0.02738
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.07300   10.07450  -0.00150   -0.01489
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.07300   10.07450  -0.00150   -0.01489
兆豐國際生命科學基金                                               14.82000   14.70000   0.12000    0.81633
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.47130   10.41220   0.05910    0.56760
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.63150   10.57650   0.05500    0.52002
兆豐國際全球基金                                                   30.79000   30.53000   0.26000    0.85162
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.51900   10.51830   0.00070    0.00666
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.34660   10.35610  -0.00950   -0.09173
兆豐國際國民基金                                                   23.25000   23.20000   0.05000    0.21552
兆豐國際第一基金                                                   13.58000   13.49000   0.09000    0.66716
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.81820   10.81490   0.00330    0.03051
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.22970    8.22720   0.00250    0.03039
兆豐國際萬全基金                                                   21.00000   20.92000   0.08000    0.38241
兆豐國際電子基金                                                   26.64000   26.44000   0.20000    0.75643
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.05000   21.64000   0.41000    1.89464
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.53000   15.73000  -0.20000   -1.27146
兆豐國際豐台灣基金                                                 36.41000   36.26000   0.15000    0.41368
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56650   12.56630   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.55000    9.45000   0.10000    1.05820
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.49000    9.40000   0.09000    0.95745
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.67740    9.69800  -0.02060   -0.21241
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.68910    9.70580  -0.01670   -0.17206
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.82750    9.84120  -0.01370   -0.13921
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.71520    9.73250  -0.01730   -0.17775
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.77100    9.78280  -0.01180   -0.12062
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.67770    9.69830  -0.02060   -0.21241
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.69130    9.70790  -0.01660   -0.17099
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.83590    9.84960  -0.01370   -0.13909
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.71960    9.73700  -0.01740   -0.17870
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.77880    9.79060  -0.01180   -0.12052
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.82500   10.83990  -0.01490   -0.13746
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.55220   10.57440  -0.02220   -0.20994
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.82220   10.83750  -0.01530   -0.14118
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.50590   10.52030  -0.01440   -0.13688
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.61720   10.63960  -0.02240   -0.21053
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.62020   10.63530  -0.01510   -0.14198
合庫台灣基金                                                       11.97000   12.02000  -0.05000   -0.41597
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.84300   11.82520   0.01780    0.15053
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.79860   12.78120   0.01740    0.13614
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.38930   11.37480   0.01450    0.12747
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.17040   12.15870   0.01170    0.09623
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.19700    8.18470   0.01230    0.15028
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.45070    9.43820   0.01250    0.13244
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.14790    9.13630   0.01160    0.12697
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.83010    8.82160   0.00850    0.09635
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.29210    9.28030   0.01180    0.12715
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.34000   10.28000   0.06000    0.58366
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.88000   10.82000   0.06000    0.55453
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.19000    9.13000   0.06000    0.65717
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.83000    9.77000   0.06000    0.61412
合庫全球新興市場基金                                                8.94000    8.89000   0.05000    0.56243
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.23000   10.18000   0.05000    0.49116
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.14000    9.10000   0.04000    0.43956
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.40000    9.36000   0.04000    0.42735
合庫貨幣市場基金                                                   10.18080   10.18060   0.00020    0.00196
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.92700    9.93200  -0.00500   -0.05034
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.32790   10.33030  -0.00240   -0.02323
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.61510   10.61440   0.00070    0.00659
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.09680   12.09690  -0.00010   -0.00083
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.42180   15.41640   0.00540    0.03503
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.66580    8.67010  -0.00430   -0.04960
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.53020    9.53240  -0.00220   -0.02308
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.93920    7.93870   0.00050    0.00630
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.65870    8.66010  -0.00140   -0.01617
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.57350   10.56970   0.00380    0.03595
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.63000   10.67000  -0.04000   -0.37488
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.72000   10.75000  -0.03000   -0.27907
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.47000   10.50000  -0.03000   -0.28571
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.02000   10.98000   0.04000    0.36430
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.33000   11.29000   0.04000    0.35430
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.23400   10.23670  -0.00270   -0.02638
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.22250   10.22140   0.00110    0.01076
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.88040    9.89120  -0.01080   -0.10919
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.19250   10.19260  -0.00010   -0.00098
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.23390   10.23660  -0.00270   -0.02638
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.22250   10.22140   0.00110    0.01076
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.88040    9.89120  -0.01080   -0.10919
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.19240   10.19260  -0.00020   -0.00196
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.12000   10.07000   0.05000    0.49652
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.24970   11.24950   0.00020    0.00178
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.72150    9.70390   0.01760    0.18137
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.79420    9.76960   0.02460    0.25180
安聯中國東協基金                                                   14.88000   14.78000   0.10000    0.67659
安聯中國策略基金-美元                                              12.15000   12.12000   0.03000    0.24752
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.09000   16.04000   0.05000    0.31172
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.77000   15.65000   0.12000    0.76677
安聯中華新思路基金-美元                                            14.10000   13.97000   0.13000    0.93057
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.49000   13.36000   0.13000    0.97305
安聯台灣大壩基金                                                   32.88000   32.51000   0.37000    1.13811
安聯台灣科技基金                                                   55.65000   55.36000   0.29000    0.52384
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55730   12.55710   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   37.81000   37.56000   0.25000    0.66560
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.90700   10.91030  -0.00330   -0.03025
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        16.08630   16.08830  -0.00200   -0.01243
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.97150    9.99770  -0.02620   -0.26206
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.05490   10.05600  -0.00110   -0.01094
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.06000   11.93000   0.13000    1.08969
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.06000    9.95000   0.11000    1.10553
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.54000   11.42000   0.12000    1.05079
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.39500   13.40150  -0.00650   -0.04850
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.93970   10.94360  -0.00390   -0.03564
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        13.03800   13.04130  -0.00330   -0.02530
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.63530    9.68760  -0.05230   -0.53987
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.56050    9.60350  -0.04300   -0.44775
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.09810    9.13930  -0.04120   -0.45080
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.28650   10.34270  -0.05620   -0.54338
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.30340   10.34920  -0.04580   -0.44255
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.47000   11.41000   0.06000    0.52585
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.61000   11.55000   0.06000    0.51948
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.27000   11.26000   0.01000    0.08881
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.04000    9.98000   0.06000    0.60120
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.34000   11.29000   0.05000    0.44287
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.03000   10.97000   0.06000    0.54695
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.55840   12.55280   0.00560    0.04461
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.36460   11.35770   0.00690    0.06075
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.98540   10.97790   0.00750    0.06832
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.56860    8.61710  -0.04850   -0.56283
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.42990    8.46920  -0.03930   -0.46403
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.12200    8.15950  -0.03750   -0.45959
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.20400   10.26150  -0.05750   -0.56035
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.09420   10.14130  -0.04710   -0.46444
安聯全球人口趨勢基金                                               12.29000   12.17000   0.12000    0.98603
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.74000    8.68000   0.06000    0.69124
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.53000   33.28000   0.25000    0.75120
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.61000    7.53000   0.08000    1.06242
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.64300   12.64570  -0.00270   -0.02135
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.65500   10.68120  -0.02620   -0.24529
安聯全球新興市場基金                                               16.44000   16.34000   0.10000    0.61200
安聯全球農金趨勢基金                                                9.21000    9.10000   0.11000    1.20879
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.15000    9.01000   0.14000    1.55383
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.87000   10.84000   0.03000    0.27675
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.85000   10.76000   0.09000    0.83643
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.39000   10.31000   0.08000    0.77595
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
安聯亞洲動態策略基金                                               21.93000   21.84000   0.09000    0.41209
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.08800   10.08990  -0.00190   -0.01883
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.13150   10.13150   0.00000    0.00000
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.05570   10.16220  -0.10650   -1.04800
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.03260   10.12910  -0.09650   -0.95270
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.06970   10.17650  -0.10680   -1.04948
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.03920   10.13540  -0.09620   -0.94915
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.01200   10.07630  -0.06430   -0.63813
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.07610   10.07630  -0.00020   -0.00198
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.01200   10.07630  -0.06430   -0.63813
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.62180   10.62280  -0.00100   -0.00941
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.15360   10.15450  -0.00090   -0.00886
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.25140   91.30060  -0.04920   -0.05389
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.31700   13.31450   0.00250    0.01878
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.73960   68.77500  -0.03540   -0.05147
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.90340    9.90150   0.00190    0.01919
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.79230    2.79500  -0.00270   -0.09660
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.98240   10.97460   0.00780    0.07107
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.36170    2.36630  -0.00460   -0.19440
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.86480    8.85850   0.00630    0.07112
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.39160   10.39090   0.00070    0.00674
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.21810   10.22230  -0.00420   -0.04109
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.69250   10.69370  -0.00120   -0.01122
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.17440   10.18060  -0.00620   -0.06090
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.20410   10.21100  -0.00690   -0.06757
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.29080   10.29020   0.00060    0.00583
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.08590   10.08960  -0.00370   -0.03667
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.46970   10.47070  -0.00100   -0.00955
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.07360   10.07970  -0.00610   -0.06052
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.11020   10.11710  -0.00690   -0.06820
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                  9.94400    9.97230  -0.02830   -0.28379
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.11390   10.13990  -0.02600   -0.25641
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.92910    9.95980  -0.03070   -0.30824
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.85880    9.89110  -0.03230   -0.32656
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                  9.96020    9.98910  -0.02890   -0.28932
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.06480   10.09060  -0.02580   -0.25568
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.92880    9.95960  -0.03080   -0.30925
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.85940    9.89160  -0.03220   -0.32553
宏利台灣動力基金A類型                                              31.44000   31.36000   0.08000    0.25510
宏利台灣動力基金I類型                                              31.44000   31.36000   0.08000    0.25510
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.97240    9.91440   0.05800    0.58501
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.98110    9.91650   0.06460    0.65144
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.51350    7.46980   0.04370    0.58502
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.54290    7.49620   0.04670    0.62298
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.45000   11.35000   0.10000    0.88106
宏利全球債券組合基金                                               13.90070   13.89820   0.00250    0.01799
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.01740    3.01760  -0.00020   -0.00663
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.53200   12.53260  -0.00060   -0.00479
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  9.00850    9.00880  -0.00030   -0.00333
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.65930    2.66600  -0.00670   -0.25131
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.69190   11.68530   0.00660    0.05648
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.21380    3.20200   0.01180    0.36852
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53100    0.52920   0.00180    0.34014
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.02000   14.97000   0.05000    0.33400
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.47700   12.46330   0.01370    0.10992
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.02190   11.00880   0.01310    0.11900
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.58730   10.57340   0.01390    0.13146
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.79950    8.78860   0.01090    0.12402
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.42410    8.41410   0.01000    0.11885
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.30630    8.29570   0.01060    0.12778
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.43920    8.42960   0.00960    0.11388
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                    9.86000    9.70000   0.16000    1.64948
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.06000    9.90000   0.16000    1.61616
宏利美國銀行機會基金(美元)                                          9.86000    9.71000   0.15000    1.54480
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.93700    2.94380  -0.00680   -0.23099
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42430    0.42540  -0.00110   -0.25858
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.81480   12.84490  -0.03010   -0.23433
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.96800    0.97040  -0.00240   -0.24732
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.32650    7.34380  -0.01730   -0.23557
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.03240    2.03690  -0.00450   -0.22092
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29300    0.29370  -0.00070   -0.23834
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.91190    8.93340  -0.02150   -0.24067
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32220    0.32300  -0.00080   -0.24768
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69530   13.69520   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.37000    2.35000   0.02000    0.85106
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.87000   10.79000   0.08000    0.74143
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.61000   26.34000   0.27000    1.02506
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.61000   26.34000   0.27000    1.02506
宏利澳幣保本基金                                                   12.71620   12.71480   0.00140    0.01101
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.14000   10.09000   0.05000    0.49554
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       11.02000   10.97000   0.05000    0.45579
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  12.01000   12.04000  -0.03000   -0.24917
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.49000   11.47000   0.02000    0.17437
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.27000    9.23000   0.04000    0.43337
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.59000   11.55000   0.04000    0.34632
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.63070   10.67080  -0.04010   -0.37579
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.47060    9.47290  -0.00230   -0.02428
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.08570    9.08160   0.00410    0.04515
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.50980   11.50470   0.00510    0.04433
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.37000    9.33000   0.04000    0.42872
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.40000   10.36000   0.04000    0.38610
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.13000   10.07000   0.06000    0.59583
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.79000    9.71000   0.08000    0.82389
貝萊德新台幣基金                                                   12.97740   12.97720   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     27.56000   27.31000   0.25000    0.91542
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46110   11.45260   0.00850    0.07422
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.95070    9.91960   0.03110    0.31352
保德信大中華基金-人民幣                                            10.37000   10.31000   0.06000    0.58196
保德信大中華基金-美元                                               9.86000    9.77000   0.09000    0.92119
保德信大中華基金-新台幣                                            29.90000   29.60000   0.30000    1.01351
保德信中小型股基金                                                 52.53000   52.51000   0.02000    0.03809
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.22000    9.14000   0.08000    0.87527
保德信中國中小基金-美元                                             8.55000    8.45000   0.10000    1.18343
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.41000    8.31000   0.10000    1.20337
