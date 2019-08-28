【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到市場期待今年度新款 iPhone 將有望帶動手機鏡頭相關產商獲利回升，及 5G 布建開始推動下，5G 相關概念股營收將有望逐季上揚，推升今日 iPhone 鏡頭相關概念股，及 5G 概念股股價走強，使得今日台股不畏美股下跌呈現上漲趨勢，終場台股上漲 0.45%。

《國際金融市場焦點分析》

MSCI 於昨日調整權重完畢，市場預期將有望為陸股帶入 1600 億人民幣之資金增量，激勵近期陸股上攻，不過今日陸股開盤受到 MSCI 調降權重後之資金撐盤力道短期消失，加以中國當局持續否認將與美國推進貿易談判相關傳言，且人民幣也於近期持續貶值，導致陸股早盤遭遇賣壓，惟午盤後受到消費、基礎建設及醫藥等類股上漲帶動下，使得 A50 指數及上證指數跌幅收斂。

《國際商品市場焦點分析》

中國外交部否認美中有通過電話，並且官媒強硬表示，中國經濟越來越多由內需驅動，美國要求中方做出讓步的難度越來越大，顯示貿易衝突風險難解，避險需求持續拉低長天期美債殖利率，加重倒掛情形，市場風險情緒升溫推升金價走高；週二油價雖然一度隨美股拉回，不過 OPEC+7 月聯合減產執行率達到 159%，激勵油價逆勢走高，盤後 API 顯示上週美油庫存大減超過千萬桶，進一步推升期價。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證