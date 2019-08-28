7月降息意見分歧 半數Fed分行盼維持貼現率不變

上週公布的 Fed 會議紀要顯示，美國 12 個地區的央行董事似乎對上個月的降息決議持分歧意見。半數央行董事希望保持商業銀行的貼現率不變。

Fed 於美國時間 7 月 31 日決議降息一碼，將基準利率調降至 2-2.5%。多數央行董事認為，基於貿易緊張局勢加劇以及經濟前景的不確定性，皆表示在本次降息決議上，與政策制定者想法一致。

不過，根據《路透社》，在政策制定會議召開的前一周，約有半數央行董事表示希望維持商業銀行緊急貸款利率不變，稱勞動力市場仍相當強勁，且通膨率已相當接近 Fed 制定的 2% 目標。

美國 6 月消費者物價指數月增 0.1%，年增 1.6%；7 月 CPI 月增 0.3%，年增 1.8%，皆優於市場預期，6 月非農就業人數則增加 22.4 萬人，優於經濟學家預期的 16 萬人，顯示勞動力市場依然強勁。

會議紀要顯示，支持降息的聯邦銀行董事中，有一半希望 Fed 政策制定者實施降息一碼。

明尼蘇達 (Minneapolis) Fed 分行董事們則建議降低半碼，此建議也受到該地區分行總裁 Neel Kashkari 支持。

波士頓 (Boston) Fed 分行總裁 Eric Rosengren 及堪薩斯城 Fed 分行總裁 Esther George 皆認為美國經濟沒有到非常糟，Fed 需耐心等待，表達其對降息決議的不支持。

克利夫蘭 (Cleveland) Fed 分行總裁 Loretta Mester 及該銀行董事亦反對降息，表示希望將貼現率維持在 3%。