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.02630   10.01920   0.00710    0.07086
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.13620   10.12690   0.00930    0.09183
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.14760   10.14020   0.00740    0.07298
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.28210   11.27390   0.00820    0.07273
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
保德信中國品牌基金-美元                                            10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.12000   11.09000   0.03000    0.27051
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.90000   27.69000   0.21000    0.75840
保德信全球消費商機基金                                             19.67000   19.46000   0.21000    1.07914
保德信全球基礎建設基金                                             14.02000   13.90000   0.12000    0.86331
保德信全球資源基金                                                  6.88000    6.80000   0.08000    1.17647
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.57000    9.49000   0.08000    0.84299
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.33000   32.05000   0.28000    0.87363
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.21530   10.20260   0.01270    0.12448
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.69270   10.67940   0.01330    0.12454
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.38970   10.36960   0.02010    0.19384
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.87270   10.85150   0.02120    0.19536
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.63990    9.61080   0.02910    0.30278
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.83710   10.80420   0.03290    0.30451
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.33460    9.29970   0.03490    0.37528
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.47330   10.43410   0.03920    0.37569
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.30690    8.29980   0.00710    0.08554
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.49410   11.48410   0.01000    0.08708
保德信亞太基金                                                     19.55000   19.47000   0.08000    0.41089
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.85870    8.85910  -0.00040   -0.00452
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.32910   12.32970  -0.00060   -0.00487
保德信店頭市場基金                                                 37.44000   37.41000   0.03000    0.08019
保德信拉丁美洲基金                                                  6.81000    6.68000   0.13000    1.94611
保德信金平衡基金                                                   30.89000   30.63000   0.26000    0.84884
保德信金滿意基金                                                   44.19000   43.63000   0.56000    1.28352
保德信科技島基金                                                   28.97000   28.69000   0.28000    0.97595
保德信高成長基金                                                   98.02000   97.21000   0.81000    0.83325
保德信貨幣市場基金                                                 15.85180   15.85160   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.53280   10.45410   0.07870    0.75281
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.91730   10.82810   0.08920    0.82378
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.02550   10.98340   0.04210    0.38331
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.70030   10.65210   0.04820    0.45249
保德信新世紀基金                                                   10.40000   10.29000   0.11000    1.06900
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.25000    8.25040  -0.00040   -0.00485
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.45490   10.45610  -0.00120   -0.01148
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.80030   11.80090  -0.00060   -0.00508
保德信新興趨勢組合基金                                             10.45000   10.35000   0.10000    0.96618
保德信瑞騰基金                                                     15.66360   15.66350   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.05000    9.95000   0.10000    1.00503
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.41910    9.47810  -0.05900   -0.62249
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.96690   10.02930  -0.06240   -0.62218
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.40810    9.46370  -0.05560   -0.58751
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.72240    9.77950  -0.05710   -0.58387
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.65950    9.70360  -0.04410   -0.45447
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.09410   10.13680  -0.04270   -0.42124
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.49910    9.53480  -0.03570   -0.37442
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.86360    9.90070  -0.03710   -0.37472
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.20670   10.24120  -0.03450   -0.33687
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.78930    9.83970  -0.05040   -0.51221
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.17420   10.22690  -0.05270   -0.51531
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.70840    9.75400  -0.04560   -0.46750
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.02500   10.07210  -0.04710   -0.46763
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.77140    9.81150  -0.04010   -0.40870
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.32330   10.36680  -0.04350   -0.41961
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.63930    9.67370  -0.03440   -0.35560
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.02440   10.06020  -0.03580   -0.35586
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.94880    9.96050  -0.01170   -0.11746
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.95150    9.96310  -0.01160   -0.11643
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.23410   10.23370   0.00040    0.00391
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.89770    9.90000  -0.00230   -0.02323
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.89770    9.90000  -0.00230   -0.02323
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.21110   10.21120  -0.00010   -0.00098
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.20480   10.22200  -0.01720   -0.16826
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.88880    9.89800  -0.00920   -0.09295
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.95660    9.98220  -0.02560   -0.25646
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.33030   10.35650  -0.02620   -0.25298
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.10540   10.12270  -0.01730   -0.17090
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.75100   10.76930  -0.01830   -0.16993
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.92960    9.95010  -0.02050   -0.20603
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.22710   10.24820  -0.02110   -0.20589
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.41530   10.42740  -0.01210   -0.11604
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.41680   10.42030  -0.00350   -0.03359
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.57760   10.57370   0.00390    0.03688
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.02310   10.02930  -0.00620   -0.06182
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.02500   10.03170  -0.00670   -0.06679
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.03250   10.02860   0.00390    0.03889
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.03050   10.02670   0.00380    0.03790
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型                9.99190    9.98900   0.00290    0.02903
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型                9.99320    9.99030   0.00290    0.02903
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型               10.01120   10.00380   0.00740    0.07397
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型               10.01120   10.00380   0.00740    0.07397
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.16530   10.17500  -0.00970   -0.09533
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.17000   10.17970  -0.00970   -0.09529
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.29250   10.29220   0.00030    0.00291
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.47810   10.47810   0.00000    0.00000
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.94170    9.94390  -0.00220   -0.02212
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.03680   10.03910  -0.00230   -0.02291
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.98090    1.98250  -0.00160   -0.08071
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.84650    2.84880  -0.00230   -0.08074
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28920    0.28900   0.00020    0.06920
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45420    0.45390   0.00030    0.06609
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.25990    8.24990   0.01000    0.12121
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.10220   12.08830   0.01390    0.11499
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.80340    9.81440  -0.01100   -0.11208
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.52800   12.54190  -0.01390   -0.11083
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.65810    8.65690   0.00120    0.01386
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.10380   11.10230   0.00150    0.01351
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.52610   10.55160  -0.02550   -0.24167
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.39070   10.41250  -0.02180   -0.20936
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.70000   19.60000   0.10000    0.51020
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4566.93000 4543.59000  23.34000    0.51369
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.12300   10.15630  -0.03330   -0.32788
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.00950   11.04570  -0.03620   -0.32773
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.06110   10.09100  -0.02990   -0.29630
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.29400    9.37870  -0.08470   -0.90311
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.88250    9.97260  -0.09010   -0.90348
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.35410    9.43510  -0.08100   -0.85850
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.69510    9.78110  -0.08600   -0.87925
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.26440   10.32880  -0.06440   -0.62350
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.86770    5.88610  -0.01840   -0.31260
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.81620   10.85010  -0.03390   -0.31244
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.45330   10.45850  -0.00520   -0.04972
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.34560   11.35470  -0.00910   -0.08014
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.58560   10.59590  -0.01030   -0.09721
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.98380    8.98830  -0.00450   -0.05007
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.22100    9.22840  -0.00740   -0.08019
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.10850    9.11740  -0.00890   -0.09762
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.31710   10.32230  -0.00520   -0.05038
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.68930   10.69790  -0.00860   -0.08039
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.67840   10.68880  -0.01040   -0.09730
柏瑞巨人基金                                                       13.04000   12.88000   0.16000    1.24224
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70660   13.70650   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.62000   16.53000   0.09000    0.54446
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.41750   14.40900   0.00850    0.05899
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.71630   12.71230   0.00400    0.03147
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.26780   13.26480   0.00300    0.02262
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.60880    8.60360   0.00520    0.06044
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.81370    6.80970   0.00400    0.05874
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.69090    8.68820   0.00270    0.03108
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.54690    8.53960   0.00730    0.08548
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.75270   10.75030   0.00240    0.02232
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.43030    8.42820   0.00210    0.02492
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.90500   12.90090   0.00410    0.03178
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.48840   12.48090   0.00750    0.06009
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.32660   13.31520   0.01140    0.08562
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.07800   12.07530   0.00270    0.02236
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.02820    9.02280   0.00540    0.05985
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.71460    9.71150   0.00310    0.03192
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.76650    9.75810   0.00840    0.08608
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.55950    9.55740   0.00210    0.02197
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.45580    9.45340   0.00240    0.02539
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.77110   10.76810   0.00300    0.02786
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.71540   10.71970  -0.00430   -0.04011
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.46990   10.47070  -0.00080   -0.00764
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.62520   10.62440   0.00080    0.00753
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.88600    9.88330   0.00270    0.02732
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.59420    9.59800  -0.00380   -0.03959
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.82190   10.80560   0.01630    0.15085
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.59200    9.59270  -0.00070   -0.00730
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.74160    9.74090   0.00070    0.00719
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.75100   10.74800   0.00300    0.02791
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.71580   10.72010  -0.00430   -0.04011
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.47040   10.47120  -0.00080   -0.00764
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.62630   10.62550   0.00080    0.00753
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.88590    9.88310   0.00280    0.02833
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.59440    9.59830  -0.00390   -0.04063
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             11.00740   10.99090   0.01650    0.15012
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.59230    9.59290  -0.00060   -0.00625
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.74230    9.74150   0.00080    0.00821
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.35000   11.34940   0.00060    0.00529
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.76400   12.76830  -0.00430   -0.03368
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.00250   12.00530  -0.00280   -0.02332
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.98890    8.98840   0.00050    0.00556
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.67650    9.67980  -0.00330   -0.03409
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.56620    9.56850  -0.00230   -0.02404
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.04470   11.04400   0.00070    0.00634
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.88540   11.88940  -0.00400   -0.03364
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.59530   11.59810  -0.00280   -0.02414
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.98920    8.98870   0.00050    0.00556
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.67700    9.68030  -0.00330   -0.03409
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.56660    9.56890  -0.00230   -0.02404
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.91000   12.89000   0.02000    0.15516
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.53000   13.52000   0.01000    0.07396
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.85000    8.84000   0.01000    0.11312
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.27000    8.26000   0.01000    0.12107
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.87000    8.86000   0.01000    0.11287
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.92000   10.90000   0.02000    0.18349
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.63000   12.68000  -0.05000   -0.39432
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.06000   13.10000  -0.04000   -0.30534
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.71000    9.52000   0.19000    1.99580
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.43510   12.45640  -0.02130   -0.17100
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.52450   10.54650  -0.02200   -0.20860
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.90480    7.91840  -0.01360   -0.17175
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.39650   10.41830  -0.02180   -0.20925
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.70000   11.71000  -0.01000   -0.08540
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.24000   11.25000  -0.01000   -0.08889
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.42000   11.43000  -0.01000   -0.08749
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.39480   12.40240  -0.00760   -0.06128
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.07140   12.08310  -0.01170   -0.09683
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.02980   11.04080  -0.01100   -0.09963
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.61290    8.61820  -0.00530   -0.06150
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.64660    9.65590  -0.00930   -0.09631
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.67260    9.68220  -0.00960   -0.09915
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.61230   11.62350  -0.01120   -0.09636
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.88430   10.89100  -0.00670   -0.06152
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.01130   11.02230  -0.01100   -0.09980
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.99050   10.00010  -0.00960   -0.09600
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.30600    9.31170  -0.00570   -0.06121
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.22680    9.22860  -0.00180   -0.01950
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.69910    9.70880  -0.00970   -0.09991
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.58180   12.61140  -0.02960   -0.23471
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.05740   12.09180  -0.03440   -0.28449
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.34380   11.37450  -0.03070   -0.26990
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.02700    7.04350  -0.01650   -0.23426
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.72290    8.74780  -0.02490   -0.28464
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.35090    9.37620  -0.02530   -0.26983
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.81580   10.84130  -0.02550   -0.23521
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.36160   11.39230  -0.03070   -0.26948
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.44800    9.47500  -0.02700   -0.28496
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.96680    8.98790  -0.02110   -0.23476
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.55080    9.57670  -0.02590   -0.27045
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.29030   12.29780  -0.00750   -0.06099
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.05750   13.06980  -0.01230   -0.09411
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.86470   11.87550  -0.01080   -0.09094
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.53640    9.54230  -0.00590   -0.06183
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.15930   10.16880  -0.00950   -0.09342
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.12650   10.13560  -0.00910   -0.08978
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.30770   12.31920  -0.01150   -0.09335
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.96530   10.97200  -0.00670   -0.06106
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.30480   11.31500  -0.01020   -0.09015
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.14260   10.14880  -0.00620   -0.06109
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.70520    9.71120  -0.00600   -0.06178
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.40380   10.41350  -0.00970   -0.09315
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.86410    9.87300  -0.00890   -0.09014
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.19000   19.07000   0.12000    0.62926
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.82000   17.62000   0.20000    1.13507
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.52220   13.52370  -0.00150   -0.01109
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.22270   10.15520   0.06750    0.66468
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.25240   11.18330   0.06910    0.61789
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.36420   12.25270   0.11150    0.91000
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.71220   10.64360   0.06860    0.64452
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.84820    8.78970   0.05850    0.66555
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.40330    9.34560   0.05770    0.61740
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.39860    9.31390   0.08470    0.90939
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.31710    9.25740   0.05970    0.64489
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.98070    8.92140   0.05930    0.66469
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.20710    9.15060   0.05650    0.61745
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.26210   11.16060   0.10150    0.90945
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.26070    9.20140   0.05930    0.64447
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            46.86110   47.08160  -0.22050   -0.46834
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.69590    9.73440  -0.03850   -0.39550
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.79700    9.81340  -0.01640   -0.16712
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.16000   11.26000  -0.10000   -0.88810
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.71000   33.17000   0.54000    1.62798
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.83390   11.83320   0.00070    0.00592
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.65230    1.64620   0.00610    0.37055
國泰大中華基金                                                     20.86000   20.92000  -0.06000   -0.28681
國泰小龍基金-新台幣                                                15.69000   15.68000   0.01000    0.06378
國泰中小成長基金-新台幣                                            44.99000   45.05000  -0.06000   -0.13319
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.52770    4.52240   0.00530    0.11719
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.69240    0.68910   0.00330    0.47889
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.74140    0.73780   0.00360    0.48794
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.93000   19.82000   0.11000    0.55499
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               45.49080   45.60890  -0.11810   -0.25894
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.42080    2.43410  -0.01330   -0.54640
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33660    0.33720  -0.00060   -0.17794
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.61380   10.62640  -0.01260   -0.11857
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33520    0.33440   0.00080    0.23923
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.36510   10.33350   0.03160    0.30580
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.32910    4.33580  -0.00670   -0.15453
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.60080    0.59960   0.00120    0.20013
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.05000   18.99000   0.06000    0.31596
國泰中港台基金-人民幣                                               3.32040    3.31940   0.00100    0.03013
國泰中港台基金-美元                                                 0.46650    0.46470   0.00180    0.38735
國泰中港台基金-新台幣                                              14.62000   14.55000   0.07000    0.48110
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.88350    9.90730  -0.02380   -0.24023
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.11800   10.12980  -0.01180   -0.11649
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.29260   10.29740  -0.00480   -0.04661
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.68000   25.37000   0.31000    1.22192
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.87000   13.01000  -0.14000   -1.07610
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       29.99000   29.41000   0.58000    1.97212
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35730    0.35670   0.00060    0.16821
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33560    0.33500   0.00060    0.17910
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33650    0.33590   0.00060    0.17862
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.24410   11.21670   0.02740    0.24428
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.56740   10.54160   0.02580    0.24474
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.60300   10.57710   0.02590    0.24487
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46730   12.46710   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42070    0.41850   0.00220    0.52569
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37130    0.36930   0.00200    0.54157
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44940    0.44700   0.00240    0.53691
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.14000   11.08000   0.06000    0.54152
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.69000    9.63000   0.06000    0.62305
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56530    0.56190   0.00340    0.60509
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.55000    2.54330   0.00670    0.26344
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35730    0.35500   0.00230    0.64789
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.24000   11.17000   0.07000    0.62668
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53360    0.53000   0.00360    0.67925
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49620    0.49450   0.00170    0.34378
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.68000   14.62000   0.06000    0.41040
國泰全球資源基金-美元                                               0.16170    0.16050   0.00120    0.74766
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.16000    5.12000   0.04000    0.78125
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59800    0.59290   0.00510    0.86018
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.80000   18.63000   0.17000    0.91251
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.26000   18.10000   0.16000    0.88398
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88870    0.88070   0.00800    0.90837
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.51000   20.29000   0.22000    1.08428
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.26000   21.98000   0.28000    1.27389
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.55330    2.56320  -0.00990   -0.38624
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35870    0.35880  -0.00010   -0.02787
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30680    0.30690  -0.00010   -0.03258
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.21070   11.20720   0.00350    0.03123
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.59020    9.58730   0.00290    0.03025
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53220    0.53200   0.00020    0.03759
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38330    0.38330   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.67000   11.66000   0.01000    0.08576
國泰科技生化基金                                                   35.62000   35.72000  -0.10000   -0.27996
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.43000   29.03000   0.40000    1.37788
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.49000   12.65000  -0.16000   -1.26482
國泰美國費城半導體基金                                             14.85000   14.52000   0.33000    2.27273
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    49.39130   49.70650  -0.31520   -0.63412
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    15.54090   15.42590   0.11500    0.74550
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    28.39820   28.81300  -0.41480   -1.43963
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   47.45300   47.61410  -0.16110   -0.33835
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   47.86550   47.66590   0.19960    0.41875
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.79550   43.68280   0.11270    0.25800
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.31970    0.31830   0.00140    0.43984
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.99670    9.95040   0.04630    0.46531
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.05780   10.01110   0.04670    0.46648
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.31950    0.31790   0.00160    0.50330
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.98840    9.93340   0.05500    0.55369
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.06520   10.00970   0.05550    0.55446
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.31940    0.31750   0.00190    0.59843
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.98410    9.92280   0.06130    0.61777
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.06960   10.00760   0.06200    0.61953
國泰紐幣2021保本基金                                               12.93740   12.93020   0.00720    0.05568
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.32390   13.31710   0.00680    0.05106
國泰紐幣保本基金                                                   12.78280   12.78060   0.00220    0.01721
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.87000   23.95000  -0.08000   -0.33403
國泰富時中國A50基金                                                21.46000   21.27000   0.19000    0.89328
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   50.59270   50.82440  -0.23170   -0.45588
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35170    0.35180  -0.00010   -0.02843
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.53310    0.53290   0.00020    0.03753
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.60640   41.65460  -0.04820   -0.11571
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.66000   20.67000  -0.01000   -0.04838
國泰新興市場基金-美元                                               0.37250    0.37100   0.00150    0.40431
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.71000   11.65000   0.06000    0.51502
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.44550    2.46070  -0.01520   -0.61771
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50030    1.50960  -0.00930   -0.61606
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35310    0.35400  -0.00090   -0.25424
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.21880    0.21930  -0.00050   -0.22800
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.73160   10.75710  -0.02550   -0.23705
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.45920    6.47450  -0.01530   -0.23631
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.36000   14.97000   0.39000    2.60521
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       48.31190   48.59500  -0.28310   -0.58257
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           48.63410   48.89860  -0.26450   -0.54092
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               44.33990   44.43390  -0.09400   -0.21155
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.08000   13.26000  -0.18000   -1.35747
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.90000   35.89000   1.01000    2.81415
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.57000   23.17000   0.40000    1.72637
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34720    0.34470   0.00250    0.72527
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.38000   10.30000   0.08000    0.77670
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.85320   38.85760  -0.00440   -0.01132
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.64000   21.31000   0.33000    1.54857
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.04000   18.95000   0.09000    0.47493
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.00000   17.61000   0.39000    2.21465
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41940    0.41970  -0.00030   -0.07148
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.69130   12.69640  -0.00510   -0.04017
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國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56520   10.56830  -0.00310   -0.02933
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.47940   10.48230  -0.00290   -0.02767
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.73520   10.73110   0.00410    0.03821
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.23540   10.23850  -0.00310   -0.03028
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.18640   10.18960  -0.00320   -0.03140
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.37960   10.37560   0.00400    0.03855
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.95610    9.96240  -0.00630   -0.06324
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.83650    9.84340  -0.00690   -0.07010
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.94620    9.95040  -0.00420   -0.04221
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.89340    9.89060   0.00280    0.02831
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.95600    9.96230  -0.00630   -0.06324
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.83160    9.83850  -0.00690   -0.07013
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.94610    9.95030  -0.00420   -0.04221
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.89340    9.89060   0.00280    0.02831
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46130   11.46030   0.00100    0.00873
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.85270    9.82890   0.02380    0.24214
第一金大中華基金                                                   26.66000   26.35000   0.31000    1.17647
第一金小型精選基金                                                 33.78000   33.51000   0.27000    0.80573
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.14000   14.09000   0.05000    0.35486
第一金中國世紀基金-美元                                             8.50280    8.43940   0.06340    0.75124
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.19000   10.11000   0.08000    0.79130
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.19000   10.11000   0.08000    0.79130
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.89900    9.91220  -0.01320   -0.13317
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.31720    8.30530   0.01190    0.14328
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.49750   11.51280  -0.01530   -0.13290
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.83630    9.82230   0.01400    0.14253
第一金中概平衡基金                                                 28.32000   28.24000   0.08000    0.28329
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33460   15.33440   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.78900  178.78600   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.56600   15.38690   0.17910    1.16398
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.56490   15.38580   0.17910    1.16406
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.24000   15.05000   0.19000    1.26246
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.24000   15.06000   0.18000    1.19522
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.49150   10.35360   0.13790    1.33190
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.48980   10.35190   0.13790    1.33212
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.68000   10.53000   0.15000    1.42450
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.68000   10.53000   0.15000    1.42450
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.22060   10.16330   0.05730    0.56379
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.22080   10.16330   0.05750    0.56576
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.61000   10.54000   0.07000    0.66414
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.61000   10.54000   0.07000    0.66414
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.70230   12.55840   0.14390    1.14585
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.71920   12.57520   0.14400    1.14511
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.22000   12.07000   0.15000    1.24275
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.24000   12.10000   0.14000    1.15702
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.78910    9.76480   0.02430    0.24885
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.78400    9.75970   0.02430    0.24898
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.45820    9.43220   0.02600    0.27565
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.48230    9.45620   0.02610    0.27601
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.69580   10.66910   0.02670    0.25026
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.37140   10.34280   0.02860    0.27652
第一金全球大趨勢基金                                               25.15000   24.86000   0.29000    1.16653
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.39840    9.40120  -0.00280   -0.02978
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.48810    6.49000  -0.00190   -0.02928
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.07570   10.03780   0.03790    0.37757
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.07610   10.03810   0.03800    0.37856
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.99740   10.95600   0.04140    0.37788
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.99950   10.95790   0.04160    0.37963
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.53000   10.48000   0.05000    0.47710
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.60240    8.57360   0.02880    0.33591
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.58320   10.54780   0.03540    0.33562
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.29860    9.29190   0.00670    0.07211
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.29700    9.29030   0.00670    0.07212
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.67300    7.66010   0.01290    0.16841
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.66770    7.65480   0.01290    0.16852
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.46880    8.45400   0.01480    0.17507
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.46930    8.45450   0.01480    0.17505
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.68950   11.68110   0.00840    0.07191
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.69010   11.68170   0.00840    0.07191
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.22480   10.20760   0.01720    0.16850
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.22560   10.20840   0.01720    0.16849
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.04650   15.02020   0.02630    0.17510
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N                           15.04630   15.01990   0.02640    0.17577
第一金亞洲科技基金                                                 17.77000   17.79000  -0.02000   -0.11242
第一金亞洲新興市場基金                                             12.81000   12.76000   0.05000    0.39185
第一金店頭市場基金                                                  8.20000    8.17000   0.03000    0.36720
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.34400   10.37770  -0.03370   -0.32473
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.34400   10.37770  -0.03370   -0.32473
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.45740   10.48420  -0.02680   -0.25562
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.45740   10.48410  -0.02670   -0.25467
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.34400   10.37770  -0.03370   -0.32473
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.35420   10.38780  -0.03360   -0.32346
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.34400   10.37770  -0.03370   -0.32473
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.45740   10.48410  -0.02670   -0.25467
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.46770   10.49430  -0.02660   -0.25347
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.45740   10.48410  -0.02670   -0.25467
第一金創新趨勢基金                                                 22.34000   22.11000   0.23000    1.04025
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  46.23560   46.49280  -0.25720   -0.55320
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            46.24500   46.50340  -0.25840   -0.55566
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      47.68770   48.00980  -0.32210   -0.67090
第一金電子基金                                                     35.21000   35.00000   0.21000    0.60000
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.84000   18.51000   0.33000    1.78282
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.03000   19.59000   0.44000    2.24604
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.90000    8.75000   0.15000    1.71429
統一大中華中小基金(美元)                                            7.82000    7.68000   0.14000    1.82292
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.78000   11.56000   0.22000    1.90311
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.00000    9.93000   0.07000    0.70493
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.93000    8.86000   0.07000    0.79007
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.38000    9.30000   0.08000    0.86022
統一大滿貫基金-A類型                                               36.81000   36.65000   0.16000    0.43656
統一大滿貫基金-I類型                                               36.81000   36.65000   0.16000    0.43656
統一大龍印基金                                                     14.81000   14.70000   0.11000    0.74830
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.24000   10.13000   0.11000    1.08588
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.02000    8.90000   0.12000    1.34831
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.44000   10.30000   0.14000    1.35922
統一中小基金                                                       25.34000   25.56000  -0.22000   -0.86072
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.11070   10.13370  -0.02300   -0.22697
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.03950    9.03980  -0.00030   -0.00332
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.86940    8.86470   0.00470    0.05302
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.72580   12.75480  -0.02900   -0.22737
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.33530   11.33560  -0.00030   -0.00265
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.07780   11.07180   0.00600    0.05419
統一台灣動力基金                                                   19.59000   19.83000  -0.24000   -1.21029
統一全天候基金-A類型                                              116.14000  116.94000  -0.80000   -0.68411
統一全天候基金-I類型                                              116.86000  117.66000  -0.80000   -0.67993
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.61030    8.58200   0.02830    0.32976
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.99180    7.94760   0.04420    0.55614
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.12550    8.07490   0.05060    0.62663
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.31740    9.28670   0.03070    0.33058
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.65610    8.60830   0.04780    0.55528
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.79320    8.73860   0.05460    0.62481
統一全球債券組合基金                                               12.49030   12.49030   0.00000    0.00000
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.53000   16.30000   0.23000    1.41104
統一全球新科技基金(美元)                                           14.96000   14.72000   0.24000    1.63043
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.61000   14.37000   0.24000    1.67015
統一亞太基金                                                       25.32000   25.18000   0.14000    0.55600
統一亞洲大金磚基金                                                 12.25000   12.16000   0.09000    0.74013
統一奔騰基金                                                       61.89000   62.12000  -0.23000   -0.37025
統一強棒貨幣市場基金                                               16.74680   16.74650   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               11.72000   11.61000   0.11000    0.94746
統一強漢基金(美元)                                                 10.15000   10.04000   0.11000    1.09562
統一強漢基金(新台幣)                                               27.21000   26.89000   0.32000    1.19003
統一統信基金                                                       31.43000   31.41000   0.02000    0.06367
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             39.81340   39.93210  -0.11870   -0.29725
統一黑馬基金                                                       61.96000   62.17000  -0.21000   -0.33778
統一新亞洲科技能源基金                                             16.77000   16.66000   0.11000    0.66026
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.21060    8.20130   0.00930    0.11340
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.96930   10.95690   0.01240    0.11317
統一經建基金                                                       49.16000   49.53000  -0.37000   -0.74702
統一龍馬基金                                                       71.71000   71.62000   0.09000    0.12566
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     21.49000   21.53000  -0.04000   -0.18579
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              49.73000   49.71000   0.02000    0.04023
野村中國機會基金                                                   14.66000   14.51000   0.15000    1.03377
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.43120   10.44290  -0.01170   -0.11204
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.38390   10.38990  -0.00600   -0.05775
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.53300   10.53200   0.00100    0.00949
野村巴西基金                                                        6.52000    6.38000   0.14000    2.19436
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.33000   11.38000  -0.05000   -0.43937
野村台灣高股息基金                                                 25.12000   24.73000   0.39000    1.57703
野村台灣運籌基金                                                   38.69000   38.45000   0.24000    0.62419
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.91200    9.91970  -0.00770   -0.07762
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.77520    9.77530  -0.00010   -0.00102
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.86030    9.84260   0.01770    0.17983
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.53670   10.54490  -0.00820   -0.07776
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.28420   10.28440  -0.00020   -0.00194
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.07750   10.05950   0.01800    0.17894
野村平衡基金                                                       20.32000   20.25000   0.07000    0.34568
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.93990    9.95140  -0.01150   -0.11556
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.19910   10.20480  -0.00570   -0.05586
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95600    9.96180  -0.00580   -0.05822
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.94010    9.95140  -0.01130   -0.11355
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.19930   10.20490  -0.00560   -0.05488
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95670    9.96250  -0.00580   -0.05822
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97310    9.96270   0.01040    0.10439
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.00680   10.01710  -0.01030   -0.10282
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.02790   10.03230  -0.00440   -0.04386
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.02560   10.01580   0.00980    0.09785
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.92000   14.84000   0.08000    0.53908
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.59000   12.57000   0.02000    0.15911
野村全球生技醫療基金                                               16.76000   16.68000   0.08000    0.47962
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.34820   10.36290  -0.01470   -0.14185
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.30230   10.31100  -0.00870   -0.08438
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.29760   10.29020   0.00740    0.07191
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.59650   10.61180  -0.01530   -0.14418
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.51180   10.52060  -0.00880   -0.08365
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.51210   10.50450   0.00760    0.07235
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.37460   10.36710   0.00750    0.07234
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.99900   11.01470  -0.01570   -0.14254
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.86710   10.87620  -0.00910   -0.08367
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.87030   10.86240   0.00790    0.07273
野村全球品牌基金                                                   28.83000   28.53000   0.30000    1.05152
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.36000   10.28000   0.08000    0.77821
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.58000   12.49000   0.09000    0.72058
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.11000   18.96000   0.15000    0.79114
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.86000   11.79000   0.07000    0.59372
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.01060   11.01390  -0.00330   -0.02996
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.01330   11.00960   0.00370    0.03361
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.82750   10.80550   0.02200    0.20360
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.45250    8.44750   0.00500    0.05919
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.29270    8.28560   0.00710    0.08569
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.92680    7.90830   0.01850    0.23393
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.86290   10.85630   0.00660    0.06079
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.38000   10.37110   0.00890    0.08582
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.01870    9.99540   0.02330    0.23311
野村成長基金                                                       32.73000   32.61000   0.12000    0.36799
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.21470    8.20490   0.00980    0.11944
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.22910    8.21510   0.01400    0.17042
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.51360    8.48980   0.02380    0.28034
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.50760    9.49660   0.01100    0.11583
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.37380    9.35790   0.01590    0.16991
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.68070    9.65360   0.02710    0.28072
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.80000   12.77000   0.03000    0.23493
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.17840   10.19220  -0.01380   -0.13540
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.11930   10.13020  -0.01090   -0.10760
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.10380   10.10350   0.00030    0.00297
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.62380    9.63790  -0.01410   -0.14630
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.64130    9.65150  -0.01020   -0.10568
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.83540    9.83510   0.00030    0.00305
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.19460   10.19440   0.00020    0.00196
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.75030   10.76180  -0.01150   -0.10686
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.67440   10.68580  -0.01140   -0.10668
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.88950   10.88910   0.00040    0.00367
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.86090    9.88630  -0.02540   -0.25692
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.86480    9.88730  -0.02250   -0.22756
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.85230    9.86030  -0.00800   -0.08113
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.38670    8.39350  -0.00680   -0.08102
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.94610    8.97000  -0.02390   -0.26644
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.81380    8.83390  -0.02010   -0.22753
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.96500    9.97320  -0.00820   -0.08222
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.64640   13.65750  -0.01110   -0.08127
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.73490   12.76870  -0.03380   -0.26471
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.30640   10.32990  -0.02350   -0.22749
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51600   10.52680  -0.01080   -0.10260
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.47350   10.47820  -0.00470   -0.04486
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.55900   10.54420   0.01480    0.14036
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.81610   10.82720  -0.01110   -0.10252
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.74900   10.75380  -0.00480   -0.04464
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.75430   10.73920   0.01510    0.14061
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.78310   10.79230  -0.00920   -0.08525
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.70470   10.70750  -0.00280   -0.02615
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.96900   10.96400   0.00500    0.04560
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.32970   10.29610   0.03360    0.32634
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.87060    9.85860   0.01200    0.12172
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.50080    9.48460   0.01620    0.17080
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.03400    9.00480   0.02920    0.32427
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.55750   11.52020   0.03730    0.32378
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.53710   10.51290   0.02420    0.23019
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.65440   11.65090   0.00350    0.03004
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.06880   11.06020   0.00860    0.07776
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.87380   10.84880   0.02500    0.23044
野村泰國基金                                                       43.39000   42.66000   0.73000    1.71120
野村高科技基金                                                     11.34000   11.36000  -0.02000   -0.17606
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.54860   10.48320   0.06540    0.62386
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.08540   10.04170   0.04370    0.43519
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.79300   10.74020   0.05280    0.49161
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.47560    9.42700   0.04860    0.51554
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.53050    9.47160   0.05890    0.62186
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.75570    9.70390   0.05180    0.53381
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.08730   12.03540   0.05190    0.43123
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.35140   14.28310   0.06830    0.47819
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.96580   10.90960   0.05620    0.51514
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.03710   10.96890   0.06820    0.62176
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.47370   11.41280   0.06090    0.53361
野村貨幣市場基金                                                   16.35030   16.35010   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.55000   14.46000   0.09000    0.62241
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.42700   10.44000  -0.01300   -0.12452
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.93880    9.92620   0.01260    0.12694
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.17740   10.15790   0.01950    0.19197
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.31830   10.33590  -0.01760   -0.17028
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.26130   10.27290  -0.01160   -0.11292
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.30460   10.29570   0.00890    0.08644
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.72950   10.74780  -0.01830   -0.17027
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.63570   10.64710  -0.01140   -0.10707
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.71630   10.70710   0.00920    0.08592
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.97040    9.96880   0.00160    0.01605
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.96920    9.96340   0.00580    0.05821
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.93590    9.91570   0.02020    0.20372
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.60240   10.60020   0.00220    0.02075
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.54920   10.54310   0.00610    0.05786
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.51970   10.49830   0.02140    0.20384
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.63590   10.62610   0.00980    0.09223
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.97400    7.96670   0.00730    0.09163
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.36480   12.35350   0.01130    0.09147
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.84000    8.73000   0.11000    1.26002
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.41000   10.42630  -0.01630   -0.15634
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.69700   10.70710  -0.01010   -0.09433
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.34680   10.35690  -0.01010   -0.09752
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.54540   10.54830  -0.00290   -0.02749
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.41790   10.42630  -0.00840   -0.08057
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41040   10.42670  -0.01630   -0.15633
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.69780   10.70790  -0.01010   -0.09432
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.34650   10.35660  -0.01010   -0.09752
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.54980   10.55270  -0.00290   -0.02748
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.41690   10.42540  -0.00850   -0.08153
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.41730   10.43430  -0.01700   -0.16292
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.71120   10.72200  -0.01080   -0.10073
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.35210   10.36280  -0.01070   -0.10325
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.55290   10.55640  -0.00350   -0.03316
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.42830   10.43740  -0.00910   -0.08719
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41730   10.43430  -0.01700   -0.16292
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.71330   10.72410  -0.01080   -0.10071
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.35950   10.37020  -0.01070   -0.10318
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.56740   10.57090  -0.00350   -0.03311
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.42960   10.43870  -0.00910   -0.08718
野村精選貨幣市場基金                                               12.11990   12.11970   0.00020    0.00165
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.71000   11.60000   0.11000    0.94828
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.90000   10.80000   0.10000    0.92593
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.19000   10.11000   0.08000    0.79130
野村積極成長基金                                                   13.88000   13.83000   0.05000    0.36153
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    38.96000   38.89000   0.07000    0.17999
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.74540   10.72010   0.02530    0.23601
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.54960    8.53590   0.01370    0.16050
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.86770    7.85750   0.01020    0.12981
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.73070    7.71270   0.01800    0.23338
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.31870   12.29840   0.02030    0.16506
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.00620   10.99200   0.01420    0.12918
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.85580   10.83050   0.02530    0.23360
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.87000   11.74000   0.13000    1.10733
野村環球基金-人民幣計價                                            17.88000   17.71000   0.17000    0.95991
野村環球基金-美元計價                                              13.78000   13.64000   0.14000    1.02639
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.67000   19.46000   0.21000    1.07914
野村鴻利基金                                                       24.39000   24.32000   0.07000    0.28783
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91000   16.90980   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       20.94000   20.82000   0.12000    0.57637
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.31000   13.39000  -0.08000   -0.59746
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.43000   10.34000   0.09000    0.87041
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.49000   15.36000   0.13000    0.84635
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.87100   10.86710   0.00390    0.03589
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.23400   14.22900   0.00500    0.03514
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.95150   10.95690  -0.00540   -0.04928
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.49100   10.46100   0.03000    0.28678
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.83730   10.85700  -0.01970   -0.18145
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.34720   10.33240   0.01480    0.14324
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.35320   10.37580  -0.02260   -0.21781
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.06820   10.05510   0.01310    0.13028
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.03940   10.02080   0.01860    0.18561
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.36360   10.36250   0.00110    0.01062
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.51760   10.51610   0.00150    0.01426
凱基台商天下基金                                                   14.17000   14.03000   0.14000    0.99786
凱基台灣精五門基金                                                 22.57000   22.46000   0.11000    0.48976
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       48.25650   48.51320  -0.25670   -0.52913
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   49.55390   49.27250   0.28140    0.57111
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.56690   41.58180  -0.01490   -0.03583
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.57000    9.51000   0.06000    0.63091
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.54920   10.48860   0.06060    0.57777
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   48.42330   48.66870  -0.24540   -0.50423
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         49.67100   49.93370  -0.26270   -0.52610
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             50.24340   50.60600  -0.36260   -0.71652
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.00000   13.04000  -0.04000   -0.30675
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.30140   11.29360   0.00780    0.06907
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60310   11.60290   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       30.38000   30.23000   0.15000    0.49620
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.84000   22.53000   0.31000    1.37594
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.68320   21.40730   0.27590    1.28881
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.13000   17.01000   0.12000    0.70547
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.03750   15.93950   0.09800    0.61482
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.36000    7.29000   0.07000    0.96022
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    44.24590   44.47010  -0.22420   -0.50416
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    44.61250   44.79360  -0.18110   -0.40430
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   44.81220   45.07340  -0.26120   -0.57950
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.94000   11.88000   0.06000    0.50505
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.19270   11.08900   0.10370    0.93516
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.93000   10.82000   0.11000    1.01664
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.50640   12.41530   0.09110    0.73377
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     13.08000   12.97000   0.11000    0.84811
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.93000   12.76000   0.17000    1.33229
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.40970   12.26130   0.14840    1.21031
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富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.58270   10.48690   0.09580    0.91352
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.95100    9.82620   0.12480    1.27007
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.17230   10.03770   0.13460    1.34094
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.58260   10.48680   0.09580    0.91353
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.95100    9.82620   0.12480    1.27007
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.17230   10.03770   0.13460    1.34094
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.43000   12.63000  -0.20000   -1.58353
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         34.80000   33.86000   0.94000    2.77614
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.79000   32.38000   0.41000    1.26621
富邦上証180基金                                                    30.83000   30.72000   0.11000    0.35807
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20090    0.19900   0.00190    0.95477
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.32000    6.26000   0.06000    0.95847
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.12000    6.17000  -0.05000   -0.81037
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   47.03000   46.33000   0.70000    1.51090
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.64400   12.60430   0.03970    0.31497
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.56410   11.51570   0.04840    0.42030
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.04580   10.96780   0.07800    0.71117
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.70670   10.67310   0.03360    0.31481
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.70880    9.66820   0.04060    0.41993
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.28400    9.21840   0.06560    0.71162
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.87590   19.87920  -0.00330   -0.01660
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.68250   11.68170   0.00080    0.00685
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.48010   10.43540   0.04470    0.42835
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.87320   13.90210  -0.02890   -0.20788
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99860    1.99960  -0.00100   -0.05001
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.43170    9.45140  -0.01970   -0.20843
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40770    1.40840  -0.00070   -0.04970
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.65460   12.67130  -0.01670   -0.13179
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82340    1.82380  -0.00040   -0.02193
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.55490   10.56880  -0.01390   -0.13152
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.54220    1.54260  -0.00040   -0.02593
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.01330   11.01220   0.00110    0.00999
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.94550   10.94430   0.00120    0.01096
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.76000   15.99000  -0.23000   -1.43840
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  17.27000   16.85000   0.42000    2.49258
富邦日本東証基金                                                   19.45000   19.21000   0.24000    1.24935
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.32000   45.67000   0.65000    1.42325
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.01000   45.19000   0.82000    1.81456
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.77000   51.83000   0.94000    1.81362
富邦台灣心基金                                                     22.91000   22.94000  -0.03000   -0.13078
富邦台灣釆吉50基金                                                 46.52000   45.68000   0.84000    1.83888
富邦台灣科技指數基金                                               57.19000   56.17000   1.02000    1.81592
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   50.38980   50.75920  -0.36940   -0.72775
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.28740   42.33010  -0.04270   -0.10087
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31330    0.31300   0.00030    0.09585
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.71870    2.72480  -0.00610   -0.22387
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36350    0.36370  -0.00020   -0.05499
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.31630   11.31320   0.00310    0.02740
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.31820    2.32340  -0.00520   -0.22381
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34210    0.34220  -0.00010   -0.02922
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.58150    9.57880   0.00270    0.02819
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.57000   22.81000  -0.24000   -1.05217
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.78000   14.71000   0.07000    0.47587
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.41000   26.75000  -0.34000   -1.27103
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71770   15.71750   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.33000   17.46000  -0.13000   -0.74456
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         42.31550   42.48870  -0.17320   -0.40764
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   47.04470   47.40330  -0.35860   -0.75649
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   41.39130   41.45230  -0.06100   -0.14716
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    41.62880   41.85540  -0.22660   -0.54139
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.04760   40.00960   0.03800    0.09498
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   48.51000   48.89880  -0.38880   -0.79511
富邦長紅基金                                                       63.69000   63.78000  -0.09000   -0.14111
富邦科技基金                                                       25.75000   25.75000   0.00000    0.00000
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.91210   42.02570  -0.11360   -0.27031
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        49.60840   50.08260  -0.47420   -0.94684
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          41.74750   41.98860  -0.24110   -0.57420
富邦恒生國企ETF基金                                                19.73000   19.58000   0.15000    0.76609
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.29000   14.42000  -0.13000   -0.90153
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.37000   23.99000   0.38000    1.58399
富邦高成長基金                                                     24.57000   24.61000  -0.04000   -0.16254
富邦基金A類型                                                      14.23000   14.23000   0.00000    0.00000
富邦基金I類型                                                      14.23000   14.23000   0.00000    0.00000
富邦深証100基金                                                    10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.36000   20.22000   0.14000    0.69238
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42560    0.42500   0.00060    0.14118
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.43970   12.42450   0.01520    0.12234
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.22550    9.21420   0.01130    0.12264
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29970    0.29920   0.00050    0.16711
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.41460    8.40430   0.01030    0.12256
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.06210   10.05740   0.00470    0.04673
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.83310   10.82050   0.01260    0.11645
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.28870    9.28430   0.00440    0.04739
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.99530    9.98360   0.01170    0.11719
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.08000   17.79000   0.29000    1.63013
富邦精準基金                                                       45.44000   45.53000  -0.09000   -0.19767
富邦精銳中小基金                                                   12.23000   12.23000   0.00000    0.00000
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.63000   18.43000   0.20000    1.08519
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.46000   21.12000   0.34000    1.60985
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.08000    7.18000  -0.10000   -1.39276
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.07000   15.63000   0.44000    2.81510
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.11000   20.19000  -0.08000   -0.39624
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.07390   11.09190  -0.01800   -0.16228
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.22070   10.18390   0.03680    0.36135
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.58460   10.53570   0.04890    0.46414
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.48230   10.49940  -0.01710   -0.16287
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.62950    9.59470   0.03480    0.36270
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.96030    9.91420   0.04610    0.46499
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富達台灣成長基金                                                   31.57000   31.08000   0.49000    1.57658
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.92280    9.91720   0.00560    0.05647
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.88350    9.87580   0.00770    0.07797
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.67650    9.66570   0.01080    0.11174
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.29190   10.28510   0.00680    0.06612
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.26110   10.25310   0.00800    0.07803
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.04970   10.03840   0.01130    0.11257
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.34920    8.36160  -0.01240   -0.14830
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.05040    9.06420  -0.01380   -0.15225
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.58310    8.59330  -0.01020   -0.11870
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.17370   10.18860  -0.01490   -0.14624
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.25930   10.27510  -0.01580   -0.15377
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.75890    9.77060  -0.01170   -0.11975
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.92120    9.93260  -0.01140   -0.11477
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.60190    8.59780   0.00410    0.04769
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.90480    9.90060   0.00420    0.04242
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.14630    9.13920   0.00710    0.07769
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.48730   11.48210   0.00520    0.04529
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.30980   11.30500   0.00480    0.04246
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.57210   10.56390   0.00820    0.07762
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.35640    9.34900   0.00740    0.07915
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.19000   15.07000   0.12000    0.79628
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.78320    8.78940  -0.00620   -0.07054
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.68880    9.69630  -0.00750   -0.07735
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.15330    9.15720  -0.00390   -0.04259
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.67350   10.68030  -0.00680   -0.06367
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.71490   10.72320  -0.00830   -0.07740
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.18990   10.19420  -0.00430   -0.04218
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.31240    9.31610  -0.00370   -0.03972
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.70000    9.59000   0.11000    1.14703
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.01000    9.86000   0.15000    1.52130
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.97000    8.83000   0.14000    1.58550
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.08000    8.05000   0.03000    0.37267
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.90000    8.85000   0.05000    0.56497
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.87000    8.81000   0.06000    0.68104
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.03000    9.96000   0.07000    0.70281
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.18240   10.19410  -0.01170   -0.11477
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.40630    9.40450   0.00180    0.01914
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.96930    8.96490   0.00440    0.04908
富蘭克林華美中華基金                                               11.87000   11.64000   0.23000    1.97595
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.22000   23.13000   0.09000    0.38911
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.42000   22.36000   0.06000    0.26834
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.64000    9.58000   0.06000    0.62630
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.54000    9.48000   0.06000    0.63291
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.25960    8.28030  -0.02070   -0.24999
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.34840    9.37590  -0.02750   -0.29331
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.37750   10.40800  -0.03050   -0.29304
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.94620    9.97120  -0.02500   -0.25072
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.71530   11.69750   0.01780    0.15217
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.74160    8.72830   0.01330    0.15238
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.86320    8.84970   0.01350    0.15255
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.95680    9.94170   0.01510    0.15189
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.65960   14.65090   0.00870    0.05938
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.52900   10.52270   0.00630    0.05987
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.44580   10.43960   0.00620    0.05939
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.70230   10.68540   0.01690    0.15816
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.67870    7.66660   0.01210    0.15783
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.00870    8.99450   0.01420    0.15787
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                        10.00540    9.98960   0.01580    0.15816
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.39710   11.37380   0.02330    0.20486
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.63560    7.62000   0.01560    0.20472
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.97700    8.95860   0.01840    0.20539
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.13700   10.11630   0.02070    0.20462
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.00570   10.98560   0.02010    0.18297
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.72460    7.71050   0.01410    0.18287
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.23240    8.23520  -0.00280   -0.03400
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.28150    9.28850  -0.00700   -0.07536
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.39150   10.39930  -0.00780   -0.07501
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.13880   13.14310  -0.00430   -0.03272
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.24000    8.15000   0.09000    1.10429
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.63000    8.54000   0.09000    1.05386
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.43000    8.46000  -0.03000   -0.35461
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.57000   12.61000  -0.04000   -0.31721
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.70000    8.67000   0.03000    0.34602
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.34000    8.30000   0.04000    0.48193
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                          10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.21740   13.11930   0.09810    0.74775
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.24000   11.24000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.05000   10.00000   0.05000    0.50000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.42000    9.36000   0.06000    0.64103
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.83000    9.76000   0.07000    0.71721
富蘭克林華美第一富基金                                             40.43000   40.34000   0.09000    0.22310
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35950   10.35930   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.47000    8.41000   0.06000    0.71344
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.18000    9.12000   0.06000    0.65789
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.84000    8.77000   0.07000    0.79818
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.58000    9.51000   0.07000    0.73607
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.06000   14.86000   0.20000    1.34590
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.48000   13.25000   0.23000    1.73585
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.95000   15.67000   0.28000    1.78685
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.42300    9.44390  -0.02090   -0.22131
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.42290    9.44380  -0.02090   -0.22131
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.43030    9.45700  -0.02670   -0.28233
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.43030    9.45690  -0.02660   -0.28128
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.40760    9.42440  -0.01680   -0.17826
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.33640    9.35300  -0.01660   -0.17748
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.33630    9.35300  -0.01670   -0.17855
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.57630    9.58780  -0.01150   -0.11994
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.50360    9.51500  -0.01140   -0.11981
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.50360    9.51500  -0.01140   -0.11981
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.41690    6.35830   0.05860    0.92163
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.51070   10.46830   0.04240    0.40503
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.52390    9.53290  -0.00900   -0.09441
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.58390   11.59480  -0.01090   -0.09401
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.75100    6.75010   0.00090    0.01333
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.87660    8.87940  -0.00280   -0.03153
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.98240   10.98100   0.00140    0.01275
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    71.71000   72.27000  -0.56000   -0.77487
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    74.42000   74.97000  -0.55000   -0.73363
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                63.15130   63.26130  -0.11000   -0.17388
復華1至5年期高收益債券基金                                         21.08000   21.09000  -0.01000   -0.04742
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              71.94690   72.58350  -0.63660   -0.87706
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 69.96780   70.43760  -0.46980   -0.66697
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.90560   11.90480   0.00080    0.00672
復華人生目標基金                                                   40.84520   40.76390   0.08130    0.19944
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
復華大中華中小策略基金                                              8.92000    8.82000   0.10000    1.13379
復華中小精選基金                                                   68.17000   68.05000   0.12000    0.17634
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.74200   51.83320  -0.09120   -0.17595
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.59170   62.74810  -0.15640   -0.24925
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.00000    8.97000   0.03000    0.33445
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.10000   12.15000  -0.05000   -0.41152
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.85000   10.89000  -0.04000   -0.36731
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
復華台灣智能基金                                                   12.00000   11.96000   0.04000    0.33445
復華全方位基金                                                     30.67000   30.49000   0.18000    0.59036
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.75000   12.60000   0.15000    1.19048
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.39000   20.14000   0.25000    1.24131
復華全球平衡基金-美元                                               9.23000    9.20000   0.03000    0.32609
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.92000   19.85000   0.07000    0.35264
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.40000   14.10000   0.30000    2.12766
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.10000   13.80000   0.30000    2.17391
復華全球原物料基金                                                  8.12000    8.07000   0.05000    0.61958
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.25000   13.14000   0.11000    0.83714
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.30750   12.30610   0.00140    0.01138
復華全球債券基金                                                   15.40800   15.43040  -0.02240   -0.14517
復華全球債券組合基金                                               15.49000   15.48000   0.01000    0.06460
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.58000   15.51000   0.07000    0.45132
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.94000   10.90000   0.04000    0.36697
復華有利貨幣市場基金                                               13.50290   13.50270   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.41000   11.38000   0.03000    0.26362
復華亞太成長基金                                                   12.64000   12.38000   0.26000    2.10016
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.08000    8.95000   0.13000    1.45251
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.79000    9.65000   0.14000    1.45078
復華東協世紀基金                                                   12.01000   11.94000   0.07000    0.58626
復華南非幣長期收益基金A                                            14.13000   14.15000  -0.02000   -0.14134
復華南非幣長期收益基金B                                             7.99000    8.00000  -0.01000   -0.12500
復華南非幣短期收益基金A                                            14.67000   14.67000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      76.13470   76.85840  -0.72370   -0.94160
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.25000   20.98000   0.27000    1.28694
復華美國新星基金-美元                                              12.72000   12.54000   0.18000    1.43541
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.11000   12.91000   0.20000    1.54919
復華恒生基金                                                       19.99000   20.00000  -0.01000   -0.05000
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.24000   26.32000  -0.08000   -0.30395
復華神盾基金                                                       27.89460   27.84680   0.04780    0.17165
復華高成長基金                                                     70.32000   69.87000   0.45000    0.64405
復華高益策略組合基金                                               13.77000   13.77000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.46690   14.46670   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.25000   17.32000  -0.07000   -0.40416
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.36000   47.60000   0.76000    1.59664
復華復華基金                                                       22.03000   21.90000   0.13000    0.59361
復華華人世紀基金                                                   17.73000   17.46000   0.27000    1.54639
復華傳家二號基金                                                   34.08460   33.80000   0.28460    0.84201
復華傳家基金                                                       23.69040   23.58240   0.10800    0.45797
復華奧林匹克全球組合基金                                           16.05000   16.03000   0.02000    0.12477
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.76000   11.71000   0.05000    0.42699
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.51000   14.44000   0.07000    0.48476
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.50000    9.45000   0.05000    0.52910
復華新興人民幣短期收益基金                                         11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.24000   12.25000  -0.01000   -0.08163
復華新興人民幣債券基金B                                             8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     23.58000   23.55000   0.03000    0.12739
復華新興市場企業債券ETF基金                                        72.35000   72.36000  -0.01000   -0.01382
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.30000    5.30000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.88000   11.87000   0.01000    0.08425
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.72000   11.72000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.42000   11.42000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
復華滬深300 A股基金                                                23.21000   23.13000   0.08000    0.34587
復華數位經濟基金                                                   48.57000   48.03000   0.54000    1.12430
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.94150    9.95160  -0.01010   -0.10149
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.70880    9.71970  -0.01090   -0.11214
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.48020   10.49080  -0.01060   -0.10104
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.09680   10.10810  -0.01130   -0.11179
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.09440   10.11610  -0.02170   -0.21451
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.10240   10.10080   0.00160    0.01584
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.13310   10.14840  -0.01530   -0.15076
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.87440   10.88310  -0.00870   -0.07994
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.01600   10.01790  -0.00190   -0.01897
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.77200   10.76650   0.00550    0.05108
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.37320   10.37510  -0.00190   -0.01831
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.14410   11.13840   0.00570    0.05117
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.55640   10.60600  -0.04960   -0.46766
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.51750   10.55890  -0.04140   -0.39209
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.73350   10.76810  -0.03460   -0.32132
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.52920   10.58030  -0.05110   -0.48297
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.72350   11.79670  -0.07320   -0.62051
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.46000   10.50270  -0.04270   -0.40656
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.70950   10.76150  -0.05200   -0.48320
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.00980   12.08510  -0.07530   -0.62308
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.60210   10.64540  -0.04330   -0.40675
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.86740   10.90420  -0.03680   -0.33748
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.08230   10.11390  -0.03160   -0.31244
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.08220   10.10550  -0.02330   -0.23057
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.10000   10.11620  -0.01620   -0.16014
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.39220   10.41860  -0.02640   -0.25339
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.67630   10.72000  -0.04370   -0.40765
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.40250   10.42150  -0.01900   -0.18232
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.39090   10.41730  -0.02640   -0.25342
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.67620   10.71990  -0.04370   -0.40765
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.39930   10.41830  -0.01900   -0.18237
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.28540   10.32060  -0.03520   -0.34107
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.27710   10.30180  -0.02470   -0.23976
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.28360   10.31870  -0.03510   -0.34016
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.27810   10.30270  -0.02460   -0.23877
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.87130   10.90290  -0.03160   -0.28983
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.87350   10.89360  -0.02010   -0.18451
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.08690   11.09950  -0.01260   -0.11352
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.06780   10.10780  -0.04000   -0.39573
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.06480   10.09640  -0.03160   -0.31298
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.08340   10.10800  -0.02460   -0.24337
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.30050    9.30930  -0.00880   -0.09453
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.04710    8.02950   0.01760    0.21919
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.17690    8.15340   0.02350    0.28822
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.18240   12.19390  -0.01150   -0.09431
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.56760   10.54460   0.02300    0.21812
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.86300   10.83170   0.03130    0.28897
景順主流基金                                                       18.78000   18.57000   0.21000    1.13086
景順台灣科技基金                                                   32.92000   32.63000   0.29000    0.88875
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.98000    8.94000   0.04000    0.44743
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.60000   11.54000   0.06000    0.51993
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.89000   10.84000   0.05000    0.46125
景順全球科技基金                                                   23.93000   23.56000   0.37000    1.57046
景順全球康健基金                                                   19.87000   19.72000   0.15000    0.76065
景順貨幣市場基金                                                   16.00100   16.00080   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       33.25000   32.86000   0.39000    1.18685
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.58000   14.38000   0.20000    1.39082
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.89000   13.69000   0.20000    1.46092
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.87000   10.76000   0.11000    1.02230
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.30000   11.17000   0.13000    1.16383
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.60000   11.47000   0.13000    1.13339
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.90000   11.76000   0.14000    1.19048
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.65210    8.65790  -0.00580   -0.06699
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.76770    7.76550   0.00220    0.02833
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.54440   11.55210  -0.00770   -0.06665
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.34280   10.33990   0.00290    0.02805
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.38000    8.42000  -0.04000   -0.47506
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.70000    7.74000  -0.04000   -0.51680
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.53000   11.59000  -0.06000   -0.51769
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.65100    9.65010   0.00090    0.00933
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                   10.03920   10.03120   0.00800    0.07975
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.25770   10.25670   0.00100    0.00975
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.67440   10.66590   0.00850    0.07969
華南永昌永昌基金                                                   20.32000   20.20000   0.12000    0.59406
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.68000   10.38000   0.30000    2.89017
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.02200   15.03660  -0.01460   -0.09710
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.82000    9.71000   0.11000    1.13285
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
華南永昌全球精品基金                                               17.16000   17.01000   0.15000    0.88183
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.60000   10.53000   0.07000    0.66477
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.78000   10.71000   0.07000    0.65359
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.49000   13.41000   0.08000    0.59657
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.64000   13.55000   0.09000    0.66421
華南永昌物聯網精選基金                                             12.29000   12.25000   0.04000    0.32653
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.29060   16.29040   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.09240   24.97830   0.11410    0.45680
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                           10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                           10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99690   11.99670   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.77590   10.77610  -0.00020   -0.00186
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.51410   10.46910   0.04500    0.42984
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.98780    9.98800  -0.00020   -0.00200
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.68630    9.64490   0.04140    0.42924
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.61500   10.61540  -0.00040   -0.00377
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.29100   10.24720   0.04380    0.42743
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.96010    9.96050  -0.00040   -0.00402
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.59940    9.55850   0.04090    0.42789
華頓中小型基金                                                     21.47000   21.57000  -0.10000   -0.46361
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.23700   12.08250   0.15450    1.27871
華頓台灣基金                                                       23.83000   23.85000  -0.02000   -0.08386
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57770   11.57750   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.51000   17.38000   0.13000    0.74799
華頓全球高收益債券基金A                                            13.90800   13.90660   0.00140    0.01007
華頓全球高收益債券基金B                                             8.06390    8.06310   0.00080    0.00992
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.82830    2.85000  -0.02170   -0.76140
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.44490   12.49260  -0.04770   -0.38183
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.39580    0.39760  -0.00180   -0.45272
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.19990   12.23650  -0.03660   -0.29911
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.19980   12.23650  -0.03670   -0.29992
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.85500   10.89960  -0.04460   -0.40919
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.67210   10.66320   0.00890    0.08346
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.67160   10.66270   0.00890    0.08347
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.36470    9.35700   0.00770    0.08229
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.68270   10.68130   0.00140    0.01311
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.68230   10.68100   0.00130    0.01217
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.36050    9.36120  -0.00070   -0.00748
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.40000   11.34000   0.06000    0.52910
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.66000    9.57000   0.09000    0.94044
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.16000   10.08000   0.08000    0.79365
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69760    2.70180  -0.00420   -0.15545
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.13430    2.14240  -0.00810   -0.37808
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.97490   11.95610   0.01880    0.15724
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.24550    9.23100   0.01450    0.15708
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37690    0.37630   0.00060    0.15945
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29190    0.29160   0.00030    0.10288
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.53000    3.53000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.51000   15.47000   0.04000    0.25856
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.49000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.89000   24.58000   0.31000    1.26119
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.70000   12.55000   0.15000    1.19522
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.25000    8.16000   0.09000    1.10294
匯豐安富基金                                                       26.12000   25.92000   0.20000    0.77160
匯豐成功基金                                                       42.61000   42.16000   0.45000    1.06736
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.37000   10.28000   0.09000    0.87549
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.44000    2.43000   0.01000    0.41152
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.72000   10.67000   0.05000    0.46860
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.72000   10.67000   0.05000    0.46860
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.30000   11.26000   0.04000    0.35524
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.30000   11.26000   0.04000    0.35524
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                    9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.51000    0.50000   0.01000    2.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.78950    2.79970  -0.01020   -0.36432
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.44130    2.45060  -0.00930   -0.37950
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.96830   11.97120  -0.00290   -0.02422
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.00870    8.01150  -0.00280   -0.03495
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39120    0.39140  -0.00020   -0.05110
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33480    0.33500  -0.00020   -0.05970
匯豐金磚動力基金                                                   14.37000   14.32000   0.05000    0.34916
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01740   15.01720   0.00020    0.00133
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.08000    5.08000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                   10.13000   10.07000   0.06000    0.59583
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.46970    5.47310  -0.00340   -0.06212
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.34190    9.34550  -0.00360   -0.03852
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.76000   53.10000   0.66000    1.24294
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.76000   53.10000   0.66000    1.24294
匯豐龍騰電子基金                                                   38.87000   38.48000   0.39000    1.01351
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.89620   12.89320   0.00300    0.02327
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.70000   18.73000  -0.03000   -0.16017
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
新光中國成長基金(美元)                                              9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.63440   11.65630  -0.02190   -0.18788
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.25710   10.26780  -0.01070   -0.10421
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.77170   10.80240  -0.03070   -0.28420
新光台灣富貴基金                                                   24.93000   24.82000   0.11000    0.44319
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.75000   21.52000   0.23000    1.06877
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.00480   40.05370  -0.04890   -0.12209
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    47.80410   47.98300  -0.17890   -0.37284
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.29000   10.17000   0.12000    1.17994
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.81000    9.69000   0.12000    1.23839
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.04000    9.93000   0.11000    1.10775
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.73000    8.74000  -0.01000   -0.11442
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.74000   10.65000   0.09000    0.84507
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.65000   10.58000   0.07000    0.66163
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.24170   11.26220  -0.02050   -0.18202
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      11.18540   11.22620  -0.04080   -0.36344
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.58280   10.60160  -0.01880   -0.17733
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.51630   10.55470  -0.03840   -0.36382
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                10.10000   10.21000  -0.11000   -1.07738
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.19000   11.30000  -0.11000   -0.97345
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.16000    9.14000   0.02000    0.21882
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51690   15.51670   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.55000    8.54000   0.01000    0.11710
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
新光亞洲精選基金-美金                                              20.25000   20.24000   0.01000    0.04941
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.89000   20.91000  -0.02000   -0.09565
新光店頭基金                                                       23.21000   23.32000  -0.11000   -0.47170
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.76000   11.75000   0.01000    0.08511
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.33000   11.34000  -0.01000   -0.08818
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          43.53360   43.90090  -0.36730   -0.83666
新光特選內需收益ETF基金                                            20.82000   20.62000   0.20000    0.96993
新光創新科技基金                                                   13.63000   13.69000  -0.06000   -0.43828
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.28040   10.27980   0.00060    0.00584
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.66020   10.67580  -0.01560   -0.14612
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.09920   10.10570  -0.00650   -0.06432
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.35720    9.35630   0.00090    0.00962
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.67940    9.69350  -0.01410   -0.14546
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.16610    9.17460  -0.00850   -0.09265
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.33860   41.46370  -0.12510   -0.30171
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       48.91160   49.36070  -0.44910   -0.90983
新光澳幣八年期保本基金                                             11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.51000   12.51000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.95660   10.95190   0.00470    0.04291
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.60330    9.59930   0.00400    0.04167
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.61200    9.60300   0.00900    0.09372
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.73440   10.72440   0.01000    0.09325
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.74970   10.74200   0.00770    0.07168
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.60880    9.60190   0.00690    0.07186
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.57520    9.56880   0.00640    0.06688
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.69750   10.69050   0.00700    0.06548
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.19000    7.11000   0.08000    1.12518
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.79120   10.80680  -0.01560   -0.14435
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.53510    9.54940  -0.01430   -0.14975
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.52600   10.54150  -0.01550   -0.14704
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.47250    9.48650  -0.01400   -0.14758
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.54850    9.56350  -0.01500   -0.15685
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.61130   10.62790  -0.01660   -0.15619
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.92390   14.94140  -0.01750   -0.11712
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.62150    8.63160  -0.01010   -0.11701
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            40.37820   40.42620  -0.04800   -0.11873
群益10年期以上金融債ETF基金                                        45.95010   46.20850  -0.25840   -0.55920
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     46.65730   46.93470  -0.27740   -0.59103
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 47.22660   47.52070  -0.29410   -0.61889
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               48.65050   48.93920  -0.28870   -0.58992
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  46.74570   46.98780  -0.24210   -0.51524
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 50.33660   50.60530  -0.26870   -0.53097
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                51.59070   51.44260   0.14810    0.28789
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  49.74180   49.96010  -0.21830   -0.43695
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       11.05030   11.04130   0.00900    0.08151
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  49.74690   50.10120  -0.35430   -0.70717
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.06130   40.12500  -0.06370   -0.15875
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.51190   11.51090   0.00100    0.00869
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.00740    9.98270   0.02470    0.24743
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.92670   13.88850   0.03820    0.27505
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.00370    9.95920   0.04450    0.44682
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
群益大印度基金-人民幣                                              13.07600   13.18520  -0.10920   -0.82820
群益大印度基金-美元                                                11.81830   11.89650  -0.07820   -0.65734
群益大印度基金-新臺幣                                              11.42000   11.49000  -0.07000   -0.60923
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.37790   12.28620   0.09170    0.74637
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.47190   11.36750   0.10440    0.91841
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.98000   10.88000   0.10000    0.91912
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.99580   10.91440   0.08140    0.74580
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.29680    9.21210   0.08470    0.91944
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.92000    8.84000   0.08000    0.90498
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.93450    9.86090   0.07360    0.74638
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.43440    8.35760   0.07680    0.91892
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.09000    9.00000   0.09000    1.00000
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.18120    9.11330   0.06790    0.74506
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.05640    7.98300   0.07340    0.91945
群益中小型股基金                                                   46.45000   46.43000   0.02000    0.04308
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.83110   10.82450   0.00660    0.06097
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.66410    9.64160   0.02250    0.23336
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.24070    9.21280   0.02790    0.30284
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.16700    9.16140   0.00560    0.06113
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.17790    8.15890   0.01900    0.23287
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.82070    7.79700   0.02370    0.30396
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.59730   10.59860  -0.00130   -0.01227
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.65700   11.65830  -0.00130   -0.01115
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.21940   11.22190  -0.00250   -0.02228
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.47420   10.47000   0.00420    0.04011
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.36050    9.25080   0.10970    1.18584
群益中國新機會基金N-美元                                            8.26070    8.14990   0.11080    1.35953
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.00000    8.87000   0.13000    1.46561
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.30120    8.20390   0.09730    1.18602
群益中國新機會基金-美元                                             8.83210    8.71370   0.11840    1.35878
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.59000    8.47000   0.12000    1.41677
群益平衡王基金                                                     20.25810   20.20580   0.05230    0.25884
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.97230    9.97950  -0.00720   -0.07215
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.08460   10.08480  -0.00020   -0.00198
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.97240    9.97960  -0.00720   -0.07215
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.08460   10.08480  -0.00020   -0.00198
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.97250    9.97960  -0.00710   -0.07115
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.08450   10.08470  -0.00020   -0.00198
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.06610   10.06610   0.00000    0.00000
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.95470    9.95080   0.00390    0.03919
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.06670   10.05570   0.01100    0.10939
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.95470    9.95080   0.00390    0.03919
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.06670   10.05570   0.01100    0.10939
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.95480    9.95080   0.00400    0.04020
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.06670   10.05570   0.01100    0.10939
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.06750   10.05620   0.01130    0.11237
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.96440    9.96260   0.00180    0.01807
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.07650   10.06770   0.00880    0.08741
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.96440    9.96260   0.00180    0.01807
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.07650   10.06770   0.00880    0.08741
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.96430    9.96260   0.00170    0.01706
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.07650   10.06770   0.00880    0.08741
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                           10.06970   10.06070   0.00900    0.08946
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.60000    6.60000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.70670   12.70950  -0.00280   -0.02203
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.65570   11.63830   0.01740    0.14951
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.27000   11.24000   0.03000    0.26690
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.83930   10.84170  -0.00240   -0.02214
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.94150    9.92660   0.01490    0.15010
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.62410   10.62640  -0.00230   -0.02164
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.49910   10.52040  -0.02130   -0.20246
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.27140   10.29300  -0.02160   -0.20985
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.24580    9.26460  -0.01880   -0.20292
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.23950    9.25890  -0.01940   -0.20953
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.56020   10.58160  -0.02140   -0.20224
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.59390   10.61620  -0.02230   -0.21006
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.40910    9.42820  -0.01910   -0.20258
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.88600    9.90680  -0.02080   -0.20996
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.46040   11.44560   0.01480    0.12931
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.87530    7.86510   0.01020    0.12969
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.85210   10.84380   0.00830    0.07654
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.64790   10.63990   0.00800    0.07519
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.87090   10.85510   0.01580    0.14555
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.99870    9.99110   0.00760    0.07607
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.92640    9.91890   0.00750    0.07561
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.13490   10.12020   0.01470    0.14525
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.85210   10.84390   0.00820    0.07562
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.64770   10.63970   0.00800    0.07519
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.87080   10.85500   0.01580    0.14556
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.99870    9.99110   0.00760    0.07607
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.92620    9.91880   0.00740    0.07461
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.13490   10.12020   0.01470    0.14525
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.75970    9.69140   0.06830    0.70475
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.57000   11.48000   0.09000    0.78397
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.96890   15.85710   0.11180    0.70505
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.06000   15.93000   0.13000    0.81607
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.40560   10.47190  -0.06630   -0.63312
群益印度中小基金N-美元                                              8.39490    8.43400  -0.03910   -0.46360
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.09000    8.12000  -0.03000   -0.36946
群益印度中小基金-人民幣                                            14.08680   14.17670  -0.08990   -0.63414
群益印度中小基金-美元                                              12.00710   12.06290  -0.05580   -0.46258
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.15000   14.21000  -0.06000   -0.42224
群益多利策略組合基金                                               12.03000   12.02000   0.01000    0.08319
群益多重收益組合基金                                               14.38000   14.39000  -0.01000   -0.06949
群益多重資產組合基金                                               15.88000   15.83000   0.05000    0.31586
群益安家基金                                                       25.98340   26.08620  -0.10280   -0.39408
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16820   16.16790   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               21.45000   21.28000   0.17000    0.79887
群益亞太中小基金                                                   10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.49000   16.45000   0.04000    0.24316
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.86690   10.85520   0.01170    0.10778
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          8.01480    8.00620   0.00860    0.10742
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.55760   10.54630   0.01130    0.10715
群益店頭市場基金                                                   99.28000   99.80000  -0.52000   -0.52104
群益東方盛世基金                                                    8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                            13.37580   13.31690   0.05890    0.44230
群益東協成長基金-美元                                              11.28340   11.21450   0.06890    0.61438
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.37000   11.30000   0.07000    0.61947
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.25820   12.21690   0.04130    0.33806
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.25430   11.20150   0.05280    0.47137
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.75820   10.70190   0.05630    0.52607
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                               10.00320    9.96950   0.03370    0.33803
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.18680    9.14370   0.04310    0.47136
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.78000    8.73410   0.04590    0.52553
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.12440   11.06620   0.05820    0.52593
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.78910    9.75610   0.03300    0.33825
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.34990    9.30600   0.04390    0.47174
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.80860    9.75720   0.05140    0.52679
群益長安基金                                                       30.36000   30.46000  -0.10000   -0.32830
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.38390   10.25980   0.12410    1.20958
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.70850   15.52080   0.18770    1.20934
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.46000   15.26000   0.20000    1.31062
群益真善美基金                                                     15.97660   16.02860  -0.05200   -0.32442
群益馬拉松基金                                                    122.59000  122.19000   0.40000    0.32736
群益深証中小板基金                                                 11.86000   11.91000  -0.05000   -0.41982
群益創新科技基金                                                   34.00000   34.03000  -0.03000   -0.08816
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.44250   10.30910   0.13340    1.29400
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.23680    9.10320   0.13360    1.46762
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.81000    9.66000   0.15000    1.55280
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.37200   11.22680   0.14520    1.29333
群益華夏盛世基金-美元                                              10.18460   10.03730   0.14730    1.46753
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.12000   16.86000   0.26000    1.54211
群益奧斯卡基金                                                     30.63000   30.73000  -0.10000   -0.32541
群益新興金鑽基金-美元                                              11.01290   10.98400   0.02890    0.26311
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.57000    8.55000   0.02000    0.23392
群益葛萊美基金                                                     24.42000   24.44000  -0.02000   -0.08183
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.96000   22.77000   0.19000    0.83443
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.72000    7.83000  -0.11000   -1.40485
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.11000   13.72000   0.39000    2.84257
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.70370   11.67270   0.03100    0.26558
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.08900   11.04070   0.04830    0.43747
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.31750   11.26030   0.05720    0.50798
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.30050   11.27060   0.02990    0.26529
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.70640   10.65970   0.04670    0.43810
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.92700   10.87180   0.05520    0.50774
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.70360   11.67260   0.03100    0.26558
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.08940   11.04110   0.04830    0.43746
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.30050   11.27060   0.02990    0.26529
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.70590   10.65930   0.04660    0.43718
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                          10.13280   10.08160   0.05120    0.50786
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.23030   13.17680   0.05350    0.40602
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.93950   11.89930   0.04020    0.33783
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   11.07000   11.02000   0.05000    0.45372
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.83300   11.79380   0.03920    0.33238
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.81360    8.77790   0.03570    0.40670
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.07600    9.04540   0.03060    0.33829
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.42000    8.39000   0.03000    0.35757
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.56370    8.53540   0.02830    0.33156
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.39310   10.35810   0.03500    0.33790
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.04080   10.00700   0.03380    0.33776
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.83000    9.71000   0.12000    1.23584
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.88000    9.76000   0.12000    1.22951
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.85000    9.73000   0.12000    1.23330
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.95000    9.83000   0.12000    1.22075
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.83000    9.71000   0.12000    1.23584
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.83000    9.71000   0.12000    1.23584
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.88000    9.76000   0.12000    1.22951
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.85000    9.73000   0.12000    1.23330
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.95000    9.83000   0.12000    1.22075
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.83000    9.71000   0.12000    1.23584
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.04000    8.97000   0.07000    0.78038
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.01000    9.94000   0.07000    0.70423
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       31.03000   30.96000   0.07000    0.22610
德信中國精選成長基金                                               11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
德信台灣主流中小基金                                               20.78000   20.96000  -0.18000   -0.85878
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99170   11.99150   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   34.42000   34.33000   0.09000    0.26216
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.04120   11.04220  -0.00100   -0.00906
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.89870   10.89670   0.00200    0.01835
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72210   11.72190   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            17.28000   17.20000   0.08000    0.46512
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.05000   16.84000   0.21000    1.24703
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     11.00330   11.05350  -0.05020   -0.45415
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.72760   16.76620  -0.03860   -0.23023
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.33140    8.33360  -0.00220   -0.02640
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.15290   11.16370  -0.01080   -0.09674
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.18180   12.19270  -0.01090   -0.08940
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.20220   14.20590  -0.00370   -0.02605
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摩根大歐洲基金                                                     16.68000   16.49000   0.19000    1.15221
摩根中小基金                                                       22.73000   22.47000   0.26000    1.15710
摩根中國A股基金                                                    15.37000   15.33000   0.04000    0.26093
摩根中國A股基金(美元)                                              11.85000   11.82000   0.03000    0.25381
摩根中國亮點基金                                                   12.91000   12.80000   0.11000    0.85938
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.28140   11.30320  -0.02180   -0.19287
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.72110   12.78230  -0.06120   -0.47879
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.50530    9.52700  -0.02170   -0.22777
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.18930   13.21470  -0.02540   -0.19221
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.48430   15.55870  -0.07440   -0.47819
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.76000   19.50000   0.26000    1.33333
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.76000   19.50000   0.26000    1.33333
摩根台灣增長基金                                                   50.35000   49.55000   0.80000    1.61453
摩根平衡基金                                                       27.74000   27.50000   0.24000    0.87273
摩根全球α基金                                                     18.30000   18.13000   0.17000    0.93767
摩根全球平衡基金                                                   16.36750   16.33610   0.03140    0.19221
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.49330    9.45800   0.03530    0.37323
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.69050   10.65570   0.03480    0.32659
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.03800    9.99970   0.03830    0.38301
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.71700   11.67350   0.04350    0.37264
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.46150   10.42160   0.03990    0.38286
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.35410   10.33750   0.01660    0.16058
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.78870   13.76660   0.02210    0.16053
摩根亞洲基金                                                       57.72000   57.42000   0.30000    0.52247
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.42470    8.43500  -0.01030   -0.12211
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.98190   10.00260  -0.02070   -0.20695
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.79460    8.80470  -0.01010   -0.11471
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.88090   12.89650  -0.01560   -0.12096
摩根東方內需機會基金                                               18.26000   18.16000   0.10000    0.55066
摩根東方科技基金                                                   31.73000   31.77000  -0.04000   -0.12590
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.39000   11.36000   0.03000    0.26408
摩根金龍收成基金                                                   22.20000   21.93000   0.27000    1.23119
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13870   15.13850   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.09000   14.21000  -0.12000   -0.84448
摩根新金磚五國基金                                                 12.15000   12.04000   0.11000    0.91362
摩根新絲路基金                                                      8.96000    8.91000   0.05000    0.56117
摩根新興35基金                                                     13.11000   13.03000   0.08000    0.61397
摩根新興日本基金                                                   23.00000   23.10000  -0.10000   -0.43290
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.14460    7.15000  -0.00540   -0.07552
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.52710    9.54080  -0.01370   -0.14359
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.30340    9.30900  -0.00560   -0.06016
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.09580   11.10420  -0.00840   -0.07565
摩根新興科技基金                                                   54.59000   53.85000   0.74000    1.37419
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.65430    8.64380   0.01050    0.12147
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.29410    9.29730  -0.00320   -0.03442
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.73670    8.73020   0.00650    0.07445
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.34530   10.33280   0.01250    0.12097
摩根龍揚基金                                                       33.16000   32.76000   0.40000    1.22100
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.41000   10.33000   0.08000    0.77444
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.95000   10.88000   0.07000    0.64338
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.61000   10.54000   0.07000    0.66414
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.05000   11.95000   0.10000    0.83682
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.38490    9.38310   0.00180    0.01918
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.62470   11.62230   0.00240    0.02065
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.56000   20.40000   0.16000    0.78431
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61980   12.61970   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.31000   11.25000   0.06000    0.53333
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.94110   10.95200  -0.01090   -0.09953
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.55180   10.54550   0.00630    0.05974
聯邦中國龍基金                                                     27.08000   27.04000   0.04000    0.14793
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.48860   12.48920  -0.00060   -0.00480
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.72690   11.74470  -0.01780   -0.15156
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.69890   10.71180  -0.01290   -0.12043
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.22200   10.22260  -0.00060   -0.00587
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.65220    9.66680  -0.01460   -0.15103
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.79900    8.80960  -0.01060   -0.12032
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.61670    9.54690   0.06980    0.73113
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.95570    9.87650   0.07920    0.80190
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.10550    9.03940   0.06610    0.73124
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.42250    9.34750   0.07500    0.80235
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.67570   11.62520   0.05050    0.43440
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.55740   11.52260   0.03480    0.30202
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.86360   10.82450   0.03910    0.36122
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.75010   10.70360   0.04650    0.43443
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.62570   10.59380   0.03190    0.30112
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.98690    9.95090   0.03600    0.36178
聯邦金鑽平衡基金                                                   24.02350   23.99070   0.03280    0.13672
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.36650    9.30490   0.06160    0.66202
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.86110    9.78950   0.07160    0.73140
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.31400    9.25280   0.06120    0.66142
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.79330    9.72210   0.07120    0.73235
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23020   13.23000   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.55000   13.53000   0.02000    0.14782
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.82510   16.82400   0.00110    0.00654
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.79200   12.75810   0.03390    0.26571
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.48190   12.42310   0.05880    0.47331
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.86140   11.80480   0.05660    0.47947
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.49590   12.48680   0.00910    0.07288
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.79670   11.79780  -0.00110   -0.00932
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.60110   10.59300   0.00810    0.07647
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.83340    8.83430  -0.00090   -0.01019
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聯博大利基金                                                       36.82000   36.39000   0.43000    1.18164
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.70000   18.71000  -0.01000   -0.05345
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.10000   18.07000   0.03000    0.16602
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.20000   12.17000   0.03000    0.24651
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.35000   16.33000   0.02000    0.12247
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.98000   11.96000   0.02000    0.16722
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.84000   12.82000   0.02000    0.15601
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.95000   11.93000   0.02000    0.16764
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.62000    7.61000   0.01000    0.13141
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.98000   14.99000  -0.01000   -0.06671
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.61000    8.61000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.39000   11.32000   0.07000    0.61837
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.16000   14.06000   0.10000    0.71124
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.14000   14.05000   0.09000    0.64057
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.17000   14.07000   0.10000    0.71073
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.11000    9.05000   0.06000    0.66298
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.84000   14.74000   0.10000    0.67843
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.63000    9.58000   0.05000    0.52192
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.81000   20.69000   0.12000    0.57999
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.89000   18.78000   0.11000    0.58573
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.10000   13.02000   0.08000    0.61444
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.72000   14.64000   0.08000    0.54645
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.72000   15.62000   0.10000    0.64020
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.67000   14.58000   0.09000    0.61728
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.76000    9.69000   0.07000    0.72239
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.66000   14.57000   0.09000    0.61771
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.57000   12.50000   0.07000    0.56000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.87000   14.78000   0.09000    0.60893
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.70000   12.62000   0.08000    0.63391
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.69000    8.64000   0.05000    0.57870
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.17000   13.09000   0.08000    0.61115
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.66000   19.66000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.38000   18.38000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.33000   11.32000   0.01000    0.08834
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.20000   13.20000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.21000   14.20000   0.01000    0.07042
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.15000   13.15000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.93000    7.93000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.97000   12.97000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.16000   14.14000   0.02000    0.14144
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.27000   14.24000   0.03000    0.21067
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
聯博貨幣市場基金                                                   15.04330   15.04310   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.10970   11.12180  -0.01210   -0.10880
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.83460   13.85510  -0.02050   -0.14796
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.49830    7.50650  -0.00820   -0.10924
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.38000   14.40000  -0.02000   -0.13889
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.54000   14.56000  -0.02000   -0.13736
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.32870   10.34920  -0.02050   -0.19808
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.72360   10.66380   0.05980    0.56078
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.17660   10.20620  -0.02960   -0.29002
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.26150   10.28780  -0.02630   -0.25564
瀚亞中小型股基金                                                   21.65000   21.72000  -0.07000   -0.32228
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.60000   12.62000  -0.02000   -0.15848
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.93000   12.94000  -0.01000   -0.07728
瀚亞巴西基金                                                        5.53000    5.44000   0.09000    1.65441
瀚亞外銷基金                                                       40.75000   40.59000   0.16000    0.39419
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.99300   10.01500  -0.02200   -0.21967
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.91580    9.86300   0.05280    0.53533
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.92120    9.95140  -0.03020   -0.30347
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.93100    9.95860  -0.02760   -0.27715
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.99060   10.01530  -0.02470   -0.24662
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.94280    9.89170   0.05110    0.51659
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.91230    9.94410  -0.03180   -0.31979
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.92240    9.95140  -0.02900   -0.29142
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.63340   11.60490   0.02850    0.24559
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.98790   10.96830   0.01960    0.17870
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.95280   12.92650   0.02630    0.20346
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       11.02420   11.00330   0.02090    0.18994
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.44050    7.42260   0.01790    0.24116
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.02030    8.00590   0.01440    0.17987
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.23300    8.21640   0.01660    0.20203
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.18240    7.16880   0.01360    0.18971
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.79820    8.78040   0.01780    0.20272
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.15000    9.12810   0.02190    0.23992
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.37800    9.36120   0.01680    0.17946
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.17050    9.15190   0.01860    0.20324
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.27000   12.20000   0.07000    0.57377
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.41000   11.35000   0.06000    0.52863
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.30000   11.23000   0.07000    0.62333
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.89000   10.83000   0.06000    0.55402
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.33000   10.27000   0.06000    0.58423
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.26000   10.19000   0.07000    0.68695
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.41600   10.42460  -0.00860   -0.08250
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.89800    9.91680  -0.01880   -0.18958
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.42400    9.43710  -0.01310   -0.13881
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.58140    9.58940  -0.00800   -0.08343
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.07000   14.19000  -0.12000   -0.84567
瀚亞印度基金-美元                                                  12.75000   12.86000  -0.11000   -0.85537
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.83000   29.05000  -0.22000   -0.75731
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.30000    9.34000  -0.04000   -0.42827
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  8.99000    9.03000  -0.04000   -0.44297
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.12000    9.16000  -0.04000   -0.43668
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.31000    9.36000  -0.05000   -0.53419
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  8.99000    9.03000  -0.04000   -0.44297
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.12000    9.16000  -0.04000   -0.43668
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.58000    9.49000   0.09000    0.94837
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.36000   13.37000  -0.01000   -0.07479
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.38000   11.40000  -0.02000   -0.17544
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.09000   14.09000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.55000    8.56000  -0.01000   -0.11682
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.43000    6.43000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.28000    8.28000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.24000   11.19000   0.05000    0.44683
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.56490   12.56690  -0.00200   -0.01591
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.93540   14.82860   0.10680    0.72023
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.11790   11.11810  -0.00020   -0.00180
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.96800   10.96390   0.00410    0.03740
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.82710   12.82450   0.00260    0.02027
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.06470    9.06520  -0.00050   -0.00552
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.14290   10.07030   0.07260    0.72093
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.81150    8.81160  -0.00010   -0.00113
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.68230    8.67900   0.00330    0.03802
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.37140    9.36950   0.00190    0.02028
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.01200   14.94890   0.06310    0.42210
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.83880   10.80630   0.03250    0.30075
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.22890   10.19170   0.03720    0.36500
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.68720   12.63390   0.05330    0.42188
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.36000   10.30000   0.06000    0.58252
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                17.94000   17.96000  -0.02000   -0.11136
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63210   13.63190   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.55000   29.07000   0.48000    1.65119
瀚亞高科技基金                                                     60.48000   60.67000  -0.19000   -0.31317
瀚亞理財通基金                                                     26.65000   26.41000   0.24000    0.90875
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.71000    8.75000  -0.04000   -0.45714
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.16000    8.19000  -0.03000   -0.36630
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.44000    8.47000  -0.03000   -0.35419
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.67000    8.71000  -0.04000   -0.45924
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.19000    8.23000  -0.04000   -0.48603
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.45000    8.48000  -0.03000   -0.35377
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.02000    9.04000  -0.02000   -0.22124
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.42000    8.43000  -0.01000   -0.11862
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.53000    8.55000  -0.02000   -0.23392
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.79000    8.80000  -0.01000   -0.11364
瀚亞菁華基金                                                       22.19000   22.25000  -0.06000   -0.26966
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.16150   14.17240  -0.01090   -0.07691
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.29290    9.30000  -0.00710   -0.07634
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.17200   11.14040   0.03160    0.28365
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           12.17410   12.04650   0.12760    1.05923
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.17970   10.13870   0.04100    0.40439
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.71920   10.68000   0.03920    0.36704
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.30280    8.27930   0.02350    0.28384
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.50300    8.41390   0.08910    1.05896
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.61740    8.58870   0.02870    0.33416
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.19280    8.15970   0.03310    0.40565
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.12650    8.09680   0.02970    0.36681
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.29310   14.29650  -0.00340   -0.02378
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.95180   10.96460  -0.01280   -0.11674
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.99040    9.99500  -0.00460   -0.04602
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.65450   11.65730  -0.00280   -0.02402
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.45070   10.46280  -0.01210   -0.11565
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.12670   10.12920  -0.00250   -0.02468
瀚亞歐洲基金                                                       10.30000   10.20000   0.10000    0.98039
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